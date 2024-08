Guide de gestion de projet Wrike (tableau de bord, diagramme de Gantt, suivi du temps)

Les logiciels de gestion de projet sont indispensables à tout gestionnaire de projet.

Il est presque impossible de séparer les deux !

c'est comme le pain à l'ail et la pizza. 🍕

Wrike est l'une de ces solutions de gestion de projet.

Mais la gestion de projet Wrike est-elle quelque chose que vous devriez adopter ? 🤔

Ne vous inquiétez pas. Nous vous aiderons à y voir plus clair.

Dans cet article, nous allons voir ce qu'est Wrike, ses fonctionnalités clés, ses avantages et ses limites. Nous allons également suggérerons une alternative qui sera la réponse à tous les inconvénients de la gestion de projet Wrike.

tout est paramètre ? C'est parti !_

Qu'est-ce que Wrike ?

Wrike est un logiciel de gestion de projet et outil de collaboration . Il permet à ses utilisateurs de gérer et de suivre :

Les projets

Les échéances

Les plannings

Et d'autres processus de flux de travail

Le logiciel est conçu pour une gestion efficace des tâches, permettant à une équipe de projet de se concentrer sur les tâches principales et de les achever rapidement.

Wrike vous permet également d'afficher le statut de toutes les tâches du projet vos équipes virtuelles avec des rapports en temps réel. Il devient donc facile de recueillir des faits et des statistiques.

6 fonctionnalités clés de Wrike

Wrike regorge de fonctionnalités impressionnantes de gestion de projet et de collaboration, notamment un diagramme de Gantt interactif, une vue de la charge de travail, tableau de bord partageable etc.

Cependant, voici les cinq fonctionnalités clés que nous pensons qu'il faut connaître.

1. Collaboration entre équipes

Les fonctionnalités de collaboration de Wrike sont conçues pour aider à les discussions au sein de l'équipe la création d'actifs et la prise de décision.

Certaines de ces fonctionnalités comprennent :

Boîte de réception : montre à un utilisateur toutes ses mentions, les tâches qui lui sont assignées, etc.

: montre à un utilisateur toutes ses mentions, les tâches qui lui sont assignées, etc. Mentions : avertit une personne spécifique pour qu'elle ait une discussion

: avertit une personne spécifique pour qu'elle ait une discussion **Notifications du navigateur : alerte l'utilisateur des mises à jour de ses coéquipiers et des tableaux de bord pour un aperçu rapide des tâches en cours

Commentaires : laissez des notes, posez des questions, etc. sur les tâches, les dossiers et les projets

: laissez des notes, posez des questions, etc. sur les tâches, les dossiers et les projets Flux d'activité : montre les activités et les mises à jour liées à une tâche spécifique et est situé dans le panneau d'information d'un projet, d'une tâche ou d'un dossier

Effacées, les données de Wrike prennent la collaboration au sein de l'équipe sérieusement.

2. Wrike suivi du temps

Le logiciel de gestion de projet Wrike dispose d'un système de suivi du temps intégré très pratique, qui permet de suivre les heures passées sur les tâches et les projets.

Le suivi du temps de Wrike vous aidera à éviter les retards sur les projets et à simplifier la facturation.

Vous pouvez facilement démarrer, arrêter, mettre en pause et même ajouter des données ou des commentaires nécessaires à toutes vos entrées de temps.

De plus, les entrées de temps constituent un trésor de données qui peuvent vous aider à évaluer la productivité de vos employés.

avec le suivi du temps de Wrike, il ne sera plus difficile de distribuer ces promotions !🏆

3. Tableau de bord Wrike

Lorsque votre équipe est sur un forfait payant, tout le monde (sauf les collaborateurs invités) peut créer des tableaux de bord Wrike.

En utilisant ce tableau de bord du projet aidera votre équipe à avoir une visibilité globale et à éliminer les cloisonnements.

Vous pouvez également afficher des analyses en temps réel et organiser les tâches en fonction de statuts personnalisés.

Avec les tableaux de bord de Wrike, épinglez les projets les plus importants ainsi que les construire des diagrammes de Gantt en un clic.

dommage que Wrike limite le nombre de tableaux de bord que vous pouvez créer même en tant qu'utilisateur payant_.

4. Solutions pour les équipes

vous avez une petite équipe ? Une grande équipe ? Quelque part entre les deux ?

Wrike s'adresse aux équipes de toutes tailles.

Il est idéal pour les organisations avec une distribution, à distance ou les équipes virtuelles .

Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Wrike propose également des solutions personnalisées pour la création, la gestion de produit, le marketing, la gestion de projet les équipes chargées des opérations commerciales et des services professionnels.

5. Applications mobiles

Dans un monde où les gens postent à propos de leur café du matin ☕ sur les médias sociaux alors qu'ils sont en déplacement, une solution basée sur le mobile est indispensable.

La plupart des choses que vous pouvez faire sur l'application de bureau de Wrike peuvent également être faites sur leur application mobile, comme :

Planifier et assigner des tâches

Accéder aux dossiers et aux projets

Accéder à votre compte Wrike

Afficher vos tableaux de bord personnels et partagés

Et bien plus encore !

6. Intégrations

Pour une meilleure gestion du flux de travail, Wrike s'intègre avec plusieurs outils de travail comme :

Salesforce.com

Microsoft Office 365

Gmail

Microsoft Teams

Dropbox

Vous ne trouvez pas d'intégration directe avec votre application favorite ? Utilisez Zapier .

Il peut aider à intégrer Wrike avec les éléments suivants le logiciel de gestion des tâches comme Projets Zoho , Basecamp etc.

Et si vous êtes un développeur, vous pouvez directement créer vos propres intégrations avec l'API.

aucune dépendance

Voyons maintenant quels sont les avantages de l'utilisation du logiciel de gestion de projet Wrike.

3 Avantages de la gestion de projet Wrike

Voici les trois principaux avantages qui, selon nous, vous impressionneront le plus :

1. Interface utilisateur personnalisable

Est une tableau kanban vous aimez regarder les tâches passer de l'état de choses à faire à l'état de choses terminées ?

Ou bien vous aimez voir comment un diagramme de Gantt gère les dépendances ?

Quoi qu'il en soit, Wrike peut être à votre service.

Et cela n'est possible que parce que le logiciel de gestion de projet vous permet de personnaliser l'interface utilisateur, afin qu'elle s'adapte à vos besoins comme un gant. Par exemple, votre équipe Agile peut visualiser son travail à l'aide d'un tableau kanban Wrike.

Le diagramme de Gantt de Wrike vous offre une visibilité avec des échéanciers dynamiques ainsi que la possibilité de gérer plusieurs projets. Vous pouvez importer des informations de Microsoft Project dans votre diagramme de Gantt Wrike, améliorant instantanément l'aspect et la convivialité de vos données.

Dans sa fonctionnalité de diagramme de Gantt, les dépendances de Wrike vous permettent de connecter les tâches de quatre manières différentes et les lignes de dépendance vous permettent de voir quelles tâches sont connectées.

En utilisant les dépendances de Wrike, vous pouvez choisir l'une de ces règles :

La tâche A doit se terminer avant que la tâche B ne puisse commencer.

La tâche A doit commencer avant que la tâche B ne puisse commencer.

La tâche A doit se terminer avant que la tâche B ne puisse se terminer.

La tâche A ne peut pas se terminer avant que la tâche B ne commence.

la tâche A ne peut pas se terminer avant que la tâche B ne commence

Outre ces fonctionnalités, vous pouvez également choisir parmi les nombreuses options d'affichage de Wrike, notamment le tableau, la liste, le tableau, le flux, les analyses, etc. pour afficher votre travail comme vous le souhaitez.

2. D'excellentes fonctionnalités de Révision

Grâce à un module complémentaire payant appelé Wrike Révision, votre équipe pourra ajouter des commentaires directement sur les images, les PDF et même les vidéos.

Toutes les communications peuvent se faire par le biais des commentaires, et vous n'oublierez jamais de repérer les erreurs dans vos fichiers. Plus important encore, vos processus d'approbation et de retour d'information fonctionneront à plein régime. 🏎️

3. Les clients en tant que collaborateurs

Collaborateur est un type d'utilisateur dans Wrike qui ne nécessite pas de place utilisateur payante, mais qui leur permet d'accéder à votre espace de travail. C'est idéal pour garder parties prenantes à jour sur le statut des projets.

Mais il y a deux clauses importantes :

Il y a une limite à leurs droits

Le nombre de collaborateurs que vous pouvez inviter sur votre compte est limité

Vous pouvez donc ajouter des clients en tant que collaborateurs, car ils sont généralement moins nombreux que vos employés. Et ils n'ont pas besoin d'accéder à l'ensemble de l'environnement de travail. c'est une bonne chose

En tant que collaborateurs, vos clients peuvent :

Avoir un aperçu du comment, du quoi et du pourquoi d'un projet

Commenter pour répondre aux questions qui surgissent au cours d'un projet

Modifier le statut des tâches

Contrôler la progression du projet et donner des approbations pour poursuivre le bon travail

mais dans quel monde tout est beau et parfait ?

Même Narnia n'était pas..

La gestion de projet Wrike a peut-être ses propres sorcières blanches qui l'empêchent d'être idéale.

5 Limites de la gestion de projet Wrike (avec solutions)

Voici quelques obstacles qui pourraient vous faire douter de la gestion de projet Wrike :

1. Pas de fonction carte mentale

Wrike est si populaire que l'on pourrait penser qu'il dispose d'une fonctionnalité de carte mentale carte mentale afin que vous puissiez faire un brainstorming sur les forfaits du projet avec votre équipe.

Faux 🙅 ! Malheureusement, ce n'est pas le cas.

à faire.. remue-méninges avec votre équipe ?

En ClickUp !

Oui, nous sommes arrivés rapidement à la réponse car c'est l'un des éléments de la liste de contrôle l'évaluation la plus élevée productivité et outil de gestion de projet, aimé par toutes les tailles d'équipes et même les indépendants .

et il dispose d'un Carte mentale . 😎

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment ClickUp peut résoudre tous les inconvénients de Wrike :

Solution ClickUp : Cartes mentales Notre carte mentale est une toile pleine de possibilités.

Vous pouvez esquisser votre forfait du projet ou une chaîne de pensées en mode blank.

ClickUp solution #1 : gratuit Tableaux de bord Les tableaux de bord de ClickUp vous donnent non seulement un aperçu de tout ce que vous souhaitez savoir, y compris

sprints , épiques , statuts des tâches , ressources etc., mais il est également personnalisable.

Vous pouvez ajouter des widgets de tableau de bord personnalisés pour voir les informations dont vous avez besoin, comme par exemple :

Diagramme linéaire

Calcul

Diagramme circulaire

Diagramme à piles, etc

et devinez quoi ?

vous pouvez créer plusieurs tableaux de bord pour plusieurs projets, et nous ne vous facturerons pas un centime. Car nous proposons les tableaux de bord dans notre forfait gratuit.

ClickUp solution #2 : gratuit Charge de travail affichée Notre vue Charge de travail est également gratuite.

Vous pouvez l'utiliser pour faciliter la gestion des ressources, par exemple pour suivre qui a trop ou pas assez de travail, puis distribuer les tâches en conséquence.

Solution ClickUp #3 : gratuit Fonctionnalités de Révision Enfin, vous n'avez pas à payer de module complémentaire de Révision avec ClickUp.

ClickUp invite vos équipes créatives à bras ouverts !

C'est pourquoi nous avons à la fois des images et des Annotation PDF capacités.

Ici, vous pouvez ajouter et attribuer des commentaires sur des maquettes de conception, mettre en évidence des annotations sur des contrats juridiques, et bien plus encore.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/rRby7u3zCvf6Je3etRUGjaWjhfvyiCFBnAMNAFgEFpaHPJgH7er1diID0s-4U6V8SuPOx6EzK8RmvtdKlKhgoPwIW\_WAUcYNz9JsfdjMuILVEmrjOVRqSGSDFrH6gRz\_wzDSxV révision dans ClickUp /$$img/

3. Impossible d'intégrer d'autres sites web

C'est vraiment dommage. Si vous pouviez intégrer des sites web dans Wrike, vous gagneriez du temps au lieu de sauter d'un onglet à l'autre.

Par exemple, si vous avez un fichier Google Sheets avec le budget du mois. Vous pourriez l'intégrer dans votre outil de gestion de projet à côté de la tâche budgétaire.

Vous éviterez ainsi de la rechercher sans cesse dans un autre onglet.

Comme il n'y a pas d'intégration, vous ne pouvez pas centraliser vos besoins, ce qui peut vous coûter du temps et de l'argent.

La solution ClickUp : Afficher Grâce à notre puissant Embed view, vous pouvez facilement intégrer d'autres sites web et applications comme Twitter,

Google Sheets , Loom , Vidyard etc., vers la plateforme ClickUp en utilisant HTML ou URL.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image7-2.gif Afficher dans ClickUp /$$$img/

4. Pas de fonctionnalité de capture d'écran

Que ce soit pour discuter de modèles intéressants ou pour sauvegarder une mème que vous ne pouvez pas télécharger, nous faisons des captures d'écran pour diverses raisons.

Autant d'utilisations, et pourtant Wrike vous prive de cette fonctionnalité.

C'est bien dommage.

Solution ClickUp : Extension Chrome La très pratique extension Chrome de ClickUp est polyvalente. Vous pouvez réaliser des captures d'écran de l'ensemble du navigateur ou d'une zone spécifique pour l'ajouter à des tâches ou la télécharger.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image15-1.png extension chrome dans ClickUp /$$img/

Mais ce n'est pas tout !

Vous pouvez également utiliser l'extension pour :

Créer des tâches

Signet des sites

Suivi du temps

Accéder auxBloc-notes* Annoter les captures d'écran

nous vous l'avions dit

Multipurpose extension for a reason. 😎

5. Wrike est cher

_Wrike prétend être conçu pour toutes les tailles d'équipes, mais qu'en est-il de tous les budgets d'équipes ?

Il existe un forfait Free, mais il est assez limité. Et lorsque vous regardez les détails de la tarification de Wrike, leur forfait payant commence à 9,80 $/utilisateur par mois, ce qui peut être coûteux pour les petites équipes et les entreprises.

Solution ClickUp : Forfait Free Forever gratuit

Essayez ClickUp à la place.

Nous avons un Free Forever Plan rempli de fonctionnalités utiles et avancées de sorte que vous n'aurez besoin d'aucun add-ons. 😛

Mais si vous avez toujours besoin de fonctionnalités avancées, nos forfaits payants commencent à un tarif beaucoup plus abordable. De cette façon, vous avez la possibilité de développer votre entreprise avec un budget confortable.

Consultez notre forfait :

Toutes ces solutions font de ClickUp l'outil de gestion de la meilleure alternative à Wrike mais nous avons tellement plus à offrir.

Voici quelques-uns des autres Fonctionnalités de ClickUp que vous allez adorer :

Wrike n'est tout simplement pas ce qu'il vous faut (pour vous)

Il ne fait aucun doute que Wrike est un outil de gestion de projet décent.

Mais la question est de savoir s'il est fait pour vous.

Convient-il à tous les budgets ? Non.

Fait-il payer des fonctionnalités en les appelant modules complémentaires ? Oui.

Lorsque vous aurez pesé tous les avantages et toutes les limites, vous vous rendrez compte que ce sont les petites choses qui comptent.

Pourquoi subir un tel stress lorsque vous avez ClickUp à vos côtés ?

Il peut être votre gestionnaire de projet, votre répartiteur de tâches, créateur de documents , preneur de notes... et j'en passe.

à faire ? Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour que la gestion de projet devienne un jeu d'enfant et que vous vous sentiez comme ça tous les jours :