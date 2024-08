10 meilleurs logiciels de gestion de projets de construction pour Mac

Lorsque vous êtes responsable du forfait, de la coordination et de la gestion d'un projet de construction, vous devez être au courant de tous les détails, tous les jours. Cela signifie que vous avez besoin de la bonne logiciel de gestion de projet pour vous assister.

Vous pouvez faire beaucoup de choses dans Excel, mais si vous voulez achever le contrôle de tous les éléments impliqués, vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet de construction outil de gestion de projet de construction . Que vous dirigiez votre propre petite entreprise ou que vous soyez un grand entrepreneur, si vous êtes un utilisateur fidèle d'Apple, le logiciel de construction pour Mac est votre solution. 🛠️

Une fois que le concept est bien défini et que les a été planifié (que vous participiez ou non à ces étapes), logiciel de gestion de projet de construction vous aide à mener à bien le projet du début à la fin.

Qu'il s'agisse de rédiger des estimations de coûts ou de commander des matériaux, de traiter avec les sous-traitants ou de lutter contre la concurrence, le logiciel de gestion de projet de construction vous aide à mener à bien votre projet les horaires de travail de l'équipe , logiciel de gestion de projet de construction pour Mac vous aide à travailler plus vite plutôt que de travailler plus dur - et permet à votre projet de respecter les délais et le budget. 🙌

Que rechercher dans un logiciel de construction pour Mac ?

Il est essentiel de choisir le bon logiciel de construction pour gérer votre projet - et son utilisation doit être à la hauteur de l'interface utilisateur (IU) intuitive de votre Mac. Bien que les fonctions spécifiques dont les utilisateurs de Mac ont besoin pour chaque projet puissent différer, recherchez ces fonctionnalités clés :

Outils de gestion des coûts qui vous aident à estimer les dépenses et à suivre vos dépenses réelles tout au long du projet de construction, afin que vous puissiez facilement voir comment vous vous situez par rapport à votre budget

qui vous aident à estimer les dépenses et à suivre vos dépenses réelles tout au long du projet de construction, afin que vous puissiez facilement voir comment vous vous situez par rapport à votre budget Gestion de projet et applications de planification de projet qui vous permettent d'allouer les ressources, y compris les personnes et les équipements, là où elles sont nécessaires

applications de planification de projet qui vous permettent d'allouer les ressources, y compris les personnes et les équipements, là où elles sont nécessaires Les outils de tâches et d'échéancier qui montrent votre flux de travail et vos besoinsles dépendances du projet et vous aident à suivre la progression par rapport à l'échéancierle forfait du projet dans les formes de votre choix, comme des vues Tableau, des tableaux Kanban, ou des tableauxDiagrammes de Gantt *Logiciel basé sur le cloud pour que vous puissiez accéder à votre projet en temps réel, même sur un appareil mobile, que vous soyez au bureau ou sur place

qui montrent votre flux de travail et vos besoinsles dépendances du projet et vous aident à suivre la progression par rapport à l'échéancierle forfait du projet dans les formes de votre choix, comme des vues Tableau, des tableaux Kanban, ou des tableauxDiagrammes de Gantt *Logiciel basé sur le cloud pour que vous puissiez accéder à votre projet en temps réel, même sur un appareil mobile, que vous soyez au bureau ou sur place Stockage de documents pour que vous puissiez toujours vérifier les contrats ou les permis de construire où que vous soyez

pour que vous puissiez toujours vérifier les contrats ou les permis de construire où que vous soyez Suivi des matériaux et gestion des ressources pour savoir quand commander et quand les matériaux seront livrés

et pour savoir quand commander et quand les matériaux seront livrés Gestion des équipements pour vous assurer que vous avez ce dont vous avez besoin et que vous savez quand l'équipement est utilisé et quand il a besoin d'être entretenu

pour vous assurer que vous avez ce dont vous avez besoin et que vous savez quand l'équipement est utilisé et quand il a besoin d'être entretenu Suivi des problèmes pour vous permettre d'enregistrer, de traiter et de résoudre efficacement les problèmes

pour vous permettre d'enregistrer, de traiter et de résoudre efficacement les problèmes Des fonctionnalités clés de collaboration pour que toute l'équipe soit sur la même page

pour que toute l'équipe soit sur la même page Options de rapports pour que vous puissiez facilement donner un retour d'information sur la progression du projet à toutes les parties prenantes

pour que vous puissiez facilement donner un retour d'information sur la progression du projet à toutes les parties prenantes La capacité d'intégration permet d'étendre les fonctions de votre logiciel de gestion de projetgestion de projet de construction plateforme

Les 10 meilleurs logiciels de construction pour Mac à utiliser en 2024

L'objectif de tout logiciel de gestion de la construction est de rationaliser la planification et la gestion de votre projet tout en gardant le tout aussi agile que possible.

En fait, il y a beaucoup de chevauchement entre la gestion de la construction et la gestion de projet, ce qui signifie que le meilleur logiciel de gestion de projet fonctionne souvent bien pour la gestion de la construction, aussi. C'est pourquoi vous trouverez certains outils de gestion de projet dans notre liste des meilleurs logiciels de gestion de construction pour Mac. Après tout, pourquoi réinventer la roue ?

Entrons dans notre liste restreinte des meilleurs logiciels de gestion de la construction pour Mac. 🤩

Planifiez, gérez et suivez vos projets de construction du début à la fin avec ClickUp

En tant que leader mondial de la gestion de projets de construction, ClickUp est le premier outil de gestion de projets de construction l'évaluation la plus élevée logiciel de productivité et de gestion de projet de construction, ClickUp a beaucoup à offrir. ClickUp est un progiciel tout-en-un qui vous aide à gérer votre projet de construction en toute transparence. ✨

ClickUp n'est pas seulement un logiciel de gestion de projet, c'est une plateforme tout-en-un pour stocker vos documents, organiser les budgets des projets, suivre les cours et promouvoir la collaboration - que vous soyez dans le secteur de la construction ou non. Les gestionnaires de projets de construction apprécient ClickUp pour son ses capacités de gestion des tâches et une personnalisation avancée, notamment en ce qui concerne les champs personnalisés.

ClickUp meilleures fonctionnalités

La version gratuite permet un nombre illimité d'utilisateurs et une gestion étendue des tâches

Planifiez et gérez efficacement les listes de tâches avec des estimations de durée et des dépendances de tâches

Multiplemodèles de gestion de la construction et des modèles de projets,y compris les plans conceptuelsla budgétisation, l'ordonnancement et les rapports

Projets au niveau de l'entreprise sont facilités partableaux de bordles outils de gestion des ressources et l'automatisation

Faciliter la collaboration au sein de l'équipe en utilisant des commentaires pour assigner des tâches et des étiquettes pour faciliter le filtrage

Examinez facilement les soumissions, les devis, les demandes d'informations et d'autres données à l'aide de commentaires et de mises à jour

Utilisez des champs de formule pour calculer les estimations, les quantités et les matériaux, afin que vous puissiezgérer les commandes* Propose des applications mobiles iOS et Android pour que vous puissiez rester en contact avec les membres de l'équipe où que vous soyez

UtiliserCartes mentales ClickUp pour forfaiter vos flux de travail

ClickUp AI àutiliser des outils d'IA pour gérer des projets de construction* Assistance macOS pour votre ordinateur Apple ainsi que Microsoft Windows et Linux

Limites de ClickUp

Lorsque vous téléchargez ou modifiez des données, le système peut parfois être lent à se mettre à jour

Si vous utilisez l'application mobile, il n'y a pas encore de vue Tableur disponible

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (7,900+ reviews)

4.7/5 (7,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Contremaître entrepreneur

via Contremaître Cette construction logiciel de gestion des entrepreneurs pour Mac est fier d'offrir une valeur maximale pour l'argent pour les entrepreneurs de toutes sortes, y compris les entrepreneurs généraux, résidentiels et commerciaux. 🙌

Contractor Foreman meilleures fonctionnalités

Utilisez ce logiciel de gestion de projet pour Mac pour un nombre illimité de projets

Générer des devis et gérer des offres

Utiliser des checklists à faire pour faciliter la gestion des tâches

Créez et gérez un large intervalle de documents

Gérer facilement les commandes de travail, les plannings, les feuilles de temps et les journaux quotidiens

Suivre les coûts à l'aide de rapports actualisés

Paramétrer les intégrations avec le Calendrier Google et le logiciel de comptabilité QuickBooks

Limites de l'entrepreneur contremaître

Le paramètre et l'apprentissage de l'utilisation de toutes les fonctions peuvent prendre un peu de temps et d'effort

Certains utilisateurs estiment que le service clientèle pourrait être amélioré

Prix du contremaître

Essai gratuit: pendant 30 jours

pendant 30 jours Standard: 49 $/mois pour trois utilisateurs

49 $/mois pour trois utilisateurs Plus: 87 $/mois pour huit utilisateurs

87 $/mois pour huit utilisateurs Pro: 123 $/mois pour 15 utilisateurs

123 $/mois pour 15 utilisateurs Unlimited: 148 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Contractor Foreman évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (160+ commentaires)

4.5/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (550+ avis)

3. Houzz Pro

via Houzz Pro Houzz Pro c'est un logiciel de gestion d'entreprise conçu pour assister les professionnels de la construction et de la rénovation.

Les meilleures fonctionnalités de Houzz Pro

Suivi des tâches par rapport àl'échéancier du projet et suivez les dépenses par rapport à votre budget

Créez facilement des devis et des propositions professionnelles

Gérez les factures et planifiez les paiements en ligne

Créez de nouveaux forfaits en 2D avec l'outil de planification des sols, puis modélisez-les en 3D pour les présenter aux clients

Créez une bibliothèque de produits pour faciliter la recherche de produits auprès de différents fournisseurs

Limites de Houzz Pro

Les fonctionnalités les plus utilisées, comme l'échéancier du projet, la gestion des tâches et le suivi des dépenses, ne sont disponibles que dans les versions Pro et Ultimate, et seule la version Ultimate permet de générer des prospects

Certains utilisateurs estiment que le prix est élevé par rapport à la valeur qu'ils en retirent

Prix de Houzz Pro

**Essai gratuit : 30 jours

Démarrage: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Essentiel: 139 $/mois par utilisateur

139 $/mois par utilisateur Pro: 199 $/mois par utilisateur

199 $/mois par utilisateur Unlimited: 399 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 3.2/5 (3 commentaires)

3.2/5 (3 commentaires) Capterra: 4.4/5 (600+ avis)

4. Bluebeam Revu

via Bluebeam Revu Bluebeam Revu est principalement utilisé pour gérer des documents par de nombreux acteurs du secteur de l'immobilier et de la construction, notamment les architectes, les constructeurs, les ingénieurs et les directeurs de travaux. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Bluebeam Revu

Il excelle dans la gestion sécurisée des documents, offrant des outils de balisage et d'automatisation suivis

Il facilite la collaboration numérique des équipes grâce au partage de fichiers, tout au long de la conception et de la construction, jusqu'à la remise des clés

De nombreuses intégrations sont disponibles, notamment Dropbox, Google Drive et OneDrive

Il est basé sur le web, ce qui vous permet de travailler de n'importe où sur n'importe quel appareil

Il suffit d'installer l'application iOS pour utiliser Bluebeam Revu sur les appareils Apple

Limites de Bluebeam Revu

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur n'est pas aussi intuitive qu'elle pourrait l'être pour la gestion des tâches

Lorsque vous travaillez avec des fichiers volumineux, il arrive que les performances soient ralenties par la présence d'un grand nombre de données relatives au projet

Prix de Bluebeam Revu

Basic: $240/an par utilisateur

$240/an par utilisateur Core: $300/an par utilisateur

$300/an par utilisateur Achevé: 400 $/an par utilisateur

G2: 4.6/5 (400+ avis)

4.6/5 (400+ avis) Capterra: 4.7/5 (900+ avis)

5. Pile

via Pile Stack propose des solutions de gestion de projets et de documents, mais sa véritable force réside dans l'intégration transparente entre son logiciel de prise de vues et sa fonction d'estimation.

Les meilleures fonctionnalités de Stack

Le logiciel d'estimation et de comptabilité ainsi que les fonctionnalités de rapports sont extrêmement flexibles et personnalisables

Les devis de construction sont facilement convertis en documents d'appel d'offres, devis ou propositions professionnels et de marque

Vous pouvez choisir de travailler dans l'interface de Stack ou d'exporter vos données vers d'autres logiciels, comme Excel

Il existe de nombreuses options d'intégration avec d'autres logiciels de gestion de la construction, que vous pouvez utiliser pour faire passer vos données d'évaluation et de devis à la phase suivante

Les limites de Stack

Les fonctions de gestion de projet et de gestion de documents sont nouvelles et sont encore en cours d'optimisation

Le prix est plus élevé que celui d'autres logiciels de gestion de la construction pour Mac

Prix de Stack

Takeoff & Estimating: 2,499$/an par utilisateur

2,499$/an par utilisateur Productivité sur le terrain: 599 $/an par utilisateur

599 $/an par utilisateur Gestion de projet : 3 588 $/an par utilisateur

G2: 3.9/5 (14 commentaires)

3.9/5 (14 commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,200+ reviews)

6. Flotteur

via Flottant Float est principalement logiciel de gestion des ressources qui vous aide à voir la capacité de votre équipe afin de programmer efficacement le travail. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Float

Voir facilement votrephases du projet et les jalons que vous visez

Un échéancier en temps réel vous donne un aperçu utile de toutes les personnes et de tous les projets et vous permet d'ajuster les éléments suivantsl'allocation des ressources par glisser-déposer

La fonction de suivi du temps permet d'enregistrer l'estimation de la durée d'achèvement des tâches par rapport à la durée réelle et de la comparer à votre budget

Permet de saisir des tâches à partir d'autres outils de gestion de projet

Obtenez des messages de rappel et des notifications sur les changements de calendrier et les mises à jour de tâches via Slack

Limites de Float

Certains utilisateurs signalent que la fonction n'est pas aussi flexible qu'ils le souhaiteraient

Le déplacement des tâches le long de l'échéancier n'est pas aussi facile qu'il devrait l'être

Prix de Float

Essai gratuit: Pendant 30 jours

Pendant 30 jours Démarrage: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Pro: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,400+ reviews)

7. Jobber

via Jobber Jobber a pour but d'aider les fournisseurs de services à l'Accueil, y compris les entrepreneurs en construction, à fournir un service d'excellente qualité, en rendant gestion de la relation client (CRM) facile. 🤩

Jobber meilleures fonctionnalités

Créez facilement des estimations, des devis et des factures professionnels

Identifiez clairement vos disponibilités en ligne afin de mieux forfaiter et gérer vos horaires de travail

Suivez votre temps et vos dépenses au fur et à mesure que votre équipe enregistre ses entrées et sorties de travail, où qu'elle se trouve

Voir tous voscommunication avec les fournisseurs, les prestataires et les clients du secteur de la construction en un seul endroit

Utilisez cette application de gestion pour gérer votre entreprise lorsque vous êtes en déplacement

Acceptez les paiements en personne, en ligne ou par carte de crédit

Chaque formule tarifaire vous aide à faire passer votre entreprise au niveau supérieur d'efficacité opérationnelle, la tarification Grow offrant des outils d'automatisation des ventes et du marketing pour vous aider à monter en puissance

Limites de Jobber

Les fonctions de planification et de compte n'offrent pas autant de flexibilité que certains utilisateurs le souhaiteraient

L'application mobile est encore un peu maladroite et nécessite plus de travail

Prix de Jobber

Essai gratuit: pendant 14 jours

pendant 14 jours Lite: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur Core: $45/mois par utilisateur

$45/mois par utilisateur Connexion: $117/mois pour 1-5 utilisateurs

$117/mois pour 1-5 utilisateurs Grow: $225/mois pour 1-15 utilisateurs

G2: 4.3/5 (160+ commentaires)

4.3/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (700+ avis)

8. CoConstruct

via CoConstruire CoConstruct est un outil de gestion de projet destiné aux constructeurs d'habitations et aux rénovateurs. Ce logiciel de gestion de projet de construction fournit une application centrale qui vous permet de gérer tous les éléments de votre projet, des clients aux entrepreneurs. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de CoConstruct

Facilite l'estimation de la construction et le traitement des commandes

Vous aide à suivre la progression du projet et à donner facilement un retour d'information au client grâce à la fonction d'analyse et de rapports

Offre un intervalle de modèles personnalisables

Utilise les signatures électroniques pour accélérer l'approbation des documents

Simplifie la facturation, la facturation et les paiements en ligne

Limites de CoConstruct

L'apprentissage de l'utilisation peut prendre du temps

L'application mobile ne fonctionne pas aussi bien que la version bureau et doit être développée davantage

Prix de CoConstruct

Essentiel: 99 $ le premier mois, puis 399 $/mois

99 $ le premier mois, puis 399 $/mois Avancé: 399 $ le premier mois, puis 699 $/mois

399 $ le premier mois, puis 699 $/mois Achevé: $699 le premier mois, puis $999/mois

G2: 4/5 (20 commentaires)

4/5 (20 commentaires) Capterra: 4.7/5 (850+ commentaires)

9. Fouetter

via Fouetter dans tous les sens Whip Around vous aide à gérer les aspects de conformité et de maintenance de votre flotte de projets de construction afin de réduire les risques de sécurité. 👀

Les meilleures fonctionnalités de Whip Around

Prévenir les problèmes de maintenance de la flotte en gardant toutes les données des véhicules connectées, y compris les inspections et les commandes de travail

Gérer les intervalles d'entretien pour rester en conformité avec les règlements de conformité, de sécurité et de compte (CSA) et du ministère des Transports

Recevez des alertes avant les expirations et les renouvellements afin de ne pas les perdre de vue

Suivre la consommation de carburant en temps réel afin de respecter le budget et de maximiser la rentabilité

Accédez facilement à vos audits et rapports mensuels

Envoyer des informations sur les flottes de construction là où elles sont nécessaires

Limites de Whip Around

La fonction de suivi des commentaires des conducteurs et d'envoi de notifications aux conducteurs en cas de problème pourrait être améliorée

Certains utilisateurs aimeraient pouvoir personnaliser les formulaires et les rapports

Prix de Whip Around

Basic: Gratuit pour un véhicule et un utilisateur

Gratuit pour un véhicule et un utilisateur Standard: 5$/mois par véhicule pour un nombre illimité d'utilisateurs

5$/mois par véhicule pour un nombre illimité d'utilisateurs Pro: 10$/mois par véhicule pour un nombre illimité d'utilisateurs

G2: 4.8/5 (50+ commentaires)

4.8/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (550+ avis)

10. Matrice des priorités

via Matrice des priorités Priority Matrix utilise la méthode Eisenhower pour aider les équipes à hiérarchiser leurs tâches. Ce modèle attribue un niveau d'urgence et d'importance à chaque tâche, afin que vous sachiez sur quoi vous concentrer en priorité, et ce que vous pouvez déléguer ou ignorer.

Les meilleures fonctionnalités de Priority Matrix

Améliore le compte rendu et le travail d'équipe, car vous vous assurez que tout le monde se concentre sur les tâches les plus urgentes

Suivi de toutes vos constructionsprojets et tâches de construction dans les quatre quadrants du modèle Eisenhower

Augmente votre productivité car chaque membre de l'équipe travaille sur les bonnes choses au bon moment

Utilisez des filtres pour voir ce que chaque membre de l'équipe fait en temps réel

Suivez la progression et les discussions pour chaque tâche ou pour l'ensemble du projet

Se synchroniser sur différents appareils et s'intégrer à des outils tels que Microsoft 365 et Microsoft Teams

Limites de la matrice des priorités

Axée sur la matrice d'Eisenhower, elle n'est pas vraiment assez flexible pour d'autres fonctions de gestion de la construction

Il peut être coûteux pour les petites entreprises d'ajouter de nouveaux utilisateurs

Prix de Priority Matrix

Essai gratuit: Pendant 14 jours

Pendant 14 jours PM pour Office 365: 9 $/mois par utilisateur (pour les utilisateurs d'Office 365 uniquement)

9 $/mois par utilisateur (pour les utilisateurs d'Office 365 uniquement) Pro: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business: 24$/mois par utilisateur

24$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (30+ reviews)

4.7/5 (30+ reviews) Capterra: 4.6/5 (180+ avis)

Respecter les délais et le budget avec le logiciel de gestion de projet de construction Mac

Le choix du bon logiciel de gestion de projet de construction est la clé de la réussite de votre projet. Les logiciels de gestion de projet de construction vous aident notamment à respecter les délais et le budget.

Mais ils doivent aussi vous aider à gérer efficacement toutes vos ressources et à fournir des rapports précis et complets au client.

ClickUp est votre guichet unique pour le meilleur logiciel de gestion de projet pour Mac ou Windows ! Il est basé sur le Web, convivial et offre tous les outils dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre Mac et mener à bien votre projet à l'Accueil. Obtenez-le gratuitement dès aujourd'hui et vous ne reviendrez jamais en arrière. 🤩