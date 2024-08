10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour la construction en 2024 (avis et prix)

Les projets de construction varient en taille, ce qui nécessite une gestion minutieuse pour respecter les normes de qualité et les délais tout en respectant le budget.

Il existe un grand nombre de parties prenantes, depuis les clients et les promoteurs jusqu'aux chefs de projet et aux ingénieurs, ce qui peut rendre la coordination et la communication difficiles.

Sans une gestion efficace de la construction Logiciel CRM pour gérer leurs parties prenantes, leurs projets risquent de subir des retards, des dépassements de coûts et des problèmes de qualité.

Nous préférons un meilleur résultat pour toutes les entreprises de construction, c'est pourquoi nous avons présélectionné les meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) et de gestion de la qualité outils de gestion de projet pour organiser les listes de contrôle au quotidien !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour la construction ?

**Les professionnels de la construction doivent rechercher un logiciel qui les aide à gérer leur pipeline de ventes, leurs processus commerciaux, leurs données clients et leurs activités afin d'établir des relations solides avec leurs clients

Tous les logiciels de gestion de la relation client ne sont pas conçus pour gérer projets de construction avec tâches interdépendantes . En fonction de vos outils existants et de tous vos processus de construction, il est important de se concentrer sur l'adoption et l'utilisation des logiciels.

Obtenez une image claire de vos tâches et dépendances dans la vue Gantt de ClickUp

Les équipes se déplaceront du bureau au chantier, et le fait de disposer d'applications mobiles sans papier pour mettre à jour les tâches et communiquer en déplacement améliorera la productivité globale.

Voici les principales caractéristiques à prendre en compte lors du choix d'une plateforme de gestion de la relation client :

Les intégrations tierces apportent des données et des informations provenant d'autres applications au sein d'une seule et même plateforme

Outils d'estimation et de budgétisation]( https://clickup.com/blog/managing-project-budget)et une assistance pour vous aider à utiliser la plateforme au maximum de ses possibilités Notes, étiquettes et balises pour un tri et un filtrage avancés, et plus de contexte dans chaque entrée de temps

Rapports ettableaux de bord personnalisables pour une vue d'ensemble instantanée de votre travail

Plus de1 000 intégrations pour rassembler toutes les données et informations pertinentes dans une seule plateforme

Formules pour calculer avec précision le temps facturable sur toutes les factures

ClickUp AI pourutiliser l'intelligence artificielle pour gérer les tâches de construction* Statuts de tâches personnalisés pour des mises à jour instantanées de l'état d'avancement en un coup d'œil

Avancéestimations de temps pour prévoir votre semaine de travail

Créez et suivez votre projetObjectifs dans ClickUp Limites de ClickUp

Le grand nombre d'outils de collaboration puissants peut représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Toutes les vues ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$ par utilisateur et par mois

: 7$ par utilisateur et par mois Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contact pour les prix

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

Utiliser ClickUp pour combiner les flux de travail de CRM et de gestion de projet

2. Leap

via Saut Leap, anciennement Job Progress, est un outil destiné aux entrepreneurs. Il s'agit d'un outil de gestion des flux de travail entièrement personnalisable qui s'adapte aux besoins et aux préférences spécifiques de votre équipe. Le gestionnaire des relations avec la clientèle vous aide à suivre toutes les interactions avec vos clients, tandis que les fonctions de vente et de marketing en ligne vous aident à promouvoir votre entreprise et à attirer de nouveaux clients.

L'outil dispose d'un accès sécurisé au cloud et au stockage pour rationaliser les documents en un seul endroit. Et avec un de l'employé et du sous-traitant vous pouvez suivre les progrès et la productivité de votre équipe !

Leap meilleures caractéristiques

Outils d'estimation, de devis et de planification

Gestionnaire de flux de travail personnalisable

Propositions et contrats instantanés

Automatisation des courriels et des ventes

Tableau de bord du centre de travail

Limitations de Leap

Manque de hiérarchie évolutive pour les entreprises de construction afin de gérer des projets complexes

Aucun plan gratuit n'est disponible

Prix de Leap Progress

79 $ par utilisateur et par mois avec des frais d'installation uniques de 500 $

G2 : 3.8/5 (5+ commentaires)

: 3.8/5 (5+ commentaires) Capterra : N/A

3. JobNimbus

via JobNimbus JobNimbus est un système de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des ressources humaines basé sur l'informatique dématérialisée logiciel de gestion de projet conçu pour aider les équipes du secteur de la construction à rationaliser leurs opérations. Avec JobNimbus, les utilisateurs peuvent gérer des contacts, créer des tâches, suivre l'avancement des travaux en temps réel, recevoir des notifications, collaborer avec les membres de l'équipe et les clients générer des factures et des rapports, et bien plus encore.

Le logiciel permet également aux utilisateurs de personnaliser facilement leur flux de travail grâce à une fonction de glisser-déposer, de sorte qu'ils peuvent ajuster l'ordre dans lequel les tâches sont accomplies. JobNimbus propose des intégrations avec d'autres applications professionnelles courantes afin de permettre aux utilisateurs de connecter facilement leurs sources de données et de maximiser leur efficacité.

Les meilleures caractéristiques de JobNimbus

Estimations rapides et intelligentes à partir des outils EagleView ou HOVER

Tarification en temps réel grâce à Beacon Pro+

Outils de communication pour le suivi des ventes

Modèles de devis à remplir

Tableaux de flux de travail

Limites de JobNimbus

Les intégrations sont disponibles dans les plans les plus chers

Fonctionnalités limitées de personnalisation des tableaux

Prix de JobNimbus

Contactez JobNimbus pour plus de détails

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (450+ commentaires)

4. FCS

via FCS FCS est une plateforme qui aide les entrepreneurs de toitures commerciales à établir des relations productives et à long terme avec leurs clients en leur fournissant un modèle d'entreprise standardisé.

Il s'agit d'une solution intuitive et personnalisable qui enregistre les données en temps réel à partir de n'importe quel appareil, ce qui permet aux techniciens d'effectuer leur travail rapidement et efficacement tout en augmentant le niveau de satisfaction des clients !

FCS meilleures caractéristiques

Page d'accueil offrant une vue d'ensemble des mesures clés

Modèles de recommandations d'inspection

Outils de vente, de service et de production

Compte sur le portail de support FCS

Intégration du système de gestion de la relation client (CRM) pour le suivi

Limites de FCS

Nécessite d'autres intégrations pour tirer le meilleur parti du potentiel de la plateforme

Les activités ne peuvent être ajoutées qu'à une propriété sélectionnée

Prix de FCS

Contactez FCS pour connaître les tarifs

FCS ratings and reviews

G2 : 4/5 (1 avis)

: 4/5 (1 avis) Capterra : N/A

5. Acculynx

via Acculynx Acculynx est un outil de gestion de la relation client (CRM) et de vente de toitures qui permet de gérer efficacement les données relatives aux travaux. Grâce à la possibilité de créer des devis de couverture avec précision à partir des informations déjà stockées dans Acculynx, les entrepreneurs peuvent les convertir en contrats en quelques clics.

La plateforme fournit également un emplacement centralisé pour conserver tous les contacts de travail organisés avec les informations nécessaires, y compris l'historique des interactions avec chaque contact dans le dossier de travail. Acculynx permet de gérer facilement les photos et les documents relatifs aux travaux, auxquels les membres de l'équipe peuvent accéder et qu'ils peuvent modifier en déplacement.

Les meilleures caractéristiques d'Acculynx

Devis, contrats, signature électronique pour faciliter le processus de vente

Gestion des prospects pour prioriser les suivis

applications mobiles iOS et Android

Messagerie texte et courrier électronique

Mesures aériennes

Limites d'Acculynx

Les fonctionnalités sont spécifiquement conçues pour les entrepreneurs en couverture

Manque de fonctions de gestion des tâches

Prix d'Acculynx

Contacter Acculynx pour plus de détails

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

: 4.2/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (640+ commentaires)

6. Unanet CRM

via Unanet CRM Unanet CRM est une solution logicielle d'entreprise qui aide les organisations à améliorer leurs processus de gestion de la relation client. Il permet aux utilisateurs de rationaliser le suivi des clients et la communication, ainsi que automatiser les ventes et les activités de marketing.

La plateforme offre également des fonctionnalités telles que l'évaluation des prospects et la segmentation des contacts, l'automatisation du flux de travail l'analyse des données, le reporting et bien plus encore. Avec Unanet CRM, les entreprises peuvent gérer les relations avec leurs clients tout en améliorant leur expérience globale.

Les meilleures caractéristiques d'Unanet CRM

Limites d'Unanet CRM

Ce n'est pas une solution CRM simple pour les petites et moyennes entreprises

L'assistance et le support en ligne sont des fonctionnalités payantes

Prix d'Unanet CRM

Contactez Unanet CRM pour plus de détails

G2 : 4.2/5 (40+ commentaires)

: 4.2/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (60+ avis)

7. Pipedrive

via Pipedrive Les Plate-forme Pipedrive offre aux entreprises de construction un ensemble d'outils puissants pour les aider à rester organisées et à gérer de multiples projets. Avec Pipedrive, les équipes peuvent facilement suivre les contrats, obtenir des mises à jour sur les étapes du projet et recevoir des alertes lorsque des tâches sont dues.

La plateforme permet également aux équipes de collaborer en temps réel et de partager des documents et des fichiers importants en toute sécurité. Pipedrive fournit également un CRM de vente complet avec des informations puissantes pour aider les entreprises de construction à conclure plus de contrats !

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Segmentation des prospects pour créer une communication personnalisée et ciblée

Historique des contacts, y compris les appels, les courriels, les réunions et les notes

Interface glisser-déposer pour mettre à jour rapidement les statuts des affaires

Prévisions de revenus basées sur le pipeline de vente

Rappels d'activités et collaboration au sein de l'équipe

Limitations de Pipedrive

Personnalisation limitée des paramètres d'autorisation des utilisateurs pour les entreprises de construction commerciale

Les outils de gestion de projets et de documents sont des modules complémentaires payants

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14,90 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

: 14,90 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Avancé : 24,90 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

: 24,90 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Professionnel : 49,90 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

: 49,90 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement Entreprise : 99 $ par utilisateur et par mois, facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 800+ commentaires)

8. Jobber

via Jobber Jobber est un service de construction sur le terrain tout-en-un pour aider les petites entreprises à rationaliser leurs opérations . Elle offre une gamme de services, tels que la planification des tâches, la facturation, la gestion des relations avec les clients, le suivi des heures de travail, et bien plus encore !

Avec Jobber, les entreprises peuvent facilement suivre tous les aspects de leur activité et prendre des décisions plus éclairées. La plateforme fournit également des outils aux techniciens de terrain, tels que des tâches répétitives et des formulaires automatisés, des informations sur les travaux en temps réel, un suivi GPS et des journaux d'activité des clients.

Les meilleures caractéristiques de Jobber

Android etApplications mobiles de construction pour Mac pour gérer les opérations quotidiennes

Planification du calendrier pour rationaliser les demandes des clients

Automatisation du suivi des factures en souffrance

Coaching gratuit sur les produits (1-on-1)

Modèles de devis

Limitations du Jobber

Les outils de gestion de projet sont disponibles sur les plans les plus chers

Fonctionnalités CRM limitées pour les besoins des entreprises de construction

Prix de Jobber

Lite : 9$ par mois pour un utilisateur

: 9$ par mois pour un utilisateur Core : 40 $ par mois pour un utilisateur

: 40 $ par mois pour un utilisateur Connect : À partir de 104 $ par mois pour un maximum de cinq utilisateurs

: À partir de 104 $ par mois pour un maximum de cinq utilisateurs Croissance : À partir de 200 $ par mois pour un maximum de 15 utilisateurs

G2 : 4.2/5 (130+ commentaires)

: 4.2/5 (130+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (680+ commentaires)

9. Suivi CRM

via Suivi CRM Followup CRM est un système de gestion de la relation client qui aide les entreprises à suivre leurs clients, leurs pistes de vente et d'autres données. Il offre des fonctionnalités telles que le suivi des contacts, les rappels automatisés par e-mail, le suivi des communications, l'automatisation des tâches, etc.

Grâce à son tableau de bord personnalisable, les équipes peuvent voir toutes les informations pertinentes en un seul endroit. Avec Followup CRM, les professionnels de la construction peuvent comprendre le comportement et les préférences des clients, ce qui leur permet d'avoir une meilleure vision pour mettre en place des campagnes de marketing ciblées campagnes de marketing ciblées ou de fournir des expériences de service à la clientèle plus personnalisées.

Les meilleures caractéristiques de Followup CRM

Gestion de l'agenda pour gérer la charge de travail et synchroniser les équipes

Automatisation du suivi des prospects et des offres

Tableaux de bord pour les ventes et les devis

Notifications et rappels

Propositions personnalisées

Limites du CRM Followup

L'étiquetage d'une personne dans un commentaire nécessite quelques étapes supplémentaires par rapport à d'autres logiciels de gestion de la relation client dans le secteur de la construction

Courbe d'apprentissage importante pour trouver et appliquer les fonctionnalités dans les flux de travail quotidiens

Prix de Followup CRM

Contactez Followup CRM pour plus de détails

Followup CRM ratings and reviews (en anglais)

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (220+ commentaires)

10. Dataforma

via Données Dataforma est un logiciel de gestion des services sur le terrain qui fournit des outils de gestion de projet puissants et faciles à utiliser pour les entreprises de construction de toutes tailles. Les équipes peuvent gérer les projets du début à la fin, grâce à une suite complète de fonctionnalités telles que le suivi des projets, la gestion des tâches, l'affectation des ressources, les rapports en temps réel et les outils de collaboration.

Dataforma permet aux entreprises de planifier, d'exécuter et d'évaluer efficacement les projets en toute confiance. Il offre également un large éventail de fonctions d'automatisation qui contribuent à réduire les efforts manuels et à améliorer l'efficacité !

Les meilleures caractéristiques de Dataforma

Outils de planification pour gérer toutes les tâches, tous les projets et tous les événements

Portail client pour une expérience personnalisée

Gestion des garanties

Stockage de documents

Suivi des prospects

Limites de Dataforma

Les prix des licences et des services peuvent être élevés par rapport à d'autres systèmes de gestion de la relation client

Courbe d'apprentissage élevée pour apprendre et s'adapter à l'interface de la plateforme

Prix de Dataforma

Contactez Dataforma pour plus de détails

G2 : 3.4/5 (5+ commentaires)

: 3.4/5 (5+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (100+ commentaires)

Intégrer tous les systèmes de construction dans ClickUp

ClickUp aide les entreprises de construction à rationaliser leur travail grâce à des outils CRM puissants et personnalisables. De la gestion des horaires au suivi des conversations avec les clients, ClickUp permet à chacun de se concentrer davantage sur son travail et moins sur la paperasserie qui prend du temps.

De plus, l'interface conviviale et les applications mobiles de ClickUp facilitent l'accès au travail à tout moment et en tout lieu. Essayez ClickUp gratuitement et créez une base de données centralisée pour tous vos systèmes !