Top 10 des logiciels de cartographie pour les managers en 2024

Qu'il s'agisse de gérer des biens immobiliers, de jongler avec des opérations sur le terrain, d'organiser la logistique et le transport, ou de l'organisation de voyages il est essentiel de disposer d'un logiciel de cartographie et d'un logiciel SIG fiables et gratuits.

Il ne s'agit pas seulement de placer des épingles sur une carte ; visualisation des données et les outils de cartographie permettent d'avoir une vue d'ensemble de vos tâches, de comprendre le contexte géographique et d'exploiter ces informations pour optimiser vos flux de travail.

En cette ère numérique où tout va très vite, les logiciels de cartographie gratuits peuvent être la clé d'une meilleure productivité et d'une plus grande efficacité l'exécution du projet . Le bon cartographe et le bon outil vous aideront à travailler dans les limites de votre budget contrôle du projet le contrôle des projets est un processus complexe et complexe, qui implique de nombreuses contraintes, telles que des délais serrés, des budgets limités et des périmètres de projet en perpétuelle évolution.

Parcourons donc les 10 principaux outils logiciels de création de cartes que les gestionnaires et les passionnés de cartes devraient envisager en 2024. Il est temps de trouver le cartographe idéal qui répondra à vos besoins et permettra à votre équipe de réussir.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de création de cartes ?

Voyons un peu plus en détail ce qui fait que les meilleurs logiciels de cartographie se distinguent vraiment des autres :

Tout d'abord, recherchez des fonctions de création de cartes robustes, telles que le marquage des lieux, la mesure des distances et l'intégration avec vos outils de gestion de projet. Cela vous aidera à rationaliser votre flux de travail de création de cartes, à gagner du temps et à améliorer la qualité de votre travail travailler plus rapidement .

Ensuite, considérez la facilité d'utilisation du logiciel de cartographie lui-même. Une interface intuitive peut simplifier vos tâches et réduire votre courbe d'apprentissage pour la création de cartes. Collaboration en temps réel sont également essentielles, car elles permettent un travail d'équipe sans faille et une meilleure communication.

N'oubliez pas l'importance des vues personnalisables. La possibilité de filtrer et de se concentrer sur les données pertinentes peut rendre la gestion des tâches basées sur la localisation plus efficace.

Enfin, tenez compte des prix et des avis des utilisateurs. S'assurer que le meilleur logiciel de création de cartes correspond à votre budget et qu'il bénéficie d'avis positifs peut vous aider à prendre une décision plus éclairée. L'objectif est de trouver le meilleur logiciel de cartographie qui réponde à vos besoins et améliore votre processus de gestion de projet.

Les 10 meilleurs logiciels de cartographie à utiliser en 2024

Les bons outils et logiciels de cartographie peuvent transformer votre processus de planification et d'exécution de projet, en le rendant plus efficace.

Gérez efficacement les tâches spécifiques à un lieu, comme les événements ou les sites de travail, grâce à la fonction complète d'affichage des cartes de ClickUp

ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet ; c'est une plateforme de productivité qui peut s'intégrer à un logiciel de cartographie pour planifier des tâches basées sur l'emplacement de manière transparente. Son interface épurée et ses fonctionnalités avancées en font un outil idéal pour tous les types d'entreprises

structures de gestion de projet

au sein d'une organisation de toute taille.

Que vous travailliez sur un projet de conception ou que vous élaboriez un processus de développement de produit, ClickUp vous couvre.

Organisez votre travail sur une carte avec des épingles personnalisées pour l'état, la priorité et plus encore - ou changez l'emplacement des tâches, visualisez par satellite, partagez la carte via un lien privé

Avec la fonction

Vue de la carte ClickUp

avec ClickUp, il est facile d'ajuster, d'affiner et de personnaliser vos cartes détaillées afin d'afficher en permanence les informations les plus pertinentes. Ajoutez plusieurs lieux dans des champs personnalisés ou utilisez des filtres pour parcourir la carte et voir, par exemple, quels membres de l'équipe sont affectés à telle ou telle région.

ClickUp meilleures caractéristiques

La vue cartographique vous permet de trier ou de filtrer les lieux sur une carte interactive afin d'afficher les données de localisation de vos clients, des chantiers spécifiques, des lieux d'événements, et bien plus encore avec Google Maps

Vous pouvez inclure des adresses géographiques directement dans les tâches pour faciliter l'édition

Intégration transparente avec les outils de création de cartes les plus courants

Les vues personnalisées permettent aux penseurs visuels d'organiser les tâches par le biais de gestion de projet sur tableau blanc

Fonctionnalités avancées pour la gestion de projet et la collaboration d'équipe

Limites de ClickUp

L'interface utilisateur peut présenter une courbe d'apprentissage abrupte pour certains utilisateurs

L'application mobile peut être moins intuitive que la version de bureau

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Cartes de gribouillage

via Cartes de gribouillage Scribble Maps est un logiciel polyvalent de création de cartes qui met l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Cette plateforme permet aux utilisateurs de dessiner rapidement, d'ajouter du texte et de placer des marqueurs sur une carte numérique, qui peut être partagée ou incorporée selon les besoins.

Scribble Maps propose différents styles de création de cartes, comme des cartes dessinées à la main, des cartes isométriques, des cartes d'intérieur, des cartes graphiques et d'autres façons de créer des cartes. Malgré sa polyvalence, Scribble Maps rend le processus plus intuitif et plus simple que les autres logiciels de création de cartes.

L'outil de cartographie en ligne est un logiciel basé sur le Web, ce qui signifie qu'aucune installation n'est nécessaire et que vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet. Mais vous aurez besoin d'un

plan d'urgence

si vous êtes en déplacement sans wifi.

Les meilleures caractéristiques de Scribble Maps

Des cartes régionales personnalisables et magnifiques avec des options pour ajouter du texte, des marqueurs et des formes

Fonctions de partage et de publication pour faciliter la collaboration entre les différents logiciels de création de cartes

Possibilité d'importer des données et des couches

Limites de Scribble Maps

Certaines fonctions de création de cartes ne sont disponibles que dans la version payante

Prix de Scribble Maps

**Gratuit

Basic : 14/mois par utilisateur

: 14/mois par utilisateur Business : 90$/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (100+ commentaires)

: 4.6/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (30+ commentaires)

3. Inkarnate

via Inkarnate Conçu principalement pour les maîtres de jeu, les développeurs de jeux, les conteurs et les passionnés de D&D, le logiciel de création de cartes fantastiques Inkarnate est un élément puissant du système de gestion des cartes

processus de développement de produits

si votre produit comprend des cartes du monde fantastiques complexes et détaillées.

Créez des cartes fantastiques ou des plans de bataille, qu'il s'agisse de vastes mondes, de plans de ville complexes, de plans de bataille ou de décors intérieurs. La plateforme offre une gamme de modèles et de ressources artistiques pour donner vie à votre carte du monde imaginaire. L'interface est facile à naviguer, ce qui permet une création rapide et efficace

gestion de projets de conception

.

Les meilleures caractéristiques d'Inkarnate

Vaste collection d'outils artistiques et de ressources cartographiques avec un logiciel de création de cartes

Idéal pour créer des cartes fantastiques et des cartes du monde avec de nombreux détails

Comprend un éditeur de cartes RPG et des modèles de cartes de donjon

Interface conviviale parfaite pour les débutants et les experts en cartographie fantastique

Limitations d'Inkarnate

Limité à la création de cartes fantastiques

Puisqu'il s'agit plutôt d'univers fantastiques, il manque naturellement de fonctionnalités orientées business par rapport à d'autres logiciels de cartographie

Prix d'Inkarnate

**Gratuit

Pro mensuel: 5

5 Pro annuel: 25

Inkarnate ratings and reviews

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

4. Carte

via Carte de géographie MapChart est un excellent choix pour les créateurs de cartes qui ont besoin d'afficher des données géographiques, comme les éducateurs, les étudiants ou les professionnels dans divers domaines.

Avec MapChart, vous pouvez facilement représenter des données statistiques sur des cartes mondiales et régionales, offrant ainsi une perspective géographique unique et informative. Cela est particulièrement utile pour comprendre les tendances régionales ou mondiales, et la nature interactive de la plateforme ajoute une couche dynamique aux présentations ou aux rapports.

Les meilleures caractéristiques de MapChart

Interface conviviale pour la création de cartes géographiques

Possibilité de créer des cartes personnalisées avec un code couleur

Mise à disposition des cartes dans le monde entier

Limites de MapChart

Le créateur de cartes a des fonctions limitées par rapport à d'autres logiciels de cartographie

Pas d'option pour des formes ou des couches personnalisées sur votre propre carte

Prix de MapChart

Contactez MapChart pour connaître les tarifs

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

5. Wonderdraft

via Wonderdraft Destiné aux auteurs de fiction, aux développeurs de jeux et à tous ceux qui ont besoin de construire un monde, Wonderdraft est un logiciel convivial et complet de création de cartes fantastiques. Il offre divers outils et ressources personnalisables pour donner vie à votre carte de la ville ou du monde, des paysages aux paysages urbains et tout ce qui se trouve entre les deux.

Sa conception intuitive vous permet de vous concentrer sur la créativité de vos propres cartes, plutôt que de vous débattre avec des logiciels compliqués.

Les meilleures caractéristiques de Wonderdraft

Éléments détaillés dessinés à la main pour la création de cartes uniques

Possibilité d'ajouter du texte et des symboles

Possibilité de travailler hors ligne

Pas d'abonnement nécessaire

Une communauté active en ligne signifie que de nombreuses nouvelles ressources sont constamment mises en ligne

Limites de Wonderdraft

Outils de cartographie orientés vers les cartes fantastiques, non idéaux pour les projets d'entreprise

Courbe d'apprentissage plus prononcée pour les non-artistes

Nombreux packs artistiques supplémentaires - payants

Prix de Wonderdraft

Achat unique: $29.99

G2 : Non disponible

: Non disponible Capterra : Non disponible

6. FlowScape

via Paysage de flux En tant que logiciel de création de cartes en 3D, FlowScape offre une perspective unique sur la planification géographique.

Principalement utilisé pour créer des paysages scéniques, FlowScape vous permet de visualiser vos tâches ou projets basés sur l'emplacement d'une manière plus détaillée et réaliste. Son interface conviviale et son large choix d'éléments naturels en font un outil idéal pour la visualisation et les présentations.

Les meilleures caractéristiques de FlowScape

création de cartes détaillées en 3D avec une variété d'éléments et de paysages

Commandes et édition intuitives pour la création de cartes

Limites de FlowScape

N'est pas destiné à la création de cartes traditionnelles en 2D (par exemple, des plans de ville)

Convient davantage au développement de jeux ou à la narration de cartes fantastiques

Prix de FlowScape

Achat unique : 14,99

G2 : 4.0/5 (2 commentaires)

: 4.0/5 (2 commentaires) Capterra : 4.0/5.0 (3 commentaires)

7. Infogramme

via Infographie Infogram est un outil puissant qui transforme des données brutes en cartes et infographies interactives et attrayantes.

Idéal pour les éducateurs, les spécialistes du marketing ou les blogueurs, Infogram facilite la compréhension des données et les rend visuellement attrayantes.

La plateforme offre une variété de modèles et d'options de personnalisation, ce qui vous permet de créer des présentations, des posts sur les médias sociaux ou du contenu de blog qui se démarque.

Les meilleures caractéristiques d'Infogram

Intégration de la visualisation de données avec le créateur de cartes

Large gamme de modèles et de conceptions

Prise en charge des styles de cartes interactives

Limites de l'infogramme

Personnalisation limitée dans la version gratuite

Certaines fonctions d'intégration de données ne sont disponibles que dans les versions premium

Prix de l'infogramme

Basique : Gratuit

: Gratuit Pro : 19$/mois

: 19$/mois Business : 67$/mois

: 67$/mois Équipe : 149$/mois

: 149$/mois Entreprise: Contacter Infogram pour les tarifs

Infogram ratings and reviews :

G2 : 4.7/5 (100+ commentaires)

: 4.7/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (70+ commentaires)

8. Mapme

via MapMe Mapme se distingue par sa façon interactive de créer des cartes. Il permet aux utilisateurs de créer des cartes sophistiquées et détaillées qui racontent une histoire, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises, les éducateurs ou les organisateurs communautaires.

Avec Mapme, vous pouvez créer des cartes qui présentent des données géographiques sur des plans de villages, de villes, de régions ou de pays d'une manière qui interpelle l'observateur et lui offre une expérience immersive au-delà de celle de Google Maps.

Les meilleures caractéristiques de Mapme

Fonctionnalités puissantes pour créer des cartes élégantes

Vues et options personnalisables

Idéal pour les récits et les présentations

Limites de Mapme

Certaines fonctions avancées peuvent être difficiles à naviguer

Plus cher que les autres options

Pas de version gratuite

Prix de Mapme

Histoire : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur Pro : 49$/mois par utilisateur

: 49$/mois par utilisateur Pro+: 99$/mois par utilisateur

99$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter Mapme pour les tarifs

G2 : 3.5/5 (9 commentaires)

: 3.5/5 (9 commentaires) Capterra : Non disponible

9. Visme

via Visme Visme va au-delà de la simple création de cartes en intégrant de solides capacités de visualisation de données.

La plateforme vous permet de créer des cartes informatives et riches en données qui peuvent présenter des données complexes d'une manière simple et visuellement attrayante.

Que vous soyez dans le marketing, l'éducation ou la gestion de projet, Visme peut vous aider à communiquer vos données de manière efficace.

Les meilleures caractéristiques de Visme

Intégration avec la visualisation de données

Cartes personnalisables avec une variété d'éléments

Idéal pour créer des cartes basées sur des données

Limites de Visme

Les cartes de haute qualité nécessitent un abonnement payant

Peut être complexe pour les débutants

Prix de Visme

De base : Gratuit

: Gratuit Starter : 12,25 $/mois

: 12,25 $/mois Pro : 24,75 $/mois

: 24,75 $/mois Visme pour les équipes: Contacter Visme pour les tarifs

Visme ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (600+ commentaires)

10. Maptive

via Carte Axé sur l'analyse commerciale et la présentation des données, Maptive offre des outils puissants pour créer des cartes basées sur des données. C'est un excellent outil pour les entreprises qui ont besoin d'analyser des données géographiques, d'optimiser des itinéraires ou d'identifier des tendances basées sur la localisation.

Avec Maptive, vous pouvez transformer des données brutes en un format visuel qui peut conduire à la prise de décision et au développement de stratégies.

Les meilleures caractéristiques de Maptive

Outil puissant pour créer des cartes orientées métier

Fonctions avancées d'analyse de données

Éléments et vues personnalisables

Limites de Maptive

Version gratuite limitée

Courbe d'apprentissage plus prononcée

Prix de Maptive

**Essai gratuit

Pro : 110$/mois

: 110$/mois Équipe : 220$/mois

: 220$/mois Entreprise: Contactez Maptive pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (30+ commentaires)

: 4.7/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (5 commentaires)

La cartographie au service de la réussite avec le logiciel Map Making Software

Le choix d'un logiciel de cartographie approprié peut avoir une incidence considérable sur l'efficacité de la planification et de l'exécution des tâches liées à la géolocalisation. Chaque outil de création de cartes répertorié ici offre des caractéristiques uniques qui peuvent vous aider à atteindre les objectifs de votre projet.

Cependant, si vous recherchez un outil qui intègre la création de cartes à la gestion des tâches, pensez à explorer la vue cartographique de ClickUp. Il vous aidera non seulement à la visualisation des tâches sur une carte, mais il s'intègre également de manière transparente à d'autres fonctionnalités de gestion de projet, ce qui rend vos processus de planification et d'exécution plus efficaces. Essayez ClickUp et libérez un nouveau niveau de productivité pour votre équipe. Bonne cartographie !