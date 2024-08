12 modèles CRM gratuits : Excel, Google Sheets et ClickUp

Nous avons tous entendu l'expression "le client a toujours raison" et, que vous la viviez ou non, il est indéniable que les clients sont, au minimum, très importants pour la réussite de votre entreprise.

Et le secret pour avoir des clients satisfaits ? Entretenir des relations saines avec tous ceux qui soutiennent votre produit. C'est la première étape pour développer votre liste de clients à vie qui, en fin de compte, donneront un nouveau sens à votre produit, rempliront votre travail et, espérons-le, deviendront des défenseurs de votre entreprise.📈

Les clients satisfaits sont la source ultime de publicité organique authentique et gratuite, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Gestion de la relation client (CRM) est très importante pour toutes les entreprises.

Une bonne gestion de la relation client permet de s'assurer qu'aucun client ne passe à travers les mailles du filet et montre que vous accordez de l'importance aux personnes qui achètent vos produits (et qui maintiennent votre entreprise à flot). C'est pourquoi les modèles de CRM flexibles et conviviaux sont un outil si précieux.

L'utilisation du CRM a a explosé dans tous les secteurs d'activité d'une année sur l'autre . En effet, GetBase plus de 90 % des entreprises de plus de 12 salariés - et même 50 % des entreprises de moins de 10 salariés - investissent dans un système de gestion de la relation client (CRM).

Forger et maintenir des relations saines est une affaire sérieuse, et il est essentiel de trouver le modèle CRM parfait pour s'assurer que vous remplissez toutes les conditions nécessaires à la réussite de vos clients. Suivez-nous pour découvrir les avantages de l'utilisation de modèles de CRM à côté de logiciel de gestion de projet y compris des modèles CRM gratuits pour ClickUp, Google Sheets et Excel.

Quels sont les avantages de l'utilisation de modèles CRM ?

Vous pouvez utiliser le CRM pour pratiquement tout.

Vous prévoyez de déménager ? Il existe un modèle de CRM pour cela. Vous avez besoin d'un meilleur moyen de contacter vos clients dans l'immobilier ? Il existe un modèle de CRM pour cela aussi !

Le CRM est un moyen plus organisé de s'assurer que vous assurez le suivi de vos clients ou de vos prospects. Vivre de notes autocollantes ou de rappels quotidiens n'est pas la meilleure façon d'entretenir des relations à long terme avec les clients Logiciel CRM est un excellent moyen de s'assurer que chaque personne de votre liste de contacts reçoit l'attention dont elle a besoin, au moment où elle en a besoin.

Toutes les entreprises ont des idées légèrement différentes sur la manière de maximiser la productivité à l'aide du CRM. C'est pourquoi il existe d'innombrables modèles de CRM préétablis disponibles en ligne pour répondre à tous les besoins.

Les modèles préconstruits et personnalisables constituent un excellent point de départ pour les personnes qui ont besoin de quelques conseils pour leur premier projet de gestion de la relation client Logiciel CRM ou des experts chevronnés qui souhaitent simplement accélérer le processus. ⏰

Ils peuvent également vous aider à organiser vos pistes d'une manière à laquelle vous n'aviez tout simplement pas pensé auparavant !

Plutôt que des roues d'entraînement, considérez les modèles comme votre assistant personnel. Ce sont des outils qui vous permettent d'améliorer la qualité de votre travail, quel que soit votre niveau de compétence.

Mais il faut savoir que les modèles sont conçus pour être personnalisés par vous ! Investissez votre temps dans un modèle flexible adapté à votre processus.

12 modèles de CRM dans Excel, Google Sheets et ClickUp

Si un CRM est utile pour pratiquement toutes les entreprises, tous les modèles de CRM ne sont pas construits de la même manière.

Heureusement, nous avons déjà fait le travail pour vous proposer 10 de nos modèles de CRM gratuits préférés, dotés des fonctionnalités, des éléments indispensables et des ressources nécessaires pour répondre à tous vos besoins en matière de CRM, quel que soit votre secteur d'activité.

A vos marques, prêts, partez ! 🚦

1. Modèle CRM par ClickUp

Gérez vos prospects, vos relations clients et vos ventes en un seul endroit grâce à ce modèle de CRM de ClickUp

Quand vous pensez CRM, vous pensez probablement aussi aux ventes, et ce modèle le comprend vraiment.

Ce modèle facile à utiliser pour les débutants CRM par ClickUp est parfait pour ceux qui cherchent à gérer plus rapidement leurs relations avec leurs clients. Avec sept statuts pour apporter de la transparence dans l'avancement de vos tâches et cinq façons fonctionnelles de visualiser votre travail, ce dossier vous aidera à organiser vos comptes d'une manière qui a du sens.

Les informations sur vos clients sont organisées dans une vue Calendrier, ClickUp Doc ou Liste avec la fonctionnalité glisser-déposer. Avec ce modèle, les détails de vos comptes et les affaires conclues apparaîtront dans des listes séparées afin d'éliminer toute confusion quant à l'emplacement de vos clients dans le pipeline. Il ajoute également un Doc du Sales Playbook pour vous aider à maîtriser et à rendre compte de vos objectifs de vente, de vos modules de compte, de votre gestion du temps, de vos contacts, et bien plus encore.

Considérez ce modèle comme un guide pour vous assurer qu'aucun détail n'est oublié. Votre système CRM est là pour maximiser vos ventes potentielles. Télécharger ce modèle

2. Modèle simple de CRM par ClickUp

Améliorez vos stratégies CRM avec le modèle CRM simple de ClickUp

Alors que le dossier précédent organisait les informations relatives à votre compte, ce modèle de Modèle simple de CRM par ClickUp va plus loin dans la gestion des contacts. Personnalisez les statuts de vos contacts et ajoutez des champs supplémentaires pour obtenir plus d'informations en un coup d'œil.

Il s'agit d'un modèle adapté aux débutants, mais il propose des statuts, des vues et des champs personnalisés supplémentaires pour optimiser l'organisation de vos contacts.

Les champs déroulants dans Liste et Vue tableau vous indique le niveau de priorité, l'étape, la valeur estimée, les numéros de téléphone, etc. pour chaque client, le tout sur un seul écran. Cela vous aidera à comprendre instantanément vos pistes les plus prometteuses et à les classer par ordre de priorité, tout en économisant le temps que vous auriez passé à ouvrir des tâches ou de nouveaux onglets pour obtenir les mêmes informations. Télécharger ce modèle

3. Modèle CRM de suivi des commissions par ClickUp

Le suivi des commissions n'a jamais été aussi facile avec ce modèle de ClickUp

CRM, ventes et commissions vont de pair comme le beurre de cacahuète, la gelée et vous - et ce modèle rend le suivi de vos commissions plus facile que jamais.

Ce modèle facilite le suivi de votre commission Modèle de suivi des commissions est un excellent moyen de faire passer votre gestion de compte dans ClickUp au niveau supérieur. Il est légèrement plus avancé que les modèles CRM précédents, mais il est livré avec toutes les ressources dont vous avez besoin pour en tirer le meilleur parti, y compris un document d'aide détaillé ! L'objectif principal de ce modèle est de vous aider à gagner du temps dans le suivi de vos commissions en les calculant automatiquement pour vous.

Des statuts personnalisés tels que Nouveau prospect, Prix Négociation, Achat Accord Envoyé, et Payé vous aident à comprendre la progression de votre compte en un coup d'œil, mais la véritable valeur de ce modèle réside dans ses champs personnalisés.

Utilisez les champs personnalisés déroulants pour déterminer le pourcentage de commission par compte avec un champ Valeur réelle, Commission Pourcentage et un champ calculé automatiquement appelé Commission Gagnée.

De plus, les champs personnalisés permettant de relier les sites Web, les factures et les listes de contrôle permettent à tous vos systèmes d'être connectés et organisés.

Ce modèle demande un peu plus de travail pour s'y habituer, mais il vous fera gagner un temps considérable par semaine, que vous pourrez consacrer à votre équipe ! Descendez ce modèle

4. Modèle CRM de pipeline de vente par ClickUp

Suivez votre pipeline de vente, du prospect au client, avec ce modèle de ClickUp

Le Modèle de pipeline de vente par ClickUp montre jusqu'où vous pouvez pousser le CRM. Des prospects potentiels aux clients renouvelés, ce modèle crée un centre pour tout ce qui concerne votre pipeline.

C'est essentiel si vous commencez à jongler avec plus de comptes ou si vous avez besoin de savoir exactement où et quand les clients avancent dans l'entonnoir. Ce modèle flexible organise soigneusement toutes les ressources dans un épicentre facile à naviguer.

Appliquez ce modèle à votre espace de travail et accédez en quelques secondes à un champ personnalisé, quatre vues, sept ClickApps et plus de 30 statuts de tâches détaillés, notamment en cours de renouvellement, demo, onboarding, churned, et bien plus encore. Plus, des automatisations ! Voyez la puissance de ClickUp en action avec des automatismes qui modifient les assignations de tâches et les listes au fur et à mesure que les statuts changent.

Considérez ce modèle comme une introduction à la façon dont un logiciel CRM peut vous faire progresser dans le domaine des ventes grâce à des fonctionnalités et des vues conçues pour faire avancer vos affaires. Télécharger ce modèle

5. Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp par Zenpilot

Restez à l'écoute des besoins de vos clients et améliorez leur satisfaction grâce à ce modèle personnalisable de ZenPilot et ClickUp

Comme toute agence le sait, la gestion des relations avec les clients peut être un processus complexe et continu. C'est pourquoi le ClickUp Agency Client Health Tracker de Zenpilot Template entre en jeu. Ce modèle personnalisable fonctionne avec un outil de CRM comme ClickUp pour aider les entreprises à garder le contrôle de la santé de leurs clients et à fournir un meilleur service.

En utilisant le Suivi de la santé des clients de l'agence ClickUp avec les fonctionnalités CRM de ClickUp, les agences peuvent suivre une série de points de données importants, y compris les niveaux de satisfaction des clients, les points de contact et le retour d'information.

Ces informations sont essentielles pour maintenir des relations solides avec les clients et s'assurer qu'ils sont satisfaits des services que vous leur fournissez. Toutes ces données étant stockées au même endroit, il est facile de se tenir au courant des informations importantes et de s'assurer que rien ne passe inaperçu. Télécharger ce modèle

6. Modèle Google Sheets CRM

ce modèle de gestion de la relation client (CRM) de Google Sheets permet de garder les choses simples et transparentes Fermer Si vous dirigez actuellement une équipe de commerciaux ou êtes chargé de rechercher de nouvelles opportunités de vente, ce modèle de CRM SalesTable Spreadsheet by Close vous aidera à obtenir une visibilité sur les statistiques de vente critiques comme le nombre d'opportunités ouvertes, fermées et gagnées.

Ce modèle est facile à éditer directement dans Feuilles Google et fournit un tableau de bord visuel pour montrer les progrès accomplis dans la réalisation de vos principaux objectifs de vente. Vous pouvez non seulement voir les pistes en cours, mais aussi attribuer, suivre et déterminer la valeur des nouvelles opportunités dans votre pipeline. Télécharger ce modèle

7. Modèle de CRM pour l'immobilier par ClickUp

Suivez les contacts, les propriétés, les paiements, les notes, les contrats, et plus encore avec ce modèle ClickUp

Si vous avez essayé d'acheter une maison au cours des dernières années ou si vous aimez simplement faire une recherche quotidienne sur Zillow (coupable), vous savez à quel point le marché de l'immobilier est en pleine effervescence l'industrie de l'immobilier peut être.

Dans l'immobilier, il y a tellement de choses à jongler, même au sein d'une seule transaction, qu'un CRM est absolument nécessaire pour s'assurer que chaque client potentiel se sente à l'aise et en confiance avec l'étape du processus dans laquelle vous vous trouvez. En outre, le fait de disposer d'un outil de CRM pour l'immobilier doté d'une fonction d'automatisation est indispensable pour les agents qui sont toujours en déplacement.

L'outil Modèle de CRM pour l'immobilier par ClickUp est une ressource précieuse pour les agents et les agences qui ont besoin de prendre rapidement des décisions éclairées, de rester en contact avec des clients de grande valeur et d'organiser leurs transactions en cours.

Sachez qui vous avez contacté, qui est intéressé, qui négocie et qui a vendu avec 15 spécifique à l'immobilier et gardez toutes les ressources à portée de main en tout temps grâce à six types d'affichage. Ajoutez les visites à votre calendrier, conservez une liste des propriétés et bien plus encore. Que vous soyez acheteur ou vendeur, ce modèle vous aidera à mettre de l'ordre dans vos maisons. Télécharger ce modèle

8. Modèle CRM de recherche d'emploi par ClickUp

Rationalisez votre recherche d'emploi et gardez une trace de vos candidatures avec ce modèle CRM de ClickUp

Vous vous souvenez que nous avons dit qu'un CRM pouvait être utilisé pour pratiquement n'importe quoi ? En voici un exemple !

La recherche d'un emploi est un travail en soi. Le Modèle de recherche d'emploi par ClickUp vous aidera à garder les pieds sur terre pendant le tourbillon de la recherche d'emploi afin que vous puissiez vous concentrer sur les offres qui vous conviennent le mieux !

Gardez une trace des candidatures que vous avez envoyées, des opportunités potentielles, des recherches sur les entreprises, des évaluations, des avantages, et de tout ce qui a trait à la recherche d'emploi ressources pour les entretiens dans une liste organisée qui peut être triée ou catégorisée par tags, vues ou statuts ! De plus, lorsque le recruteur s'interrogera sur votre souci du détail, l'effort que vous avez consacré à ce modèle de recherche d'emploi l'épatera. Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel CRM

le modèle de CRM Excel est un modèle de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet de garder le contrôle sur vos opportunités de vente Salesflare Il n'est pas possible de rédiger un article entier sur la gestion de la relation client sans faire un lien vers un modèle Excel !

Le modèle d'entonnoir de vente de Salesflare comprend quatre feuilles pour commencer :

Liste de contrôle

Entonnoir de vente

Paramètres et instructions

Perspectives

Une fois que vous avez saisi votre données du client vous pouvez personnaliser votre feuille de calcul dans la feuille Paramètres et instructions, et définissez des étapes personnalisées - similaires aux statuts personnalisés de ClickUp - pour afficher les étapes de vente dans votre pipeline. Dans votre feuille d'entonnoir de vente, vous pouvez enregistrer les noms des entreprises et des contacts, les informations sur les courriels, les étapes de vente, la valeur globale, la probabilité, la progression jusqu'à l'obtention du contrat, le revenu escompté, etc. Vous pouvez même définir des rappels de suivi pour l'équipe afin de faire avancer les affaires dans l'entonnoir et observer la mise à jour automatique de votre page Insights. Téléchargez ce modèle Excel de CRM

10. Modèle de CRM pour la recherche d'appartements par ClickUp

Organisez les visites d'appartements et les équipements à venir pour trouver rapidement l'appartement idéal grâce à ce modèle ClickUp

L'immobilier est peut-être un processus complexe, mais la recherche d'un appartement n'est pas non plus une plaisanterie !

Utilisez ce Modèle de CRM pour la recherche d'appartements dans ClickUp pour organiser vos nouveaux appartements potentiels, voir les emplacements affichés sur une carte, planifier vos visites sur un calendrier et enregistrer vos questions.

Les contrats nécessaires à l'obtention d'un appartement ne sont peut-être pas aussi longs que le processus d'achat d'une maison, mais il s'agit tout de même de l'endroit où vous vivrez pendant l'année à venir - au moins. Assurez-vous de décrocher le logement (loué) de vos rêves grâce à cinq façons très visuelles de structurer vos informations sur les appartements et à six statuts pour organiser les résultats de votre recherche avec ce dossier détaillé dans ClickUp. Télécharger ce modèle

11. Gestion du service client - Modèle CRM par ClickUp

Le modèle de CRM pour la gestion du service client de ClickUp est sur le point de devenir le nouveau BFF de tous les représentants du service d'assistance

Les sociétés SaaS utilisent le CRM pour nouer des relations, et un service client de premier ordre est une étape importante pour y parvenir ! Mais un excellent service client nécessite également une excellente organisation, et cette modèle de gestion du service à la clientèle de ClickUp a été conçu pour répondre à tous les tickets, chats et problèmes que vous pourriez lui soumettre !

La valeur d'un système de gestion de la relation client (CRM) puissant et complet est soigneusement emballée dans un dossier qui peut être appliqué à votre espace de travail en quelques secondes. Accédez à six statuts de tâches utiles, cinq champs personnalisés, sept vues et des automatismes pour suivre vos affaires tout au long du processus.

Bonus: CRM Logiciel de construction Organisez les clients et les commentaires sous forme de liste pour afficher chaque ticket dans votre logiciel de construction Flux de travail CRM ou faites-les glisser sur un tableau Kanban pour les faire passer à des statuts différents. Utilisez la vue formulaire de ClickUp pour envoyer une enquête de demande de service client prédéfinie qui devient instantanément une tâche, puis ajoutez des détails importants à votre tâche de ticket avec des champs personnalisés.

Le service à la clientèle n'est pas une mince affaire, mais ce modèle minimise l'encombrement pour que vous puissiez vous concentrer sur vos clients.

Check out these Les logiciels de gestion de la relation client pour les entreprises de services ! Télécharger ce modèle

12. Modèle de tableau blanc CRM par ClickUp

Télécharger ce modèle

Ce modèle Modèle de tableau blanc CRM par ClickUp le CRM permet à votre équipe de collaborer à la gestion de votre pipeline de vente, au suivi des pistes, des affaires, des comptes et des contacts. L'affichage d'un CRM sur un tableau blanc est un excellent moyen de s'assurer que l'ensemble de l'équipe est au courant des pistes, des victoires de l'équipe et des nouveaux clients potentiels.

Utilisez ce modèle de tableau blanc CRM pour améliorer la collaboration et la visibilité au sein de votre équipe de vente. Télécharger ce modèle Related:

FAQ sur les modèles de CRM

La personnalisation d'un modèle de CRM en fonction des besoins de votre entreprise est un processus simple. Vous devez déterminer les fonctionnalités dont vous avez besoin pour le modèle et les champs de données qui seront nécessaires. Une fois que vous avez identifié les éléments essentiels de votre modèle, vous pouvez le personnaliser en ajustant les couleurs, les polices, les images, etc.

Quelles sont les limites de l'utilisation d'un modèle CRM Excel ?

Excel est un outil puissant, mais il a ses limites lorsqu'il est utilisé comme CRM. Les modèles CRM Excel ne peuvent stocker que des quantités limitées de données et ne disposent pas des fonctionnalités de niveau entreprise que l'on trouve généralement dans les logiciels CRM dédiés tels que ClickUp. L'utilisation d'Excel en tant que CRM est également souvent moins efficace en termes de temps car Excel ne fournit pas d'outils d'automatisation ou d'intégration avec d'autres systèmes, ce qui signifie que vous devrez importer et exporter manuellement des données entre différents systèmes en cas de besoin.

Puis-je utiliser un modèle de CRM au lieu d'un logiciel de CRM dédié ?

Oui ! Les modèles CRM sont un excellent moyen d'obtenir toutes les fonctionnalités d'un CRM complet sans avoir à investir dans un système à grande échelle. Avec les modèles de CRM, vous pouvez rapidement et facilement créer une version personnalisée du CRM qui répond à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également utiliser un modèle comme point de départ et le personnaliser en y ajoutant des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires, selon vos besoins. En fin de compte, l'utilisation d'un modèle est un moyen efficace et rentable d'accéder aux avantages d'une solution CRM d'entreprise sans les inconvénients liés au développement personnalisé.

Une fois que vous êtes prêt à utiliser un logiciel de gestion de la relation client, ClickUp est là pour vous aider !

Si vous aimez les modèles de CRM, faites-moi part de votre sCRM !

Le CRM doit être votre référence pour une meilleure gestion globale des données clients, un alignement interdépartemental et l'amélioration de vos livrables. Et en utilisant logiciel de CRM dynamique vous permet de gagner beaucoup de temps au démarrage. 💨

Les modèles de CRM peuvent être utilisés pour presque tout. Il est donc important que votre modèle soit personnalisable pour s'adapter à une infinité de cas d'utilisation ! Ces 10 modèles apportent tous une grande valeur à votre processus CRM, mais tout dépend de vos préférences personnelles et du processus de votre entreprise.

ClickUp est conçu pour être utilisé par des équipes de toute taille et de tout secteur d'activité. Il est rempli d'outils fonctionnels pour construire votre CRM à partir de zéro ou simplement choisir l'un de nos modèles de bibliothèque de modèles . Mais le plus beau, c'est qu'il est gratuit C'est gratuit ! 💸

Accédez à des tonnes de modèles CRM, à 100 Mo de stockage, à un nombre illimité de tâches et de membres, à plus de 1 000 intégrations, à des documents collaboratifs et à bien d'autres choses encore, le tout gratuitement et pour toujours dans ClickUp ! 🦄