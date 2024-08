Les meilleurs outils de gestion de projet open-source en 2024

Le gestionnaire de projet a beaucoup à faire, qu'il s'agisse de suivre les délais de réalisation des tâches, d'évaluer les risques liés à la livraison ou d'évaluer les risques liés à l'utilisation des ressources la gestion des charges de travail . Un outil de gestion de projet (GP) fiable est indispensable pour atteindre les objectifs, mais la question essentielle est la suivante : _Doit-on opter pour un produit open-source ou un logiciel de gestion de projet traditionnel ? faut-il opter pour un produit open-source ou un logiciel de gestion de projet traditionnel ?

Logiciel libre outils de gestion de projet sont souvent préférés par les petites entreprises et les startups qui ne veulent pas investir dans une solution de gestion de projet "en boîte" coûteuse. Bien qu'il y ait une notion perçue selon laquelle les logiciels libres peuvent accélérer la livraison des produits pour les entreprises de la Équipes agiles l'utiliser peut parfois être une arme à double tranchant. ⚔️

En voici un exemple, logiciel de gestion de projet qui sont libres de droits ne sont généralement pas les plus conviviaux pour les projets détaillés gestion des tâches et la planification de projets. Vous pouvez également être confronté à des problèmes de compatibilité ou à de graves failles de sécurité avec certains produits.

C'est pourquoi ce guide présente quelques-uns des meilleurs outils de gestion de projet open-source.

Nos analyses rapides vous aideront à trouver celui qui peut gérer vos flux de travail.

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion de projet open-source ?

La qualité de votre logiciel de gestion de projet, qu'il soit open source ou non, doit en gros offrir les fonctionnalités suivantes :

Visibilité du projet : L'outil doit vous permettre de superviser les projets sous différents angles, tels que l'avancement des tâches, la charge de travail des personnes assignées et les risques d'achèvement Gestion des tâches : Il est essentiel que le logiciel permette d'organiser les tâches. Il doit vous permettre de rompre objectifs de planification de projet en actions et faciliter le suivi grâce à des mises à jour de l'état d'avancement et des étiquettes de priorité. Des fonctionnalités telles que le suivi du temps et lesgestion des ressources pour gérer les charges de travail sont optimales Personnalisations : Il doit vous permettre de personnaliser l'environnement avec des flux de travail sur mesure, des champs personnalisés et des notifications configurables Accessibilité : Vous devez être en mesure d'utiliser le logiciel sur votre ordinateur et votre appareil mobile pour profiter de la flexibilité et gérer les questions urgentes à la volée Modèles : Le meilleur logiciel de gestion de projet dispose d'une collection de modèles pour structurer vos tâches de planification, d'administration et de gestion de projet Outils de collaboration : Voyez s'il dispose d'outils tels que des tableaux blancs numériques, le partage de documents, des fils de commentaires et des cartes heuristiques pour vous aider à planifier votre projetmembres de votre équipe à collaborer

Personnalisez facilement vos tableaux blancs en y ajoutant des documents, des tâches, etc

Si vous êtes obsédé par les outils open-source, tenez compte d'autres facteurs tels que le prix et l'adéquation. Ces produits sont généralement gratuits, mais si vous avez besoin de fonctionnalités avancées et d'un soutien pour des modèles d'entreprise complexes, vous devrez peut-être opter pour une option payante.

Les meilleurs logiciels de gestion de projet open-source à utiliser en 2024

Nous avons passé au peigne fin des dizaines d'outils de gestion de projet open-source et sélectionné les neuf meilleures options avec des fonctionnalités décentes. Avant de les aborder, nous vous présentons ClickUp, la solution de gestion de projet gratuite la plus performante pour les petites et grandes entreprises ! 💗

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel de gestion de tâches et de solution de gestion de projet -Bien qu'il ne soit pas open-source, ce logiciel propriétaire présente une interface conviviale, des fonctionnalités de confidentialité et de partage de premier ordre, ainsi qu'un système de gestion de la qualité de l'information gamme complète de fonctions PM sans aucun problème de compatibilité.

ClickUp rationalise vos flux de travail de gestion de projet, en offrant une visibilité transparente, une gestion des tâches et des fonctions de reporting en temps réel. Utiliser 15+ vues pour suivre vos projets et vos tâches - par exemple, la vue Liste est idéale pour les aperçus généraux, tandis que la vue Calendrier vous aide à rester au courant de vos projets et de vos tâches les échéances des projets .

L'avantage d'utiliser ClickUp, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de l'utilisation de la fonction des risques pour la vie privée et la sécurité qui ont tendance à affecter les outils open-source. Avec son les paramètres de partage et de permissions vous pouvez contrôler les privilèges d'accès basés sur la hiérarchie de l'espace de travail Dossiers, listes ou tâches dans votre espace de travail.

Invitez des membres et des invités à accéder à des fichiers spécifiques et contrôlez leurs droits de partage et de modification. Vous pouvez également utiliser la fonction Partage public pour partager ce sur quoi vous travaillez sans compromettre les données confidentielles. Reportez-vous à ce qui suit tutoriel vidéo pour voir comment fonctionne la hiérarchie dans ClickUp.

La version Free Forever de ClickUp offre des avantages incroyables, tels qu'un nombre illimité de tâches, Tableaux de bord ClickUp pour le suivi des progrès, docs collaboratifs natif suivi du temps et Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming et le travail d'équipe.

Si vous êtes dans un niveau payant, vous pouvez débloquer un monde de possibilités avec ClickUp AI un assistant de travail formé pour accélérer les tâches fastidieuses telles que la création de dossiers de projets, de calendriers et de matrices d'attribution des responsabilités.

Ne manquez pas de jeter un coup d'œil à l'impressionnant site Web de ClickUp AI modèle de gestion de programme de la collection. Essayez la collection Modèle de gestion de projet ClickUp pour hiérarchiser les tâches et les objectifs et suivre les progrès grâce à l'automatisation sans code. Vous pouvez également utiliser la fonction Tableau de bord de gestion de projet ClickUp pour suivre les succès à l'aide de diagrammes, de graphiques et d'autres éléments visuels. 🌞

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Suite gratuite de gestion de projet basée sur le cloud

Vues multiples des projets et tableaux de bord intuitifs (avec Widgets)

Partage et autorisations basés sur la hiérarchie

Modèles de gestion de projet agile pour de nombreux cas d'utilisation pour les équipes de développement et de logiciels

Outils intégrés de suivi du temps et de collaboration

Centralisél'édition de documents et gestion

Fiablesécurité et respect de la vie privée* Excellents tutoriels et assistance à la clientèle

Assistance de l'IA pour les tâches d'administration et de rédaction

Fonctions de gestion des ressources pour visualiser et ajuster les charges de travail

Limites de ClickUp

ClickUp AI n'est disponible que sur les plans payants

La vaste gamme de fonctionnalités de gestion de projet peut submerger les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix *ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (plus de 8 500 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 8 500 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. ProjectLibre

Via : ProjectLibre Le principal attrait de ProjectLibre est sa compatibilité avec les fichiers Microsoft Projects, ce qui en fait l'alternative open-source parfaite à la plate-forme.

ProjectLibre prend en charge divers processus de création et de gestion de projets plans de projet . Utilisez la Structure de répartition du travail (SRT) pour diviser votre charge de travail en tâches faciles à gérer, ou utilisez la Structure de répartition des ressources (SRR) pour micro-gérer les composants des ressources.

Utilisez des diagrammes de réseau pour définir les dépendances entre les tâches et éviter les goulets d'étranglement bien à l'avance. Tenez compte des éléments de coût et des délais en visualisant vos projets comme suit Diagrammes de Gantt et d'observer leur état de santé à l'aide de la méthode de la valeur acquise (Earned Value Costing).

ProjectLibre prend en charge plus de 30 langues, notamment l'arabe, l'hindi, le français et l'allemand, ce qui le rend adapté aux équipes internationales. 🌍

Les meilleures fonctionnalités de ProjectLibre

Excellente alternative à Microsoft Projects pour la gestion des ressources et les flux de travail agiles

Supporte les WBS et RBS

Permet de créer des diagrammes de réseau

Fonctionne sur les appareils Windows, Linux ou Mac

Limites de ProjectLibre

Crash occasionnel de l'outil de gestion de projet

Certains utilisateurs trouvent l'interface obsolète

Prix de ProjectLibre

Gratuit

ProjectLibre ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (30+ commentaires)

: 4.2/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (40+ commentaires)

3. ZenTao

Via : ZenTao ZenTao est un outil de gestion de projet open-source basé sur Scrum un cadre de travail agile souvent utilisé dans les développement de logiciels . Il s'agit de diviser les projets en sprints avec des objectifs définis dans le temps. ⏲️

La plateforme est sous licence ZPL et AGPL, et son édition communautaire ne comporte aucune limitation commerciale. Utilisez-la pour votre équipe sans vous soucier des licences ou des implications légales.

La création de projets dans ZenTao est un jeu d'enfant : il suffit de cliquer sur le bouton Projet, d'entrer les informations nécessaires et de cliquer sur Enregistrer. Vous pouvez personnaliser vos le budget de votre projet et les dates d'échéance, et laissez des informations supplémentaires aux membres de votre équipe.

La plateforme dispose d'une section Doc pour stocker les documents relatifs au projet. Dans l'onglet Statistiques, vous pouvez obtenir des rapports sur les performances du projet et identifier les points à améliorer.

ZenTao permet aux administrateurs de personnaliser les permissions et de déterminer le niveau d'accès des autres membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ZenTao

Basé sur Scrum

Double licence ZPL et AGPL

Création facile de projets pour les chefs de projet et les chefs d'équipe

La section Doc stocke les informations relatives au projet

Limitations de ZenTao

L'interface du tableau de bord des projets n'est pas très conviviale pour les débutants

La documentation pourrait être plus détaillée

Prix de ZenTao (version Open source)

Édition communautaire : Gratuit

G2 : 4.3/5 (8+ commentaires)

: 4.3/5 (8+ commentaires) Capterra : 4/5 (moins de 5 commentaires)

4. OpenProject

Via : OpenProject En tant que plateforme open-source, OpenProject prend en charge les deux les méthodologies agiles et en cascade . Il offre un ensemble impressionnant d'outils pour la création et la gestion de projets.

Voir la situation dans son ensemble grâce à l'outil logiciel de gestion des tâches pour créer des listes de projets et définir des options de hiérarchie. Bien qu'il s'agisse plutôt d'un outil de suivi des tâches de base, les chefs de projet peuvent créer une vue d'ensemble de la charge de travail pour les projets de l l'allocation des ressources et établir une structure claire en sélectionnant des projets parents et des sous-projets.

OpenProject propose un tableau de bord avec des widgets personnalisables qui affichent la progression et la santé de votre projet, vous permettant de repérer les anomalies et d'y remédier au plus vite. 🏃

Utiliser Diagrammes de Gantt et des calendriers pour visualiser vos projets et garder un œil sur les étapes et les échéances. D'autres options peuvent vous intéresser, notamment l'API OpenProject (pour créer des intégrations personnalisées), le suivi du temps, les rapports sur les coûts et les rôles et autorisations personnalisables.

Les meilleures caractéristiques d'OpenProject

Prise en charge des méthodologies agiles et en cascade

Tableau de bord personnalisable

Modèles de gestion de projet permettant de gagner du temps

Options de visualisation du projet

Limites d'OpenProject

Support limité pour l'allocation des ressources

La mise en place de certaines intégrations peut s'avérer difficile

Prix d'OpenProject

Communauté : Gratuit

: Gratuit Basic : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Professionnel : 13,50 $/mois par utilisateur

: 13,50 $/mois par utilisateur Premium : 19,50 $/mois par utilisateur

G2 : 3.7/5 (20+ commentaires)

: 3.7/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (120+ commentaires)

5. ERPSuivant

Via : ERPNext ERPNext est une plateforme open-source pour les activités de planification des ressources de l'entreprise (ERP). Elle peut prendre en charge la comptabilité financière, la gestion des commandes, les ressources humaines, la gestion de la relation client et la paie.

Bien que la plateforme soit principalement axée sur l'ERP, elle dispose d'outils de gestion de projet très utiles. Vous disposez d'un espace de travail tout-en-un pour superviser les projets et changer de vue pour suivre l'évolution de l'état d'avancement.

ERPNext vous permet de décomposer les projets en tâches, de les assigner à des membres spécifiques de l'équipe, de définir des priorités et de suivre les étapes pour vous assurer que vous êtes toujours au courant de tout ce qui se passe dans votre équipe. Les tâches sont automatiquement ajoutées à la liste des tâches de l'ERPNext listes de choses à faire des membres de l'équipe responsables de la livraison. ✔️

Utilisez Mentions et un chat intégré en temps réel pour communiquer avec vos collègues, faire du brainstorming et collaborer sur des tâches partagées.

Téléchargez des documents liés au projet dans le Gestionnaire de fichiers, synchronisez vos comptes de messagerie, suivez votre temps, facturez vos clients et utilisez des personnalisations pour une fonctionnalité maximale.

ERPNext meilleures fonctionnalités

Se concentre sur l'ERP

Espace de travail tout-en-un avec plusieurs vues pour créer des plans de projet

Mentions et chat en temps réel

Gestionnaire de fichiers pour les documents

Limites d'ERPNext

La configuration des personnalisations après les mises à jour n'est pas toujours facile

Le nombre limité d'outils prédéfinis complique l'installation

Prix d'ERPNext

Gratuit

ERPNext ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (40+ commentaires)

: 4.2/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

6. Tuleap

Via : Tuleap À la recherche d'un logiciel libre de qualité Alternative à Jira ? Tuleap peut être un remplacement cool pour les équipes de développement de logiciels ! 👑

Comme Jira, Tuleap prend en charge Scrum, Kanban et les approches hybrides de la gestion de projet. Cette solution web va plus loin en offrant des outils de développement logiciel, de test et de gestion de documents pour faciliter le suivi des sprints, le suivi des délais et le traitement des projets.

En ce qui concerne le suivi de sprint, Tuleap propose des diagrammes de burnup et de burndown pour suivre les progrès, identifier les problèmes et ajuster les plans pour une livraison dans les délais. Ses tableaux de bord personnalisables apportent les visuels souhaités avec des informations en temps réel sur la santé des projets.

Tuleap dispose d'une intégration native avec Git, un système de contrôle de version qui vous permet de suivre les codes sources. Cette plateforme est sous licence GNU GPL et n'a aucune restriction de nombre d'utilisateurs, de projet ou de temps.

Vous pouvez installer l'outil de gestion de projet sur les serveurs CentOs et Redhat.

Les meilleures caractéristiques de Tuleap

Prise en charge de diverses approches de gestion de projet et de jalons

Suivi facile des sprints

Tableaux de bord intuitifs

Intégration native de Git pour les équipes de développement logiciel

Limitations de Tuleap

L'interface peut sembler compliquée pour les nouveaux utilisateurs

Certaines fonctionnalités ne sont pas intuitives, ce qui peut rendre les configurations difficiles

Prix de Tuleap

Édition communautaire : Gratuit

: Gratuit Expert : 23 €/mois par utilisateur

: 23 €/mois par utilisateur Gestionnaire : 33€/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4/5 (10+ commentaires)

7. Restyaboard

Via : Restyaboard Vous aimez les tableaux Kanban de Trello ? Restyaboard peut être la solution open-source parfaite Alternative à Trello !

Cette plateforme vous permet de décomposer vos projets complexes en tâches, d'ajouter des assignés et de suivre les progrès grâce à des tableaux visuellement attrayants et personnalisables. Définissez des statuts personnalisés et créez des listes de tâches qui prennent en charge plusieurs projets ou processus.

Grâce à ses multiples mises en page, vous pouvez observer vos projets sous tous les "angles", identifier les points forts et les points faibles, et trouver des solutions pour les mener à bien et les livrer.

Avec un outil de chat intégré et la possibilité de laisser des commentaires, Restyaboard favorise la collaboration dans le cadre de méthodologies de projet rapides. Vous avez un contrôle total sur qui peut accéder à quoi grâce aux autorisations personnalisables.

Les meilleures caractéristiques de Restyaboard

Des tableaux visuellement attrayants pour gérer les tâches du projet

Suivi du temps et des étapes

Chat intégré

Multiples dispositions d'affichage

Limitations de Restyaboard

Outils limités de roadmapping et de suivi des KPI

Aucune intégration connue

Prix de Restyaboard

Contacter le vendeur pour connaître les tarifs

Aucune évaluation n'est disponible pour l'instant

8. Taskcafe

Via : Taskcafé Taskcafe est un outil de gestion de projet open source qui s'articule autour des éléments suivants Tableaux Kanban . Son interface simple vous permet de créer un tableau pour chaque projet et de trier les tâches en fonction de leur statut, de la version du logiciel ou d'un autre critère de votre choix.

Vous pouvez définir des dates d'échéance, des étiquettes et des listes de contrôle pour chaque tâche, afin que tous les membres de l'équipe disposent d'une source d'information transparente. Le code couleur de vos listes améliore la visualisation et facilite la navigation.

Taskcafe offre une vue Mes tâches, un espace centralisé pour résumer vos livrables. Les membres de votre équipe peuvent laisser des commentaires sur chaque tâche. C'est un excellent moyen de résoudre des problèmes mineurs ou des incertitudes à la volée et de rationaliser les flux de travail dispersés.

Les meilleures caractéristiques de Taskcafe

Gestion de projet par le biais de tableaux Kanban

Mise en page centralisée des tâches

Collaboration par le biais de commentaires

Interface légère

Limites de Taskcafe

Encore en cours de développement, certaines fonctions peuvent ne pas fonctionner complètement

La mise en place de la plateforme peut s'avérer difficile

Prix de Taskcafe

Gratuit

Taskcafe ratings and reviews

Aucune critique n'est disponible pour l'instant

9. Taiga

Via : Taïga Taïga est un outil de gestion de projet open source offrant un support impeccable pour équipes agiles transversales . Cette plateforme sur site offre une installation personnalisée, est facile à mettre à jour et vous permet de choisir si et dans quelle mesure vous contribuerez à la communauté. Une liberté et un contrôle complets ! 🥰

En tant que solution de gestion de projet, Taïga vous accompagne à chaque étape, de la planification des projets à la génération de rapports. Il vous permet de définir, de prioriser et de re-prioriser les livrables, de planifier les backlogs, les sprints et les épopées, et de basculer de manière transparente entre Kanban et Scrum.

Utilisez le tableau de bord des performances de l'équipe de la plateforme pour savoir qui fait quoi. Il y a aussi l'option Wiki, que vous pouvez utiliser pour créer et stocker des documents et des procédures liés au projet afin de faciliter la collaboration.

Gardez à l'esprit que Taïga autogéré nécessite Linux et Docker.

Les meilleures caractéristiques de Taïga

Prise en charge facile des équipes interfonctionnelles

Installation personnalisée pour un contrôle total

Fonctionnalités de performance et de reporting de premier ordre

Option Wiki pour les documents liés au projet

Limites de Taïga

Problèmes occasionnels de vitesse

L'interface peut sembler encombrée

Prix du Taïga

Autogéré : Gratuit

: Gratuit Hébergement automatisé : à partir de 10

: à partir de 10 Géré pour vous : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (70+ commentaires)

: 4.4/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (80+ commentaires)

10. WeKan

Via : WeKan WeKan est un autre outil qui utilise la puissance de Kanban pour assurer la bonne exécution des tâches l'ordonnancement du projet la planification, l'organisation, le suivi et l'achèvement d'un projet.

Avec WeKan, vous pouvez créer des tableaux pour chaque projet. Ajoutez des cartes représentant des tâches aux tableaux actifs et organisez-les sous forme de listes basées sur des critères spécifiques, le plus courant étant le statut : a faire, En cours, et A faire.

WeKan est doté de quelques fonctionnalités qui en font bien plus qu'un tableau géant avec des notes autocollantes. 📓

Par exemple, vous pouvez marquer des cartes spécifiques et être notifié des changements, ce qui est pratique lorsque vous gérez plusieurs projets avec des centaines de tâches. Utilisez les raccourcis clavier pour gagner du temps, joignez des fichiers et appliquez un filtrage pour maximiser l'efficacité.

Si vous passez à WeKan de Trello vous pouvez importer toutes les données du projet en quelques clics. La plateforme permet également de configurer les contrôles d'accès et de déterminer quels membres de l'équipe peuvent accéder aux données sensibles et modifier les tableaux.

Les meilleures caractéristiques de WeKan

Gestion de projet basée sur le système Kanban

Intégration avec Trello pour un transfert transparent

Contrôles d'accès personnalisables

Permet un suivi spécifique des cartes

Limitations de WeKan

Options de personnalisation limitées

Manque de documentation détaillée pour la mise en place de la plateforme

Prix de WeKan

Contact pour les prix

G2 : 4.2/5 (10+ commentaires)

Outils de gestion de projet Open Source : Lequel avez-vous choisi ?

Se doter d'un outil de gestion de projet de qualité est toujours une bonne décision, que l'on soit à la tête d'une entreprise, d'une PME ou d'une startup. Les options open source sont abordables, transparentes et évolutives, mais vous pouvez toujours opter pour des produits propriétaires présentant un profil de fonctionnalités similaire.

ClickUp, par exemple, est une excellente option en termes de personnalisation, de gestion des tâches et des projets, d'intégrations, de modèles et de collaboration. Son support client inégalé, ses tutoriels et sa sécurité en font un produit de choix outil à essayer absolument pour les petites et grandes équipes !