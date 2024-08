15 meilleurs logiciels de gestion de projet de construction en 2024 (gratuits et payants)

En tant que chef de projet de construction, l'une des premières mesures que vous prenez consiste à vous assurer que votre structure repose sur des fondations solides. 👷

De même, lorsque vous créez votre entreprise de construction à partir de zéro, vous devez vous assurer que vous disposez des bons outils, tels que le bon.. gestion de projet de construction logiciel.

Que vous travailliez dans le secteur de la construction résidentielle, commerciale ou industrielle, les outils de gestion de la construction vous aident à gérer les délais des projets tout en respectant les règles de l'art budget du projet .

D'après Finances Online's Statistiques sur les logiciels de gestion de projet, "8 gestionnaires de projet sur 10 estiment que gestion de portefeuille de projets devient un facteur critique pour influencer le succès de l'entreprise" (Axelos, 2019)

mais quel logiciel de construction convient le mieux à vos_ _besoins ?

Dans cet article, nous verrons pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet de construction et nous passerons en revue les quinze meilleurs outils disponibles aujourd'hui.

il est temps d'aller de l'avant !

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de projet de construction ? Gestion de projet de construction est le processus de planification, d'organisation et de contrôle des activités associées à un projet de construction. Elle comprend la programmation des ressources, la délégation des tâches et le suivi de l'avancement des travaux afin de garantir l'achèvement des projets dans les délais et les budgets impartis.

Gestion de projet de construction implique également la supervision des marchés publics en veillant à ce que les accords contractuels nécessaires soient en place et à ce qu'ils soient respectés gérer les performances des contractants .

Que rechercher dans un logiciel gratuit de gestion de projet de construction ?

Les logiciels de gestion de projets de construction peuvent avoir un impact considérable sur l'efficacité et la réussite de vos projets. C'est pourquoi nous avons mis au point une méthodologie complète pour vous aider à choisir le meilleur outil. Voyons cela de plus près :

Caractéristiques principales

Le premier aspect que nous considérons est celui des fonctionnalités offertes par le logiciel. Le bon outil doit avoir des fonctionnalités spécifiquement conçues pour répondre aux besoins uniques des projets de construction. Voici quelques caractéristiques essentielles que tout logiciel de gestion de projet de construction robuste devrait posséder :

Gestion des tâches: Cela vous permet de déléguer des tâches, de suivre les progrès et de gérer les délais de manière efficace.

Cela vous permet de déléguer des tâches, de suivre les progrès et de gérer les délais de manière efficace. **L'outil doit permettre de planifier et de programmer les tâches, les ressources et les étapes.

**Gestion des documents : il est essentiel de disposer d'un endroit centralisé pour gérer les documents essentiels tels que les plans, les contrats et les permis.

Budgétisation et contrôle des coûts: Le logiciel doit vous aider à suivre les dépenses et à contrôler les coûts.

Le logiciel doit vous aider à suivre les dépenses et à contrôler les coûts. Outils de communication et de collaboration: Le logiciel doit faciliter la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe.

Tarification

Le coût du logiciel est un facteur crucial. Le prix d'un logiciel de gestion de projet de construction varie en fonction de ses fonctionnalités, du nombre d'utilisateurs et du modèle de tarification. Nous vous conseillons de comparer le coût du logiciel à sa valeur afin de vous assurer qu'il correspond à votre budget sans compromettre les fonctionnalités nécessaires.

Revue de presse

Les avis peuvent fournir des indications précieuses sur les performances et la fiabilité d'un logiciel. Nous avons rassemblé des avis de sites tiers pour vous donner une meilleure idée de ce que pensent les utilisateurs des différents logiciels de gestion de projets de construction disponibles.

Capacités d'intégration

Le logiciel doit pouvoir s'intégrer à d'autres outils que vous utilisez actuellement, comme un logiciel de comptabilité, une messagerie électronique ou des outils de CAO. Cela permet une circulation transparente des données et peut améliorer de manière significative la productivité globale.

Périodes d'essai et plans gratuits

Enfin, nous vous suggérons de vérifier si le logiciel propose une période d'essai ou un plan gratuit. Cela vous permet de tester le logiciel dans un environnement réel avant de vous engager. C'est une excellente occasion d'évaluer si l'outil répond à vos besoins et s'il est convivial.

15 meilleurs logiciels de gestion de projets de construction (gratuits et payants)

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est l'outil de travail le plus complet au monde la plus cotée logiciel de productivité et de gestion de projets de construction utilisé par des équipes très productives dans les petites et grandes entreprises.

Voici pourquoi ClickUp est le meilleur logiciel de gestion de projet pour la construction

ClickUp vous offre un nombre illimité d'utilisateurs, un nombre illimité de tâches et des tonnes d'autres fonctionnalités fantastiques gratuitement !

Et il n'y a aucune limite aux fonctionnalités de gestion de projet que vous pouvez utiliser avec ClickUp.

Caractéristiques principales de ClickUp

ClickUp possède toutes les caractéristiques les gestionnaires de projets de construction doivent pouvoir gérer les projets avec succès

Voici un aperçu de certaines d'entre elles :

Gantt Chart View **Les diagrammes de Gantt de ClickUp facilitent la collaboration sur les projets de construction, le suivi des dépendances et la gestion des priorités sur une ligne de temps visuelle partagée avec votre équipe d'entrepreneurs

**Les diagrammes de Gantt de ClickUp facilitent la collaboration sur les projets de construction, le suivi des dépendances et la gestion des priorités sur une ligne de temps visuelle partagée avec votre équipe d'entrepreneurs Vue cartographique: utile pour tout entrepreneur, la vue cartographique vous permet de voir où se trouve votre prochain chantier et comment vous y rendre

utile pour tout entrepreneur, la vue cartographique vous permet de voir où se trouve votre prochain chantier et comment vous y rendre Commentaires: Marquez les membres de l'équipe et attribuez des commentaires à l'équipe, afin que rien ne passe entre les mailles du filet, littéralement

Marquez les membres de l'équipe et attribuez des commentaires à l'équipe, afin que rien ne passe entre les mailles du filet, littéralement Champs personnalisés: ajoutez des colonnes pour les informations sur vos sous-traitants, les lieux de construction, les budgets, etcÉpreuves !

Via HorlogerieClockify est un outil de suivi du temps populaire et gratuit qui peut aider les équipes de construction à suivre leurs heures de travail sur divers projets.

Il est simple à utiliser et doté de nombreuses fonctions pratiques, mais il pourrait bénéficier d'une option de chat intégrée.

Caractéristiques principales de Clockify

Suivez vos heures de travail à l'aide d'un chronomètre ou saisissez-les manuellement dans une feuille de temps

Calcul automatique des heures facturables en fonction de vos taux horaires et des heures suivies

Générer des rapports détaillés

Permet le suivi de l'emplacement

Les avantages de Clockify

Nombre illimité d'utilisateurs et de projets gratuitement

Intégration avec plus de 80 applications et disponible sur tous les systèmes d'exploitation

Version auto-hébergée pour un maximum de confidentialité et de sécurité

Limitations de Clockify

Pas de fonction de chat intégrée (mais il s'intègre à l'application de chat d'équipe Pumble)

La version mobile n'est pas aussi robuste que les applications web et de bureau

Prix Clockify

Ce logiciel de suivi du temps de travail dans le secteur de la construction propose six plans tarifaires :

Gratuit (0$ par poste/mois)

(0$ par poste/mois) Basic (3,99 $ par poste/mois)

(3,99 $ par poste/mois) Standard (5,49 $ par poste/mois)

(5,49 $ par poste/mois) Pro (7,99 $ par poste/mois)

(7,99 $ par poste/mois) Entreprise (11,99 $ par poste/mois)

(11,99 $ par poste/mois) Serveur (contactez-nous pour plus d'informations sur les prix)

Revues de Clockify

"Clockify a aidé mon équipe à organiser nos projets depuis un certain temps. Nous avons apprécié la version gratuite pendant un peu plus d'un an avant d'opter pour la version payante car nous voulons profiter de certaines des fonctionnalités payantes telles que l'automatisation, l'intégration API, les modèles, et d'autres fonctionnalités de productivité pour améliorer davantage nos opérations." - Capterra Verified Review "Il est facile à utiliser et très intuitif. Vous pouvez suivre différents projets ou clients facilement. Il vous permet de l'utiliser en équipe." - Capterra Verified Review

Notes des clients de Clockify

G2 : 4.5/5 (110+ avis)

: 4.5/5 (110+ avis) Capterra: 4.7/5 (4000+ avis)

Use RFQ templates avec les entrepreneurs et les fournisseurs!

5. OpenDocMan

Via OpenDocMan OpenDocMan est un système de gestion de documents open-source qui permet aux équipes de stocker leurs documents de construction dans un espace centralisé.

Malheureusement, hormis le stockage de documents, cet outil ne dispose pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet.

Caractéristiques principales d'OpenDocMan

Suivi des modifications pour l'édition de documents

Autorisations pour les utilisateurs

Attribuer des départements ou des catégories aux fichiers

Historique des révisions

Les avantages d'OpenDocMan

Disponible sur les systèmes Linux, Unix, macOS X et Windows

Prise en charge de plusieurs langues, ce qui le rend utile pour travailler avec des professionnels de la construction internationaux

Notifications par courriel au cas où les coéquipiers ne sont pas sur l'application

Limites d'OpenDocMan

Ne prend pas en charge les fonctions de gestion du flux de travail

Pas d'application mobile disponible

Plan gratuit limité

Prix d'OpenDocMan

Ce logiciel de gestion documentaire propose quatre plans tarifaires :

Community (gratuit)

(gratuit) Entreprise (contactez-nous pour un devis personnalisé)

(contactez-nous pour un devis personnalisé) Cloud (79 $/mois)

(79 $/mois) Sur site (contactez-nous pour un devis personnalisé)

Critiques d'OpenDocMan

"Le logiciel semble être très utile pour moi avec de grandes fonctionnalités allant de la gestion des documents au partage, etc. Il possède de nombreuses fonctionnalités intégrées et, du point de vue de l'intégration, il est intégré à de nombreuses applications tierces telles que MS, ce qui facilite le travail et le partage." - Suggestion de logiciel

Notes des clients d'OpenDocMan

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Wrike

Via Wrike Wrike est un logiciel de construction qui dispose d'une fonctionnalité intéressante appelée intelligence du travail, qui permet d'identifier les risques dans vos projets.

Mais voici un risque évident qu'elle n'a pas pu repérer : actuellement, Wrike n'a pas de fonction de chat intégrée !

Caractéristiques principales de Wrike

Suivi détaillé du temps de travail

Excellent suivi de la documentation et des ressources pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin

Tableaux de bord personnalisables

@mentions pour stimuler la collaboration

Les pros de Wrike

Interface intuitive

Intégration puissante avec des applications de stockage en nuage telles que Dropbox, Box et Google Drive

L'offre gratuite comprend jusqu'à 5 utilisateurs et 2 Go de stockage

Limites de Wrike

N'a pas deprise de notes auquel vous pouvez accéder parallèlement à votre travail

Ne peut pas convertir les commentaires en tâches

Fonctionnalités limitées poursuivi de projet #### Prix de Wrike

Ce logiciel de gestion de projet propose quatre plans tarifaires :

Plan gratuit

Professionnel ( 9,80$/mois par membre)

9,80$/mois par membre) Affaires (24,80$/mois par membre)

(24,80$/mois par membre) Entreprise (contactez-nous pour un devis personnalisé)

Critiques de Wrike

"Wrike est unique par rapport à d'autres applications similaires car ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet. Il fonctionne également comme un outil de gestion du travail, ce qui est légèrement différent." - G2Crowd "Avec sa performance solide comme le roc au travail, je n'ai rien à redire sur l'application. Cependant, son prix est assez élevé. Mais les fonctionnalités que nous obtenons avec l'achat de l'application sont au top, et je ne peux pas nier que c'est bien mieux que d'autres outils de gestion de projet concurrents." - Capterra Verified Review

Les évaluations des clients de Wrike

G2: 4.2/5 (1,300+ reviews)

4.2/5 (1,300+ reviews) Capterra: 4.2/5 (1,600+ reviews)

jetez un coup d'œil à notre site web

la liste des produits est disponible sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante https://clickup.com/fr-FR/blog/20404/gestion-de-projet-wrike/ guide pour la gestion de projet Wrike /%href/_

et apprendre à propos de les meilleures alternatives à Wrike .

7. Fil de fer

Via FieldWire Fieldwire est un bon outil de gestion de projets de construction pour les architectes, les entrepreneurs et les concepteurs.

Mais si vous utilisez la version gratuite, vous ne pouvez gérer que trois projets au maximum.

Seulement trois ?!

Caractéristiques principales de Fieldwire

Assigner des tâches aux membres de l'équipe

Notifications push en temps réel

Création de formulaires personnalisés

Marques et annotations

Les pros du Fieldwire

Prend en charge Tableaux Kanban les diagrammes de Gantt et l'affichage du calendrier

Suivi de la progression et état des tâches

Visualisez vos dessins sur les appareils iOS et Android

Limitations de Fieldwire

Vous ne pouvez désigner qu'un seul utilisateur en tant que destinataire ; les utilisateurs suivants sont considérés comme des observateurs

Le plan gratuit est limité à un maximum de cinq utilisateurs, et vous ne disposez pas de statuts personnalisés

Il n'y a pas d'intégration avec Slack, Microsoft Outlook et Google Calendar

Prix de Fieldwire

Ce logiciel de gestion de la construction propose quatre plans tarifaires :

Basic (gratuit)

(gratuit) Pro (44 $/mois par membre)

(44 $/mois par membre) Business (64$/mois par membre)

(64$/mois par membre) Premier (104 $/mois par membre)

Critiques de Fieldwire

"Je recommande vivement ce logiciel, en particulier pour tout le suivi de la documentation d'un projet . Il y a encore des améliorations à apporter, mais je préfère Fieldwire à son concurrent Autodesk." - Capterra Verified Review "Fieldwire est mon logiciel de référence pour rechercher rapidement des pages ou des photos, ou pour prendre des notes sur un plan, mais il ne dispose pas des fonctions de qualité de vie de base des autres logiciels - Capterra Verified Review

Notes des clients de Fieldwire

G2: 4.5/5 (80+ commentaires)

4.5/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (80+ commentaires)

8. Methvin

Via Methvin Methvin est un logiciel de gestion de projet et d'estimation de la construction qui aide les équipes à se préparer au décollage. 🚀

Cependant, le plan gratuit de ce logiciel d'estimation est limité à un utilisateur.

il ne s'agit pas d'une solution logicielle, c'est certain

Caractéristiques principales de Methvin

Stockez vos documents et dessins dans cet outil de gestion de la construction

Un portail client où l'entrepreneur général et les sous-traitants peuvent soumettre des informations

Notifications quotidiennes par courriel des développements du marché

Calculs des coûts des travaux

Les pros de Methvin

Options d'estimation avancées comme l'estimation avec des sous-plannings et des variables

Invitez d'autres personnes à vous rejoindre sur un projet de construction en partageant un lien

Accès aux outils de reporting pour mesurer l'avancement du projet et l'affectation des ressources

Limites de Methvin

Le plan gratuit est limité à un utilisateur

Pas de commentaires ni de @mentions

Pas d'application mobile disponible

Prix de Methvin

Ce logiciel de gestion de projets de construction propose trois plans tarifaires :

Utilisateur unique (gratuit)

(gratuit) Affaires (27 $/mois par membre)

(27 $/mois par membre) Entreprise (165 $/mois par membre)

Methvin Critiques

"Le logiciel ne fonctionne qu'en ligne, mais dans l'ensemble il est bon à utiliser - Capterra Verified Review "Le site est très facile à utiliser, il permet de créer des prix avec n'importe quel système impérial ou métrique. De plus, toutes les informations sont stockées dans le nuage et peuvent donc être consultées depuis n'importe quel endroit et à tout moment." - Capterra Verified Review

Methvin évaluations des clients

G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

4.4/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ commentaires)

9. Fluix

Via Fluix Fluix est une plateforme de gestion de la construction sans code qui aide les utilisateurs à accélérer la gestion du flux de travail.

Sans fonctionnalités des logiciels d'entreprise vos plans de gestion de projet pourraient être limités.

Caractéristiques clés de Fluix

Automatisation avancée des flux de travail et des tâches

Documents et formulaires numérisés

logiciel eSignature pour capturer des signatures électroniques instantanément à partir de votre iPhone ou iPad

Accès hors ligne

Fluix pros

Courbe d'apprentissage réduite et installation facile

Flux de travail conçus pour les iPads

Fonctionnalités de stockage et d'intégration dans le nuage

Limitations de Fluix

Les flux de travail conçus pour les iPads d'Apple peuvent être contraignants (voir ci-dessous)logiciel de gestion de projet de construction pour Mac)

Absence de prise en charge de la collaboration, comme le partage de documents

La prise en charge d'Android n'en est qu'au stade de la version bêta

Tarification Fluix

Ce logiciel de gestion de projet propose trois plans tarifaires :

Note: Fluix est un outil payant mais il offre une période d'essai gratuite de 12 jours !

Starter (20$/mois par utilisateur)

(20$/mois par utilisateur) Core (30$/mois par membre)

(30$/mois par membre) Avancé (50$/mois par membre))

Examen de Fluix

"Je suis très satisfait de la façon dont j'ai utilisé les services de Fluix et je suis très satisfait de la façon dont j'ai utilisé les services de Fluix et de Fluix - Capterra Verified Review "Nous avons envisagé de numériser nos processus opérationnels depuis un certain temps, et Fluix a rendu ce passage à la dématérialisation plus solide et plus efficace. Nous avons également amélioré notre communication entre le bureau et l'équipe sur le terrain" - Capterra Verified Review

Les évaluations des clients de Fluix

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

: 4.8/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (30+ commentaires)

10. Zoho Projects

Via Projets Zoho Zoho Projects est un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud qui est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises de construction.

Le plan gratuit de Zoho Projects offre un espace de stockage et des fonctionnalités limités. Cela vaut-il la peine de passer à la version payante ?

Fonctionnalités de Zoho Projects

Nombreuses intégrations et add-ons

Application mobile pour les utilisateurs iOS et Android

Gestion du temps et de facturation

Zoho Projects pros

Excellente valeur dans les plans payants

Facile à utiliser

Capacités de suivi du temps

Limitations de Zoho Projects

Le plan gratuit n'inclut pas de modèles

Le plan gratuit offre un espace de stockage limité

Vue compliquée de la gestion des ressources

Prix de Zoho Projects

Ce logiciel de gestion de projet propose trois plans tarifaires :

Gratuit (0$/mois par utilisateur)

(0$/mois par utilisateur) Premium (5$/mois par membre)

(5$/mois par membre) Entreprise (10 $/mois par membre)

Zoho Project Reviews

"Nous sommes très satisfaits de la puissance de la solution et pensons qu'elle soutiendra notre croissance. La configuration du système et l'apprentissage de son utilisation ont été plus difficiles que nous l'avions prévu - Capterra Verified Review "En général, mon expérience avec Zoho a été positive. Je suis heureux de l'utiliser et mon équipe apprécie les différentes solutions que Zoho propose à notre entreprise." - Capterra Verified Review

Évaluations des clients de Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (200+ commentaires)

: 4.2/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (200+ avis)

Check out these Zoho alternatives !

11. TeamGantt

Via TeamGantt TeamGantt est un outil de gestion de projet de construction qui aide les utilisateurs à gérer les projets de construction.

But, Le plan gratuit de TeamGantt est extrêmement limité . Si vous souhaitez gérer plus d'un projet à la fois, vous devrez passer à un plan payant.

Fonctionnalités de TeamGantt

Réorganisez les tâches et ajustez les délais facilement grâce à la fonction "glisser-déposer" de TeamGantt

Voir chaqueprojet sur une page unique* Vue du portefeuille et rapports

Calendrier et listes

Les pros de l'équipe Gantt

Assistance par téléphone, e-mail et chat en direct

Application mobile dédiée

Collaboration facile

Limitations de TeamGantt

Peut être coûteux si vous avez une grande équipe

Pas de fonction de budget de projet

Fonctionnalités limitées dans le plan gratuit

Tarifs de TeamGantt

Ce logiciel de gestion de projet propose trois plans tarifaires :

Gratuit (0$/mois par utilisateur)

(0$/mois par utilisateur) Standard (19,90 $/mois par membre)

(19,90 $/mois par membre) Avancé (24,45 $/mois par membre)

TeamGantt Critiques

"TeamGantt était génial tant que nous l'avions ! Nous avons fini par passer à quelque chose d'autre avec de meilleurs rapports pour notre équipe grandissante, mais la combinaison de TeamGantt avec la gestion de projet/affectation et le suivi des ressources était excellente lorsque nous étions une plus petite équipe" - Capterra Verified Review "J'ai trouvé le logiciel très utile. Il a certainement répondu à mes besoins et, mis à part les problèmes mineurs d'interface utilisateur, j'ai eu une expérience globale positive avec lui et je recommanderais certainement son utilisation à d'autres gestionnaires de projets." - Capterra Verified Review

Les évaluations des clients de TeamGantt

G2 : 4.8/5 (700+ commentaires)

: 4.8/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

12. Buildertrend

Via Buildertrend Buildertrend est un logiciel de gestion de projets de construction basé sur le cloud, conçu pour aider les professionnels de la construction à gérer les ressources et à achever les projets dans les délais. Les constructeurs de maisons, les entrepreneurs spécialisés et commerciaux, et les rénovateurs peuvent également utiliser cet outil pour les aider dans le processus de vente, la planification de projet, le suivi financier et la communication avec les clients.

Caractéristiques principales de Buildertrend

Suivi du temps et des dépenses

Rapports avancés

Portail client

Suivi des projets et des étapes

Buildertrend pros

Une plateforme centralisée pour les clients ; leur permet d'accéder à leurs projets

Création et mise à jour des plannings à tout moment et en tout lieu

Automatisation pour accélérer et garantir des estimations précises à chaque fois

Fonctionnalité de glisser-déposer

Limitations de Buildertrend

L'interface utilisateur peut s'avérer défaillante et maladroite

Les plans sont coûteux

Prix de Buildertrend

Essentiel (99 $/mois ; 399 $ après deux mois)

(99 $/mois ; 399 $ après deux mois) Avancé (399 $/mois ; 699 $ après deux mois)

(399 $/mois ; 699 $ après deux mois) Complet (899 $/mois ; 1 299 $ après deux mois)

"J'apprécie beaucoup les fonctionnalités multiplateformes de Buildertrend. En tant que personne qui passe la majeure partie de la journée sur le terrain, j'apprécie la possibilité d'accéder rapidement et d'ajouter des données ou des fichiers lorsque je suis en déplacement. J'apprécie de pouvoir accéder à une chronologie des journaux quotidiens des travaux, et la possibilité de les faire défiler m'aide à rester au courant des détails du travail tout au long du processus" - G2 Verified Review

Notes des clients de Buildertrend

G2 : 4/5 (56+ commentaires)

: 4/5 (56+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1572+ avis)

13. PlanGrid

Via PlanGrid PlanGrid est un logiciel de productivité pour la construction et un outil tout-en-un de gestion des coûts et des projets sur le terrain pour les constructeurs. Les utilisateurs peuvent partager instantanément des plans, des annotations, des photos, des rapports, etc. avec toutes les personnes impliquées dans le projet de construction.

Caractéristiques principales de PlanGrid

modèles et feuilles en 3D

Tags personnalisés pour les photos

Gestion des fichiers

Gestion de la qualité en un seul endroit

Les pros de PlanGrid

Accès aux données en ligne et hors ligne

Soumissions simplifiées ; accès aux soumissions approuvées immédiatement à partir de l'application

Limites de PlanGrid

Courbe d'apprentissage abrupte pour les autres

Prix de PlanGrid

Nailgun (39$/mois/utilisateur ; facturé annuellement)

(39$/mois/utilisateur ; facturé annuellement) Dozer (59$/mois/utilisateur ; facturé annuellement)

(59$/mois/utilisateur ; facturé annuellement) Grue (119 $/mois/utilisateur ; facturation annuelle)

Critiques de PlanGrid

Avis sur les logiciels : 4.28/5 (1,896+ commentaires)

: 4.28/5 (1,896+ commentaires) Trust Radius : 7.8/10 (145+ avis)

PlanGrid évaluations des clients

"C'est une bonne plateforme à utiliser pour un projet et elle peut être utilisée tout au long du cycle de vie du projet. Vous pouvez ajouter des utilisateurs internes et externes assez facilement et accéder à toute la documentation en quelques clics." - Software Advice Verified Review ---

14. Procore

Via Procore Procore est un logiciel de construction en ligne qui simplifie le travail, de l'appel d'offres à la construction la clôture du projet .

Gérer les projets de construction, les ressources, les conceptions, les estimations, les offres et les budgets pour l'ensemble des projets sur une plateforme intégrée.

Caractéristiques principales de Procore

Suivi de projet

Technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR)

Accès mobile

Collaboration sur le terrain

Procore pros

Plate-forme intégrée

Disponible et accessible sur mobile

Aperçu en temps réel de la santé financière des projets et du portefeuille

Les limites de Procore

Les champs d'outils pourraient être plus flexibles

Courbe d'apprentissage abrupte pour les autres

Prix de Procore

Visitez leur page de tarification pour obtenir un devis personnalisé

Avis sur Procore

"Procore donne la possibilité d'accéder aux derniers plans, spécifications et soumissions à tout moment, ce qui est excellent pour la collaboration sur le terrain, à la fois pour les concepteurs et les entrepreneurs. Toutes les informations du projet sont très bien organisées et facilement accessibles à tous les utilisateurs, et l'outil de permissions est très utile pour personnaliser l'accès des membres de l'équipe." - G2 Verified Review

Procore évaluations des clients

G2 : 4.5/5 (1 173+ avis)

: 4.5/5 (1 173+ avis) Capterra : 4.5/5 (2,518+ commentaires)

Check out these Procore alternatives !

15. CoConstruct

Via CoConstruct CoConstruct est un logiciel de gestion de la construction très apprécié des constructeurs de maisons individuelles et des rénovateurs. Gérez facilement tous les aspects d'un projet, les clients et les entrepreneurs, le tout à partir d'une application centrale.

Caractéristiques principales de CoConstruct

Rapports et analyses

Suivi des projets et des clients

Facturation

Modèles personnalisables

Les pros de CoConstruct

Fonctionnalité facile à utiliser pour le traitement des commandes

Estimation précise ; il est facile d'élaborer et d'envoyer des estimations personnalisées

Envoi de notifications et de mises à jour sur les activités et l'avancement du chantier

Approbation par signatures électroniques et paiements en ligne

Limites de CoConstruct

L'application mobile pourrait être améliorée

Courbe d'apprentissage abrupte pour les autres

Prix de CoConstruct

Essentiel : 99 $/mois ; 399 $ après deux mois

: 99 $/mois ; 399 $ après deux mois Avancé : 399 $/mois ; 699 $ après deux mois

: 399 $/mois ; 699 $ après deux mois Complet : 899 $/mois ; 1 299 $ après deux mois

"En tant qu'entrepreneur sur le terrain, j'ai du mal à trouver suffisamment de temps pour rédiger des offres et des devis. Les modèles et les devis sous forme de feuilles de calcul simplifient vraiment le processus et peuvent en fin de compte vous rendre votre vie - Capterra Verified Review

évaluations des clients

Conseils en logiciels : 4.5/5 (842+ commentaires)

: 4.5/5 (842+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (842+ avis)

Related: **Questions d'entretien dans le domaine de la construction

Commencez à gérer des projets de construction avec ClickUp

Vos projets de construction doivent respecter les délais, le budget et les normes de l'industrie de la construction.

Et si les logiciels de construction peuvent vous aider à réduire votre main d'œuvre, il ne sert à rien d'acquérir un outil qui ne fera que compliquer votre projet.

C'est pourquoi vous avez besoin de ClickUp.

De la mise en place Objectifs pour votre équipe de projet gérer les finances de votre projet clickUp est le meilleur logiciel de gestion de la construction disponible aujourd'hui. Obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui pour atteindre tous vos objectifs de construction, même les plus fous !