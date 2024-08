10 modèles gratuits de cartes conceptuelles dans Google Docs & ; ClickUp

Avant de vous lancer dans un projet, quel qu'il soit, il est essentiel de savoir où vous voulez en venir.

Toutes les personnes impliquées doivent être en phase avec les objectifs à long terme et pouvoir accéder aux bonnes informations sur le projet pour y parvenir. La recherche initiale, le brainstorming et les maquettes ne sont qu'une partie des éléments clés documentation du projet qui rend tout cela possible. Mais comment faire pour s'y retrouver dans toutes ces pièces en mouvement ?

En mappant des concepts, bien sûr 🙂

Ceux-ci diagrammes aident les équipes à donner un sens à leurs idées en établissant entre elles des relations qui les rattachent à un sujet plus vaste. En particulier dans les premières étapes du développement d'un produit, lorsque de nouvelles idées sont lancées comme des ballons de football, ces connexions aident les concepteurs et les ingénieurs à définir un cadre général pour la phase suivante.

En outre, le mappage conceptuel permet à chaque membre de disposer d'un espace pour explorer correctement ses idées les plus créatives. 🎨

Bien que vous puissiez toujours repartir de zéro pour créer votre prochain plan conceptuel, la meilleure façon de tirer le meilleur parti de ce plan conceptuel est de l'utiliser comme un outil d'aide à la décision stratégie d'idéation est d'utiliser un modèle de carte conceptuelle prêt à l'emploi. L'utilisation d'un modèle de carte conceptuelle prêt à l'emploi facilite les tâches suivantes améliorer votre processus de brainstorming grâce à une structure dans laquelle vous insérez vos idées complexes au fur et à mesure.

Ils sont aussi généralement intégrés à votre outil de travail préféré logiciel de brainstorming ou qui s'intègrent de manière transparente à votre stack technologique actuel - vous n'aurez donc pas à débourser la carte de l'entreprise pour acheter créateur de cartes conceptuelles . Cet article est l'endroit idéal pour commencer. Non seulement nous allons plonger dans la façon de créer des cartes conceptuelles, mais nous avons fait le travail pour vous apporter les 10 meilleurs modèles de cartes conceptuelles pour n'importe quel projet. ✅

Qu'est-ce qu'un modèle de carte conceptuelle ?

Un modèle de carte conceptuelle utilise des tableaux, des graphiques, des diagrammes ou, le plus souvent, des diagrammes préconstruits pour représenter visuellement des informations en les reliant à une idée globale. Ces modèles fournissent un cadre pour aider les équipes à fixer les détails de haut niveau d'un projet dans une structure hiérarchique, où les idées les plus importantes et les plus complexes se trouvent au sommet.

Chaque idée ou concept clé est représenté par une forme différente sur le plan conceptuel, qui peut être modifié en fonction des détails du projet, un peu à la manière d'un "mad lib". Presque.

Dessinez des connexions entre n'importe quelle forme ou support sur votre Tableau blanc pour construire votre organigramme dans ClickUp

Très visuels, les modèles de cartes conceptuelles sont d'excellents outils à introduire dès le début de la phase d'idéation et à conserver pour les prochaines étapes l'adhésion des parties prenantes . La conception de votre plan conceptuel nécessite un état d'esprit de road-mapping pour connecter les idées, construire une structure hiérarchique et relier des informations complexes dans un document présenté visuellement.

De plus, vous pouvez utiliser les cartes conceptuelles pour illustrer tout, des idées de base aux procédures et systèmes spécifiques. En fin de compte, ces visualisations vous aident à planifier et à achever toute une série de tâches, que vous souhaitiez les utiliser pour développer de nouveaux produits, des campagnes de marketing ou restructurer le département.

Types de modèles de plans conceptuels

Des facteurs tels que le type de projet, les exigences, la pile technologique actuelle et le style de travail influenceront le type de modèle de carte conceptuelle qui vous conviendra le mieux. Et comme il existe une multitude de façons de concevoir vos plans conceptuels, il y en a pour tous les goûts !

Il s'agit simplement de trouver ce qui convient le mieux. Alors, quel type de modèle de carte conceptuelle devriez-vous rechercher ? Organigrammes illustrent les flux de travail et les processus, tandis que les plans conceptuels des systèmes aident à visualiser différents types de systèmes simples ou complexes. Vous pouvez également utiliser des plans en toile d'araignée pour former un "réseau" d'idées ou pour vous brancher sur un diagramme existant afin de vous concentrer sur un sujet particulier des modèles de cartes mentales.

Personnalisez votre carte mentale à partir de zéro dans ClickUp avec le mode vide

Les cartes de hiérarchie sont un autre type de carte conceptuelle créative qui s'avère très utile pour déterminer les priorités ou l'autorité des éléments. En d'autres termes, il s'agit d'indiquer les dépendances entre les tâches ou la chaîne de commande au sein de votre service.

Bonus: Mind Maps Vs Concept Maps

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de carte conceptuelle ?

Lors de la recherche de modèles de cartes conceptuelles, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. L'aspect, la convivialité et les fonctions varient d'une équipe à l'autre, mais il existe quelques fonctionnalités révélatrices qui vous guideront dans la bonne direction afin que vous n'ayez pas à partir d'un modèle de carte conceptuelle vierge :

Facilité d'utilisation de votre modèle de carte conceptuelle dès que vous le téléchargez - pas besoin de webinaire ou de vidéo explicative supplémentaire

de votre modèle de carte conceptuelle dès que vous le téléchargez - pas besoin de webinaire ou de vidéo explicative supplémentaire Une disposition flexible pour ajouter ou modifier la structure. Ceci est utile si vous jonglez avec plusieurs projets dans différents concepts complexes

pour ajouter ou modifier la structure. Ceci est utile si vous jonglez avec plusieurs projets dans différents concepts complexes Des tonnes d'outils hautement visuels pour ajouter de la couleur, des formes, des objets et des connecteurs à votre carte conceptuelle

pour ajouter de la couleur, des formes, des objets et des connecteurs à votre carte conceptuelle Capacités de collaboration pour partager, modifier et présenter vos cartes conceptuelles à l'équipe

pour partager, modifier et présenter vos cartes conceptuelles à l'équipe Multiples intégrations pour aligner votre modèle de carte conceptuelle avec vos outils de travail les plus utilisés

Tenez compte du projet sur lequel vous travaillez pour trouver la solution la plus appropriée qui peut répondre à vos besoins uniques. Et ne soyez pas avare de votre liste de modèles ! La carte conceptuelle est une stratégie de diagramme populaire et les fonctionnalités que nous avons listées ne font qu'effleurer la surface de ce que certaines de ces ressources peuvent faire pour vous.

10 modèles de plans conceptuels gratuits

Avec autant d'options disponibles, vous êtes sûr de trouver le bon modèle de carte conceptuelle. Mais inutile de vous lancer seul dans cette aventure ! Nous sommes là pour vous aider avec 10 de nos modèles de plans favoris pour vous aider à vivre votre vie la plus créative !

1. Modèle de plan conceptuel par ClickUp

Pour construire des diagrammes de toutes sortes, nous suggérons toujours de chercher un modèle qui s'aligne sur vos favoris logiciel de Tableau blanc numérique . Vous n'avez jamais utilisé de tableau blanc virtuel ? Préparez-vous à en prendre plein les yeux !

Les tableaux blancs numériques rendent votre idéation et votre le forfait du projet étapes plus percutantes, plus visuelles et plus engageantes. De plus, ce logiciel a été créé pour gérer la création de plans conceptuels par le biais de des diagrammes, des organigrammes et des cadres de travail de toute sorte.

Et les Modèle de plan conceptuel par ClickUp organise et développe l'ensemble des données et des informations d'une présentation visuellement attrayante sur les Tableaux blancs . Créez des plans conceptuels, personnalisez les structures et attribuez un code couleur à chaque concept, sous-concept ou idée. Vous pouvez ensuite convertir ces idées directement en tâches réalisables dans les cartes conceptuelles.

Vous pouvez également ajouter du texte entre chaque idée de connexion, concept ou résultat pour mieux établir la manière dont chacun est relié aux autres sur la carte. Avec tâche, Document et des cartes web pour intégrer des ressources en direct dans votre Tableau, vous pouvez instantanément commencer à ajouter un contexte à chaque nouvelle pensée.

2. Modèle de carte mentale par ClickUp

Vous n'êtes pas du genre à aimer les tableaux blancs numériques ? Pas de problème ! La carte mentale est une alternative tout aussi visuelle et intuitive pour connecter vos idées sur des cartes conceptuelles interactives.

La Modèle de carte mentale simple par ClickUp est la ressource parfaite pour les chronométreurs chevronnés et les débutants. Sa facilité d'utilisation et sa capacité à créer des cartes conceptuelles avec votre Carte mentale de l'une des deux façons suivantes : Mode tâche ou mode vierge.

Ces deux méthodes vous permettent d'explorer vos idées plus en profondeur grâce à des connecteurs codés par couleur et à une fonction de glisser-déposer permettant de modifier, d'étendre et de retravailler rapidement vos codes ou cartes conceptuelles, mais chacune possède également ses propres atouts. Le mode Tâche est conçu pour vous aider à organiser vos idées en un flux de travail exploitable, chaque idée représentant une tâche exploitable dans votre environnement de travail.

Le mode Vierge est l'alternative gratuite qui vous permet de créer de nouvelles cartes conceptuelles qui se ramifient dans toutes les formes possibles et imaginables ! Parfait pour planifier le flux d'un utilisateur et une session de brainstorming, le mode vierge vous permet d'agir sur vos idées lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante de votre projet en convertissant les nœuds directement en Tâches ClickUp .

3. Modèle de Plan à Bulles par ClickUp

Le Modèle de plan à bulles par ClickUp est une excellente ressource pour décomposer des concepts plus vastes en sous-concepts plus petits - autant que vous le souhaitez ! Comme chaque bulle se ramifie à partir d'une idée centrale, vous suivez une branche claire depuis les plus petits détails jusqu'à l'objectif plus large. Pour les concepts complexes sur un tableau blanc numérique, ce modèle de carte conceptuelle à bulles est indispensable.

Bonus : Découvrez notre top 10 modèles de plans à bulles sophistiqués pour la visualisation et le brainstorming !

6. Modèle de plan de processus par ClickUp

Si vous aimez la possibilité de transformer les objets sur votre Tableau en tâches à l'aide des Tableaux blancs ClickUp, alors l'outil Modèle de plan de processus par ClickUp est là pour vous aider à aller plus loin ! Sur une structure préconstruite, ce modèle est conçu pour maximiser la productivité des équipes en illustrant le flux d'activité à chaque étape d'un processus.

Vous pouvez utiliser ce modèle de plan de processus pour obtenir un aperçu achevé de votre projet et éliminer les activités les moins importantes, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les activités et les éléments d'action les plus importants qui vous aident à atteindre vos objets.

Avec des tâches déplaçables dans chaque colonne codée par couleur et des couloirs de natation pour différencier les éléments d'action, les objectifs et les activités, ce modèle de carte conceptuelle joue essentiellement le rôle d'une carte d'identité Tableau Kanban pour votre processus de brainstorming. Au fur et à mesure que vous déplacez vos idées sur le Tableau, vous avez la possibilité de les convertir en tâches.

7. Modèle de Tableau blanc de Plan de Processus par ClickUp

Si vous souhaitez adopter une approche visuelle différente pour votre plan conceptuel, c'est possible ! Les cartes conceptuelles sont ancrées dans la créativité et sont destinées à vous faire sortir des sentiers battus. Et lorsque vous êtes prêt à passer à la branche suivante, le modèle Modèle de Tableau blanc de carte de processus par ClickUp est là pour vous faciliter la tâche.

Ce modèle de Tableau blanc convivial pour les débutants est essentiel pour solidifier les concepts de flux de travail pour les équipes interfonctionnelles. Avec la possibilité d'afficher votre processus du début à la fin et de spécifier quels objets représentent des activités, des décisions et des responsabilités, il peut vous aider à cartographier les flux et les processus UX.

En utilisant ce plan du processus vous pouvez répartir les tâches entre les différents services et éviter de partir d'un modèle de carte conceptuelle vierge ! Il vous suffit d'ajouter de nouvelles lignes ou de modifier facilement les sections existantes pour les personnaliser en fonction de votre projet.

8. Modèle de plan de flux de processus par ClickUp

Ce modèle Modèle de plan de flux de processus par ClickUp est un autre excellent outil pour vous aider à bien planifier vos nouveaux concepts. Organisé sous la forme d'un flux de processus très visuel, ce modèle vous permet de superviser chaque étape à un niveau élevé.

Ce plan conceptuel divise votre idée principale en cinq sections, chacune dotée d'une icône d'identification et d'un code couleur pour faciliter l'organisation et l'identification. Les différentes étapes de la carte sont la planification, le développement, l'exécution, la gestion et l'évaluation. Chacune d'entre elles vous aide à achever avec succès le processus désigné et à évaluer les résultats.

9. Modèle d'organigramme de couloirs de natation par ClickUp

L'organigramme Modèle d'organigramme de couloirs de natation par ClickUp offre une autre façon de voir l'étendue du travail pour l'ensemble d'un concept. Cet organigramme crée des visuels pour chaque étape d'un processus - en fournissant des mises à jour sur les personnes ou les services responsables des différentes activités et tâches.

Attribuez des tâches à des personnes ou des équipes spécifiques tout au long du processus, et bénéficiez d'une meilleure compréhension de l'ensemble du processus. De plus, il est prêt à être présenté pour être partagé et faciliter la collaboration avec toutes les parties prenantes concernées !

Vous pouvez commencer par nommer votre processus et chaque rôle dans la colonne "Assigné". Ensuite, vous indiquez où le processus commence et se termine et définissez tous les terminaux, tâches et décisions nécessaires pour achever le projet.

10. Modèle de plan conceptuel par Figma

Modèle de plan conceptuel via Figma

Un autre modèle de carte conceptuelle créative que votre équipe pourrait adorer est le modèle de carte conceptuelle de Figma. Ce créateur de plan conceptuel facile à utiliser vous permet d'organiser toutes les idées et tous les concepts dans un grand espace, où vous créez librement un diagramme reliant tous les éléments pertinents.

Commencez par un concept de base au centre de la carte, puis divisez cette idée en différents sous-concepts interconnectés et en idées correspondantes. Vous pouvez aussi indiquer comment chaque idée est connectée pour donner un contexte à chaque connexion sur la carte.

Obtenez Tout ce dont vous avez besoin avec le bon modèle de Plan de Conception

N'importe lequel de ces plans conceptuels vous permettra de démarrer votre processus de gestion de projet du bon pied. Mais si vous cherchez un modèle pour structurer de grandes idées dans des diagrammes clairs, ClickUp est parfait pour vous 🙂

Avec son vaste Bibliothèque de modèles clickUp est la seule plateforme vraiment assez puissante pour rassembler tout votre travail et gagner du temps en le faisant !

Accédez à tous les modèles ClickUp de cette liste, ainsi qu'à des centaines d'autres fonctionnalités hautement visuelles et collaboratives lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui . 🏆