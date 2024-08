10 meilleurs logiciels de gestion des voyages pour planifier les déplacements en 2024

Le secteur mondial de la gestion des voyages d'affaires connaît une croissance plus rapide que jamais, les dépenses liées aux voyages d'affaires devant atteindre 1,4 billion de dollars cette année ! L'utilisation de la technologie dans le secteur devrait également continuer à augmenter à mesure que des logiciels de gestion des voyages nouveaux et innovants prennent la tête de la gestion de la logistique des voyages d'affaires, de la planification des voyages et de la gestion des dépenses.

Des solutions efficaces de gestion des voyages d'affaires peuvent simplifier les processus de réservation, rationaliser la planification des itinéraires et rendre l'organisation des voyages plus facile que jamais.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs outils de gestion des voyages avec leurs fonctionnalités, leurs limites, leurs prix et leurs évaluations.

**Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel de gestion des voyages d'affaires ?

Les entreprises investissent dans des outils de gestion des voyages pour simplifier leurs processus de voyage d'affaires. Voici les fonctionnalités que vous devez rechercher lors de la sélection d'un logiciel adapté à vos besoins :

Réservation facile : Le logiciel de réservation de la gestion des voyages doit fonctionner de manière transparente et vous donner un accès facile aux meilleurs hébergements, vols, et plus encore

Facilité d'utilisation : Une interface utilisateur intuitive garantira que votre équipe est en mesure d'utiliser l'outil facilement et de gagner du temps

Solution de gestion des dépenses : Les meilleurs outils de gestion des voyages fonctionnent également très bien en tant que logiciel de gestion des dépenses. Ainsi, vous obtenez tout en un seul endroit sans avoir à changer constamment de logiciel

Intégration : La possibilité d'intégrer votre logiciel de gestion des voyages d'affaires à votre logiciel d'entreprise quotidien permettra un partage des données sans effort

Respect du budget : Assurez-vous que le logiciel répond à votre budget et vous aide à faire des économies. Recherchez ceux qui ont une politique de prix transparente sans coûts cachés

Rapports : Des fonctions avancées de rapports vous aident à trouver les secteurs les plus dépensiers et à réduire les coûts inutiles

Assistance aux utilisateurs : L'assistance aux utilisateurs peut faire de votre expérience un succès ou un échec. Assurez-vous donc que votre logiciel offre une assistance utile à tout moment

10 meilleurs logiciels de gestion des voyages à utiliser en 2024

Le meilleur logiciel de gestion des voyages d'affaires est celui qui répond à tous vos besoins. Jetons un coup d'œil à quelques options :

1. ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Map-view.png Utilisez la vue Plan de ClickUp pour gérer votre travail géographique sur une carte avec des épingles personnalisables pour le statut, la priorité, et plus encore.

https://clickup.com/features/map-view Afficher la vue Plan /$$$cta/

En tant que tout-en-un planification du projet outil de productivité et de planification, ClickUp est en tête de notre liste des meilleurs logiciels de gestion des voyages d'affaires en 2024. Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour créer et partager des itinéraires, prévoir un budget de voyage, tracer des plans de voyage, etc.

Améliorez votre forfait de voyage avec La vue Plan de ClickUp clickUp a été conçu pour donner vie visuellement à votre itinéraire. Cet outil innovant vous permet d'organiser vos voyages géographiquement et de forfaiter efficacement vos aventures à l'aide d'une simple interface de type cliquer-déplacer.

Des informations sur les hôtels aux détails des vols, tous les détails de votre voyage seront disponibles dans une forme facile à comprendre. De plus, vous pouvez ajouter des pages imbriquées dans un document pour vous assurer que tous vos plans de voyage se trouvent au même endroit. Vous pouvez également l'utiliser comme un créateur d'emploi du temps gratuit pour éviter le stress du travail de dernière minute.

Si l'élaboration de forfaits de voyage d'affaires n'est pas votre fort, ne vous inquiétez pas car ClickUp AI le fera pour vous ! De la génération d'idées à la création de plans de voyage personnalisés, il peut vous aider à gagner du temps et de l'argent.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-599.png Utilisez le modèle de planificateur de voyage de ClickUp pour planifier un voyage gratuit https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uywr&\_gl=1\*14zp7r\*\_gcl\_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp propose également plusieurs services d'aide à la création d'entreprise modèles d'itinéraires accessibles à toute heure et à tout moment, y compris l'excellente Le modèle de planificateur de voyage ClickUp, qui vous permet d'organiser tous vos déplacements et de gérer vos frais de voyage d'affaires en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez sur les plans de voyage, gardez toutes les informations organisées et accessibles, protégez vos forfaits avec des contrôles de confidentialité et améliorez l'expérience de voyage globale avec ClickUp Docs

Générez automatiquement des forfaits et des plans en quelques secondes avec ClickUp AI et accédez-y partout

Utilisez des modèles d'itinéraires tels queItinéraire de voyage d'affaires de ClickUp et les modèles de planificateur de voyage de ClickUp pour marquer et mettre en évidence vos forfaits Business en toute simplicité. Si vous planifiez un voyage de type "bleisure" (entreprise + loisirs), vous pouvez utiliserLe modèle de planification des vacances de ClickUp pour organiser tous les détails pertinents en un seul endroit

Utilisez ClickUp comme votreapplication de planification quotidienne pour forfaiter vos activités de voyage au jour le jour, paramétrer des rappels et prendre des notes dans le bloc-notes ClickUp

Connectez ClickUp avec plus de 1 000 outils tels que Slack, YouTube, Google Calendrier, Alexa, Chrome, Zoom et Google Sheets

Limites de ClickUp

L'application mobile manque de certaines fonctionnalités qui sont disponibles dans la version bureau

Certains utilisateurs la trouvent un peu difficile à utiliser au début

Tarification ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. Travefy

créer un voyage d'entreprise avec Travefy's Itinerary Builder_ via Travefy Dans le but d'aider les professionnels du voyage à gagner du temps tout en fournissant des fournisseurs prestataires de qualité, Travefy propose un intervalle d'outils qui rendent les voyages d'entreprise pratiques. Vous pouvez ajouter des informations sur la visite, notamment l'hébergement, le transport et autant de détails que nécessaire.

Il assiste plus de 100 intégrations de fournisseurs et 625+ guides de villes afin que vous puissiez établir des itinéraires détaillés (avec des photos et des liens !) et économiser de l'argent et du temps. Vous pouvez également partager des modèles de voyage et les intégrer à votre logiciel de gestion de la relation client.

Les meilleures fonctionnalités de Travefy

Créez et partagez facilement des itinéraires grâce à l'interface "glisser-déposer"

Rendez votre contenu de voyage attrayant grâce à une photothèque intégrée avec des photos et des vidéos époustouflantes

Travaillez efficacement grâce aux plus de 100 intégrations de fournisseurs

Accédez facilement à vos voyages d'entreprise à l'aide de l'application mobile

Obtenez des mises à jour automatiques des vols grâce à la base de données des vols en direct

Limites de Travefy

Certains utilisateurs se sont plaints de fonctionnalités difficiles à utiliser

Il n'existe pas de version gratuite

Travefy : les prix

Mensuel : 49 $ par mois

: 49 $ par mois trimestriel : 44 $ par mois

: 44 $ par mois Annuel : 35 $ par mois

: 35 $ par mois Pour plus de 25 utilisateurs, contactez Travefy pour connaître les tarifs

*Vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires au prix de 25 $ par mois et par utilisateur.

Évaluations et critiques de Travefy

G2: 4.5/5 (20+ reviews)

4.5/5 (20+ reviews) Capterra: 4.6/5 (15 commentaires)

3. SAP Concur

réservez des voyages pour vous ou vos invités, gérez vos tâches et vérifiez les alertes en un seul endroit avec_ SAP Concur SAP Concur est un logiciel tout-en-un de gestion des voyages et des dépenses. Il offre des solutions intégrées pour les voyages d'entreprise, les rapports de dépenses et la gestion des factures, facilitant ainsi le forfait et l'accès aux informations sur les voyages.

De plus, il travaille également comme un logiciel de réservation pour la gestion des voyages, car vous pouvez réserver des hébergements, des locations de voitures, des vols, etc. Vous pouvez connecter les voyageurs et les itinéraires sur plusieurs canaux pour améliorer l'expérience globale.

Les meilleures fonctionnalités de SAP Concur

Créez, soumettez et approuvez des rapports de dépenses depuis n'importe où et via n'importe quel appareil

Connectez SAP Concur à vos solutions de gestion de la relation client, de ressources humaines et de finances pour des voyages d'affaires en toute transparence. Vous pouvez également l'intégrer à des applications comme Uber, TripIt, American Airlines, etc

Achevez de contrôler vos déplacements d'entreprise en garantissant la conformité des politiques de voyage d'entreprise et le devoir de diligence

Utilisez l'API ouverte pour créer des fonctionnalités et des intégrations personnalisées pour vos besoins spécifiques

Limites de SAP Concur

Certains utilisateurs se sont plaints du service personnalisé

Certains commentaires ont également trouvé qu'il était difficile de l'utiliser au début

Prix de SAP Concur

Contacter pour les prix

Évaluations de SAP Concur

G2: 4.0/5 (plus de 5 900 commentaires)

4.0/5 (plus de 5 900 commentaires) Capterra: 4.3/5 (2000+ avis)

4. TripIt

vérifiez vos voyages d'entreprise, affichez les détails de vos vols et obtenez des rappels réguliers avec_ TripIt Forte de fonctionnalités qui rendent la planification et les voyages plus faciles que jamais, TripIt est une application stellaire pour la création d'itinéraires de voyages d'affaires. Tout ce que vous avez à faire est de partager vos e-mails de confirmation de réservation avec l'e-mail officiel de TripIt, et il créera un itinéraire complet.

Vous vous demandez ce qu'elle peut faire d'autre ? Elle vous permet également d'ajouter les détails du voyage directement à votre Calendrier (quel que soit le calendrier que vous utilisez) et y accéder de n'importe où et à n'importe quel moment.

Si vous choisissez TripIt Pro, vous pouvez accéder à des fonctionnalités telles que l'ajout de PDF et de photos, des rappels d'enregistrement, un suivi des tarifs, le statut des vols, des informations sur les réclamations de bagages, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de TripIt

Créez un itinéraire complet à partir de vos e-mails de confirmation en quelques secondes seulement

Obtenez des rappels pour l'enregistrement, l'heure de départ et le statut du vol pour rester sur la bonne voie avec votre itinéraireobjectifs de gestion du temps (uniquement sur TripIt Pro)

Obtenez des informations détaillées sur les terminaux et les portes d'embarquement, les vols de connexion, la récupération des bagages, les options de vols alternatifs et une meilleure disponibilité des places (uniquement sur TripIt Pro)

Utilisez l'application pour obtenir votre forfait entreprise du bout des doigts

Limites de TripIt

Certains utilisateurs se sont plaints de la désuétude de l'interface

La plupart des fonctionnalités ne sont disponibles que sur TripIt Pro

Ne propose pas de rapports de dépenses

TripIt pricing

TripIt Free :::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::: : TripIt Pro : 49 $ par an

G2: 4.7/5 (40+ reviews)

4.7/5 (40+ reviews) Capterra: Indisponible

5. Happay

Réserver tous les transports et les hébergements via une plateforme unique sur Hapai Happay est une solution complète de gestion des voyages d'affaires et des dépenses. En plus d'offrir des fonctionnalités avancées, elle propose également des processus avancés alimentés par l'IA qui vous assurent un contrôle achevé sur chaque aspect de votre forfait.

Le logiciel dispose d'un outil d'auto-réservation avec plusieurs fournisseurs, vous permettant de réserver vos hôtels, vols et taxis préférés. Vous pouvez également forfaiter, capturer, signaler, approuver et rapprocher les dépenses, ce qui rend les rapports de dépenses faciles et efficaces. L'OCR Web et mobile améliore également les capacités de capture des dépenses.

En outre, vous pouvez utiliser l'outil pour améliorer la conformité de la politique de voyage et augmenter les économies.

Les meilleures fonctionnalités d'Happay

Intégrer Happay avec des logiciels tels que Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa, et plus encore

Obtenez des rapports détaillés sur les principaux dépensiers, les contrevenants à la politique, les voyageurs d'affaires, le temps pris pour les approbations, les vols et les hôtels pour une meilleure gestion des dépenses

Connectez-vous avec plusieurs fournisseurs pour l'hébergement et les voyages sur une seule plateforme

Assurer une conformité à 100 % avec la politique

Recevez des rappels lorsque le tarif le plus bas est disponible pour vos hébergements et vols préférés

Utilisez l'option de gel des tarifs pour réserver le prix d'un billet. Cela s'avère pratique lorsqu'il y a un retard dans l'approbation du gestionnaire

Profitez de la conformité fiscale avec les compagnies aériennes, assurant une visibilité achevée des dépenses de voyage d'affaires

Les limites d'Happay

Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur de l'assistance client

L'application du produit n'est pas achevée et gratuite

Tarifs d'Happay

Contact pour les prix

Évaluations et critiques d'Happay

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (800+ commentaires)

6. Deem

réservez des voyages à destination unique et à destinations multiples avec_ Deem Deem offre une expérience de voyage sans effort et intuitive grâce à ses fonctionnalités intelligentes. Vos employés peuvent réserver, modifier en cours et modifier leurs forfaits de n'importe où et en utilisant n'importe quel appareil. Deem garantit également leur sécurité (ainsi que votre devoir de diligence) grâce à l'option Safety Check intégrée lors de la réservation.

Ce qui rend Deem unique, cependant, c'est qu'il fournit des évaluations d'émissions de carbone pour vous aider à évaluer l'impact environnemental de votre voyage. Vous pourrez ainsi faire des choix plus écologiques et plus judicieux lors de vos prochains voyages.

Les meilleures fonctionnalités de Deem

Réservez vos forfaits de voyage grâce à l'assistance personnalisée fournie par Deem

Obtenez des informations rapides et en temps réel sur vos dépenses et l'engagement des utilisateurs

Trouvez les hébergements et les vols les plus adaptés grâce au large intervalle de vendeurs disponibles sur l'application. Vous pouvez également comparer les paliers tarifaires dans un seul affichage

Intégrez-la à des plateformes telles que Workday, Chrome River, et plus encore

Bénéficiez d'une assistance dans 14 langues

Considérer les limites

Certains utilisateurs se sont plaints de la lenteur du chargement

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Certains utilisateurs se sont plaints d'un manque de flexibilité dans les résultats de recherche

Remettre les prix à l'étude

Contact pour les tarifs

Évaluations et critiques de Deem

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (25 commentaires)

7. Rydoo

ajouter des dépenses à vos voyages pré-créés en utilisant_ Rydoo Rydoo est avant tout une solution de gestion des dépenses qui permet aux employés de créer, soumettre et approuver des dépenses de manière efficace. Vous pouvez saisir toutes les dépenses sur l'application Rydoo, et elle fera également correspondre automatiquement les transactions via les cartes d'entreprise avec leurs dépenses.

De plus, les gestionnaires peuvent facilement automatiser le processus d'approbation pour les dépenses à faible risque afin d'accélérer les approbations. Avec Rydoo, vous pouvez contrôler les dépenses de vos employés, assurer le respect de votre politique et augmenter votre efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de Rydoo

Automatisez vos politiques de voyage et automatisez l'approbation des dépenses, les rapports et la réconciliation

Scannez vos reçus avec l'application Rydoo, et elle préparera automatiquement vos dépenses pour l'envoi, éliminant ainsi la nécessité d'une entrée manuelle des données

Bénéficiez d'une visibilité sur vos déplacements grâce aux entrées kilométriques créées via la carte intégrée de Google

Intégrez Rydoo à plus de 35 outils, y compris vos logiciels de ressources humaines, d'ERP et de comptabilité

Les limites de Rydoo

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes techniques au niveau du chargement des reçus, des rapports de dépenses et de la suppression

Certains se sont plaints du fait que la numérisation prenait beaucoup de temps

Prix de Rydoo

Essentials: $12 par utilisateur et par mois

$12 par utilisateur et par mois Pro: $14 par utilisateur et par mois

$14 par utilisateur et par mois Business: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

Rydoo évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (700+ commentaires)

4.4/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (190+ avis)

8. Navan

obtenez des recommandations et des résultats de recherche personnalisés pour un processus de réservation amélioré en utilisant_ Navan Anciennement connu sous le nom de TripActions, Navan est une solution intégrée de gestion des voyages d'affaires et des dépenses. Elle est réputée pour maximiser l'efficacité tout en minimisant les coûts grâce à des taux de réduction et des contrôles de politique.

Navan offre Outils d'IA dont Ava (leur Agent de voyage IA ), pour une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le processus de réservation en ligne est transparent, avec un large inventaire et des résultats personnalisés. Et ce n'est pas tout ! Il offre également des fonctionnalités avancées de rapports de dépenses avec des aperçus de données.

Les meilleures fonctionnalités de Navan

Contrôlez mieux vos dépenses grâce à des politiques dynamiques, des rapports de dépenses automatisés et des informations en temps réel

Réservez des voyages de groupe pour un maximum de 50 employés à la fois

Gagnez des points de fidélité et des récompenses en faisant des choix rentables

Suivez et réduisez les émissions de carbone de votre organisation grâce à de solides outils de développement durable

Consultez des experts en voyage et une équipe dédiée pour créer des programmes de voyage uniques et sur mesure

Limites de la Navette

Certains utilisateurs l'ont trouvé plus cher que d'autres options

Prix de Navan

Contacter pour les prix

G2: 4.7/5 (7,500+ reviews)

4.7/5 (7,500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (170+ commentaires)

**9. Rocketrip

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Rocketrip.png

/$$$img/

Rocketrip vous permet de réserver des voyages, d'obtenir des alertes, de voir vos récompenses et les notes de l'entreprise dans un seul tableau de bord via.. Vimeo Dans le but de responsabiliser les employés et de garantir des économies, Rocketrip offre des données de performance transparentes et des récompenses pour la réduction des dépenses. La plateforme fournit un algorithme de prix personnalisé basé sur 12 mois de vos données historiques, les politiques de voyage, les tarifs négociés, les fournisseurs préférés et la consultation de vos administrateurs.

Elle intègre également les données des employés voyageurs à votre outil de réservation en ligne, ce qui permet d'obtenir des informations personnalisées sur les dépenses et les coûts.

Les meilleures fonctionnalités de Rocketrip

Augmentez vos économies en récompensant les voyageurs qui réduisent leurs dépenses en choisissant des vols moins chers, en rétrogradant en classe économique, etc.

Obtenez des rapports de dépenses détaillés en temps réel par département, itinéraire et employés, permettant à vos équipes financières de prendre des décisions adaptées

Obtenez une visibilité achevée sur les voyages en cours et les emplacements des employés à tout moment

Recevez des alertes de voyage pour les risques et suivez les dépenses supérieures à la politique

Limites de Rocketrip

L'interface utilisateur est un peu lourde

Le site se bloque souvent et son temps de chargement est lent

Tarifs de Rocketrip

Contact pour les prix

Évaluations et critiques de Rocketrip

G2: 4.3/5 (10 commentaires)

4.3/5 (10 commentaires) Capterra: Indisponible

10. PackPoint

Point d'emballage crée une liste de bagages en fonction de votre destination et de vos activités forfaitaires

PackPoint est avant tout un organisateur de listes de colisage qui vous aide à décider du contenu de vos bagages, en veillant à ce que vous n'oubliiez aucun élément essentiel. Ses forfaits sont basés sur la durée de votre voyage et les détails de votre destination, y compris la météo et les activités prévues.

Avec PackPoint Premium, vous pouvez accéder à de nombreuses autres fonctionnalités, comme la connexion avec TripIt, le partage de votre liste de colisage et la personnalisation de l'application.

Les meilleures fonctionnalités de PackPoint

L'application est facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter les détails de votre voyage et de sélectionner vos activités, et vous obtiendrez une liste de colisage prête à l'emploi

Vous pouvez intégrer PackPoint à TripIt en utilisant PackPoint Pro

Limites de PackPoint

Fonctionnalités limitées

Tarifs du PackPoint

Free

Premium : 2,99

Évaluations et critiques de PackPoint

G2: Indisponible

Indisponible Capterra: Indisponible

Faciliter la planification des voyages avec les outils de gestion des voyages

Une solution robuste de gestion des voyages et des dépenses aide les entreprises à gagner du temps et de l'argent, à améliorer leur expérience des voyages d'affaires et à réduire le stress lié à la planification des voyages. Par conséquent, étudiez vos options, faites un essai gratuit et décidez si le logiciel correspond à vos besoins.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser l'IA pour créer des itinéraires, Docs pour planifier des voyages, les meilleurs modèles pour la planification des voyages, des itinéraires et des durée enregistrée pour s'assurer que votre équipe est sur la même page en ce qui concerne les derniers forfaits. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui !