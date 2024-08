10 exemples d'OKR de vente pour 2024 (+5 conseils de rédaction)

Que vous soyez directeur commercial ou simple représentant commercial débutant, il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord :

**La vente de produits est un travail décourageant

C'est votre premier jour en tant qu'équipe commerciale, et on vous a confié la tâche de faire du porte-à-porte.

Vous ne savez pas si vous allez ouvrir une porte d'opportunité ou si on va vous claquer la porte au nez. 🚪

Vous pourriez même ne pas vous sentir suffisamment formé ou ne pas savoir quelles sont vos cibles.

Mais ce n'est pas le cas avec OKRs!

les OKR peuvent améliorer les compétences de votre équipe commerciale et la rendre plus confiante puisqu'elle a un objectif et une stratégie en tête.

Dans cet article, nous verrons ce que sont les OKR pour les équipes commerciales, dix excellents exemples d'OKR pour les équipes commerciales, et nous présenterons les meilleurs OKR pour les équipes commerciales logiciel de gestion de projet pour vous aider à gérer et à suivre ces OKR.

C'est parti !

Que sont les OKR dans l'équipe commerciale ?

OKR signifie Objectifs et Résultats clés. OKR sont un paramètre de définition des objectifs qui aide les équipes à développer et à atteindre leurs objectifs

En fait, les OKR sont assez semblables aux objectifs SMART.

comment ?

Ils vous encouragent à être précis sur ce que vous voulez, à établir un échéancier et à aligner vos objectifs. La différence entre les deux est que les OKR sont aussi un forfait étape par étape pour atteindre la réussite.

les OKR sont des outils qui permettent d'atteindre les objectifs

les OKR sont des outils qui permettent d'atteindre les objectifs fixéscool OKR Examples (exemples d'OKR) nous utilisons chez ClickUp!

Mais comment le cadre OKR s'applique-t-il aux équipes commerciales ?

Un OKR dans l'équipe commerciale aide votre équipe à développer des objectifs commerciaux . Chaque membre de l'équipe peut choisir le résultat clé sur lequel il peut se concentrer pour contribuer à l'objectif collectif.

Vous pouvez également suivre la progression et les performances de votre OKR chaque jour pour éviter d'être frappé par une déception soudaine.

5 conseils pour rédiger des OKR de vente efficaces

Avant de définir vos paramètres, voici quelques conseils qui vous aideront à rédiger des OKR efficaces :

1. Spécifique

Assurez-vous de définir clairement ce que vous voulez accomplir et comment vous allez le faire.

2. Mesurable

Vous devez travailler à la réalisation d'un objectif mesurable. Vous pouvez le faire en déterminant quels indicateurs clés ou ( KPI) que vous utiliserez.

3. En temps voulu

Vos OKR doivent être assortis d'une cible. Sans cela, vous et votre équipe risquez de travailler indéfiniment sur le même objectif :

Revenons à ces exemples d'OKR pour les ventes :

1. Objectif : Améliorer les performances de notre équipe commerciale de 15 %

Résultats clés :

Maintenir uneéquipe commerciale deprospects qualifiés d'une valeur de $$$a chaque trimestre

Augmenter notre taux de Fermé de 15% à 30%

Mettre en place un tableau de bord équilibré pour évaluer nos performances

Augmenter le nombre d'appels programmés par équipe commerciale de deux à sept par semaine

2. Objectif: Accélérer notre cycle commercial de 8 mois à 6 mois d'ici le début du troisième trimestre.

Résultats clés:

Réduire de 40 % le temps écoulé entre le premier appel et la phase de démonstration

Réduire de 35% le délai entre la phase de démonstration et la Fermé

Améliorer notre processus commercial en mettant en œuvre un nouveau programme de formation à la vente

3. Objectif : Améliorer l'efficacité de notre équipe commerciale

Résultats clés :

Organiser des sessions de formation mensuelles pour chaque étape du processus de ventecycle de vie du client* Augmenter le taux de discussion de 10% à 30%

Recevoir des commentaires positifs de 90 % de nos clients sur l'efficacité de notre équipe commerciale

B. OKR de la gestion des revenus

Les OKR de gestion des revenus vous aident à ne pas perdre de vue l'objectif à atteindre.

7. Objectif: Créer un nouveau contenu de marketing produit d'ici le deuxième trimestre

Résultats clés:

Faire en sorte que l'équipe marketing rédige 15 articles promotionnels

Faire apparaître notre produit dans 10 avis positifs

Augmenter le nombre de vidéos de démonstration de nos produits de 7 à 20

8 Objectif : Relancer le blog de l'entreprise d'ici la fin du premier trimestre

Résultats clés :

Créer et publier deux articles par semaine pour notre blog

Augmenter le nombre d'abonnés au blog de 2500 à 5000

Augmenter le nombre d'abonnés à Facebook de 900 à 3000

D. OKR clients

Les OKR clients se concentrent sur..

les OKR des clients se concentrent sur..

Vos clients !

Ces OKR permettent de s'assurer que vos clients existants sont satisfaits de votre produit, afin qu'ils ne disparaissent pas à cause de vous :

9. Objectif : Augmenter notre base d'utilisateurs de 45% d'ici le quatrième trimestre.

Résultats clés :

Augmenter le nombre d'utilisateurs payants de 500 à 1000

Augmenter notre taux de discussion de 10% à 20%

Augmentation du nombre de leads sortants de 10/semaine à 30/semaine

10. Objectif : Améliorer l'engagement des clients de 35% d'ici le deuxième trimestre.

Résultats clés :

Augmenter les taux de rétention mensuels des clients de 30% à 60%

Augmenter le temps moyen passé sur notre site web de 15 minutes à 25 minutes

Augmenter le nombre de fois où différents utilisateurs vont sur notre application de 10 à 25 fois par jour

Pourquoi utiliser les OKR ?

Voici trois raisons pour lesquelles les OKR sont super cruciaux pour les équipes commerciales :

1. Augmente la clarté

La méthodologie des OKR permet aux équipes de comprendre clairement ce que l'on attend d'elles 💎

Les OKR encouragent également les grandes organisations à établir une connexion entre les objectifs de l'entreprise, de l'équipe et les objectifs personnels et un plan d'action résultat mesurable . De cette manière, l'ensemble de l'entreprise peut avancer ensemble dans la bonne direction.

En outre, les OKR permettent de responsabiliser les coéquipiers, puisque chacun est responsable des mêmes objectifs ou, en d'autres termes,..

2. Améliore la concentration

Vérifier la progression de vos OKR tous les ans ou tous les trimestres n'est pas suffisant !

Les OKR nécessitent des contrôles réguliers.

Cela signifie que vous devez les suivre chaque semaine, voire chaque jour.

vous vous sentez démotivé ?

Le fait de constater la progression vers votre objectif OKR et de vous rappeler pourquoi vous le faites peut vous rendre encore plus motivé productif !

3. Stimuler l'engagement des employés

_Il est fondamentalement impossible d'atteindre les OKR d'une grande entreprise par ses propres moyens

vous aurez toujours besoin de vos coéquipiers à un moment ou à un autre, n'est-ce pas ?

Les OKR d'équipe et d'entreprise garantissent que chaque membre de l'équipe est impliqué dans le processus d'OKR.

Chaque employé a un rôle unique à jouer !

En leur faisant savoir qu'ils sont un atout pour l'entreprise, vos employés deviendront plus enthousiastes et engagés. 😄

En peu de temps, vos employés se réveilleront tous les matins avec ce sentiment :

Pour réussir à conclure des équipes commerciales, vous devez garder la trace de vos prospects en en leur envoyant des e-mails de suivi sur une base régulière

De même, vous ne pouvez pas vous contenter de paramétrer des OKR en espérant les atteindre.

Vous devez également les suivre et les gérer en permanence !

à faire ?

La réponse se trouve dans Logiciel OKR !

Un outil de suivi des OKR comme ClickUp peut vous aider à paramétrer, suivre et gérer tous vos OKR oKR de vos produits .

Voici comment ClickUp peut vous aider :

1. Fixation des objectifs (Objectifs) Objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui peuvent être décomposés en objectifs plus petits et mesurables

Les cibles. /$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image11-1.png objectifs dans ClickUp /$$$img/

Cela signifie que :

Vos objectifs = ClickUp Objectifs

Vos résultats clés = ClickUp Targets (cibles de ClickUp)

Voici comment vous pouvez créer des Objectifs dans ClickUp :

Allez dans "Objectifs" dans ClickUp et créez un nouvel objectif en cliquant sur le bouton "NouveauObjectif".

Vous pouvez également modifier les détails de vos Objectifs :

Le titre de votre Objectif

La date d'échéance de votre Objectif

Qui doit atteindre l'Objectif

Qui a accès à votre Objectif

La description de l'objectif

Vous ne savez pas comment vous y prendre pour vous fixer des objectifs ? Voici_ 7 étapes pour fixer efficacement les objectifs d'une équipe .

2. Cibles

Maintenant que votre objectif OKR est en place, vous avez besoin de quelques résultats clés ou cibles.

Il vous suffit d'ajouter une cible en cliquant sur le bouton "Add Target".

Vos cibles apparaîtront alors juste en dessous de votre Objectif global.

Vous pouvez également modifier les détails de vos cibles comme :

Le titre de vos cibles

Le responsable de la cible

Le type de cible

Voici les différents paramètres que vous pouvez définir dans ClickUp :

Nombre: chiffres numériques tels que lele chiffre d'affaires généré par les équipes commerciales en porte-à-porte *True/False: indiquer si quelque chose a été terminé ou non

chiffres numériques tels que lele chiffre d'affaires généré par les équipes commerciales en porte-à-porte *True/False: indiquer si quelque chose a été terminé ou non Devise: garder une trace de votre argent

garder une trace de votre argent Tâches: suivre le nombre d'activités commerciales achevées. Par exemple, vérifier si chaque membre de l'équipe a suffisamment de prospects pour la semaine

3. Suivi de la progression

Une fois que votre Goal (objectifs) et vos Targets (résultats clés) sont prêts à être mis en œuvre, vous avez besoin d'un processus d'analyse commerciale pour rester dans la cible et suivre votre progression vers ces OKR.

Voici ce que vous pouvez suivre :

1. Votre progression pour chaque cible (résultat clé )

Par exemple, si votre résultat clé est de conclure dix équipes commerciales par semaine, vous pouvez voir combien vous en avez conclu jusqu'à présent.

2. Comment la progression de votre cible ( résultat clé ) a contribué à la progression de votre objectif

Par exemple, si vous avez achevé moins d'un quart de vos cibles jusqu'à présent, votre progression sera de 20 %.

4. Tableaux de bord et widgets Tableaux de bord vous donnent un aperçu de haut niveau de tout ce qui se passe dans votre entreprise.

Vous pouvez voir la progression de votre OKR grâce à des éléments tels que les tâches achevées et les le temps passé pour des projets spécifiques.

Vous pouvez également ajouter Widgets personnalisés à votre tableau de bord commercial.

Les widgets vous donnent un aperçu détaillé des tâches, des Sprints, des personnes et des projets.

Voici une liste de quelques-uns des Widgets que vous pouvez choisir :

Sprints : obtenir un aperçu de la progression de vos Sprints 🏃

Bloc de texte : ajouter du texte riche, des images, et même utiliser les commandes /slash pour ajouter du contexte à vos tableaux de bord

Calculs : calcule des sommes, des moyennes et bien d'autres choses encore pour toutes les tâches de votre base de donnéesEnvironnement de travail* Assigné :vous indique le nombre de tâches sur lesquelles chaque membre de votre équipe travaille, ainsi que les tâches non achevées

Tableur : voyez quelles tâches ont été achevées, qui a fermé le plus de marchés et quels membres de l'équipe ont besoin d'un peu plus de motivation !

2. Que sont les OKR individuels ?

Un OKR individuel encourage les employés à se concentrer sur leur propre objectifs pour le travail .

Voici un objectif individuel Modèle OKR :

Objectif: Fermer 20 affaires par mois.

Résultats clés:

Appeler au moins 50 prospects par jour

Faire des démonstrations de produits à 50 clients par semaine

Assurer le suivi de 10 affaires perdues pour savoir ce qui n'a pas fonctionné

Le problème des objectifs individuels est qu'ils limitent l'aspect "travail d'équipe" des OKR, car les employés ont tendance à se concentrer uniquement sur leurs performances individuelles.

3. Que sont les OKR d'équipe ?

Les OKR d'équipe sont la solution parfaite aux OKR individuels.

pourquoi ?

Les OKR d'équipe sont des objectifs qui reposent sur les efforts combinés de chaque membre de l'équipe. Leur réussite passe par la délégation des tâches et la collaboration.

cela signifie que lorsqu'un membre de l'équipe brille, c'est toute l'équipe qui brille_✨.

4. Que sont les OKR trimestriels ?

Les OKR trimestriels sont des objectifs qui sont paramétrés pour chaque trimestre (trois mois).

Imaginez un peu : Vous avez une pizza géante (votre OKR annuel).

Mais vous coupez cette pizza en quatre tranches (quatre OKR), et vous en mangez un morceau (achevez un OKR) chaque trimestre. 🍕

pourquoi ne pas manger la délicieuse pizza en entier ? 🙄

Voici pourquoi :

En le décomposant en quatre étapes faciles à digérer, les équipes peuvent travailler à la réalisation d'un objet trimestriel plus atteignable et voir des résultats plus rapidement

De plus, des échéanciers plus courts permettent de maintenir la pertinence des objectifs.

à faire ?

Il est plus facile de prévoir ce qui se passera dans trois mois que dans un an !

À faire donc, vous serez en mesure de faire face à un problème avec la plus grande cheese ...nous voulons dire facilité.

Time To Seal The Deal ✅

Les OKR de vente vous aident à fixer des objectifs commerciaux ambitieux et à cartographier les paramètres pour y parvenir.

Cependant, il ne suffit pas d'avoir une liste de OKR de vente efficaces pour atteindre la réussite.

Vous devez encore travailler à la réalisation de ces OKR sur une base quotidienne

Heureusement pour vous, vous pouvez compter sur un fantastique outil de suivi des OKR comme ClickUp !

Avec ses fonctions intégrées de Rappels , Checklists de tâches et Tâches assignées vous aurez tout ce qu'il vous faut pour garder le contrôle de vos tâches équipes commerciales OKRs. Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour atteindre toutes vos cibles commerciales avec une précision de 100%. 🎯

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/image9.gif un homme qui atteint la cible de la réussite avec une flèche gif /$$$img/