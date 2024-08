10 meilleurs outils de visualisation de données pour les projets de 2024

L'analyse des données revient à essayer d'apprendre une autre langue. Chaque ensemble de données est accompagné de ses propres symboles, significations et relations.

Ne craignez rien, car les outils de visualisation des données sont là pour vous servir de traducteurs personnels, en comblant le fossé entre les ensembles de données cryptiques et les données de l'entreprise la compréhension de votre équipe en transformant des données obscures en tableaux, graphiques et images clairs et simples.

En convertissant des données brutes en histoires visuellement convaincantes, ces outils vous aident à communiquer des informations complexes dans un langage qui résonne avec tout le monde, quelles que soient les connaissances en matière de données.

Nous avons sélectionné les meilleurs outils de visualisation de données pour vous aider à décoder les leçons et les tendances cachées dans vos données. Nous examinerons les avantages et les inconvénients de chaque outil et vous fournirons les informations dont vous avez besoin pour sélectionner le traducteur idéal pour les besoins spécifiques de votre équipe.

Ensemble, faisons tomber les barrières linguistiques !

Que sont les outils de visualisation de données ?

Les outils de visualisation des données sont des applications logicielles qui permettent aux utilisateurs de créer des représentations visuelles de données et d'informations. Ces outils permettent aux utilisateurs de présenter des données complexes d'une manière facilement compréhensible et visuellement attrayante.

L'objectif principal des outils de visualisation des données est de permettre aux utilisateurs d'interpréter facilement les données et d'en tirer des informations significatives.

Que faut-il rechercher dans les outils de visualisation de données ?

Vous avez besoin d'un outil de visualisation de données qui comprenne le langage de votre équipe, qui s'adresse à votre public et qui transmette avec précision l'histoire cachée dans vos données. Pour vous aider à prendre la bonne décision, nous avons dressé une liste des facteurs clés à prendre en compte lors de l'évaluation des outils de visualisation des données :

Facilité d'utilisation: Recherchez un outil qui permet aux utilisateurs de tous niveaux de créer facilement des représentations visuellement attrayantes et informatives de vos données. Un outil convivial transforme votre équipe en conteurs de données sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.

Personnalisation: Votre outil d'analyse de données doit vous permettre d'adapter vos visuels à l'identité de votre marque, aux préférences de votre public et à vos objectifs de communication spécifiques. La possibilité d'affiner vos visualisations vous permettra de vous assurer qu'elles sont à la fois efficaces et visuellement attrayantes.

Intégration: L'intégration transparente avec vos sources de données et plateformes existantes est essentielle. Un outil d'analyse de données polyvalent doit pouvoir se connecter à différents formats de données, tels que CSV, Excel ou SQLbases de donnéeset de s'intégrer à les plateformes de médias sociaux populaires et des applications professionnelles telles que Salesforce ou Google Analytics.

**Les outils de visualisation de données performants doivent permettre à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble en temps réel pour une visualisation transparente des donnéesl'exécution du projet. Des fonctionnalités telles que les commentaires, le partage et le contrôle de version améliorent l'efficacité du flux de travail de votre équipe et conduisent à des résultats plus pertinents.

Évolutivité: La croissance de votre entreprise s'accompagne de celle de vos données. Choisissez des outils de visualisation de données qui s'adaptent à vos besoins, gérant des ensembles de données plus importants et des visualisations de données plus complexes sans compromettre les performances ou les fonctionnalités.

Assistance et ressources: Une vaste bibliothèque de ressources, telles que des tutoriels, des webinaires et une assistance clientèle, est inestimable pour maîtriser de nouveaux outils de visualisation de données. Assurez-vous que la solution que vous avez choisie offre l'assistance nécessaire pour aider votre équipe à utiliser l'outil et à en exploiter tout le potentiel.

Gardez ces critères à l'esprit lorsque nous nous plongerons dans notre top 10 des outils de visualisation de données, et vous aurez fait un pas de plus vers la traduction de vos données complexes en informations visuellement époustouflantes et facilement compréhensibles.

Les 10 meilleurs outils de visualisation de données pour 2024

Chaque outil a ses propres forces et faiblesses, répondant à des besoins et des préférences différents. Dans cette section, nous présentons une vue d'ensemble de ces outils et mettons en évidence leurs principales caractéristiques, leurs avantages et leurs inconvénients afin de vous aider à identifier l'outil qui convient le mieux à votre équipe.

1. Cliquez sur l'icône Meilleur outil de visualisation de données pour la gestion de projet

Rassemblez tout votre travail dans une vue d'ensemble avec les tableaux de bord

ClickUp est un logiciel polyvalent de gestion de projet et de de productivité conçu pour rationaliser la collaboration, l'organisation et la communication entre les parties prenantes . En plus d'une suite complète de fonctionnalités, ClickUp est doté de puissantes capacités de visualisation de données qui peuvent élever votre analyse de données à un niveau supérieur.

ClickUp permet aux utilisateurs de créer des diagrammes, des graphiques et des tableaux visuellement attrayants et informatifs rapports de planification stratégique grâce à une interface intuitive et à un tableau de bord personnalisable . Son intégration transparente avec diverses sources de données et applications professionnelles courantes permet un flux de travail fluide et efficace, tandis que la fonction collaboration en temps réel favorisent le travail d'équipe et permettent à chacun de rester synchronisé.

Avec ClickUp, vous bénéficierez d'une plateforme unifiée pour la gestion de projet et la narration de données, permettant à votre équipe de prendre des décisions éclairées et de conduire au succès.

Bonus: Logiciel de planification stratégique !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Clickup excelle à faire l'automatisation simple à mettre en place, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser du temps et des efforts. Sa fonctionnalité tout-en-un et ses capacités d'intégration rationalisent la gestion du travail tout en donnant accès à des rapports et à des tableaux de bord prédéfinis et personnalisés.

L'interface conviviale en temps réel permet une prise de décision rapide afin que vous puissiez gérer vos projets de manière proactive afin d'éviter l'élargissement du champ d'application . Le système de gestion de ClickUp documentation du projet les fonctionnalités permettent aux équipes d'enrichir leur référentiel de connaissances après chaque sprint post-mortem .

Limites de ClickUp

ClickUp peut représenter un défi pour certains en raison de ses personnalisations et de ses fonctionnalités complexes. Toutes les vues ne sont pas (encore) disponibles sur mobile, ce qui n'est peut-être pas idéal pour les analystes de données qui souhaitent travailler en déplacement.

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

ClickUp ratings and reviews :

G2 : 4.7/5 (6,670+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,640+ commentaires)

2. Google Looker Studio

**Le meilleur outil de visualisation de données pour la flexibilité

Via Google Google Looker Studio est une plateforme de visualisation de données et d'analyse de pointe qui aide les entreprises à explorer et à analyser leurs données avec une flexibilité inégalée. Conçu pour s'adapter aux besoins uniques de votre équipe, cet outil Google offre un large éventail d'options de personnalisation, vous permettant de créer des visualisations sur mesure qui transmettent l'histoire cachée dans vos données en seulement quelques clics.

Les équipes peuvent créer des graphiques interactifs, des tableaux de bord et des rapports qui donnent vie à leurs données. Le logiciel s'adapte également sans effort à vos besoins, sans compromis sur la fonctionnalité.

Les meilleures caractéristiques de Google Looker Studio :

Looker Studio est un outil de veille stratégique de Google basé sur le cloud, accessible à distance, ce qui est pratique pour les analystes de données en déplacement. Il génère automatiquement des visualisations de données et permet aux utilisateurs de de créer leurs propres visualisations et des tableaux de bord interactifs. La plateforme simplifie la programmation des rapports, ce qui facilite la gestion des données communication avec les clients sur des points de données importants.

Limitations de Google Looker Studio

En ce qui concerne les inconvénients, certains évaluateurs affirment que les temps de chargement des rapports sont lents et que l'outil offre une flexibilité limitée pour les requêtes et les analyses complexes. D'autres commentaires indiquent que la documentation fournie est inadéquate et que l'outil manque de fonctionnalités graphiques avancées par rapport à d'autres outils de BI.

Prix de Google Looker Studio :

Créateurs et visualisateurs de rapports : Gratuit

: Gratuit Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (370+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (193+ avis)

3. Microsoft Power BI

**Le meilleur outil de visualisation de données pour la Business Intelligence

Via Microsoft Power BI

Grâce à son large éventail d'options de visualisation interactive, Microsoft Power BI permet aux utilisateurs de créer des rapports et des tableaux de bord époustouflants et faciles à comprendre, qui favorisent la prise de décision fondée sur les données. Power BI est l'un des meilleurs outils de visualisation de données pour la veille stratégique. Il excelle dans l'intégration d'une grande variété de sources de données, ce qui facilite la consolidation et l'analyse des données provenant de l'ensemble de votre organisation.

L'interface conviviale de Power BI et son intégration transparente avec d'autres applications Microsoft en font un choix idéal pour les entreprises qui cherchent à exploiter la puissance de leurs données.

Les meilleures caractéristiques de Microsoft Power BI :

Microsoft Power BI se connecte à un large éventail de sources de données telles que Google Analytics, Facebook, SQL, les fichiers de données et les fichiers cloud. Il offre un choix impressionnant de types de graphiques et dispose d'une interface conviviale de type "glisser-déposer" pour créer des rapports et des tableaux de bord interactifs.

Limitations de Microsoft Power BI :

Certains estiment que l'interface utilisateur est lourde et que la configuration du modèle de données n'est pas très intuitive. Les utilisateurs sont également limités par l'impossibilité d'utiliser plusieurs ensembles de données comme sources, le manque d'options de sources de données et les choix de personnalisation limités pour les visuels.

Prix de Microsoft Power BI :

Power BI Pro : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Power BI Premium : 20 $/mois par utilisateur

: 20 $/mois par utilisateur Power BI Premium par capacité : À partir de 4 995 $/mois

Microsoft Power BI ratings and reviews :

G2 : 4.4/5 (920+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (1,380+ commentaires)

4. Tableau

**Le meilleur outil de visualisation de données pour l'entreprise

Via Tableau Tableau est une plateforme renommée de visualisation de données et d'analyse qui répond aux besoins spécifiques des grandes entreprises. Grâce à ses solides capacités de veille stratégique et de traitement des données, Tableau excelle dans le traitement et l'analyse de grandes quantités de données, ce qui permet aux entreprises de découvrir des informations et des tendances précieuses.

La plateforme offre un large éventail de possibilités de visualisation des données, permettant aux utilisateurs de créer des visuels interactifs attrayants qui peuvent être facilement partagés et explorés. L'accent mis par Tableau sur la sécurité et l'évolutivité en fait un choix de premier ordre pour les grandes entreprises qui cherchent à mettre en œuvre des outils de visualisation de données capables d'évoluer en même temps que leur activité.

Si vous faites partie d'une grande organisation à la recherche d'un outil d'analyse de données puissant et adapté à l'entreprise, capable de traiter des données massives et de fournir des visualisations sophistiquées, Tableau devrait figurer en bonne place sur votre liste de considérations.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau :

Grâce à Tableau, il est incroyablement facile de créer une visualisation de données complexe avec un minimum d'efforts, grâce à son interface "glisser-déposer". Il est doté d'une interface conviviale et peut se connecter à diverses sources de données. En outre, il propose des tableaux de bord interactifs pour une meilleure expérience utilisateur.

Limites de Tableau

Les principaux inconvénients de Tableau proviennent des commentaires mentionnant son coût élevé pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels, ses options de personnalisation limitées et l'absence d'outils intégrés de nettoyage et de préparation des données pour rationaliser le processus d'analyse des données.

Prix de Tableau :

Individuel : 70 $/mois

: 70 $/mois Duo : 140 $/mois pour deux créateurs

: 140 $/mois pour deux créateurs Personnalisation : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Tableau ratings and reviews :

G2 : 4.3/5 (1,590+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2,100+ commentaires)

5. Klipfolio

**Le meilleur outil de visualisation de données pour les formules complexes

Via Klipfolio Klipfolio permet aux utilisateurs de manipuler et de transformer leurs données à l'aide de formules avancées, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui ont besoin d'une analyse approfondie des données. Avec une variété d'options de visualisation et une interface intuitive, Klipfolio permet aux utilisateurs de créer des rapports visuellement attrayants et informatifs qui peuvent être partagés et intégrés sur diverses plateformes.

Sa capacité à gérer des calculs complexes et à s'intégrer à une multitude de sources de données distingue Klipfolio de ses concurrents. Si votre équipe a besoin d'outils de visualisation de données qui excellent dans la gestion de formules complexes et offrent la flexibilité nécessaire pour plonger en profondeur dans vos données, Klipfolio est un candidat de choix à considérer.

Les meilleures caractéristiques de Klipfolio :

Les utilisateurs de Klipfolio peuvent bénéficier de Modèles de ROI et la facilité d'ajouter des sources de données communes telles que l'ATS, le CRM et Google Analytics, ce qui facilite l'intégration des données.

Limitations de Klipfolio :

Certains commentaires indiquent que l'absence d'alertes intégrées rend difficile la mise en forme en dehors des rapports de visualisation de données prédéfinis. En outre, l'utilisateur base de connaissances n'est pas bien organisée, ce qui peut être source de confusion pour les nouveaux utilisateurs.

Prix de Klipfolio :

Gratuit : 0 $/mois pour deux rédacteurs

: 0 $/mois pour deux rédacteurs Go : 49 $/mois pour quatre éditeurs

: 49 $/mois pour quatre éditeurs Pro : 229 $/mois pour 10 rédacteurs

: 229 $/mois pour 10 rédacteurs Entreprise : À partir de 799 $/mois en fonction du nombre de rédacteurs

Klipfolio ratings and reviews :

G2 : 4.5/5 (240+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (180+ commentaires)

6. Infogramme

**Le meilleur outil de visualisation de données pour des visualisations créatives

Exemple d'histogramme en Infogramme Infogram est une plateforme dynamique de visualisation de données qui permet aux utilisateurs de créer des visualisations visuellement frappantes et imaginatives. Grâce à sa vaste bibliothèque de modèles, d'icônes, de graphiques et de camemberts, les utilisateurs peuvent créer des visuels uniques et attrayants qui captent l'attention de leur public.

L'interface conviviale de la plateforme et l'éditeur par glisser-déposer facilitent la conception et la personnalisation de vos visualisations, même pour ceux qui n'ont qu'une expérience minimale en matière de conception. Avec l'aide d'Infogram, vous créez des visuels captivants et interactifs qui se distinguent des autres outils de visualisation de données mentionnés ici. Il s'agit d'un choix idéal pour les équipes à la recherche d'un avantage créatif dans leur narration de données.

Les meilleures caractéristiques d'Infogram :

Infogram excelle dans la création de graphiques et d'infographies interactifs, ainsi que dans la production de rapports de visualisation de données, de one-pagers et d'infographies visuellement attrayants qui attirent l'attention du lecteur.

Limites d'Infogram :

Certains commentaires indiquent que cet outil n'est pas recommandé pour les entreprises. Les utilisateurs peuvent être confrontés à l'intégration de polices et de bases de données personnalisées, au maintien de l'identité de l'entreprise et au nombre limité de licences disponibles pour la version Entreprise.

Prix de l'infogramme :

Base : 0$/mois pour 10 projets

: 0$/mois pour 10 projets Pro : 19$/mois pour 100 projets

: 19$/mois pour 100 projets Business : 67$/mois pour 1000 projets

: 67$/mois pour 1000 projets Équipe : 149 $/mois pour 3 000 projets

: 149 $/mois pour 3 000 projets Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (160+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (60+ avis)

7. Datawrapper

**Le meilleur outil de visualisation de données pour les salles de presse

Via Datawrapper (Extraction de données) Datawrapper est spécialement conçu pour répondre aux besoins des salles de presse et des journalistes. La plateforme permet aux utilisateurs de créer des visualisations propres et professionnelles qui peuvent être facilement intégrées dans des articles et des publications en ligne.

En mettant l'accent sur la simplicité et la précision, Datawrapper s'assure que vos visuels transmettent votre message de manière claire et efficace. L'interface conviviale de la plateforme et une large gamme de types de graphiques - des diagrammes de dispersion aux tableaux de bord - permettent de créer des visualisations de qualité professionnelle cartes géographiques -permettent aux journalistes de créer facilement des images convaincantes qui enrichissent leurs articles.

Les meilleures caractéristiques de Datawrapper :

Datawrapper permet aux personnes non techniques de votre équipe de créer des visualisations de données sans avoir besoin de code. Cela permet à un plus grand nombre de membres de votre équipe de s'appuyer sur la science des données pour prendre des décisions rapides et éclairées.

Limites de Datawrapper

Les avis indiquent que la simplicité de Datawrapper a un coût en ce qui concerne les visualisations de données interactives. Les utilisateurs signalent que l'application manque d'outils avancés dont les analystes professionnels ont besoin, ce qui la rend difficile à personnaliser entièrement.

Prix de Datawrapper :

Gratuit : 0 $/mois pour un utilisateur

: 0 $/mois pour un utilisateur Personnalisé : 599 $/mois pour 10 utilisateurs

: 599 $/mois pour 10 utilisateurs Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Datawrapper ratings and reviews :

G2 : 4.3/5 (2+ commentaires)

Capterra : 5/5 (3+ avis)

8. Databox

Les meilleurs outils de visualisation interactive des données pour les tableaux de bord KPI

Via Boîte de données Databox est un puissant logiciel de visualisation de données conçu et spécialisé pour créer des tableaux de bord KPI complets pour les entreprises.

Grâce à sa vaste bibliothèque de modèles prédéfinis et à son intégration transparente avec les sources de données les plus courantes, Databox permet aux utilisateurs d'assembler et de personnaliser rapidement leurs tableaux de bord d'indicateurs clés de performance, en veillant à ce que les indicateurs clés soient toujours à portée de main. Il est facile d'analyser les données avec des diagrammes à barres, des diagrammes de dispersion, des diagrammes linéaires et d'autres graphiques d'analyse visuelle.

Les mises à jour des données en temps réel et l'accessibilité mobile de la plateforme permettent aux équipes de surveiller facilement leurs performances et de prendre des décisions éclairées en déplacement.

Databox : les meilleures caractéristiques :

Databox offre un contrôle complet et personnalisable sur les tableaux de bord des mesures clés, fournissant des instantanés quotidiens de la performance. Les utilisateurs peuvent programmer l'envoi d'instantanés sur Slack, par e-mail et sur d'autres plateformes, et la fonction d'objectifs permet de mettre en contexte les analyses de données et les mesures.

Limitations de Databox :

Certains affirment que les intégrations de Databox sont insuffisantes par rapport à d'autres outils de visualisation de données, ce qui peut conduire à des données potentiellement inexactes ou obsolètes. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé comme source incontestable de vérité pour les rapports.

Prix de Databox :

Free Forever Plan : 0$/mois pour un utilisateur

: 0$/mois pour un utilisateur Plan de démarrage : 72$/mois pour cinq utilisateurs

: 72$/mois pour cinq utilisateurs Professionnel : 135 $/mois pour 25 utilisateurs

: 135 $/mois pour 25 utilisateurs Performer : 231 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Databox ratings and reviews :

G2 : 4.4/5 (180+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (180+ avis)

9. Whatagraph

**Le meilleur outil d'analyse de données pour les visualisations marketing

Via Quelleagraphie Whatagraph est une solution de visualisation de données conçue spécifiquement pour les équipes de marketing, offrant une large gamme d'outils pour créer des rapports de marketing visuellement attrayants et informatifs.

Grâce à son interface intuitive et à ses modèles personnalisables, Whatagraph permet aux utilisateurs de présenter facilement leurs performances marketing et leur retour sur investissement au moyen de visuels attrayants.

Pour une véritable visualisation des données, la capacité de cet outil à s'intégrer avec les plateformes marketing les plus courantes garantit un flux de travail rationalisé et une représentation précise des données.

Les meilleures caractéristiques de Whatagraph :

Whatagraph est incroyablement facile à configurer pour les rapports, avec une intégration rapide des outils de marketing numérique. La fonction Smart Builder permet de générer des rapports complets basés sur les plateformes et les spécifications de reporting souhaitées en quelques minutes seulement.

Limites de Whatagraph :

Les avis sur Whatagraph font état de lenteurs dans la récupération des données, ce qui peut être frustrant pour les utilisateurs. En outre, il se déconnecte parfois des sources de données, ce qui peut entraîner des lacunes dans les rapports ou des inexactitudes.

Prix de Whatagraph :

Professionnel : 223 $/mois pour cinq utilisateurs

: 223 $/mois pour cinq utilisateurs Premium : 335 $/mois pour 10 utilisateurs

: 335 $/mois pour 10 utilisateurs Personnalisé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Whatagraph ratings and reviews :

G2 : 4.5/5 (220 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (80+ commentaires)

10. Salesforce Marketing Cloud Intelligence

**Les meilleurs outils de visualisation de données pour des graphiques simples

Via Salesforce Salesforce Marketing Cloud Intelligence (anciennement Datorama) figure sur cette liste d'outils de visualisation de données conviviaux qui excellent dans la création de graphiques simples mais efficaces pour les entreprises. Avec son interface simple et sa gamme de types de graphiques faciles à utiliser, il s'agit de l'un des meilleurs outils de visualisation de données, car il permet aux utilisateurs de transformer rapidement leurs données en visuels clairs et informatifs.

L'accent mis par la plateforme sur la simplicité et la facilité d'utilisation en fait un excellent choix pour les équipes à la recherche d'une solution simple pour créer des visualisations de données. Si votre priorité est de créer des graphiques clairs et concis sans la complexité des fonctionnalités avancées, Datorama est un candidat de choix pour votre boîte à outils de visualisation de données.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Marketing Cloud Intelligence :

Marketing Cloud Intelligence brille par ses outils d'importation de données, de visualisation de données et de tableaux de bord de reporting, qui sont essentiels pour de nombreuses entreprises. Sa capacité à importer diverses sources de données via l'intégration API le rend polyvalent et adaptable à des besoins uniques en matière de données.

Limites de Salesforce Marketing Cloud Intelligence :

Malgré ses atouts, certains utilisateurs signalent que le processus de configuration de cet outil de visualisation est complexe et prend beaucoup de temps. Les utilisateurs peuvent être amenés à investir des efforts considérables dans la configuration de la plateforme avant de pouvoir tirer pleinement parti de ses fonctionnalités.

Prix de Salesforce Marketing Cloud Intelligence :

Starter : 3 000 $/mois pour 10 utilisateurs

: 3 000 $/mois pour 10 utilisateurs Croissance : 10 000 $/mois pour 20 utilisateurs

: 10 000 $/mois pour 20 utilisateurs Plus : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.2/5 (110+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (20+ avis)

Tout savoir d'un coup d'œil avec les tableaux de bord ClickUp

Les outils de visualisation des données jouent un rôle crucial dans la simplification d'informations complexes et la prise de décisions basées sur les données. Le bon outil pour votre équipe centralise facilement tous vos flux de données et met vos informations les plus importantes à portée de main.

Découvrez comment les tableaux de bord de ClickUp utilisent des widgets personnalisables, une gestion des ressources rationalisée et un espace de travail unifié pour faciliter la gestion des projets à partir d'une seule fenêtre.