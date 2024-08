10 meilleurs outils de nomade numérique pour les travailleurs à distance en 2024

Vivre dans une valise et travailler depuis des cafés à travers le monde semble idyllique. Mais être un nomade numérique ne se résume pas à des posts Instagram induisant la FOMO. C'est un mode de vie sérieux qui combine la flexibilité du travail télétravail et la passion du voyage.

Et plus de personnes que jamais l'adoptent. Statista rapporte que le nombre d'utilisateurs de l'Internet a augmenté de plus de 50 % nombre de nomades numériques aux États-Unis s'élevait à 17,3 millions à la mi-2023, soit 10 millions de plus qu'en 2019.

Mais, comme toutes les bonnes choses, le nomadisme numérique s'accompagne de défis. Être constamment en déplacement vous oblige à mettre en place des paramètres pour travailler de manière asynchrone, communiquer efficacement et assurer une visibilité sur.. les produits à livrer et les délais, entre autres.

Si vous recherchez des paramètres qui favorisent la collaboration, la productivité et la sécurité, quel que soit l'endroit où vous installez votre "bureau" au quotidien, lisez la suite.

Nous avons trié sur le volet les meilleurs outils de nomade numérique pour que voyage et travail aillent de pair. 🙌

Que faut-il rechercher dans les outils du nomade numérique ?

Il existe plusieurs outils de télétravail qui s'adressent aux nomades numériques du monde entier. Il peut être écrasant de choisir ceux qui répondent à vos besoins. Avant de sélectionner les meilleurs outils de gestion de la productivité à distance pour vous, assurez-vous qu'ils sont dotés de ces fonctionnalités indispensables :

Compatibilité multiplateforme: L'outil doit travailler avec tous vos appareils tels que l'ordinateur portable, la tablette et le téléphone, étant donné que vous serez en déplacement

**Léger : l'outil ne doit pas occuper une grande partie de l'espace de stockage de votre appareil - vous travaillerez probablement avec plusieurs applications, et personne ne souhaite souffrir d'un système lent et surchargé

Fiabilité: Les problèmes logiciels tels que les bugs et les lenteurs de chargement doivent être minimes afin que vous puissiez faire le maximum de travail terminé

Service client fiable: Vous devez être en mesure d'obtenir de l'assistance à temps, surtout si vous travaillez souvent en dehors des heures de bureau habituelles

Cela vous semble beaucoup demander ? Ne vous inquiétez pas ! Nous avons fait nos devoirs pour vous donner les meilleurs outils pour nomades numériques qui répondent à ces critères.

Les 10 meilleurs outils de nomade numérique à utiliser en 2024

Voici vos 10 outils de productivité de référence pour aider les travailleurs à distance comme vous à mener une vie sans stress et professionnellement réussie :

1. ClickUp

Vous vous inquiétez de l'alignement entre les membres de votre équipe à distance ? ClickUp est une plateforme de travail tout-en-un qui profite aux nomades numériques comme vous. Avec La fonctionnalité de travail à distance de ClickUp vous et votre équipe travaillerez comme une unité soudée, en restant sur la même page quel que soit votre emplacement géographique.

Utilisez-la pour définir des objectifs partagés et suivre la progression de chaque tâche au jour le jour. Vous pouvez également visualiser le statut de chaque objectif sur une base synchronisée, ce qui favorise la mise en place d'un système de gestion de l'information une collaboration plus Fermée même si vous travaillez de manière asynchrone.

lancez et planifiez des réunions Zoom à partir de vos tâches en utilisant ClickUp

Un conseil de pro ? Il n'est pas nécessaire d'enregistrer et de partager le compte-rendu de votre réunion par le biais d'une multitude d'e-mails. Recevez par la suite les détails de la réunion avec un lien d'enregistrement. Ou assignez à des éléments d'action sur ClickUp en étiquetant les personnes et les équipes pour les informer de manière asynchrone.

utilisez Teams dans ClickUp pour créer facilement des groupes de personnes que vous pouvez affecter à des tâches, mentionner dans des commentaires ou ajouter en tant qu'observateurs

Et en plus ? Pour vous donner une longueur d'avance en matière de productivité à distance, voici Le modèle de plan de travail télétravail de ClickUp . Utilisez-le pour organiser les tâches, les listes et les documents de votre équipe. Psst...il est personnalisable et gratuit !

montravail à distance n'importe où, n'importe quand avec le modèle de plan de travail à distance de ClickUp_

ClickUp propose encore plus de ressources pour vous aider à rester productif et organisé. Par exemple, vous pouvez consulter les modèles ClickUp Freelancer Templates et Outils d'IA pour les freelances afin de faire plus de choses plus rapidement.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableau de bord ClickUp: Voyez tout votre travail de la manière que vous préférez. Affichez rapidement les personnes et les ressources occupées par chaque tâche tout en suivant la progression en temps réel

Voyez tout votre travail de la manière que vous préférez. Affichez rapidement les personnes et les ressources occupées par chaque tâche tout en suivant la progression en temps réel **Vues personnalisées : Affichez les données de votre projet sous forme de diagramme Gantt, de camembert, d'échéancier, de carte mentale ou de tableau, et agissez en conséquence

Tâches ClickUp: Accélérez les projets collaboratifs en étiquetant plusieurs assignés et en les informant à l'aide de pièces jointes

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

ClickUp Docs: Rassemblez tous vos documents relatifs aux tâches en un seul endroit et partagez-les en toute sécurité grâce à la personnalisation de la confidentialité et de l'accès aux cours

Rassemblez tous vos documents relatifs aux tâches en un seul endroit et partagez-les en toute sécurité grâce à la personnalisation de la confidentialité et de l'accès aux cours ClickUp Objectifs: Créez des sprints, des activités hebdomadaires et des tâches quotidiennes et reliez-les à un objectif d'équipe plus large. Planifiez des indicateurs et suivez la progression par rapport à ceux-ci

Créez des sprints, des activités hebdomadaires et des tâches quotidiennes et reliez-les à un objectif d'équipe plus large. Planifiez des indicateurs et suivez la progression par rapport à ceux-ci Boîte de réception ClickUp: Recevez des notifications instantanées par e-mail pour vous tenir au courant de la progression. Vous pouvez également personnaliser votre boîte de réception ClickUp notifications *Intégrations:Automatisation de tout votre travail au sein de ClickUp et dans l'ensemble de votre pile technologique. ClickUp s'intègre avec 200+ outils pour les nomades numériques comme Slack, Figma, et les applications de stockage cloud

Limites de ClickUp

Prend un certain temps à paramétrer si vous avez besoin de trop de personnalisations

Il y a une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois/utilisateur

7$/mois/utilisateur Business: 12$/mois/utilisateur

12$/mois/utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9200+ commentaires)

4.7/5 (9200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,900+ reviews)

2. SavvyCal

Certaines réunions peuvent être organisées par e-mail. D'autres non. Pour ces dernières, il y a SavvyCal. Utilisez-le pour planifier des réunions virtuelles, mais n'utilisez pas les allers-retours incessants.

SavvyCal permet aux nomades numériques de contrôler leur temps. Paramétrez vos plages horaires disponibles et classez-les par ordre de commande pour permettre aux gens de planifier facilement des réunions avec vous. Il leur suffit de superposer votre calendrier partagé au leur pour identifier rapidement les créneaux ouverts communs.

via Savvycal

Les meilleures fonctionnalités de SavvyCal

Informations pré-remplies sur le destinataire: Faites plaisir à votre destinataire en pré-remplissant ses informations avant de lui envoyer le lien SavvyCal

Faites plaisir à votre destinataire en pré-remplissant ses informations avant de lui envoyer le lien SavvyCal Disponibilité classée: Libellez vos créneaux de réunion préférés pour votre planificateur au lieu de lui montrer tous vos créneaux ouverts

Libellez vos créneaux de réunion préférés pour votre planificateur au lieu de lui montrer tous vos créneaux ouverts Calendrier des fuseaux horaires: Obtenez votre fuseau horaire automatiquement mis à jour sur votre Calendrier lorsque vous voyagez

Obtenez votre fuseau horaire automatiquement mis à jour sur votre Calendrier lorsque vous voyagez Lien intégré: Permet aux visiteurs de votre site web de planifier une réunion via des liens intégrés

Limites de SavvyCal

Problèmes de synchronisation lente

Prix de SavvyCal

Free (gratuit)

(gratuit) Basic: 12$/mois/utilisateur

12$/mois/utilisateur Premium: 20$/mois/utilisateur

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. Toggl Track

Le temps, c'est (littéralement) de l'argent pour les freelances. L'outil de suivi du temps de Toggl, Toggle Track, vous aide, vous et votre équipe, à vous faire payer par vos clients pour chaque minute facturable. Le suivi des heures de travail permet une répartition efficace des tâches pour stimuler la rentabilité de votre équipe.

Toggl est surtout connu pour ses rapports automatiques, précis et puissants. Il est également assorti d'une validation anti-surveillance à 100 %, afin que votre équipe puisse adopter l'outil de nomadisme numérique en toute sérénité.

via Toggl

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Un suivi précis: Générez des factures précises pour vos clients sur la base du nombre d'heures comptabilisées

Générez des factures précises pour vos clients sur la base du nombre d'heures comptabilisées Teams responsables: Obtenez une visibilité sur la charge de travail et le respect des échéanciers par les membres de l'équipe et améliorez la responsabilité

Obtenez une visibilité sur la charge de travail et le respect des échéanciers par les membres de l'équipe et améliorez la responsabilité Rapports et paie faciles: Créez instantanément des rapports de performance qui vous aideront lors des cycles de révision des clients et de paie

Créez instantanément des rapports de performance qui vous aideront lors des cycles de révision des clients et de paie Des informations fondées sur des données : Augmentez la rentabilité de votre équipe en identifiant rapidement les domaines permettant de simplifier les opérations et de tirer le meilleur parti de chaque journée de travail

Limites de Toggl Track Activer/désactiver

Possibilité d'une meilleure automatisation - l'utilisateur doit cliquer sur " Démarrer " pour commencer le suivi

Il peut être plus convivial et intuitif

Le suivi du temps de plusieurs projets n'est possible que sur le forfait premium

Prix de Toggl Track activé/désactivé

Free pour un maximum de 5 utilisateurs

pour un maximum de 5 utilisateurs Starter: 10$/mois/utilisateur

10$/mois/utilisateur Premium: 20$/mois/utilisateur

20$/mois/utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1500+ commentaires)

4.6/5 (1500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2200+ commentaires)

4. Trello

Trello est un outil de gestion de projet pour les équipes distribuées. Vous pouvez l'utiliser pour créer et garder un onglet sur toutes les tâches de l'équipe. Il permet aux équipes d'organiser tout leur travail sous forme de tableaux, de listes et de cartes.

Ses cartes attrayantes et faciles à utiliser, de type Kanban, le rendent populaire. Le seul inconvénient de Trello est que la gestion des tâches devient fastidieuse lorsque les projets deviennent complexes et plus transversaux.

via Trello

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Flux de travail automatisés: Paramétrez des commandes automatisées pour les tâches répétitives dans Trello afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important

Paramétrez des commandes automatisées pour les tâches répétitives dans Trello afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important Affiches: Affichez la visibilité de vos projets sous différents angles

Affichez la visibilité de vos projets sous différents angles Intégrations: Intégrez les outils de travail de votre équipe à Trello pour éliminer les frictions dans les flux de travail

Intégrez les outils de travail de votre équipe à Trello pour éliminer les frictions dans les flux de travail Modèles: Utilisez des modèles prêts à l'emploi créés par des experts de la communauté Trello

Les limites de Trello

Nécessite des plug-ins pour les améliorations

Fonctionnalités limitées pour les projets complexes

Prix de Trello

Free

Standard: 5$/mois/utilisateur

5$/mois/utilisateur Premium: 10$/mois/utilisateur

10$/mois/utilisateur Enterprise: $17.5/mois/utilisateur

G2: 4.4/5 (13,400+ reviews)

4.4/5 (13,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23000+ commentaires)

5. ContentStudio

Utilisez ContentStudio pour gérer vos canaux de médias sociaux gratuitement.

Cette plateforme tout-en-un vous permet de créer, de suivre et d'optimiser toutes vos campagnes de médias sociaux. Elle contribue à faciliter la collaboration en temps réel avec toutes les parties prenantes au sein de l'application.

ContentStudio se distingue parmi les outils de médias sociaux par ses options exceptionnelles de planification des répétitions et sa capacité à prévisualiser le contenu sur les plateformes sociales.

via ContentStudio

Les meilleures fonctionnalités de ContentStudio

Rédacteur IA: Générez plus rapidement des textes et des légendes pour vos publications sur les médias sociaux grâce à l'assistance de l'IA

Générez plus rapidement des textes et des légendes pour vos publications sur les médias sociaux grâce à l'assistance de l'IA Planification mains libres: Planifiez vos posts de manière intelligente avec des files d'attente personnalisées

Planifiez vos posts de manière intelligente avec des files d'attente personnalisées Postes adaptées au réseau: Respectez les normes de publication de chacun de vos canaux sociaux avec des posts personnalisés

Respectez les normes de publication de chacun de vos canaux sociaux avec des posts personnalisés Suivi UTM: Gardez un onglet sur les performances des posts sur les différents canaux en ajoutant des paramètres UTM aux liens partagés

Limites de ContentStudio

L'application mobile a des fonctions limitées

Les nouvelles fonctionnalités se cachent pour la plupart derrière des paywalls et ne sont pas automatiquement mises à disposition selon votre forfait d'abonnement

Prix de ContentStudio

Débutant: 25$/mois

25$/mois Pro: 49$/mois

49$/mois Agence: $99-$299/mois

G2: 4.6/5 (plus de 300 commentaires)

4.6/5 (plus de 300 commentaires) Capterra: 4.7/5 (660+ commentaires)

6. Toshl

Faire face à un revenu imprévisible est l'un des aspects les plus effrayants du nomadisme numérique. Vous devez être prêt à faire face à un jour de pluie. À cet égard, Toshl peut vous aider à le faire.

En tant qu'application de suivi financier, Toshl vous aide à contrôler vos dépenses. Elle garde un onglet sur toutes vos cartes de crédit, vos comptes bancaires et vos transactions en espèces. Toshl vous permet de vous connecter aux principales banques et d'afficher vos investissements et vos soldes de crypto-monnaies.

via Toshl

Toshl meilleures fonctionnalités

Connexions bancaires: Liez facilement votre carte et vos comptes bancaires à Toshl, qui se connecte à plus de 13800 banques dans le monde

Liez facilement votre carte et vos comptes bancaires à Toshl, qui se connecte à plus de 13800 banques dans le monde Importation de fichiers: Téléchargez vos feuilles de dépenses ou vos données de dépenses facilement, car Toshl met en forme huit formats de fichiers différents

Téléchargez vos feuilles de dépenses ou vos données de dépenses facilement, car Toshl met en forme huit formats de fichiers différents Paramétrage des objectifs financiers: Définissez vos objectifs financiers et suivez leur progression

Définissez vos objectifs financiers et suivez leur progression Assistance multidevises: Ajoutez des dépenses, des revenus et des transferts dans plus de 300 devises prises en charge

Limites de Toshl

Nécessite des corrections de bug

Prix de Toshl

Free

Pro: 2,99 $/mois

2,99 $/mois Medici: 4,99$/mois

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

7. Notion

Notion est un outil que les nomades numériques adorent utiliser pour écrire, planifier et organiser leur travail en un seul endroit. Les travailleurs à distance et les freelances apprécient sa capacité à agir comme un espace de travail virtuel.

Son interface par glisser-déposer permet de personnaliser les environnements de travail à partir de zéro ou d'utiliser des modèles préconstruits pour des tâches allant de la prise de notes à la construction de pages web.

Que vous ayez besoin d'un tableau de bord pour gérer des projets avec plusieurs clients ou suivre vos objectifs personnels et vos forfaits de voyage avec Notion, il est facile de tout voir d'un seul coup d'œil. La collaboration en temps réel est simple ; l'accès hors ligne vous permet de continuer à travailler partout où vous ne disposez pas d'une connexion internet fiable.

Notion permet aux nomades de travailler et de vivre avec intention plutôt qu'en réaction. Sa flexibilité permet de se concentrer au milieu du chaos organisé d'un mode de vie de nomade numérique à travers les fuseaux horaires.

via Notion

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Wiki: Faciliter la collecte, le partage et la synchronisation de documents et de processus

Faciliter la collecte, le partage et la synchronisation de documents et de processus Projets: Affichez les projets sous forme de checklists, d'échéanciers ou de calendriers de tâches pour avancer plus rapidement

Affichez les projets sous forme de checklists, d'échéanciers ou de calendriers de tâches pour avancer plus rapidement Notion IA: Utilisez l'assistant IA de Notion pour mieux écrire en moins de temps

Les limites de Notion

Les nouveaux utilisateurs pourraient avoir du mal à l'utiliser à son plein potentiel

Capacités limitées de modification en cours de texte

Prix de Notion

Free

Plus: 8$/mois/utilisateur

8$/mois/utilisateur Business: $15/mois/utilisateur

$15/mois/utilisateur Entreprise: Prix personnalisé

G2: 4.7/5 (5000+ commentaires)

4.7/5 (5000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (2000+ commentaires)

8. Monday.com

Si vous souhaitez organiser les tâches, les processus et les flux de travail de votre équipe au sein d'une seule et même plateforme, découvrez Monday.com. Il s'agit d'un outil de productivité et de collaboration qui aide les équipes à se fixer et à s'aligner sur des objectifs partagés et à suivre leur progression.

Ce qui paramètre Monday.com, c'est son interface très visuelle. Il convient parfaitement à la gestion des tâches de base et des projets relativement modestes. Mais lorsque la complexité du projet augmente, le suivi de chaque sous-tâche devient un véritable défi.

via Monday.com

Les meilleures fonctionnalités de Monday.com

Automatisation: Choisissez parmi plus de 200 recettes d'automatisation prêtes à l'emploi pour accélérer vos flux de travail

Choisissez parmi plus de 200 recettes d'automatisation prêtes à l'emploi pour accélérer vos flux de travail Flux de travail personnalisés: Créez des flux de travail sans codeflux de travail pour n'importe quelle partie de votre entreprise

Créez des flux de travail sans codeflux de travail pour n'importe quelle partie de votre entreprise Approbations de projet: Gérer les approbations de façon asynchrone et mieux prioriser

Limites de Monday.com

Possibilité limitée de personnaliser les rapports

L'application mobile est parfois lente

Prix de Monday.com

Free pour un maximum de 2 utilisateurs

pour un maximum de 2 utilisateurs Basic: 10$/mois/utilisateur

10$/mois/utilisateur Standard: 12$/mois/utilisateur

12$/mois/utilisateur Pro: 20$/mois/utilisateur

20$/mois/utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (9800+ commentaires)

4.7/5 (9800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4500+ commentaires)

9. Wrike

Wrike combine flexibilité et organisation pour que les nomades numériques puissent se concentrer sur le travail, et non sur la reconfiguration constante des systèmes.

C'est un outil de gestion de projet cum collaboration qui offre une vue unique à trois volets de tout votre travail sur son tableau de bord.

Le premier volet compile tous vos projets et équipes pour la gestion des ressources, le deuxième offre la possibilité de créer et d'attribuer de nouvelles tâches, et le troisième permet de gérer les tâches et sous-tâches existantes.

Des flux de travail personnalisables, des diagrammes de GANTT et des échéanciers permettent de superviser des projets complexes avec des équipes distantes. Les intégrations permettent d'introduire des tâches à partir d'autres outils. Les tableaux de bord et les rapports permettent de visualiser le projet d'un seul coup d'œil.

Toutefois, cet outil est conçu explicitement pour les clients de niveau entreprise. Les petites équipes sont donc souvent confrontées à des difficultés de navigation.

via Wrike

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Automatisation: Choisissez parmi plus de 200 recettes d'automatisation prêtes à l'emploi pour accélérer vos flux de travail

Choisissez parmi plus de 200 recettes d'automatisation prêtes à l'emploi pour accélérer vos flux de travail Révision et approbation: Éliminez les multiples réunions de révision et les allers-retours sur les commentaires grâce aux invites d'approbation automatisées

Éliminez les multiples réunions de révision et les allers-retours sur les commentaires grâce aux invites d'approbation automatisées **Modèles personnalisables : donnez une longueur d'avance à vos projets grâce aux modèles intégrés de Wrike

Les limites de Wrike

La navigation peut ne pas être très intuitive pour les nouveaux utilisateurs

À n'offre pas d'intégrations faciles avec d'autres outils de travail

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.8/mois/utilisateur

$9.8/mois/utilisateur Business: $24.8/mois/utilisateur

$24.8/mois/utilisateur Enterprise (pour les grandes équipes): Prix personnalisé

Prix personnalisé Pinnacle (pour les équipes ayant des besoins de travail complexes): Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (3500+ commentaires)

4.2/5 (3500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2500+ commentaires)

10. nTask

nTask offre des fonctions robustes sans la courbe d'apprentissage encombrante de certains autres outils pour nomades numériques.

A outil de gestion des tâches et des problèmes pour les indépendants pour les équipes à distance nTask vous aide à rester au courant des problèmes critiques à résoudre et à en assurer le suivi en temps réel.

Les utilisateurs apprécient l'interface simple de nTask et la possibilité de créer des espaces de travail illimités.

via nTâche

nTask meilleures fonctionnalités

Tableau Kanban: Désencombrez votre travail en organisant les tâches sur un tableau Kanban

Désencombrez votre travail en organisant les tâches sur un tableau Kanban Suivi des problèmes: Suivez la progression de la résolution des problèmes, définissez des paramètres de gravité et reliez-les à des tâches plus importantes

Suivez la progression de la résolution des problèmes, définissez des paramètres de gravité et reliez-les à des tâches plus importantes Gestion des risques: Identifiez et marquez les niveaux de risque de vos projets, désignez les propriétaires des risques et créez des plans d'urgence

nLes limites des tâches

Assistance client inadéquate et lente

Ne convient pas aux grandes organisations

Prix de nTask

Free pour 7 jours

pour 7 jours Premium: 3$/mois

3$/mois Business: 8$/mois

8$/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (10+ reviews)

4.4/5 (10+ reviews) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

Naviguez dans votre vie de télétravail avec ClickUp

La vie de nomade numérique a son lot de bons et de mauvais côtés. Toutes les journées ne commenceront peut-être pas en sirotant des pina coladas sous un parasol de plage tout en facturant des clients à gros prix. Mais avec le bon outils de travail télétravail dans votre arsenal, vous pouvez donner forme à la réalité dont vous rêvez.

Vous ne savez pas par quel outil commencer ? Essayez la plateforme de travail tout-en-un de ClickUp. Elle vous aide à rester affûté et efficace, même lorsque vous travaillez à distance. Laissez ClickUp s'occuper de toutes les tâches banales de gestion de projet, comme le suivi et les rapports, afin que vous puissiez concentrer votre énergie créative sur un travail utile. S'inscrire gratuitement pour découvrir par vous-même les avantages de ClickUp.