10 modèles gratuits de gestion de la construction

La complexité des tâches et des flux de travail a toujours été un défi pour les chefs de projet qui tentent de garder tout le monde sur la même longueur d'onde. Et pour les projets de construction, il y a encore plus d'obstacles à franchir pour s'assurer que les chantiers sont sûrs, efficaces et rationalisés.

Personne ne veut faire du travail supplémentaire juste pour s'assurer que ce travail est fait en premier lieu. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises de construction utilisent des modèles de gestion de la construction.

En tant qu'expert du secteur de la construction, vous savez déjà que l'utilisation précise de l'argent et du temps joue un rôle essentiel dans la réussite de votre projet. C'est pourquoi votre projet de construction exige des processus simples et directs.

L'utilisation de modèles de construction aide également les équipes à se concentrer sur la tâche à accomplir, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Dans ce blog, nous allons examiner les 10 meilleurs modèles de construction gratuits gestion de projet des modèles que vous pouvez utiliser immédiatement pour votre prochain projet.

Tout d'abord, définissons les modèles de gestion de la construction et voyons ce qui fait leur succès :

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion de projet de construction ?

Un modèle de construction est une forme ou une approche préétablie que les gestionnaires de construction ont utilisée pour gérer certains projets complexes dans le secteur de la construction. Cela signifie qu'un gestionnaire de projet disposera d'une approche claire qu'il utilisera pour gérer des projets complexes sur le marché.

Avec un modèle de gestion de la construction, vous n'avez pas à vous soucier des prochaines étapes de votre rôle unique. Elles sont déjà mises en évidence dans ce document, de sorte que les projets de construction complexes sont plus faciles à gérer.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion de projet de construction ?

En tant que directeur de projet de construction en tant que chef de projet, vous devez investir correctement les ressources nécessaires, dépenser judicieusement le budget et maximiser les efforts de votre équipe. Un modèle de gestion de la construction solide vous aidera à y parvenir.

Votre objectif ultime est d'utiliser le modèle le plus approprié qui fera la différence dans le projet. Voici quelques qualités essentielles d'un modèle de gestion de la construction modèle de gestion de projet :

Objectifs détaillés du projet : Vous voulez atteindre une cible ou un objectif spécifique, et le suivi ou la mise en évidence de ces objectifs est essentiel à la réussite d'un projet projet réussi . Des objectifs détaillés permettent aux porteurs de projets de travailler plus facilement vers une cible spécifique tout en évitant les distractions possibles.

: Vous voulez atteindre une cible ou un objectif spécifique, et le suivi ou la mise en évidence de ces objectifs est essentiel à la réussite d'un projet projet réussi . Des objectifs détaillés permettent aux porteurs de projets de travailler plus facilement vers une cible spécifique tout en évitant les distractions possibles. Une implication claire des parties prenantes : Veillez à ce que d'autres personnes soient impliquées dans la préparation de votre modèle de construction. Tous les experts, parties prenantes ou observateurs du projet doivent être impliqués dans la préparation du modèle.

: Veillez à ce que d'autres personnes soient impliquées dans la préparation de votre modèle de construction. Tous les experts, parties prenantes ou observateurs du projet doivent être impliqués dans la préparation du modèle. Documentation approfondie de la portée du projet : Créez unportée du projet détaillant les autres éléments essentiels nécessaires pour atteindre la ligne d'arrivée. Vérifierles éléments livrables du projet et définissez les tâches critiques à accomplir pour atteindre l'objectif.

: Créez unportée du projet détaillant les autres éléments essentiels nécessaires pour atteindre la ligne d'arrivée. Vérifierles éléments livrables du projet et définissez les tâches critiques à accomplir pour atteindre l'objectif. Un calendrier complet du projet : Décrivez tous les étapes du projet dans des calendriers afin que votrecalendrier de construction soit complet et comprenne tout ce dont votre équipe a besoin.

: Décrivez tous les étapes du projet dans des calendriers afin que votrecalendrier de construction soit complet et comprenne tout ce dont votre équipe a besoin. Rôles et responsabilités définis : Les projets de construction exigent des rôles et des responsabilités clairement définis afin que les ressources, les parties prenantes, etc,les budgets du projetles besoins en main-d'œuvre et les fournisseurs soient tous documentés.

: Les projets de construction exigent des rôles et des responsabilités clairement définis afin que les ressources, les parties prenantes, etc,les budgets du projetles besoins en main-d'œuvre et les fournisseurs soient tous documentés. Les canaux de communication : Veillez à ce que l'échange d'informations vitales dans votre projet se fasse par le biais de canaux de communication efficaces. Cela permet de s'assurer que tous les acteurs principaux du projet peuvent transmettre des informations rapidement et par le biais des outils appropriés.

10 Modèles de gestion de projet de construction

Comme nous l'avons vu plus haut, il est évident que le rôle des modèles de construction ne doit pas être sous-estimé. Vous devez vous assurer que vous disposez d'un modèle de construction qui vous guidera dans votre projet.

Heureusement, il existe de nombreux gestion de projet de construction que vous pouvez télécharger en ligne et commencer à gérer votre projet de construction dès aujourd'hui.

1. Modèle de gestion de la construction ClickUp

Rationalisez vos processus avec le modèle de gestion de la construction prêt à l'emploi de ClickUp

Modèle de gestion de la construction de ClickUp est l'un des meilleurs modèles de construction dans l'industrie de la construction depuis longtemps. De nombreuses équipes de construction ont utilisé ce modèle important pour que le projet fonctionne comme prévu.

Grâce à ce modèle de construction, il est plus facile pour les gestionnaires de la construction de gérer leurs opérations en un seul endroit grâce à des statuts, des vues, des documents et des champs personnalisés prédéfinis. Il est ainsi plus facile pour tous les acteurs industriels et les parties prenantes impliqués dans le projet de comprendre ce qui se passe dans l'ensemble du projet.

Le modèle de gestion de la construction de ClickUp s'est également avéré être le meilleur du marché parce qu'il comprend des vues qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins du projet. Vous n'avez pas à vous battre pour entreprendre leurs projets en utilisant des approches génériques. Les autres avantages essentiels du modèle de gestion de la construction de ClickUp sont les suivants :

Vue de la chronologie

Visualisation des flux de travail

Vue en liste

Vue du calendrier Télécharger ce modèle ### 2. Modèle de budget de construction ClickUp

Utilisez le modèle de gestion de la construction de ClickUp pour personnaliser, suivre et comparer les budgets des projets

Dans la gestion de projet, l'aspect le plus critique est la gestion de l'équipe de projet ressources disponibles pour mener à bien le projet. Il est facile de commettre des erreurs lorsqu'il s'agit de budgétiser un projet vraiment coûteux .

Vous devriez éviter ce problème critique lorsque vous accomplirez cette tâche difficile. ClickUp Construction Budget Template est un nouveau modèle de gestion de projet conçu pour gérer les activités de budgétisation de la construction.

Pour les modèles de construction, il s'agit de l'un des éléments les plus importants à prendre en compte dans vos opérations. Avec ClickUp Construction Budget Template, il sera plus facile de s'assurer que vous connaissez l'argent dont vous avez besoin pour traiter les allocations budgétaires de projets complexes tout en veillant à ce que toutes les ressources disponibles soient utilisées de manière optimale. Télécharger ce modèle

3. ClickUp Construction Kanban Board Template

Le modèle de gestion de la construction ClickUp dispose également d'une fonction de tableau Kanban pour des capacités simples de glisser-déposer

La visualisation de votre projet de construction est un aspect essentiel que vous ne pouvez pas ignorer. Les gestionnaires de construction qui visualisent leurs projets peuvent clairement comprendre où ils en sont et ce qu'il faut faire pour avoir un impact.

Cela permet également de voir comment toutes les activités du projet se déroulent et de faire les ajustements nécessaires. ClickUp a conçu et introduit un Tableau Kanban pour créer un diagramme de flux de travail parfait et agile afin d'aider tous les chefs de projet dans l'industrie de la construction.

En utilisant le modèle de tableau Kanban de ClickUp Construction, vous pouvez facilement arranger vos colonnes pour analyser votre projet de construction sous n'importe quel angle en fonction de la priorité, de l'assigné et même du statut. Télécharger ce modèle

4. Modèle de calendrier de construction ClickUp

En outre, vous pouvez utiliser le modèle de gestion de la construction ClickUp pour définir et aligner les calendriers des projets dans une vue calendaire

Comme vous le découvrirez, de nombreux projets de construction prennent du temps à être menés à bien. Certains problèmes invisibles ont tendance à interférer avec la mise en œuvre normale du projet, ce qui met la plupart des acteurs dans une situation délicate.

Tout projet qui doit être achevé à temps nuit au budget. Il est également essentiel d'indiquer qu'un projet retardé peut avoir des répercussions négatives sur les bénéficiaires finaux. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que tous les projets soient achevés à temps.

L'utilisation de ClickUp Construction Modèle de calendrier peut avoir un impact positif sur la manière dont les chefs de projet gèrent leurs projets. Il est plus facile de prendre des décisions précises et de résoudre tous les problèmes susceptibles de retarder le projet dans les délais.

Ce modèle de construction s'est avéré efficace sur le marché aujourd'hui, car tous les projets peuvent être rapidement achevés dans les délais.

Apprendre à utiliser **Outils de construction de l'IA ! Télécharger ce modèle

5. Modèle de rapport journalier ClickUp Construction

Tenez un registre des tâches quotidiennes, des matériaux, de l'équipement, du calendrier et des travailleurs pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise de construction grâce au modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Dans le secteur de la construction, la tentation est grande de tout envisager à long terme. Cela signifie que les chefs de projet n'analysent pas leurs opérations quotidiennes et ont tendance à n'évaluer leurs activités qu'à long terme.

Un grand projet de construction peut durer plus d'un an, ce qui donne l'impression qu'une analyse quotidienne serait plus pratique. Cependant, le fait de suivre les activités quotidiennes d'un projet dans un modèle de rapport journalier est un outil essentiel gestion de projet une activité à laquelle vous devez toujours prêter attention.

Les gestionnaires de construction qui réussissent veillent toujours à ce que tous les aspects critiques du projet soient passés en revue quotidiennement. Modèle de rapport journalier de construction de ClickUp permet d'éliminer les erreurs éventuelles avant qu'elles n'atteignent des niveaux préjudiciables à l'organisation. Télécharger ce modèle

6. Modèle de diagramme de Gantt de construction ClickUp

Assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde en utilisant ce simple diagramme de Gantt de la construction pour suivre les étapes et livrer les projets à temps

Utiliser le diagramme de Gantt est devenu un aspect fondamental du secteur de la construction. Quiconque souhaite progresser dans ses opérations industrielles doit s'assurer qu'il dispose des éléments nécessaires pour obtenir des résultats constants sur le marché.

Les diagrammes de Gantt sont essentiels pour vous permettre de suivre vos étapes. Non seulement vous pourrez suivre vos étapes, mais vous pourrez également vous assurer que vous livrerez dans les délais tout en veillant à ce que toutes les parties prenantes du projet soient sur la même longueur d'onde.

En tant que chef de projet, vous devez maintenir l'engagement de votre équipe tout en prenant des décisions stratégiques qui la motivent et en veillant à ce qu'elle soit très motivée pour mener à bien le projet dans les délais impartis. Modèle de diagramme de Gantt de construction ClickUp est conçu pour garantir que votre équipe est engagée et concentrée sur le projet. Télécharger ce modèle

7. Modèle d'action d'urgence pour la construction ClickUp

Ce modèle contient tout ce qui est nécessaire pour planifier, construire et mettre en place un plan d'action d'urgence pour votre site de construction

Prévoir des circonstances imprévues est un aspect sous-estimé de la gestion des projets de construction. En tant que chef de projet, il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes constamment concentré sur l'analyse de ce qui est susceptible de se produire dans votre projet. Cela vous permettra de concevoir une cause d'action appropriée qui transformera rapidement votre projet.

Par exemple, des catastrophes naturelles peuvent survenir et affecter votre projet de construction. De même, les employés risquent d'être gravement blessés alors qu'ils poursuivent leurs activités quotidiennes. Avec Modèle d'action d'urgence pour la construction ClickUp, vous pouvez rapidement faire face à la situation d'urgence en suivant les étapes établies et vous assurer que tout se déroule comme prévu. Télécharger ce modèle

8. ClickUp Formulaire d'ordre de modification pour les rénovations Template

Restez au courant de tous les changements - quelle que soit leur importance - apportés à votre projet de construction grâce à ce modèle détaillé

Vous serez surpris d'apprendre que de très nombreux changements vont intervenir dans votre projet. Certains seront nécessaires, tandis que d'autres seront imposés par les circonstances. Malheureusement, les chefs de projet impliqués dans des projets de construction complexes doivent apprendre cela, et la plupart d'entre eux ont tendance à rencontrer des difficultés considérables lorsque de tels changements se produisent. Modèle de modification d'ordre de construction ClickUp est conçu pour vous aider à suivre la plupart des changements dans votre projet de construction. Ces informations faciliteront grandement la réalisation des décisions correctives le cas échéant. Cela vous permettra également de prendre les bonnes décisions à l'avenir, en particulier lorsque vous serez confronté à des changements similaires. Télécharger ce modèle

9. Modèle de formulaire de devis de service ClickUp

Recueillez les informations de vos clients potentiels dans un simple formulaire de devis en ligne et présentez-leur un devis pour vos services.

Dans le secteur de la construction, l'utilisation de guillemets est une chose à laquelle vous pouvez prêter attention, surtout si vous voulez progresser dans ce secteur. Vous devez vous assurer que vous intégrez les mesures nécessaires qui vous permettront d'avoir une compréhension claire de tout ce dont vous avez besoin pour faire les bons changements. Modèle de formulaire de devis de services de ClickUp vous permettra de prévoir les dépenses liées à votre projet et d'éviter les dépenses inutiles.

Prévoir le montant dont vous avez besoin pour votre projet est une approche créative pour faire face aux dépenses inutiles dans les projets de construction.

Try out these Modèles de demande de devis *_Href/* Href/ * ! Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de calendrier de gestion de la construction

Via Vertex42

La gestion de projets de construction pluriannuels est un véritable défi. Certains d'entre eux ont tendance à échapper à tout contrôle, ce qui signifie que les investisseurs sont perdants dans de tels cas. La plupart des investisseurs se concentrent sur de petits projets car ils veulent éviter de prendre le risque de projets pluriannuels.

Parmi les modèles Excel de construction, celui-ci est conçu pour aider les chefs de projet à gérer les projets dont l'achèvement prend du temps. Avec ce modèle, vous pouvez facilement trouver un modèle clair et simple, une feuille de route claire et simple, d'aspect professionnel pour l'échéancier de votre projet pluriannuel afin que vous puissiez établir un calendrier visuel. Télécharger ce modèle Related:

Construire quelque chose de mieux avec un logiciel de gestion de projet de construction

Aujourd'hui, la disponibilité de modèles de construction gratuits a joué un rôle fondamental dans l'évolution de la gestion des projets dans le secteur. Grâce à ces 10 modèles de construction gratuits, il est désormais plus facile de gérer les projets de manière professionnelle.

Commencez avec ClickUp et dites adieu aux délais non respectés, aux projets dépassant le budget et aux ressources mal gérées. ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet pour les sociétés de logiciels et les grandes organisations.

Notre plateforme est polyvalente et personnalisable pour tout projet de construction que vous pouvez imaginer. Utilisez l'un de nos nombreux modèles ou s'inscrire gratuitement dès aujourd'hui pour démarrer votre espace de travail gratuit !