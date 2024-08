10 meilleures intégrations et partenaires HubSpot pour l'email et le CRM en 2024

Tirez-vous le meilleur parti de l'automatisation ? Les propriétaires d'entreprises savent que les logiciels de gestion de la relation client sont censés leur apporter de nouveaux prospects. Mais ils ne savent pas sur quoi se concentrer en priorité. Lorsque votre objectif est d'utiliser les outils de marketing le plus efficacement possible, le temps est le facteur le plus limitant.

Lorsqu'il s'agit de choisir un logiciel de CRM, HubSpot est une plateforme de confiance que les entreprises aime. Et si les clients aiment HubSpot, c'est en grande partie à cause d'un simple mot : le choix. En moyenne, les clients de HubSpot installent sept applications. Afin que HubSpot continue d'être une plateforme que les clients aiment, nous devons fournir les intégrations que nos clients aiment utiliser.

C'est pourquoi le marché des applications HubSpot continue de croître avec plus de 1 000 intégrations !

Si vous avez utilisé votre CRM comme un annuaire téléphonique glorifié, il est temps de passer à l'étape supérieure. En profitant de ces 10 intégrations HubSpot, votre équipe passera beaucoup moins de temps sur le travail manuel et plus sur ce qui compte le plus : construire une entreprise. 👏

Dans cet article, nous allons décortiquer 10 intégrations HubSpot que vous ne connaissez peut-être pas mais que vous devriez connaître. 😉

Qu'est-ce qu'une intégration HubSpot ?

Les intégrations connectent HubSpot avec des outils tiers qui permettent le partage de données, l'automatisation et d'autres fonctionnalités utiles. Les Marché des applications HubSpot propose plus de 1 000 intégrations.

L'intégration de vos applications favorites avec HubSpot vous permet d'utiliser ces applications sans quitter le CRM Hubspot. Vous trouverez des intégrations HubSpot qui aident à l'analyse, à l'expérience client, au marketing entrant, la collaboration en ligne et bien d'autres choses encore.

Ces intégrations peuvent vous aider à combler les lacunes de votre système d'information l'exécution de votre projet et la productivité.

Les 10 meilleures intégrations HubSpot en 2024

Voici 10 des intégrations HubSpot les plus utiles pour donner à votre équipe commerciale le coup de pouce dont elle a besoin pour gérer chaque.. étape du parcours client avec facilité et maximiser les efforts marketing de votre équipe.

1. ClickUp #### Le meilleur pour la gestion de projet tout-en-un et la collaboration d'équipe

2. Xoxoday Plum

Meilleur pour la création d'un programme de récompense visant à accélérer la croissance avec les clients

Créer un programme de récompenses avec des incitations et des avantages avec Xoxoday Xoxoday est une société fintech SaaS en pleine croissance qui aide les entreprises à se développer. Ils fournissent des récompenses, des incitations et des avantages qui aident les entreprises à simplifier leur programme de récompenses.

En utilisant l'intégration HubSpot, vous serez en mesure de récompenser vos clients, et la meilleure partie est que vous pouvez éviter les tracas de contacter plusieurs fournisseurs. L'application collecte des données à partir de formulaires, sondages et le marketing par e-mail.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de paramétrer des déclencheurs pour récompenser les clients lorsqu'ils remplissent certaines conditions. Ensuite, choisissez ce que vous offrirez dans le catalogue de cadeaux de Xoxoday Plum.

Par exemple, vous pouvez envoyer automatiquement des cartes-cadeaux en fonction du montant dépensé par un client, de la durée de son inscription ou de tout autre déclencheur.

Meilleures fonctionnalités

Récompenses pré-intégrées et hébergées sous le formulaire d'une vitrine

Exécutez des campagnes de marketing avec des récompenses et des expériences d'échange personnalisées en utilisant l'automatisation du flux de travail

Suivez le taux d'ouverture, le taux de clics et le taux d'échange de vos récompenses

Tarifs

Forfaits à partir de $166.58 par utilisateur/mois

G2 : 4.6 sur 5 (259+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (259+ commentaires) Capterra : 4.4 sur 5 (120+ commentaires)

3. Zapier

Le meilleur pour la connexion des applications

Connecter les services web et automatiser les tâches répétitives avec Zapier

Zapier est le leader de l'automatisation sans code. Vous pouvez connecter HubSpot avec vos applications favorites, même si elles n'ont pas d'intégration dédiée. Par téléchargeant Zapier vous pouvez utiliser plus de 5 000 outils supplémentaires dès le départ.

Connectez-vous avec des clients sur WooCommerce, exportez des données dans Google Sheets et contactez vos clients dans Slack, le tout grâce à l'automatisation sans code de Zapier. Il est facile de tirer le meilleur parti de vos contacts CRM HubSpot avec l'aide de Zapier.

Vous voulez vous assurer que les nouveaux contacts provenant de Google sont partagés avec la plateforme HubSpot ? Zapier le fera. À faire utilisez des formulaires pour collecter et générer des leads ? ? Cette intégration HubSpot peut enregistrer automatiquement les envois dans un document Google Sheets. Utilisez Zapier pour tirer le meilleur parti de vos données.

Meilleures fonctionnalités

Automatisation de HubSpot et d'une grande variété d'applications

Supprime la nécessité d'une tonne d'entrée de données et vous pouvez exporter des données dans Google Sheets

Mon travaille avec beaucoup des options les plus populaires dans son marché d'applications

Prix

Version Free disponible

Forfaits à partir de 19,99 $ par mois

G2 : 4.5 sur 5 (1 076+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (1 076+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (2 549+ commentaires)

4. Canva

Le meilleur pour la création de visuels et la conception graphique

Créez facilement des designs, du matériel de marketing et bien plus encore avec Canva Canva est une plateforme de communication visuelle tout-en-un et de conception graphique facile à utiliser. La fonction "glisser-déposer" de Canva outils de conception sont populaires depuis des années, et l'intégration avec HubSpot rend les choses encore plus simples.

Grâce à l'intégration à HubSpot, vous pouvez accéder à Canva directement au sein de HubSpot. Créez vos designs en utilisant les outils de Canva puis utilisez-les dans vos e-mails HubSpot et vos campagnes publicitaires sur les médias sociaux, ou téléchargez-les sur votre propre site Web page web gratuite . Les fichiers enregistrés dans votre CMS HubSpot peuvent également être affichés dans l'application Canva.

Meilleures fonctionnalités

Accédez aux designs de Canva à travers la suite HubSpot

Utilisez Canva dans HubSpot pour un accès facile

Partage automatique lorsque vous faites la connexion entre les deux

Tarifs

Version gratuite disponible

Forfaits à partir de 12,95 $ par mois, plus 6,99 $ par membre supplémentaire de l'équipe

G2 : 4.7 sur 5 (3 987+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (3 987+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (11 053+ commentaires)

5. Orange chanceuse

Le meilleur pour le suivi de l'activité des utilisateurs par le biais de cartes thermiques, de sondages, etc

Mieux comprendre les actions de vos clients sur votre site web avec l'application Lucky Orange Lucky Orange est un outil de cartographie thermique qui vous aide à améliorer l'expérience client en révélant comment les visiteurs naviguent sur votre site web et où ils cliquent. Il fournit ensuite des rapports directement dans votre e-mail.

L'intégration de Lucky Orange à votre compte HubSpot vous permet d'afficher plus en détail ces données analytiques (et d'autres données Google Analytics). Vous pouvez même afficher les sessions enregistrées pour voir où les visiteurs décrochent et trouver comment minimiser cela à l'avenir.

Meilleures fonctionnalités

Affichez les cartes de chaleur et l'Activité de vos visiteurs dans HubSpot

Recevez des rapports sur l'activité

Enregistrez et affichez les sessions de vos contacts HubSpot CRM sur votre site web

Tarifs

Version gratuite disponible

Forfaits à partir de 14,40 $ par mois

6. RollWorks ABM

Le meilleur pour le marketing basé sur les comptes

Suivez la progression de vos comptes cibles tout au long de leur parcours d'achat avec RollWorks RollWorks ABM est une plateforme de marketing basée sur les comptes qui permet d'affiner vos campagnes marketing pour des publics spécifiques. Grâce à cette intégration HubSpot, vous pouvez surveiller de près vos comptes et les organiser en listes segmentées. Ensuite, utilisez ces listes pour envoyer des campagnes d'e-mails personnalisées.

En utilisant les données de votre CRM HubSpot avec votre compte Mon travail, vous pouvez travailler sur la création de publicités très ciblées qui atteignent exactement les bonnes personnes sur votre liste de contacts. Toutes les données relatives aux contacts du CRM HubSpot se synchronisent entre les deux programmes, ce qui vous permet d'être sûr que vos informations sont à jour.

Meilleures fonctionnalités

L'Assistance à l'intégration de Hubspot pour un paramètre plus rapide est facile et dispose d'une bonne équipe d'assistance client

Les données (par exemple celles de Google Analytics) sont synchronisées entre les deux plateformes pour que vos comptes soient toujours à jour

Ciblez les comptes en fonction de leur intention, suivez votre réussite

Prix

Forfaits à partir de 975 $ par mois

Gartner : 4.1 sur 5 (20+ avis)

: 4.1 sur 5 (20+ avis) TrustRadius : 7.8 sur 10 (30+ avis)

7. Zoom

Le meilleur pour les webinaires et le marketing vidéo

Collaborez en temps réel avec vos équipes et vos clients grâce à l'application Zoom Zoom zoom, la plateforme de collaboration intelligente tout-en-un, surtout connue pour son assistance en ligne, peut être connectée à votre CRM HubSpot, vous aider à promouvoir les webinaires, à suivre les participants et à automatiser la programmation.

Vous pouvez même enregistrer, analyser et transcrire les appels que vous passez sur Zoom dans votre compte HubSpot. Vérifiez quand les participants sont arrivés, quand ils sont partis et combien de temps ils ont regardé. Ensuite, contactez-les à partir de votre plateforme HubSpot avec une approche ciblée.

Meilleures fonctionnalités

Ciblez les clients en fonction de leur niveau d'intérêt

Intégration personnalisée permettant de synchroniser les données entre les deux plateformes

Facile à paramétrer, bonne assistance client

Prix

Version Free disponible

Forfaits à partir de 14,99 $ par mois

G2 : 4.5 sur 5 (52 821+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (52 821+ commentaires) Capterra : 4.6 sur 5 (13 517+ commentaires)

8. Traverse

Le meilleur pour la gestion des relations avec les partenaires

Synchronisez vos comptes Crossbeam et HubSpot pour trouver de nouvelles opportunités marketing Crossbeam est une plateforme d'écosystème de partenaires avec une intégration personnalisée dans HubSpot. Elle vous aide en vous mettant en relation avec d'autres entreprises ayant une clientèle similaire.

Lorsque Crossbeam est paramétré comme une intégration à HubSpot, vous disposez d'encore plus de données à comparer. Vous pouvez recouper les informations avec celles d'un partenaire (ou de vos contacts CRM HubSpot), contrôler les données que vous partagez avec d'autres et filtrer vos comparaisons pour vous concentrer uniquement sur ce qui est important pour vous.

Meilleures fonctionnalités

Planifiez la cartographie de vos comptes avec des partenaires supplémentaires

Contrôles pour ne partager que les informations avec lesquelles vous vous sentez à l'aise

Identifiez les chevauchements et les influences en fonction des clients communs

Tarification

Version Free disponible

Forfaits à partir de 500 $ par mois

G2 : 4.7 sur 5 (175+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (175+ commentaires) Capterra : 4.0 sur 5 (4+ commentaires)

9. Mixpanel

Le meilleur pour les rapports d'analyse

Affichez tous vos indicateurs les plus importants en un coup d'œil avec Mixpanel Mixpanel propose des données et des rapports sur la manière dont les clients interagissent avec votre site web ou votre logiciel. Le programme indique quand les utilisateurs décrochent, comment les nouvelles fonctionnalités se comportent et vous alerte lorsque certains seuils sont atteints.

L'intégration de Mixpanel à HubSpot vous permet d'avoir une vision globale de l'identité de vos clients et de la manière dont ils utilisent votre produit. Mixpanel et HubSpot partagent leurs données pour que vous soyez le mieux informé possible flux de travail pour la gestion de la relation client .

Meilleures fonctionnalités

Synchronisation dans les deux sens, ce qui réduit l'entrée de données

Mappage des champs par défaut

Filtre les données que vous ne souhaitez pas partager

Tarifs

Version Free disponible

Forfaits à partir de 20 $ par mois

G2 : 4.5 sur 5 (959+ commentaires)

: 4.5 sur 5 (959+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (116+ commentaires)

10. Entonnoir

Le meilleur pour centraliser et visualiser les données

Alice Sol est une responsable des relations publiques numériques axée sur les partenariats et les collaborations en matière de contenu. Alice travaille chez HubSpot depuis plus de 4 ans et elle est basée à Boston, dans le Massachusetts.