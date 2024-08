10 meilleurs logiciels d'IA utilisés dans l'industrie de la construction 2024

Au cours des dernières années, les nouvelles technologies ont changé la façon dont les entrepreneurs généraux et les sous-traitants abordent le cycle de vie des projets. Les outils d'IA peuvent aider les entreprises de construction à rationaliser les flux de travail, à améliorer la qualité de l'information et à réduire les coûts processus de prise de décision et améliorer la communication.

Dans ce guide, nous allons passer en revue les différents logiciels d'IA pour la construction que votre équipe de projet devrait utiliser pour améliorer son processus de construction.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'IA pour la construction ?

Les logiciels de construction IA font référence à une catégorie d'outils et de solutions technologiques qui utilisent les technologies de l'information et de la communication (TIC) l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser diverses fonctions de l'industrie de la construction. Ces applications logicielles tirent parti de l'apprentissage automatique, de l'analyse des données et de l'automatisation pour améliorer l'efficacité, la précision, la sécurité et la prise de décision tout au long du cycle de vie de la construction. 🏗️

En analysant de vastes quantités de données et de modèles de projets, les logiciels de construction IA peuvent fournir des informations, des prédictions et des recommandations précieuses aux parties prenantes, les aidant à faire des choix éclairés et à rationaliser les opérations.

Par exemple, ces outils peuvent aider à prévoir les retards potentiels, à optimiser l'allocation des ressources, à détecter les défauts et même à suggérer des améliorations de conception.

En fin de compte, les logiciels de construction IA visent à révolutionner l'industrie en exploitant la puissance de l'intelligence artificielle pour surmonter les défis, réduire les dépassements de coûts, augmenter la productivité et créer des processus de construction plus sûrs et plus efficaces.

Les équipes de construction utilisent l'IA de différentes manières pour améliorer leurs processus, accroître leur efficacité et obtenir de meilleurs résultats. Voici quelques exemples d'utilisation courante de l'IA par les équipes de construction :

Planification et ordonnancement des projets: L'IA peut optimiser les calendriers des projets. Elle peut anticiper les retards potentiels et suggérer des ajustements pour maintenir les travaux de construction sur la bonne voie

L'IA peut optimiser les calendriers des projets. Elle peut anticiper les retards potentiels et suggérer des ajustements pour maintenir les travaux de construction sur la bonne voie Conception et ingénierie: L'IA peut générer des alternatives de conception, effectuer des simulations et optimiser les conceptions en fonction de facteurs tels que l'intégrité structurelle et l'efficacité énergétique

L'IA peut générer des alternatives de conception, effectuer des simulations et optimiser les conceptions en fonction de facteurs tels que l'intégrité structurelle et l'efficacité énergétique Estimation des coûts et budgétisation: L'IA peut effectuer l'estimation des coûts de construction, réduire les erreurs humaines associées aux calculs manuels sur les plans de construction, qui prennent beaucoup de temps, et fournir des estimations précises

L'IA peut effectuer l'estimation des coûts de construction, réduire les erreurs humaines associées aux calculs manuels sur les plans de construction, qui prennent beaucoup de temps, et fournir des estimations précises L'IA peut analyser les schémas d'utilisation des ressources et recommander une répartition efficace de la main-d'œuvre, de l'équipement et des matériaux afin de maximiser la productivité. Elle peut égalementstimuler les efforts d'approvisionnement* L'IA peut automatiser le tri, l'indexation et la récupération des documents, facilitant ainsi la gestion et l'accès des équipes aux documents importantsdocumentation du projet 📃

L'IA peut automatiser le tri, l'indexation et la récupération des documents, facilitant ainsi la gestion et l'accès des équipes aux documents importantsdocumentation du projet 📃 Communication avec les clients: Les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l'IA peuvent fournir aux clients des mises à jour sur les projets, répondre aux demandes de renseignements et les aider dans les tâches de communication de routine

Les chatbots et les assistants virtuels alimentés par l'IA peuvent fournir aux clients des mises à jour sur les projets, répondre aux demandes de renseignements et les aider dans les tâches de communication de routine Analyse de la performance: L'IA peut analyser les données relatives à la performance des projets pour identifier les domaines à améliorer, mesurer la performance des projets et les résultats obtenusles indicateurs clés de performance (KPI) et optimiser les processus au fil du temps

Globalement, l'IA permet équipes de construction en fournissant des informations fondées sur des données, en automatisant les tâches répétitives et en permettant une prise de décision plus intelligente tout au long du cycle de vie du projet.

Que faut-il rechercher dans un logiciel d'IA pour la construction ?

Recherchez un logiciel d'IA pour la construction dont les fonctionnalités sont axées sur la planification des projets, l'ordonnancement, l'affectation des ressources et l'analyse des risques, car elles ont un impact direct sur les éléments suivants le calendrier du projet et des livrables. De plus, des options de support et de formation solides sont essentielles pour maximiser l'utilisation du logiciel et permettre à votre équipe d'en exploiter tout le potentiel.

Pour minimiser les perturbations, assurez-vous que le logiciel s'intègre parfaitement à vos systèmes actuels et qu'il possède des interfaces conviviales et intuitives.

En fin de compte, choisissez le logiciel de construction AI qui s'aligne sur vos objectifs de gestion de projet, rationalise les processus et propulse votre équipe vers des projets de construction plus efficaces et plus réussis.

Les 10 meilleurs logiciels d'IA pour la construction à utiliser en 2024

Dans le monde en constante évolution de la construction, où les plans fusionnent avec les algorithmes, le potentiel de changement de jeu des logiciels de construction IA occupe le devant de la scène. Jetons un coup d'œil aux 10 meilleures solutions logicielles de construction à base d'IA qui peuvent changer la façon dont vous construisez, concevez et gérez les projets.

1. Cliquez sur Meilleur pour la gestion de projet et la productivité de l'IA

Suivez le travail sur le chantier à l'aide de plus de 15 vues personnalisables dans ClickUp

ClickUp est un logiciel innovant qui a établi une nouvelle référence en matière de gestion de projet et de productivité pour les entreprises professionnels de la gestion de la construction . Tirer parti Cerveau ClickUp cette plateforme a révolutionné la façon dont les projets de construction sont planifiés, exécutés et contrôlés.

Avec sa suite complète de fonctionnalités, ClickUp répond aux défis uniques de la gestion de la construction, en aidant les équipes de construction à être plus efficaces.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables est l'assistant de planification piloté par l'IA de ClickUp Brain. Cette fonction simplifie les efforts de planification en tenant compte des dépendances des tâches, de la disponibilité de l'équipe et des priorités du projet. Vous serez en mesure de relever le défi de rester sur la bonne voie et de terminer les projets de construction à temps.

Avec le gestionnaire de projet IA de ClickUp Brain, vous pouvez obtenir des résumés et des mises à jour automatiques et précises pour toutes vos tâches, vos documents et même vos collaborateurs. Et si vous avez une question complémentaire, il vous suffit de demander des éclaircissements à l'AI Knowledge Manager. Grâce à ces puissantes fonctionnalités de ClickUp Brain, vous restez informé du contexte complet de n'importe quel travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp.

De plus, les analyses prédictives de ClickUp vous permettent de passer à la vitesse supérieure en matière de prise de décision. Les gestionnaires de construction peuvent identifier de manière proactive les goulots d'étranglement, anticiper les retards potentiels et allouer les ressources de manière stratégique pour garantir le bon déroulement du projet.

Au lieu de jouer au chat et à la souris, vous pouvez discuter avec les autres membres de votre équipe directement dans l'application, qu'ils soient au bureau ou sur le chantier. Et grâce aux notifications, tout le monde peut se tenir au courant des échéances.

En outre, la fonctionnalité de recherche intelligente de la plateforme vous permet de trouver rapidement les informations, les documents et les discussions dont vous avez besoin sur le projet.

Enfin, ClickUp répond aux besoins spécifiques du secteur de la construction. Il s'intègre parfaitement aux outils de modélisation des données du bâtiment (BIM) et dispose d'une interface utilisateur prête à l'emploi Modèle de gestion de la construction ClickUp pour commencer.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Optimisez vosplanification de la construction grâce à l'assistant de planification piloté par l'IA de ClickUp Brain, qui prend en compte les dépendances des tâches, la disponibilité de l'équipe et les priorités du projet

S'assurer que les tâches critiques ne sont jamais négligées grâce à des alertes pilotées par l'IA, ce qui favorise la responsabilisation et l'achèvement dans les délais

Rationaliser le suivi des matériaux, la gestion des ressources et la répartition des coûts au sein d'un système centralisé

Tableaux de bord ClickUp pour gérer et contrôler les documents du projet directement dans l'application, en réduisant les frais administratifs et en améliorant la précision

Adaptez votre planification de projet et personnalisez les flux de travail pour répondre aux besoins uniques de votre équipe de construction

Restez connecté et gérez vos projets en déplacement grâce à l'application mobile de ClickUp

Personnalisez les flux de travail et les processus pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe de construction

Suivez les délais et les budgets des projets grâce aux fonctions intégrées de suivi du temps et de gestion du budget

L'accès aux ressources de formation et d'assistance garantit une adoption en douceur et une utilisation efficace des fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent qu'il y a une certaine courbe d'apprentissage lors de la première utilisation du logiciel

Certaines fonctionnalités de ClickUp sont mieux adaptées à une utilisation sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable que sur un ordinateur de pocheapplication mobile Prix ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification **Disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,400+ reviews)

4.7/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. OpenSpace.ai

**Le meilleur pour l'analyse des données d'IA dans la préconstruction

via OpenSpace.ai OpenSpace.ai est un logiciel de construction IA pionnier, qui redéfinit l'analyse des données dans le domaine de la préconstruction grâce à sa gamme exceptionnelle de fonctionnalités. Il a documenté plus de 750 millions de pieds carrés d'espace de construction, consolidant ainsi sa position de leader de l'industrie.

Ce qui distingue OpenSpace.ai, c'est sa plateforme révolutionnaire de documentation visuelle alimentée par l'IA, qui capture et intègre de manière transparente les images du chantier dans des visites complètes à 360 degrés.

Ces captures immersives constituent un jumeau numérique inestimable du chantier, permettant aux équipes d'analyser les progrès, de détecter les anomalies et de prendre des décisions éclairées pendant la phase de préconstruction. Les algorithmes avancés d'intelligence artificielle de la plateforme associent automatiquement les images aux plans du projet, éliminant ainsi le besoin d'une analyse manuelle saisie manuelle des données et d'accélérer le processus d'analyse.

Les meilleures caractéristiques d'OpenSpace.ai

Capture des visites complètes à 360 degrés des chantiers de construction à l'aide d'images et crée des jumeaux numériques sur les chantiers

Associe automatiquement les images capturées aux plans du projet

Intègre les données du projet à la documentation visuelle afin d'améliorer la collaboration entre les parties prenantes

Limitations d'OpenSpace.ai

OpenSpace.ai ne s'intègre pas aux produits Autodesk, comme Construction Cloud

Le processus de numérisation et de capture des images du chantier peut prendre beaucoup de temps

Prix d'OpenSpace.ai

Contactez le service commercial pour connaître les tarifs

OpenSpace.ai ratings and reviews (en anglais)

G2: 4.4/5 (5+ reviews)

4.4/5 (5+ reviews) Capterra: Pas de commentaires

3. Procore

**Le meilleur pour la gestion de la construction

via Procore Procore excelle en tant que technologie de gestion pour les entreprises de construction, offrant un large éventail de fonctionnalités. Le logiciel compte plus de 1,6 million d'utilisateurs dans plus de 125 pays, ce qui souligne son importance mondiale.

Ce qui distingue Procore, c'est sa suite complète de solutions d'intelligence artificielle qui rationalisent toutes les facettes de la gestion d'une entreprise de construction gestion de projet de construction . De l'automatisation du contrôle des documents et de la collaboration en temps réel aux analyses et rapports avancés, les fonctionnalités uniques de Procore permettent aux équipes de coordonner efficacement les tâches, d'allouer les ressources et de suivre les progrès. 📈

La capacité de la plateforme à s'intégrer à d'autres technologies de construction et outils BIM renforce encore son utilité.

Les meilleures caractéristiques de Procore

Procore offre une plateforme unifiée pour la gestion des projets de construction, englobant des tâches telles que le contrôle des documents, la planification, la budgétisation et la communication

Avec un accès basé sur le cloud et des mises à jour en temps réel, Procore permet une collaboration transparente entre les équipes de construction, les sous-traitants et les parties prenantes, garantissant que tout le monde est aligné et informé

L'application mobile de Procore permet aux équipes sur site d'accéder aux données du projet, de soumettre des mises à jour et de communiquer depuis n'importe où

Limites de Procore

Les utilisateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient que les permissions soient plus détaillées

Les tâches ne peuvent pas être définies comme "récurrentes"

Prix de Procore

Contactez le service commercial pour un devis personnalisé

G2: 4.6/5 (2,000+ commentaires)

4.6/5 (2,000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (2,600+ commentaires)

4. Fusion 360 par Autodesk

**Meilleure solution de CAO assistée par ordinateur

via Fusion 360 par Autodesk Fusion 360 d'Autodesk redéfinit le paysage de la conception assistée par ordinateur (CAO) grâce à sa suite exceptionnelle de fonctionnalités. Fusion 360 se distingue par l'intégration d'outils alimentés par l'intelligence artificielle dans le processus de CAO, ce qui améliore l'efficacité et la précision de la conception.

Grâce à ses capacités uniques de conception générative, Fusion 360 utilise des algorithmes d'IA pour générer et évaluer de manière itérative les options de conception, en optimisant les structures et les composants en termes de performances et d'utilisation des matériaux.

Son intégration transparente des principes BIM garantit une collaboration complète en matière de conception, rationalisant ainsi l'ensemble du cycle de vie de la construction. Grâce à la collaboration en temps réel basée sur le cloud, les parties prenantes peuvent collaborer de manière transparente entre les différentes disciplines et les différents sites. Les outils de simulation et d'analyse pilotés par l'IA de Fusion 360 permettent aux ingénieurs et aux architectes de prévoir les performances, d'identifier les problèmes potentiels et de faire des choix de conception éclairés.

Fusion 360 by Autodesk best features

Les capacités de conception générative pilotées par l'IA permettent l'itération et l'optimisation automatiques des conceptions, ce qui conduit à des solutions innovantes et efficaces pour les défis de construction complexes

Les fonctionnalités de modélisation paramétrique permettent aux professionnels de la construction de créer et de modifier des éléments de conception avec précision et flexibilité

Les outils de simulation et d'analyse intégrés permettent aux professionnels de la construction de tester et de valider les idées de conception, en garantissant l'intégrité structurelle et les performances avant le début de la construction

Fusion 360 by Autodesk limitations

Les utilisateurs doivent acheter des crédits pour utiliser le logiciel en nuage

Les fonctionnalités hors ligne sont limitées

Prix de Fusion 360 d'Autodesk

70 $/mois par utilisateur

Fusion 360 by Autodesk ratings and reviews

G2: 4.5/5 (420+ commentaires)

4.5/5 (420+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (220+ avis)

5. Fil de fer

**Le meilleur pour l'analyse des données d'IA sur les chantiers de construction

via Fieldwire Les algorithmes avancés d'intelligence artificielle de Fieldwire permettent d'agréger en temps réel des données provenant de diverses sources, facilitant ainsi une vision globale de l'avancement et des performances de la construction. L'intégration unique du logiciel de outils de reporting permet aux équipes de projet de visualiser les tendances et les anomalies, ce qui favorise une prise de décision éclairée et une action rapide.

Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi automatisé des problèmes, les formulaires personnalisés et les notifications, FieldWire rationalise la communication et la documentation. En outre, l'application mobile intuitive du logiciel assure une capture transparente des données et des mises à jour instantanées, contribuant ainsi à faciliter une gestion efficace sur site.

Meilleures caractéristiques de FieldWire

Gestion et partage transparents des plans et des dessins de construction

Les équipes de construction peuvent créer, attribuer et suivre les tâches en temps réel, ce qui permet une gestion efficace du projet et une communication transparente

Des fonctions de reporting complètes permettent de connaître l'état d'avancement et les performances du projet

Limites de Fieldwire

La plateforme est limitée en ce qui concerne le suivi des finances et des budgets

Les estimateurs peuvent trouver que la plateforme n'excelle pas en tant que logiciel d'estimation

Prix de Fieldwire

Basique: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Pro: 54 $/mois par utilisateur

54 $/mois par utilisateur **Business : 74 $/mois par utilisateur

Business Plus: 89 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (220+ commentaires)

6. PlanSwift

**Le meilleur pour l'estimation des coûts de construction

via PlanSwift PlanSwift est une solution technologique d'IA et un outil d'estimation qui redéfinit la précision et l'efficacité de la planification. Il revendique une réduction impressionnante de 92 % du temps d'exécution des travaux de construction, ce qui témoigne de son engagement en faveur de la rationalisation des processus.

Les algorithmes d'IA avancés facilitent un processus de prise en charge numérique transparent, permettant une mesure précise des quantités et des dimensions directement à partir des plans d'étage numériques. Cela élimine les erreurs manuelles et accélère le processus d'estimation, ce qui se traduit par une optimisation des coûts l'allocation des ressources et la réduction des coûts du projet.

Les meilleures caractéristiques de PlanSwift

PlanSwift offre des devis numériques précis et efficaces, permettant des mesures et des calculs précis directement à partir de plans et de documents numériques

Les utilisateurs peuvent créer et sauvegarder des assemblages personnalisés et des plans de travailmodèles de gestion de la constructionplanSwift permet de rationaliser le processus d'estimation et d'améliorer la cohérence

PlanSwift fournit des informations et des analyses détaillées, aidant les professionnels de la construction à prendre des décisions éclairées et à optimiser l'allocation des ressources

Limites de PlanSwift

PlanSwift n'offre pas d'option ou de serveur basé sur le cloud

Le produit peut être lent lorsqu'on passe d'un onglet de projet à l'autre

Prix de PlanSwift

1 749 $/an par utilisateur

G2: 4.3/5 (25+ commentaires)

4.3/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (390+ commentaires)

7. DroneDeploy

Best for AI reality capture

via DroneDeploy DroneDeploy exploite les capacités des véhicules aériens sans pilote (drones) et de l'intelligence artificielle pour révolutionner la manière dont les chantiers de construction sont documentés et analysés.

Ses algorithmes d'intelligence artificielle permettent la création transparente de cartes 2D et de modèles 3D à haute résolution, offrant une représentation complète et précise des sites de construction et de leurs paysages en évolution. 🗺️

Grâce à la capture de données en temps réel et à l'analyse automatisée des images, DroneDeploy permet aux parties prenantes de disposer d'informations cruciales sur l'avancement des travaux, ce qui favorise la prise de décisions éclairées et l'allocation efficace des ressources.

Les meilleures caractéristiques de DroneDeploy

DroneDeploy offre des capacités d'imagerie aérienne de haute qualité, capturant des données visuelles détaillées des sites de construction

La plateforme automatise le processus de création de cartes 2D et de modèles 3D à partir d'images de drones, ce qui permet de gagner du temps et de garantir une représentation précise du site

Les analyses avancées fournissent des informations exploitables à partir des données capturées, aidant les professionnels de la construction à prendre des décisions basées sur des données pour une gestion de projet optimisée

Limites de DroneDeploy

les modèles 3D ne peuvent pas être importés pour superposer des dessins

Le processus de suivi des livrables peut s'avérer difficile

Prix de DroneDeploy

Individuel: 499 $/mois par utilisateur

499 $/mois par utilisateur Avancé: $599/mois par utilisateur

$599/mois par utilisateur Projets: Contacter le service commercial pour connaître les tarifs

Contacter le service commercial pour connaître les tarifs Entreprise: Contacter le service commercial pour les tarifs

G2: 3.7/5 (10+ reviews)

3.7/5 (10+ reviews) Capterra: 4/5 (5+ avis)

8. viAct

**Le meilleur pour la surveillance des chantiers de construction par l'IA

via viAct Réputé pour sa technologie de pointe, viAct exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour redéfinir la manière dont les chantiers de construction sont observés et gérés. Selon les données de son site web, la plateforme de viAct basée sur l'IA offre une précision impressionnante de 97 % dans la détection des risques de sécurité, garantissant ainsi un environnement de travail sûr pour l'ensemble du personnel.

Les capacités de surveillance en temps réel du logiciel, alimentées par des algorithmes avancés de vision par ordinateur, permettent d'identifier instantanément les dangers potentiels et les écarts par rapport aux plans. L'intégration unique des modèles 3D et des flux de caméras en direct de viAct offre une vue immersive et complète de l'avancement de la construction.

viAct : les meilleures caractéristiques

Détecte les problèmes de conformité en matière de sécurité et les dangers potentiels avec un haut niveau de précision

Permet d'identifier rapidement les écarts par rapport aux plans grâce à la détection avancée des anomalies et à la reconnaissance des formes

Priorité à la protection des données grâce à des mesures robustes de cryptage et d'authentification, afin de préserver la sécurité des données sensibles du chantier

limites de viAct

Le produit n'est pas entièrement personnalisable

Certains utilisateurs ont indiqué qu'ils souhaitaient qu'il comprenne l'accès à l'Internet des objets (IoT)

Prix de viAct

Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (3 commentaires)

4.8/5 (3 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

9. AI Clearing

**Meilleur pour le suivi des progrès de l'IA

via Compensation de l'IA AI Clearing exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour révolutionner la manière dont l'avancement des travaux de construction est suivi et géré. En s'appuyant sur des algorithmes avancés de vision par ordinateur et d'apprentissage automatique, elle offre un aperçu en temps réel des chantiers de construction, garantissant la transparence, la précision et l'efficacité du suivi. 🚧

Le logiciel est unique dans sa capacité à détecter et à analyser les changements subtils dans les activités de construction, en signalant les divergences et les écarts par rapport aux plans. Cela permet aux gestionnaires de projets de construction de prendre rapidement des mesures correctives et d'optimiser l'affectation des ressources afin de pouvoir achever les projets avec précision et dans les délais.

AI Clearing meilleures caractéristiques

Utilise des algorithmes d'IA avancés pour identifier automatiquement les problèmes de conformité en matière de sécurité et les dangers potentiels

Détecte automatiquement les divergences ou les écarts par rapport aux plans afin que des mesures correctives rapides et proactives puissent être prises

Offre de puissantesd'analyse visuelle et des outils de reporting permettant aux gestionnaires de la construction de prendre des décisions en connaissance de cause

AI Clearing limitations

Pas d'adoption universelle

Pas de soutien national aux États-Unis

Prix d'AI Clearing

Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

10. AVEVA Insight

**Le meilleur pour la fiabilité des actifs d'IA

via AVEVA Insight AVEVA Insight exploite l'IA pour optimiser les performances des opérations industrielles. En utilisant des algorithmes d'analyse et de maintenance prédictive pilotés par l'IA, AVEVA Insight permet de prendre des décisions en temps réel, basées sur des données, garantissant que les actifs industriels fonctionnent avec une efficacité maximale tout en minimisant les cas de temps d'arrêt.

Ce qui distingue vraiment AVEVA Insight, c'est sa remarquable capacité à intégrer de manière transparente des données provenant de diverses sources, telles que des capteurs, des équipements et des systèmes opérationnels. Cette intégration permet d'obtenir une vision complète et holistique de la santé et de la performance des processus industriels.

Grâce à son tableau de bord intuitif, les parties prenantes obtiennent des informations claires et exploitables sur l'état de leurs actifs industriels, ce qui facilite les interventions opportunes et l'allocation stratégique des ressources.

Les meilleures caractéristiques d'AVEVA Insight

Utilise des algorithmes de maintenance prédictive pilotés par l'IA pour optimiser les performances des actifs et atténuer les risques

Réduit la charge des services informatiques grâce aux mises à jour automatiques et à l'évolutivité du cloud

Possède des capacités avancées de reconnaissance des formes pour renforcer les stratégies de maintenance proactive et améliorer la fiabilité des actifs

Limites d'AVEVA Insight

La détection des collisions n'est pas disponible

Peut-être mieux adapté aux industries manufacturières

Prix d'AVEVA Insight

Contactez le service commercial pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (3 commentaires)

4.3/5 (3 commentaires) Capterra: Pas de commentaires

Utiliser un logiciel de construction AI pour des chantiers plus efficaces

Les avancées technologiques ont remodelé le secteur de la construction. Au cours des deux dernières années, le rôle des logiciels d'IA s'est véritablement imposé. Les 10 solutions logicielles d'IA remarquables que nous avons explorées aujourd'hui ont mis en évidence le pouvoir de transformation de la technologie au sein de l'industrie.

Si vous êtes prêt à révolutionner la façon dont vous gérez les tâches, collaborez avec les équipes et supervisez les projets, il est temps d'embrasser l'avenir avec ClickUp. Découvrez directement comment cette plateforme de gestion de projet tout-en-un peut s'intégrer de façon transparente à vos flux de travail de construction et améliorer la productivité grâce à des fonctionnalités alimentées par l'IA. 💫 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !