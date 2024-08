Les 12 meilleurs outils gratuits de gestion de la relation client (CRM) pour l'immobilier (caractéristiques, prix)

En matière d'immobilier, le temps, c'est de l'argent.

Et tout professionnel de l'immobilier sait qu'il n'y a rien de pire que d'investir des tonnes d'heures dans une affaire spécifique qui finit par tomber à l'eau.

Pour éviter de revivre de telles situations, les agents immobiliers s'appuient sur les meilleurs outils de gestion des risques CRM les systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour l'immobilier permettent de stocker les données des clients, d'identifier leurs préférences, de rationaliser la communication, etc.

Mais tout comme pour les propriétés, il existe des tonnes d'outils gratuits de CRM pour l'immobilier !

Pour vous aider à trouver la meilleure solution de CRM pour l'immobilier, nous allons vous expliquer ce qu'est le CRM dans l'immobilier et mettre en avant 12 fantastiques outils de CRM gratuits pour l'immobilier, ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs prix et les évaluations de leurs clients.

Qu'est-ce que le CRM dans l'immobilier ?

CRM ( gestion de la relation client ) consiste à former et maintenir de solides relations avec les clients.

pourquoi la gestion de la relation client est-elle importante dans l'immobilier ?

Un agent immobilier doit établir des relations solides avec ses clients afin de conclure des contrats. Et il faut beaucoup de temps et d'argent pour établir ce type de relations dans l'entreprise immobilière.

Mais c'est là que logiciel de gestion de la relation client se déplace dans.

Les logiciels de gestion de la relation client peuvent aider les agents immobiliers automatiser les équipes commerciales vous pouvez ainsi vous concentrer sur les meilleures affaires et accélérer les temps de réponse. De cette façon, vous pouvez vendre plus de biens immobiliers sans vous dévaloriser. 😉

Voici quelques-unes des fonctionnalités que l'on trouve dans les logiciels de gestion de la relation client pour l'immobilier :

Marketing immobilier automatisation

Gestion de l'équipe commerciale

Gestion des contacts

Modèles d'e-mail

Rapports et tableaux de bord

Lorsque vous examinez les avis sur les CRM immobiliers, vous devez être attentif à ces fonctionnalités afin de choisir l'outil qui répondra le mieux à vos besoins.

Accueil le meilleur CRM pour les agents immobiliers aidera votre entreprise immobilière à nourrir les relations avec les clients, automatiser les tâches, et conduire les ventes à la maison.

**Vous ne savez pas comment fonctionne l'automatisation des tâches ? Voici un guide sur le comment automatiser les tâches .

12 meilleurs logiciels gratuits de CRM pour l'immobilier

Voici les 12 meilleurs logiciels de CRM immobilier du marché. Une fois que vous aurez exploré chaque outil, vous identifierez facilement le logiciel de CRM immobilier de vos rêves !

ClickUp est l'un des logiciels de l l'une des évaluations les plus élevées gestion de projet et outils CRM gratuits pour l'immobilier utilisés par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.

Et comme le secteur de l'immobilier est un secteur dynamisé par les transactions, nous avons une offre irrésistible à vous proposer.

ClickUp est une solution CRM qui gère les processus répétitifs à votre place, afin que vous puissiez vous concentrer sur les ventes à domicile.

Avec un logiciel de gestion de projet immobilier comme ClickUp, vous pouvez construire la une base de données clients parfaite avec Relations et vous obtenez un magnifique Affichage du formulaire pour vous aider à générer des listes et à les promouvoir.

Voici pourquoi ClickUp est le meilleur CRM gratuit pour l'immobilier :

Vous voulez plus d'informations sur l'utilisation de ClickUp en tant que CRM ? Learn comment créer votre propre CRM dans ClickUp. Et nous allons même adoucir l'affaire avec ces avantages fantastiques :

Les pros de ClickUp

Et n'oubliez pas d'aller afficher tous les passionnants fonctionnalités que ce logiciel gratuit de gestion de la relation client (CRM) pour l'immobilier vous réserve.

Prix ClickUp ClickUp propose de nombreux forfaits pour répondre à vos besoins, notamment :

Free Forever Plan :

: Formule Unlimited 7$/mois par membre

7$/mois par membre Formule Business 12$/mois par membre

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (2000+ avis)

4.7/5 (2000+ avis) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

Vous n'avez pas encore vendu ? Voici un guide sur_ comment utiliser ClickUp pour les agences immobilières .

2. LionDesk

LionDesk est un outil de gestion de la relation client (CRM) dans le domaine de l'immobilier, avec des e-mails et des textes programmés. L'application dispose également de fonctionnalités de génération de leads et d'e-mails et de textos vidéo intégrés.

De cette façon, vous pouvez conclure des affaires tout en restant enfermé. 😉

LionDesk fonctionnalités clés

Suivez votre processus commercial et les affaires fermées

Accès à 100 campagnes marketing prédéfinies

Ajoutez des étiquettes à vos clients afin d'identifier rapidement les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers commerciaux

Gestion des prospects fonctionnalité qui vous permet d'assigner des prospects en fonction de leur performance ou de leur code postal

Prix de LionDesk

Les forfaits de LionDesk commencent à 25 $/mois.

Évaluations des clients de LionDesk

G2: 3.8/5 (plus de 20 commentaires)

3.8/5 (plus de 20 commentaires) Capterra: 4.2/5 (80+ avis)

3. Zoho

Zoho CRM est une plateforme CRM tout-en-un qui vous donne des notifications en temps réel lorsque les clients interagissent avec votre entreprise. De plus, vous pouvez faire le suivi de vos indicateurs clés de performance (KPI) de vos équipes commerciales (indicateurs clés de performance) avec des rapports en temps réel.

Vous pouvez également utiliser ce CRM gratuit pour trouver le meilleur moment et le meilleur canal pour atteindre vos clients. De cette façon, vous avez plus de chances de conclure une équipe commerciale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image20-1.gif homer simpson vendre vendre vendre /$$$img/

Les fonctionnalités clés de Zoho CRM

Connexion entre acheteurs et vendeurs potentiels par le biais de portails libre-service

Génère des prospects à partir de formulaires en ligne, de discussions en direct, de médias sociaux, etc

Accélérer les communications grâce à des modèles d'e-mails personnalisables

Invitez vos clients à collaborer à des projets

Prix de Zoho CRM

Zoho CRM est un outil immobilier gratuit pour un maximum de trois utilisateurs. Les forfaits payants commencent à 20 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de Zoho CRM

G2: 4/5 (1800+ commentaires)

4/5 (1800+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (4800+ avis)

4. Agent avisé

Wise Agent est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour l'immobilier qui vous permet de générer des rapports de commission et de créer des listes de tâches avec des estimations de durée et des priorités.

mais feriez-vous un choix judicieux en optant pour cet outil de CRM immobilier ?

Nous allons le découvrir..

Les fonctionnalités clés de Wise Agent

Stockez les transactions de vos clients, vos contacts et tout autre document dans l'application

Une fonctionnalité de liste de propriétés vous permet de stocker des informations importantes sur les propriétés

Paramétrez les permissions de l'équipe pour que les acheteurs puissent collaborer sans accéder aux informations sensibles

L'agenda envoie des rappels de rendez-vous

Prix de Wise Agent

Les forfaits de cet outil de gestion de la relation client pour l'immobilier commencent à 29 $/mois.

Évaluation des clients de Wise Agent

G2: 3.7/5 (10+ avis)

3.7/5 (10+ avis) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

5. Suivi de l'abonné

Follow Up Boss est une gestion de projet immobilier avec des fonctions intégrées permettant de suivre des indicateurs cruciaux tels que les taux de discussion la valeur totale de l'opération et la valeur totale de la commission.

L'application dispose également d'une fonctionnalité de prise de notes, et vous pouvez attribuer des conversions à des coéquipiers. Ainsi, vous pouvez vraiment devenir un $$$a$ patron du suivi! 😎

Follow Up Boss fonctionnalités clés

Pipeline de transactions intuitif par glisser-déposer pour faciliter la visualisation et le suivi de vos listes actives et de vos acheteurs

Synchronisation bidirectionnelle avec Google Agenda et Office 365 Calendrier

Paramétrez des rappels pour ne jamais manquer un suivi

Trier les tâches en fonction de leur priorité

Prix de l'application Follow Up Boss

Les forfaits commencent à 69 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients de Follow Up Boss

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (20+ commentaires)

Learn about the meilleurs CRM pour les consultants !

6. Premier producteur

Top Producer est un système de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet de construire des systèmes dynamiques de gestion de la relation client (CRM) flux de travail des clients .

Si une affaire tombe à l'eau ou qu'une réunion est manquée, la fonctionnalité d'automatisation mettra à jour la tâche automatiquement. L'application s'intègre également à Gmail, iCloud, Outlook et d'autres logiciels.

mais cet outil vous aidera-t-il à produire des agents très performants ?

Voyons voir..

Top Producer : fonctionnalités clés

Modèles d'e-mails professionnels pour l'immobilier

Tenez votre équipe informée grâce à un accès partagé aux contacts, aux communications et aux plannings

Obtenez des informations détaillées sur vos clients grâce aux données des médias sociaux

Suivez les biens immobiliers qui intéressent vos clients grâce à une connexion gratuite au système MLS (multiple listing service)

Prix pour les meilleurs producteurs

Le forfait de Top Producer commence à 45 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation des clients de Top Producer

G2: 2.9/5 (100+ commentaires)

2.9/5 (100+ commentaires) Capterra: 3.8/5 (100+ commentaires)

7. Freshworks

Freshworks est une Logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui permet aux agents de collaborer sur Slack et sur le site de l'entreprise Zoom pour conclure des affaires plus rapidement, et vous pouvez prédire la taille moyenne des affaires en utilisant la fonctionnalité de prévision.

Voyons si cette application peut aider vos agents à surmonter n'importe quelle tempête immobilière.

Les fonctionnalités clés de Freshworks

Conversations par e-mail et par discussion et enregistrements téléphoniques avec les prospects

Obtenez une liste des rendez-vous à venir et des tâches à achever

Hiérarchisez mieux votre pipeline en laissant Mon travail, l'IA, identifier et étiqueter les affaires sur lesquelles vous devez travailler

Créez des champs personnalisés pour stocker des données pertinentes et saisir les détails d'un bien

Prix Freshworks

Les forfaits de Freshworks commencent à 35 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Freshworks

G2: 4.6/5 (plus de 800 commentaires)

4.6/5 (plus de 800 commentaires) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

Ixact Contact est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) avec des profils de contact détaillés pour vous aider à suivre les anniversaires des clients et les dates d'emménagement. 💝

L'outil vous permet également de fixer des objectifs de commission et de mapper les paramètres pour y parvenir. En cours, les équipes peuvent ainsi suivre la progression et rester déterminées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image3-2.gif American Beauty vend cette maison aujourd'hui /$$img/

Organise vos données de contact en une seule base de données facile à gérer

Assurez le suivi de vos commissions et de votre équipe commerciale

Obtenez des informations en temps réel sur votre équipe commerciale grâce à des widgets et des tableaux de bord

Recevez des rappels par e-mail pour les tâches et les rendez-vous importants

Les forfaits d'Ixact Contact commencent à 39$/mois.

G2: 4.4/5 (200+ avis)

4.4/5 (200+ avis) Capterra: 4.4/5 (140+ avis)

HubSpot est l'un des meilleurs CRM pour l'immobilier qui fait la communication avec les clients un jeu d'enfant. Grâce à la fonction "click-to-call", vous pouvez entrer en connexion avec vos clients d'un simple clic sur un bouton.

Vous pouvez également connecter ce CRM gratuit au marketing, aux ventes, à l'assistance client et au service client de HubSpot outils de gestion du contenu pour créer un "hub spot" de productivité pour vos agents.

HubSpot Caractéristiques principales

Recevez une notification lorsqu'un client potentiel ouvre votre e-mail

Transformez vos meilleurs e-mails commerciaux et les plus répétitifs en modèles

Affichez l'ensemble de votre équipe commerciale sur un tableau de bord visuel

Restez connecté avec vos prospects pendant vos déplacements grâce à l'application Android et à l'application HubSpotApplications CRM pour Mac #### Prix de HubSpot

HubSpot propose un forfait gratuit, et si vous souhaitez opter pour un forfait payant, ils commencent à 50$/mois.

Les évaluations des clients de HubSpot

G2: 4.3/5 (7000+ avis)

4.3/5 (7000+ avis) Capterra: 4.5/5 (2000+ avis)

10. Jongleur de l'immobilier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/RealtyJuggler-1400x801.png

/$$$img/

RealtyJuggler logiciel CRM immobilier est un logiciel organisateur pour les agents immobiliers et autres professionnels de l'immobilier. Suivre les clients, envoyer des courriels en vrac, envoyer des messages goutte à goutte en utilisant à la fois l'e-mail et le formulaire d'impression.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/tguBA3ua-cz0pCcvIZ7iNSGTvwCPcDDwoV5PDhcZkNxKZwM5ZijRGPprrUEV3aq9b9ZaA4nDcUaHXkYv\_tVSj-\_ctE\_xiL\_1N644zVfbUpF1rjbre1-qgcDCB9RQzwDmfo7wGJRv=s0 Simpsons Marge Je ne veux pas acheter cette maison /$$$img/

Les fonctionnalités clés de RealtyJuggler

Restez au courant des tâches, des rendez-vous et des journées spéciales

Planifiez des réunions en masse, individuelles et en groupedes e-mails en cascade avec des formulaires de courrier intégrés et personnalisables

Suivi complet de la nouvelle piste jusqu'à la transaction Fermée

Synchroniser avec Google G-Suite ou le compte Gmail

Prix de RealtyJuggler

RealtyJuggler offre un essai de 90 jours et les forfaits payants sont de 179 $ par an.

Evaluations des clients de RealtyJuggler

G2: 4.3/5 (10+ reviews)

4.3/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (20+ commentaires)

Il arrive que les agents immobiliers deviennent super territoriaux, ce qui peut entraîner des conflits au sein des équipes.

Heureusement, Salesforce est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour l'immobilier doté d'une fonctionnalité intéressante de gestion des territoires. Elle peut vous aider à éviter les conflits d'équipe en affectant les agents à des opportunités spécifiques.

Check out these Salesforce alternatives !

Les fonctionnalités clés de Salesforce

Exploitez l'activité des sites de médias sociaux tels que LinkedIn, Facebook et YouTube pour connaître les types de biens immobiliers qui intéressent vos clients

Partagez des documents et des informations avec les membres de l'équipe à l'aide de la fonctionnalité "chatter feed"

Acheminez et attribuez les pistes à l'équipe commerciale immobilière appropriée

Suivez les performances de vos agents grâce à des tableaux de bord en temps réel

Prix de Salesforce

Les forfaits de Salesforce commencent à 25 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients de Salesforce

G2: 4.2/5 (11 000+ commentaires)

4.2/5 (11 000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (10 000+ avis)

Learn about different Cas d'utilisation du CRM !

12. Pipedrive

Pipedrive est un logiciel d'investissement immobilier avec des applications natives Android et iOS que vous pouvez utiliser sans connexion internet. Ainsi, vous pouvez toujours suivre vos transactions pendant un trajet en voiture. 🚘

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image9-2.gif Les Simpson font sonner le détective dans la voiture /$$img/

Les fonctionnalités clés de Pipedrive

Vos notes audio sont automatiquement transcrites

Fonctionnalités d'automatisation de la communication, comme l'envoi automatique d'e-mails personnalisés

Rappels d'activité pour vous permettre de ne pas perdre de vue vos affaires

Synchroniser les rendez-vous avec Google Agenda

Prix de Pipedrive

Les forfaits de Pipedrive commencent à 15 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients de Pipedrive

G2: 4.3/5 (plus de 1000 commentaires)

4.3/5 (plus de 1000 commentaires) Capterra: 4.5/5 (2000+ commentaires)

Outils CRM en prime:_ Check out these Microsoft Dynamics Alternatives !

Mais comme tout chasseur de maisons, vous ne pouvez pas vous contenter de n'importe quel logiciel immobilier.

À l'instar de tous les chasseurs de maisons, vous ne pouvez pas vous contenter de n'importe quel logiciel immobilier. À cet égard, nous avons fait mention de quelques outils de gestion de la relation client, mais aucun d'entre eux n'est aussi complet que ClickUp

pourquoi se contenter d'un outil "décent" alors que vous pouvez avoir le _meilleur_Commercial Real Estate CRM ?

Avec ClickUp, vos agents peuvent paramétrer et suivre leur progression vers leur objectifs commerciaux , lien entre les documents de la liste et les marchés existants pour une référence rapide, et à faire bien d'autres choses encore. Passez à l'action avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir un outil de gestion de la relation client gratuit qui permettra à vos agents de se sentir vraiment chez eux. 🏠