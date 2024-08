Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Vidyard 2024

Le marketing vidéo est une forme active de communication moderne dans le monde entier. En fait, le marketing vidéo est une forme active de communication moderne dans le monde entier, HubSpot montre que 96 % des clients se fient aux vidéos explicatives des entreprises et que 88 % d'entre eux veulent une vidéo avant de faire un achat !

Que vous soyez novice en matière de messagerie vidéo ou que vous ayez besoin d'une solution améliorée pour la productivité de votre équipe, vous aurez besoin d'une plateforme de marketing vidéo puissante pour résoudre plus rapidement les problèmes complexes et personnaliser les flux de travail.

Entrer : Les systèmes de gestion de contenu d'entreprise (ECM) et de gestion de contenu vidéo d'entreprise (EVCM) ! Ces plateformes gèrent le contenu vidéo tout au long de leur cycle de vie et permettent aux entreprises de maîtriser les coûts liés au stockage des contenus.

Dans ce guide, nous allons explorer 10 alternatives à Vidyard pour faire de Vidyard un outil de gestion de contenu la création de contenu vidéo simple, rapide et efficace !

Qu'est-ce que Vidyard ?

Vidyard est une plateforme de marketing vidéo conçue pour aider les petites entreprises à commencer à utiliser le marketing de contenu vidéo. Ses différentes fonctionnalités vous permettent de créer et de distribuer de belles vidéos sans avoir à acquérir des compétences avancées. Grâce à la technologie de l'IA, vous pouvez créer des séquences de haute qualité sans passer des heures devant votre ordinateur. Vidyard permet aux créateurs de contenu de intégrer leur lecteur personnalisé sur n'importe quel site web ou blog.

La plateforme vidéo Vidyard offre un moyen simple de partager du contenu comme des vidéos de formation, des annonces d'entreprise, des événements d'entreprise, des démonstrations de produits ou même des cours en ligne. Vous pouvez ajouter des publicités vidéo et promouvoir le contenu.

Vidyard permet de créer et d'héberger rapidement et facilement des vidéos pour tout le monde. Il vous permet également d'enregistrer n'importe quoi à partir de l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Il existe des versions gratuite et pro et son installation ne prend que quelques secondes.

De la création à la distribution, la plateforme en nuage de Vidyard offre un contrôle complet sur tous les aspects de la gestion de contenu vidéo. Construit avec l'expérience de l'utilisateur (UX) à son cœur, Vidyard permet aux utilisateurs de collaborer avec d'autres équipes et les départements en temps réel tout en utilisant au mieux leurs outils existants.

Top 10 Vidyard Alternatives et Concurrents

Choisissez d'enregistrer tout votre écran, une fenêtre d'application ou un onglet de navigateur avec Clip de ClickUp et partagez avec l'équipe à partir d'une tâche ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer au travail en utilisant les tâches, les documents, le chat, les objectifs, les tableaux blancs, etc. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité.

Si le dossier Téléchargements de votre bureau contient des centaines d'images annotées à la fin de chaque semaine, essayez Clip ! Enregistrez votre voix et votre écran en quelques minutes pour donner votre avis, clarifier un processus ou parler de tout ce qui bloque la tâche sur laquelle vous travaillez. Aucun téléchargement n'est nécessaire !

Caractéristiques de ClickUp

Enregistrement gratuit de la voix et de l'écran

Suivi des vidéos en coursprojets de marketing avec plus de 15 vues de projets

Commentez, éditez et travaillez sur des tâches et des documents simultanément avec votre équipe à distance * Créez un système de gestion vidéo pour normaliser les flux de travail

Créez une tâche à partir de votre enregistrement, ajoutez une description et affectez des membres de l'équipe

Les avantages de ClickUp

Le suivi du temps est disponible sur le web, le bureau et l'application mobile

Le bloc-notes ClickUp est un endroit personnel pour prendre des notes à la volée sur le contenu vidéo

Vous pouvez classer les tâches urgentes par ordre de priorité grâce au filtrage, au tri, aux drapeaux et aux champs personnalisés

Centre de modèles ClickUp est une bibliothèque de modèles prêts à l'emploi pour la création de vidéos

ClickUp cons

Vous ne pouvez pas exporter le rapport de suivi du temps

Courbe d'apprentissage en raison du nombre de fonctionnalités disponibles et du niveau de personnalisation

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$ par membre et par mois

: 7$ par membre et par mois Entreprises : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Entreprise : Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! S'il vous plaîtcontacter les ventes lorsque vous êtes prêt

4.7/5 sur Capterra

4.7/4 sur G2

2. Wistia

Collaboration et commentaires en action sur Wistia Wistia est une plateforme vidéo dotée de fonctionnalités innovantes qui facilitent la mise en place de solutions robustes sans se soucier de la complexité de l'infrastructure. Cet outil offre des préréglages d'encodeurs avancés et des configurations personnalisées pour diffuser rapidement un contenu vidéo de haute qualité à leurs publics, n'importe où et n'importe quand.

Caractéristiques principales de Wistia

Enregistrez des vidéos à partir de votre navigateur, puis exportez-les vers Wistia

Découper et éditer des vidéos image par image

Créez des galeries vidéo sous forme de carrousel, de grille ou de liste

Les pros de Wistia

Distribue facilement des vidéos sur différents canaux à travers le web au sein d'un seul compte

Inclut des analyses natives permettant aux clients d'optimiser l'engagement et d'améliorer le retour sur investissement

Des mesures et des informations en temps réel pour aider les responsables à identifier et à résoudre les problèmes plus rapidement

La gestion du contenu des canaux (CCM) gère les vidéos sur tous les canaux et plateformes sociales (comme YouTube) et les organise en un seul endroit

Fonctions d'intégration simples pour ajouter du contenu vidéo à votre site web

Les inconvénients de Wistia

Wistia peut être relativement cher pour les petites entreprises

La taille des fichiers est limitée à 8 Go

Prix de Wistia

Gratuit

Plus : 19 $ par mois

: 19 $ par mois Pro : 79 $ par mois

: 79 $ par mois Avancé : 319 $ par mois

4.6/5 sur G2

4.7/5 sur Capterra

3. Vimeo

Fonctionnalité d'enregistrement d'écran de Vimeo En ce qui concerne le contenu vidéo, les organisations font de plus en plus appel à des services externes pour partager leurs histoires et communiquer directement avec leur public. Mais la gestion de tous ces fichiers, qu'il s'agisse des différents formats ou de la taille des fichiers, peut s'avérer longue et difficile. Et si vous pouviez les visualiser tous simultanément pendant que vous effectuez votre montage ? C'est désormais possible, grâce à l'offre Entreprise de Vimeo.

Fonctionnalités de Vimeo

Obtenez des informations sur le nombre total de vues, de commentaires, d'appréciations, de partages, d'envois et de téléchargements

Outils de transcodage intégrés et génération automatique de vignettes

Modifiez n'importe quelle vidéo partagée et suivez votre projet en temps réel grâce à la fonction des rapports détaillés sur vos progrès * Utilisez les outils de partage intégrés pour publier sur vos canaux de marketing vidéo

Les pros de Vimeo

Accédez à des rapports pour des vidéos individuelles ou des équipes entières

Obtenez un aperçu de ce qui fonctionne et des points sur lesquels vous devez ajuster votre stratégie

Identifiez les tendances dans des groupes démographiques spécifiques

Fixez des objectifs et utilisez les analyses pour déterminer si vous les atteignez

Les inconvénients de Vimeo

Vimeo a une faible visibilité par rapport à d'autres plateformes vidéo telles que ClickUp et Loom

Il n'est pas possible d'utiliser des publicités pour sponsoriser vos vidéos

Prix de Vimeo

Vimeo Plus : 12 $ par mois, avec une allocation annuelle de 250 Go

: 12 $ par mois, avec une allocation annuelle de 250 Go Vimeo Pro : 20 $ par mois, facturé annuellement, avec une allocation de 1 To par an

: 20 $ par mois, facturé annuellement, avec une allocation de 1 To par an Vimeo Business : 50 $ par mois, facturés annuellement, avec une allocation de 5 To par an

: 50 $ par mois, facturés annuellement, avec une allocation de 5 To par an Vimeo Premium : 75 $ par mois, facturé annuellement, avec une allocation de 7 To par an

4,2/5 sur G2

4,6/5 sur Capterra

4. Microsoft 365 Stream

via Flux Microsoft 365 Microsoft 365 Stream est un service d'édition vidéo basé sur le web qui vous permet de créer des vidéos à partager avec d'autres personnes en ligne. Cet outil puissant vous aide à créer des vidéos de qualité professionnelle à tout moment. Vous pouvez télécharger du contenu vidéo à partir de votre ordinateur et de vos appareils mobiles, les éditer ensemble à l'aide de divers outils, puis les enregistrer sur votre appareil.

Caractéristiques de Microsoft 365 Stream

L'enregistrement d'écran capture tout ce qui est visible sur votre bureau, y compris les documents et les programmes

Organisez et gérez des photos et des vidéos en utilisant la fonction "glisser-déposer"

Téléchargez vos photos directement sur des sites sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest ou Flickr

Accédez à vos fichiers stockés depuis n'importe où, sur n'importe quel appareil

Microsoft 365 Stream pros

Vous pouvez transformer des présentations en vidéos ou documents partageables

Vous pouvez faciliter les appels vidéo sur Teams

Le logiciel de gestion de fichiers vous aide à localiser et à gérer les fichiers numériques

Microsoft 365 Stream contre

Il n'y a pas assez de lignes directrices pour naviguer sur la plateforme par rapport aux autres alternatives Vidyard de cette liste

Prix de Microsoft 365 Stream

Personnel : 69,99 $/an

: 69,99 $/an Famille : 99,99 $/an

: 99,99 $/an Business Basic : 6 $ par utilisateur et par mois

: 6 $ par utilisateur et par mois Business Standard : 12,50 $ par utilisateur et par mois

: 12,50 $ par utilisateur et par mois Business Premium : 22 $ par utilisateur et par mois

4.6/5 sur G2

4,6/5 sur Capterra

5. Loom

Métier à tisser exemple d'enregistrement vidéo

Le prochain sur notre liste d'alternatives à Vidyard est Loom, une plateforme d'hébergement vidéo avec des lecteurs de haute qualité et une intégration transparente des réseaux sociaux. Elle offre une lecture fluide et une excellente interface utilisateur où les utilisateurs peuvent facilement télécharger du contenu vidéo directement à partir de leur ordinateur. Outre la publication, ils peuvent également gérer différents comptes à l'aide de leur tableau de bord.

Caractéristiques de Loom

Enregistrez du contenu dans n'importe quelle application, sur n'importe quel appareil

Modifiez votre vidéo dans votre navigateur ou dans l'application Loom

Les spectateurs peuvent laisser des réactions en emoji et des commentaires horodatés pour réagir à un moment précis de la vidéo

Enregistrement d'écran disponible sur les produits Mac IOS

Les pros de Loom

Loom fournit de nombreux outils d'analyse pour aider à améliorer la qualité de ses vidéos

Grâce à des outils d'analyse faciles à utiliser, les utilisateurs peuvent suivre les performances de leur audience au fil du temps

En fonction de votre abonnement, vous pouvez disposer d'un espace de stockage illimité

Ce service d'hébergement vidéo offre à chaque nouvel utilisateur 5 Go d'espace de stockage gratuit et permet aux utilisateurs de créer des listes de lecture et d'organiser leur contenu

Les inconvénients de Loom

Les vidéos peuvent être de mauvaise qualité

Dans la version gratuite, la durée des vidéos est limitée à 5 minutes

Prix de Loom

Plan de démarrage : Gratuit

: Gratuit Entreprise : 8 $ par mois

: 8 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée

4.7/5 sur G2

4.6/5 sur Capterra

6. BombBomb

via BombBomb BombBomb est une plateforme vidéo qui aide les entreprises à comprendre comment les gens interagissent avec le contenu qu'elles publient. Elle propose également des des outils de marketing vidéo personnalisés pour leur permettre d'entrer en contact avec leur public. Les utilisateurs novices en matière de messagerie vidéo peuvent tirer parti de la vaste bibliothèque de ressources de BombBomb pour réussir à utiliser les vidéos dans leur entreprise.

Caractéristiques de BombBomb

Intégration Gmail pour enregistrer, envoyer et suivre depuis votre boîte de réception Capture d'écran

Envoi via Slack, Linkedin, ou pratiquement n'importe quelle application de messagerie ou CRM avec l'extension du navigateur

Créez et envoyez un nombre illimité d'e-mails vidéo à tous les membres de votre base de données

Les pros de BombBomb

En enregistrant des vidéos, BombBomb aide à transmettre les émotions et le ton d'un message tel qu'il est relayé

Vous pouvez suivre les e-mails pour contrôler l'engagement

Facile à utiliser

BombBomb contre

Vous ne pouvez pas marquer plus d'un contact à la fois

Prix de BombBomb

Les essentiels : 33 $ par mois

: 33 $ par mois Plus : 49 $ par mois

: 49 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée pour les équipes de plus de 20 utilisateurs

4.6/5 sur G2

4.4/5 sur Capterra

7. Sendspark

via Sendspark Sendspark aide les entreprises à entrer en contact avec leurs clients par le biais de messages vidéo directs afin d'accroître l'engagement et d'ajouter une touche humaine. Qu'il s'agisse d'une introduction, d'une démonstration de produit ou d'un suivi, les utilisateurs peuvent adapter la personnalisation pour une meilleure expérience des deux côtés. Sendspark dispose également d'une fonction permettant de demander des vidéos à des clients ou à des collègues à l'aide d'un simple lien.

Caractéristiques principales de Sendspark

Vous pouvez suivre le retour sur investissement

Il s'agit d'une plateforme vidéo interactive avec un tableau de bord

Vous pouvez personnaliser les messages

Les avantages de Sendspark

Rapide et fiable

Bonne qualité audio et vidéo

Sendspark contre

Plan gratuit limité par rapport aux autres alternatives Vidyard de cette liste

Prix de Sendspark

**Gratuit

Pro : 15 $ par mois

: 15 $ par mois Business : 29,80 $ par mois

: 29,80 $ par mois Entreprise : Tarification personnalisée pour les équipes

4.8/5 sur G2

4.8/5 sur Capterra

8. Bonjoro

via BonjoroBonjoro est un service d'hébergement de vidéos avec une interface simple où les utilisateurs téléchargent des vidéos directement sur le site pour convertir des prospects. En outre, vous pouvez accéder aux messages vidéo via des liens sur les sites de réseaux sociaux ou le moteur de recherche du site.

Caractéristiques principales de Bonjoro

HDEnregistreur d'écran et de webcam pour Chrome* Ajoutez des CTA accrocheurs à votre contenu vidéo

Modifiez et enregistrez la conception de votre vidéo sous la forme d'un modèle réutilisable

Intégrez une vignette dans vos courriels ou partagez un simple lien

Les pros de Bonjoro

Enregistrez et envoyez des vidéos rapides

Vous pouvez personnaliser les messages et voir qui a réagi

Bonjoro contre

Vous ne pouvez pas lire l'aperçu de la vidéo dans l'application mobile

Prix de Bonjoro

Gratuit

Basic : 15 $ par mois

: 15 $ par mois Pro : 39 $ par mois

: 39 $ par mois Croissance : 79 $ par mois

Bonjoro ratings and reviews

4.7/5 sur G2

5/5 sur Capterra

9. CreateStudio

via Créer un studio CreateStudio est une solution en ligne puissante et conviviale pour les personnes qui souhaitent créer des vidéos en toute simplicité et les partager avec leur public. Il offre des services d'hébergement de vidéos pour les particuliers et les entreprises.

Caractéristiques principales de CreateStudio

Un service d'assistance en ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Vous pouvez glisser et déposer du contenu vidéo sur la plateforme

Montage vidéo et audio

Les pros de CreateStudio

Il est facile à utiliser pour une production de niveau professionnel

L'assistance technique et la formation sont excellentes

Les inconvénients de CreateStudio

Il n'est pas possible de créer une longue animation sur cette plateforme vidéo

Prix de CreateStudio

Standard : 199 $ par an

: 199 $ par an Accès illimité : 349 $ par an

4.8/5 sur G2

4.8/5 sur Capterra

10. Vidéo Hippo

via Vidéo Hippo Cette plateforme vidéo est un lecteur de streaming où les utilisateurs regardent et partagent leurs vidéos préférées avec leurs amis. L'application indexe automatiquement chaque vidéo téléchargée en fonction de sa pertinence par rapport au profil de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent ensuite consulter la liste par ordre alphabétique ou en fonction du type de contenu qu'ils recherchent.

Hippo Video - Caractéristiques principales

Enregistrez, envoyez et suivez des vidéos à partir de votre boîte de réception Outlook

Atteignez plusieurs prospects à la fois avec des campagnes d'emailing vidéo personnalisées

Suivi de vos emails vidéo, des vidéos vues et du pourcentage de visionnage

Hippo Video pros

Facile à utiliser

Il y a des informations sur vos vidéos

Hippo Video contre

Il y a une limite au nombre de vidéos que vous pouvez enregistrer à l'écran

Prix de Hippo Video

Débutant : 19 $ par mois pour un utilisateur

: 19 $ par mois pour un utilisateur Pro : 40 $ par mois par utilisateur

: 40 $ par mois par utilisateur Croissance : 65 $ par mois par utilisateur

: 65 $ par mois par utilisateur Entreprise : 99 $ par mois et par utilisateur

4.6/5 sur G2

4.5/5 sur Capterra

Dites adieu à la communication en texte brut

Les équipes qui investissent dans un système de gestion de contenu vidéo gagnent du temps, de l'argent et des ressources en communiquant le bon message au bon moment à leur public.

ClickUp est le moyen le plus simple et le plus efficace de créer des vidéos personnalisées de haute qualité pour tous les types de cas d'utilisation - création de contenu, guides d'intégration, revues de projet, et bien plus encore ! En tant que meilleure alternative à Vidyard pour l'enregistrement d'écran, ClickUp modifie la façon dont l'équipe de développement de l'entreprise s'occupe de l'enregistrement d'écran lieu de travail à distance se connecte. Créer un compte gratuit