13 meilleures alternatives à Zoho pour les projets et le CRM (gratuites et payantes)

Zoho regorge de fonctionnalités qui révolutionnent votre façon de travailler. Son écosystème unique de plus de 40 applications vous permet d'organiser, de gérer et de surveiller chaque processus d'entreprise, qu'il s'agisse de marketing, de finances ou de.. assistance client .

Si nous parlons de gestion de projet et de client Zoho Projects et Zoho CRM sont les deux applications les plus demandées de la gamme Zoho.

La première est idéale pour organiser et automatiser les flux de travail des équipes interfonctionnelles. Zoho CRM, quant à lui, vous aide à élaborer des processus de vente, à communiquer avec les clients et à gérer les clients potentiels.

C'est un sacré combo, mais il y a de nombreuses raisons d'explorer les alternatives de Zoho. Par exemple, vous pouvez être insatisfait des fonctionnalités de visibilité des tâches de la plateforme ou avoir du mal à y naviguer.

Nous sommes ici pour vous présenter les 13 meilleures alternatives à Zoho disponibles aujourd'hui. Comparez leurs fonctionnalités et leurs prix pour découvrir votre solution idéale !

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Zoho ?

Zoho est une suite logicielle puissante avec un outil de gestion de projet pour pratiquement tous les aspects de l'entreprise. Un produit à la hauteur doit présenter les fonctionnalités clés suivantes :

Intégrations : Il doit bien travailler avec les outils de communication, d'organisation et de collaboration d'équipe les plus courants Évolutivité et personnalisation : Il doit permettrede planifier les flux de travail pour différents créneaux, tailles d'entreprises et projets Options de collaboration : Les deux Zoho Projects et Zoho CRM disposent tous deux d'excellentes capacités de collaboration, de sorte qu'une alternative idéale doit apporter une assistance au travail d'équipe en toute transparence Outils d'analyse et de rapports : Les meilleurs Outils de gestion de la performance offrent des aperçus détaillés des indicateurs de réussite pour les projets, les processus, les ventes et les relations avec les clients Gestion des tâches et automatisation du marketing : Il devrait être en mesure d'automatiser les processus répétitifs, vous aidant ainsi à..gagner du temps et de minimiser le risque d'erreur humaine Interface conviviale: Les alternatives à Zoho devraient offrir une expérience sans friction pour organiser les projets Service client de qualité: Les développeurs du produit doivent offrir une assistance fiable

Les 13 meilleures alternatives à Zoho à utiliser en 2024

Découvrez 13 des alternatives Zoho les plus impressionnantes qui vous aideront à nourrir vos projets et votre base de clients. Certaines options de notre liste, comme ClickUp, combinent CRM et gestion de projet, tandis que d'autres se concentrent sur l'un des deux aspects. Allons-y !

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel tout-en-un logiciel de gestion de projet avec de nombreuses fonctionnalités permettant de contrôler tous les aspects de l'entreprise, qu'il s'agisse des ventes ou de la gestion de la relation client (CRM) !

Si vous travaillez constamment sur des campagnes de marketing complexes, tirez parti du logiciel de gestion de projet /%/ref Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp pour maximiser la productivité des équipes . La plateforme vous permet de diviser des objectifs de grande envergure en plus petits morceaux grâce à ses Infrastructure de hiérarchie .

Attribuer des tâches et des sous-tâches, créer des dépendances entre les tâches, planifier les processus et de fixer des paramètres pour aider vos équipes de gestion de projet à atteindre leurs objectifs sans problème. Utilisez les 100+ de la plateforme automatisations de tâches pour ne plus perdre de temps et de ressources dans les tâches de routine.

Exploitez l'impressionnante bibliothèque de modèles de projets de ClickUp pour gagner plus de temps sur les processus quotidiens. Vous disposez de plus de 1 000 modèles pour vous aider à forfaiter, créer et gérer des projets, suivre les jalons et fournir des produits et services de qualité.

Disons que vous avez du mal à ancrer une nouvelle entreprise -utiliser l'outil de ClickUp Modèle de forfait Business pour définir vos objets, esquisser les marchés cibles, identifier les risques, et dessiner une feuille de route avec des indicateurs de performance réalistes.

Avec Le CRM de ClickUp vous pouvez créer des équipes commerciales, organiser votre base de clients, générer des des rapports d'équipe commerciale , et gérer les prospects et les comptes à partir d'une Tableau de bord ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

15+ affichages de projets en temps réel

plus de 1 000 intégrations

Automatisation facile des tâches

plus de 1 000 modèles personnalisables

Infrastructure de hiérarchie évolutive (Espaces, Dossiers et Listes)

Tableaux de bord avec rapports en temps réel

AssistanceFlux de travail CRM et la gestion des ressources des projets

Excellents didacticiels, guides et assistance client pour les utilisateurs

Limites de ClickUp

La prise en main de l'application peut prendre du temps

Les fonctions de hiérarchie peuvent être déroutantes pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 200+ commentaires)

: 4.7/5 (8 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Salesforce

Via : Salesforce Salesforce est une autre alternative intéressante à Zoho CRM. Cette plateforme robuste permet un contrôle achevé de votre gestion des contacts grâce à des fonctionnalités qui facilitent l'organisation des bases de données et des relations avec les clients.

Ce qui place Salesforce au sommet de la pyramide CRM, c'est son évolutivité. La plateforme fournit l'infrastructure nécessaire au traitement de grands ensembles de données provenant de différentes sources. Grâce à ses puissantes options d'analyse, vous n'aurez aucun mal à faire preuve d'empathie envers vos clients et à leur fournir un service de qualité.

En ce qui concerne les personnalisations, Salesforce vous permet de créer des champs et d'utiliser des couleurs et des designs qui reflètent votre marque.

Vous avez également accès à un écosystème ouvert pour développer vos propres applications grâce à Salesforce App Cloud. Ainsi, vous pouvez affiner et développer votre outil de gestion de projet pour qu'il s'adapte parfaitement à votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Salesforce App Cloud vous permet de créer des applications CRM personnalisées

plus de 3 000 intégrations

Adapté à la commande d'ensembles de données vastes et complexes

Assistance à l'ensemble du système de gestion des données de l'entrepriseProcessus CRM* Tableau de bord facile à consulter

Limites de Salesforce

Certains utilisateurs trouvent la plateforme onéreuse

L'interface utilisateur pourrait être plus simple

Prix de Salesforce

Démarrage : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Professionnel : 75 $/mois par utilisateur

: 75 $/mois par utilisateur Enterprise : 150$/mois par utilisateur

: 150$/mois par utilisateur Limité : 300 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (plus de 15 500 commentaires)

: 4.3/5 (plus de 15 500 commentaires) Capterra : 4.4/5 (17 500+ avis)

3. Scoro

Via : Scoro Scoro combine les équipes commerciales, les informations financières et l'exécution du projet dans un seul environnement, ce qui vous permet de gérer toutes les activités liées au projet sans passer d'une application à l'autre.

Suivez les tâches et les dépendances en temps réel, gérez les budgets, comparez les objectifs planifiés et atteints, et créez des prédictions.

Scoro n'est pas en reste dans le domaine de la gestion de la relation client. Il vous affiche une vue à 360 degrés unique de vos clients, depuis les coordonnées et l'historique des communications jusqu'à la facturation. La disposition organisée permet de repérer facilement les prospects et de conclure des affaires plus rapidement.

Utilisez les puissantes fonctionnalités de devis et de facturation de Scoro pour créer des factures personnalisées en quelques secondes. Il vous permet de suivre les cibles commerciales de votre équipe et de vérifier la progression des objectifs financiers à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités de Scoro

Fonctionnalités combinées pour les ventes, la facturation et le CRM

Suivi du temps de dépendance

affichage à 360 degrés des clients

Options d'analyse puissantes pour le suivi des cibles et des objectifs

Assistancele forfait de ressources Limites de Scoro

Le moteur de recherche intégré est parfois lent

L'interface utilisateur peut sembler exiguë

Prix de Scoro

Essentiel : 26$/mois par utilisateur

: 26$/mois par utilisateur Standard : 37 $/mois par utilisateur

: 37 $/mois par utilisateur Pro : 63 $/mois par utilisateur

: 63 $/mois par utilisateur Ultimate : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (350+ commentaires)

: 4.5/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

4. Pipeliner CRM

Via : Équipe commerciale Pipeliner Vous avez besoin d'une plate-forme CRM orientée vers les équipes commerciales ? C'est Pipeliner CRM qu'il vous faut !

Pipeliner n'est pas un outil de gestion de la relation client à guichet unique, mais spécialisé dans la résolution des défis liés à la vente. Utilisez la plateforme pour gérer les prospects et les comptes, automatiser les flux de travail d'organiser et de gérer la documentation de l'équipe commerciale et de générer des rapports de vente.

La gestion rigoureuse des prospects est un domaine dans lequel Pipeliner excelle.

Vous pouvez saisir manuellement les données relatives aux clients potentiels, importer des fichiers CSV et des formulaires Web, ou utiliser des clippeurs Web pour créer des clients potentiels. Une fois les données saisies, utilisez la Vue des pistes pour partager les pistes avec les membres de l'équipe, reconnaître les opportunités de conversion et personnaliser votre pipeline.

Pipeliner CRM dispose de vues, formulaires et champs personnalisés, ce qui vous permet de créer des dossiers clients uniques conformes aux directives de votre entreprise. La plateforme vous permet également de configurer des rôles utilisateurs spécifiques pour contrôler qui a accès à quoi.

Les meilleures fonctionnalités de Pipeliner CRM

Spécialisé dans la gestion des prospects

Interface facile à utiliser

Pipeline commercial organisé

Assistance à plus de 50 intégrations

Limites de Pipeliner CRM

Les fréquentes mises à jour de la plate-forme peuvent parfois interrompre les processus

Le système n'offre pas d'assistance pour les documents de plus de 30 Mo

Prix de Pipeliner CRM

Débutant : 65 $/mois par utilisateur

: 65 $/mois par utilisateur Business : 85 $/mois par utilisateur

: 85 $/mois par utilisateur Enterprise : 115 $/mois par utilisateur

: 115 $/mois par utilisateur Unlimited : 150 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (450+ avis)

: 4.6/5 (450+ avis) Capterra : 4.6/5 (200+ avis)

5. NetSuite

Via : NetSuite NetSuite d'Oracle est une suite unifiée de gestion d'entreprise.

Sa solution de gestion de la relation client (CRM) vous permet d'achever le cycle de vie de vos clients, de la supervision des prospects à la l'exécution et la fidélisation .

Automatisation des fonctions commerciales pour permettre à votre équipe d'avoir un aperçu des relations avec les clients et de définir leurs attentes sans trop d'efforts.

Exploitez les options de rapports et d'analyses robustes de la plateforme pour collecter des informations précises sur les opérations en cours. Passez-les fréquemment en revue pour améliorer la satisfaction des clients, la productivité et l'efficacité.

Avec NetSuite, vous pouvez jongler avec plusieurs projets à la fois, même si le prix de la solution peut varier en fonction de la taille et de la complexité de votre entreprise.

Si vous gérez un énorme portfolio avec plusieurs échéances, procurez-vous l'application Project 360 Dashboard de NetSuite pour passer d'un projet à l'autre en toute transparence et surveiller et ajuster les flux de travail de chacun. Stockez des informations sur les clients, affectez des ressources et.. gérer les budgets dans les tableaux de bord des projets .

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Interface interactive et intuitive

Automatisation des fonctions commerciales

Puissantes options d'analyse et de rapports

Application de tableau de bord "Project 360" pour une gestion centralisée

Limites de NetSuite

La solution n'est pas adaptée à tous les budgets

Les équipes d'assistance client pourraient être plus réactives

Prix de NetSuite

Contact pour les prix

G2 : 4/5 (2 500+ commentaires)

: 4/5 (2 500+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (1 300+ avis)

6. Oracle Sales

Via : Oracle Vous souhaitez une solution plus complète que NetSuite ? Vous pouvez vous tourner vers un autre produit de l'écosystème parent, Oracle Sales.

Cette solution offre toutes les fonctionnalités de base d'une plateforme de gestion de la performance présentées dans une interface simple et facile à utiliser. Avec Oracle Sales, vous pouvez :

Forfaitiser vos projets

Attribuer des tâches et suivre leur progression

Collaborez avec votre équipe

Créezdes forfaits pour le budget du projet* Effectuer des analyses

Produire des rapports

La fonctionnalité la plus remarquable de la plateforme est l'utilisation de commandes textuelles ou vocales pour achever les tâches, ce qui peut stimuler la productivité et l'efficacité.

Vous bénéficiez également d'une solution CRM au sein d'Oracle Sales. Il s'agit d'une collection complète d'outils qui alimentent votre processus de vente, de la génération de prospects à la collecte de revenus.

La plateforme permet également le suivi des concurrents - ajoutez des informations telles que le nom du produit et les opportunités pour voir si votre entreprise gagne ou perd du terrain sur les différents marchés.

Meilleures fonctionnalités d'Oracle Sales

Gestion de projet en une seule étape

Commandes textuelles et vocales pour achever les tâches

Fonctionnalités précieuses de planification, de suivi, d'organisation et de rapports des projets

Interface gratuite

Suivi des concurrents

Limites d'Oracle Sales

Certaines fonctionnalités peuvent être trop complexes à utiliser pour les membres de l'équipe commerciale

Le travail avec des projets complexes ou des ensembles de données volumineux peut entraîner des problèmes de performance

Prix d'Oracle Sales

Contact pour la tarification

G2 : 3.9/5 (80+ avis)

: 3.9/5 (80+ avis) Capterra : 4.3/5 (60+ avis)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Via : Planview AdaptiveWork Planview AdaptiveWork (anciennement Clarizen) offre tout ce que l'on peut attendre d'une solution de gestion du travail haut de gamme : modèles, ajout de jalons, génération de rapports, suivi du temps, etc.

Mais au cœur de cette plateforme, il y a la planification adaptative et la gestion flexible des ressources. Vous pouvez vous adapter aux nouvelles tendances et prévisions avec un minimum ou aucune perturbation des flux de travail cruciaux, de sorte que Des équipes agiles apprécieront !

Planview AdaptiveWork assiste la collaboration avec les collaborateurs internes et externes. Vous pouvez créer des affichages personnalisés pour les collaborateurs externes impliqués dans des projets spécifiques.

Nous recommandons d'ajouter un système d'approbation pour les dépenses et les Relevés de temps pour les collaborateurs externes, leur permettant d'accéder aux informations du projet sans se connecter !

Bien que la plateforme n'offre pas d'options CRM, elle s'intègre avec les plateformes CRM populaires comme Salesforce. L'interface est simple, il est donc facile de comprendre les intégrations et autres fonctionnalités.

Planview AdaptiveWork (Clarizen) meilleures fonctionnalités

Convient à la planification adaptative

Répond aux besoins des grandes entreprises en matière de gestion de la performance

Assistance à la collaboration externe

S'intègre à divers outils de CRM, de suivi du temps, d'organisation et de collaboration

Tableaux de bord intuitifs

Limites de Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Le système peut parfois avoir des ratés

La création de rapports peut être déroutante

Peut être inabordable pour les petites entreprises

Prix de Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Contact pour les prix

G2 : 4.1/5 (500+ commentaires)

: 4.1/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (150+ commentaires)

8. Sage

Via : Sage Sage est essentiellement un outil de comptabilité et de gestion d'entreprise, mais il peut également apporter une assistance raisonnable aux opérations de gestion de la relation client.

Avec Sage CRM, vous pouvez vérifier les performances de votre équipe commerciale, repérer les points à améliorer, simplifier les processus existants et raccourcir les cycles de vente grâce à une efficacité accrue.

La plateforme offre des insights transversaux à l'entreprise pour vous aider à ajuster les campagnes en direct et à atteindre les bons prospects.

L'une des meilleures fonctionnalités de Sage est l'automatisation des tâches. Elle prend en charge les tâches fastidieuses telles que la recherche de prospects, la prédiction des ventes et la génération de devis et de commandes pendant que vous vous concentrez sur des tâches cognitives plus axées sur la valeur.

La plateforme assiste l'équipe interfonctionnelle collaboration, en évitant la duplication des tâches entre les départements avec des blocs de communication. Les équipes marketing peuvent utiliser Sage pour créer des campagnes d'e-mail ciblées basées sur les informations clients collectées.

Meilleures fonctionnalités de Sage

Options robustes d'automatisation des tâches CRM

Teams stimule les performances des équipes grâce à des fonctionnalités de collaboration de premier ordre

Aide à raccourcir les cycles commerciaux

Connaissance en temps réel des relations avec les clients

Profils de clients intuitifs et faciles à gérer

Limites de Sage

La version cloud pourrait bénéficier de plus d'intégrations

Tableaux de bord limités et options de personnalisation parfois délicates

Prix de Sage

Contact pour les prix

G2 : 3.7/5 (100+ commentaires)

: 3.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 3.5/5 (50+ commentaires)

9. Basecamp

Via : Basecamp Vous voulez une plateforme de gestion de projet sans chichis, avec des fonctionnalités robustes intégrées dans une interface simple et épurée ? Installez votre campement à Basecamp !

Basecamp peut sembler simple, mais ne le sous-estimez pas ! La plateforme assiste la gestion de projet pour toute taille d'entreprise dans tous les secteurs.

Avec Basecamp, chaque projet prospère sur une seule page grâce à des fonctionnalités telles que :

Tableau de messages : Un espace pour le brainstorming, la présentation d'idées liées au projet et la mise à jour des progrès réalisés Documents et fichiers : C'est ici que vous partagez des photos, des vidéos, des documents et des feuilles de calcul À faire : Cette section vous permet d'attribuer des tâches, de fixer des délais et de garder un œil vigilant sur les processus en cours Calendrier : Un espace pour les tâches suivantesgérer l'emploi du temps de votre équipe charges de travail Campfire : L'espace de Basecamp où les membres de l'équipe peuvent discuter de sujets décontractés et non liés au travail pour se détendre Tableur de cartes : ATableau de type Kanban pour la gestion des flux de travail à l'échelle de l'entreprise

Basecamp n'a pas de fonctionnalités personnalisées, mais vous pouvez l'intégrer à certaines plateformes CRM comme Enchant et Akita.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Fonctionnalités PM sur un tableau de bord d'une seule page

Tableau des messages pour une communication transparente

Très évolutif

Assistance à certaines intégrations de CRM tiers

Limites de Basecamp

Pas assez d'options de personnalisation

Pas encore d'option de vidéo conférence

Prix de Basecamp

Basecamp : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Basecamp Pro Unlimited : 299$/mois par utilisateur (utilisateurs illimités)

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (5 000+ commentaires)

: 4.1/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (14 000+ commentaires)

10. QuickBooks

Via : QuickBooks (livres de poche) QuickBooks vous permet de créer des factures, d'envoyer des rappels de paiement, d'organiser les reçus, de générer des rapports, de suivre les dépenses, etc. Cela ressemble à un programme typique de programme de comptabilité ? C'est parce que c'est le cas !

À quoi sert donc un programme de comptabilité dans cette liste ? Ce n'est pas une erreur !

Cet outil n'offre peut-être pas de fonctionnalités complètes de gestion des ressources humaines et de gestion de la relation client, mais il peut être exactement ce dont les entreprises en pleine croissance ont besoin ! Lorsque vous lancez une nouvelle entreprise avec un budget serré, vous pouvez hésiter à investir dans une plateforme robuste.

Si tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un programme pour gérer les flux de trésorerie, QuickBooks peut vous soutenir avec ses solutions comptables simples.

Lorsque vous émettez des factures via QuickBooks, vous stockez les informations relatives à vos clients, ce qui est suffisant pour vos premiers efforts de gestion de la relation client. Plus tard, au fur et à mesure que vous développerez votre entreprise, vous pourrez passer à des solutions plus avancées.

QuickBooks s'intègre à des plateformes de gestion de projet comme Workflow et Projectworks, ce qui vous permet de vous débrouiller sans avoir à valider un logiciel de gestion de projet onéreux !

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Axé sur le compte

Solution CRM fonctionnelle pour les nouvelles entreprises

Conception simple et attrayante

Excellente documentation d'assistance pour chaque fonctionnalité

Riches capacités d'intégration

Limites de QuickBooks

Options de personnalisation limitées

L'application mobile manque de fonctionnalités et peut être maladroite

Prix de QuickBooks

Démarrage simple : 194,40 $/an

: 194,40 $/an Essentials : 291,60 $/an

: 291,60 $/an Plus : 410,40 $/an

G2 : 4/5 (3 000+ commentaires)

: 4/5 (3 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (6 000+ commentaires)

11. Keap

Via Clap de fin Anciennement connu sous le nom d'Infusionsoft, Keap est un logiciel robuste de gestion des contacts et de la relation client (CRM) spécialisé dans l'automatisation. Les petites entreprises et les solopreneurs utilisent Keap pour organiser leurs contacts, améliorer la communication avec les clients et stimuler la productivité des équipes commerciales.

Meilleures fonctionnalités de Keap

L'application permet aux entreprises d'héberger des milliers de contacts tout en maintenant des enregistrements détaillés de chaque interaction

Les fonctionnalités d'automatisation rationalisent vos ventes et votre marketing, réduisant ainsi le temps et les efforts

Le logiciel offre également des capacités de commerce électronique et de traitement des paiements en un seul endroit

Limites de Keap

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile de paramétrer la plateforme et d'y naviguer

L'intégration avec certaines plateformes externes peut être limitée.

Prix de Keap

Pro: $199/mois pour deux utilisateurs

$199/mois pour deux utilisateurs Max: 289$/mois pour trois utilisateurs

289$/mois pour trois utilisateurs Max Classic: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (1,445 reviews)

4.2/5 (1,445 reviews) Capterra: 4.1/5 (1,220 critiques)

Check out these Alternatives à Keap

12. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet est un logiciel basé sur le web, idéal notamment pour les Business basés sur les services qui ont besoin d'outils de gestion de projet flexibles et robustes avec des fonctions de planification, de collaboration et d'ordonnancement. Ce logiciel combine des éléments de gestion de projet, de gestion du travail collaboratif et d'automatisation des processus, ce qui permet aux entreprises de fonctionner plus efficacement.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Son tableau de bord central offre aux utilisateurs un aperçu achevé des projets et des tâches

Notifications, rappels et mises à jour de statut automatisés pour tenir les parties prenantes informées

Des intégrations puissantes avec des outils Business tels que Google Workspace, Microsoft 365 et Slack

Limites de Smartsheet

L'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive que certains utilisateurs le souhaiteraient, et il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Il peut devenir coûteux pour les équipes plus importantes ou pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à des fonctionnalités avancées

Prix de Smartsheet

Free

Pro : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Business : 22$/mois par utilisateur

: 22$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 :4.4/5 (15,000+ reviews)

:4.4/5 (15,000+ reviews) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

13. Airtable

Via Airtable Airtable est un outil de gestion de projet et de collaboration basé sur le cloud qui fournit une interface de feuille de calcul étonnamment simple et conviviale. Il affiche des vues hautement navigables telles que la grille, la galerie, le formulaire et le Calendrier, ainsi que le tableau Kanban. Sa fonction unique orientée base de données permet aux équipes de connecter leurs données d'une multitude de façons.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Le filtrage, le tri et le regroupement avancés donnent aux équipes la possibilité de personnaliser leurs affichages et leurs flux de travail

Les liens entre les enregistrements permettent la création de bases de données relationnelles complexes sans avoir à coder

La collaboration est facilitée par la possibilité de commenter un produit, une tâche ou un employé spécifique, ainsi que de partager des vues et des bases

Limites d'Airtable

Certains utilisateurs trouvent la tarification confuse et les versions payantes un peu chères

Il manque certaines fonctionnalités avancées et le logiciel peut devenir lent lorsqu'il traite de grandes quantités de données

Prix d'Airtable

Free Forever pour toujours : Free : gratuit

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (2,000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1,500+ commentaires)

Exploiter les outils de gestion de la relation client dans ClickUp

Zoho est une plateforme de premier plan pour l'assistance CRM et PM, mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas la seule. Des fonctionnalités de gestion de projet tout-en-un de ClickUp à la solution CRM évolutive de Salesforce, il y a un paysage excitant d'alternatives Zoho à explorer !

Chaque option que nous avons discutée a des forces et des limites uniques, alors comparez soigneusement leurs fonctionnalités et leurs prix pour trouver la solution parfaite. Embrassez les possibilités et choisissez une alternative à Zoho pour révolutionner votre gestion de projet et votre jeu CRM en 2024 et au-delà !