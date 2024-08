Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Procore en 2024

Le logiciel de gestion de la construction Procore existe depuis près de vingt ans. C'est beaucoup de temps pour transformer un secteur et s'imposer comme l'un des leaders de l'industrie de la construction logiciel de gestion de la construction !

via Achat Que votre entreprise soit dans la première ou la cinquième année, vous avez besoin d'un logiciel pour gérer les projets d'aujourd'hui tout en planifiant l'avenir. Il existe des alternatives à Procore qui pourraient mieux convenir à votre entreprise projet, budget et les besoins en matière de flux de travail.

Dans ce guide, nous mettrons en évidence les 10 meilleures alternatives à l'approvisionnement pour maximiser vos services et votre productivité relations avec les clients !

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Procore ?

Voici ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Procore.

Vues multiples

Pour vous assurer d'avoir une vue à 360 degrés de l'avancement du projet, l'alternative Procore de votre choix doit avoir plusieurs vues. Ces trois vues sont un bon début : calendrier, Gantt, et Tableaux Kanban pour les projets de construction suivi de l'avancement des travaux.

Gérer les délais de construction sur une vue Gantt dans ClickUp

Fonctionnalité de gestion de projet

Tout bon logiciel de gestion de la construction comporte des fonctions de gestion de projet détaillées. Ces fonctionnalités doivent comprendre la gestion des tâches le logiciel de gestion des tâches permet de gérer les tâches, le suivi du temps, les tableaux de bord des activités, l'estimation des coûts et les rapports sur l'état d'avancement du projet.

Portail client ou CRM Gestion de la construction est plus facile lorsque vous n'avez pas à vous fier à 101 outils pour accomplir vos tâches. C'est pourquoi votre logiciel doit avoir les caractéristiques suivantes

CRM (gestion des relations avec les clients) ou portail client . Ces deux outils simplifieront la communication et accéléreront les soumissions, les demandes d'information et le partage des spécifications.

Sélectionnez des widgets pour visualiser n'importe quel type de données dans un tableau de bord ClickUp

Modèles préconstruits et personnalisés

La gestion des projets de construction est un processus complexe. Grâce aux modèles, vous pouvez mettre en place un travail reproductible afin que votre équipe puisse se concentrer sur les bonnes tâches. A partir de tableaux de bord de projet aux flux de travail, créez autant de modèles de construction pour différentes équipes et différents services.

Les 10 meilleures alternatives à Procore

1. ClickUp

Créez votre plan de travail idéal et votre vue personnalisée dans ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un à personnaliser en fonction du projet et des besoins de l'entreprise logiciel de gestion de la construction . Avec ClickUp, vous pouvez gérer l'ensemble d'un projet, de l'avant-vente jusqu'à l'achèvement des travaux la remise du projet aux clients.

ClickUp est également plus polyvalent et s'adapte à tous les types de projets grâce à sa liste étendue de fonctionnalités, à sa grande communauté et au développement constant de nouvelles fonctionnalités. De plus, ClickUp propose un plan gratuit avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer un projet de construction. Essayez le modèle de gestion de la construction de ClickUp

Collaborer sur des concepts de design pour construire des spécifications dans ClickUp Docs

Caractéristiques de ClickUp

15+ vues personnalisables y compris Calendrier, Kanban, Gantt, Timeline, et plus encore

Une interface transparente et un système de gestion de l'informationcollaboration en temps réel avec votre équipe ou vos fournisseurs

Annotez et vérifiez n'importe quel document, comme les demandes d'information et les soumissions

Flux de travail personnalisés et automatisés pour gérer les clients, les ressources ou les tâches

Détails personnalisés pour créer des détails complets sur les projets et leur statut

Tableau de bord et partage de documents avec des contrôles d'autorisation et d'autorité étendus

Collaboration en temps réel pour la création de documents avecClickUp Docs* Calcul et formules personnalisées pour estimer les coûts et suivre le budget

Un chronomètre global pour suivre le temps de votre équipe

ClickUp AI togérer des projets de construction à l'aide de l'IA* Fonctionnalités de gestion de la construction disponibles sur Mac et Android

Les pros de ClickUp

plus de 1 000 intégrations pour vous connecter à vos outils de gestion de projet préférés

Beaucoup demodèles de gestion de la construction pour créer rapidement des calendriers, des flux de travail et des tableaux de bord de projet

Connecter les flux de travail, les tableaux de bord et les espaces de travail à l'aide de liens et de relations de dépendance

Une application mobile pour gérer les projets en déplacement avec des fonctionnalités hors ligne

Interface simple

ClickUp contre

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles et du niveau de personnalisation

Prix de ClickUp

plan illimité : Free Forever Plan

Free Forever Plan Plan illimité : 7 $ par mois et par membre

: 7 $ par mois et par membre Plan d'affaires : 12 $ par mois par membre

: 12 $ par mois par membre Plan Entreprise : Contact Vente Les évaluations des clients de ClickUp

G2 : 4.7/5 (4 700+ commentaires)

: 4.7/5 (4 700+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Buildertrend

via BuilderTrend Buildertrend est un logiciel de gestion de la construction basé sur le cloud pour les constructeurs de maisons, les entrepreneurs spécialisés et les rénovateurs. Contrairement à Procore, qui se concentre davantage sur l'aspect gestion, Buildertrend se concentre davantage sur l'aspect client et la gestion des projets gestion des entrepreneurs . Cependant, il dispose des outils essentiels de gestion de projet et de collaboration pour mener à bien un projet de construction.

Buildertrend est plus adapté aux petites et moyennes entreprises de construction, tandis que Procore est plus polyvalent et convient aux grandes organisations.

Caractéristiques de Buildertrend

Gestion financière complète, y compris les paiements en ligne, les offres, les factures,bons de commandedevis, facturation et rapports financiers avancés

Une communication transparente grâce à un portail client, des messages, des sous-comptes et des documents, ainsi que le partage de photos

Gestion de projets de construction est rendue possible parles calendriers de constructionles ordres de modification, le suivi du temps, les tâches à accomplir, les journaux quotidiens, la gestion du calendrier, etc.

Gestion des ventes et des avant-contrats grâce à un système de gestion de la relation client (CRM), au marketing par courrier électronique intégré, à la prise de rendez-vous, à la création et à la gestion de propositions

Les pros de Buildertrend

Un CRM puissant pour suivre les prospects et les clients potentielsgestion centralisée des clients* Des solutions automatisées d'évaluation et d'estimation

Un support client efficace

Tous les produits essentiels pour gérer les projets du début à la fin

Buildertrend contre

L'interface de l'application mobile Buildertrend est encombrante

Souvent lent et défaillant

Fonctionnalité un peu traditionnelle de la gestion des tâches

Prix de Buildertrend

Buildertrend propose un modèle de prix forfaitaire avec trois plans.

Essentiel : 99 $ par mois

: 99 $ par mois Avancé : 399 $ par mois

: 399 $ par mois Complet : 899 $ par mois

Buildertrend évaluations des clients

G2 : 3.8 (50+ commentaires)

: 3.8 (50+ commentaires) Capterra : 4.5 (1500 commentaires)

3. Fieldwire

via Fieldwire Fieldwire est l'une des alternatives Procore les plus populaires et se décrit comme une "plateforme de gestion de chantier pour les équipes de construction" L'objectif de Fieldwire est d'aider les équipes du secteur de la construction à aligner le terrain et le bureau à partir de n'importe quel appareil. Procore et Fieldwire présentent de nombreuses similitudes. Cependant, le modèle de prix de Fieldwire pourrait être plus favorable aux petites équipes. De plus, la plupart des professionnels de la construction trouvent Fieldwire plus facile à installer et à utiliser que Procore.

Caractéristiques de Fieldwire

Planification des équipes et des tâches

Messagerie en temps réel pour maintenir les chefs de projet et les clients à bord

Raconter l'histoire du projet et suivre les tâches à l'aide de photos et de fichiers joints

Version et hyperlien automatique des plans de construction sur n'importe quel appareil

Application mobile avec capacités d'édition hors ligne

Visualisation BIM avec métadonnées du modèle 3D et mesures multi-éléments

Application Punch List pour des inspections précises, des visites et une clôture plus rapide

Formulaires numériques à remplir pour les demandes de renseignements, les rapports quotidiens, les feuilles de temps et les demandes d'inspection

Les pros du Fieldwire

Vues Kanban, calendrier et Gantt pour suivre le calendrier des projets

Notifications pour les mises à jour de l'état des tâches

Accès facile aux documents et aux dessins grâce à l'hyperlien automatique

Annotation par le biais de notes, d'images et de vidéos jointes

Rapports détaillés pour la gestion des documents

Modification par lots pour gagner du temps

Une plateforme centralisée reliant l'ensemble de votre écosystème Jobsite

Avantages de Fieldwire

Outil de dessin et de notes manuscrites peu performant

Absence de fonction de recherche de texte

Vous ne pouvez pas copier les tâches et leurs données dans un autre projet

Intégrations limitées

Prix de Fieldwire

Basique : Gratuit pour toujours avec une limite de trois projets

: Gratuit pour toujours avec une limite de trois projets Pro : 29 $ par utilisateur et par mois

: 29 $ par utilisateur et par mois Business : 49 $ par utilisateur et par mois

: 49 $ par utilisateur et par mois Premium : 89 $ par utilisateur et par mois

Evaluation des clients Fieldwire

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (80+ commentaires)

4. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Oracle Primavera existe depuis plus longtemps que la plupart des alternatives Procore de cette liste. Cette plateforme de gestion de la construction intègre la gestion de projet, l'atténuation des risques la gestion des ressources, la gestion de portefeuille et l'ordonnancement. Par rapport à Procore, Oracle Primavera est plus sophistiqué pour le secteur de la construction grâce à son large éventail de fonctionnalités.

Caractéristiques d'Oracle Primavera

Représentation graphique de l'utilisation des rôles et des ressources

Analyse d'hypothèses pour explorer des scénarios

Accès sécurisé à la planification pour plusieurs utilisateurs

Planification simultanée de plusieurs projets

Interfaces avec les membres de l'équipe pour faciliter la collecte des mises à jour de l'état d'avancement

Gestion de l'information

Collaboration sur le terrain, rapports et planification de la main-d'œuvre

Intégration comptable

Oracle Primavera pros

Une fonction de planification des ressources pratique et puissante

Fonctionnalités complètes et sophistiquées pour les projets à grande échelle

Une intelligence prédictive pour identifier et atténuer les risques

Un CPM intégratif pour relier le terrain et le bureau de manière transparente

Oracle Primavera contre

Difficile à utiliser et nécessite une formation et une certification approfondies

Trop cher, même pour les grandes entreprises

Il peut sembler inesthétique à certains utilisateurs, car Oracle se concentre davantage sur le résultat que sur l'esthétique

Prix d'Oracle Primavera

Les prix sont disponibles uniquement sur demande auprès d'Oracle Primavera.

Évaluations des clients d'Oracle Primavera

G2 : 4.4/5 (350+ commentaires)

: 4.4/5 (350+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ avis)

5. STACK

via STACK STACK se décrit comme un "système de devis et d'estimation tout-en-un basé sur le cloud pour les entrepreneurs professionnels" Avec STACK, vous pouvez gérer plus rapidement les spécifications, les documents de projet et les devis, créer des propositions et des estimations personnalisées et collaborer avec l'ensemble de votre équipe. Contrairement à Procore, qui est équilibré entre la planification et la mise en œuvre, STACK se concentre davantage sur la planification avant la construction et la gestion des clients.

Caractéristiques de STACK

Tableau de bord des activités

Outil de comptage automatique pour planifier les matériaux et les estimations de ressources

Intégration des images de Google Earth

Calendrier pour visualiser les projets à venir en fonction de la date d'échéance

Fonction de recherche pour retrouver rapidement les projets antérieurs

STACK pros

Une bibliothèque complète de logiciels préconstruits et d'outils d'aide à la décisionbases de données de matériaux personnalisées* Un support client et une formation de qualité

Polyvalence et facilité d'utilisation

Un plan gratuit avec une gestion de base du processus de préconstruction

STACK contre

Personnalisation limitée de l'interface utilisateur

Un plan premium coûteux

Prix de STACK

STACK propose un plan gratuit et trois autres plans premium forfaitaires.

Gratuit : Deux projets simultanés et 10 décomptes par projet

: Deux projets simultanés et 10 décomptes par projet Démarrage : 2 499 $ par an

: 2 499 $ par an Croissance : 5 499 $ par an

: 5 499 $ par an Construire : Tarification personnalisée

STACK évaluations des clients

G2 : 3.8/5 (10+ commentaires)

: 3.8/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1 200+ commentaires)

6. RedTeam

via Équipe rouge Concurrent de Procore, RedTeam vous permet de gérer des projets de construction n'importe où et n'importe quand grâce à sa plateforme cloud. Cette logiciel de gestion de projet vous permet de tout planifier, de la pré-construction à la livraison du projet.

Alors que Procore est conçu pour plusieurs personnes, y compris les propriétaires, les entrepreneurs généraux et les sous-traitants, RedTeam est conçu spécifiquement pour les entrepreneurs généraux. De plus, RedTeam offre une analyse de simulation, ce qui n'est pas le cas de Procore. Enfin, le support client de RedTeam est plus rapide et plus pratique.

Caractéristiques de RedTeam

Module financier pour l'estimation des coûts

CRM intégré

Facturation

Gestion du flux de travail pour faciliter la planification et la gestion des projets

Onglet de collaboration pour partager des documents et demander un retour d'information

Résumés de projet pour un accès plus rapide aux détails du projet

Les pros de RedTeam

Des processus et des fonctionnalités systématiques pour que rien ne passe inaperçu

Fonctionnalités facilitant la gestion de chaque phase du projet

Modèles de documents de construction pour accélérer les demandes d'information, les définitions et les mises à jour

Des rapports complets sur les coûts des travaux sont générés en un seul clic

Un support client rapide

RedTeam contre

La personnalisation et la mise en œuvre peuvent s'avérer fastidieuses

Fonctionnalités limitées de l'application mobile de ReadTeam

Prix de RedTeam

Les tarifs sont disponibles sur demande auprès de RedTeam.

Notes des clients de RedTeam

G2 : 4.5/5 (20+ commentaires)

: 4.5/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (190+ avis)

7. Newforma

via Newforma Newforma est une alternative à Procore qui permet aux ingénieurs et aux architectes de centraliser les informations et les données relatives aux projets. Grâce à sa plateforme dédiée à la gestion des informations de projet (PIM), Newforma permet une meilleure gestion des informations pour les professionnels de l'industrie de la construction que Procore.

Caractéristiques de Newforma

Une vue unique et unifiée de toutes les informations relatives à votre projet

Suivi facile des courriels déposés sur un projet

Flux de travail automatisés pour l'administration de la construction

Versionnement des documents et contrôle flexible des autorisations d'accès

Connexion transparente avec le terrain permettant l'importation d'images, de listes de contrôle, etc.

Forums de messages et comptes rendus de réunions pour faciliter la collaboration

Les avantages de Newforma

Nombre illimité d'utilisateurs dans un seul compte de projet

Flux de travail flexibles et intuitifs pour les soumissions et les demandes d'information (RFI)

Très facile d'organiser l'information et de définir les permissions

Interface utilisateur conviviale et moderne

Fonctionnalité de recherche étendue, y compris les documents aplatis et l'OCR

Avantages de Newforma

Newforma est parfois lent

Outils de balisage limités

Difficile de configurer et d'utiliser l'application mobile

Les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités prennent du temps à être publiées

Prix de Newforma

Les tarifs sont uniquement disponibles sur demande auprès de Newforma.

Évaluation des clients de Newforma

G2 : 4/5 (90+ commentaires)

: 4/5 (90+ commentaires) Capterra : 3.8/5 (5+ avis)

8. Contremaître entrepreneur

via Contremaître Comparé à la plupart des alternatives Procore de cette liste, Contractor Foreman est un logiciel de gestion de construction abordable. Cette plateforme dispose également d'un portail client riche en fonctionnalités qui simplifie la collecte des détails du projet et la communication avec les clients. De plus, contrairement à Procore, Contractor Foreman convient mieux aux petites et moyennes équipes.

Caractéristiques de Contractor Foreman

Vue de Gantt, calendrier et chronologie pour examiner l'avancement du projet

Planification des équipes et des tâches

Gestion des offres

Gestion des sous-traitants

Fiches de temps avec suivi GPS

Rédacteur de documents, formulaires modifiables et listes de contrôle pour les demandes de renseignements et la planification des tâches

Suivi des coûts du projet

Tableau de bord des activités pour une vue rapide de l'état des tâches et des mises à jour

Flexible et personnalisable pour s'adapter au projet

Contremaître Entrepreneur avantages

Prix abordable adapté aux petites équipes

Formation privée gratuite allant de deux heures à huit heures en fonction de la formule choisie

Mises à jour régulières et développement des fonctionnalités

Contremaître Entrepreneur contre

Application mobile encombrante

Rapports basiques

Les intégrations sont problématiques et difficiles à mettre en place

Prix de Contractor Foreman

Contractor Foreman propose quatre plans forfaitaires payants et chaque plan est assorti d'une période d'essai gratuite.

Standard : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Plus : 87 $ par mois

: 87 $ par mois Pro : 123 $ par mois

: 123 $ par mois illimité : 148 $ par mois

Contremaître Entrepreneur évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (60+ avis)

: 4.6/5 (60+ avis) Capterra : 4.5/5 (300+ avis)

9. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct est l'un des concurrents les plus courants de Procore. CoConstruct est conçu pour les équipes de construction et de rénovation. Ce logiciel de gestion de la construction facilite la gestion des clients, des entrepreneurs et des projets. Il possède également l'un des modules de communication les plus complets pour améliorer la communication pendant la planification et la mise en œuvre des projets de construction.

Caractéristiques de CoConstruct

Suivi de l'activité du chantier pour les entreprises de construction

Sous-comptes pour améliorer l'efficacité et la collaboration

Gestion des propositions sans effort

CRM pour gérer et suivre les prospects

Gestion simplifiée des feuilles de temps avec suivi GPS

Solutions financières pour la facturation, les paiements rapides en ligne, les rapports de paie et les estimations budgétaires des projets

Suivi des ordres de modification et des dépenses

Les avantages de CoConstruct

Modèles pré-fabriqués personnalisables

Assistance clientèle sur place

Portail centralisé pour tous les éléments du projet

CoConstruct cons

Il peut être assez accablant en raison de ses fonctionnalités étendues

Souvent lent, en particulier avec de grandes quantités de données ou des projets multiples

Bien que l'interface utilisateur soit facile à utiliser, elle semble un peu dépassée

Prix de CoConstruct

CoConstruct propose trois plans payants forfaitaires :

Essentiel: 99 $ par mois

99 $ par mois Avancé: 399 $ par mois

399 $ par mois Complet: 899 $ par mois

CoConstruct évaluations des clients

G2 : 4.5/5 (15+ commentaires)

: 4.5/5 (15+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (800+ commentaires)

10. Corecon

via Corecon Corecon est un outil de gestion de la construction conçu pour les ingénieurs et les entreprises de construction. L'une des caractéristiques pratiques de Corecon est la présence d'assistants intégrés qui automatisent les tableaux de bord, les flux de travail et les tâches pour gagner du temps et de présenter les informations plus rapidement. Par rapport à Procore, Corecore dispose de fonctionnalités de gestion de projet plus robustes.

Caractéristiques de Corecon

Tableaux de bord standard et personnalisés pour tous les détails du projet

Portail TeamLink permettant aux équipes et aux parties prenantes externes de consulter et de modifier les dossiers du projet

Procès-verbaux des réunions pour que tout le monde soit au courant

Fonctionnalité de correspondance pour partager les soumissions, les demandes d'information, les problèmes et les journaux

Listes de contrôle de la qualité

Listes de contrôle

Les pros de Corecon

Regroupe plusieurs fonctionnalités essentielles telles que les RFI, les soumissions et la gestion des tâches en une seule plateforme

Série de formations et de webinaires pour permettre aux nouveaux utilisateurs de se familiariser avec la plateforme

Moderne et convivial

Intégration transparente avec d'autres logiciels pour étendre les fonctionnalités

Corecon contre

Difficile à maîtriser pour les débutants

Fonctionnalité limitée de l'application mobile

Prix du Corecon

Les prix sont disponibles sur demande auprès de Corecon.

Évaluations des clients de Corecon

G2 : 3.9/5 (40+ avis)

: 3.9/5 (40+ avis) Capterra : 3.6/5 (15+ avis)

ClickUp : une alternative à Procore sans se ruiner

Ce n'est un secret pour personne que ces alternatives à Procore sont impressionnantes. Elles disposent de fonctionnalités essentielles à la gestion de la construction et la plupart d'entre elles existent depuis des années. Cependant, si vous ne vous ruinez pas avec des plans premium coûteux, vous vous contentez d'interfaces utilisateur complexes et difficiles à utiliser, qui prennent du temps à configurer et à personnaliser.

C'est là que ClickUp entre en scène.

Avec ClickUp, la gestion des projets de construction n'a pas à être coûteuse ou frustrante ! En fait, le Free Forever Plan de ClickUp contient l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour gérer et livrer de superbes projets de construction.

ClickUp vous offre une plateforme simple à utiliser mais robuste pour les équipes de construction afin de les aider à gérer les projets de la première à la dernière brique. Votre équipe, vos entrepreneurs et vos clients apprécieront la simplicité, la modernité et l'intuitivité de ClickUp.

Essayer ClickUp gratuitement aujourd'hui pour bénéficier de solutions de gestion de projets de construction transparentes, rapides et intuitives !