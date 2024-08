10 meilleurs outils de collaboration en ligne pour les étudiants en 2024

Des élèves qui travaillent ensemble : C'est l'une des meilleures façons pour tous les participants d'apprendre et de progresser - et c'est bien là l'objectif de l'éducation, après tout.

Quels sont donc les outils disponibles pour encourager le travail d'équipe parmi vos apprenants ? Les meilleurs outils offrent aux étudiants un environnement de travail en ligne où ils peuvent créer et communiquer, suivre des cours ensemble et collaborer à des projets de groupe dans le cloud. ☁️

De nombreux outils pédagogiques en ligne font tout cela, et bien plus encore. Trouvez l'option idéale pour votre classe parmi les outils de collaboration en ligne présentés ci-dessous.

Que sont les outils de collaboration en ligne pour les élèves ?

Les outils de collaboration en ligne pour les élèves englobent un large intervalle de plateformes et d'applications permettant d'accomplir diverses tâches. Ils ont tous en commun d'offrir aux élèves un espace de création et de partage avec leurs enseignants et leurs camarades.



En même temps, certaines des plus grandes plateformes d'apprentissage offrent cela et bien plus encore. Certaines plateformes sont conçues pour le grand public et disposent d'outils de gestion des tâches, la collaboration sécurisée , la communication, le partage de documents, etc. Ils s'adaptent bien aux besoins de l'éducation.

D'autres plateformes sont spécifiquement axées sur l'éducation, ce qui signifie que si elles offrent des outils généraux d'organisation et de communication, elles proposent également des éléments tels que des forfaits de cours préétablis et des outils d'analyse conçus pour aider les enseignants à mesurer les performances des élèves.

Que faut-il rechercher dans les outils de collaboration en ligne avec les élèves ?

Les élèves et les enseignants ont des besoins très divers qui varient d'un groupe d'âge à l'autre et d'une classe à l'autre. Que vous ayez besoin d'un outil de collaboration entre élèves pour assister un cours spécifique ou d'un outil mieux adapté à un certain groupe d'âge, tous les outils devraient offrir les éléments suivants :

Environnement sans distraction : Effacez les applications qui ne vous permettent pas de personnaliser les notifications, et recherchez plutôt des applications et des plateformes qui offrent aux élèves un endroit sans distraction pour améliorer la concentration et se concentrer sur les tâches

Les éducateurs, les districts scolaires et les parents ont souvent des budgets serrés, c'est pourquoi les outils éducatifs doivent être abordables

Inclusivité: Les outils de collaboration entre élèves doivent apporter une assistance à tous les élèves, quels que soient leurs capacités ou leur niveau de progression

Intégration : les applications et plates-formes destinées aux élèves doivent pouvoir travailler avec des outils populaires tels que Google Docs et Sheets, les applications Microsoft, etc

Fonctions de recherche: Faciliter la recherche d'informations spécifiques, de documents et d'autres éléments essentiels pour les éducateurs et les apprenants grâce à des fonctionnalités de recherche

Stockage cloud: Que ce soit en personne ou à distance, la collaboration exige la possibilité de stocker, de partager et d'accéder aux fichiers dans le cloud

Les 10 meilleurs outils de collaboration pour les étudiants en 2024

Prêt à trouver les outils de collaboration parfaits pour vos élèves ? Lisez ci-dessous pour découvrir une sélection curative d'applications et de plateformes conçues pour aider les étudiants à travailler ensemble, à rester sur la tâche et à développer leurs compétences.

Mettez en forme et collaborez facilement sur Docs aux côtés d'autres membres du groupe sans chevauchement dans ClickUp

Si vous cherchez une plateforme pour vous aider à créer un environnement d'apprentissage collaboratif pour les cours en ligne et autres travaux, ClickUp est un excellent choix. Comme sa propre salle de classe numérique, ClickUp crée un espace central pour étudiants pour organiser les devoirs, les documents écrits, les échéances, les dates d'échéance, etc.

À l'instar d'un journal d'apprentissage collaboratif, les élèves peuvent utiliser ClickUp Docs permet aux étudiants de rédiger des essais, de stocker des syllabus, de prendre des notes et d'achever leurs travaux dans un document partageable. Pour les projets de groupe, Docs est une excellente ressource pour le brainstorming et le travail avec d'autres camarades de classe avec des des fonctionnalités de modification en cours pour contribuer et commenter les travaux en temps réel. Quant aux enseignants, l'utilisation de ClickUp AI au sein de vos documents ClickUp permet de générer des résumés, des questions de quiz, des e-mails et bien plus encore en quelques secondes. Tableaux blancs virtuels de ClickUp sont un autre excellent outil de collaboration visuelle pour l'apprentissage virtuel et le travail de groupe collaboratif. Les étudiants peuvent se réunir pour dessiner, visualiser et partager des idées à l'aide de notes autocollantes, de cartes à glisser-déposer et d'autres fonctionnalités très visuelles. ClickUp offre même un intervalle de modèles de tableau blanc disponibles pour aider les élèves à prendre un bon départ dans leurs projets. 🤩

ClickUp meilleures fonctionnalités

Gérer les devoirs, les dates d'échéance, les projets et les documents en un seul endroit

Demander aux étudiants d'utiliserLe modèle de checklist de planification des étudiants de ClickUp pour se fixer des objectifs, diviser les tâches ou les projets en étapes plus petites, créer un forfait d'étude et suivre leur progression

Créez des documents et des tableaux blancs collaboratifs pour l'enseignement en groupe ou pour encourager le travail d'équipe

Utiliser ClickUp pour l'enseignement en présentiel, les classes hybrides ou en tant qu'outil d'apprentissageoutil de collaboration à distance pour les classes virtuelles

Tirez parti de ClickUp AI pour réfléchir à des sujets de dissertation, résumer un contenu volumineux ou générer rapidement des notes d'étude

Utilisez Documents pour créer votre propre hub de classe avec des fonctionnalités telles que des syllabus, des wikis, des modèles de devoirs, etc

Les limites de ClickUp

ClickUp propose des modèles conçus pour l'éducation, mais pas de leçons toutes faites comme d'autres plateformes éducatives

Certains élèves peuvent avoir du mal à s'adapter aux nombreuses et puissantes fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

4.6/5 (3,800+ reviews) G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Dans le monde des entreprises, Microsoft Teams est considéré comme l'un des meilleurs outils de travail en ligne meilleurs outils de collaboration et Microsoft Teams for Education combine tout ce que propose Teams avec quelques fonctionnalités spécifiques à l'éducation pour améliorer l'expérience de l'apprentissage en ligne.

Pour commencer, Teams offre une collaboration en temps réel via des classes virtuelles où vous pouvez partager, modifier et travailler ensemble sur des documents, des feuilles de calcul et d'autres supports. Il existe également des outils personnalisés conçus pour aider les élèves à développer leurs compétences en matière d'alphabétisation, de prise de parole en public, etc.

Les perspectives éducatives permettent aux enseignants de suivre la progression des élèves et de promouvoir l'apprentissage socio-émotionnel grâce à des fonctionnalités conçues pour susciter l'intérêt des enfants et donner vie à leurs émotions. De plus, les élèves et les enseignants peuvent utiliser cette plateforme en ligne gratuite avec l'adresse e-mail actuelle de l'école.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Partager et collaborer sur des documents, des feuilles de calcul et d'autres supports

Utilisez Teams pour paramétrer des réunions simples et des classes virtuelles

Obtenez des mises à jour sur la progression des élèves à l'aide de l'outil "Educational Insights"

Utilisez Teams sur un bureau, un ordinateur portable ou un téléphone mobile

Aidez les élèves à développer des compétences sociales, ainsi que des compétences en matière d'alphabétisation, de prise de parole en public, etc

Limites de Microsoft Teams

Fonctionne mieux sur les appareils Windows ; les utilisateurs ont parfois du mal à se connecter sur Mac

Les nombreuses notifications peuvent distraire les élèves

Prix de Microsoft Teams

Free avec une adresse e-mail active dans l'école

Capterra: 4.5/5 (9,300+ reviews)

4.5/5 (9,300+ reviews) G2: 4.3/5 (14,300+ reviews)

3. Slack

via Slack Slack vous permet de créer un hub où les étudiants et les enseignants peuvent communiquer et collaborer. Les canaux vous permettent de trier les discussions par classe ou par sujet, et les étudiants peuvent utiliser des messages directs pour contacter les enseignants et leurs camarades. C'est également un excellent moyen pour le corps enseignant de partager des mises à jour instantanées sur les évènements, la sécurité de l'école, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Utilisez les canaux pour concentrer les discussions sur des classes ou des sujets spécifiques

Collaborez ou organisez des sessions de tableau blanc avec Canvases

Partagez du contenu via les Canaux ou la messagerie directe

Utilisez la réunion quotidienne pour l'enseignement à distance, la collaboration avec les étudiants, etc

Limites de Slack

Bien que vous puissiez partager de l'audio et de la vidéo préenregistrés, il n'y a pas d'options pour la vidéoconférence en direct

La navigation dans un environnement de travail comportant des dizaines de canaux peut être déroutante

Prix de Slack

Free

Pro: 7,25 $/utilisateur par mois

7,25 $/utilisateur par mois Business+: 12,50 $/utilisateur par mois

12,50 $/utilisateur par mois Enterprise Grid: Contacter l'équipe commerciale

Capterra: 4.7/5 (23,100+ reviews)

4.7/5 (23,100+ reviews) G2: 4.5/5 (31 900+ avis)

4. Kahoot !

via Kahoot ! À la fois outil de collaboration et générateur d'engagement, Kahoot ! est une plateforme qui permet de ludifier le processus d'apprentissage. Les éducateurs utilisent cette application pour créer un jeu d'apprentissage qu'ils peuvent ensuite partager avec les élèves, qui peuvent jouer individuellement ou en groupe. C'est un excellent moyen de rendre les quiz plus amusants, d'étoffer le programme scolaire ou d'offrir aux élèves quelque chose à quoi ils peuvent s'adonner après la classe.

Les meilleures fonctionnalités de Kahoot !

Créez un jeu d'apprentissage attrayant en quelques minutes, en partant de zéro ou en utilisant un modèle

Intégration avec Microsoft Teams pour organiser des kahoot en direct par vidéo conférence

Jouez à des kahoot personnalisés pendant un cours en direct, ou confiez-les aux étudiants pour qu'ils les achèvent plus tard

Personnalisez avec des diapositives, des vidéos YouTube intégrées, différents formats de questions, et plus encore 👀

Limites de Kahoot !

Le nombre de formes de jeu est limité

Les élèves peuvent rechercher en ligne les réponses aux questions préétablies

Les forfaits sont confus - il y en a au moins 15 disponibles pour les enseignants, les écoles, les lieux de travail, l'Accueil, l'étude, etc

Prix de Kahoot !

Les forfaits dépendent du statut de l'enseignant, du professionnel, de l'étudiant ou du groupe familial/amical. Il existe également des forfaits pour les districts scolaires. Voici les prix de départ pour un enseignant ou un étudiant :

Kahoot !+ Premier: 7,99 $/mois par utilisateur

7,99 $/mois par utilisateur Kahoot !+ Max: $9.99/mois par utilisateur

Capterra: 4.7/5 (2,700+ reviews)

4.7/5 (2,700+ reviews) G2: 4.6/5 (380+ commentaires)

5. Google Classroom

via Salle de classe Google Google Classroom est un outil d'apprentissage en ligne aux fonctionnalités complètes qui fait partie de l'environnement de travail de Google pour l'éducation. Il permet aux élèves et aux enseignants de se connecter par vidéoconférence pour l'apprentissage à distance, mais il est également utile pour l'apprentissage en classe et la collaboration entre élèves.

Que ce soit en personne ou à distance, cette plateforme vous permet de stimuler l'engagement des élèves grâce à un enseignement personnalisé et différencié, à des modèles de devoirs intuitifs et à des intégrations avec d'autres outils edtech populaires. Des analyses sont disponibles pour vous aider à mesurer et à suivre la réussite des élèves, et la plateforme offre également une série d'outils robustes pour les enseignants - par exemple, des carnets de notes, des notifications pour les devoirs et les échéances, une banque de commentaires personnalisable, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Google Classroom

Utilisez des PDF et d'autres supports pour créer des devoirs interactifs attrayants

Aidez les élèves à développer de manière autonome leurs compétences en lecture et en écriture grâce à l'outil Read Along

Créez des rapports d'originalité pour identifier le plagiat et assister l'intégrité académique

Simplifiez la notation, la planification des cours et les tâches quotidiennes grâce à des fonctionnalités permettant de gagner du temps

Limites de Google Classroom

Certains utilisateurs estiment que l'interface est trop basique ou ennuyeuse

Des outils de recherche et un tableau de bord de planification pourraient aider les élèves à gérer leurs devoirs et leurs échéances

Prix de Google Classroom

Education Fundamentals: Version gratuite pour les établissements éligibles

Version gratuite pour les établissements éligibles Standard pour l'éducation: 3 $/étudiant par an

3 $/étudiant par an Mise à niveau pour l'enseignement et l'apprentissage: 4 $/licence par mois

4 $/licence par mois Éducation Plus: 5 $/étudiant par an

Capterra: 4.6/5 (2,300+ reviews)

4.6/5 (2,300+ reviews) G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

6. Classe de travail

via Classe de métier Classcraft est une plateforme innovante qui transforme l'apprentissage en une expérience basée sur le jeu. Les élèves gagnent des points en achevant des devoirs et des tâches - et les enseignants peuvent également attribuer des points pour un bon comportement et pour fournir un renforcement positif dans d'autres domaines.

Classcraft encourage activement la collaboration entre les élèves et leur fournit même un exutoire créatif où ils peuvent concevoir leurs propres profils et avatars, ce qui contribue à stimuler l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Classcraft

Utilisez un système de récompenses pour encourager l'apprentissage et les comportements positifs ✨

Créer des quêtes, qui transforment les forfaits de cours en aventures d'apprentissage immersives

S'intègre à d'autres outils technologiques populaires tels que Google Classroom et Canva

Garder le contact avec les élèves et les parents en utilisant les outils de communication de la plateforme

Utiliser des modèles conçus pour répondre aux normes CASEL, ISTE, PBIS et autres normes éducatives

Limites de Classcraft

L'installation initiale peut prendre du temps car il n'y a pas d'option pour importer des questions

Certains enseignants ont rapporté que le coût des versions payantes est élevé

Prix de Classcraft

Basic pour les enseignants: Free

Free Premium pour les enseignants: 120 $ par an

120 $ par an Écoles et districts: Contacter l'équipe commerciale

Capterra: 4.2/5 (plus de 20 commentaires)

4.2/5 (plus de 20 commentaires) G2: 4.6/5 (15+ commentaires)

7. Pont de poire

via Pont de poire Avec Pear Deck, vous pouvez transformer vos forfaits de cours existants en expériences d'apprentissage multimédia conçues pour impliquer les étudiants. Créez des diapositives, des présentations interactives, des évaluations, des questions de test, etc.

L'un des plus grands attraits de Pear Deck est qu'il s'agit d'une application très conviviale à laquelle on peut accéder soit dans l'application elle-même, soit via un navigateur web, soit par l'intermédiaire de l'une des nombreuses intégrations.

Les meilleures fonctionnalités de Pear Deck

Intégration avec Google Classroom et d'autres plateformes d'apprentissage populaires

Téléchargez et partagez des leçons existantes de manière transparente via Google Drive ou Microsoft OneDrive

Impliquer les étudiants dans les devoirs de lecture avec le lecteur immersif

Créez des leçons, des sondages, des quiz, des évaluations et plus encore

Limites de Pear Deck

Les forfaits individuels pour les enseignants sont coûteux

Il n'est pas toujours facile de modifier les présentations et les diapositives après les avoir téléchargées sur Pear Deck

Prix de Pear Deck

Basic: Gratuit

Gratuit Premium Individuel: $149.99/an

$149.99/an Écoles et districts: Contacter l'équipe commerciale

Capterra: 4.4/5 (40+ reviews)

4.4/5 (40+ reviews) G2: 4.4/5 (40 commentaires)

8. Seesaw

via Scie Si vous êtes à la recherche d'un outil de collaboration entre élèves conçu pour enseigner les compétences du 21e siècle tout en renforçant l'apprentissage de base, Seesaw est peut-être ce qu'il vous faut. Cette plateforme propose des expériences d'apprentissage qui s'alignent sur les programmes scolaires standard, et elle offre également des évaluations intégrées, une notation automatique et d'autres outils pour aider les enseignants à rationaliser les tâches.

Avec Seesaw, il est facile de créer des enregistrements audio, vidéo et d'écran pour les leçons, et les étudiants peuvent utiliser des images et télécharger facilement des fichiers pour démontrer l'apprentissage pratique et la maîtrise des compétences.

Les meilleures fonctionnalités de Seesaw

Créez des portfolios pilotés par les élèves qui établissent une connexion d'une année sur l'autre

Connexion de chaque adulte impliqué dans la progression individuelle de chaque élève

S'intègre à Google Classroom, Canvas et d'autres outils populaires pour les apprenants

Offrir un retour d'information textuel et audio ainsi que des conférences individuelles avec les étudiants

Limites de Seesaw

Convient mieux aux jeunes élèves, pas aux collégiens ni aux lycéens

Certains utilisateurs signalent que Seesaw peut être déroutant et difficile à naviguer

Prix de Seesaw

Basic: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Abonnements pour les écoles et les districts: Contacter l'équipe commerciale

Capterra: 4.7/5 (75+ commentaires)

4.7/5 (75+ commentaires) G2: 4.4/5 (40+ commentaires)

9. Miro

via Miro Alors que Miro n'est pas un outil conçu spécifiquement pour l'enseignement, les éducateurs peuvent néanmoins faire travailler ses fonctionnalités innovantes. En effet, Miro est entièrement axé sur la visualisation. Les élèves et les enseignants peuvent l'utiliser pour le brainstorming, la cartographie mentale, l'apprentissage par projet, la gestion des tâches, les tableaux blancs, les tableaux d'affichage et bien d'autres choses encore.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Dispensez l'enseignement à l'aide d'un tableau blanc numérique simple et puissant

Encouragez le travail d'équipe grâce aux outils de cartes mentales et de remue-méninges

Offrez aux étudiants un espace visuel pour le suivi des tâches, des devoirs, des échéances, etc

S'intègre à Zoom, Teams, Google Workspace et à d'autres plateformes de réunion à distance de premier plan

Limites de Miro

Des tonnes d'outils et de fonctionnalités créent une courbe d'apprentissage initiale abrupte

Les tableaux complexes se chargent parfois lentement ou connaissent des problèmes de performance

Prix du Miro

Free pour des fonctionnalités limitées

pour des fonctionnalités limitées Démarrage: 8 $/membre par mois

8 $/membre par mois Business: 16 $/membre par mois

16 $/membre par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

4.7/5 (1,300+ reviews) G2: 4.8/5 (5,100+ commentaires)

10. Nearpod

via Nearpod Nearpod est une plateforme d'apprentissage basée sur le jeu conçue pour aider les enseignants à offrir des expériences d'apprentissage attrayantes aux étudiants dans les classes en personne, à distance et hybrides. La gamification et les activités de groupe favorisent l'apprentissage collaboratif entre les étudiants, et les enseignants peuvent également personnaliser les activités et l'enseignement pour les individus et les petits groupes.

L'un des plus grands avantages qu'offre Nearpod est une vaste bibliothèque de leçons préfabriquées et alignées sur les normes, sur à peu près tous les sujets imaginables. 📚

Les meilleures fonctionnalités de Nearpod

Créez des leçons interactives avec PowerPoint, Google Slides, des PDF ou d'autres médias

Choisissez parmi plus de 22 000 leçons personnalisables et prêtes à l'emploi

Suivez la compréhension et l'évolution des élèves grâce à l'analyse

Intégration avec des outils populaires tels que Teams, Canvas et Google Classroom

Limites de Nearpod

La tarification n'est pas transparente : vous devez ouvrir un compte gratuit pour en savoir plus

Bien que Nearpod propose des outils de modification en cours, il est plus facile de créer ou de modifier des diapositives à l'aide d'une application telle que PowerPoint ou Google Slides

Prix de Nearpod

Licence Silver: Gratuite

Gratuite Licence Gold: S'inscrire pour plus de détails

S'inscrire pour plus de détails Licence platine: S'inscrire pour plus de détails

S'inscrire pour plus de détails Licence Premium Plus: Contacter l'équipe commerciale

Nearpod évaluations et critiques

Capterra: 4.7/5 (160+ commentaires)

4.7/5 (160+ commentaires) G2: 4.6/5 (110+ commentaires)

Aider les apprenants à progresser avec les meilleurs outils de collaboration en ligne pour les étudiants

La collaboration est essentielle dans les salles de classe d'aujourd'hui, tout comme la connexion. Vous avez besoin d'outils qui non seulement aident les étudiants à apprendre et à progresser, mais qui leur permettent également de créer, de se connecter et de collaborer, qu'ils assistent à des cours en personne ou qu'ils soient chez eux.

ClickUp, l'un des meilleurs outils de collaboration pour étudiants sur le marché actuel, offre aux étudiants un espace idéal pour travailler ensemble, communiquer, partager et stocker des devoirs, gérer leurs dates d'échéance, et bien d'autres choses encore. S'inscrire gratuitement pour l'essayer dans votre classe !