10 modèles gratuits de propositions budgétaires en Excel et ClickUp

Lorsque vous cherchez un modèle de proposition budgétaire pour demander de l'argent à des parties prenantes, des investisseurs, des donateurs ou des sources de financement internes, un bon modèle vous permet d'obtenir de bons résultats dès la première fois.

Nous avons tout ce qu'il faut savoir pour choisir le bon modèle dans notre revue de 10 modèles de proposition de budget gratuits. Consultez nos recommandations ci-dessous !

Qu'est-ce qu'un modèle de proposition de budget ?

Un modèle de proposition budgétaire est un document préconçu qui vous aide à créer une présentation stratégique pour demander le financement ou l'approbation d'un projet l'élaboration d'un projet ou des entreprises. Ces présentations détaillent les coûts estimés, les projections de revenus et les ressources nécessaires.

Un modèle de proposition budgétaire détaillé fournit aux parties prenantes, aux investisseurs ou aux décideurs une vue d'ensemble de la faisabilité financière d'un projet.

Utilisées efficacement, les propositions budgétaires permettent d'obtenir le financement nécessaire et facilitent l'allocation efficace des ressources.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition de budget ?

Un bon projet de budget doit être organisé, facile à personnaliser et permettre des examens et des révisions. Les mises à jour en temps réel et les fonctions de collaboration sont également utiles, en particulier lorsque l'on travaille avec des équipes.

Voici quelques qualités essentielles à rechercher dans un modèle de proposition de budget :

**Le modèle de proposition de budget doit être conçu de manière à permettre aux lecteurs de comprendre facilement les objectifs, la portée, le budget et les coûts directs (ou indirects) du projet

Facilité de personnalisation: Choisissez un modèle qui peut être personnalisé en fonction de votre secteur d'activité et du type d'informations financières que vous devez documenter

Choisissez un modèle qui peut être personnalisé en fonction de votre secteur d'activité et du type d'informations financières que vous devez documenter Complet: Ne lésinez pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de présenter les informations importantes. Recherchez un modèle qui peut couvrir tous les détails importants d'un projet particulier, y compris les coûts directs et indirects pour votre échantillon de proposition de budget

Ne lésinez pas sur les moyens lorsqu'il s'agit de présenter les informations importantes. Recherchez un modèle qui peut couvrir tous les détails importants d'un projet particulier, y compris les coûts directs et indirects pour votre échantillon de proposition de budget **Un bon modèle de proposition de budget doit permettre des révisions et des révisions régulières pour tenir compte des changements de circonstances ou d'objectifs

Gratuité ou faible coût: Pourquoi payer pour un modèle de proposition de budget alors qu'il en existe de nombreux de grande qualité ?

En intégrant ces éléments, votre modèle de projet de budget devient un outil précieux pour présenter un plan financier bien structuré et convaincant.

10 modèles de propositions budgétaires à utiliser en 2024

La création d'une proposition de budget est beaucoup plus facile avec les bons modèles d'affaires. Voici dix modèles de propositions budgétaires gratuits pour vous aider à démarrer !

1. Modèle de proposition de budget ClickUp

Modèle de proposition de budget de ClickUp

Le génial Modèle de proposition de budget par ClickUp est l'outil idéal pour vous aider à garantir le financement de vos projets futurs tout en impressionnant les parties prenantes et les investisseurs potentiels.

Avec ce modèle, tout est bien présenté. Tout d'abord, la page "Résumé du personnel" couvre toutes les dépenses liées à la main-d'œuvre, afin que chacun reçoive sa juste part.

Ensuite, la page "Matériel et équipement" prend en charge les dépenses nécessaires à la réalisation du projet plan du projet les matériaux et les équipements qui assurent le bon fonctionnement de l'entreprise.

Bien sûr, il ne faut pas oublier la "logistique" ! Elle gère toutes les dépenses de transport, afin que tout puisse arriver à destination et que vous connaissiez tous les coûts directs et indirects qui y sont associés.

La page "Evénement" permet de suivre toutes les dépenses qui apparaissent au cours de la réalisation d'un événement !

Enfin, nous avons la page "Résumé". C'est là que la magie opère, avec une ventilation du budget présentée sous la forme d'un élégant diagramme circulaire. Vous y trouverez également les "Conditions générales" et les "Signataires" pour l'approbation finale !

Avec le modèle gratuit de proposition de budget de ClickUp, les présentations et les propositions de budget n'ont jamais été aussi faciles. Préparez-vous à faire sourire vos partenaires, investisseurs, donateurs et décideurs ! 😄 Télécharger ce modèle

2. Modèle de budget simple ClickUp

Modèle de budget simple de ClickUp

Enregistrez et partagez vos revenus et dépenses de base avec Modèle de budget simple de ClickUp un modèle gratuit pour vous aider à gérer un budget simple.

Le modèle comprend des vues et des champs personnalisés pour vous aider à estimer vos revenus et vos dépenses mensuellement et annuellement.

Le modèle de budget simple peut être utilisé de différentes manières pour une lettre de proposition :

Gestion des dépenses : Enregistrez les dépenses estimées des coûts de votre projet ou de votre proposition commerciale, détaillez les dépenses et organisez votre plan budgétaire

: Enregistrez les dépenses estimées des coûts de votre projet ou de votre proposition commerciale, détaillez les dépenses et organisez votre plan budgétaire Projection des recettes : Prévoyez les revenus potentiels pour présenter votre projet à des investisseurs potentiels ou à des parties prenantes

: Prévoyez les revenus potentiels pour présenter votre projet à des investisseurs potentiels ou à des parties prenantes Collaboration : Plusieurs utilisateurs peuvent mettre à jour et surveiller le budget en temps réel, ou apprendre à connaître les coûts de votre projetcomment déléguer en utilisant des outils de collaboration

: Plusieurs utilisateurs peuvent mettre à jour et surveiller le budget en temps réel, ou apprendre à connaître les coûts de votre projetcomment déléguer en utilisant des outils de collaboration Mise à jour de l'état d'avancement des tâches : Suivez l'état d'avancement des tâches, ce qui vous permet de contrôler la progression et de vous assurer que vous respectez le budget, et configurez des notifications pour informer les membres de l'équipe des changements

: Suivez l'état d'avancement des tâches, ce qui vous permet de contrôler la progression et de vous assurer que vous respectez le budget, et configurez des notifications pour informer les membres de l'équipe des changements Personnalisation : Le modèle hautement personnalisable vous permet d'adapter les revenus et les dépenses aux exigences de votre proposition commerciale, en ajoutant ou en supprimant des sections si nécessaire

Pour l'utiliser, il vous suffit de saisir vos données dans les champs appropriés du modèle. Il est également facile de le partager avec d'autres parties prenantes dans un souci de transparence et de collaboration. Télécharger ce modèle

3. Modèle de budget pour un événement ClickUp

Le modèle de budget d'événement de ClickUp est conçu pour vous aider à planifier, gérer et suivre les dépenses liées à votre événement

Le Modèle de budget d'événement par ClickUp est un outil puissant conçu pour rationaliser et simplifier le processus de planification et de budgétisation de votre événement. Que vous organisiez un petit rassemblement ou un événement de grande envergure, ce modèle vous couvre ! 🎉

Avec le modèle de budget d'événement, vous pouvez facilement enregistrer toutes vos dépenses liées à l'événement, en veillant à ce que rien ne passe à travers les mailles du filet. Il vous permet d'estimer et de répartir les coûts pour divers aspects de votre événement, y compris les coûts totaux tels que le lieu, le traiteur, les décorations, le marketing, les divertissements, et plus encore.

Ce modèle hautement personnalisable vous aide à créer des propositions détaillées et convaincantes. Vous pouvez présenter une image claire des coûts, des revenus et de la faisabilité globale de l'événement aux investisseurs potentiels ou aux parties prenantes, augmentant ainsi vos chances d'obtenir une approbation ou un financement. Télécharger ce modèle

4. Modèle de budget personnel ClickUp

Modèle de budget personnel ClickUp

Vous voulez prendre en main votre compte bancaire personnel ? Avec Le modèle de budget personnel de ClickUp vous maîtriserez l'art de la gestion de l'argent sans effort !

Découvrez la puissance d'un budget bien planifié en priorisant vos objectifs, en épargnant pour l'avenir et en prenant de meilleures décisions financières. Le modèle convivial de ClickUp vous permet d'enregistrer facilement vos revenus, vos dépenses et vos économies, ce qui fait de l'établissement d'un budget un jeu d'enfant.

Suivez nos étapes simples pour créer votre budget personnalisé, en allouant les fonds judicieusement et en les ajustant si nécessaire. Grâce au suivi en temps réel, vous garderez la maîtrise de vos finances comme un pro !

Évitez les pièges courants de la budgétisation en fixant des objectifs réalistes, en suivant régulièrement vos dépenses et en constituant un fonds d'urgence.

Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour les propositions commerciales, le modèle de budget personnel ClickUp peut certainement être adapté à cette fin, en particulier pour les petites entreprises ou les start-ups où les finances personnelles et professionnelles peuvent être étroitement imbriquées. Télécharger ce modèle

5. Modèle de budget d'entreprise ClickUp

Modèle de budget d'entreprise de ClickUp

Modèle de budget d'entreprise de ClickUp est un excellent outil pour vous aider à créer des présentations, des propositions et des demandes de financement plus efficaces.

Le modèle de proposition de budget gratuit hautement personnalisable fournit un aperçu financier clair qui présente clairement les dépenses détaillées, les revenus anticipés, les projections et les bénéfices prévus.

Le modèle de budget d'entreprise comprend de nombreux tableaux, dossiers et listes pour vous aider à enregistrer les principales dépenses de l'entreprise.

Par exemple, vous pouvez suivre votre budget global à l'aide du "Dossier du budget de l'entreprise" Il comprend des vues "Budget global" et "Suivi du budget par magasin" pour vous aider à analyser les dépenses, à identifier les facteurs de coûts et à maximiser les bénéfices.

Le dossier "Liste des ventes" vous donne un aperçu complet des ventes de votre entreprise, regroupées par type de produit et par magasin. le dossier "Coût des marchandises vendues" vous aide à gérer efficacement la main-d'œuvre directe, les matières premières et les frais généraux.

Et vous n'aurez aucun mal à contrôler vos dépenses opérationnelles et les salaires de vos employés, grâce aux vues "Dépenses opérationnelles" et "Liste des salaires" !

Le modèle de budget d'entreprise ClickUp vous aide à enregistrer les dépenses de votre entreprise et peut constituer un excellent outil gratuit pour vous aider à préparer des propositions commerciales ! Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport budgétaire ClickUp

Modèle de rapport budgétaire de ClickUp

Créez des propositions de budget claires et concises avec le modèle de rapport budgétaire de ClickUp Modèle de rapport budgétaire par ClickUp . Il comprend plusieurs champs prédéfinis que vous pouvez utiliser pour résumer votre proposition de budget, tels que les recettes, les dépenses et les bénéfices. En outre, le modèle vous permet de personnaliser les champs pour répondre aux besoins spécifiques de votre proposition.

Le modèle de rapport budgétaire peut également vous aider à suivre votre budget au fil du temps afin que vous puissiez démontrer, à des clients ou partenaires potentiels, que votre entreprise est financièrement saine et que vous disposez d'un plan de gestion de vos dépenses.

Enfin, le modèle de proposition peut vous aider à automatiser votre processus budgétaire, ce qui vous permet de gagner du temps tout en garantissant que votre budget est toujours à jour.

Les clients et partenaires potentiels apprécieront l'organisation et la clarté que vous offrez grâce au modèle de rapport budgétaire de ClickUp. Télécharger ce modèle

7. Modèle de budget de film ClickUp

Modèle de budget de film de ClickUp

Lorsque vous êtes prêt à rechercher un financement pour votre film, le modèle de budget de film de ClickUp est un outil très utile Modèle de budget de film par ClickUp peut vous aider gérer les budgets des projets et élaborer des propositions détaillées.

Le modèle de budget de film est hautement personnalisable et vous permet d'inclure toutes les dépenses liées à votre film, telles que les salaires, les frais de serveur, l'espace de bureau, les coûts de main-d'œuvre, la garde-robe, la restauration, les décors et les frais de déplacement.

Appuyez sur n'importe quelle dépense pour ouvrir une vue détaillée dans laquelle vous pouvez ajouter des tâches et des sous-tâches, des listes de contrôle et des pièces jointes en guise de documents justificatifs.

Une fois votre proposition approuvée, la solution tout-en-un de ClickUp Logiciel de gestion de projet vous aidera à démarrer avec tout ce dont vous avez besoin pour gérer les tâches, les produits livrables du projet vous trouverez ici des informations sur les projets, les personnes, les budgets, les propositions et les projets pour votre film.

Qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit film, le modèle gratuit de budget de film vous aidera à suivre vos dépenses et à les partager avec les décideurs. Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de budget mensuel simple par Microsoft

Ce modèle de budget mensuel simple utilise la puissance d'Excel pour comparer vos revenus mensuels à vos dépenses mensuelles et vous aider à les visualiser

Le modèle gratuit Modèle de budget mensuel simple par Microsoft permet de comparer visuellement vos revenus mensuels à vos dépenses.

Il s'agit d'un modèle convivial que vous pouvez adapter à presque tous les scénarios financiers et qui vous permet de personnaliser le texte, les images, etc.

Ce modèle amusant et convivial encourage la créativité grâce à une bibliothèque complète de photos, de graphiques et de polices que vous pouvez ajouter à votre budget.

Vous créez une présentation ou une proposition ? Avec ce modèle, vous pouvez ajouter des éléments attrayants tels que des animations, des transitions ou des vidéos pour rendre les présentations plus convaincantes. De plus, ses fonctions de partage rapide facilitent le partage et la publication de votre planification financière sur plusieurs plateformes. Télécharger ce modèle

9. Feuilles Modèle de budget mensuel personnel par Vertex42

Adaptable à Google Sheets, Excel et Open Office, ce modèle vous permet de suivre et de comparer vos revenus et vos dépenses

Les fans de Google Sheets apprécieront peut-être le modèle gratuit Modèle de budget mensuel personnel par Vertex42 .

Adaptable à Google Sheets, Excel et Open Office, ce modèle vous permet de suivre et de comparer vos revenus et vos dépenses.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour préparer des propositions ou des présentations pour des raisons personnelles, dans presque tous les formats avec lesquels vous êtes déjà à l'aise. Télécharger ce modèle

10. Modèle de budget mensuel d'entreprise par Vertex42

Ce modèle est utile pour budgétiser les dépenses trimestrielles et d'autres dépenses commerciales qui ont lieu à des moments précis de l'année

Une fois que vous avez établi votre budget personnel, retournez au puits pour organiser les finances de votre entreprise à l'aide du modèle de budget mensuel de Vertex42 Modèle de budget d'entreprise par Vertex42.

Ce modèle simple vous permet de dresser la liste de vos revenus et de vos dépenses, puis de calculer automatiquement votre revenu net afin que vous sachiez où vous en êtes financièrement.

Vertex42 propose une feuille de calcul pour les prestataires de services et pour les détaillants. Elle est donc organisée en fonction des besoins de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité. Télécharger ce modèleBonus : Outils de gestion des propositions

Choisir le meilleur modèle de proposition budgétaire pour votre équipe

Nous y voilà ! 10 modèles de proposition gratuits en Excel et ClickUp parmi lesquels vous pouvez choisir.

Un bon argumentaire ou une bonne proposition nécessite la meilleure présentation financière possible, et c'est là qu'un modèle de proposition de budget gratuit s'avère utile. Ils couvrent tous les éléments de coût que vous pouvez imaginer, des frais de déplacement aux coûts indirects, en passant par les coûts directs, et plus encore, afin d'enregistrer et de présenter les dépenses pour n'importe quel projet à venir.

Lorsque vous choisissez le meilleur modèle de budget pour votre projet, recherchez des modèles hautement personnalisables qui permettent de nombreuses révisions.

Si vous travaillez avec une grande équipe, vous devrez également trouver un modèle avec des mises à jour en temps réel et des fonctions de collaboration qui vous permettent de travailler ensemble pour garantir la meilleure proposition possible. Modèles de planification des comptes , modèles de plans opérationnels et logiciel de gestion de bureau sont également d'excellents outils pour élaborer des propositions efficaces.

L'établissement d'une proposition de budget est un jeu d'enfant avec ClickUp, et il vous permet de mener à bien les tâches suivantes le suivi du projet à partir de la même plateforme.

ClickUp est un puissant outil de outil de gestion de projet qui peut vous aider à gérer votre processus de proposition budgétaire du début à la fin.

Pour commencer à rationaliser votre processus de proposition de budget, rendez-vous sur la plateforme ClickUp et explorez notre vaste sélection de modèles de budget.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui !