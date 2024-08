Top 5 Bitrix24 Alternatives & Concurrents (Fonctionnalités, Limitations, Prix)

vous cherchez des alternatives puissantes à Bitrix24 ?

Vous êtes probablement ici parce que Bitrix24 ne fonctionne pas pour vous.

Et ce n'est pas grave.

Certaines choses ne font tout simplement pas bon ménage.

Comme l'huile et l'eau, ou l'ananas et la pizza.

oui, nous venons de le dire.

Cependant, la plupart des choses dans la vie ont une correspondance idéale.

Et vous êtes sur le point de trouver votre compagnon idéal en matière de gestion de projet.

Dans cet article, nous mettrons en lumière les cinq principaux Les alternatives à Bitrix24 avec leurs principales caractéristiques, leurs avantages, leurs inconvénients, leurs prix et les évaluations des utilisateurs.

Commençons par le commencement.

Pourquoi chercher des alternatives à Bitrix24 ?

Bitrix24 est un outil de collaboration populaire, largement utilisé pour la gestion de projets par les petites entreprises et les entreprises en croissance.

Fonctionnalités intégrées d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Fonctionnalités gratuites de marketing par courriel

Disponible en version auto-hébergée et en version cloud

Projet collaboratif etgestion des tâches fonctionnalité

Bitrix24 n'est pas à la hauteur dans de nombreux domaines clés en tant que outil de gestion de projet ou plateforme.

Voici un aperçu des inconvénients de Bitrix24 sur lesquels vous ne pouvez pas fermer les yeux.

Argument n°1 : Complexité de la mise en place

Votre solution idéale logiciel de gestion de projet doit être facile à mettre en place.

Ce n'est pas le cas de Bitrix24 !

L'installation vous laissera épuisé.

Contre #2 : Trop de fonctionnalités supplémentaires

Bitrix24 vous offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires comme l'email marketing, le support client, et gestion des prospects .

Si vous ne souhaitez l'utiliser que pour la gestion des tâches, toutes ces fonctionnalités supplémentaires seront tout simplement inutiles et encombreront votre espace de stockage.

Contre #3 : Une interface utilisateur compliquée

Bien sûr, certaines des fonctionnalités de Bitrix24 sont bonnes.

Cependant, elles ne sont pas bien organisées.

L'interface utilisateur encombrée de Bitrix24 peut vous déconcerter et vous décourager, surtout si vous êtes débutant.

ce n'est pas quelque chose que vous voulez dans un logiciel de gestion de projet, n'est-ce pas ?

Malheureusement, les inconvénients ne s'arrêtent pas là.

Lisez notre article complet Revue de Bitrix24 pour vérifier d'autres limitations.

Maintenant, allons-nous commencer notre recherche de la meilleure alternative à Bitrix24 ? C'est parti !

Top 5 Bitrix24 Alternatives

Il est difficile de trouver une alternative à Bitrix24 qui réponde à vos besoins comme un gant.

Parce qu'il y a trop d'options, trop de facteurs à prendre en compte..

Et surtout, chaque organisation est unique.

Certaines donnent la priorité aux besoins en marketing, tandis que d'autres se concentrent sur la planification et la conception.

Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous.

Voici la liste des cinq meilleures alternatives à Bitrix24 pour vous aider à choisir parmi les meilleures.

Téléchargez ClickUp sur n'importe quel appareil et accédez à votre travail de n'importe où

Tout d'abord, ClickUp, l'un des plus grands logiciels de les mieux notés au monde le logiciel de gestion de projet le mieux noté au monde, utilisé par des équipes très productives.

L'outil est hautement personnalisable et comporte des tonnes de fonctionnalités conçues pour rendre la gestion de projet aussi simple pour vous que la physique quantique l'est pour un physicien.

comment ClickUp fait-il cela ?

Jetons un coup d'œil à quelques-unes de ses principales fonctionnalités pour comprendre pourquoi il est le premier sur cette liste d'alternatives à Bitrix24.

Caractéristiques principales de ClickUp

A. Profitez de la flexibilité avec vues Passez d'un type de vue à l'autre et trouvez celui qui convient le mieux à votre style de travail.

Choisissez parmi les multiples options d'affichage de ClickUp, telles que :

Vue du conseil d'administration : Vue Kanban pour trier les tâches par statut

Vue en boîte : pour que les responsables puissent trier les tâches par assigné

Vue du calendrier : affichage de tous les événements et tâches à venir sur un calendrier

Vue en liste : affiche toutes les tâches sous forme de liste et utilise des filtres pour les trier

B. Gagnez du temps et de l'énergie avec Automatisations ClickUp vous offre des tonnes d'automatisations pour toutes les tâches répétitives que vous avez dans votre flux de travail.

Qu'il s'agisse d'automatisation du marketing, le service à la clientèle ou les besoins en ressources humaines, vous pouvez automatiser n'importe quel flux de travail en utilisant la fonction Automation de ClickUp.

Créez votre propre automatisation personnalisée ou choisissez parmi la bibliothèque de modèles d'automatisation

ClickUp fait le travail pendant que vous et votre équipe vous concentrez sur la croissance. 😇

C. Définir les attentes avec Estimation du temps Tout projet ou toute tâche doit faire l'objet d'une estimation de temps.

Sinon, comment pourrez-vous avoir un calendrier clair ou savoir quand et à qui assigner les tâches ?

Grâce à la fonction Estimation du temps de ClickUp, vous pouvez définir des attentes et prévoir quand les choses seront faites.

Ajouter des estimations de temps à partir de tâches et de vues dans ClickUp

Alors... les alternatives à Bitrix24 permettent de gagner du temps ? Oui !

cela signifie plus de temps pour jouer à Donjons et Dragons avec les collègues ? Doublement oui !

D. Gérer un projet comme un pro avec Diagramme de Gantt les diagrammes de Gantt vous intimident-ils ?

Nous comprenons.

A Le diagramme de Gantt peut paraître complexe et effrayant. Comme un diagramme d'orbitales moléculaires expliquant la liaison chimique dans les molécules. il n'y a pas de quoi s'inquiéter

Mais ce n'est pas à cela que ressemblent les diagrammes de Gantt de ClickUp.

Nos diagrammes de Gantt sont :

Visuellement attrayants (car qui n'apprécie pas l'esthétique)

Très faciles à utiliser et à interpréter

Capables de vous aiderplanifier des tâches, gérerdélais, de découvrir leschemin critiqueet plus encore

Planifiez rapidement plusieurs projets avec la vue Gantt de ClickUp

E. Gérer les documents comme jamais auparavant avec Les documents Vous pouvez créer les documents les plus souples et les plus faciles à partager base de connaissances en utilisant ClickUp Docs.

Qu'il s'agisse du contenu d'un blog ou de notes sur la théorie des cordes, Docs peut gérer tous vos mots et données 😎

quels sont les avantages ?

Plusieurs personnes peuvent collaborer et apporter des modifications à un seul document

Attribuer des commentaires etTâches directement à partir des documents

SauvegarderDocs comme modèles Partager et définirPermissions personnalisées *F. Suivez vos projets avec Tableaux de bord et Widgets Les chefs de projet adorent les tableaux de bord avancés de ClickUp.

Suivez chaque activité et chaque réalisation grâce à divers widgets de tableau de bord tels que :

Graphiques de vélocité

Diagrammes d'épuisement

Graphiques de combustion

Diagrammes de flux cumulés

Visualisez le déroulement du travail dans votre espace de travail ClickUp comme vous le souhaitez grâce aux tableaux de bord

Rappelez-vous que plus vous avez d'informations sur les performances de votre équipe, plus vous pouvez accomplir de choses en tant qu'organisation.

Les pros de ClickUp

ClickUp contre

Ne peut pas exporter les tableaux de bord

Ne vous inquiétez pas. Notre équipe travaille dans huit fuseaux horaires différents pour s'assurer que vos suggestions sont mises en œuvre et que les problèmes sont résolus.

Check out our feuille de route de développement pour voir ce qui se prépare.

Prix de ClickUp

ClickUp propose trois options de tarification :

Forever Free: inclut un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs, et 100MB de stockage (plutôt freemium)

inclut un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs, et 100MB de stockage (plutôt freemium) Illimité (5$/utilisateur par mois): inclut un nombre illimité de Listes, Tableaux, Tableaux de bord et espace de stockage

inclut un nombre illimité de Listes, Tableaux, Tableaux de bord et espace de stockage Business ($9/utilisateur par mois): inclut toutes les automatisations, les Mind Maps et l'exportation personnalisée

ClickUp évaluations des utilisateurs

Capterra: 4.7/5 (2000+ reviews)

4.7/5 (2000+ reviews) G2: 4.7/5 (2000+ commentaires)

2. Wrike

via Wrike De nombreux chefs de projet comme Wrike pour ses puissantes capacités de gestion des ressources et ses capacités en tant que plateforme de collaboration.

Cependant, lorsqu'il s'agit de l'installation et de l'intégration,

Wrike peut vous laisser comme... 🤦

Avons-nous mentionné qu'ils ont des Wrike Professional Services pour vous guider tout au long du processus ?

Un service spécialisé... juste pour commencer !

Si vous criez en interne, vous n'êtes pas seul.

vous êtes curieux de connaître Wrike ? En savoir plus sur**_

le site web de Wrike est un site de référence pour les entreprises https://clickup.com/fr-FR/blog/20404/gestion-de-projet-wrike/ la gestion de projet avec Wrike /%href/

et la gestion de projet les meilleures alternatives à Wrike .

Caractéristiques principales de Wrike

Construit un formulaire intégré

Dispose d'un outil de suivi du temps de travail en natif

Authentification à deux facteurs

Permet de créer des statuts personnalisés

Les avantages de Wrike

Offre des tonnes de modèles

Génère des rapports en temps réel

Offre des services efficacesgestion du flux de travail* Prend en charge les appareils iOS et Android

Wrike cons

L'onboarding est assez compliqué

L'application mobile n'est pas aussi fonctionnelle que l'application web

La version gratuite ne prend en charge que cinq utilisateurs

Il n'est pas possible d'importer des données provenant d'autres plateformes de gestion de projet

Prix de Wrike

Wrike propose trois options tarifaires :

Gratuit: comprend la vue du tableau, la vue de la feuille de calcul et 2 Go d'espace de stockage

comprend la vue du tableau, la vue de la feuille de calcul et 2 Go d'espace de stockage Professionnel (9,80 $/utilisateur par mois): comprend un tableau de bord partageable, des intégrations avancées et un espace de stockage de 5 Go

comprend un tableau de bord partageable, des intégrations avancées et un espace de stockage de 5 Go Business (24,80 $/utilisateur par mois): inclut des modèles de rapports, des analyses graphiques et 50 Go de stockage

Evaluation des utilisateurs de Wrike

Capterra: 4.2/5 (1600+ commentaires)

4.2/5 (1600+ commentaires) G2: 4.2/5 (1300+ commentaires)

3. Basecamp

via Camp de baseBasecamp est une excellente alternative à Bitrix.

La collaboration et la communication sont ses points forts.

Cependant, si vous regardez le suivi de projet dans Basecamp vous n'aurez qu'un seul élément sur la liste.

Un seul, et c'est Hill Charts.

Vous voulez en savoir plus ? Jetez un coup d'œil à notre site détaillé_ Revue de Basecamp ._

Caractéristiques principales de Basecamp

Tableaux interactifs pour la collaboration en équipe

Pings pour la messagerie instantanée en petits groupes ou en privé

Recherche universelle efficace et facile à utiliser

Rapports d'équipe pour un résumé complet des tâches et des membres de l'équipe

Les avantages de Basecamp

Gestion simple des tâches pour les petites équipes

Applis iOS et Android

Questions de vérification automatique (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle)

Prise en charge de l'accès des clients

Basecamp contre

Une seule option de prix fixe

Pas de gestionnaire de temps natif

Pas de fonctionnalités avancées de suivi de projet

Prise en charge d'intégrations limitées

Prix de Basecamp

**Basecamp Personal (30 jours d'essai gratuit) : trois projets, 20 utilisateurs et 1 Go de stockage

Business Plan (99 $/mois): permet le chat en temps réel, les listes de tâches, et un nombre illimité d'utilisateurs et de clients

Notes des utilisateurs de Basecamp

Capterra: 4.3/5 (12,300+ reviews)

4.3/5 (12,300+ reviews) G2: 4.1/5 (4500+ avis)

4. Lundi.com

via Lundi Monday.com est une bonne alternative à Bitrix24.

Il s'agit d'un outil de gestion de projet, de collaboration d'équipe et de gestion des tâches qui a déjà aidé de nombreuses équipes de marketing.

Cependant, la plupart d'entre nous détestent les lundis, et ce logiciel ne fait pas grand-chose pour nous faire changer d'avis à ce sujet.

pour commencer, saviez-vous que Monday.com n'a pas de plan gratuit ?

Check out our Revue de Monday.com and top Monday alternatives pour savoir si c'est le bon outil de gestion de projet pour vous.

Caractéristiques principales de Monday.com

Accès invité pour la visualisation des tableaux et des calendriers

Tâches récurrentes et rappels

Tableaux pour la gestion des tâches et des sous-tâches

colonnes #tag pour filtrer les résultats sur tous les tableaux

Les pros de Monday.com

Visuellement attrayant et convivial

applications iOS et Android disponibles

Offresgestion de la charge de travail* Suivi du temps de travail

Monday.com cons

Pas de dépendances de tâches puissantes

Pas de plan gratuit disponible

Le suivi du temps n'est disponible que dans la version Pro

Pas de bloc-notes

Prix de Monday.com

Monday.com propose trois prix :

Basic ($8/place par mois): inclut les formulaires, les communications avec contexte, et un tableau par tableau de bord

inclut les formulaires, les communications avec contexte, et un tableau par tableau de bord **Standard (10 $ par siège et par mois) : comprend la recherche avancée, l'affichage du calendrier et trois tableaux par tableau de bord

Pro (16 $ par siège et par mois): comprend le suivi du temps, la colonne des formules et 10 tableaux par tableau de bord

Monday.com évaluations des utilisateurs

Capterra: 4.6/5(2100+ reviews)

4.6/5(2100+ reviews) G2: 4.6/5 (1200+ commentaires)

5. Jira

via Jira Le dernier sur la liste des alternatives à Bitrix24 est Jira. Il est populaire parce qu'il s'agit d'un puissant outil de Gestion de projet agile que les professionnels de la technologie utilisent.

Bien qu'il s'agisse d'une bonne plateforme logicielle pour les utilisateurs techniques, Jira n'est pas adapté à la plupart des autres équipes.

Vous n'êtes pas sûr de Jira ? Jetez un coup d'œil à notre_ revue complète de Jira et_

%href/ %href/ %href/ %href/ %href/ %href/ https://clickup.com/fr-FR/blog/1025/alternatives-a-jira/ plusieurs alternatives à Jira /%href/**_

.

Caractéristiques principales de Jira

PersonnalisableScrum et Kanban conseils

Constructeur d'automatisation par glisser-déposer

Rapports agiles pour le suivi de l'avancement du projet

Supporte plus de 3000 intégrations

Les pros de Jira

Possède son propre langage de programmation

applications iOS et Android disponibles

Offre une vue à 360 degrés de l'avancement du projet

Fonctionnalité de recherche complète

Les inconvénients de Jira

Interface utilisateur complexe pour les débutants

Taille de fichier limitée (2 Go seulement)

Pas d'assignations multiples

Pas de modèles personnalisés pour les tâches

Prix de Jira

Jira propose trois options de tarification :

Free: inclut les rapports agiles, les automatisations et 2 Go de stockage de fichiers

inclut les rapports agiles, les automatisations et 2 Go de stockage de fichiers Standard ($7/utilisateur par mois): inclut les journaux d'audit, l'accès anonyme et 250 Go de stockage de fichiers

inclut les journaux d'audit, l'accès anonyme et 250 Go de stockage de fichiers Premium (14 $/utilisateur par mois): comprend les éléments suivants Scrum et Kanban, l'archivage des projets et un espace de stockage illimité

Notes des utilisateurs de Jira

Capterra: 4.4/5 (9500+ reviews)

4.4/5 (9500+ reviews) G2: 4.2/5 (3600+ avis)

Il est temps de trouver une alternative sérieuse à Bitrix24

Bien que Bitrix24 soit une excellente plateforme CRM et qu'elle dispose de nombreuses fonctionnalités de collaboration sociale, ce n'est pas suffisant. Il lui manque encore plusieurs fonctionnalités clés pour les projets et elle peut être incroyablement compliquée à utiliser.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'une plateforme unique qui soit un ensemble complet.

D'autant plus qu'il existe de nombreux autres concurrents de Bitrix24 qui offrent des fonctionnalités plus intéressantes dans leurs plans gratuits !

Jetez un coup d'œil à ClickUp, qui est gratuit pour toujours (à moins que vous ne souhaitiez le mettre à niveau) et qui prend en charge un nombre illimité de tâches et d'utilisateurs

Les autres fonctionnalités clés de ClickUp, telles que ses plus de 50 automatisations de processus préfabriquées, Moi Mode et des tonnes d'intégrations en font la meilleure alternative à Bitrix24.

Si vous ne nous croyez toujours pas, jetez un coup d'œil à notre Revue de ClickUp vs Bitrix 24 et vous verrez ce que nous voulons dire !

Il est temps de obtenir ClickUp gratuitement aujourd'hui !