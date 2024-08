10 meilleurs outils de planification de voyage par IA pour votre prochain voyage

La partie la plus frustrante du voyage est sa planification. Passer des heures à décider des lieux à visiter, des choses à faire et à réserver des vols et des hôtels peut s'avérer fastidieux et frustrant, mais seulement si vous le faites manuellement.

Et si quelqu'un pouvait faire tout cela pour vous en quelques minutes ?

C'est là que les planificateurs de voyage intelligents entrent en scène. Ces outils astucieux prennent en compte vos préférences et vos contraintes et créent rapidement des itinéraires personnalisés.

Dans ce billet, nous avons dressé pour vous une liste des meilleurs planificateurs de voyage à base d'IA. Profitez de votre voyage sans vous soucier de la planification grâce à l'outil de planification de votre choix !

Allons droit au but. ✈️

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de planification de voyage par IA?

Lors de la sélection d'un outil de planification de voyages par l'IA, il convient de rechercher les caractéristiques suivantes :

Niveau de personnalisation : Évaluez les questions posées par l'IA et le nombre de critères qu'elle fournit pour générer un itinéraire. Plus l'outil est personnalisable, mieux c'est pour vous

: Évaluez les questions posées par l'IA et le nombre de critères qu'elle fournit pour générer un itinéraire. Plus l'outil est personnalisable, mieux c'est pour vous Facilité d'accès : Vérifiez l'accessibilité de chaque planificateur de voyage IA. Est-il uniquement disponible sous forme d'application mobile ou est-il également accessible via un navigateur de bureau ? Voyez s'il existe une option permettant de télécharger et d'enregistrer les itinéraires pour un accès hors ligne facile

: Vérifiez l'accessibilité de chaque planificateur de voyage IA. Est-il uniquement disponible sous forme d'application mobile ou est-il également accessible via un navigateur de bureau ? Voyez s'il existe une option permettant de télécharger et d'enregistrer les itinéraires pour un accès hors ligne facile Fonctionnalités collaboratives : Certains planificateurs de voyage IA vous permettent de collaborer avec vos partenaires de voyage pour créer des itinéraires personnalisés. Préférez ceux-là à ceux qui ne permettent pas la collaboration

: Certains planificateurs de voyage IA vous permettent de collaborer avec vos partenaires de voyage pour créer des itinéraires personnalisés. Préférez ceux-là à ceux qui ne permettent pas la collaboration Recommandations personnelles : Certains planificateurs de voyage à base d'IA tiennent compte de vos données et de votre comportement passé pour vous fournir des conseils et des recommandations personnalisés. Ces outils sont préférables

: Certains planificateurs de voyage à base d'IA tiennent compte de vos données et de votre comportement passé pour vous fournir des conseils et des recommandations personnalisés. Ces outils sont préférables Fonctionnalités supplémentaires de planification de voyage : Recherchez des fonctionnalités uniques, telles que l'affichage d'une carte ou la recherche de vols, qui vous aident dans d'autres aspects de la planification de votre voyage

: Recherchez des fonctionnalités uniques, telles que l'affichage d'une carte ou la recherche de vols, qui vous aident dans d'autres aspects de la planification de votre voyage Tarification : Si la plupart des outils de planification de voyage par IA sont gratuits, certains nécessitent un abonnement pour accéder à des fonctionnalités avancées. Vérifiez si le prix en vaut la peine ou si vous pouvez trouver ce que vous cherchez gratuitement

a lire aussi: Vous travaillez à distance ? Nous en avons quelques uns..

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/127689/outils-du-nomade-numerique/ les outils du nomade numérique /%href/

et je ne sais pas si j'en ai besoin

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert https://clickup.com/fr-FR/blog/116503/logiciel-de-planification-de-la-vie/ le logiciel de planification de la vie /%href/

à recommander

Les 10 meilleurs outils de planification de voyage par IA à utiliser en 2024

Voici notre top 10 des meilleurs outils de planification de voyage par IA que vous devriez essayer pour votre prochain voyage.

1. Layla (Roam Around)

la page d'accueil du planificateur de voyage de Layla AI est en anglais et en français je ne sais pas ce que je vais faire.. Layla (anciennement Roam Around) est un planificateur de voyage IA facile à utiliser qui génère des itinéraires personnalisés pour des destinations touristiques dans le monde entier. Il vous suffit de saisir votre destination, vos dates de voyage et vos préférences pour obtenir un itinéraire complet.

C'est parfait pour planifier des voyages de dernière minute et des vacances sans avoir à se casser la tête à planifier soi-même.

De plus, il utilise la technologie GPT-3 pour fournir des recommandations de voyage personnalisées, qu'il s'agisse des endroits où manger ou des lieux à voir.

Layla, les meilleures caractéristiques

Connectez-vous avec Google et commencez rapidement à planifier votre voyage

Personnalisez vos itinéraires de voyage en fonction de vos centres d'intérêt et de votre budget

Obtenez des recommandations personnalisées et des guides de voyage locaux

Discutez avec Layla pour personnaliser davantage vos itinéraires

Créez des listes de choses à faire et collaborez avec vos amis

Accédez à l'application via les applications Android et iOS

Limitations de Layla

Le nombre de destinations peut être plus important

Les recommandations ne sont pas toujours exactes à 100%

Prix de Layla

**Gratuit

Premium : Non disponible

Roam Around critiques et évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

2. Wonderplan :

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une agence de voyage _Wonderplan Vous cherchez un organisateur de voyages qui tienne compte de vos préférences, de votre budget et de vos contraintes pour vous proposer un itinéraire de voyage ?

Ne cherchez pas plus loin que Wonderplan.

Il s'agit de l'un des meilleurs planificateurs de voyage dotés d'une intelligence artificielle pour les personnes ayant des contraintes budgétaires, qui fournit des détails de coûts pour diverses activités. Il vous permet d'ajouter ou de supprimer des éléments de votre itinéraire pour l'adapter à vos besoins spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Wonderplan

Créez des itinéraires sur mesure en fonction de vos préférences et de vos contraintes de voyage

Obtenez des recommandations personnalisées sur les lieux de séjour

Utilisez des cartes interactives et des outils de navigation pour visualiser les itinéraires

Téléchargez et enregistrez vos itinéraires au format PDF et accédez-y hors ligne

Collaborez avec vos compagnons de voyage pour élaborer et modifier vos plans

Obtenez une ventilation détaillée des coûts par activité

Limitations de Wonderplan

Le nombre de destinations peut être augmenté

N'offre qu'une assistance par courriel

Tarification de Wonderplan

**Gratuit

Revues et évaluations de Wonderplan

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

3. Trip Planner AI

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'agence Trip Planner AI Ce planificateur de voyage AI génère également des itinéraires personnalisés, mais offre des fonctionnalités uniques pour rationaliser votre processus de planification de voyage.

Trip Planner AI vous permet de chercher l'inspiration dans les bobines Instagram et les vidéos TikTok et d'ajouter les lieux recommandés à vos itinéraires. Contrairement à la plupart des planificateurs de voyage AI, il propose la planification d'itinéraires et peut planifier des voyages multi-destinations.

Trip Planner AI meilleures fonctionnalités

Recherchez l'inspiration dans les vidéos de recommandation de voyage des médias sociaux et ajoutez-les à votre itinéraire

Modifiez votre itinéraire en ajoutant ou en supprimant des activités jusqu'à ce qu'il vous convienne parfaitement

Obtenez des idées de voyage à partir d'itinéraires partagés par d'autres voyageurs de la communauté

Utilisez l'IA pour suggérer des itinéraires optimaux pour vos voyages en voiture

Collaborez avec vos compagnons de voyage pour créer des itinéraires sur mesure

Accédez-y via votre navigateur mobile ou de bureau

Limitations de l'IA du planificateur de voyage

Vous devez créer un compte et vous connecter pour commencer à utiliser l'outil

Trip Planner AI pricing (en anglais)

Gratuit

Trip Planner AI critiques et évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

4. Iplan.ai

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'Iplan Iplan.ai Ce planificateur de voyage vous pose quelques questions sur vos projets de voyage et génère un itinéraire détaillé en fonction de vos réponses.

Il vous permet de modifier et de personnaliser votre itinéraire en ajoutant ou en supprimant des activités et des destinations. Il vous permet également de partager votre itinéraire avec vos compagnons de voyage.

Les meilleures caractéristiques d'Iplan.ai

Répondez à quelques questions et générez un itinéraire détaillé en quelques secondes

Modifiez-le vous-même ou collaborez avec d'autres personnes pour planifier votre voyage

Partagez votre itinéraire en public ou en privé et accédez-y partout

Définissez un budget et planifiez votre voyage en fonction de ce budget grâce à ce planificateur de voyage IA

Limitations d'Iplan.ai

Uniquement disponible sous forme d'application mobile, ne convient pas aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau

Les fonctions de partage et de collaboration ne sont disponibles qu'avec le plan payant

Prix d'Iplan.ai

**Gratuit

Adhésion Pro : 3,99 $/mois

Iplan.ai critiques et évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

5. Explorerg : ### Capterra : N/A

la page d'accueil du site est en anglais, mais il n'y a pas de traduction en français le site web de l'association est en cours d'élaboration Explorerg est un planificateur de voyage IA qui vous demande de décrire vos projets de voyage de manière ouverte et vous donne quelques options prédéfinies à choisir lors de la création d'un itinéraire.

Vous avez également la possibilité de sélectionner vos dates de voyage et votre budget, ainsi que le type de voyage et d'autres préférences de voyage.

Explorerg meilleures caractéristiques

Choisissez parmi des itinéraires préétablis pour les principales destinations

Créez un itinéraire personnalisé en décrivant vos projets de voyage et en sélectionnant vos préférences

Trouvez des vols bon marché à l'aide de la fonction Flight Finder

Visualisez votre voyage à l'aide des fonctions de prévisualisation de la carte et d'itinéraire

Suivez les coûts et assurez-vous que votre voyage reste dans les limites de votre budget

Limitations de l'Explorerg

N'offre pas de fonctions collaboratives, contrairement à de nombreux autres planificateurs de voyage à base d'IA

Bien qu'il puisse générer des itinéraires personnalisés, il peut ne pas être en mesure de répondre à des besoins de voyage extrêmement spécifiques

Le contenu n'est pas toujours exact

Explorer les prix

Gratuit

Explorer les critiques et les évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

vous ne savez pas où aller ? Nous avons fait un tour d'horizon des

la liste de ces sites est disponible sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante https://clickup.com/fr-FR/blog/143845/les-meilleurs-endroits-pour-etre-un-nomade-numerique/ les meilleures destinations pour les nomades numériques /%href/

!

6. GuideGeek

il n'y a pas d'autres moyens de transport que les transports en commun et les transports en commun

le site internet de l'agence de voyage de l'Union européenne https://guidegeek.com/ GuideGeek /%href/

Contrairement aux autres planificateurs de voyage à IA de cette liste, GuideGeek est un assistant de voyage à IA. Il fonctionne comme un chatbot, où vous posez des questions et où il vous répond.

Si vous lui demandez de vous donner un itinéraire, il le fera. Cependant, les itinéraires ne seront pas aussi personnalisés que ceux de certains des assistants de voyage autres outils d'IA fournir.

Les meilleures caractéristiques de GuideGeek

Posez des questions relatives à vos projets de voyage et obtenez des réponses détaillées

Demandez des recommandations sur les hôtels, les activités à faire, etc

Obtenez des conseils pour économiser de l'argent, éviter les foules, etc

Accédez à l'outil via WhatsApp ou Instagram Messenger

Limitations de GuideGeek

Ne génère pas d'itinéraires personnalisés détaillés basés sur des besoins spécifiques

Pas de fonctions de collaboration

Vous ne pouvez pas modifier les itinéraires ; vous pouvez seulement changer vos invites pour obtenir des résultats différents

Pas d'application mobile ni d'accessibilité au navigateur

Prix GuideGeek

Gratuit

GuideGeek critiques et évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

7. Curiosio

il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la rencontre des gens Curiosio Curiosio est l'outil idéal de planification d'un voyage en voiture qui vous aide à planifier l'itinéraire précis que vous devez emprunter et les arrêts que vous devez faire.

Entrez les détails de votre voyage et Curiosio vous fournira une carte interactive avec laquelle vous pourrez vous engager et que vous pourrez modifier.

Il est également capable de créer des itinéraires et de fournir des informations sur le coût et la durée des voyages.

Les meilleures caractéristiques de Curiosio

Ajoutez les lieux que vous souhaitez visiter lors de votre voyage et obtenez des suggestions sur le meilleur itinéraire à prendre

Obtenez des suggestions sur la façon de dépenser votre temps et votre argent

Créez un itinéraire personnalisé en fonction de vos préférences de voyage et de votre budget

Saisissez votre destination et obtenez un contenu de voyage pertinent pour inspirer vos projets de voyage

Ajoutez les détails une seule fois et obtenez plusieurs options de plan de voyage

Limitations de Curiosio

Il est plus complexe que les autres outils et nécessite des données supplémentaires pour créer les plans de voyage parfaits

Ne propose pas d'application mobile ; uniquement accessible via un navigateur

Prix de Curiosio

Gratuit

Curiosio critiques et évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

8. Vacay

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir Vacay Vacay propose un chatbot, un créateur d'itinéraires et des conseillers thématiques pour la planification de voyages de niche. Il s'agit donc d'une solution de planification de voyage tout-en-un qui s'adresse à différents utilisateurs.

Que vous souhaitiez générer automatiquement un itinéraire rapide ou obtenir des réponses à des questions spécifiques liées au voyage, Vacay peut vous aider. Contrairement aux planificateurs de voyage AI gratuits, il s'agit d'un outil freemium avec des plans payants et des fonctionnalités avancées.

Vacay positionne ses plans payants comme outils pour les conseillers en voyages et les agents de réservation.

Les meilleures fonctionnalités de Vacay

Posez des questions au chatbot de Vacay et obtenez des recommandations et des réponses personnalisées

Utilisez le planificateur d'itinéraires interactif pour créer des itinéraires de voyage détaillés

Tirez parti des conseillers thématiques pour planifier des voyages basés sur des thèmes spécifiques, tels que les vacances de luxe ou les voyages adaptés aux animaux de compagnie

Accédez à des tonnes de ressources de voyage, des hôtels aux vols en passant par les croisières

Limitations de Vacay

Les fonctionnalités avancées et le contenu premium ne sont disponibles qu'avec les plans payants, qui sont actuellement limités aux clients basés aux États-Unis

Bien qu'il offre un large éventail de fonctionnalités, le prix semble élevé, étant donné que des outils similaires sont disponibles gratuitement

Tarification de Vacay

**Gratuit

Premium : 9,99 $/mois

: 9,99 $/mois Professionnel : 49 $/mois

Revues et évaluations de Vacay

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

9. PlanTripAI.com

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'agence PlanTripAI.com Il s'agit d'un autre outil freemium qui propose des itinéraires personnalisés et des recommandations de voyage personnalisées. Outre les questions de base comme les dates de voyage, il demande également quel type de voyageur vous êtes et quels modes de transport vous préférez.

L'interface est facile à utiliser, avec un formulaire visuel pour entrer les détails avant que l'outil ne génère un itinéraire pour vous. Il n'y a pas de modèle d'abonnement, mais une licence à vie, qui est symbolique.

PlanTripAI.com meilleures caractéristiques

Répondez à quelques questions et obtenez un itinéraire personnalisé en quelques secondes

Utilisez la pléthore d'options fournies dans le formulaire de saisie pour adapter les itinéraires à vos préférences

Obtenez un lien vous permettant de télécharger les itinéraires au format PDF, feuille de calcul et autres formats

Utilisez les itinéraires comme vous le souhaitez, partagez-les avec d'autres personnes ou revendez-les sans aucune restriction

Limitations de PlanTripAI.com

Vous avez besoin d'une licence pour voir tous les voyages passés et enregistrer des voyages

Il n'est pas possible de modifier les itinéraires sur la plateforme ou de collaborer avec d'autres personnes

PlanTripAI.com prix

**Gratuit

Pro : 10$ de frais uniques pour une licence à vie

PlanTripAI.com critiques et évaluations

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

10. TripBot

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'application TripBot TripBot Le dernier sur notre liste de planificateurs de voyage IA est TripBot, une application de planification de voyage qui vous aide à créer des itinéraires détaillés

Elle fournit des recommandations personnalisées et des conseils d'initiés pour trouver des expériences décalées et des joyaux cachés.

Les meilleures fonctionnalités de TripBot

Mentionnez votre budget, votre hébergement et vos autres préférences pour obtenir des itinéraires personnalisés

Posez des questions relatives aux voyages et obtenez des recommandations de voyage personnalisées

Accédez à d'autres assistants d'IA, tels qu'un assistant d'écriture

Limitations de TripBot

Pas d'accès hors ligne

Disponible uniquement en tant qu'application Google Play Store

TripBot : prix

Non disponible

Revues et évaluations de TripBot

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

Autres outils de planification de voyage utiles

Bien que les planificateurs de voyage à base d'IA soient rapides, ils ne sont pas toujours précis. Si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur votre itinéraire mais que vous avez besoin d'outils pour faciliter la planification de votre voyage, vous devriez envisager des outils tels que ClickUp.

ClickUp

créez une liste de choses à faire et planifiez vos vacances de rêve à l'aide de ClickUp Docs_

ClickUp est un outil de gestion de projet doté d'une IA puissante et de modèles qui facilitent la planification des voyages. Cerveau ClickUp l'assistant de la plateforme, alimenté par l'IA, vous aide facilement à vérifier l'emploi du temps de chacun et planifier un voyage d'affaires. Utilisez ClickUp AI pour créer des plans automatiques et des plans entièrement personnalisables en quelques secondes.

Utiliser Docs ClickUp pour créer des listes de tâches détaillées avec différents jours et des activités planifiées pour chaque jour. Ses listes imbriquées à l'infini vous permettent d'aller aussi loin que vous le souhaitez. Si vous préférez planifier vos voyages vous-même et dans les moindres détails, ClickUp est le seul outil de planification de voyages par IA dont vous avez besoin.

ClickUp propose également divers modèles de planification de voyages pour vous aider à planifier vos voyages. Jetons un coup d'œil à certains de ces modèles.

Le modèle Modèle de planificateur de voyage ClickUp vous permet de vous occuper des aspects logistiques de votre voyage, des réservations d'hôtel au transport.

Enregistrez tous les contacts de voyage importants et les détails de la réservation en utilisant ce modèle de planificateur de voyage de ClickUp

Télécharger ce modèle Utiliser ce modèle Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires ClickUp pour planifier en détail chaque jour de votre voyage. Il vous aide à planifier un itinéraire organisé et à voir tous les détails importants d'un seul coup d'œil.

Créez un itinéraire organisé à l'aide d'une feuille de travail et notez vos horaires de vol et autres échéances dans un format facile à lire grâce à ClickUp

Télécharger ce modèle Qu'il s'agisse de créer un itinéraire de voyage ou planifier sa vie personnelle clickUp propose des modèles prêts à l'emploi et personnalisables. Le modèle de planification des vacances ClickUp est excellent pour planifier des vacances personnelles, mais il peut également être utilisé pour des voyages d'affaires.

Planifiez les différentes activités de votre voyage et les endroits où vous prévoyez de manger à l'aide de ce modèle simple de planification des vacances de ClickUp

Télécharger ce modèle Enfin, jetez un coup d'œil à la page Modèle de liste de contrôle pour les vacances ClickUp ce modèle vous permet de créer une liste de contrôle des choses à emporter pour vos vacances. Modifiez-le pour créer une liste de contrôle des choses à faire.

Créez une liste de choses à emporter pour chaque voyage avec ce modèle ClickUp

Télécharger ce modèle Utilisez la puissante combinaison d'un planificateur d'IA et de ClickUp pour créer un plan de voyage détaillé. Tout d'abord, utilisez un planificateur AI pour trouver des idées de choses à faire, puis utilisez ClickUp Docs ou l'un des nombreux modèles.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Créez des listes infinies de choses à faire à l'aide de ClickUp Docs

Utilisez les modèles de planification de voyage ClickUp pour créer des itinéraires et enregistrer les détails du voyage

Enregistrez des informations sur les contacts de voyage, les horaires de vol et les réservations d'hôtel, y compris les heures d'arrivée et de départ

Partagez vos plans de voyage et vos idées en un seul clic avec vos compagnons de voyage

Limitations de ClickUp

Ne génère pas automatiquement d'itinéraires en fonction d'un ensemble de critères, comme le font d'autres planificateurs de voyage à base d'IA

Tarifs de ClickUp

**Gratuit

illimité : 10 $/mois par utilisateur

: 10 $/mois par utilisateur Affaires : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez l'équipe pour une tarification personnalisée

: Contactez l'équipe pour une tarification personnalisée ClickUp AI : Disponible en tant qu'extension pour tous les plans à 5 $/mois par membre de l'espace de travail

Revues et évaluations de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9 397 commentaires)

: 4.7/5 (9 397 commentaires) Capterra : 4.7/5 (4 020 commentaires)

: 4.7/5 (4 020 commentaires) Product Hunt : 5/5 (975 commentaires)

les produits de l'industrie de l'automobile sont très populaires

il n'y a pas d'autre solution que d'acheter un produit à un prix raisonnable https://clickup.com/fr-FR/blog/67740/outils-d'aide-a-la-decision-for-virtual-assistants/ les meilleurs outils d'IA pour les assistants virtuels /%href/

💪

Voyager plus intelligemment avec les outils d'IA et ClickUp

Essayez les outils de planification de voyage et logiciels de gestion des voyages mentionnés ci-dessus pour déterminer celui qui vous convient le mieux. La plupart d'entre eux sont entièrement gratuits ou proposent un plan gratuit, de sorte que vous n'avez pas besoin de payer pour les utiliser.

Pour une planification de voyage plus approfondie, utilisez ces outils de génération d'idées en combinaison avec ClickUp pour établir des itinéraires détaillés en fonction de vos besoins spécifiques. Les nombreux ClickUp modèles de planification vous facilitent la tâche. Pour en savoir plus, inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !