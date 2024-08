10 meilleures applications de vente pour les représentants afin d'augmenter le chiffre d'affaires en 2024

Il existe des dizaines d'applications logicielles conçues pour faciliter la vie des équipes marketing et commerciales. Mais il faut du temps pour comprendre les options qui s'offrent à vous et les comparer entre elles.

Ne vous inquiétez pas, nous avons fait le travail pour vous ! Dans ce guide des meilleures applications commerciales pour 2024, nous allons couvrir certaines des plus populaires plateformes logicielles de marketing et de vente les plus populaires de l'industrie et dresse la liste de leurs avantages et inconvénients spécifiques. Grâce à cette décomposition facile, vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire la bonne sélection lorsque vous choisirez votre prochaine application commerciale. ✨

Que faut-il rechercher dans les applications commerciales ?

Les outils que vous donnez à votre équipe commerciale peuvent fortement impacter le nombre d'affaires qu'elle sera en mesure de conclure. Lorsque vous évaluez les applications commerciales pour votre entreprise, il existe sept paramètres clés qui distinguent les meilleures applications commerciales de leurs concurrentes :

Capacités d'intégration: L'application commerciale doit bien s'intégrer aux autres applications de votre pile technologique, comme votre plateforme d'e-mails marketing ou votre gestion de la relation client (CRM) **Les applications de vente mobiles vous permettent, à vous et à votre équipe commerciale, de travailler de n'importe où, que ce soit dans une salle de réunion ou lors d'une conférence sur le marketing **Une application de vente n'est utile que si tout le monde, y compris les représentants commerciaux, est à l'aise avec son utilisation dans le cadre de leurs activités de vente quotidiennes Options de personnalisation : L'application doit vous permettre de faire correspondre ses champs et son flux de travail à vos processus et exigences internes spécifiques Collaboration et communication : Des fonctionnalités de collaboration et de communication efficaces permettent à votre équipe de rester en contact, de partager des notes sur les interactions avec les clients et de faire un brainstorming Rapports et analyses : Suivez les indicateurs clés des ventes et mesurez les performances individuelles et d'équipe pour obtenir des informations supplémentaires sur l'état du marketing et des ventes dans votre organisation Assistance client et formation : Si quelque chose ne va pas, vous voulez obtenir une résolution rapide avant que cela ne mette en péril vos équipes commerciales

Les 10 meilleures applications commerciales à utiliser en 2024

Les tactiques de vente individuelles peuvent varier d'une industrie à l'autre, mais toutes les équipes de vente performantes ont des besoins similaires. Nous avons fait des recherches sur des tonnes d'applications et de plateformes logicielles de vente pour créer ce tour d'horizon de nos 10 applications de vente préférées de tous les temps. Si vous voulez atteindre votre oKR de l'équipe commerciale , construire des relations plus solides avec les clients et conclure plus de ventes chaque trimestre, voici les meilleures applications de vente à utiliser en 2024. 📅

1. ClickUp #### Meilleur pour la gestion des tâches et la collaboration

Essayez une application de gestion des tâches comme ClickUp pour organiser le travail sur une seule plateforme

ClickUp est une puissante plateforme de gestion de projet et d'équipe commerciale. Ses fonctionnalités organisationnelles uniques en font l'outil parfait CRM pour gérer l'ensemble de votre équipe commerciale. Vous pouvez même surveiller les indicateurs de l'équipe commerciale pour mieux orienter la prise de décision.

Le logiciel de gestion des ventes dispose d'un intervalle de modèles diversifiés pour vous aider dans vos différentes activités de vente et de marketing flux de travail marketing y compris Modèles CRM , modèles de citations et modèles de rapports sur les équipes commerciales . Il existe également des modèles pour la vaste gamme de services de ClickUp fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp qui vous aideront à organiser vos équipes commerciales de manière à ce qu'elles suivent les abonnés les plus appropriés et qu'elles utilisent au mieux leur temps. Des équipes commerciales efficaces exigent une communication efficace, c'est pourquoi ClickUp propose un ensemble de paramètres robustes pour faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe commerciale. Ils pourront laisser des commentaires, mentionner le nom d'autres membres de l'équipe et partager facilement des fichiers importants. En ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité de vos Teams, les membres de l'équipe qui sont bloqués sur des tâches répétitives ont peu de chances de travailler efficacement. Mon travail, ClickUp a des automatisations complètes pour réduire ces tâches et permettre aux vendeurs de se concentrer sur le travail important.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

De solides fonctionnalités de gestion des tâches pour permettre à vos équipes commerciales de rester concentrées

Les fonctionnalités de collaboration permettent aux équipes de rester informées

Intégrations avec des outils populaires et d'autres plateformes logiciellesrationaliser vos flux de travail CRM* Des tableaux de bord hautement personnalisables offrent les informations exactes dont vous avez besoin

Une application mobile pour emporter le travail en déplacement

Les limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et d'affichages puissants, certains nouveaux utilisateurs peuvent éprouver une certaine courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Créez et organisez les tâches par équipe, type de produit livrable, priorité, dates d'échéance et état d'approbation avec l'outil Modèle de plan de vente ClickUp

2. En toute connaissance de cause

Meilleur pour CRM (Customer Relationship Management)

/img/ https://www.insightly.com/wp-content/uploads/2022/09/220928\_Image3\_Blade-e1665585253180.webp Insightly application de gestion de projet pour l'équipe commerciale /$$img/

via En toute connaissance de cause Insightly est une plateforme CRM qui fournit à votre équipe commerciale les outils dont elle a besoin pour rationaliser les processus de vente. Elle dispose d'applications commerciales mobiles pour iOS et Android qui offrent un accès hors ligne afin que les employés puissent travailler sur des activités commerciales où qu'ils soient.

Les fonctionnalités d'Insightly aident les équipes commerciales à gérer le pipeline de vente, à suivre les indicateurs clés et à conclure davantage d'affaires. Grâce aux outils de gestion des leads du logiciel, les agents commerciaux peuvent mieux hiérarchiser leurs efforts, ce qui leur permet de nouer les relations avec les clients les plus fructueuses et les plus utiles pour conclure des ventes.

Les équipes commerciales apprécieront les fonctionnalités de gestion des tâches et d'analyse approfondie des ventes d'Insightly. Et vous pouvez améliorer la fonction en l'intégrant à des outils populaires tels que LinkedIn Sales Navigator, Google Plan et Google Agenda.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Construit sur la même plateforme que son CRM pour faciliter le flux de données

Interface conviviale avec tableaux de bord partageables

Outils intelligents de segmentation et de ciblage de l'audience

Analyses avancées pour suivre facilement la progression

Limites d'Insightly

L'interface utilisateur est parfois lente

Nécessite plus de fonctionnalités de synchronisation automatique des données

Prix d'Insightly

Plus : 99$/mois

: 99$/mois Professionnel : 499 $/mois

: 499 $/mois Enterprise : 999 $/mois

G2 : 4.2/5 (800+ commentaires)

: 4.2/5 (800+ commentaires) Capterra : 4/5 (600+ commentaires)

3. Pipedrive

Le meilleur pour le suivi de l'activité commerciale et des données clients

via Pipedrive Pipedrive est l'une des meilleures applications commerciales du marché. Ses fonctionnalités ont été conçues pour les commerciaux individuels et les équipes commerciales. Ses outils commerciaux aideront votre équipe à gérer plus efficacement le pipeline de vente. Pipedrive vous permet de suivre l'activité commerciale et d'accéder aux données des clients à partir d'appareils mobiles, afin que vous soyez toujours au courant.

De la génération de leads à la Fermé commerciale, Pipedrive couvre l'ensemble du processus de vente. Cela réduit la nécessité d'utiliser plusieurs applications et vous permet de travailler avec moins de friction. L'intégration à Google Apps facilite le forfait des itinéraires pour les représentants sur le terrain. La connexion avec LinkedIn Sales Navigator permet d'améliorer les efforts de prospection commerciale.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

La faible courbe d'apprentissage permet aux équipes commerciales d'être rapidement productives

Nombreuses options de personnalisation pour s'adapter aux flux de travail individuels

Rapports détaillés pour les équipes commerciales/leaders

Application mobile pour la gestion des affaires en déplacement

Limites de Pipedrive

Options de marque limitées

Moins d'options d'automatisation que certains concurrents

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14,90 $/mois par utilisateur

: 14,90 $/mois par utilisateur Avancé : 27,90 $/mois par utilisateur

: 27,90 $/mois par utilisateur Professionnel : 49,90 $/mois par utilisateur

: 49,90 $/mois par utilisateur Power : 64,90 $/mois par utilisateur

: 64,90 $/mois par utilisateur Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1 500+ commentaires)

: 4.2/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

4. Calendly

Le meilleur pour la prise de rendez-vous

/img/ https://help.calendly.com/hc/article\_attachments/4403029413655/KB\_Mutual\_Availability\_full\_size\_19APR2021.jpeg Calendly /$$img/

via Calendly Calendly est un outil de planification et de gestion des rendez-vous qui simplifie le processus de planification pour votre équipe commerciale. La planification de réunions et d'autres activités nécessite souvent beaucoup d'allers-retours pour trouver le meilleur moment pour tout le monde. Calendly supprime les multiples appels téléphoniques ou les e-mails en fournissant une solution de planification en libre-service.

Grâce au logiciel, vous pouvez partager vos disponibilités et laisser les prospects, les clients et les autres parties prenantes réserver des réunions directement dans l'application. Cela supprime les allers-retours incessants pour que vous puissiez vous concentrer sur les relations personnalisées, la gestion des prospects et d'autres tâches permettant de conclure des affaires.

Meilleures fonctionnalités de Calendly

Assigne automatiquement les réunions aux bonnes personnes

Calendly intègre avec Salesforce pour des fonctions plus avancées

Des notifications rappellent à toutes les parties les réunions commerciales à venir

Prendre des notes avant les réunions pour ne rien oublier

Limites de Calendly

Le prix est plus élevé que celui de certains concurrents, compte tenu de l'ensemble des fonctionnalités

Peut être difficile à utiliser pour des besoins plus avancés

Prix de Calendly

Basique : Free Forever : gratuit

: Free Forever : gratuit Essentials : 8$/mois par place

: 8$/mois par place Professionnel : 12$/mois par place

: 12$/mois par place Teams : 16 $/mois par place

: 16 $/mois par place Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (1 500+ commentaires)

: 4.7/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 500+ commentaires)

5. Mailshake

Best for Email Outreach and Automatisation (Le meilleur pour l'e-mail et l'automatisation)

via Mailshake Mailshake est une plateforme d'engagement commercial qui aide à stimuler les ventes en rationalisant vos processus d'approche et de suivi par e-mail. Une équipe commerciale peut utiliser Mailshake pour créer des modèles d'e-mails personnalisés, programmer des séquences d'e-mails automatiques et suivre les indicateurs d'engagement. C'est ce qui en fait l'un des meilleurs outils d'aide à la vente applications pour la gestion des e-mails .

Le logiciel s'intègre aux fournisseurs de services de messagerie les plus populaires pour une expérience transparente qui minimise la charge de travail. Améliorez vos résultats grâce à des fonctionnalités telles que les tests A/B et les outils de collaboration. En plus de l'automatisation des ventes, Mailshake fournit des analyses pour suivre la progression et mesurer les résultats.

Les meilleures fonctionnalités de Mailshake

L'interface intuitive et facile à apprendre simplifie le séquençage des courriers

Formation complète et équipe d'intégration réactive

Recommandations intelligentes pour améliorer la délivrabilité des e-mails

Nettoyage automatisé des listes d'e-mails

Limites de Mailshake

Le prix est plus élevé que celui de concurrents similaires

Intégration limitée avec des applications tierces

Prix de Mailshake

Email Outreach : 699 $/an par utilisateur

: 699 $/an par utilisateur Sales Engagement : 999 $/an par utilisateur

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

: 4.7/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

6. Signe Dropbox

Le meilleur pour la gestion de documents et la collaboration

/img/ https://fjord.dropboxstatic.com/warp/conversion/dropbox/warp/en-us/hellosign/sign-signaturepage-2560xauto.jpg?id=8b1c6388-4835-49a1-aafc-a03382b11ff3&width=2560&output\_type=jpg Signe de Dropbox /$$img/

via Signe de Dropbox Anciennement appelée HelloSign, Dropbox Sign est une plateforme de signature électronique qui simplifie le processus de signature des documents. Dans l'équipe commerciale, vous avez affaire à une tonne de documents administratifs. Cela peut résulter en de nombreux allers-retours de communication et en des documents mal rangés.

Dropbox Sign facilite le suivi des documents à signer. Les parties prenantes peuvent signer les documents en quelques clics, ce qui réduit la charge des tâches administratives et vous permet de vous concentrer sur l'équipe commerciale proprement dite.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Sign

Prix abordable

Interface simple que le personnel de bureau et les clients peuvent utiliser facilement

La création de modèles aide àgérer les ressources et de gagner du temps sur des tâches autrement répétitives

Un plugin Gmail permet d'accélérer encore les processus de demande et de réception des signatures

Limites de Dropbox Sign

L'assistance mobile n'est pas aussi performante qu'elle pourrait l'être

Il n'est pas possible de préremplir un modèle

Prix de Dropbox Sign

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Les services essentiels : 15 $/mois

: 15 $/mois Dropbox + eSign : 24,99 $/mois

: 24,99 $/mois Standard : À partir de 25 $/mois

: À partir de 25 $/mois Premium : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 300+ commentaires)

7. Dialpad

Le meilleur pour communiquer et appeler

Via Dialpad Dialpad est un système téléphonique basé sur le cloud qui vise à améliorer radicalement les appels commerciaux. Il permet de réaliser des appels téléphoniques traditionnels, des appels vidéo et des messageries au sein d'une seule et même plateforme. Cet outil commercial regorge de fonctionnalités qui en feront l'une de vos applications de gestion des leads favorites, notamment le transfert d'appel, l'enregistrement des appels et l'analyse.

De plus, ses puissants outils d'IA de traitement de la parole transcrivent automatiquement les appels en temps réel. Dites adieu à la prise de notes pendant les réunions ! Dialpad fournit un enregistrement permanent de tout et s'intègre aux logiciels de gestion de la relation client les plus populaires, tels que Zoho CRM, afin que les informations pertinentes sur les clients restent à jour.

Les meilleures fonctionnalités de Dialpad

Réunit plusieurs canaux de communication, tels que le téléphone, le texte et la messagerie directe

L'IA transcrit automatiquement et instantanément les appels

Des outils de coaching permettent aux employés d'être plus efficaces lors des appels

Le partage de photos et de vidéos facilite la collaboration

Limites du Dialpad

Absence d'options d'intégration personnalisée

Manque d'options de sonneries

Prix du Dialpad

Pro : 95 $/mois par utilisateur

: 95 $/mois par utilisateur Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (400+ commentaires)

8. Spotio

Meilleur pour les ventes sur le terrain et les activités basées sur l'emplacement

via Spotio Spotio est une application de suivi des ventes et de gestion des territoires destinée aux représentants commerciaux sur le terrain. Elle fournit aux équipes de vente des outils et des données basés sur l'emplacement pour planifier les itinéraires, suivre les activités de vente et gérer les territoires. Ses fonctionnalités comprennent la gestion des prospects, la cartographie des territoires et les check-ins.

L'application commerciale mobile permet de capturer les données des clients en déplacement, ce qui simplifie.. l'entrée des données et d'améliorer les interactions avec les clients. En plus de s'intégrer à Google Plan pour améliorer la planification des itinéraires, le logiciel peut communiquer avec les outils de gestion de la relation client les plus populaires pour rester synchronisé.

Les meilleures fonctionnalités de Spotio

Modèles de forfaits pour les équipes commerciales des e-mails, des appels et des textes

Saisie automatisée des données du système de gestion de la relation client (CRM)

Suivi de l'activité sur tous les canaux de communication

Algorithmes de qualification des prospects pour les entreprises B2B et B2C

Limites de Spotio

Privilégie parfois la simplicité à l'efficacité

La navigation dans l'interface peut être déroutante

Prix de Spotio

Teams : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs Business : Contactez-nous pour une tarification

: Contactez-nous pour une tarification Pro : Contacter pour obtenir des informations sur les prix

: Contacter pour obtenir des informations sur les prix Entreprise : Contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

Évaluations et critiques de Spotio

G2 : 4.4/5 (200+ commentaires)

: 4.4/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (78 commentaires)

9. Apptivo

Meilleur pour la gestion d'entreprise

via Apptivo Apptivo est une plateforme complète de gestion de la relation client et de gestion d'entreprise. Elle comprend divers outils pour aider les équipes commerciales à faire leur travail plus efficacement, tels que des fonctionnalités pour la gestion des ventes, l'intégration des e-mails, les devis et la facturation, et le suivi des indicateurs clés. Grâce aux fonctionnalités CRM du logiciel, les processus commerciaux tels que la génération de leads et les interactions avec les clients sont un jeu d'enfant.

Adaptez vos flux de travail avec des étapes commerciales personnalisables, en faisant correspondre des cycles de vente uniques avec les capacités du logiciel. L'intégration avec les fournisseurs d'e-mails populaires et d'autres produits fondamentaux pour l'entreprise réduit l'entrée de données et rassemble toutes les communications sous une seule plateforme. Les versions iOS et Android fournissent des applications mobiles puissantes pour les personnes en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités d'Apptivo

De nombreuses options de personnalisation pour s'adapter à tous les flux de travail

Fonctionnalité "glisser-déposer" facile à utiliser pour les tâches de base

Évolution aisée des capacités en fonction de la croissance de l'entreprise

L'assistance à l'intégration fournit des ressources d'apprentissage étendues

Les limites d'Apptivo

La configuration des flux de travail personnalisés nécessite un apprentissage

Les fonctionnalités les plus récentes sont parfois boguées

Prix d'Apptivo

Free Forever : Lite : Free Forever : Free Forever : Free Forever : **Lire la suite

: : : : : **Lire la suite Lite : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Premium : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Ultimate : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (600+ commentaires)

10. SalesRabbit

Meilleur pour les activités basées sur l'emplacement

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/nDKYnuLQuTVIRhq5ANMefkHWWx\_pSZx6S7MzAjaOF2MCAoWMT9zKsX4zhSYXO4LqaYsvF53ujCorv5oHuDJaNUQYMzczGPfztLKyhOLzoNtK35nmCYZHjHVIWOtWMhyj2ZliiIMdE5jKvJbYDFmgbw Application mobile de vente SalesRabbit /$$img/

via SalesRabbit SalesRabbit est un autre plateforme d'aide à la vente conçue pour les équipes commerciales travaillant sur le terrain. Ils disposeront de tous les outils dont les représentants mobiles ont besoin sur leur appareil mobile pour optimiser les efforts de vente en porte-à-porte, notamment des fonctionnalités de suivi des prospects, de gestion des territoires et des outils de collaboration permettant aux équipes commerciales de travailler ensemble de manière efficace.

Les membres de l'équipe pourront partager des informations et coordonner leurs efforts pour augmenter les ventes. Quant aux managers commerciaux, ils peuvent utiliser la fonctionnalité d'analyse pour suivre les performances de chaque commercial ou de l'ensemble de l'équipe commerciale. SalesRabbit est disponible sur iOS et Android, de sorte que les équipes commerciales peuvent conclure des affaires quelle que soit la plateforme choisie.

Les meilleures fonctionnalités de SalesRabbit

Effectue un suivi efficace des prospects et planifie efficacement les itinéraires entre eux

Teams surveille la progression de l'équipe commerciale

Fournit un référentiel numérique pour les documents importants

S'intègre à d'autres logiciels d'entreprise de premier plan

Limites de SalesRabbit

Le suivi des emplacements n'est pas toujours précis

Les données pourraient être mises à jour plus fréquemment

Prix de SalesRabbit

Lite : Free Forever : Gratuit

: Free Forever : Gratuit Teams : 25$/mois

: 25$/mois Pro : 35$/mois

: 35$/mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de SalesRabbit

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

Faire la vente avec la meilleure application mobile de vente en 2024

Les meilleures applications commerciales vous aident à atteindre de nouveaux clients sans tracas. Que vous soyez sur le terrain ou que vous travailliez à distance, il existe une application de vente parfaite pour vous.