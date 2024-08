10 meilleurs logiciels de gestion des prospects pour suivre les prospects en 2024

Une gestion efficace des prospects est essentielle pour stimuler la croissance et assurer la réussite commerciale, quel que soit le secteur d'activité ou le type d'organisation commerciale. Heureusement, les logiciels de gestion des prospects sont devenus des outils facilement accessibles qui peuvent aider les entreprises à rationaliser leurs processus de suivi des prospects et à maximiser leurs taux de discussion.

Mais avec le grand nombre d'options disponibles sur le marché aujourd'hui, essayer de trouver la solution logicielle de gestion des prospects parfaite pour votre entreprise peut s'avérer être une tâche compliquée. Pour vous aider dans cette démarche, voici une liste des meilleurs logiciels de gestion des prospects disponibles à l'heure actuelle.

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, ces plateformes offrent des fonctionnalités robustes pour vous aider à capturer, organiser et nourrir les leads, pour finalement booster votre équipe commerciale.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des leads ?

Un logiciel de gestion des leads est un outil qui aide les entreprises à qualifier, analyser et entretenir les leads dans l'objectif de les convertir en nouvelles entreprises.

Pourquoi la gestion des leads est-elle importante ?

A étude de la Harvard Business Review a révélé que "néanmoins, notre recherche indique que de nombreuses entreprises sont trop lentes à donner suite à ces pistes". Nous avons audité 2 241 entreprises américaines et mesuré le temps que chacune d'entre elles mettait à répondre à une piste d'essai générée par le web. Si 37 % d'entre elles ont répondu dans l'heure, et 16 % dans un délai d'une à 24 heures, 24 % ont mis plus de 24 heures, et 23 % n'ont jamais répondu. Le délai de réponse moyen, parmi les entreprises qui ont répondu dans les 30 jours, était de 42 heures"

Cependant, avec le bon logiciel de gestion des leads, votre équipe peut rester au top des leads en, améliorant le temps de réponse, la capture des leads, et plus encore.

Ce qu'il faut rechercher dans les outils de gestion des prospects

Lorsque vous choisissez une solution logicielle de gestion des prospects pour votre entreprise, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs clés qui correspondent aux exigences uniques de votre organisation, notamment :

Capture et suivi des prospects : Recherchez un logiciel de suivi qui assure une capture transparente des prospects à partir de diverses sources et permet un suivi complet des activités des prospects tout au long de l'équipe commerciale

Recherchez un logiciel de suivi qui assure une capture transparente des prospects à partir de diverses sources et permet un suivi complet des activités des prospects tout au long de l'équipe commerciale Segmentation et évaluation des prospects: Assurez-vous que le système de gestion des prospects offre des fonctionnalités avancées de segmentation des prospects. Cela vous permet de classer les prospects en fonction de critères spécifiques. Les fonctions d'évaluation des prospects vous aident à établir des priorités et à vous concentrer sur les prospects de haute qualité

Assurez-vous que le système de gestion des prospects offre des fonctionnalités avancées de segmentation des prospects. Cela vous permet de classer les prospects en fonction de critères spécifiques. Les fonctions d'évaluation des prospects vous aident à établir des priorités et à vous concentrer sur les prospects de haute qualité Capacités d'intégration: Vérifiez si le logiciel de gestion des leads s'intègre de manière transparente à votre système de gestion de la relation client (CRM), à votre système d'e-mail marketing et à d'autres outils pertinents afin de garantir un transfert de données sans heurts et un flux de travail efficace

Vérifiez si le logiciel de gestion des leads s'intègre de manière transparente à votre système de gestion de la relation client (CRM), à votre système d'e-mail marketing et à d'autres outils pertinents afin de garantir un transfert de données sans heurts et un flux de travail efficace Automatisation et gestion du flux de travail: Optez pour un logiciel qui automatise les tâches répétitives, telles que l'affectation des prospects et les rappels de suivi, afin d'améliorer la productivité et d'optimiser les processus de gestion des prospects

Optez pour un logiciel qui automatise les tâches répétitives, telles que l'affectation des prospects et les rappels de suivi, afin d'améliorer la productivité et d'optimiser les processus de gestion des prospects Analyse et rapports: Recherchez des fonctionnalités d'analyse et de rapports robustes qui fournissent des informations sur les performances des prospects, les taux de conversion, le processus de vente global et le pipeline, afin de permettre une prise de décision fondée sur les données

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des leads à utiliser en 2024 (gratuits et payants)

Gérer les prospects, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Lorsque les entreprises recherchent un logiciel de gestion des leads aujourd'hui, elles recherchent en réalité l'un des éléments suivants : une plateforme de gestion de la relation client (CRM) dotée de fonctionnalités de gestion des leads ou un logiciel de gestion des leads qui s'intègre facilement à leur logiciel de gestion de la relation client.

ClickUp est une plateforme de gestion de projet tellement polyvalente qu'elle peut facilement faire office de CRM ou de système de gestion des prospects si c'est ce que vous avez besoin qu'elle fasse. Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet $$$a pour tout logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet de paramétrer facilement des Flux de travail CRM offres Modèles CRM et est le parfait exemple parfait de ce qu'est une solution CRM moderne est flexible et achevé.

ClickUp peut être utilisé pour gérer l'ensemble de votre équipe commerciale et l'équipe et leur permettre de collaborer facilement avec le marketing, le produit et toutes les autres équipes qui jouent un rôle dans l'acquisition et la conversion des prospects. Ce système de gestion des leads est idéal pour connecter toutes vos équipes au sein d'une même plateforme.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Options d'automatisation qui rendentl'entrée des données simple et rapide afin que vous puissiez augmenter la vitesse à laquelle les clients potentiels progressent dans votre pipeline. Vous pouvez attribuer automatiquement des tâches en fonction de l'étape de l'entonnoir, déclencher des mises à jour de statut pour des activités spécifiques du client, et plus encore

Une expérience CRM flexible qui vous permet de concevoir vos flux de travail et la structure de vos équipes comme vous le souhaitez. ClickUp fonctionne comme un CRM flexible qui vous permet de personnaliser votre flux de travail et de visualiser l'ensemble de votre pipeline pour le suivi des clients potentiels

qui vous permet de concevoir vos flux de travail et la structure de vos équipes comme vous le souhaitez. ClickUp fonctionne comme un CRM flexible qui vous permet de personnaliser votre flux de travail et de visualiser l'ensemble de votre pipeline pour le suivi des clients potentiels Formulaires ClickUp qui permet à votre équipe de rationaliser le processus d'admission des prospects, d'organiser les données comme vous le souhaitez et de créer automatiquement des tâches directement à partir de formulaires de marque

Des tableaux de bord personnalisés qui facilitent le suivi des affaires et permettent à votre équipe de voir ce qu'elle fait. ClickUp peut être utilisé simultanément comme un outil de gestion des prospectsde gestion des prospects et de gestion des performances de l'équipe en même temps

qui facilitent le suivi des affaires et permettent à votre équipe de voir ce qu'elle fait. ClickUp peut être utilisé simultanément comme un outil de gestion des prospectsde gestion des prospects et de gestion des performances de l'équipe en même temps Un nombre sans cesse croissant de modèles pour les CRM, le suivi des commissions,rapports d'équipe commercialeet bien d'autres choses encore

Limites de ClickUp

Peut être trop complet pour certains. Les petites équipes ou les personnes à la recherche d'un outil de gestion des prospects très simple qui ne fait rien d'autre risquent d'être dépassées par ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

Gérer des prospects en Modèle de CRM de ClickUp vous permet d'organiser vos prospects actifs, perdus et passés en différentes listes pour en faciliter le suivi. Ce modèle est conçu pour vous aider à garder un onglet sur les clients et les équipes commerciales, avec des statuts personnalisés qui vous permettent de marquer la progression de chaque tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image3-4-1400x623.png Modèle CRM par ClickUp /$$img/

gérer vos prospects, vos relations personnalisées et vos équipes commerciales en un seul endroit avec ce modèle de CRM de ClickUp_

2. Annonce de vente

via Salesflare

Salesflare est un bon système de CRM et de gestion des leads pour les petites équipes commerciales qui offre une tarification flexible. Il fait partie de cette liste des meilleures solutions logicielles de gestion des leads parce qu'il offre de fortes capacités d'automatisation CRM et peut aider les équipes commerciales à améliorer considérablement leurs flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Salesflare

D'excellentes fonctionnalités d'automatisation vous permettent de recueillir rapidement des données, d'enregistrer les appels téléphoniques et les réunions, et d'envoyer des campagnes d'e-mails personnalisées très facilement

L'outil de recherche d'e-mails vous aide à découvrir les adresses e-mail des prospects avec lesquels vous êtes entré en contact mais dont vous n'avez pas pu obtenir d'e-mail.

Le processus d'inscription de Salesflare est rapide et facile, grâce à l'intégration des e-mails

Limites de Salesflare

L'interface utilisateur (UI) a été conçue pour être simple et facile à utiliser, mais elle est parfois trop simpliste et empêche d'afficher à l'écran toutes les informations dont vous avez besoin en même temps

Prix de Salesflare

Croissance: 35/mois par utilisateur

35/mois par utilisateur Pro: $55/mois par utilisateur

$55/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Salesflare

G2 : 4.8/5 (230 commentaires)

: 4.8/5 (230 commentaires) Capterra : 4.7/5 (130 commentaires)

3. Pipedrive

via PipedrivePipedrive est un outil très populaire avec d'excellentes fonctionnalités disponibles pour la gestion du pipeline, les rapports et prévisions de vente, l'importation et l'exportation de données, et l'intégration des e-mails.

C'est un très bon outil de gestion des prospects pour les petites et moyennes entreprises qui recherchent un logiciel pour les aider gérer les équipes commerciales et leur donner à tout moment une vision claire de leur entonnoir de ventes.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Des fonctionnalités faciles à utiliser et intuitives

Options de tableau de bord facilement personnalisables pourla gestion des ressources* Rapports clairs et bien mis en forme sur les performances des équipes commerciales

Limites de Pipedrive

L'application mobile peut s'avérer peu intuitive

Prix de Pipedrive

Essentiel: 9,90 $/mois par utilisateur

9,90 $/mois par utilisateur Avancé: $19.90/mois par utilisateur

$19.90/mois par utilisateur Professionnel: $39.90/mois par utilisateur

$39.90/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Enterprise: $59.90/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 800+ commentaires)

4. BizConnect

via BizConnect BizConnect n'est pas un logiciel de gestion de la relation client ou de gestion des prospects comme les autres. Il s'agit en fait d'un logiciel utilisé pour scanner les cartes de visite et gérer une base de données de contacts d'entreprise.

C'est un outil idéal pour les personnes qui assistent régulièrement à des conférences et échangent des cartes de visite avec d'autres entreprises. BizConnect facilite la numérisation des cartes ainsi que la création et la gestion d'une liste de prospects.

Meilleures fonctionnalités de BizConnect

Numérisation et stockage très précis des cartes de visite

Gestion, regroupement et partage faciles des listes de contacts avec les autres membres de l'équipe

Les responsables peuvent créer des tâches et des checklists quotidiennes via BizConnect

Les listes peuvent être facilement exportées vers Google Sheets ou vers d'autres sites WebMicrosoft Excel Limites de BizConnect

Ne dispose pas de la plupart des fonctionnalités des meilleurs logiciels de gestion des prospects et des CRM

La numérisation est très précise, mais parfois lente

Prix de BizConnect

Version gratuite

Version premium: 9,99 $/mois

Capterra: 4.6/5 (25 commentaires)

4.6/5 (25 commentaires) GetApp: 4.6/5 (25 commentaires)

5. noCRM.io

via NoCRM.io noCRM.io est un logiciel de gestion des leads bien connu qui peut aider les équipes commerciales à mieux suivre leurs pipelines et les clients qu'elles ont convertis.

Il permet aux équipes commerciales de créer rapidement des leads (avec lead scoring) à partir de diverses sources - de Linkedin aux cartes d'entreprise. C'est un outil spécialement conçu pour les équipes commerciales et pour les aider à éliminer l'entrée manuelle de données afin de se concentrer sur les conversions.

noCRM.io meilleures fonctionnalités

Offre un générateur de scripts de vente qui facilite la qualification des prospects

Intégrations d'e-mails robustes

Excellents rapports

Options d'évaluation des prospects très faciles à utiliser et intuitives

Application mobile solide

limites de noCRM.io

Les intégrations en dehors des outils d'e-mail sont assez limitées

La personnalisation du tableau de bord n'est pas très flexible

tarifs de noCRM.io

Kit de démarrage: €10/mois par utilisateur

€10/mois par utilisateur Experts commerciaux: 19€/mois par utilisateur

19€/mois par utilisateur Teams team: 29€/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (80 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (340+ avis)

6. Freshsales

via Vente de produits frais Freshsales est une excellente solution de gestion des prospects pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à automatiser leurs flux de travail d'examen des prospects.

Il fait partie d'une plus grande suite d'outils de Freshworks qui offre des forfaits abordables pour les petites équipes avec d'excellentes fonctionnalités de contact et de notation des affaires alimentées par l'IA pour suivre le pipeline de vente.

Freshsales meilleures fonctionnalités

Application mobile supérieure à la moyenne

Gestion intuitive des campagnes

Importation et exportation faciles des données

Evaluation des prospects par l'IA

Les limites de Freshsales

Intégrations assez compliquées avec d'autres outils

Légère courbe d'apprentissage pour les équipes qui ont peu d'expérience avec les CRM

Prix de Freshsales

Croissance: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Enterprise: $83/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,600 commentaires)

4.5/5 (1,600 commentaires) Capterra : 4.6/5 (340+ commentaires)

7. Apptivo

via Apptivo Apptivo est un peu différent parce que ce n'est pas spécifiquement un logiciel de gestion des prospects. Il s'agit d'un logiciel et d'une plateforme CRM dans le cloud qui dispose d'un tas d'applications différentes qui aident à gérer différents processus d'entreprise tels que le marketing, les ventes, la gestion de projet, la facturation, et plus encore.

L'application "Lead App" d'Apptivo est utilisée pour gérer les équipes commerciales tout au long du processus de vente.

Les meilleures fonctionnalités d'Apptivo

Facilité d'attribution des leads aux membres de l'équipe

Vous pouvez ajouter des notes et des informations personnelles pour chaque contact dans votre pipeline

L'ensemble de la plateforme est basée sur le cloud, vous n'avez donc rien à installer localement

Les limites d'Apptivo

Le logiciel CRM et l'interface sont quelque peu maladroits

Il y a plus d'applications et de fonctionnalités que ce dont la plupart des équipes commerciales ont besoin

Prix d'Apptivo

Lite: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Premium: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Ultimate: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour prix

G2: 4.3/5 (135 commentaires)

4.3/5 (135 commentaires) Capterra: 4.4/5 (695 commentaires)

8. Création

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png

/$$$img/

via Création Tout comme Apptivo, Creatio est une autre plateforme qui comprend plusieurs applications CRM différentes. L'une de ces applications est dédiée aux équipes commerciales. Sales Creatio est une plateforme que tous les types d'équipes peuvent utiliser pour automatiser leur processus de gestion des leads.

Teams s'enorgueillit également du fait qu'aucune connaissance en matière de code n'est nécessaire pour personnaliser la manière dont votre équipe utilise la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Creatio

Tableau de bord hautement personnalisable pour l'attribution des leads ou la gestion du pipeline

Les flux de travail et les processus personnalisés sont faciles à créer

Peut être facilement intégré à d'autres solutions CreatioCRM comme Marketing Limites de Creatio

Peut être mieux adapté aux grandes entreprises qui ont besoin d'une plateforme tout-en-un qui gère plus que les ventes

Prix de Creatio

Teams: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur **Commerce : 35 $/mois par utilisateur

Enterprise: 60$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (225 commentaires)

4.6/5 (225 commentaires) Capterra: 4.8/5 (95 commentaires)

9. Keap

Via Clap de fin Keap est une excellente plateforme CRM pour les équipes commerciales qui ont besoin de capacités de marketing par e-mail et SMS de haute qualité. Leur automatisation est très bonne et le logiciel de suivi des leads vous permet de créer de nombreux pipelines facilement et de nourrir les relations avec les clients grâce à des communications automatisées.

Meilleures fonctionnalités de Keap

De superbes intégrations de paiements qui rendent le processus de paiement en ligne rapide et facile

Un nombre important d'intégrations avec les outils commerciaux les plus courants

Limites de Keap

Un léger manque d'options de personnalisation dans les rapports commerciaux et la gestion des prospects qualifiés

Il est parfois difficile de se débarrasser des leads en double et de gérer les données des clients

Assez cher par rapport à d'autres CRM

Prix de Keap

Pro: $199/mois pour deux utilisateurs

$199/mois pour deux utilisateurs Max: 289$/mois pour trois utilisateurs

289$/mois pour trois utilisateurs Max Classic: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (1,445 reviews)

4.2/5 (1,445 reviews) Capterra: 4.1/5 (1,220 critiques)

10. Marketo Engage

Via Adobe Marketo Engage d'Adobe est une plateforme qui aide les entreprises à stimuler la demande et à augmenter les conversions en offrant des expériences personnalisées à tous les prospects.

La plateforme rassemble les données clients, l'automatisation et l'analyse pour aider les équipes marketing et commerciales à mieux s'engager auprès des clients potentiels à chaque point de contact.

Marketo Engage meilleures fonctionnalités

Excellent système de notation qui peut être facilement personnalisé pour s'adapter à ce que votre équipe commerciale juge important

Permet de construire des parcours d'acheteurs personnalisés

S'intègre à tous les principaux CRM et à de nombreux autres outils d'entreprise populaires

Fonctionnalités de sécurité solides

Limites de Marketo Engage

Complexe. Une formation approfondie est nécessaire pour l'utiliser

Pas de rapports et de modèles natifs. Vous devez les créer de A à Z

Prix de Marketo Engage

Contact pour les prix

G2: 4.1/5 (2,300+ reviews)

4.1/5 (2,300+ reviews) Capterra: 4.2/5 (660 commentaires)

Voici quelques conseils pour vous aider à utiliser efficacement un logiciel de gestion des prospects :

Configurez des profils détaillés pour chaque lead avec des informations clés telles que les coordonnées, les données démographiques, les intérêts et l'historique des achats. Créez des campagnes qui ciblent les bons prospects au bon moment afin de ne pas gaspiller vos ressources sur des prospects qui ne sont peut-être pas intéressés par votre produit ou service. Automatisez les tâches banales telles que les suivis pour gagner du temps et de l'énergie. Surveillez les performances des prospects afin d'identifier les points à améliorer dans vos stratégies de vente et de marketing. Mettez en place des systèmes de notation des leads afin de pouvoir donner la priorité aux meilleurs leads pour la discussion. Utilisez des outils d'analyse pour suivre les indicateurs clés tels que les taux d'ouverture, les clics et les discussions. Concevez une boucle de retour client qui vous aide à collecter des données précieuses auprès des clients afin d'éclairer les campagnes futures. Suivez les pistes provenant de vos différents canaux de marketing afin d'identifier les sources les plus efficaces pour générer des discussions. Paramétrez des déclencheurs pour informer les équipes commerciales de l'arrivée de nouveaux leads ou de mises à jour, afin qu'elles puissent agir immédiatement. Utilisez un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour gérer les informations sur les contacts et la progression des prospects.

ClickUp : Le meilleur système de gestion des prospects pour votre équipe

Après avoir examiné tous ces excellents outils de gestion des prospects, il est évident qu'ils offrent de nombreuses fonctionnalités puissantes qui peuvent rationaliser les processus de suivi et de maturation des prospects.

Le plus important est de savoir comment le logiciel s'adapte à vos besoins spécifiques et à ceux de votre équipe. ClickUp s'impose comme un choix de premier plan en raison de son incroyable flexibilité. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de gestion des prospects : chaque équipe de votre organisation peut utiliser ClickUp. Lorsque tout le monde utilise une seule plateforme, il est infiniment plus facile de synchroniser et de garder toutes les équipes sur la même page.

Vous n'êtes pas convaincu ? Ouvrez un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui et découvrez comment il peut aider votre équipe commerciale (et votre entreprise dans son ensemble) à passer à l'étape supérieure.