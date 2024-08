Les 8 meilleures alternatives de CRM pour améliorer votre entreprise 2024

Il y a un visiteur fréquent sur votre liste de choses à faire : _Trouver une meilleure façon de gérer les clients

Après tous les essais gratuits et payants que vous avez parcourus pour la énième fois, vous n'avez pas trouvé de solution de gestion de la relation client ( gestion de la relation client ) qui tient la route. Beaucoup d'entre eux logiciels CRM dédiés comme Zoho CRM sont d'excellents outils, mais ils nécessitent beaucoup d'entretien et sont coûteux. 💸

Avez-vous envisagé une CRM alternative ? Il s'agit d'une plateforme polyvalente qui permet de gérer les contacts tout en organisant les projets administratifs afin de disposer de la bande passante nécessaire pour entretenir les relations avec les clients .

Les alternatives au CRM font gestion des contacts sans friction, de sorte que vous n'avez pas à modifier en permanence vos processus d'entreprise pour les adapter à un élément technologique. Au contraire, vous êtes en mesure de personnaliser librement en fonction de votre méthode de travail, sans module complémentaire.

Nous avons rassemblé une source accessible des meilleures alternatives CRM (et de certaines déjà connues) pour vous aider à prioriser les activités commerciales et les objectifs de chiffre d'affaires. Nous avons également inclus des modèles ClickUp pour vous permettre d'obtenir un avantage concurrentiel et de démarrer dès aujourd'hui ! ⚡️

1. Tableaux Kanban

Les équipes commerciales : Si vous êtes à la recherche de la meilleure approche pour simplifier la supervision dans le cadre de vos activités de vente, vous devez savoir qu'il est possible d'utiliser des tableaux Kanban Flux de travail CRM et bases de données de contact , un Tableau Kanban est la meilleure alternative agile au CRM. A Tableau Kanban est un outil de visualisation du flux de travail sans code permettant de consolider l'information.

Contrairement à une feuille de calcul contenant de grandes quantités de données, un Tableau Kanban réduit le champ d'action pour afficher d'un seul coup d'œil les informations les plus importantes. Il existe de nombreux cas d'utilisation internes et externes du tableau Kanban pour les équipes commerciales, notamment :

Tableau du carnet de route de l'équipe commerciale

Tableau des priorités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

Tableau des comptes et des opportunités

Tableau des réunions clés

Tableau Banque d'idées

Tableau des équipes commerciales

Suivez les dernières activités d'un client, ses contacts, les renouvellements de son compte et les risques dans ClickUp Découvrez les Tableaux Kanban dans ClickUp Bonus: CRM Use Cases* (cas d'utilisation de la gestion des ressources humaines)

2. E-mail

Pour les organisations qui utilisent l'environnement de travail Google ou Microsoft Outlook, la gestion des contacts se fait généralement dans les boîtes de réception. La place de marché Google Workspace propose à elle seule une multitude d'intégrations permettant d'optimiser les boîtes de réception Gmail.

Grâce aux fonctionnalités de Gmail telles que les libellés, les catégories et les filtres, les commerciaux peuvent semi-personnaliser leurs boîtes de réception.

Toutefois, l'utilisation de l'e-mail dans la communication d'entreprise présente une face cachée : la surcharge de notifications. Stress lié aux réponses. Ce sont des obstacles à la productivité, en particulier pour les équipes commerciales qui travaillent à distance.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/email-checking-survey-by-adobe.png sondage d'adobe expliquant la fréquence à laquelle les gens consultent leurs e-mails professionnels et personnels /$$img/

Source : Adobe Tout cela pour dire que si vous décidez d'utiliser l'e-mail comme alternative au CRM e, veillez à ce qu'il travaille pour vous et non l'inverse ! Adopt bonnes pratiques pour l'e-mail délais de réponse, automatisation, rappels et modèles pour ne pas vous noyer dans le travail.

Pour les adeptes de la productivité qui ne supportent pas d'ouvrir et de fermer plus de 40 fils d'e-mails, nous avons une solution pour vous : L'e-mail dans ClickUp ! Créez des signatures d'e-mail, gérez vos comptes e-mail et reliez les e-mails à des éléments de travail liés, sans ouvrir de nouveaux onglets. 🤩

Envoyez des réponses rapides sauvegardées dans ClickUp Gérer les e-mails dans ClickUp

3. Documents

Quelque part dans la boîte réception d'un vendeur, il y a un fichier de proposition "v12\Final\FINAL" usé jusqu'à la corde - alors celui-ci est pour vous !

Si vous avez des propositions, des contrats ou des guides répétitifs, intégrez-les dans un éditeur de documents partagés en ligne. Créez autant de versions que nécessaire pour des vendeurs ou des types de clients spécifiques.

L'important, c'est que toutes vos données soient regroupées en un seul endroit. Par exemple, dans Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer des modèles de documents avec une image de marque et une mise en forme prédéfinie pour que tous les documents soient uniformes.

Voici tout ce que vous devez savoir pour créer, personnaliser et connecter vos documents à vos tâches et à vos forfaits de manière efficace ! ⬇️

4. Tableaux blancs numériques

Si vous souhaitez utiliser votre base de données de contacts d'une nouvelle manière, vous apprécierez les tableaux blancs numériques !

Sur une toile infinie, les vendeurs obtiennent un aperçu visuel de la situation d'un prospect ou d'un client sans les limites d'un tableau traditionnel.

L'évolution des outils de collaboration sur le lieu de travail a permis aux tableaux blancs numériques d'être conviviaux pour l'utilisateur et mobiles. Ainsi, tous les membres de votre équipe peuvent accéder aux informations les plus récentes à tout moment !

La clé pour maximiser la valeur des tableaux blancs numériques pour la gestion des contacts est une navigation efficace. Lorsque vos objets, images, idées et tâches sont placés stratégiquement, cela débloque un état de flux productif afin que vous soyez en mesure de construire continuellement au fur et à mesure de votre croissance. 🌱

Créez des tâches ClickUp directement à partir de votre Tableau blanc

Si vous êtes nouveau à Tableaux blancs ClickUp ou si une toile blanche vous intimide, essayez le tableau blanc gratuit de Modèle de Plan d'itinéraire du client par ClickUp ! Télécharger ce modèle Bonus: SaaS logiciel CRM */href/ SaaS logiciel CRM *_SaaS logiciel CRM !

5. Listes

Semblables à un annuaire, les listes sont des bases de données "vivantes" qui permettent de gérer les contacts et de suivre les interactions. Les gestionnaires de comptes utilisent les listes pour centraliser les informations provenant de différents types de sources, afin qu'elles deviennent leur unique source de vérité.

Vous utilisez probablement déjà des listes, mais si vous souhaitez une mise à niveau (sans frais), essayez Listes dans ClickUp ! Téléchargez la version gratuite de ClickUp Modèle de suivi de la réussite des clients par ClickUp avec des tâches fictives et des informations pour explorer comment vous pouvez gérer les listes à votre façon.

Créer des bases de données multiples pour une gestion des comptes à toute épreuve dans ClickUp Télécharger ce modèle

6. Feuilles de calcul

Lorsque vous organisez le même type d'informations d'un client à l'autre, il est utile de disposer d'un tableau simple et bien organisé. Contrairement aux tableaux blancs numériques, les feuilles de calcul ont une structure pour servir faciliter l'entrée des données . Avec les options de regroupement, de filtrage et de tri, la feuille de calcul des contacts devient l'outil de travail par excellence.

Comparé à d'autres alternatives CRM de cette liste, cet outil continuera-t-il à travailler pour vous au fur et à mesure que vous évoluerez ? La réponse est simple : Pas tout seul.

Les feuilles de calcul des applications héritées ne sont pas conçues pour héberger des discussions, des fichiers ou des notes personnelles ; des éléments dont vous avez régulièrement besoin pour la productivité commerciale. Mais ne vous laissez pas décourager pour autant ! Si vous êtes plus à l'aise avec les feuilles de calcul, vous apprécierez les fonctionnalités de l'application Vue Tableur dans ClickUp car il s'agit d'une feuille de calcul surpuissante conçue pour organiser n'importe quel type de travail.

Bonus: CRM software for Mac !

Voici un aperçu de la façon de créer une base de données parfaite dans ClickUp ! ⬇️

7. Répertoire

Nous avons expliqué pourquoi les feuilles de calcul autonomes ne sont pas conçues pour la communication et la collaboration. Un répertoire est similaire à une feuille de calcul avec des colonnes et des lignes, mais ses performances avec le bon logiciel de gestion de projet est plus efficace qu'une simple feuille de calcul.

Les annuaires sont utiles à bien des égards : Les commerciaux sont mieux équipés pour stocker de grandes quantités de données de contact, les managers ont une visibilité claire de la progression du travail, ou les équipes Construire des partenariats stratégiques internes pour conclure des affaires plus rapidement. Les annuaires étant conçus pour fonctionner dans tous les cas d'utilisation, en voici quelques-uns pour commencer :

Testimonial etExemples de parcours client répertoire

Répertoire des réunions commerciales hebdomadaires/mensuelles/trimestrielles

Répertoire des collaborateurs et des collaborateurs internes

Aide à la vente Répertoire du contenu

Répertoire des contacts avec les fournisseurs

Répertoire des démonstrations de produits

Répertoire des règles de jeu de la vente

Répertoire des procédures opératoires normalisées de l'entreprise

Répertoire des évènements d'équipe

Répertoire des comptes

Et la liste continue !

Si vous souhaitez tester un annuaire puissant, téléchargez le logiciel gratuit Modèle d'annuaire des employés par ClickUp ! Ce modèle comprend des informations fictives pour susciter l'inspiration pour votre annuaire personnalisé.

Gardez vos contacts organisés et facilement accessibles dans ClickUp Télécharger ce modèleCheck out these sales apps !

8. Plans personnalisés

L'utilisation d'une carte pour la gestion des contacts est peut-être l'alternative CRM la plus intéressante de cette liste ! L'organisation des contacts en fonction de leur adresse atteint un nouveau niveau si votre travail est basé sur l'emplacement. Et dans ClickUp, vous ne sacrifiez pas les données du projet car les adresses ajoutées au champ personnalisé de l'emplacement sont liées à la tâche du contact.

Voir aussi La vue Plan de ClickUp !

Vous n'êtes pas prêt pour une alternative CRM ? Apprenez comment construire un CRM dans ClickUp .

Que se passe-t-il ensuite ?

Si vous avez toujours été curieux au sujet de ClickUp, voici comment vous pouvez commencer gratuitement :