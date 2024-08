10 meilleurs logiciels de planification de la construction en 2024

Comme vous le savez, le secteur de la construction évolue à la vitesse de l'éclair, ce qui rend une gestion efficace essentielle pour vos équipes de projet. Heureusement, un logiciel de planification de la construction peut vous faciliter la tâche. Vous n'aurez plus à vous battre pour respecter les réunions, optimiser l'affectation des ressources ou favoriser une collaboration transparente entre les membres de l'équipe. ✨

Il est important de se tenir au courant des dernières avancées technologiques et de sélectionner un logiciel de planification de la construction qui s'aligne sur leurs exigences spécifiques. Cet article de blog se penche sur les 10 meilleures options de logiciels de planification de la construction, en abordant les fonctionnalités clés de chacun, les avantages et les façons dont ils peuvent améliorer votre gestion de projet.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification de la construction ?

Lorsque vous recherchez le meilleur logiciel de planification de la construction, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs clés, notamment :

Capacités de gestion de projet

Les fonctionnalités de planification, y compris la possibilité de créer un plan de travailDiagrammes de Gantt et des visualisations pour mieux comprendre les calendriers de construction et les dépendances des tâches

Des fonctionnalités de gestion des ressources, telles quele nivellement des ressources et le suivi

Outils de collaboration et de communication permettant la gestion et le partage de documents et une communication efficace entre toutes les parties prenantes du projet, y compris les propriétaires, les entrepreneurs généraux, les sous-traitants, les architectes et les ingénieurs

Intégration et compatibilité avec d'autres outils et systèmes utilisés dans les flux de travail de la construction

Des applications mobiles Android ou iOS qui permettent aux gestionnaires de projet et au personnel de terrain d'accéder aux calendriers et de les mettre à jour lorsqu'ils sont sur le chantier

Des rapports et des fonctionnalités d'analyse pour aider à analyser la progression du projet,l'utilisation des ressourceset les indicateurs clés

Convivialité et assistance client de qualité

L'évolutivité et la flexibilité pour s'assurer que le logiciel peut gérer des projets de tailles et de complexités différentes

Le coût et la valeur du logiciel

10 Meilleur logiciel de gestion de projet de construction

Dans un monde dynamique et rapide, un calendrier de projet de construction efficace est crucial pour une exécution réussie du projet. En tant que professionnel de la construction, vous êtes continuellement à la recherche des meilleurs outils pour rationaliser vos processus de planification et améliorer les efforts de gestion de projet.

Nous sommes là pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Nous vous présentons ci-dessous les 10 meilleurs logiciels de planification de la construction disponibles sur le marché. Chaque logiciel dispose de fonctionnalités puissantes qui peuvent révolutionner la façon dont les projets sont planifiés, suivis et exécutés.

Obtenez une image claire de vos tâches et dépendances dans la vue Gantt de ClickUp

Avec la vue Gantt de ClickUp logiciel de planification de projets de construction achevé, vous contrôlez achevé les échéanciers, les ressources et les délais de votre projet. Son interface conviviale vous permet de créer et de gérer sans effort les plannings des projets, en veillant à ce que chaque tâche soit attribuée, suivie et achevée à temps. ⏰

ClickUp's outils de collaboration facilitent une communication transparente entre tous les membres de l'équipe de construction. Les mises à jour et les notifications en temps réel permettent à chacun d'être au courant, ce qui favorise une coordination efficace et une prise de décision rapide.

Les fonctionnalités avancées de ClickUp font passer la planification de votre projet de construction au niveau supérieur. Diagrammes de Gantt ClickUp fournissent un aperçu visuel de l'échéancier de votre projet, vous permettant ainsi de facilement d'identifier les dépendances , chemin critique et les goulets d'étranglement potentiels.

En particulier, Modèle de diagramme de Gantt de ClickUp pour la construction vous permet de commencer à planifier, de connaître la durée prévue des tâches et de visualiser la progression du projet dans un Échéancier. En outre, le modèle de diagramme de Gantt de ClickUp outils de gestion des ressources de ClickUp vous aident à répartir efficacement la main-d'œuvre, les équipements et les matériaux, afin d'optimiser la productivité et de minimiser les temps d'arrêt.

via Archdesk Archdesk est un logiciel de planification de projet de construction de pointe qui permet aux entreprises de construction de planifier et de gérer efficacement les tâches de leurs projets. Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités robustes, Archdesk simplifie la tâche complexe de la planification des projets de construction, assurant une exécution sans faille du début à la fin.

Le logiciel fournit des mises à jour en temps réel, permettant aux équipes de rester informées sur les statuts des projets et de prendre des décisions éclairées. Archdesk favorise la collaboration entre les membres de l'équipe, les entrepreneurs et les clients, facilitant ainsi une communication et une coordination efficaces. 📳

Les meilleures fonctionnalités d'Archdesk

Interface intuitive: L'interface conviviale est facile à naviguer

L'interface conviviale est facile à naviguer **Les utilisateurs peuvent accéder à des mises à jour de projet en temps réel, y compris le suivi de la progression, l'achèvement des tâches et les retards potentiels

**Le logiciel offre des rapports personnalisables et des fonctionnalités d'analyse, permettant aux entreprises de construction de prendre des décisions basées sur des données

**Le logiciel Archdesk s'intègre de manière transparente avec d'autres logiciels de gestion de projetsgestion de la construction outils et logiciels, facilitant l'échange de données et assurant un flux de travail rationalisé

basé sur le cloud accessibilité: En tant que logiciel de construction basé sur le cloud, Archdesk permet aux utilisateurs d'accéder à aux calendriers des projets, les documents et les mises à jour de n'importe où, à tout moment, en utilisant n'importe quel appareil avec une connexion internet

Limites d'Archdesk

Restrictions d'intégration: Bien qu'Archdesk offre des capacités d'intégration, il peut avoir des limites en termes d'intégration avec des logiciels tiers spécifiques ou des systèmes hérités

Bien qu'Archdesk offre des capacités d'intégration, il peut avoir des limites en termes d'intégration avec des logiciels tiers spécifiques ou des systèmes hérités Application mobile limites: Bien qu'Archdesk offre une accessibilité basée sur le cloud, son application mobile peut avoir des fonctionnalités limitées par rapport à la version bureau

Prix d'Archdesk

Archdesk Essentials: 790 $ par mois pour cinq utilisateurs ; utilisateurs supplémentaires à partir de 84 $ par mois

790 $ par mois pour cinq utilisateurs ; utilisateurs supplémentaires à partir de 84 $ par mois Archdesk Professional: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Archdesk Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (20 commentaires)

4.3/5 (20 commentaires) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

4. Procore

via ProcoreProcore permet aux équipes de construction de forfaiter, de suivre et d'optimiser efficacement les calendriers des projets. Il offre des applications de planification robustes les applications de planification robustes, y compris l'analyse du chemin critique, l'affectation des ressources et les mises à jour en temps réel, permettent à la aux gestionnaires de projet pour coordonner efficacement les tâches et rationaliser les flux de travail.

Procore meilleures fonctionnalités

Achevé Logiciel de gestion de projets de construction : Procore sert de guichet unique, permettant aux entreprises de construction de tout faire, de la facturation à la gestion des RFI et des commandes de modification

Procore sert de guichet unique, permettant aux entreprises de construction de tout faire, de la facturation à la gestion des RFI et des commandes de modification Des tableaux de bord personnalisables: Les gestionnaires de projet peuvent facilement créer des checklists pour les projets de constructiongestion des tâches et des tableaux de bord pour faciliter le suivi de la progression du projet tout au long du calendrier de construction

Les gestionnaires de projet peuvent facilement créer des checklists pour les projets de constructiongestion des tâches et des tableaux de bord pour faciliter le suivi de la progression du projet tout au long du calendrier de construction **Procore est utilisé par de nombreuses entreprises, qu'il s'agisse d'entrepreneurs spécialisés ou de constructeurs d'Accueil

Les limites de Procore

Complexité pour les petits projets: L'extension de l'intervalle des fonctionnalités et des outils peut être excessive pour les petits projets de construction moins complexes

L'extension de l'intervalle des fonctionnalités et des outils peut être excessive pour les petits projets de construction moins complexes Dépendance à l'égard de la connexion Internet: Une connexion Internet stable est nécessaire pour les mises à jour en temps réel et la collaboration

Une connexion Internet stable est nécessaire pour les mises à jour en temps réel et la collaboration Personnalisation limitée: Bien que Procore offre certaines options de personnalisation, il peut y avoir des limites à l'adaptation du logiciel aux exigences spécifiques du projet par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet de construction

Bien que Procore offre certaines options de personnalisation, il peut y avoir des limites à l'adaptation du logiciel aux exigences spécifiques du projet par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet de construction Plateforme dépendance : Il fonctionne principalement comme un logiciel basé sur le cloud, ce qui signifie que les utilisateurs sont dépendants des serveurs et de l'infrastructure de la plateforme pour le stockage et l'accessibilité des données

Prix de Procore

Contact pour un devis personnalisé

G2: 4.6/5 (1,900+ commentaires)

4.6/5 (1,900+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,600+ avis)

5. Fil de fer

via Fieldwire Fieldwire est un site de logiciel de gestion de projet de construction qui offre également des fonctionnalités de planification. Il comprend une messagerie en temps réel pour faciliter l'achevé des tâches du projet. Les utilisateurs peuvent également produire des rapports PDF pour mieux suivre le calendrier du projet, ce qui peut s'avérer particulièrement utile lors de la clôture du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Planification affichée en mode mobile: Fonctionne à la fois comme une plateforme web et une application mobile

Fonctionne à la fois comme une plateforme web et une application mobile Capacités hors ligne: Suivi de la progression du projet avec des outils de balisage et de construction hors ligne

Suivi de la progression du projet avec des outils de balisage et de construction hors ligne Gestion des documents : Soumettez tout, des Relevés de temps aux rapports d'inspection, via les capacités de formulaires numériques de Fieldwire

Limites de Fieldwire

Capacités de téléchargement limitées: La taille limite des téléchargements est de 200 mégaoctets

La taille limite des téléchargements est de 200 mégaoctets **La version gratuite n'est disponible que pour les petites équipes qui ne font pas plus de trois projets au total, cinq utilisateurs uniques ou 100 feuilles au total

Tarifs Fieldwire

Basique: 0$/mois

0$/mois Pro: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Business: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business Plus: 74 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (80+ commentaires)

6. Contremaître entrepreneur

via Contremaître Contractor Foreman est un programme achevé solution complète de gestion des entrepreneurs . Connu pour sa facilité d'utilisation, ce logiciel a été développé par un entrepreneur et peut aider à tout, de l'ordonnancement à l'estimation des coûts en passant par la planification des projets. Tous les modèles de tarification incluent l'accès à des projets illimités, ce qui pourrait rendre ce logiciel utile pour ceux qui gèrent une charge de travail importante.

Contractor Foreman meilleures fonctionnalités

Facilité d'utilisation: L'interface est facile à naviguer

L'interface est facile à naviguer Projets illimités: Toutes les options de prix incluent l'accès à des projets illimités

Toutes les options de prix incluent l'accès à des projets illimités Formation et assistance: Inclus gratuitement dans tous les modèles de prix

Limites de l'entrepreneur contremaître

Plateforme plus récente: En tant que logiciel plus récent, certains utilisateurs ont rapporté avoir testé les limites des capacités actuelles du produit

En tant que logiciel plus récent, certains utilisateurs ont rapporté avoir testé les limites des capacités actuelles du produit Difficile à personnaliser: Si votre entreprise a besoin d'outils personnalisés, le développement peut prendre un certain temps

Prix de Contractor Foreman

Standard: 49 $/mois

49 $/mois Plus: 87 $/mois

87 $/mois Pro: 123 $/mois

123 $/mois Unlimited: $148/mois

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (550+ avis)

7. Buildertrend

via Buildertrend Buildertrend a récemment fait l'objet d'une mise à jour et s'est refait une beauté. Le logiciel pourrait être bénéfique pour les gestionnaires de projet de construction qui cherchent à suivre l'ensemble du cycle de vie du projet - de l'entrée des ventes à l'achèvement. Les entrepreneurs peuvent également communiquer les mises à jour du projet aux clients directement via la plateforme.

Buildertrend meilleures fonctionnalités

Conçu pour tous les entrepreneurs: Des petites entreprises de rénovation aux grandes sociétés de construction, Buildertrend propose des plates-formes qui répondent à tous les besoins

Des petites entreprises de rénovation aux grandes sociétés de construction, Buildertrend propose des plates-formes qui répondent à tous les besoins **La gestion des clients : les clients peuvent recevoir les mises à jour de leur projet directement sur la plateforme Buildertrend

**Les entrepreneurs peuvent suivre l'ensemble du cycle de vie du projet, en commençant par la génération de leads

Limites de Buildertrend

L'accès des clients peut causer des problèmes: Les travaux doivent être suivis avec diligence pour s'assurer que les informations sur les différents travaux ne sont pas partagées avec le client

Les travaux doivent être suivis avec diligence pour s'assurer que les informations sur les différents travaux ne sont pas partagées avec le client **Les clients n'ont pas fourni suffisamment d'informations après le lancement de la nouvelle version de la plateforme

Prix de Buildertrend

Essentiel: 99 $/mois

99 $/mois Avancé: 399 $/mois

399 $/mois Achevé: $699/mois

G2: 4.2/5 (140+ commentaires)

4.2/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,610+ commentaires)

8. Flotteur

via Flottant Float mérite d'être considéré si vous répartissez plusieurs ressources sur de nombreux projets. Le logiciel vous permet d'attribuer des projets en fonction de la capacité actuelle de votre équipe à l'aide d'une fonctionnalité d'échéancier en direct. Float se synchronise également de manière transparente avec d'autres plateformes, ce qui pourrait en faire un ajout facile à votre pile technologique.

Les meilleures fonctionnalités de Float

Échéancier en temps réel: Affectez correctement vos ressources à un projet de construction en fonction de la capacité disponible actuelle

Affectez correctement vos ressources à un projet de construction en fonction de la capacité disponible actuelle Suivez les dépenses du projet en temps réel: Surveillez votre calendrier avec des tâches pré-remplies afin de pouvoir mesurer facilement la rentabilité par rapport aux coûts estimés

Surveillez votre calendrier avec des tâches pré-remplies afin de pouvoir mesurer facilement la rentabilité par rapport aux coûts estimés Synchroniser sans effort: Importer facilement des données à partir d'autres bases de données outils de gestion de projet et des calendriers

Limites des flotteurs

**Les utilisateurs ont indiqué que les fonctionnalités d'autocomplétion ne fonctionnaient pas comme prévu

Les projets ne sont pas construits automatiquement: Les utilisateurs ne peuvent pas saisir une date de fin et revenir en arrière pour créer un calendrier de projet

Prix flottants

Débutant: 6$/mois par personne

6$/mois par personne Pro: 10$/mois par personne

10$/mois par personne Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,400+ reviews)

9. e-Builder

via e-Builder e-Builder est une plateforme conçue spécifiquement pour les gestionnaires de grands projets d'investissement. La plateforme permet aux utilisateurs d'analyser facilement les détails liés au calendrier et aux finances du projet. La courbe d'apprentissage associée à la plateforme est un peu raide et peut ne pas être intéressante pour les petites entreprises.

e-Builder meilleures fonctionnalités

Le budget et le calendrier sont liés: Les entrepreneurs peuvent immédiatement voir les écarts dans le budget et le calendrier, car les deux sont liés dans la plateforme

Les entrepreneurs peuvent immédiatement voir les écarts dans le budget et le calendrier, car les deux sont liés dans la plateforme Automatisation: La plateforme permet aux utilisateurs d'automatiser de nombreuses entrées manuelles afin que les gestionnaires de projet puissent se concentrer sur la conduite des projets et la fourniture de valeur ajoutée

La plateforme permet aux utilisateurs d'automatiser de nombreuses entrées manuelles afin que les gestionnaires de projet puissent se concentrer sur la conduite des projets et la fourniture de valeur ajoutée Analyse du chemin critique: Les utilisateurs peuvent examiner en profondeur les détails associés au chemin critique

Limites de e-Builder

Limites de la synchronisation avec des plateformes tierces: Les utilisateurs ont indiqué qu'il n'y avait pas de compatibilité avec les plates-formes suivantesplateformes comme Dropbox Paper ou Google

Les utilisateurs ont indiqué qu'il n'y avait pas de compatibilité avec les plates-formes suivantesplateformes comme Dropbox Paper ou Google Difficulté d'intégration: La courbe d'apprentissage d'e-Builder est un peu abrupte

La courbe d'apprentissage d'e-Builder est un peu abrupte Destiné aux projets de grande envergure: Peut ne pas convenir aux petites entreprises

Prix d'e-Builder

Contact pour une tarification personnalisée

G2: 3.7/5 (plus de 15 commentaires)

3.7/5 (plus de 15 commentaires) Capterra: 4.3/5 (400+ commentaires)

10. Orangescrum

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Orangescrum.jpg

/$$$img/

via Le tambour de l'oranger Orangescrum est un logiciel libre de gestion de projet et d'ordonnancement . Le logiciel propose de nombreux modèles de calendriers, ce qui permet de trouver facilement celui qui correspond le mieux aux besoins de votre projet. Le calendrier est également partageable et gérable à distance, un avantage pour ceux qui travaillent depuis le chantier.

Les meilleures fonctionnalités d'Orangescrum

durée du cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le temps passé à chaque étape du projet

Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le cycle des tâches : Rapports sur le temps passé à chaque étape du projet Personnalisable: En tant que logiciel libre, la plateforme est facile à personnaliser en fonction de vos besoins

En tant que logiciel libre, la plateforme est facile à personnaliser en fonction de vos besoins Suivi de la progression en temps réel : Avec la fonctionsuivi du projet les gestionnaires de projet peuvent facilement suivre la progression du projet

Limites d'Orangescrum

La plateforme n'est peut-être pas idéale pour les grandes entreprises: Les utilisateurs ont indiqué que la plateforme n'était peut-être pas la meilleure pour les projets à grande échelle ou les entreprises comptant de nombreux utilisateurs

Les utilisateurs ont indiqué que la plateforme n'était peut-être pas la meilleure pour les projets à grande échelle ou les entreprises comptant de nombreux utilisateurs Pas de capacités de glisser-déposer : la mise à jour du statut des projets nécessite une forte intervention de l'utilisateur

Tarifs d'Orangescrum

Free: $0/mois pour trois utilisateurs

$0/mois pour trois utilisateurs Démarrage: 8$/mois pour 10 utilisateurs

8$/mois pour 10 utilisateurs **Professionnel : à partir de 40 $/mois pour 11 utilisateurs et plus

Enterprise: Appelez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.3/5 (100+ commentaires)

Le bon logiciel de planification de la construction peut améliorer vos projets

Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence dans le secteur de la construction, il est essentiel d'assurer une planification et une gestion de projet efficaces.

Les solutions logicielles de planification de la construction vous permettent de mieux respecter les réunions, d'optimiser l'affectation des ressources et de favoriser une collaboration transparente entre les membres de l'équipe. ✅

ClickUp est une solution logicielle qui se distingue des autres : grâce à ses fonctionnalités complètes de gestion de projet, à son interface conviviale et à ses outils de collaboration transparents, ClickUp permet aux professionnels de la construction de prendre le contrôle du calendrier de leurs projets et d'en optimiser l'efficacité. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer.