10 logiciels de fidélisation des clients en 2024

Les logiciels de fidélisation de la clientèle ont changé la donne dans le secteur de l'éducation Paysage de la gestion de la relation client (CRM) les outils de gestion de la relation client (CRM) jouent un rôle inestimable dans l'entretien des relations avec les clients, la fidélisation et la récurrence des achats. Mais avec autant d'options en 2024, comment savoir quel outil convient le mieux à votre équipe ?

Ne perdez pas cette idée de vue.

Si chaque logiciel de fidélisation de la clientèle possède des atouts uniques, tous ne répondent pas à vos besoins. Certains peuvent éblouir par leurs prouesses en matière d'analyse, mais ne sont pas à la hauteur en ce qui concerne l'expérience de l'utilisateur. D'autres peuvent impressionner par leurs fonctions de personnalisation mais manquer de capacités d'intégration transparente.

Il s'agit d'un exercice d'équilibre, et il est essentiel de trouver la solution idéale. Mais n'ayez crainte, nous sommes là pour vous aider.

Dans cet article, nous examinons les 10 meilleurs outils logiciels de fidélisation de la clientèle pour améliorer la fidélisation des clients en 2024. Nous analyserons leurs caractéristiques distinctives, leurs forces, leurs faiblesses et leurs prix, ainsi que les avis des clients, afin de vous aider à prendre une décision éclairée.

Prêt à explorer ? C'est parti !

Qu'est-ce qu'un logiciel de fidélisation des clients ?

Un logiciel de fidélisation de la clientèle est un type d'outil ou de plateforme qui aide les entreprises à conserver leurs clients existants en améliorant leur satisfaction et leur fidélité. Ces outils peuvent offrir diverses fonctionnalités telles que l'analyse des données, la segmentation des clients, le suivi des comportements, la communication personnalisée, etc.

Avantages des logiciels de fidélisation de la clientèle

L'utilisation d'un logiciel de fidélisation de la clientèle peut présenter de nombreux avantages pour les entreprises de toutes tailles. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Satisfaction accrue des clients

En comprenant le comportement et les préférences des clients, vous pouvez adapter vos services à leurs besoins. Cette personnalisation favorise la fidélité des clients et augmente la probabilité d'achats répétés.

Améliorer la fidélisation des clients

Lorsque vous êtes en mesure de répondre de manière proactive aux problèmes et aux préoccupations, vous risquez moins de perdre des clients au profit de vos concurrents. Le logiciel vous aide à identifier les risques potentiels de désabonnement afin que vous puissiez prendre des mesures préventives.

Amélioration de la communication avec les clients

Grâce à des fonctions telles que les courriels automatisés et les messages personnalisés, vous pouvez maintenir un contact régulier avec vos clients. Une communication régulière et significative est un facteur clé de la fidélisation de la clientèle.

Collecte de données sur les clients

Les logiciels de fidélisation de la clientèle fournissent des informations précieuses sur le comportement et les préférences des clients. Ces données permettent de prendre des décisions stratégiques en matière de développement de produits, de stratégies de marketing, etc.

Augmentation du chiffre d'affaires

Il est souvent plus rentable de fidéliser les clients existants que d'en acquérir de nouveaux. En vous concentrant sur la fidélisation, vous pouvez augmenter la valeur à vie de vos clients et, par conséquent, votre chiffre d'affaires.

Meilleure compréhension des besoins des clients

En recueillant et en analysant les commentaires de vos clients, vous pouvez mieux comprendre ce dont ils ont besoin et ce qu'ils attendent de votre entreprise. Ces informations peuvent s'avérer précieuses pour améliorer vos produits ou services.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de fidélisation de la clientèle ?

Le logiciel de fidélisation de la clientèle idéal doit être riche en données sur les clients, convivial, personnalisable en fonction de vos propres besoins parcours client spécifique et intégrative pour fonctionner avec d'autres logiciels de fidélisation.

Lorsque les équipes de gestion de la relation client recherchent un logiciel de fidélisation de la clientèle, elles doivent tenir compte des facteurs suivants :

Analyse robuste: VotreLogiciel de gestion de la relation client doit être capable d'extraire des données et des informations précieuses sur les clients afin d'éclairer vos stratégies basées sur les données.

VotreLogiciel de gestion de la relation client doit être capable d'extraire des données et des informations précieuses sur les clients afin d'éclairer vos stratégies basées sur les données. Interfaces conviviales: L'efficacité et la facilité d'utilisation sont également essentielles. Un outil de fidélisation de la clientèle ou un logiciel de fidélisation efficace automatise les tâches et simplifie les processusgestion des ressources marketinget libère ainsi un temps précieux pour des initiatives stratégiques en faveur des clients nouveaux ou existants.

L'efficacité et la facilité d'utilisation sont également essentielles. Un outil de fidélisation de la clientèle ou un logiciel de fidélisation efficace automatise les tâches et simplifie les processusgestion des ressources marketinget libère ainsi un temps précieux pour des initiatives stratégiques en faveur des clients nouveaux ou existants. **Intégration poussée : le logiciel doit s'intégrer de manière transparente aux systèmes existants et aux plateformes de fidélisation de la clientèle afin d'éviter les expériences disjointes.

**Les fonctions de personnalisation, telles que les tableaux de bord personnalisables ou les flux de travail sur mesure, peuvent considérablement améliorer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité des équipes de gestion de la relation client.

Collecte de données: Un logiciel de fidélisation efficace doit également inclure des outils permettant de recueillir les commentaires des clients et de suivre leurs données et leur comportement sur plusieurs points de contact. Ces fonctionnalités peuvent fournir des informations précieuses sur la satisfaction des clients, leurs besoins, leurs difficultés et leurs préférences.

Un logiciel de fidélisation efficace doit également inclure des outils permettant de recueillir les commentaires des clients et de suivre leurs données et leur comportement sur plusieurs points de contact. Ces fonctionnalités peuvent fournir des informations précieuses sur la satisfaction des clients, leurs besoins, leurs difficultés et leurs préférences. **Enfin, recherchez des fonctionnalités qui permettent une communication ciblée et des messages personnalisés aux clients existants, car elles sont essentielles pour entretenir les relations, fidéliser les clients et stimuler les interactions avec vos clients fidèles.

10 meilleurs logiciels de fidélisation de la clientèle à utiliser en 2024

Voici nos outils de fidélisation des clients préférés pour renforcer les relations et améliorer l'expérience client au sein de votre entreprise :

Créez votre système idéal pour gérer les contacts, les clients et les contrats tout en ajoutant facilement des liens entre les tâches et les documents pour rationaliser votre travail

ClickUp révolutionne l'acquisition et la fidélisation des clients en combinant des fonctionnalités avancées de gestion de la relation client CRM avancées avec une gestion de projet transparente . Cette plateforme tout-en-un rationalise votre flux de travail le système de gestion de l'information, de la communication, de la collaboration et de l'analyse vous aide à établir des relations durables avec vos clients, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers l'embarquement à l'expansion et à l'augmentation de la productivité de votre équipe.

ClickUp meilleures caractéristiques

Surveillez les indicateurs de fidélisation de la clientèle qui vous importent le plus, comme la valeur de la durée de vie des clients, la valeur moyenne des commandes et le taux d'attrition

Configurez votre tableau de bord pour afficher les commandes des clients, le pipeline des ventes et d'autres informations sur les comptes sous forme de listes, de tableaux Kanban, de graphiques, de tableaux, etc

Recueillir les données à partir des formulaires clients et automatiquementtransformer automatiquement le retour d'information en éléments d'action Scorez et priorisez les prospects à l'aide de formules automatisées et d'une liste complète de clients potentielsmodèles de vente Utiliser des modèles de venteModèles CRM pour que votre stratégie de fidélisation de la clientèle soit rapidement opérationnelle

Limites de ClickUp

L'application mobile ClickUp ne dispose pas de toutes les vues disponibles... pour l'instant

Comme tout logiciel riche en fonctionnalités, la courbe d'apprentissage peut être un peu raide

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (6,780+ reviews)

4.7/5 (6,780+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,660+ commentaires)

Vous cherchez des moyens d'impliquer vos clients ? Modèle de ChatGPT de ClickUp pour la fidélisation des clients peut vous aider à conserver vos clients et à les fidéliser grâce à un contenu piloté par l'IA.

ClickUp's ChatGPT Prompt for Customer Retention (en anglais)

Check out these Modèles d'invite IA !

2. KissMetrics

Via Kissmetrics KissMetrics fournit de puissantes analyses sur les clients afin d'alimenter les décisions et les efforts de marketing basés sur les données. Grâce à son tableau de bord intuitif, vous découvrirez des informations précieuses sur le comportement des utilisateurs, ce qui vous permettra de mettre en place des stratégies marketing ciblées qui augmenteront le taux de fidélisation et l'engagement des clients.

Meilleures caractéristiques

Segmentez vos clients et ciblez-les avec des messages marketing ciblés pour augmenter la fidélisation des clients

Utilisez l'apprentissage automatique pour prédire le comportement des clients

Cartographiez le parcours client pour voir comment les utilisateurs interagissent avec votre entreprise à chaque étape du processus de vente

Testez des versions de votre site web ou de votre application et mesurez les performances

Limites

L'outil n'est pas intuitif

La synthèse des données est un défi

Quelques éléments essentielsintégrations logicielles sont manquantes

Les rapports sur les entonnoirs sont limités à cinq niveaux de flux d'achat

Les exportations de données ne peuvent être envoyées par courriel qu'à une seule personne à la fois

Prix

Argent: $299/mois

$299/mois Or: 499 $/mois

499 $/mois Platinum: Contactez Kissmetrics pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (160+ commentaires)

4.1/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (15+ commentaires)

3. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo est une solution de fidélisation de la clientèle qui simplifie l'expérience client et la collecte de commentaires grâce à son outil d'enquête intelligent. Vous pouvez ainsi comprendre les points faibles de vos clients et adapter vos stratégies aux clients fidèles afin de les fidéliser au maximum.

Meilleures caractéristiques

Envoyez des enquêtes à vos clients pour connaître leur opinion sur vos produits et utilisez ces informations pour améliorer la satisfaction de vos clients

Voyez où les utilisateurs cliquent sur votre site web ou votre application afin d'améliorer l'expérience utilisateur

Regardez les enregistrements des utilisateurs qui interagissent avec votre site web ou votre application pour augmenter les taux de conversion et fidéliser les clients

Limites

Il n'y a pas de modèles spécifiques à l'industrie et ils ne sont pas classés, ce qui fait qu'il est difficile de trouver rapidement celui dont vous avez besoin

Le tableau de bord manque d'options de filtrage et de tri

Les possibilités d'exportation des données sont limitées

Pas de possibilité de marquer les enquêtes de satisfaction des clients

Prix

Essentiels: 69 $/mois

69 $/mois Premium: $149/mois

$149/mois Business: $299+/mois

G2: 4.4/5 (40+ commentaires)

4.4/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

4. ProfitWell

Via ProfitWell ProfitWell, logiciel d'expérience et de fidélisation de la clientèle, vous aide à optimiser la tarification des abonnements, à fidéliser les clients et à réduire le taux d'attrition. Son outil d'analyse robuste permet de découvrir des tendances, d'analyser le comportement des clients et de fournir des recommandations fondées sur des données pour développer votre activité.

Meilleures caractéristiques

Prédire les clients les plus susceptibles de se désabonner grâce à l'apprentissage automatique

Prévoyez votre chiffre d'affaires afin de prendre de meilleures décisions commerciales

Segmentez et ciblez vos clients avec des messages marketing plus pertinents

Envoyez des messages in-app aux clients pour promouvoir vos produits et services afin d'augmenter l'engagement

Limites

L'expérience utilisateur est déroutante

Manque de personnalisation et de configuration par rapport à d'autres outils de fidélisation des clients

Le logiciel a du mal à réconcilier des situations de facturation complexes

Impossibilité de suivre les revenus non liés à l'abonnement

Pas de prise en charge de la facturation PayPal

Prix

Metrics: Gratuit

Gratuit Rémunération: Rémunération basée sur la performance

Rémunération basée sur la performance Reconnu: Contacter ProfitWell pour la tarification

G2: 4.9/5 (120+ reviews)

4.9/5 (120+ reviews) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

5. Open Loyalty

Via OpenLoyalty Open Loyalty vous permet de fidéliser vos clients grâce à des programmes de fidélisation personnalisables. Ses programmes de fidélisation permettent de récompenser facilement vos clients avec des offres sur mesure, des récompenses personnalisées et des incitations, ce qui favorise la fidélité à la marque et les relations durables avec les clients réguliers.

Meilleures caractéristiques

Créez et gérez des programmes de fidélisation pour encourager vos clients à continuer à faire des affaires avec vous

Appliquer des remises, offrir des produits gratuits et des cartes-cadeaux pour rendre votre programme de fidélisation plus attrayant pour les clients

Suivez les performances de votre programme de fidélisation à l'aide d'analyses de données pour vous assurer que vos clients sont satisfaits

Limitations

Absence d'intégration avec d'autres outils CRM essentiels tels que SalesForce et Power BI

Valeur limitée deoutils de reporting par rapport à d'autres solutions de fidélisation de la clientèle

Prix

Contactez Open Loyalty pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (4+ reviews)

4.4/5 (4+ reviews) Capterra: 4.8/5 (15+ avis)

6. Zoho CRM

Via Zoho CRM Zoho CRM est une solution de gestion de la relation client qui rationalise l'engagement des clients grâce à une suite complète d'outils de vente, de marketing et de soutien à la clientèle. Son interface conviviale permet de gérer efficacement les relations avec les clients, ce qui favorise la croissance et la fidélisation des entreprises.

Meilleures caractéristiques

Scorez vos prospects pour prioriser vos efforts de vente, conclure plus d'affaires et augmenter votre chiffre d'affaires

Fournir un soutien à la clientèle grâce aux outils du centre d'assistance de Zoho

Limites

L'interface utilisateur est désuète

Nécessite un processus d'installation compliqué

Offre des possibilités de personnalisation limitées

Prix

**Gratuit

Standard: $14/utilisateur

$14/utilisateur Professionnel: 23$/utilisateur

23$/utilisateur Entreprise: 40 $/utilisateur

G2: 4/5 (2,370+ reviews)

4/5 (2,370+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,250 reviews)

7. Hotjar

via Hotjar Hotjar révèle le comportement des utilisateurs par le biais de cartes thermiques et d'enregistrements de sessions, ce qui vous permet d'obtenir des informations précieuses pour améliorer l'expérience des clients sur le site web. Parmi les outils de fidélisation de la clientèle de cette liste, Hotjar s'attaque aux points douloureux des clients afin d'accroître leur fidélité et de voir les taux de fidélisation grimper en flèche.

Meilleures fonctionnalités

Envoyez des enquêtes Net Promoter Score (NPS) aux clients pour connaître leur avis sur votre produit

Utilisez l'analyse des données de Hotjar pour trouver des opportunités de conversion

Accédez au comportement granulaire des utilisateurs grâce au suivi des souris et des clics

Limites

Hotjar est un outil lourd et les performances du site web peuvent en souffrir

Le tableau de bord est difficile à naviguer

Il manque de nombreuses intégrations par rapport à d'autres outils de fidélisation de la clientèle

Prix

Observe Basic: Gratuit

Gratuit Observe Plus: 32

32 Observe Business: 80

80 Observe Scale: $171

$171 Ask Basic: Gratuit

Gratuit Ask Plus: 48

48 Ask Business: 64

64 **Contactez Hotjar pour connaître les tarifs

Engage Basic: Gratuit

Gratuit Engage Plus: $280

$280 Engage Business: 440

440 **Contactez Hotjar pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (290+ commentaires)

4.3/5 (290+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (490+ avis)

8. Mixpanel

Visualisez tous vos indicateurs les plus importants en un coup d'œil avec Mixpanel Mixpanel Mixpanel vous permet d'effectuer des analyses avancées sur les clients, en analysant en profondeur les interactions et les comportements des utilisateurs. Utilisez les informations basées sur les données pour acquérir de nouveaux clients, concevoir des campagnes marketing personnalisées et améliorer l'engagement des clients.

Meilleures fonctionnalités

Utilisez les tests A/B, les cartes thermiques et l'analyse de l'entonnoiroutils pour l'optimisation du taux de conversion* Mesurer le trafic web et l'engagement, puis présenter les données dans de superbes rapports

Suivre les actions des utilisateurs et améliorer la fidélisation des clients

Recueillir des données en temps réel

Identifier les tendances avec des données historiques

Segmentez les utilisateurs en fonction des actions, des appareils, de l'heure, etc

Faites correspondre les données des utilisateurs entre les différents appareils

Limites

Il ne suit pas les données non événementielles telles que les temps de chargement

Courbe d'apprentissage abrupte par rapport à certains outils de fidélisation de la clientèle de cette liste

N'est pas assez performant en matière d'intégration d'applications

Prix

**Gratuit

Croissance: 25 $/mois

25 $/mois Entreprise: Contactez Mixpanel pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (960+ commentaires)

4.5/5 (960+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (110+ avis)

9. Optimove

Via Optimove Optimove fait partie de notre liste d'outils de fidélisation de la clientèle parce qu'il offre une solution sophistiquée de fidélisation de la clientèle et des clients fidélisation des clients plateforme logicielle qui segmente intelligemment les clients, prédit les comportements et automatise les actions de marketing.

C'est votre arme secrète pour des stratégies personnalisées de fidélisation de la clientèle et une augmentation de la valeur à vie des clients. L'outil se concentre sur la collecte de tout ce dont vous avez besoin pour améliorer l'expérience client grâce aux commentaires des clients.

Meilleures caractéristiques

Recommandez des produits aux clients en fonction de leur comportement antérieur

Rassemblez toutes les données clients sous un même toit. Filtrez, triez et organisez ensuite ces données pour révéler des tendances et des informations

Automatisez le parcours client grâce à un ensemble infini de règles prédéfinies et personnalisables

Obtenez des suggestions d'optimisations marketing de la part des robots d'Optimove dotés d'une intelligence artificielle

Personnalisez votre marketing avec une segmentation fine et des communications multicanal

Limites

Nécessite beaucoup de temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités

N'est pas idéal pour les petites entreprises

Les paramètres d'accès et de permissions ne sont pas assez nuancés pour certaines équipes

Prix

Contactez Optimove pour connaître les tarifs

Ratings and reviews

G2: 4.6/5 (100+ avis)

4.6/5 (100+ avis) Capterra: 4.3/5 (3+ avis)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk est un logiciel de fidélisation de la clientèle qui unifie les interactions avec les clients sur plusieurs canaux au sein d'une plateforme unique, facilitant ainsi la vie de votre équipe de gestion de la relation client (CRM) et de votre service clientèle. Grâce à ses fonctions d'assistance étendues et à son interface réactive, Zendesk renforce les relations avec les clients et les fidélise.

Cet outil est idéal pour ceux qui souhaitent exploiter les commentaires des clients et, en fin de compte, améliorer leur satisfaction grâce aux connaissances acquises.

Meilleures fonctionnalités

Stocker les processus internes et partager les informations avec les clients grâce aux bases de connaissances

Les bases de connaissances aident les clients à trouver rapidement des réponses à leurs questions et réduisent les délais de réponsenombre de tickets d'assistance reçus

Créez des chatbots pour répondre aux questions des clients et leur fournir une assistance, ce qui réduit le nombre de problèmes qui sont transmis à vos représentants de l'assistance

Fournir une assistance client sur les médias sociaux avec les intégrations Zendesk

Limites

L'éditeur de la base de connaissances doit être amélioré - il n'y a pas de sauvegarde automatique, vous ne pouvez pas agrandir les images dans les documents et il manque quelques outils de formatage de base

Il n'y a pas assez de possibilités de personnalisation

Il n'existe aucun moyen d'archiver les champs périmés sans corrompre les données historiques

Difficile de trouver et de mettre à jour des données en masse, comme un nouveau numéro de téléphone pour un client

Prix

Support uniquement (Team): $19/utilisateur

$19/utilisateur Support uniquement (Pro): 49 $/utilisateur

49 $/utilisateur Support uniquement (Enterprise): $99/utilisateur

$99/utilisateur Suite Team: 49$/utilisateur

49$/utilisateur Suite Growth: 79 $/utilisateur

79 $/utilisateur Suite Pro: 99 $/utilisateur

99 $/utilisateur Suite Enterprise: 150 $/utilisateur

G2: 4.3/5 (5,600+ reviews)

4.3/5 (5,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,640+ commentaires)

Types de logiciels de fidélisation de la clientèle

Vous ne savez toujours pas quel outil de fidélisation de la clientèle convient le mieux à votre équipe ? Découvrez chaque type de logiciel de fidélisation de la clientèle et les avantages qu'ils peuvent apporter à différentes équipes :

Logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) aident les équipes à suivre les données, les interactions et les communications avec les clients. Il peut être utilisé pour les ventes, le marketing, le service clientèle et l'assistance. Il fournit également des informations sur le comportement des clients afin d'aider les équipes à mieux servir leurs clients et à maximiser la rentabilité.

Outils de suivi et d'analyse des médias sociaux

Les outils de suivi et d'analyse des médias sociaux sont utilisés pour suivre les conversations des clients sur plusieurs plateformes. Ces outils peuvent être utilisés pour mesurer le sentiment des clients, découvrir les tendances dans les commentaires des clients et identifier les personnes qui influencent la marque.

Logiciel de ciblage comportemental

Les logiciels de ciblage comportemental utilisent l'analyse prédictive pour comprendre les intérêts et les comportements des clients. Il peut être utilisé pour personnaliser les messages et les offres destinés aux clients en fonction de leurs intérêts et de leurs comportements antérieurs.

Logiciel de gestion de la fidélité et des récompenses

Les logiciels de gestion de la fidélisation et des récompenses aident les équipes à créer des programmes de fidélisation des clients et à gérer des récompenses basées sur des points. Il permet également de suivre l'engagement des clients, d'évaluer le succès des programmes de fidélisation et d'identifier les possibilités d'amélioration.

Choisissez le logiciel de fidélisation des clients qui peut évoluer avec votre entreprise

Après avoir pris connaissance des meilleurs logiciels de fidélisation de la clientèle, l'étape suivante consiste à mettre ces informations en pratique. Évaluez les besoins spécifiques de votre équipe, les défis existants et les objectifs. Sélectionnez les logiciels de fidélisation de la clientèle qui répondent à ces critères, puis testez-les à l'aide d'essais gratuits ou de démonstrations.

Impliquez votre équipe dans le processus, en recueillant leurs commentaires sur l'expérience utilisateur et les fonctionnalités. Ne précipitez pas votre décision, prenez le temps nécessaire pour trouver le logiciel de fidélisation de la clientèle qui optimisera réellement vos efforts de fidélisation de la clientèle.

N'oubliez pas que le bon outil doit répondre à vos besoins actuels en matière de fidélisation de la clientèle et être évolutif en vue d'une croissance future. Le voyage vers une meilleure expérience client et une meilleure fidélisation commence maintenant - tirez-en le meilleur parti.