10 modèles gratuits d'offres de prix pour les entreprises en Word et Excel

L'établissement de devis précis à l'intention des clients potentiels est la clé de toute entreprise qui fournit un service avec une tarification personnalisée. Des devis professionnels permettent aux clients de se faire une idée précise du coût de l'opération l'étendue du travail et combien cela va coûter, ce qui les aidera à décider s'ils veulent ou non faire appel à votre entreprise.

Au lieu de repartir de zéro à chaque fois, les entreprises avisées utilisent des modèles de devis. Ils gagnent ainsi du temps, garantissent la cohérence de tous leurs devis et réduisent la marge d'erreur. De plus, ils ont un aspect professionnel, ce qui contribue à instaurer un climat de confiance avec les clients potentiels. 😊

Grâce à cette liste de modèles de devis pour ClickUp, Word et Excel, vous trouverez le bon point de départ pour les types de devis de travaux que vous envoyez aux clients.

Qu'est-ce qu'un modèle de devis ?

Un modèle de devis est un document préformaté qui contient des informations sur un service et son coût. Il est personnalisable et prêt à l'emploi avec les détails qui restent inchangés d'un travail à l'autre, ce qui vous permet de saisir rapidement juste les nouvelles informations et de passer à l'étape suivante travailler plus rapidement . ✨

En utilisant un modèle, vous n'avez pas à réinventer la roue chaque fois que vous envoyez un devis. La première fois que vous utilisez un modèle de devis, vous saisissez tous les détails de votre entreprise - nom et logo de votre entreprise, coordonnées et liens vers les médias sociaux - puis vous enregistrez ce modèle pour l'utiliser ultérieurement.

Ensuite, vous pouvez créer autant de devis personnalisés que vous le souhaitez en renseignant simplement les informations variables, telles que les estimations du coût des matériaux et le nombre d'heures de main-d'œuvre que vous estimez nécessaires.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de devis ?

Il y a quelques fonctionnalités à rechercher lors de la sélection des meilleurs modèles de devis gratuits pour votre entreprise :

Il devrait avoir l'air professionnel et définir les attentes pour aider à éviter les désaccords plus tard

Si vous travaillez avec d'autres personnes, il doit vous permettre de collaborer lors de la préparation des devis

Outre les informations relatives à votre entreprise, le modèle doit comporter un espace pour le nom du client, un numéro de devis, la date du devis et une date d'expiration

Il doit prévoir plusieurs éléments, chacun avec un coût associé, afin que vous puissiez donner une bonne idée de ce qui est impliqué - bien que vous puissiez toujours avoir besoin de joindre une pièce jointe plus détailléeportée du projet au devis

Le coût total doit être affiché clairement, ainsi que les conditions de paiement

Le document doit être mis en forme de manière à ce que vous puissiez l'utiliser facilement - par exemple, un fichierClickUp Docgoogle Docs, Word ou Excel

Il peut également comporter une ligne de signature permettant au client d'approuver le devis

Les meilleurs modèles s'intègrent à d'autres modèles de devislogiciels de gestion de documents ououtils de gestion des tâches pour faciliter votre flux de travail

10 modèles de devis d'entreprise à utiliser en 2024

Avec la myriade de modèles de devis qui existent, votre plus grand défi est de trouver celui qui fonctionne le mieux pour vous.

Mon travail consiste à réfléchir au type d'entreprise que vous dirigez, au niveau de détail que vos devis requièrent et à la forme dans laquelle vous préférez travailler. À vous de voir si un document autonome fera l'affaire ou si vous souhaitez l'intégrer à votre flux de travail.

Examinons quelques-uns des meilleurs modèles de devis pour les équipes de tous les secteurs d'activité.

1. Modèle de formulaire de devis par ClickUp

Modèle de formulaire de devis par ClickUp

Le Modèle de formulaire de devis par ClickUp vous permet de créer, de suivre et d'abonner facilement des devis. Il vous guide tout au long du processus de création d'un devis, du début à la fin, en rationalisant votre flux de travail .

Ce modèle de devis pose toutes les bonnes questions pour vous aider à rassembler efficacement les informations dont vous avez besoin de la part de vos clients y compris leur nom, leurs coordonnées et leurs besoins spécifiques. Vous pouvez ensuite utiliser ces informations pour estimer avec précision les heures de travail et les coûts des matériaux, et établir des échéanciers pour le projet. Champs personnalisés ClickUp tels que Taux horaire, Nombre d'heures requis et Compte des effectifs rendent ce modèle encore plus informatif et utile pour votre équipe.

Insérez les informations appropriées pour le travail, ajoutez vos conditions et vous obtiendrez une offre commerciale d'aspect professionnel qui fera bonne impression sur votre client.

La collaboration avec les membres de l'équipe pour générer ou finaliser le devis est également un jeu d'enfant. Il suffit de créer une tâche et une échéance pour chaque devis, puis d'assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe. Les devis peuvent ensuite être examinés et approuvés en interne à l'aide de statuts de tâches personnalisés tels que En cours, Prêt, En cours de révision, Dossier envoyé ou Rejeté, afin que vous sachiez toujours où ils en sont dans le processus.

ClickUp vous aide même à envoyer un e-mail au client avec l'équipe commerciale en pièce jointe. Vous pouvez ensuite configurer une tâche récurrente pour vous rappeler de faire un suivi avec eux. 🙋‍♀️

2. Modèle de demande de devis par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Request-for-Quote-Template.png Modèle de demande de devis par ClickUp https://clickup.com/fr-FR/blog/60740/modeles-d'appel-d'offres/ Télécharger ce modèle /$$cta/

Aucune personne ou entreprise ne peut tout faire elle-même, et il est parfois nécessaire de demander des propositions d'autres fournisseurs pour l'assistance à votre projet.

Mon travail consiste à exposer les objets de votre projet et à préciser l'échéancier et le budget afin que les fournisseurs potentiels puissent décider s'ils souhaitent faire une offre pour le travail. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil Modèle de demande de devis de ClickUp pour leur envoyer une demande de devis de services.

Le modèle contient les coordonnées de votre entreprise ainsi que les informations du fournisseur potentiel et du client. Le vendeur peut ensuite indiquer ce qu'il peut fournir ainsi que les coûts associés. Il peut également inclure toute instruction particulière, comme les conditions de paiement ou les modes de paiement.

Une fois que vous avez reçu toutes les offres de prix, vous pouvez facilement les comparer pour décider qui sera le mieux adapté à votre projet. 📚

Check out our list of the best (Consultez notre liste des meilleurs) Les logiciels de gestion des fournisseurs !

3. Modèle de devis Microsoft Word par Template.net

via Template.net

Ce modèle de devis personnalisable est à la fois simple et efficace. Il travaille bien si le produit ou le service que vous fournissez est assez simple, mais peut ne pas être idéal pour des devis plus complexes.

Le modèle comprend un espace pour les coordonnées de votre entreprise et du client. Vous pouvez ensuite indiquer les éléments que vous fournissez et toutes les spécificités, ainsi que le prix unitaire, la quantité et le montant. Un petit espace est également prévu pour les conditions générales, ainsi qu'une ligne de signature pour l'acceptation du devis.

Vous pouvez utiliser ce modèle de devis dans Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages ou en tant que document PDF. Il est également imprimable, ce qui vous permet d'avoir une copie papier à portée de main lors d'une réunion avec votre client. 📋

4. Modèle de devis de construction Microsoft Word par Template.net

via Template.net

Lorsque vous menez un projet de construction complexe, logiciel de gestion de projet de construction peut vous faire gagner du temps et de l'énergie. Mais avant d'en arriver là, vous devrez faire signer votre devis de projet de construction par le client.

C'est là que ce modèle de devis de construction s'avère utile. Il vous guide dans la ventilation détaillée de toutes les dépenses impliquées, y compris l'équipement, les matériaux et les services. 🏗️

Ce modèle de devis est déjà mis en forme pour créer un document d'aspect professionnel et il est facilement modifiable en cours. Une fois achevé, vous pouvez le présenter à votre client pour qu'il en discute, puis apporter facilement les modifications nécessaires pour l'approbation finale.

Il peut être téléchargé en format Word ou Excel, ou en formes Google ou Apple.

5. Modèle de devis Excel par Vertex42

via Vertex42

Ce modèle de devis Excel gratuit est basé sur un modèle de facture, avec quelques modifications. Vous pouvez choisir parmi deux modèles différents - bien que seul le second vous permette de saisir des quantités et des coûts unitaires - et le télécharger au format Excel ou Google Sheets.

Il vous suffit d'indiquer les coordonnées de votre entreprise et celles de votre client. Si vous avez choisi le premier modèle, décrivez le service ou le produit que vous fournissez, indiquez s'il est taxable ou non et donnez votre prix pour cet élément. Vous pouvez également indiquer les réductions éventuelles.

Si vous avez choisi la deuxième option, dressez la liste des quantités et des prix unitaires.

Vous disposez également d'un espace pour indiquer quelques conditions générales et vos coordonnées au cas où le client aurait des requêtes à formuler avant de signer le contrat.

6. Modèle de gestion financière par ClickUp

Modèle de gestion financière par ClickUp

Quelle que soit la taille de votre entreprise, la gestion financière est un élément essentiel Modèle de gestion des finances par ClickUp vous aide à garder le contrôle de vos devis de services et de toutes vos autres affaires financières. Les modèles gratuits comprennent des options personnalisables pour les devis et les factures ainsi qu'une solution de comptabilité.

Créez et suivez vos devis à l'aide de statuts tels que Prêt pour envoi, Envoyé au client, Rejeté par le client et Accepté par le client. Voyez ensuite en un coup d'œil quelles factures sont encore À faire, lesquelles sont En cours et lesquelles sont Achevées.

En prime, vous pouvez également gérer les dépenses, y compris les commandes, les paiements et les remboursements, et tenir un inventaire des produits et services que vous proposez. L'automatisation de certaines tâches rationalise votre flux de travail, ce qui vous permet de gagner du temps et de garder le cap.

Avec un total de 28 statuts, quatre Affichages ClickUp et sept ClickApps disponibles pour travailler, vous aurez une vision très claire de ce qui se passe dans les différents domaines de votre entreprise. 👀

7. Modèle de contrat de service générique par ClickUp

Clarifiez vos relations de travail avec les clients et les fournisseurs grâce au modèle générique de contrat de service ClickUp

Clarifiez vos relations de travail avec les clients et les fournisseurs grâce au modèle de contrat de service générique ClickUp Modèle générique de contrat de service par ClickUp .

Que vous établissiez un devis en tant que fournisseur ou que vous en demandiez un à un autre vendeur, il est bon de savoir exactement ce que cette relation de travail pourrait impliquer.

Lorsque les relations et les attentes sont clairement décrites par écrit au début d'un projet, chacun est plus susceptible de remplir sa part du marché. Cela réduit aussi considérablement les risques de désaccord par la suite. 🤝

Ce modèle de devis gratuit vous aide à définir les détails de l'accord. Il vous donne les sections de base avec lesquelles travailler, puis vous pouvez supprimer toutes les sections dont vous n'avez pas besoin et ajouter des sections supplémentaires pour votre projet particulier.

Votre accord de service doit détailler exactement ce que le livrables sont. Il doit également préciser qui est responsable de chacun des différents éléments du projet et à qui appartiennent les ressources utilisées ou créées - par exemple, l'équipement ou la propriété intellectuelle.

Vous pouvez également ajouter des échéanciers, des prix et des modalités de paiement. Et si la confidentialité ou la sécurité sont des problèmes potentiels, ils doivent également être abordés.

8. Modèle de contrat-cadre de services par ClickUp

Entrez dans les détails de votre relation client avec le modèle de contrat-cadre de services ClickUp

Le Modèle de contrat-cadre de services par ClickUp est un concept similaire au modèle générique mentionné ci-dessus, mais il est davantage rédigé du point de vue du fournisseur, prestataire de services. Il est également beaucoup plus détaillé et convient donc à des projets plus complexes.

Par exemple, ce modèle précise que vous êtes un entrepreneur indépendant -plutôt qu'un employé ou un agent. Il ne prévoit pas non plus d'exclusivité, de sorte que chaque partie peut travailler de la même manière avec d'autres parties.

En outre, ce modèle décrit plus en détail la manière dont les litiges seront traités, ainsi que les éventuels frais de justice encourus dans le cadre de cette procédure. Enfin, il autorise expressément les signatures électroniques, qui sont désormais très répandues dans les transactions d'entreprise.

Outre l'accord proprement dit, une page décrit les services spécifiques que vous acceptez de fournir et les coûts qui seront remboursés. Une page supplémentaire dresse la liste des matériaux et des équipements qui seront fournis par chacune des parties.

Lorsque vous aurez terminé, toutes les bases seront couvertes. 🙌

9. Modèle de proposition de services par ClickUp

Modèle de proposition de services par ClickUp

Le Modèle de proposition de services par ClickUp est un modèle d'équipe commerciale gratuit - et bien plus encore. Il s'agit essentiellement d'un document de vente qui explique aux clients potentiels ce que vous pouvez faire pour eux et pourquoi vous êtes qualifié pour résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objets.

L'offre de services comporte un espace pour présenter l'aperçu du projet, ce qui prouve que vous comprenez ce qui doit être fait. Une section vous permet ensuite de présenter votre fournisseur, afin de renforcer la crédibilité et la confiance de votre client.

Vous pouvez ensuite aborder les objectifs spécifiques et décrire votre approche, les produits à livrer et les dépendances éventuelles. Enfin, vous fournirez un devis détaillé, que votre client pourra signer dans l'espace prévu à cet effet. 📝

10. Modèle de proposition de budget par ClickUp

Modèle de proposition de budget par ClickUp

Le Modèle de proposition de budget par ClickUp est une question d'argent. Son objectif est de convaincre les Objectifs qu'un projet vaut la peine d'être financé, puis d'obtenir leur approbation sur le budget que vous proposez .

Commencez par donner un aperçu du projet et de ses avantages. Décomposez ensuite les différents éléments impliqués et décrivez chacun d'eux en détail, y compris les coûts spécifiques impliqués.

Par exemple, sur la page Personnel, vous dresserez la liste de l'Équipe du projet et estimerez le nombre d'heures nécessaires à chacun d'entre eux en fonction de leur taux horaire. Vous dresserez également la liste des participants au projet et attribuerez un budget à chacun d'entre eux. Enfin, sur la page Matériel et équipement, vous décrirez exactement ce que vous devrez acheter ou les personnes que vous devrez embaucher pour assurer la réussite du projet.

À la fin de votre travail, les parties prenantes devraient avoir une idée précise de ce que vous proposez et être convaincues que le budget est justifié. 💸

Optimisez votre flux de travail avec les modèles de devis

L'obtention de nouvelles entreprises est la première et la plus importante étape pour tout propriétaire d'entreprise. C'est pourquoi l'optimisation de ce processus pour gagner du temps et l'effort a beaucoup de sens !

La meilleure façon de le faire est d'utiliser un modèle de devis gratuit.

À partir du moment où vous avez saisi toutes les données relatives à votre entreprise dans le modèle, il vous suffit de remplir les éléments de votre devis pour obtenir un document de devis professionnel qui vous permettra de gagner en crédibilité et (avec un peu de chance) d'obtenir de nouvelles entreprises à chaque fois. 🤩

En plus des modèles présentés dans cet article, ClickUp propose des centaines d'autres modèles de devis fonctionnalités de gestion du travail , un grand nombre de Bibliothèque de modèles et plus 1 000 intégrations pour vous aider à gérer votre entreprise. C'est un guichet unique qui vous aide à optimiser tous vos processus, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment : prendre soin de vos clients et booster vos résultats. ✨ S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !