10 meilleurs logiciels de planification de vie pour atteindre vos objectifs en 2024

Vous vous noyez dans un océan de tâches et vous avez l'impression de ne pas progresser dans la réalisation de vos objectifs ? Vous n'êtes pas seul dans ce bateau. ⛵

Gérer les responsabilités quotidiennes tout en suivant vos objectifs peut être décourageant sans les bons outils. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils de gestion du temps forfaits de vie pour vous aider à maîtriser vos objectifs, à rester concentré et à accroître votre productivité.

Que vous soyez un étudiant cherchant à obtenir des notes élevées, un professionnel cherchant à gravir les échelons de sa carrière ou simplement une personne cherchant à équilibrer sa vie, nous avons l'outil qu'il vous faut.

Nous allons les examiner et vous proposer l'outil qui vous convient le mieux.

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification de vie ?

La vie logiciel de forfait est une feuille de route numérique pour votre vision à long terme ou votre vie de rêve.

En d'autres termes, il vous aide à transformer votre vision de la vie en objectifs, à les décomposer en petites étapes d'action, à fixer des paramètres et à suivre la progression, un peu comme une application de gestion de projet pour votre vie personnelle.

Gardez le contrôle de vos tâches quotidiennes grâce au modèle de planning quotidien ClickUp

Lorsque vous disposez d'un endroit pour gérer vos objectifs et vos tâches, vous pouvez libérer de l'espace mental, prendre de meilleures décisions et vous concentrer sur l'achèvement des tâches qui mènent à une vie achevée.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification de vie ?

Lorsque vous choisissez un logiciel de planification de vie, il est important de prendre en compte certaines fonctionnalités clés pour vous assurer qu'il répond à vos besoins. Voici quelques éléments à prendre en compte :

Interface conviviale: Vous ne voulez pas passer des heures à comprendre comment utiliser le logiciel. Il doit rendreun paramètre d'objectif et le suivi super simple

Vous ne voulez pas passer des heures à comprendre comment utiliser le logiciel. Il doit rendreun paramètre d'objectif et le suivi super simple Personnalisation: Vous devriez pouvoir personnaliser les catégories, définir des rappels et ajuster les vues en fonction de vos préférences sans avoir recours à tous les outils et à toutes les applications de liste à faire pour toutes vos tâches

Vous devriez pouvoir personnaliser les catégories, définir des rappels et ajuster les vues en fonction de vos préférences sans avoir recours à tous les outils et à toutes les applications de liste à faire pour toutes vos tâches Gestion des tâches : Recherchez des fonctionnalités telles que la création de listes de tâches, la définition de paramètres, etla hiérarchisation des tâches pour rester organisé et concentré

Intégrations : Vérifiez si les meilleures applications de planification de vie s'intègrent aux autres outils que vous utilisez, comme les calendriers numériques, les planificateurs et le stockage cloud

: Vérifiez si les meilleures applications de planification de vie s'intègrent aux autres outils que vous utilisez, comme les calendriers numériques, les planificateurs et le stockage cloud Notifications : L'application doit vous rappeler les échéances à venir pour que vous restiez maître de votre emploi du temps 🗓️

L'application doit vous rappeler les échéances à venir pour que vous restiez maître de votre emploi du temps 🗓️ Accessibilité mobile: Choisissez un logiciel qui vous permet d'accéder à vos objectifs et à vos listes de tâches sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone

Les 10 meilleurs logiciels de planification de vie à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs logiciels de planification de vie forfaits qui valent la peine d'être utilisés. Chacun d'entre eux présente des fonctionnalités uniques pour définir des objectifs, planifier des tâches et organiser votre emploi du temps quotidien. Examinons-les en détail.

Utilisez la fonctionnalité de suivi des objectifs de ClickUp pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatisé de la progression

ClickUp est une l'application de productivité la mieux évaluée pour organiser votre vie, afin que vous puissiez progresser dans votre croissance professionnelle et personnelle.

Utiliser Objectifs ClickUp afin de définir des objectifs mesurables et vérifiables. Ensuite, décomposez-les en forfaits d'action à l'aide de Tâches ClickUp où vous pouvez classer les tâches et sous-tâches par ordre de priorité et fixer des paramètres. Ce processus étape par étape vous permet de commencer facilement à travailler sur vos objectifs tout en vous concentrant sur ce qui est important.

Grâce aux champs personnalisés et aux affichages de ClickUp (tels que Tableur, Kanban et Calendrier), vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse du suivi de vos finances, de votre forme physique ou de vos nouvelles compétences.

Vous ne voulez pas partir de zéro ? Choisissez parmi plus de 120 modèles de planification de la vie pour vous aider à démarrer. Par exemple, le Modèle de plan de vie ClickUp vous permet de cartographier et de visualiser votre forfait.

Si vous travaillez sur des objectifs avec des amis, des membres de votre famille ou des membres de votre équipe, ClickUp vous couvre. Partagez vos objectifs et vos tâches, et vérifiez ce que chacun fait. C'est une façon amusante de rester motivé et de garder tout le monde en éveil ! 💃

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à ClickUp sur le web, le bureau et les appareils mobiles

Synchronisez les tâches quotidiennes avec les calendriers Outlook, Apple et Google Agenda pour tout voir en un seul endroit

Paramétrez des tâches récurrentes et des rappels pour garder le contrôle de vos paramètres en temps réel

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre visuellement l'achèvement des tâches et la progression des objectifs

Tenez un journal de vos pensées, de vos émotions et de vos idées à l'intérieurDocuments ClickUp Limites de ClickUp

L'application peut sembler écrasante au départ en raison de ses nombreuses options de personnalisation

Certaines fonctionnalités du web et du bureau ne sont pas présentes dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Notion

via Notion Notion est une autre application de productivité qui vous aide à organiser votre vie et votre travail. Créez des pages et des bases de données pour vos objectifs, vos tâches, vos habitudes et vos notes. Vous pouvez concevoir ces pages avec des bannières, des emojis, des images et des vidéos selon votre style. 🤩

Bien que Notion dispose d'une interface propre et minimaliste, la navigation et la personnalisation en fonction de vos besoins peuvent prendre un certain temps. Mais si vous êtes ouvert à la découverte, il y a un tas de ressources pour vous aider à vous mettre sur la bonne voie.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Accédez à plus de 5 000 modèles gratuits pour gérer votre santé et votre bien-être, votre carrière, vos finances et votre productivité

Organisez vos tâches à l'aide de 20 champs personnalisés, dont le texte, le statut et la date

Mettez en forme le texte avec des en-têtes, des liens, des points forts, des citations, etc

Paramétrer des rappels dans l'application et par e-mail pour achever les tâches

Limites de Notion

Affiche des limites pour les éléments suivants objectifs de suivi et l'achevé des tâches

Mon travail devient lent lorsque l'on travaille avec de longues pages

Prix de Notion

Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (4,837 reviews)

4.7/5 (4,837 reviews) Capterra: 4.8/5 (1,946 reviews)

3. Paysage d'objectifs

via Paysage d'objectifs Goalscape est un outil de gestion visuelle des objectifs qui présente vos objectifs sur une carte radiale (ou paysage d'objectifs). L'objectif principal se trouve au centre, entouré de sous-objectifs et de tâches.

Vous pouvez ainsi voir ce qui est important en un coup d'œil. Les secteurs les plus grands correspondent à des tâches et des sous-objectifs de priorité plus élevée, et l'ombrage vous indique votre progression. Avec Goalscape, rester concentré sur les tâches qui comptent est tellement plus facile. 💪

Les meilleures fonctionnalités de Goalscape

Créez plusieurs paysages d'objectifs pour des objectifs différents

Ajoutez des notes avec du texte, des liens, des images, des vidéos et des tableaux

Mettez en évidence des secteurs spécifiques de la page d'accueil en fonction de la date, de la progression, de l'assigné et des étiquettes

Exportation des paysages d'objectifs sous forme de fichiers PNG, CSV, XLSX et DOCX

Limites des paysages d'objectifs

L'ajout de nombreux secteurs rend difficile l'identification des objectifs et des tâches

Pas de forfait Free, mais offre un essai de 14 jours

Pas d'application mobile

Prix de Goalscape

Pro : 9,90 $/mois

9,90 $/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 5.0/5 (1+ reviews)

5.0/5 (1+ reviews) Capterra: 4.9/5 (10+ avis)

4. Remente

via Remente Remente est une application de développement personnel qui permet de suivre ses objectifs tout en gardant sa santé mentale sous contrôle. Démarrez avec des forfaits d'objectifs préconçus ou créez les vôtres, en décomposant les objectifs en tâches avec des échéances et des rappels.

Utilisez le journal des humeurs de Remente pour suivre vos émotions quotidiennes et expliquer ce que vous ressentez. Il s'agit d'un outil très utile pour mieux comprendre vos schémas d'humeur et gérer votre bien-être mental. 🧘‍♂️

Meilleures fonctionnalités de Remente

Suivez la réussite dans huit domaines de votre vie, y compris les relations, la santé, la carrière et les finances sur une roue de la vie

Regardez les vidéos quotidiennes d'un coach de vie sur les soins personnels et la santé mentale

Accédez à plus de 100 ressources rédigées par des auteurs sur la productivité, la fixation d'objectifs, la pleine conscience, etc

Programmer des rappels ponctuels ou répétés pour achever les tâches de votre flux de travail

Limites de Remente

Il n'y a pas de forfait Free, et l'essai de sept jours nécessite les données d'une carte de crédit

Impossible de paramétrer des tâches récurrentes

Prix de Remente

À partir de 4,99 $/mois

G2 : 5/5 (1 commentaire)

5/5 (1 commentaire) Capterra: N/A

5. Objectifs de vie

via Google Play Store Objectifs de vie est un planificateur d'objectifs et une application d'affirmations pour documenter et manifester votre vision de la vie et vos objectifs. Elle comporte quatre sections principales :

Life Purpose: Rédigez un résumé de votre but, de votre vision et de vos objectifs à long terme

Rédigez un résumé de votre but, de votre vision et de vos objectifs à long terme Objectifs de vie: Définissez des objectifs avec une image, une description et une date d'échéance

Définissez des objectifs avec une image, une description et une date d'échéance Journal de bord: Écrivez vos pensées et vos idées

Écrivez vos pensées et vos idées Affirmation: Une liste d'affirmations pour attirer la réussite, avec la possibilité de les enregistrer avec votre voix

L'application dispose également d'un tableau de bord pour le suivi de vos objectifs - il suffit de les placer dans les catégories En attente ou Achevé.

Objectifs de vie meilleures fonctionnalités

Organisez les affirmations en catégories telles que l'abondance, la gratitude et la confiance en soi

Programmation de rappels pour réciter ou écouter les affirmations

Lecture automatique des affirmations avec des intervalles de temps personnalisables

Jouer de la musique de fond pendant la lecture des affirmations 🎶

Limites des objectifs de vie

Accessible uniquement sur les appareils Android

Comporte des publicités in-app sur la version gratuite

Prix des Objectifs de vie

Free

Payez un montant unique de 1,99 $ pour supprimer les publicités

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Assistant de réussite

via Assistant de réussite L'assistant de réussite vous aide à paramétrer et à suivre l'évolution des Objectifs SMART pour réaliser vos grands rêves. Commencez par une vérification de la réalité pour identifier les défis auxquels vous êtes confronté et gagner en clarté sur vos objectifs.

Décomposez ces objectifs en jalons, en activités, en habitudes et en routines. Utilisez les fonctionnalités de gestion du temps pour vous organiser : bloquez votre journée et suivez le temps que vous consacrez à vos activités. Au fur et à mesure que vous achevez vos tâches, visualisez votre progression et célébrez les jalons. 🎉

Les meilleures fonctionnalités de l'assistant de réussite

Suivez vos émotions grâce à l'indicateur d'humeur

Connexion avec vos calendriers Google et Apple

Suivi du temps passé sur les activités et visualisation d'un résumé à l'aide de diagrammes en forme de beignet

Commencez et terminez votre journée en consignant vos idées, vos intentions, vos réalisations et vos leçons

Limites de l'assistant de réussite

Le forfait Free est limité au suivi de trois objectifs, trois routines et 50 activités

Il faut un certain temps pour maîtriser toutes les fonctionnalités

Prix de Success Wizard

Free

4,99 $ par mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Terminé À faire

via Terminé À Terminé est une traqueur d'habitudes pour prendre de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises. Suivez vos habitudes chaque jour, semaine, mois ou année.

Contrairement à la plupart des outils de suivi des habitudes, vous pouvez choisir des jours spécifiques pour vos habitudes et le nombre de fois par jour pour les achever. Cela permet de créer un calendrier d'habitudes qui s'adapte parfaitement à votre mode de vie.

Et ne craignez pas les oublis : programmez plusieurs rappels pour rester sur la bonne voie.

Terminé meilleures fonctionnalités

Connexion avec Apple HealthKit pour enregistrer automatiquement les habitudes de santé comme le nombre d'étapes, les minutes d'exercice et les heures de sommeil

Suivez les séries d'habitudes dans l'affichage du calendrier pour ne jamais rompre la chaîne

Visualisez les taux d'achèvement des habitudes sur un graphique à barres et exportez-les sous forme de feuille de calcul CSV

Réfléchir et tenir un journal sur vos habitudes

Limites de À fait

Disponible uniquement sur les appareils iOS

Le forfait Free ne vous permet de suivre que trois habitudes

Prix de Terminé

Free

59,99 $ par an

Évaluations et critiques de Terminé

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Planificateur de vie

via Planificateur de vie Life Planner est une application tout-en-un pour le suivi des tâches, des habitudes, des finances personnelles et des entrées de journal. Catégorisez les tâches, ajoutez des notes et fixez des paramètres pour rester ordonné et organisé.

Vous pouvez également marquer les tâches comme importantes ou urgentes pour être efficace gérer les priorités . Paramétrez des rappels pour les tâches et, lorsque vous êtes prêt, lancez le chronomètre pour rester concentré. ⏰

Life Planner meilleures fonctionnalités

Dispose d'un mode sombre

Disponible dans plus de 270 langues, y compris l'anglais, le français, le néerlandais, l'espagnol et le chinois

Suivi et visualisation des dépenses sur un diagramme en forme de beigne

Ajoutez du texte, des photos et des enregistrements à vos entrées de journal

Limites du Life Planner

Pas de forfait Free et nécessite un abonnement après sept jours

Certains utilisateurs signalent des bugs et des blocages occasionnels

Les paramètres de répétition des tâches ne peuvent être que quotidiens

Prix du Life Planner

2,99 $ par mois

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Agenda artistique

via Agenda artistique Artful Agenda est l'un des meilleurs applications d'agenda quotidien pour gérer les objectifs et les tâches. C'est assez cool parce qu'il ressemble à un agenda papier mais travaille comme un agenda numérique. Personnalisez-le avec des couvertures mignonnes, des caractères semblables à ceux de l'écriture, des tâches codées par couleur, des autocollants et des émojis.

Passez d'un affichage quotidien à un affichage hebdomadaire ou mensuel pour visualiser votre emploi du temps comme vous l'entendez. La vue quotidienne vous permet de dresser la liste des tâches prioritaires, de forfaiter votre journée par plages horaires, de noter des notes et même d'afficher le suivi de votre consommation d'eau. 🥛

Artful Agenda meilleures fonctionnalités

Permet de forfaiter les repas dans l'affichage hebdomadaire

Synchroniser avec vos calendriers Google, Outlook et iCal

Restez inspiré avec des citations motivantes dans tous les affichages

Utilisez la fonctionnalité "reporter" pour déplacer les tâches non terminées à des dates ultérieures

Limites de l'agenda Artful

Pas de forfait Free, seulement deux semaines d'essai gratuit

Couvertures et autocollants gratuits limités, et les couvertures et autocollants premium sont payants

Peu de choix de polices, sans possibilité de télécharger des polices personnalisées ou de convertir l'écriture manuscrite en police

Prix de l'agenda Artful

34,99 $ par an

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Habitica

via Habitica Habitica est une application de productivité qui permet de suivre ses habitudes de manière ludique. Créez un caractère RPG qui s'épanouit, monte en niveau et gagne de l'or en achevant des habitudes, des dailies (alias routines quotidiennes), et des listes à faire (aussi appelées tâches). Plus la tâche est difficile, plus vous gagnez d'or.

Utilisez votre or pour acheter de l'équipement pour votre caractère ou débloquer des récompenses personnalisées. Celles-ci peuvent être tout ce que vous choisissez, comme des friandises spéciales, du temps libre supplémentaire ou une soirée cinéma. 🍿

Pour les joueurs qui aiment collectionner des éléments et débloquer des hauts faits, Habitica est une excellente source de motivation rester productif même lorsque vous vous ennuyez .

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Personnalisez les avatars du RPG avec votre type de corps, votre couleur de peau, votre coiffure et d'autres extras

Ajoutez des checklists et des notes à vos tâches, définissez un niveau de difficulté et réglez la fréquence de répétition

Rejoignez des parties et des défis pour rendre des comptes avec d'autres utilisateurs

Accédez à Habitica via l'application web, les appareils Android et iOS

Limites d'Habitica

La prise en main peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs

Le thème rétro pixellisé peut ne pas plaire à tout le monde

Il est facile de devenir dépendant des éléments de jeu et de tricher pour obtenir des récompenses

Prix d'Habitica

Free

4,99 $ par mois

G2: 4.5/5 (2 critiques)

4.5/5 (2 critiques) Capterra: N/A

Prenez le contrôle de votre vie et atteignez vos objectifs

Choisir une bonne application de planification de vie facilite grandement la définition des objectifs, la gestion des tâches et la planification quotidienne. Il s'agit de trouver celle qui correspond à votre style de vie et à vos besoins. Gardez donc à l'esprit les fonctionnalités les plus importantes lorsque vous évaluez chacune des options ci-dessus.

À la recherche d'une application capable de tout faire, ClickUp est l'outil qu'il vous faut. De la définition des objectifs et de la planification des tâches à la création de tableaux de bord visuels et au suivi de la progression, tout est réuni sous un même toit. De plus, vous pouvez facilement la connecter aux applications que vous utilisez déjà, comme Gmail, Trello, Evernote, Slack et Microsoft Teams. Ouvrez un compte ClickUp gratuit pour paramétrer vos objectifs à court et à long terme et les voir se concrétiser. 🏆