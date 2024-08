Comment annoter un PDF (2024 Guide)

vous voulez apprendre à annoter un fichier PDF ?

L'annotation d'un PDF est le moyen le plus simple de partager des idées et des annotations sur un document PDF. En outre, elle vous libère du fardeau que représente l'utilisation de montagnes de papier et de surligneurs !

mais l'inconvénient..

Vous aurez affaire à plus de boutons que vous ne pouvez en gérer et à plus de fonctions que vous ne pouvez en imaginer.

Mais ne vous inquiétez pas.

Si vous avez des difficultés avec votre visionneuse PDF, breathe.

Nous allons décomposer les étapes de l'annotation PDF sur la visionneuse PDF la plus populaire de tous les temps : Adobe Acrobat. Et en bonus, nous vous montrerons également un moyen plus facile d'annoter les PDF !

Qu'est-ce que l'annotation ?

L'annotation consiste à " ajouter des notes " sur un document physique ou numérique. Certaines personnes le font pour leur propre référence, tandis que d'autres veulent laisser des informations importantes aux lecteurs.

Les moyens les plus simples d'annoter un document consistent à :

Souligner ou mettre en évidence le texte

Faire des commentaires dans les marges

Dessiner autour d'un texte importantAjouter une note autocollante physique ou numérique .

2. Dessiner

Dans la barre d'outils Commentaire, juste après "Champ de texte", vous verrez les icônes Dessin et Effacer le dessin.

Cliquez sur le symbole à trois points pour afficher la liste achevée des options de dessin, y compris les différentes formes (outil rectangle, outil ovale, outil flèche, etc.) et les boîtes d'appel.

Si vous trouvez l'affichage de la barre d'outils Commentaires trop restrictif, vous pouvez toujours ajouter des commentaires directement au cours de votre lecture.

Sélectionnez le texte PDF que vous souhaitez commenter et cliquez sur l'une des options suivantes :

Surligner le texte

Souligner le texte

Texte barré

Copier le texte

Modifier le texte (uniquement dans la version Pro du logiciel)

Après la mise en forme, vous pouvez cliquer à nouveau sur le texte souligné, barré ou surligné pour ajouter un commentaire rapide ou supprimer la mise en forme.

L'ajout d'une note autocollante à votre PDF est le moyen le plus intuitif d'imiter la révision d'un document au stylo et au papier.

Pour ajouter une note autocollante, activez d'abord votre barre d'outils Commentaires ( faire référence au point "A" pour savoir comment faire).

l'icône de la note collante est la première dans votre barre d'outils

Sélectionnez l'icône et cliquez sur la partie de la page PDF où vous souhaitez ajouter la note complémentaire. La zone de commentaire se déploie alors pour que vous puissiez la saisir.

Pour redimensionner votre note, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole de la note autocollante et sélectionnez Ouvrir une note pop-up.

Une fois ouverte, vous pouvez redimensionner la fenêtre contextuelle.

Pour modifier le champ de texte, sélectionnez-le et cliquez sur le symbole à trois points de la barre d'outils pour :

Modifier la couleur de la note autocollante

Modifier la mise en forme du texte

Une note autocollante s'effondre lorsque vous ne survolez pas l'icône. Mais si vous voulez que votre commentaire reste toujours visible pour le lecteur, vous pouvez ajouter un champ texte ou un callout.

1. Champ de texte

Sélectionnez l'icône Chambre de texte dans la barre d'outils Commentaire, puis cliquez sur la partie du document dans laquelle vous souhaitez l'ajouter.

Une fois que vous avez tapé votre commentaire, vous pouvez mettre en forme celui-ci en choisissant l'option Propriétés du texte dans la barre d'outils Commentaire.

2. Appel

Pour ajouter un rappel, cliquez sur le symbole à trois points dans la barre d'outils Commentaire.

Sélectionnez ensuite Rappel de texte et cliquez sur la partie du document à laquelle vous souhaitez l'ajouter.

Une fois que vous avez tapé votre commentaire, vous pouvez mettre en forme le texte en choisissant l'option Propriétés du texte dans la barre d'outils Commentaire. Vous pouvez également redimensionner l'appel de texte comme vous le souhaitez.

Mais attendez, ce n'est pas tout.

Adobe vous offre également la possibilité de :

D'ajouter des pièces jointes aux commentaires

Ajouter des enregistrements vocaux aux commentaires

Utiliser l'outil tampon pour ajouter des images provenant d'autres logiciels de modification en cours (comme Adobe Photoshop) aux commentaires

Et bien d'autres choses encore !

voilà des fonctionnalités impressionnantes ! N'est-ce pas génial ?

Exactement.

C'est ce que notre expérience de la technologie (et de la vie) nous a appris.

Même un excellent logiciel comme Adobe Acrobat peut ralentir votre processus d'annotation au fil du temps.

vous vous demandez comment ?

Les 3 inconvénients de l'annotation PDF

Un outil d'annotation comme Adobe Acrobat est indispensable au travail.

Mais nous ne recommandons pas de l'utiliser pour toutes vos révisions de documents pour les trois raisons suivantes :

1. C'est une application gourmande en mémoire vive qui ralentira votre système

vous travaillez sur un annotateur PDF alors que d'autres applications sont en cours d'exécution sur votre système ?

Prenez donc du pop-corn car vous allez devoir patienter !

La suite Adobe est réputée pour être lourde en RAM.

Il n'y a aucune chance qu'elle fonctionne sans effort à moins que ce ne soit le seul logiciel lourd fonctionnant sur votre système.

Même si vous utilisez une application d'annotation alternative plus légère, le chargement de grandes images et de fichiers annotés pourrait ralentir votre système.

2. Pas de modification en cours (sauf dans la version payante)

Chaque fois que vous lisez les commentaires de votre collègue sur Acrobat, vous devez effectuer les modifications sur un MS Word ou un Google Doc. Ensuite, vous devez convertir ce fichier en PDF et le renvoyer pour approbation.

le seul moyen de contourner ce processus fastidieux est d'utiliser le logiciel Acrobat

Achetez la version Pro d'Adobe Acrobat au prix de 14,99 $/mois.

La plupart des gens pensent que ce n'est pas une bonne affaire.

Et nous sommes d'accord avec eux !

3. Confusion sur les versions

Supposons que vous ayez accepté les deux premiers inconvénients et que vous utilisiez un lecteur PDF pour votre processus de révision.

Vous finirez probablement par envoyer les PDF par e-mail à chaque fois que vous les annoterez. Au fil du temps, vous accumulerez des dizaines de versions d'un même contenu, ce qui vous donnera un sentiment de confusion d'encombrement numérique .

Ne vous inquiétez pas, nous avons une application d'annotateur alternative rien que pour vous !

Quel est le meilleur logiciel pour annoter un PDF ?

D'après ce que nous pouvons dire, les gestionnaires de contenu et les réviseurs ont besoin d'au moins cinq outils différents :

Annotateur PDF

Éditeur PDF

Logiciel de rédaction

Outil de gestion des tâches

Application de communication

Et si nous vous disions que vous pouvez faire toutes ces choses (et plus encore), sur une seule plateforme basée sur le cloud appelée ClickUp ?

**Qu'est-ce que ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/devices-graphic-1-1-1400x666.png dispositifs ClickUp /$$img/ ClickUp est le premier site mondial de l'outil le mieux évalué pour la gestion de projet, utilisé par des équipes, des startups aux grandes entreprises, dans le monde entier.

Que vous soyez un professionnel des médias ou un développeur d'applications, ClickUp répond à tous vos besoins grâce à ses liste de fonctionnalités impressionnante . Vous pouvez même utiliser son puissant Extension Chrome pour une gestion efficace des tâches.

c'est aussi le meilleur outil pour faire face aux défis de la vie quotidienne le travail télétravail .

Mais pour l'heure, voici un aperçu de sa sélection de fonctionnalités de création et de gestion de contenu.

A. Annotation sans effort & Révision pourquoi annoter des PDF alors que vous pouvez réviser dans au moins cinq formats différents ?

ClickUp assiste les types de fichiers PNG, GIF, JPEG, WEBP et PDF pour vous aider.

Ainsi, une fois que vos documents sont prêts, vous pouvez les télécharger sur le site Web de l'entreprise concernée tâche dans l'environnement de travail ClickUp et invitez vos collègues à annoter votre PDF ou tout autre format mis en forme.

Voici comment annoter le fichier :

Ouvrez la pièce jointe dans une tâche

Cliquez sur "Ajouter des commentaires" dans le coin supérieur droit de la fenêtre d'aperçu

Cliquez sur l'aperçu de la pièce jointe pour ajouter un commentaire

Ajouter des commentaires etles assigner à n'importe qui pour un emplacement de discussion centralisé

je n'ai pas besoin de télécharger le fichier ?

Non, vous pouvez annoter n'importe quel fichier dans ClickUp, sans le télécharger !

N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste $$a$ du PDF et d'utiliser une barre d'outils d'annotation compliquée dans ClickUp. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être un fan de l'annotation simple et collaborative.

B. Rédaction collaborative dans Documents L'écriture n'est plus une

profession solitaire parce que ClickUp Docs le rend super collaboratif !

Non seulement vous pouvez accéder aux fonctionnalités de collaboration en temps réel et de stockage facile des données, mais vous pouvez aussi :

Intégrer un lien hypertexte et personnaliser son apparence

Paramétrer des droits d'accès personnalisés pour décider ce que vos collaborateurs peuvent faire

Imbriquer des pages dans des documents pour une meilleure catégorisation

Mettre en forme du texte enrichi

Laissez Google indexer ces documents pour qu'ils apparaissent dans les résultats de recherche

La dernière fois que nous avons vérifié, aucun lecteur PDF ne pouvait gérer toutes ces fonctions à la fois !

C. Enregistrement d'écran facile avec Clip Les images sont plus parlantes que les mots.

Cela signifie que les vidéos en disent des millions... nous pensons ?

Alors, quand les choses s'enveniment, utilisez un logiciel d'enregistrement d'écran comme Clip pour montrer à vos membres comment faire au lieu de laisser des commentaires !

Il suffit de cliquer sur le bouton "enregistrer" dans la fenêtre d'enregistrement Section des commentaires de la tâche ClickUp concernée. Cela vous permettra de voyager d'un dossier à l'autre et d'une fenêtre à l'autre tout en enregistrant chaque seconde.

Terminé, il vous suffit de télécharger l'enregistrement sous forme de commentaire dans le même fil de discussion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image1-1.gif clickUp Clip enregistrement gif /$$$img/

Affichage de la discussion Tout ne peut pas être dit avec une note adhésive ou un commentaire dans la marge, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi ClickUp vous offre une Section Commentaires et un Affichage Chat.

Cela vous permet d'envoyer des fichiers ou des notes écrites dans la section Commentaires de n'importe quelle tâche. Vous pouvez même assigner un commentaire à quelqu'un, et ClickUp convertira automatiquement le commentaire en élément d'action pour s'assurer qu'il n'est pas oublié.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/threaded-comments.gif commentaires filés gif /$$$img/

mais que faire si vous voulez partager des notes sur plusieurs tâches à la fois ou simplement entamer une discussion ?

Passez à l'affichage Chat. C'est l'espace qui vous permet d'avoir des discussions non structurées ou de lancer des idées.

E. Une gestion puissante des processus avec Tâches ,

Sous-tâches et Checklists Si la création de contenu était simple, nous serions tous des Shakespeare !

Malheureusement, elle implique une multitude de petites tâches importantes.

Si vous en oubliez une, vous êtes perdant.

Ne vous inquiétez pas. Utilisez les tâches, sous-tâches et checklists de ClickUp !

Elles vous aideront à diviser votre processus de création et de révision de contenu en éléments réalisables.

Voici comment vous pouvez faire :

Créer des tâches et sous-tâches dans le cadre de projets spécifiques et les assigner à n'importe quel membre de l'équipe

dans le cadre de projets spécifiques et les assigner à n'importe quel membre de l'équipe Élaborer des checklists qui peuvent être ajoutées à vos tâches pour vérifier les tâches importantes au fur et à mesure de votre progression

F. Un forfait créatif avec Cartes mentales Votre cerveau traite les pensées plus rapidement qu'aucun stylo ou clavier ne pourrait le faire.

Heureusement, la fonctionnalité Cartes Mentales de ClickUp est le moyen le plus rapide de mapper ces pensées.

Gravez un certain nombre d'idées complexes à l'aide de l'un des nombreux modèles de ClickUp ou commencez à partir d'une page blanche. Il suffit de choisir une idée et de la mettre en pratique.

il suffit de choisir une idée et de la mettre en œuvre

Conclusion

L'annotation est aussi importante pour le processus de révision qu'un bol de pop-corn l'est pour une séance de Netflix.

c'est absolument essentiel !

C'est ainsi que votre équipe virtuelle peut partager ses idées et s'assurer que tout le monde est sur la même page.

Et plus le processus est rapide et efficace, meilleur est le contenu que vous pouvez fournir.

Malheureusement, un annotateur PDF confus et coûteux ne fera que ralentir votre processus.

Vous avez besoin d'un logiciel d'annotation PDF à la fois léger et multifonctionnel.

Ce qu'il vous faut, c'est ClickUp.

Il répond à tous vos besoins en matière de gestion de projet et constitue un logiciel tout-en-un pour votre processus de création de contenu. Obtenez ClickUp dès aujourd'hui pour annoter n'importe quoi et entrer dans le paradis du contenu, gratuitement !