10 modèles de plans de ressources dans Excel, Google Sheets et ClickUp

La planification des ressources et la gestion de projet sont les deux faces d'une même pièce. 🪙

Voici l'essentiel : un plan de ressources indique exactement ce qui doit être géré dans le cadre d'un projet. C'est simple, non ?

Pas tout à fait. Une ressource peut être constituée de nombreuses choses, comme des personnes, des technologies, des matières premières et des équipements, pour n'en citer que quelques-unes. De plus, chaque ressource a son propre coût, son propre ensemble d'exigences et son propre système de gestion de dépendances, de processus et de contraintes .

Envisager les équipes interfonctionnelles les supérieurs hiérarchiques, et les acteurs du projet pour rester dans le coup, vos ressources humaines réelles sont probablement réparties entre plusieurs départements ou niveaux. Et qu'en est-il de la technologie nécessaire à la réalisation de votre projet ? Peut-être la possédez-vous déjà, ou peut-être faut-il la construire ou l'acheter.

Et c'est ainsi que la planification des ressources se complique. 😳

Bien que chaque projet soit unique, il existe des schémas communs qui peuvent - et doivent - être répétés. C'est pourquoi les modèles de planification des ressources changent la donne pour les chefs de projet. La planification des ressources ne sera peut-être jamais facile, mais elle peut certainement être beaucoup plus facile. Et nous allons vous montrer comment ! 🙌🏼

Considérez cet article comme votre système d'aide à la planification des ressources : il explique exactement ce qu'est un modèle de planification des ressources, ce qu'il doit contenir et, pour finir en beauté, il vous donne dix exemples qui vous aideront à démarrer.

Qu'est-ce qu'un modèle de planification des ressources ?

Un plan de ressources vous aide à gérer et d'allouer les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet. Elle peut également garantir la mise en œuvre la plus efficace et la plus efficiente de l'ensemble des activités de l'entreprise gestion des ressources les ressources sont un élément essentiel des pratiques de gestion des ressources dans l'ensemble d'une organisation ! Ces ressources comprennent les locaux, l'équipement, les actifs, etc.

Et comme si cela ne suffisait pas, voici la partie la plus délicate : votre plan de ressources doit s'aligner parfaitement sur votre calendrier et votre budget afin d'éviter tout dépassement de budget au cours de la phase d'exécution.

D'une manière générale, il existe deux types de ressources :

Stables

Les ressources non stockables

Les ressources stockables sont simplement disponibles jusqu'à leur épuisement, tandis que les ressources non stockables doivent être réapprovisionnées périodiquement ou utilisées uniquement à des moments précis.

Cela dit, il est essentiel de se rappeler que tout ce dont vous avez besoin pour exécuter votre projet est une ressource. Cela inclut les matériaux, les outils, les équipements et même votre équipe ! Cela fait beaucoup à gérer et c'est pourquoi il est si important d'organiser vos ressources bien à l'avance avec l'aide d'une personne désignée outil de gestion des ressources , ERP ou modèle de planification des ressources du projet.

Un modèle de planification des ressources est un plan d'action pour les questions brûlantes que se posent tous les chefs de projet :

comment m'assurer que le projet sera achevé sans surcharger mon équipe ?

comment pouvons-nous livrer le projet dans les délais et dans le respect du budget ?

En fonction de l'effectif de votre équipe, le modèle de planification des ressources est un modèle de planification des ressources logiciel de gestion de projet préféré de votre équipe votre modèle de planification des ressources peut inclure des formules, des tableaux préétablis, des vues de projet ou des tableaux de bord pour accélérer le processus de configuration et fournir des informations en cours de route.

10 Modèles de planification des ressources

Il est difficile de choisir un seul modèle de planification des ressources quand il y en a tant, mais ces 10 modèles couvrent toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin !

Surtout si votre entreprise a déjà investi dans des logiciels Microsoft ou Produits Google pour créer vos flux de travail, nous vous proposons plusieurs options pour vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux ! Mais ne vous laissez pas décourager par le seul critère du coût : certains des modèles les plus utiles de cette liste sont aussi puissants que rentables ! Autrement dit, ils sont gratuits. 😎

Accédez à l'un de ces 10 modèles directement à partir de ce billet pour améliorer vos processus de planification et observez les ressources qui commencent à affluer ! 🤩

1. Modèle de planification des ressources ClickUp

Modèle de planification des ressources ClickUp

Correct gestion de la charge de travail doit permettre au client et à l'équipe de projet de connaître leur champ d'action et leurs responsabilités, et fournir un calendrier précis des tâches à accomplir pour respecter les délais !

Le principe universel Modèle de planification des ressources ClickUp est conçu pour aider à rationaliser l'allocation des ressources et la gestion des tâches en fournissant une structure standardisée pour l'ensemble de votre travail. La fonction Champs personnalisés de ClickUp organise les détails les plus importants afin que tout le monde ait accès aux mêmes informations :

Budgets alloués, budgets restants et coûts réels : Choisissez votre devise préférée

et : Choisissez votre devise préférée Équipes : Les responsabilités sont clairement définies avec des équipes assignées par marque, groupe ou département

: Les responsabilités sont clairement définies avec des équipes assignées par marque, groupe ou département Durée du projet (jours) : Additionnez le nombre total de jours prévus pour le projet

: Additionnez le nombre total de jours prévus pour le projet Notes sur les ressources : Suivez les détails importants concernant toutes vos ressources

: Suivez les détails importants concernant toutes vos ressources Clients : Gardez une trace des différents clients

: Gardez une trace des différents clients Coordinateur de projet : Attribuer le PC qui supervisera le projet du début à la fin

*Si vous avez une équipe de coordinateurs de projet, nous avons une vue de projet conçue spécialement pour vous. Consultez le modèle n° 4 ! Télécharger ce modèle

2. Modèle de charge de travail pour la planification des ressources ClickUp

Modèle de charge de travail pour la planification des ressources ClickUp

Si vous êtes confronté à une saison de charges de travail déséquilibrées au sein de votre équipe, il existe un moyen de dissiper le brouillard. Et tout ce qu'il faut, c'est une mise en place unique. (Mais nous l'avons déjà fait pour vous.) 😉

En prenant en considération les capacités et les compétences de chaque employé ou équipe, les chefs de projet peuvent créer des calendriers qui maximisent l'efficacité tout en minimisant les facteurs de risque en cours de route. Grâce à cette approche, les équipes seront mieux équipées pour respecter les délais tout en fournissant des résultats de haute qualité tout au long du cycle de vie du projet.

La vue Gantt de ce modèle ClickUp vous permet de visualiser différents projets afin de voir l'impact qu'un changement pourrait avoir sur d'autres calendriers. Cela permet non seulement de minimiser les perturbations, mais aussi de s'assurer que les projets restent sur la bonne voie.

Astuce : Prenez des ressources planification des capacités la planification des capacités peut être améliorée grâce aux fonctions Profils et Mon travail de ClickUp ! Les profils vous donnent un aperçu des responsabilités de chaque personne, ce qui vous permet d'ajouter des rappels, de procéder à des ajustements ou de voir sur quoi elle va travailler. Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier de planification des ressources ClickUp

Modèle de calendrier de planification des ressources ClickUp

Pour garantir la réussite d'un projet, il est important que le chef d'équipe prenne en compte les risques potentiels lors de l'élaboration de ses plans de ressources. Il s'agit notamment de :

Évaluer la disponibilité des ressources à différents moments

Comprendre et traiter les contraintes liées aux ressources

Anticiper les interruptions ou les retards potentiels

Toute modification apportée aux projets et aux tâches directement à partir de la vue chronologique de ClickUp enverra des mises à jour à toutes les personnes concernées. Une fois le travail assigné, les membres de l'équipe peuvent facilement effectuer un suivi journalier ou hebdomadaire pour vérifier la disponibilité des ressources.

La vue chronologique permet de visualiser la quantité de travail assignée à chaque membre de l'équipe au cours d'une période donnée (une semaine, deux semaines ou un mois). En outre, ce modèle vous aidera à évaluer si certaines tâches gagneraient à être réparties entre plusieurs employés ou si elles devraient être confiées à une seule personne. Ceci est utile pour l'externalisation d'une agence car cela vous donnera une meilleure idée de ce dont vous disposez.

Apprendre la différence entre Gantt charts vs. timelines /%href/! Télécharger ce modèle

4. Modèle de planification des ressources du coordinateur de projet ClickUp

Modèle de planification des ressources du coordinateur de projet ClickUp

Les coordinateurs de projet ont leurs propres tâches, distinctes de celles des projets. Ce modèle est un excellent outil de planification des ressources pour une équipe de coordinateurs de projets qui s'alignent sur le travail de chacun.

Par exemple, un coordinateur de projet organise un plan de ressources pour une mise à jour de produit hautement prioritaire qui inclut des développeurs spécifiques, des architectes système, le marketing et d'autres membres de l'équipe pour l'ensemble du mois de juillet.

Ces informations étant facilement accessibles, les équipes seront mieux équipées pour ajuster rapidement leurs plans si nécessaire, sans compromettre leurs délais ou ajouter des réunions supplémentaires.

Check out our list of outils de gestion de la charge de travail pour stimuler la productivité des équipes! Télécharger ce modèle

5. Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp

Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp

Lorsqu'ils confient du travail à des équipes de projet, les responsables doivent tenir compte à la fois du nombre de ressources disponibles et des besoins du projet. Il est important de s'assurer que les équipes ne sont pas surchargées de travail ou que les tâches qui leur sont assignées ne dépassent pas leurs capacités.

Entrer dans le Modèle de charge de travail de l'employé ClickUp ! Gérez la charge de travail de votre équipe et planifiez les projets futurs en définissant la capacité des membres de votre équipe sur une base hebdomadaire.

Ce modèle comprend deux vues de la charge de travail - Individuel et Équipe - ainsi que des champs personnalisés pour vous permettre de commencer avec les éléments essentiels :

Assigné : Membre de l'équipe responsable de la tâche

: Membre de l'équipe responsable de la tâche Priorité : indicateur de priorité Urgent, Haut et Normal

: indicateur de priorité Urgent, Haut et Normal Temps Estime : Temps alloué pour chaque tâche ou sous-tâche

: Temps alloué pour chaque tâche ou sous-tâche Équipe : Équipe à laquelle appartiennent la tâche et l'assigné

: Équipe à laquelle appartiennent la tâche et l'assigné Date d'échéance : Date limite : Date d'achèvement Télécharger ce modèle ### 6. Modèle de planification rétrospective des ressources ClickUp

Modèle de planification rétrospective des ressources ClickUp

La planification rétrospective des ressources est une approche de la gestion de projet qui part de l'objectif final et travaille en amont pour identifier et allouer les ressources pour chaque tâche nécessaire à l'obtention du résultat souhaité.

Cette méthode est un moyen efficace pour les équipes de rester organisées tout en s'assurant qu'elles disposent de tout ce dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. En travaillant dans l'ordre inverse, les équipes peuvent rapidement identifier les risques potentiels.

Mettez en page votre plan du projet de manière efficace et de visualiser le travail dans le Modèle de planification rétrospective des ressources ClickUp . Si cette approche vous est inconnue, ne vous inquiétez pas ! Le modèle comporte un guide de démarrage avec des étapes à suivre et une démonstration de la façon de le mettre en place et de le faire fonctionner. ⚒️ Télécharger ce modèle

7. Modèle de planification de compte ClickUp

Modèle de planification de compte ClickUp

La planification des comptes est une stratégie essentielle de gestion des ressources qui permet aux entreprises de disposer des ressources nécessaires pour atteindre leurs buts et objectifs spécifiques. Ce type de planification des ressources implique :

Prendre des décisions sur la meilleure façon d'allouer ou de réallouer les ressources afin de maximiser l'efficacité et d'optimiser les performances

L'examen de la base de ressources actuelle de l'entreprise

Évaluer les forces et les faiblesses

L'évaluation Modèle de planification de compte ClickUp est le modèle de gestion que vous voulez pour la visibilité des parties prenantes et des équipes directement impliquées. Il comporte des vues prédéfinies et des champs personnalisés pour obtenir une image complète de chaque compte :

Champs personnalisés: Etape du compte, Revenu mensuel, Santé du compte, Contact, et Équipe

Etape du compte, Revenu mensuel, Santé du compte, Contact, et Équipe Vue du tableau des comptes par étape: Tous les comptes sont organisés par étape

Tous les comptes sont organisés par étape Vue de la liste des comptes : Tous les comptes regroupés par statut Télécharger ce modèle ### 8. Modèle d'allocation des ressources ClickUp

Modèle d'allocation des ressources ClickUp

Le modèle Modèle d'allocation des ressources ClickUp est un outil stratégique pour les équipes de marketing et de création pour allouer des fonds, affecter des membres de l'équipe, trouver le matériel ou les services nécessaires à un projet et veiller à ce que les budgets soient respectés sans sacrifier la qualité. ✨

Il est doté de différentes vues permettant d'examiner les ressources sous plusieurs angles, sans travail administratif supplémentaire :

Vue du tableau du processus de livraison : projets regroupés par étapes du projet

: projets regroupés par étapes du projet vue de la liste des clients : projets regroupés par nom de Client Vue de la liste des projets : projets regroupés par nom de _Client

Vue de la liste des projets : projets regroupés par nom de _Client vue de la liste des projets : projets regroupés par Type de produit livrable Vue de la charge de travail de l'équipe : projets regroupés par _Type de produits livrables

Vue de la charge de travail de l'équipe : projets regroupés par _Type de produits livrables Vue de la charge de travail de l'équipe : charge de travail de chaque équipe pour une période donnée

: charge de travail de chaque équipe pour une période donnée Vue de la charge de travail des chefs d'équipe : charge de travail de chaque chef d'équipe pour une période donnée Télécharger ce modèle ### 9. Modèle Excel de planification des ressources

via Chef de projet tactique Ce modèle Microsoft Excel pour la planification des ressources offre un format bien organisé pour séparer les ressources de l'équipe. Ce modèle standard couvre les détails nécessaires pour commencer à prévoir avec précision les ressources requises pour les tâches à venir, ce qui permet d'améliorer la qualité de la planification des ressources gestion du temps et des économies à long terme.

Si vous cherchez plus qu'une feuille de calcul autonome, essayez d'autres modèles gratuits de planification des ressources de ClickUp afin de pouvoir collaborer avec vos équipes en un seul endroit ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de planification des ressources Google Sheets

via Google Workspace Marketplace

Les modèles de planification des ressources dans Google Sheets sont une autre option intéressante pour les équipes qui utilisent Google Workspace. Ce modèle permet d'élaborer un structure de répartition du travail à plusieurs niveaux pour couvrir tous les aspects de la gestion des ressources. Si vous êtes familier avec les diagrammes de Gantt, vous apprécierez la navigation claire et la configuration initiale pour démarrer immédiatement.

Astuce : Intégrer Google Drive à ClickUp pour parcourir vos disques personnels et d'équipe sans quitter votre espace de travail ClickUp ! Vous avez également la possibilité d'intégrer Sheets dans les tâches, les commentaires, les Docs, les vues et les widgets du tableau de bord de ClickUp ! 🤩

_Bonus: *! Télécharger ce modèle

Caractéristiques incontournables de votre modèle de plan de ressources

La réussite de votre modèle de planification des ressources dépend de beaucoup de choses. 👀

Votre modèle jette les bases d'une planification précise des ressources avant et pendant votre projet. Les modèles les plus utiles sont facilement personnalisables et constructibles, ce qui vous permet d'ajouter des détails pour les projets plus complexes ou de retirer quelques couches pour les demandes plus simples. De plus, ils sont compatibles avec les outils et les outils de gestion de projet préférés de votre chef de projet techniques préférés de votre chef de projet, notamment les diagrammes de Gantt l'affichage d'un calendrier, la planification, dépendances des tâches , planification des capacités , nivellement des ressources et bien d'autres choses encore. 😮

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux organisations une solution mur à mur pour chaque équipe

Avec le nombre infini de modèles qui inondent chaque recherche Google, il est crucial d'avoir une idée de ce que vous recherchez avant d'entamer votre processus de recherche. Au lieu de recouper les listes de fonctionnalités de tous les modèles, tenez-vous en à ces quatre facteurs incontournables et vous ne serez pas déçu !

Des vues multiples : Différents projets requièrent différentes manières dede visualiser les flux de travail et de gérer les ressources. Plusieurs vues de projets pour structurer vos tâches sous forme de liste,calendrier des ressourcesun organigramme ou un tableau Kanban sont des atouts inestimables, en particulier pour les membres de l'équipe qui structurent leur charge de travail de manière plus spécifique

: Différents projets requièrent différentes manières dede visualiser les flux de travail et de gérer les ressources. Plusieurs vues de projets pour structurer vos tâches sous forme de liste,calendrier des ressourcesun organigramme ou un tableau Kanban sont des atouts inestimables, en particulier pour les membres de l'équipe qui structurent leur charge de travail de manière plus spécifique Les rapports et les informations : S'il est important de commencer à planifier les ressources avant le début du projet, des tableaux de bord détaillés et des fonctions de reporting vous aideront à garder le contrôle tout au long du projet ! Recherchez des mots-clés tels que instant et temps réel pour vous assurer que votre modèle fournira des données actualisées et fiables

: S'il est important de commencer à planifier les ressources avant le début du projet, des tableaux de bord détaillés et des fonctions de reporting vous aideront à garder le contrôle tout au long du projet ! Recherchez des mots-clés tels que et pour vous assurer que votre modèle fournira des données actualisées et fiables Personnalisation : Un modèle de planification de la capacité des ressources peut fournir un schéma directeur, mais vous devez être en mesure de vous l'approprier. Il n'y a pas deux équipes identiques et vous ne devriez pas être obligé de suivre un processus différent en raison du style de modèle que vous avez choisi. De plus, il existe tellement de modèles que vous ne devriez pas avoir à faire de compromis sur les processus que vous avez déjà mis en place, ce qui vous ferait perdre un temps précieux !

: Un modèle de planification de la capacité des ressources peut fournir un schéma directeur, mais vous devez être en mesure de vous l'approprier. Il n'y a pas deux équipes identiques et vous ne devriez pas être obligé de suivre un processus différent en raison du style de modèle que vous avez choisi. De plus, il existe tellement de modèles que vous ne devriez pas avoir à faire de compromis sur les processus que vous avez déjà mis en place, ce qui vous ferait perdre un temps précieux ! Intégrations : Les intégrations multiples vous aideront à adopter plus rapidement un modèle de planification des ressources et à en tirer le meilleur parti à long terme. Les intégrations étendent les fonctionnalités de tout outil ou logiciel. Vérifiez que les applications que vous utilisez déjà sont compatibles avec votre nouveau modèle

Démarrer la planification des ressources avec les modèles ClickUp personnalisés

Les modèles ne rendent-ils pas les choses difficiles un peu plus faciles ? 🥰

Et un modèle ClickUp ? Eh bien, beaucoup plus facile, en fait ! ClickUp est la seule plate-forme de productivité suffisamment puissante pour fournir des solutions mur à mur pour les entreprises de l'Union européenne équipes dans tous les secteurs d'activité -un rêve devenu réalité pour les chefs de projet chargés de planifier les ressources, les flux de travail et les produits livrables pour des projets de toute taille !

Utilisez la vue de la charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et pour glisser-déposer facilement des tâches afin de réaffecter les ressources

Que vous supervisiez la charge de travail d'une équipe ou que vous développiez de nouveaux projets dans le cadre d'une collaboration Tableau blanc ClickUp , ClickUp a toutes les caractéristiques pour améliorer vos processus de planification en toute simplicité.

Accédez à des tonnes de fonctions de planification de l'affectation des ressources, à une vaste gamme d'outils de planification et à des outils de gestion des ressources Bibliothèque de modèles , plus de 1 000 intégrations et un nombre illimité de tâches lorsque vous vous inscrivez à Plan gratuit pour toujours de ClickUp .

Et lorsque vous êtes prêt à explorer encore plus de fonctionnalités, débloquez la vue de la charge de travail, les rapports personnalisés, et bien plus encore avec des options payantes pour aussi peu que 5 $ ! 💸 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à planifier. ✅