10 meilleures applications de gestion des tâches pour les utilisateurs de Mac en 2024

Votre liste de tâches quotidiennes ressemble-t-elle davantage à un ensemble de gribouillages maniaques sur un bloc-notes ou à des notes prises au fil de l'eau dans un Google Doc ?

Vous n'êtes pas le seul.

Les applications de gestion de projet aident les entreprises très occupées comme vous à faire la part des choses dans l'amoncellement de tâches, de projets et de suivis qui les attendent.

L'inconvénient ?

Tous les logiciels de gestion de projet ne sont pas compatibles avec les appareils Apple ou MacOS. Il n'y a rien d'aussi angoissant que de trouver l'application de tâches parfaite pour se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas avec votre ordinateur ou votre téléphone. 👀

À ne pas s'inquiéter : nous avons fait le travail nécessaire pour trouver les meilleures applications de tâches pour les utilisateurs de Mac. Nous allons vous montrer comment repérer une application de gestion des tâches de qualité et démarrer votre recherche avec une liste des meilleures applications de gestion des tâches pour les utilisateurs de Mac.

Que rechercher dans les applications de gestion des tâches pour Mac ?

Les applications de gestion des tâches ne résoudront pas tous vos problèmes vos problèmes de productivité mais ils simplifieront certainement votre journée de travail en mettant en évidence les points suivants les tâches ou les projets les plus importants .

Les fonctionnalités de gestion des tâches de haute qualité comprennent :

Compatibilité multiplateforme: Avant tout, l'application doit être compatible avec votre iPhone, iPad, Mac et autres appareils Apple. Les applications basées sur le web sont généralement une valeur sûre, car elles travaillent dans le cloud, et non sur votre appareil local. Vous devez également tenir compte de la compatibilité avec les appareils Android ou les ordinateurs Windows. Après tout, vous travaillez avec d'autres personnes pour gérer des tâches, et il est peu probable que tout le monde utilise Mac

Avant tout, l'application doit être compatible avec votre iPhone, iPad, Mac et autres appareils Apple. Les applications basées sur le web sont généralement une valeur sûre, car elles travaillent dans le cloud, et non sur votre appareil local. Vous devez également tenir compte de la compatibilité avec les appareils Android ou les ordinateurs Windows. Après tout, vous travaillez avec d'autres personnes pour gérer des tâches, et il est peu probable que tout le monde utilise Mac Intégrations: Les logiciels de gestion de tâches et de projets sont géniaux en soi, mais ils sont encore plus puissants lorsqu'ils s'intègrent aux autres outils de votre pile technologique. Recherchez des outils qui offrent des intégrations intégrées avec Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook ou Google Agenda. Moins vous aurez besoin de passer d'une plateforme à l'autre, plus vous aurez de temps pour vous concentrer sur votre travail

Les logiciels de gestion de tâches et de projets sont géniaux en soi, mais ils sont encore plus puissants lorsqu'ils s'intègrent aux autres outils de votre pile technologique. Recherchez des outils qui offrent des intégrations intégrées avec Slack, Evernote, Excel, Gmail, Outlook ou Google Agenda. Moins vous aurez besoin de passer d'une plateforme à l'autre, plus vous aurez de temps pour vous concentrer sur votre travail Interface utilisateur solide: Vous n'avez probablement pas des heures de temps libre à consacrer à votre travail. Gagner du temps et des tracas en choisissant une application de gestion des tâches conviviale dont l'utilisation ne nécessite aucune formation. Elle doit comporter plusieurs affichages, comme la vue Gantt ou le diagramme de Gantt, pour vous indiquer rapidement ce qui est prévu dans votre emploi du temps de la journée

Triez vos tâches rapidement et facilement, et créez des affichages en cascade d'un simple clic pour garder une longueur d'avance et prioriser ce qui est important

Les 10 meilleures applications de gestion des tâches pour les utilisateurs de Mac

Vous pouvez toujours gérer vos tâches à l'aide de notes autocollantes ou d'une application de prise de notes, mais ces options ne vous tiennent pas compte de vos responsabilités et ne permettent certainement pas la collaboration en équipe.

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe sur le marché de nombreux outils de gestion des tâches de grande qualité spécialement conçus pour les utilisateurs de Mac. Voici 10 de nos favoris. 🌻

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est l'outil de gestion des tâches le mieux évalué au monde, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Tâches ClickUp intègre les projets, les notes de réunion et les rapports de statut dans votre flux de travail. Rassemblez tout votre travail au même endroit dans une plateforme intuitive qui s'adapte à votre façon de travailler.

Définissez des tâches récurrentes, assignez des tâches à des collègues (ou même à des sous-traitants), créez des champs personnalisés ou des fils de commentaires sur chaque tâche : ClickUp fait tout cela. La plateforme inclut des dépendances de tâches, des outils de gestion du temps et des sous-tâches pour organiser même les plans de travail les plus complexes en tâches exploitables. 🤩

Cette application de gestion des tâches pour Mac est même livrée avec un bloc-notes pour vous permettre de réfléchir aux prochaines étapes. Nous rendons facile comme bonjour la conversion de vos notes en tâches d'un simple toucher, pour que vous n'ayez plus jamais à faire de double saisie.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Rappels: Ne laissez jamais tomber une tâche. Personnalisez la fréquence de vos notifications ClickUp et les options de livraison. Recevez des notifications par e-mail, bureau ou mobile - et oui, tout cela fonctionne sur MacOS et iOS

Ne laissez jamais tomber une tâche. Personnalisez la fréquence de vos notifications ClickUp et les options de livraison. Recevez des notifications par e-mail, bureau ou mobile - et oui, tout cela fonctionne sur MacOS et iOS Modèles: Inutile de perdre un temps précieux à créer des tâches ou des listes lorsque vous démarrez un nouveau projet. Soit vous utilisez un modèle prêt à l'emploiModèle de gestion des tâches ClickUp ou créez le vôtre

Inutile de perdre un temps précieux à créer des tâches ou des listes lorsque vous démarrez un nouveau projet. Soit vous utilisez un modèle prêt à l'emploiModèle de gestion des tâches ClickUp ou créez le vôtre Priorités: Un flux continu de vos tâches quotidiennes n'est pas utile, n'est-ce pas ? Nous comprenons que certaines tâches sont plus urgentes que d'autres, c'est pourquoi ClickUp propose une fonction de codage des tâches par couleur

Un flux continu de vos tâches quotidiennes n'est pas utile, n'est-ce pas ? Nous comprenons que certaines tâches sont plus urgentes que d'autres, c'est pourquoi ClickUp propose une fonction de codage des tâches par couleur Affiches: Au lieu de vous forcer à suivre la façon dont ClickUp fait les choses, la plateforme s'adapte à la façon dont vous préférez travailler. ClickUp propose 15 vues au total, dont la vue Tableau, la vue Liste, la vue Équipe, la vue Calendrier, la vue Tableur, la vue Échéancier et la vue Tableau blanc, pour vous aider à gérer de multiples projets

Au lieu de vous forcer à suivre la façon dont ClickUp fait les choses, la plateforme s'adapte à la façon dont vous préférez travailler. ClickUp propose 15 vues au total, dont la vue Tableau, la vue Liste, la vue Équipe, la vue Calendrier, la vue Tableur, la vue Échéancier et la vue Tableau blanc, pour vous aider à gérer de multiples projets Automatisation : Réduisez les tâches répétitives de votre flux de travail avec des fonctionnalités d'automatisation complexes lorsque vous mettez à jour ou créez des tâches

: Réduisez les tâches répétitives de votre flux de travail avec des fonctionnalités d'automatisation complexes lorsque vous mettez à jour ou créez des tâches Personnalisation : Créez une liste de tâches personnelles ou utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches pour mieux gérer les tâches des départements et des équipes

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités telles que ClickUp AI ne sont disponibles que pour les abonnés payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Choses 3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Things-3-1400x1049.jpeg Applications de gestion des tâches pour Mac : Things 3 /$$img/

Via Choses 3 Things 3 est une application de gestion des tâches simple mais puissante qui mélange les tâches personnelles et celles liées au travail en un seul endroit. Si vous cherchez un outil pour suivre vos indicateurs de performance au travail et vos temps d'entraînement au marathon, Things 3 est fait pour vous.

Things 3 dispose également d'une version mobile. Cependant, l'application de bureau Mac a des ajouts tels que l'intégration d'un raccourci, qui automatise vos flux de travail. Il y a aussi un mode sombre et des widgets qui la font sortir du lot par rapport aux autres applications.

Nous aimons bien À$$a parce qu'elle affiche votre liste de tâches et les évènements de votre calendrier dans une simple vue Aujourd'hui. Vous pouvez également ajouter un affichage Ce soir si vous avez besoin d'aide pour gérer votre routine nocturne, ce qui est un must pour les papillons sociaux et les parents qui travaillent. 🦋

Les meilleures fonctionnalités de Things 3

La fonctionnalité d'extension de partage permet de créer des to-dos avec du contenu provenant d'autres applications et sites

Things 3 mélange les to-dos avec un affichage du Calendrier afin que vous puissiez rapidement comprendre ce qui est dans votre assiette pour la journée

Things 3 est disponible pour le bureau et les appareils mobiles, ce qui permet de le synchroniser avec tous vos appareils Apple

Limites de Things 3

Certains utilisateurs sont frustrés par le manque de personnalisation de la mise en forme par rapport à d'autres applications de gestion des tâches

Things 3 n'assiste plus la synchronisation avec des appareils autres que ceux d'Apple, ce qui était auparavant une option dans Things 2

Les capacités de gestion de projet et les fonctionnalités clés ne sont pas aussi robustes que celles d'autres logiciels de cette liste

Prix de Things 3

$49.99

Things 3 évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (20+ reviews)

4.4/5 (20+ reviews) Capterra: 4.9/5 (130+ commentaires)

3. Todoist

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/Todoist-Todoist ClickUp_5.png exemple de produit Todoist /$$$img/

Via Todoist Todoist est à la fois une application de gestion des tâches et une application de liste à faire. Voyez ce qui se trouve sur votre liste de tâches grâce aux vues Aujourd'hui et À venir, ou configurez vos propres filtres personnalisés pour afficher vos tâches sous un angle différent. Todoist est doté de nombreuses fonctionnalités dès le départ, notamment les tâches récurrentes, les sous-tâches, les tâches prioritaires, les rappels (forfait Pro uniquement) et la collaboration. Si vous n'êtes pas fan de sa vue Tâche, Todoist vous permet d'utiliser une vue Tableau Kanban.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

La reconnaissance du langage naturel facilite la saisie des détails

Des filtres personnalisés permettent de trier les tâches par projet ou par priorité

Vous pouvez ajouter des commentaires ou télécharger des fichiers pour donner plus de contexte à chaque tâche

Les limites de Todoist

Vous devez payer pour un forfait Pro si vous voulez des rappels de tâches

Todoist a des options d'affichage limitées par rapport à d'autres logiciels de gestion de tâches et de projets

Prix de Todoist

Free

Pro: 4$/mois par utilisateur, facturé annuellement

4$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 6$/mois par utilisateur, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (750+ commentaires)

4.4/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2,200+ avis)

4. Airtable

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Applications de gestion des tâches pour Mac : Tableau de bord Airtable /$$img/

Via AirtableAirtable est une application de productivité de niveau entreprise. Cette plateforme no-code est surtout adaptée aux équipes de programmation, mais tout le monde peut utiliser ses puissantes fonctionnalités.

Ce qui est génial avec Airtable, c'est que vous pouvez créer une application de gestion des tâches personnalisée pour les membres de votre équipe - et même la convertir en un produit de travail à partager avec d'autres. 🙌

Airtable est également doté d'une IA native. Par exemple, vous pouvez donner à l'IA des instructions telles que "Prétendez que vous êtes un responsable marketing et rédigez un briefing sur un produit." Vous devez évidemment examiner ce que l'IA génère, mais l'intégration de l'IA à une application de gestion des tâches est plutôt soignée.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Airtable dispose d'une base de données relationnelle qui synchronise vos données avec d'autres systèmes, rassemblant toutes vos informations dans un seul système

Les Automatisations d'Airtable vous permettent de personnaliser les flux de travail avec une logique de déclenchement et d'action

Limites d'Airtable

Airtable a beaucoup de cloches et de sifflets, il peut donc ne pas convenir aux petites entreprises ou aux startups

Certains utilisateurs disent que les rapports et les diagrammes ne sont pas très personnalisables

Prix d'Airtable

Free

Plus: 10 $/place par mois, facturé annuellement

10 $/place par mois, facturé annuellement Pro: 20 $ par place et par mois, facturation annuelle

20 $ par place et par mois, facturation annuelle Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (2,100+ reviews)

4.6/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,800+ reviews)

Learn about the meilleurs outils de développement pour les utilisateurs de Mac !

5. Microsoft À faire

Via Microsoft Il peut sembler bizarre d'utiliser une application de gestion de tâches Microsoft pour des appareils Mac. Mais si vous travaillez dans une entreprise qui aime Microsoft et que vous ne voulez pas renoncer à votre Mac, Microsoft À faire est un excellent compromis.

En effet, Microsoft To Do fonctionne sur les appareils Mac : Microsoft À faire travaille sur les appareils Mac. 💻 Microsoft À faire est une application de gestion des tâches multiplateforme, ce qui signifie que vous êtes libre de forfaiter vos tâches de travail sur votre bureau Mac ou via l'application mobile. Elle ne dispose pas d'automatisations fantaisistes ou de fonctionnalités avancées comme d'autres logiciels de gestion de tâches et de projets pour les utilisateurs de Mac.

Mais si vous souhaitez une application de tâches sans fioritures et sans courbe d'apprentissage, Microsoft À faire pourrait bien faire l'affaire.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft À faire

Microsoft À faire s'intègre à Outlook Tasks pour regrouper toutes vos tâches en un seul endroit

L'application est disponible sur iPhone, Android, Windows et sur le web

Limites de Microsoft À faire

Vous devez disposer d'un abonnement à Microsoft 365 pour accéder à Microsoft À faire

Prix de Microsoft À faire

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

6 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

22 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

Microsoft À faire évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,700+ reviews)

6. OmniPlan

Via OmniGroup OmniPlan est une application de gestion des tâches exclusive à Apple que vous pouvez utiliser sur les appareils mobiles et de bureau. Si votre travail est soumis à des délais ou à des contraintes de temps, OmniPlan vous permet, à vous et à votre équipe, de rester sur la bonne voie. 📈

OmniPlan tire également parti de plusieurs calendriers d'équipe pour une planification sans conflit. L'analyse de la valeur acquise intégrée vous donne également des informations exploitables sur le budget, la progression et la valeur de votre projet.

L'originalité d'OmniPlan réside dans le fait que vous pouvez l'acheter une seule fois et en être propriétaire, ce qui est exceptionnel à l'ère du tout SaaS. Le prix est élevé, mais vous l'achetez une seule fois et vous bénéficiez d'un accès universel pour Mac, iPhone et iPad. Toutes les mises à jour de la version 4 sont incluses, mais vous devez l'acheter à nouveau pour les mises à jour des versions ultérieures.

OmniPlan meilleures fonctionnalités

OmniPlan comprend trois élémentsmodèles de gestion de tâches pour l'installation rapide d'un projet* Vous pouvez définir des dates de début et de fin pour chaque tâche

OmniPlan comprend un tableau de bord multi-projets qui vous permet d'afficher l'ensemble de vos projets à un niveau élevé

Limites d'OmniPlan

Certains utilisateurs rencontrent des bugs et des décalages lorsqu'ils travaillent avec un grand nombre de données ou de tâches

D'autres utilisateurs affirment que la plateforme manque d'éléments accrocheurs qui rendent les autres logiciels de gestion de tâches agréables à utiliser

Prix d'OmniPlan

Abonnement: 19,99 $/mois par utilisateur

19,99 $/mois par utilisateur Licence standard v4: 199,99 $ en une seule fois

199,99 $ en une seule fois Licence Pro v4: 399,99 $ en une seule fois

OmniPlan évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (15 commentaires)

4.5/5 (15 commentaires) Capterra: 4.3/5 (19 commentaires)

7. Trello

Via TrelloTrello est l'application numérique de tableau Kanban par excellence, mais elle offre aujourd'hui bien plus que des vues Tableau. Pour utiliser Trello, créez un Tableau pour chaque projet, dressez une liste d'étapes pour le projet et créez des cartes qui représentent chaque tâche. Au fur et à mesure que vous avancez dans le projet, faites glisser les cartes vers chaque étape de la liste.

Parce qu'il est axé sur les étapes, Trello est idéal pour les projets comportant plusieurs phases ou des transferts. Il est idéal pour la programmation, la création de contenu, l'onboarding et bien plus encore. ⚒️

Si vous n'aimez pas les tableaux Kanban, Trello propose également d'autres vues, notamment une vue Échéancier et une vue Calendrier.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Trello dispose de dizaines d'intégrations avec des outils populaires tels que Slack et Jira

L'Automatisation de Butler est une fonctionnalité sans code disponible sur chaque tableau Trello pour accélérer votre flux de travail

Les limites de Trello

Certains utilisateurs veulent des automatisations plus avancées

La version gratuite limite la taille des fichiers et les intégrations

Prix de Trello

Free

Standard: 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

5$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium: 10$/mois par utilisateur, facturé annuellement

10$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (13,300+ reviews)

4.4/5 (13,300+ reviews) Capterra: 4.5/5 (22,600+ reviews)

8. BonneTâche

Via BonneTâche GoodTask est une application de gestion des tâches pour Mac, basée sur Apple Reminders et Calendars. Si vous utilisez déjà les Rappels et les Calendriers sur votre Mac, GoodTask s'intégrera parfaitement à vos processus de travail.

Bien sûr, GoodTask propose des checklists de tâches simples. Mais il gère également l'ensemble des l'étendue du travail pour les projets complexes. Il intègre tous les évènements du calendrier aux côtés de vos tâches afin que vous gériez toutes vos to-dos sans vous casser la tête. 💪

Les meilleures fonctionnalités de GoodTask

GoodTask est livré avec des widgets pour iPhone et Apple Watch pour une gestion des tâches en déplacement

Les listes intelligentes filtrent les tâches avec des catégories générées automatiquement

Ajoutez des tâches rapidement avec des actions rapides et des extraits de texte

Les limites de GoodTask

GoodTask n'est disponible que pour les appareils Apple

Il lui manque des automatisations plus avancées et des fonctionnalités de modèle offertes par d'autres logiciels de gestion de projet pour Mac

Prix de GoodTask

$39.99

Évaluations et critiques de GoodTask

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. TickTick

Via TickTick TickTick se présente comme une application de gestion des tâches pour le travail et la vie privée - elle vous tiendra compte de vos résolutions du Nouvel An et des dates d'échéance de votre travail.

Cette Équipe de gestion des tâches est livrée avec cinq affichages de calendrier différents. Si vous avez besoin d'aide pour gérer votre emploi du temps, cette application a la puissance de feu nécessaire pour le faire. Elle permet également de collaborer en équipe avec d'autres utilisateurs. Ainsi, si vous avez besoin d'aide pour l'exécution d'un projet tickTick s'en charge également.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

TickTick se synchronise sur 10 plateformes différentes

TickTick s'intègre à Siri et aux entrées vocales pour réduire la saisie

"Annoying Alert" est une fonctionnalité hilarante mais utile qui ne cessera de vous rappeler des tâches méga-importantes jusqu'à ce qu'elles soient terminées

Les limites de TickTick

Certains utilisateurs signalent des bugs et des décalages dans l'application mobile TickTick

D'autres utilisateurs affirment que les rappels de tâches se font par le biais de notifications sur leurs appareils, mais qu'ils préféreraient des rappels par e-mail

Prix de TickTick

Free

Premium: 27,99 $/an

G2: 4.5/5 (80+ reviews)

4.5/5 (80+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100 commentaires)

10. Sunsama

Via SunsamaSunsama se présente comme une application de gestion des tâches pour Mac qui vous permettra de rester calme et productif grâce à une planification intentionnelle des tâches. C'est une solution de gestion des tâches idéale pour tous ceux qui essaient de profiter d'un peu d'équilibre entre travail et vie privée. 🧘

Si vous essayez de rentrer à l'Accueil pour le match de Johnny à 19 heures, paramétrez une heure de conclusion à 17 heures dans Sunsama. L'application gérera votre temps et vos tâches pour que vous quittiez le travail à la bonne heure.

Sunsama meilleures fonctionnalités

Sunsama récupère les données d'autres gestionnaires de tâches, comme Trello et Asana, ainsi que les e-mails de Gmail et Outlook

Planifiez les tâches sur votre calendrier avec Timeboxing pour que personne n'interrompe votre travail important

Les limites de Sunsama

Sunsama propose un essai gratuit de deux semaines, mais n'a pas d'option gratuite

Prix de Sunsama

Essai gratuit

Abonnement annuel: $16/mois par utilisateur, facturé annuellement

$16/mois par utilisateur, facturé annuellement Abonnement mensuel: 20$/mois par utilisateur, facturé annuellement

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (20 commentaires)

