10 Alternatives et concurrents de TeamGantt en 2024

Les projets devenant de plus en plus complexes, la solution de gestion de projet que vous choisissez devient également plus complexe. La bonne plateforme de gestion de projet vous permet de gérer les tâches et les jalons, et de suivre l'échéancier et la progression de votre projet à la fois à un niveau granulaire et à partir d'une vue d'ensemble.

La plateforme TeamGantt, basée sur le cloud, est un moyen populaire d'utiliser les diagrammes de Gantt et d'autres outils de gestion de projet outils de gestion de projet pour faire exactement cela. Mais est-ce la meilleure plateforme pour ceux d'entre nous qui adorent les diagrammes de Gantt ? 👀

La meilleure alternative à TeamGantt dépend de votre besoins et des exigences du projet . Nous avons étudié les nombreuses alternatives sur le marché pour vous éviter d'avoir à le faire, et nous vous dévoilons ci-dessous nos 10 meilleurs concurrents de TeamGantt.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives de TeamGantt ?

La meilleure alternative à TeamGantt est celle qui répond le mieux à vos besoins individuels. De nombreuses options existent, de logiciel de diagramme de Gantt gratuit jusqu'aux forfaits Enterprise plus onéreux. Tenez compte des facteurs ci-dessous pour vous assurer que vous obtenez la valeur Business voulue du produit que vous choisissez pour gérer les projets dans votre entreprise :

Facilité d'utilisation: Une solution de gestion de projet difficile à utiliser augmentera la frustration plus que la productivité, et la bonne alternative à TeamGantt permet de construire et de personnaliser facilement...Modèles de diagramme de Gantt *Fonctionnalités de gestion de projet: Chaque entreprise a des besoins différents et des façons différentes de gérer les projets, et sonlogiciel de gestion de projet doit offrir des fonctionnalités permettant de répondre à ces besoins

Une solution de gestion de projet difficile à utiliser augmentera la frustration plus que la productivité, et la bonne alternative à TeamGantt permet de construire et de personnaliser facilement...Modèles de diagramme de Gantt *Fonctionnalités de gestion de projet: Chaque entreprise a des besoins différents et des façons différentes de gérer les projets, et sonlogiciel de gestion de projet doit offrir des fonctionnalités permettant de répondre à ces besoins Flexibilité: Le logiciel de gestion de projet ne doit pas vous enfermer dans une seule méthode de travail, mais doit être suffisamment flexible pour s'adapter à vos flux de travail

Le logiciel de gestion de projet ne doit pas vous enfermer dans une seule méthode de travail, mais doit être suffisamment flexible pour s'adapter à vos flux de travail **Le logiciel que vous achetez ne doit pas mettre votre équipe de gestion du budget en colère, mais le logiciel doit être suffisamment puissant pour évoluer avec votre entreprise.

**Intégration : Les membres de votre équipe bénéficieront de l'intégration du logiciel de gestion de projet avec les outils qu'ils utilisent fréquemment

Les 10 meilleures alternatives à TeamGantt à utiliser en 2024

De simple Exemples de projets avec diagramme de Gantt à des fonctionnalités étendues qui vous permettent de gérer les tâches avec un contrôle ultime, la liste ci-dessous vous aidera à trouver l'alternative idéale à TeamGantt.

Obtenez une image claire de vos tâches et dépendances dans la vue Gantt de ClickUp

ClickUp est un outil polyvalent de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité qui peut fournir les fonctionnalités de nombreuses applications Business dans une plate-forme unifiée. Cela en fait l'un des logiciels de diagramme de Gantt les plus productifs de notre liste. Il atteint cette polyvalence de deux façons : un espace de travail largement personnalisable qui vous donne l'ultime contrôle ultime sur la structuration de vos projets et une vaste collection de modèles de projets couvrant un intervalle de secteurs et de flux de travail.

Une fonctionnalité spécifique au rôle de ClickUp en tant qu'alternative à TeamGantt est la suivante Diagramme de Gantt de ClickUp. Il pousse plus loin l'utilité des diagrammes de Gantt grâce à des outils complets pour l'amélioration des processus qui vous aideront à gérer les tâches de manière encore plus efficace.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Modèles de projets, tels quemodèles d'échéancier et les modèlesModèle de diagramme de Gantt ClickUpfacilitent la gestion de projet

L'intégration avec les logiciels d'entreprise les plus populaires étend ses fonctions

Des automatisations faciles à créer peuventfaire gagner du temps sur les tâches répétitives et aider à la mise en place d'un système de gestion de l'informationsuivre les dépendances* La personnalisation poussée des environnements de travail permet à ClickUp de se transformer en une variété d'outils d'entreprise dans une seule application

Limites de ClickUp

La découverte et l'apprentissage de toutes les fonctions peuvent sembler insurmontables pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. GanttPRO

/img/ https://cdn.ganttpro.com/statics/media/images/main/first\_screen/first\_screen\_pic.png Logiciel de gestion de projet GanttPRO /$$$img/

via GanttPro GanttPRO figure également en bonne place sur notre liste d'alternatives à TeamGantt. Il s'agit d'un outil de gestion de projet qui aide les gens à planifier et à gérer des projets grâce à un ensemble complet de fonctionnalités au-delà des diagrammes de Gantt.

Il dispose de fonctionnalités de gestion des tâches et des ressources et de suivi du temps. L'outil collaboration au sein du projet les fonctionnalités du site permettent à tout le monde d'être sur la même page et facilitent le partage des fichiers et la mise à jour pour ceux qui travaillent sur des projets de grande envergure. L'interface utilisateur (IU) vous permet d'afficher tous vos projets, ce qui facilite le suivi de la progression et la gestion de projet.

GanttPRO meilleures fonctionnalités

L'interface intuitive facilite la prise en main

Les applications mobiles bien assistées le rendent accessible en déplacement

Les outils de collaboration bien conçus sont très complets

La fonctionnalité de hiérarchisation aide les utilisateurs à concentrer leur attention

Limites de GanttPRO

L'étendue des fonctions peut s'avérer déconcertante pour les débutants

Le prix est élevé pour ceux qui n'ont que des besoins minimes

Prix de GanttPRO

Base : 7,99 $/mois par utilisateur

: 7,99 $/mois par utilisateur Pro : 12,99 $/mois par utilisateur

: 12,99 $/mois par utilisateur Business : 19,99 $/mois par utilisateur

: 19,99 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (400+ commentaires)

: 4.8/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

3. GanttProject

via Projet Gantt La prochaine de nos alternatives à TeamGantt est GanttProject. Ce logiciel de diagramme de Gantt est une solution open-source, que vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser dans votre entreprise. Il possède toutes les fonctionnalités de base que l'on peut attendre d'un outil de gestion de projet, y compris la gestion des tâches et des ressources.

Les utilisateurs peuvent définir des paramètres, suivre le forfait initial du projet et contrôler la progression. GanttProject est compatible avec les outils de gestion de projet existants Projet Microsoft et peut les ouvrir et les enregistrer. Il peut également exporter des rapports dans différentes formes, telles que PDF, HTML et CSV, pour faciliter le partage et l'impression.

GanttProject meilleures fonctionnalités

Générateur de rapports bien conçu qui exporte au format HTML ou PDF

Importe et exporte des fichiers vers et depuis Microsoft Project

En tant que logiciel local, il travaille sans connexion internet

Génère des diagrammes d'évaluation de programmes et de techniques d'examen

Limites de GanttProject

Interface désuète qui n'est pas aussi rationalisée ou intuitive que d'autres solutions

Peu de fonctionnalités de collaboration ou d'intégration avec d'autres outils

La dernière mise à jour majeure date de 2021 et peut manquer d'assistance

Prix de GanttProject

Free Forever

GanttProject notes et évaluations

G2 : 4.3/5 (50+ commentaires)

: 4.3/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

4. Smartsheet

via Smartsheet Cette option est l'une des plus polyvalentes. Smartsheet est plus qu'un simple outil de gestion de projet . C'est une plateforme d'exécution du travail qui fournit l'exécution des projets des fonctionnalités propres aux secteurs d'activité, tels que la gestion de projet, le marketing, les opérations, l'informatique, la construction, etc. Sa conception vise à améliorer l'automatisation du flux de travail et vous permet de gérer des projets de manière efficace. Pour offrir des fonctionnalités classiques de gestion de projet, telles que la gestion des tâches et des ressources, Smartsheet utilise la disposition familière d'une feuille de calcul, mettant ainsi les projets complexes dans une forme plus facile à assimiler.

Bien que les tableaux de bord adoptent le style d'une feuille de calcul, ils offrent toujours au gestionnaire de projet une vue achevée de l'ensemble du projet l'échéancier du projet dont ils ont besoin pour faire leur travail efficacement. Ils pourront facilement visualiser les tâches, voir celles à venir et les attribuer aux membres de l'équipe concernés.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Extension de l'intégration avec d'autres applications

Plusieurs fonctionnalités permettant d'automatiser les flux de travail

Grande bibliothèque de vidéos didactiques

Alertes de rappel automatisées pour les tâches et les échéances

Limites de Smartsheet

Certaines intégrations nécessitent des niveaux de prix plus élevés

L'interface utilisateur est parfois lente

Prix de Smartsheet

Free Forever

Pro : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 25$/mois par utilisateur

: 25$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (12 000+ commentaires)

: 4.4/5 (12 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

5. Gantter

via Gantter Le logiciel de gestion de projet basé sur le cloud, Gantter, est un outil de gestion de projet qui fournit une interface utilisateur facile à comprendre pour aider les membres de l'équipe à gérer plus facilement les projets. Comme d'autres options de la liste, il dispose de fonctionnalités de gestion des tâches et des ressources. Outils de collaboration d'équipe comprennent l'attribution de tâches, le partage de fichiers et la communication par l'intermédiaire de la plateforme pour planifier des projets. La gestion des projets est facilitée par l'intégration du logiciel à d'autres outils populaires, tels que Google Agenda.

Microsoft Project est un acteur important dans l'espace des outils de gestion de projet, de sorte que Gantter peut facilement ouvrir et modifier les données de projet que le logiciel crée. Cela permet aux gestionnaires de projet de passer facilement à cette alternative de TeamGantt en perturbant le moins possible le cycle de vie du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Gantter

Intégration avec Google Drive et G-Suite

Ouverture et modification en cours des fichiers Microsoft Project

Moteur de reconnaissance alimenté par la communauté

Des milliers de modèles prédéfinis

Limites du Gantter

Difficulté d'apprentissage pour les débutants

Fonctionnalités et options d'intégration limitées

Prix de Gantter

Gantter Cloud : 5 $/mois par utilisateur

: 5 $/mois par utilisateur Gantter pour Google Drive : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Gantter pour Google environnements de travail : 5 $/mois par utilisateur

G2 : 4/5 (3 commentaires)

: 4/5 (3 commentaires) Capterra : 4.1/5 (36 commentaires)

6. Raccourci

/img/ https://assets-global.website-files.com/6372338e5477e047032b37a5/645a148e97a7dc63720cb568\_Roadmap-min.png Diagramme de Gantt raccourci /$$$img/

via Raccourci Le nom original de cette alternative de TeamGantt était Clubhouse. Elle vise à créer un gestion de projet agile qui est simple d'utilisation et fournit les outils nécessaires à la réussite des projets collaboratifs typiquement associés aux processus agiles. Cela signifie qu'en plus de la fonctionnalité du diagramme de Gantt, Shortcut dispose d'outils pour les sprints, les épiques, les backlogs et d'autres fonctionnalités que les méthodologies agiles utilisent pour mener à bien les projets.

Ces outils agiles fournissent également une plateforme de gestion de projet complète qui facilite la planification, la collaboration et le suivi des projets. Les membres de l'équipe peuvent jeter un coup d'œil à la progression du projet à chaque niveau du processus agile.

Raccourcis meilleures fonctionnalités

Outils de collaboration efficaces

La fonction "glisser-déposer" facilite la tâche des débutants

La fonctionnalité de feuille de route facilite l'utilisation de l'outille forfait d'urgence et l'établissement de priorités

S'intègre à d'autres outils populaires

Limites des raccourcis

Manque de matériel pédagogique

La fonction "glisser-déposer" ne fonctionne pas partout comme prévu

Prix du raccourci

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Teams : 8,50$/mois par utilisateur

: 8,50$/mois par utilisateur Business : $12.00/mois par utilisateur

: $12.00/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les prix

G2 : 4.3/5 (100+ commentaires)

: 4.3/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (300+ commentaires)

7. Trello

via Trello Trello est l'une des solutions de gestion de projet les plus populaires. Il simplifie la création, la modification en cours et l'attribution de tâches à des personnes spécifiques. À ce jour, le logiciel fait preuve d'une grande capacité d'adaptation suivi de projet il n'est pas doté d'un diagramme de Gantt dès sa sortie de la boîte. Au lieu de cela, il s'appuie sur une intégration tierce avec un logiciel de diagramme de Gantt, tel que BigPicture, pour compléter cette fonction. Heureusement, cette intégration est gratuite pour tous les utilisateurs, comme beaucoup d'autres qui contribuent à faire de Trello une plateforme de gestion de projet bien équilibrée, adaptée à une variété d'objectifs d'entreprise.

L'un des principaux arguments de vente de Trello est son interface simple, basée sur le principe du "glisser-déposer". Pour déplacer des tâches, il suffit de les faire glisser d'un Tableau à l'autre. Ces tableaux peuvent indiquer le statut d'achèvement, classer les tâches par ordre de priorité et remplir bien d'autres fonctions. Étant donné que divers types de fichiers se joignent aux cartes de tâches, Trello fonctionne également comme un outil efficace de gestion de documents. _Compare Trello Vs Jira !

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Interface intuitive et facile à utiliser

Personnalisations étendues, qui répondent aux besoins et aux préférences de tous les utilisateurs

L'assistance multiplateforme facilite le travail en tout lieu

Bonne intégration avec d'autres applications et services

Les limites de Trello

Peut devenir encombrant pour les projets complexes

Pas de fonction de suivi du temps intégrée

Prix de Trello

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (22 000+ commentaires)

8. Toggl

via Toggl Toggl permet à ses utilisateurs de suivre leur temps sur diverses tâches de projet avec un chronomètre disponible sur un large intervalle de plateformes et d'appareils. En tenant un registre détaillé du temps que prend chaque tâche, les gestionnaires de projet peuvent exécuter les plannings de manière efficace et mieux estimer la progression d'un projet.

La fonctionnalité de jalon de Toggl vous permet de diviser l'échéancier de votre projet en objectifs plus petits et de suivre la progression de leur achevé directement à partir du diagramme de Gantt de votre projet. Les gestionnaires de projet peuvent ainsi afficher en un coup d'œil le statut du projet. La gestion de projet est également facilitée par les informations fournies par le logiciel. Parce qu'il sait où les membres de l'équipe passent leur temps, il peut aider à identifier les goulets d'étranglement et les zones d'inefficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl

Les échéanciers à code couleur facilitent la gestion

Partage aisé des échéanciers avec les clients et les parties prenantes

Fonctionnalité de glisser-déposer pour faciliter l'apprentissage

Les fonctionnalités de collaboration facilitent le travail d'équipe

Limites de Toggl

Les intégrations tierces font défaut

L'application mobile n'est pas aussi riche en fonctionnalités qu'elle pourrait l'être

Toggl tarification

Free Forever*

Teams : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (1 500+ commentaires)

: 4.6/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

9. OpenProject

via OpenProject Notre prochaine solution de gestion de projet est disponible à la fois en tant qu'option basée sur le cloud et en tant que produit auto-hébergé. Les outils de gestion de projet disponibles dans OpenProject permettent de réaliser facilement des gestion des tâches et comprennent des fonctions étendues de gestion des documents pour faciliter cette tâche. La gestion du temps est également un élément important du logiciel, avec des fonctionnalités qui aideront à maintenir le calendrier des projets sur la bonne voie.

Les gestionnaires de projet qui préfèrent les méthodes agiles pour mener à bien leurs projets trouveront les fonctionnalités Scrum et Kanban particulièrement utiles. Vous pouvez facilement décomposer les tâches du projet en sprints et les suivre via l'interface utilisateur du programme. La possibilité de forfaiter les projets à l'aide d'un diagramme de Gantt fait d'OpenProject une alternative appropriée à TeamGantt.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenProject

Méthodologies agiles avec des affichages Scrum et Kanban

Assistance pour la gestion de plusieurs projets

Projetapplications de planification pour que tout le monde soit sur la bonne voie

Fonctions de suivi du temps et de rapports sur les coûts

Limites d'OpenProject

L'interface utilisateur n'est pas aussi attrayante que d'autres options

La courbe d'apprentissage est plus raide que celle d'autres logiciels

Prix d'OpenProject

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Basic : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Professionnel : 13,50 $/mois par utilisateur

: 13,50 $/mois par utilisateur Premium : 19,50 $/mois par utilisateur

: 19,50 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 3.7/5 (22 commentaires)

: 3.7/5 (22 commentaires) Capterra : 4.5/5 (100 commentaires)

10. Redbooth

via Redbooth Redbooth est notre dernière alternative à TeamGantt pour la gestion de projets avec un diagramme de Gantt. Sa fonctionnalité d'évaluation de la charge de travail permet une meilleure gestion des ressources en alertant le manager de projet sur les membres de l'équipe qui risquent d'être submergés de travail. Ses outils de gestion de projet comprennent le suivi du temps, des fonctions et des outils de partage de fichiers. Grâce à l'outil tableau de bord du projet grâce à ce tableau de bord, les équipes de gestion de projet peuvent gérer plusieurs projets et obtenir un aperçu de l'attribution de toutes les tâches.

L'interface est facile à utiliser, avec une fonction de glisser-déposer fournissant un espace de gestion de projet intuitif pour les débutants et les utilisateurs expérimentés. Vous pouvez facilement collecter des données sur le projet et les regrouper dans des rapports convaincants et perspicaces qui informent les principales parties prenantes qui suivent la progression du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Redbooth

Affiche d'un seul coup d'œil l'attribution des tâches et leurs destinataires

Gestion visuelle des tâches par glisser-déposer avec diagrammes de Gantt

Rapports de productivité détaillés sur l'ensemble du projet

Réunions vidéo HD intégrées grâce à Zoom

Limites de Redbooth

Fonctionnalités limitées pour traiter des projets importants ou complexes par rapport aux autres alternatives TeamGantt de cette liste

Marge d'amélioration dans l'application mobile

Prix de Redbooth

Free Forever

Pro : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (100 commentaires)

: 4.4/5 (100 commentaires) Capterra : 4.4/5 (89 commentaires)

Gérez vos projets à votre façon

Vous ne voulez pas perdre des heures à gérer vos outils de gestion de projet. Avec le bon logiciel à votre disposition, votre équipe avancera plus vite et plus efficacement que jamais. La vue Gantt de ClickUp simplifie la gestion de votre travail quotidien, même si vos flux de travail ne le sont pas. Paramétrer votre compte gratuit pour commencer dès aujourd'hui. 🤩