50 termes de gestion de la construction : Glossaire de la construction

Chaque secteur d'activité a son propre jargon.

Pour les oreilles et les yeux non entraînés, ces termes techniques, acronymes et phrases spécifiques à l'industrie peuvent ressembler à une langue étrangère. Et lorsque vous êtes un professionnel de votre secteur, la compréhension de ces terminologies clés est cruciale car elles peuvent avoir un impact sur la façon dont vous communiquez avec les autres et sur la réussite de votre projet.

Ainsi, lorsque vous gérez un projet de construction, il est essentiel de communiquer avec les bons termes pour s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et comprend clairement l'ensemble du projet objectifs du projet . Si vous ne faites pas attention, un seul terme mal utilisé peut suffire à avoir un impact négatif sur votre projet ou à l'anéantir.

Évitons cela ! Voici un glossaire utile contenant 50 des termes les plus couramment utilisés que tout gestionnaire de construction, chef de projet et professionnel du secteur de la construction devrait connaître par cœur. Nous avons également inclus quelques liés à la gestion de projet pour ajouter d'autres outils pratiques à votre ceinture d'outils de gestionnaire de projet.

50 Terminologie de la gestion de la construction à connaître absolument

A-K : La gestion de projet agile pour lancer la réunion

1. Gestion de projet agile

Modèle de gestion agile dans ClickUp Gestion de projet agile consiste à s'adapter à la situation au fur et à mesure qu'elle évolue. Les gestionnaires de construction peuvent parvenir à une gestion agile en suivant de près le projet et en apportant des modifications ou en prenant des décisions en fonction des besoins.

Un bon Logiciel de gestion de projet agile permet de gérer le flux de travail du sprint le workflow sprint est un outil qui vous permet de travailler facilement, d'entreprendre et d'achever des tâches rapidement, et de fournir à votre équipe de projet la flexibilité, la structure et le soutien dont elle a besoin pour faire avancer les projets.

Bonus: CRM Logiciel de construction

2. Taux tout compris

Le taux forfaitaire résume le coût total d'un projet ou d'un élément de construction spécifique, y compris les coûts directs et indirects. Par exemple, il peut inclure les frais d'expédition, les heures de travail et les fournitures d'installation.

3. Architecte de référence

L'architecte officiel est la personne dont le nom figure sur les permis de construire et qui supervise la sécurité et l'achèvement d'un projet de construction. Il peut ne pas s'agir du concepteur, mais plutôt d'un architecte gestionnaire de site agréé, disponible pour s'occuper de la paperasserie du projet. Consultez ces outils de gestion de projet pour les architectes

4. Bordereau des quantités (BOQ)

Un devis quantitatif est utilisé pour déterminer le prix d'un projet. Il s'agit d'une liste détaillée de tous les travaux et matériaux nécessaires pour achever un projet de construction comme prévu.

5. Blocage

La replanification des dépendances dans ClickUp permet d'éviter le blocage des tâches

Le blocage fait référence aux tâches sur lesquelles on ne peut pas travailler ou aux tâches qui sont simplement "bloquées" pour que quelqu'un puisse commencer à travailler tant qu'une tâche ou une sous-tâche précédente n'est pas terminée. Cela permet d'éviter que le flux de travail ne soit interrompu lorsque des dépendances sont définies pour empêcher quelqu'un d'avancer dans le projet.

Par exemple, dans un projet de rénovation de cuisine, une dépendance bloquant l'installation d'armoires serait définie pour la tâche de démonstration, de sorte que de nouvelles armoires ne pourraient pas être installées tant que la démonstration de la cuisine ne serait pas terminée.

6. Goulot d'étranglement

Un goulot d'étranglement est un point de congestion dans le projet, où un élément doit être achevé ou nettoyé avant que d'autres travaux puissent être poursuivis.

Par exemple, le fait d'avoir un équipement de mauvaise taille, d'attendre la livraison des matériaux ou une étape d'installation nécessaire peut constituer un goulot d'étranglement.

7. Collaboration Collaboration se produit lorsque plusieurs équipes d'entrepreneurs ou de spécialistes travaillent ensemble. La collaboration dans le domaine de la construction doit se faire dans le bon ordre afin que les installations derrière les murs et les cloisons sèches soient réalisées de manière efficace.

8. Logiciel de gestion de la construction Logiciel de gestion de la construction permet aux gestionnaires de la construction d'améliorer l'efficacité des projets,

la planification de la construction il doit permettre de gérer les travaux de construction, de les superviser et d'attribuer les tâches. Il doit inclure des fonctionnalités telles que des diagrammes CAO, de la documentation, des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord, un suivi mobile des temps, des modèles et bien d'autres choses encore pour vous aider à gérer votre projet sur site et hors site.

Utilisez cet outil Modèle de rapport journalier de ClockConstruction pour suivre vos progrès quotidiens afin de faciliter l'organisation et la planification. Télécharger le modèle de rapport journalier de construction

Visualisez votre charge de travail en fonction des tâches restantes sur votre chemin critique à l'aide d'un simple bouton dans ClickUp !

L'outil Méthode du chemin critique (CPM) dans la construction est une méthode de planification de projet. Les gestionnaires peuvent utiliser un logiciel pour décomposer les activités requises dans les projets de construction en fonction du temps qu'elles prendront et de l'ordre dans lequel ces tâches doivent être accomplies.

10. Dépendances

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp Dépendances sont des tâches qui doivent être achevées avant qu'une autre tâche ne puisse commencer. Par exemple, le câblage derrière les murs dépend de l'installation des luminaires parce que les luminaires dépendent de l'achèvement du câblage.

11. Conception-construction

La conception-construction consiste à engager la même équipe pour concevoir et construire un projet. Cela permet de s'assurer que les concepteurs sont présents pour veiller à ce que le projet soit conforme à la conception et que les conceptions sont réalisées en tenant compte des capacités des constructeurs. Les services de conception-construction permettent de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de la construction les produits livrables en raison d'une moindre diffusion des responsabilités.

12. Ordre de travail sur le terrain

L'ordre de travail sur le terrain est un document qui énumère les tâches assignées à un sous-traitant et indique les instructions à suivre pour effectuer le travail. Ce document est remis par l'entrepreneur général au sous-traitant et sa portée se limite à ce que le sous-traitant doit savoir et faire.

13. Suivi

Le suivi est la pratique qui consiste à revenir sur un projet pour s'assurer que le travail est satisfaisant. Cela peut se faire à tous les niveaux de la construction, en s'assurant que chaque tâche est terminée et prête pour l'étape suivante. Il est également effectué par les entrepreneurs auprès des clients pour s'assurer que le produit final les satisfait.

14. Journal des problèmes

Le modèle simple de ClickUp Suivi des bogues et des problèmes Modèle

Le journal des problèmes est un document dans lequel tous les problèmes ayant un impact négatif sur un projet sont enregistrés et suivis. Cela inclut les problèmes déjà résolus et ceux qui ont causé des retards ou des problèmes persistants.

15. Gestion des problèmes

La gestion des problèmes est le processus de traitement et de résolution des problèmes consignés dans les journaux. Les retards connus et les autres facteurs négatifs du projet sont classés par ordre de priorité afin de trouver des moyens de surmonter ou de contourner le problème.

16. Suivi des problèmes

Le suivi d'un problème est la pratique qui consiste à se tenir au courant d'un problème en cours. Un entrepreneur peut, par exemple, suivre une livraison retardée. Cela se fait généralement à l'aide de un logiciel de suivi des problèmes qui permet à l'entrepreneur général d'attribuer des responsabilités et de vérifier les problèmes connus sur un tableau de bord.

Utiliser Modèle de suivi des bogues et des problèmes de ClickUp pour signaler, suivre et prioriser les bogues au même endroit que le reste de votre travail Télécharger le modèle de suivi des problèmes

17. Types de problèmes

Chaque problème a un type. Dans le secteur de la construction, les types de problèmes comprennent les retards d'expédition, les réglementations de conformité, le respect du calendrier, les problèmes de qualité des matériaux et d'autres types de problèmes qui peuvent survenir avant et pendant un projet de construction.

Bonus: Logiciel de gestion des sous-traitants !

18. Réunion de lancement

La réunion de lancement est la première grande réunion entre tous les participants à un projet de construction. L'entrepreneur général s'assure que chacun comprend les tâches et les objectifs de son équipe, et le calendrier de la construction est établi, assignant chaque équipe ou spécialiste au calendrier en fonction de l'ordre dans lequel la construction se déroulera.

L'utilisation Modèle de réunion de lancement de projet de ClickUp pour démarrer votre prochain projet du bon pied. Télécharger le modèle de rapport journalier de construction Check out these Modèles de rapports quotidiens !

M-W : Ordre du jour de la réunion au modèle de la chute d'eau

19. Ordre du jour de la réunion

A agenda de la réunion est une liste de sujets à aborder au cours de la réunion. Chaque fois qu'une réunion de construction est organisée, un ordre du jour peut être utilisé pour aider à maintenir la conversation sur la bonne voie et à couvrir tous les sujets nécessaires. Il s'agit notamment d'aborder le calendrier, les problèmes connus et la coordination des sous-traitants.

Utiliser l'ordre du jour Dans ClickUp pour créer l'ordre du jour idéal de votre réunion et faire avancer le processus de manière cohérente. Télécharger le modèle d'ordre du jour de la réunion

20. Procès-verbal de la réunion

Lorsqu'une réunion est organisée, le compte-rendu de la réunion peuvent être rédigés. Le procès-verbal d'une réunion est un enregistrement de tous les sujets abordés lors d'une réunion et de l'heure approximative à laquelle ces sujets ont été abordés. Les comptes rendus de réunion peuvent être détaillés ou généraux, mais la meilleure façon de les rédiger est d'utiliser un logiciel qui ajoute des horodatages et inclut des raccourcis pour prendre des notes rapides et claires.

Rationalisez votre processus de prise de notes et prenez de meilleures notes de réunion avec le logiciel ClickUp's Modèle de compte rendu de réunion . Télécharger le modèle de procès-verbal de réunion

21. Jalons

Dessiner des relations entre les tâches et les tâches jalons dans la vue Gantt dans ClickUp

A événement marquant est un événement majeur dans le projet de construction. Cela signifie généralement qu'une phase importante de la construction est terminée ou que le projet a atteint un stade où le client peut se rendre sur le chantier pour constater l'avancement des travaux. L'achèvement de la charpente, par exemple, peut être considéré comme un jalon de la construction.

22. Budget du projet

Ajouter ou modifier un budget client dans ClickUp pour suivre le budget global d'un projet

Le budget du projet est une liste détaillée, officiellement approuvée, de tous les coûts du projet coûts prévisibles pour mener à bien un projet de construction.

23. Chef de projet

A chef de projet dans le domaine de la construction est chargé de coordonner tous les éléments et toutes les tâches de la construction et de veiller à ce que les différentes équipes et les différents spécialistes restent sur la bonne voie. Il est chargé d'établir le calendrier du projet, d'identifier les principaux indicateurs de performance du projet, de choisir la méthode de livraison appropriée, de gérer les coûts du projet, de contrôler et de communiquer les performances du projet, et de s'assurer que tous les éléments du projet sont respectés livrables du projet sont respectés.

24. Plan du projet

La puissante vue en liste de ClickUp facilite la visualisation de votre plan de projet

Une construction plan de projet le plan de projet, créé par le chef de projet, définit en détail les objectifs et les buts du projet, les tâches, les étapes, les produits à livrer et les ressources. Il est important de créer un plan de projet qui présente les méthodes les plus efficaces et les plus rentables pour achever le projet de construction en respectant toutes les exigences et en satisfaisant le client.

Un moyen efficace de visualiser votre plan et de le rendre facilement accessible à votre équipe de projet ou aux parties prenantes est de créer une liste de tâches dans une plateforme de gestion de projet, telle que ClickUp, et de créer Statuts personnalisés pour définir clairement les étapes de votre projet et ajouter des Champs personnalisés pour afficher tous les détails clés du projet en une seule vue.

25. Gestion de portefeuille de projets (PPM)

En construction, gestion de portefeuille de projets (PPM) est l'approche stratégique qui permet aux entreprises de construction d'analyser et d'optimiser leur portefeuille de projets performance, le retour sur investissement, les ressources et les processus . Les entrepreneurs analysent le portefeuille afin d'optimiser les coûts, les ressources et les technologies utilisées pour tous les projets du portefeuille, ce qui permet d'apporter des améliorations et de réaliser des économies sur plusieurs projets au lieu d'un seul à la fois.

26. Partie prenante du projet Parties prenantes du projet dans un projet de construction comprennent toute personne impliquée et susceptible d'avoir un impact sur le résultat du projet. Il s'agit du client, du propriétaire, de l'entrepreneur général, des sous-traitants, de l'équipe de projet, des fournisseurs et même des autorités gouvernementales telles que les conseils locaux.

27. Calendrier du projet

Personnalisez l'affichage de la chronologie dans ClickUp en fonction des besoins spécifiques de votre équipe

A calendrier du projet se fait dans le cadre de la planification du projet cycle de vie du projet. Il décrit clairement le calendrier de construction, la durée du projet et le temps nécessaire à l'achèvement de chaque étape d'un projet de construction.

Pour que l'équipe de projet puisse visualiser et suivre correctement le calendrier du projet, les chefs de projet devraient investir dans un plan de construction outil de gestion de projet de construction qui leur permet de créer une vue claire de la chronologie. Utiliser Le modèle de chronologie Gantt de ClickUp pour suivre le calendrier de votre prochain projet. Télécharger le modèle de procès-verbal de réunion

28. Punch List

Dans le domaine de la construction, la liste des travaux à effectuer est un document qui énumère tout ce qui n'a pas encore été achevé ou qui ne répond pas aux spécifications du client. La liste de contrôle est généralement soumise à la fin d'un projet dans le cadre de la documentation permettant à l'entrepreneur de clôturer le projet et de recevoir le paiement.

29. Assurance de la qualité Assurance qualité est un plan systémique mis en œuvre pour suivre et garantir que le projet est achevé conformément à certaines normes de qualité. L'assurance qualité est effectuée régulièrement au cours du projet et à l'achèvement de chaque étape.

30. Contrôle de la qualité

Le contrôle de la qualité est un processus par lequel les matériaux et le travail achevé sont évalués pour s'assurer que tout est conforme à une norme de qualité établie. Le contrôle de la qualité est appliqué à l'achèvement de chaque tâche et de chaque projet afin de déterminer si des changements sont nécessaires dans le processus d'assurance de la qualité.

31. Plan de gestion de la qualité

Un plan de gestion de la qualité est une description détaillée des normes de qualité des parties prenantes, du processus d'assurance qualité et des politiques de contrôle de la qualité qui seront utilisées pour mener à bien un projet. Le plan de gestion de la qualité fait généralement partie du plan de gestion du projet dans son ensemble.

32. Planification de la qualité

Réalisée par le chef de projet, la planification de la qualité décrit les normes de qualité attendues qui seront respectées au cours d'un projet de construction. Elle comprend la création d'un plan de communication sur la qualité, un processus de qualification des entrepreneurs, une description du plan de suivi de l'assurance qualité, les procédures de contrôle de la qualité et l'identification des procédures de non-conformité.

33. Allocation des ressources

Utilisez la vue de la charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et pour glisser-déposer facilement des tâches afin de réaffecter les ressources Allocation des ressources analyse la manière la plus efficace d'affecter les ressources aux équipes et aux tâches au cours d'un projet de construction. Cela permet de maximiser les ressources afin d'atteindre au mieux les objectifs de la construction et du projet.

34. Disponibilité des ressources

La disponibilité des ressources est déterminée en évaluant quelles ressources sont disponibles ou atteignables à temps pour l'achèvement du projet de construction.

35. Structure de répartition des ressources

La structure de ventilation des ressources est une liste complète de toutes les ressources qui seront nécessaires pour mener à bien le processus de construction. Il peut s'agir de ressources auxquelles l'entrepreneur a accès et d'articles qui devront être commandés.

Faites facilement glisser les tâches dans la vue du calendrier pour modifier les dates d'échéance, créer de nouvelles tâches ou les supprimer

Le calendrier des ressources d'un projet de construction indique quand les ressources seront disponibles. Il peut s'agir, par exemple, des calendriers de livraison des matériaux qui arriveront alors que le projet est déjà en cours.

Pour que l'équipe de projet, le directeur des travaux, le chef de projet et toutes les autres parties prenantes soient toujours au courant, créez un calendrier des ressources numérique qui présente les activités et les tâches importantes de votre projet dans un format facile à suivre Vue du calendrier .

37. Mise à niveau des ressources

Le processus de nivellement des ressources se produit lorsque les entrepreneurs ajustent le calendrier du projet afin de maintenir l'utilisation de certaines ressources en deçà d'une limite fixée. Par exemple, cela permet de s'assurer que les sous-traitants ne font pas d'heures supplémentaires ou que la capacité d'un générateur n'est pas surutilisée.

Bonus: Logiciel d'IA pour la construction !

38. Gestion des risques Gestion des risques est un processus d'identification de tous les risques susceptibles de se produire dans le cadre d'un projet et d'évaluation de leur potentiel à causer des retards et d'autres problèmes, et fournit une vue d'ensemble de la manière d'empêcher les risques d'avoir un impact sur les objectifs du projet. Les risques liés à la construction vont des dangers pour la sécurité aux retards des fournisseurs.

Use these Modèles de gestion des risques !

39. Atténuation des risques

Utilisez le journal des risques de ClickUp pour voir quelles tâches ou sous-tâches risquent d'être en retard ou incomplètes

Une stratégie d'atténuation des risques est conçue pour chaque risque identifié et décrit un plan de réduction, de minimisation ou de contournement d'un risque connu afin d'éviter des impacts négatifs ou que le risque ne devienne réel.

Gardez votre risque du projet organisé, visible et traçable en créant une liste dans ClickUp, en ajoutant des champs personnalisés pour énoncer clairement chaque risque et son impact, et en créant des balises personnalisées pour ajouter plus de contexte et catégoriser chaque risque.

40. Surveillance et contrôle des risques

La surveillance et le contrôle des risques consistent à suivre les risques connus, à mettre en œuvre des plans de réponse, à identifier les nouveaux risques et à y répondre afin d'améliorer le processus de gestion des risques.

41. Propriétaire du risque

Le propriétaire du risque est responsable du suivi et de la gestion d'un risque particulier. Il peut également être responsable de l'analyse continue des risques.

42. Liste de valeurs

Il est facile d'ajouter des valeurs monétaires aux tâches dans la vue de liste de ClickUp afin que les budgets des projets restent sur la bonne voie

Une liste de valeurs est une liste de tâches ou d'articles énumérés avec leur valeur correspondante. Le total de la liste des valeurs doit représenter le coût total d'un projet de construction. Ces tableaux sont utilisés par les entrepreneurs pour faciliter le traitement des demandes de rémunération.

Créez une grille de valeurs détaillée en ajoutant les éléments suivants Champ personnalisé de l'argent dans ClickUp dans votre vue Liste pour afficher les budgets des produits pour chaque tâche ou projet.

43. Scrum Scrum est un cadre de gestion de projet qui met l'accent sur la collaboration continue et cyclique entre les membres de l'équipe tout au long du cycle de vie du projet. Dans le domaine de la construction, une mêlée peut représenter des réunions régulières pour programmer et mettre en œuvre chaque étape du projet de construction.

44. Spécifications

Les spécifications de construction, ou cahier des charges, sont des détails concernant les matériaux utilisés ou le travail requis pour mener à bien chaque étape du projet. Les spécifications d'une terrasse peuvent inclure le poids qu'elle peut supporter ou la taille des planches utilisées. Les spécifications d'une planche sont les dimensions et la résistance à la traction.

45. Sprint

Définir des points de sprint pour les tâches au sein de ClickUp afin de mieux gérer les charges de travail

Dans la gestion de projet Agile, les projets sont divisés en phases courtes et répétables appelées sprints qui prévoient généralement un délai d'une semaine à un mois, de sorte que tous les membres de l'équipe de projet impliqués dans un sprint travaillent rapidement pour respecter le calendrier. La construction se fait souvent par sprints, les équipes d'entrepreneurs ou de sous-traitants s'efforçant d'achever chaque étape ou jour de travail en un nombre d'heures déterminé.

Simplifiez et normalisez les processus de votre équipe en créant un flux de travail organisé, reproductible et cohérent grâce aux outils suivants Le modèle de Sprints de ClickUp . Télécharger le modèle de sprint

46. Réunion debout

Une réunion debout est une réunion courte et rapide au cours de laquelle chaque membre de l'équipe de projet fait le point sur l'avancement de son travail et partage toutes les données de coordination nécessaires. Les réunions debout ont souvent lieu tous les jours à la même heure.

47. Temps et matériaux (T&M)

La méthode du temps et du matériel (T&M) consiste à payer l'entrepreneur strictement pour les coûts réels, y compris les heures de travail effectuées et les matériaux achetés.

Gérez les prix de vos services et de vos produits directement dans ClickUp Modèle de liste de prix est utile pour les entreprises de produits de base et les prestataires de services ! Télécharger le modèle de liste de prix

48. Modèle de chute d'eau

Le modèle modèle en cascade est une méthodologie de gestion de projet à flux descendant qui traite une phase à la fois, sans chevauchement de phases. La méthode de la cascade peut être utile dans la construction en raison de la nature séquentielle nécessaire de l'installation.

Utiliser la méthode Modèle de gestion en cascade dans ClickUp pour vous aider à créer un processus standardisé de gestion de vos projets selon le modèle de la chute d'eau. Télécharger le modèle de gestion en cascade

49. Travail en cours (WIP)

Tout projet ou tâche commencé mais pas encore achevé est appelé "travail en cours" ou "WIP" (Work in Progress). Les causes profondes des travaux en cours sont notamment le démarrage simultané d'un trop grand nombre de projets et l'exécution de mini-chutes d'eau au cours d'un sprint.

50. Limite du travail en cours

Certains projets limitent le nombre de tâches qui peuvent se trouver à un stade donné à la fois ou la quantité de travail qui peut être en cours à un moment donné. C'est ce qu'on appelle une limite de travail en cours. La limitation du travail en cours peut aider à identifier les goulets d'étranglement et à maintenir l'attention des équipes.

Les chefs de projet peuvent tirer parti de la Limite de l'encours ClickApp dans ClickUp pour protéger la capacité de l'équipe de projet en indiquant visuellement si elle est en dessous, proche, à, ou au dessus de sa capacité en Vue du conseil d'administration de ClickUp .

Ajoutez des limites d'encours dans ClickUp pour protéger la capacité de votre équipe

Remplissez votre boîte à outils avec des termes de gestion de la construction

La gestion d'un projet de construction exige beaucoup de planification, de coordination et de communication avec le directeur des travaux, l'équipe de projet, les principales parties prenantes et les clients. Il est essentiel de savoir comment utiliser correctement les termes relatifs à la gestion de projet et à la construction pour s'assurer de transmettre les informations nécessaires afin de répondre aux attentes et de rester dans le cadre du projet.

En tant que chef de projet, vous êtes également chargé de gérer les risques, de faire progresser le projet tout au long de son cycle de vie, de contrôler le budget du projet, de suivre l'avancement du projet, etc. C'est là qu'un outil de gestion de projet, tel que ClickUp est très utile.

Comme il est entièrement personnalisable, les équipes peuvent créer le flux de travail le plus idéal et le plus efficace qui réponde le mieux à leurs besoins et à leurs préférences en matière de flux de travail. Vous avez le choix entre des centaines de fonctionnalités pour améliorer votre processus de gestion de projet et la collaboration au sein de l'équipe, intégrer d'autres outils de travail pour regrouper tout votre travail en un seul endroit, et utiliser la vaste sélection d'outils de travail modifiables modèles de construction dans ClickUp pour vous aider à gérer tout type de projet. 👷‍♀️👌 Ajoutez ClickUp à votre ceinture d'outils et démarrez gratuitement dès aujourd'hui