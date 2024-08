50 choses productives à faire quand on s'ennuie au travail

Même lors des journées les plus chargées, vous vous retrouverez avec quelques pauses bizarres entre les mains. Que vous soyez en avance à une réunion, que vous veniez de terminer une tâche fastidieuse ou que vous essayiez de vous détendre, il y a toujours des intervalles de quelques minutes pour transformer votre ennui en moments productifs.

Les personnes très productives accomplissent tant de choses parce qu'elles s'efforcent consciemment et résolument de faire chaque jour les petites choses qui mènent au progrès.

Considérez cette liste comme une ressource qui vous donnera quelques idées pour faire de même ! Mais en y ajoutant votre touche personnelle. 🤗

Le travail se fait principalement en ligne, tant pour les équipes en personne que pour les équipes à distance. Bien qu'il soit impossible d'échapper complètement au temps d'écran, nous avons choisi ces 50 façons de transformer l'ennui en productivité parce qu'elles vous obligent à vous éloigner de votre écran, qu'elles réduisent le stress et l'anxiété d'une manière ou d'une autre, ou les deux à la fois.

En ce moment même, vous êtes peut-être en train de lire cet article alors que vous êtes en décalage au travail, ce qui est une excellente chose ! Poursuivez votre lecture pour découvrir d'autres façons de transformer ces minutes supplémentaires de votre journée en quelque chose dont vous pouvez être fier.

50 choses productives à faire quand on s'ennuie

ce que vous ne trouverez pas dans cette liste, c'est une suggestion d'allumer Netflix ou Hulu, ou de faire défiler les médias sociaux - ces options ne vous apporteront pas grand-chose à long terme. Ce que nous espérons que vous retiendrez de cet article, c'est la notion que les petits choix de la journée font toute la différence !

Faites attention à la façon dont vous passez vos minutes supplémentaires, car c'est là que se produit la véritable croissance.

Sur une note plus pratique, nous avons divisé chaque élément en catégories pour vous aider à naviguer facilement dans cette bête liste. Bon appétit !

1. Organisez-vous avec une application de productivité comme ClickUp !

Si vous ne vous organisez pas encore avec une plateforme en ligne, il est temps de commencer. Ces applications peuvent vous aider à créer et à conserver des habitudes qui vous permettront de faire des progrès dans votre vie personnelle et professionnelle.

Si vous avez abandonné votre agenda quotidien pour éviter de le trimballer dans les cafés, les courses et les réunions, vous apprécierez la commodité d'avoir les mêmes informations disponibles sur votre téléphone ou votre ordinateur portable. 🙌🏼

Ensemble Des objectifs SMART vous pouvez utiliser ClickUp ! pour définir vos objectifs, créer des matrices SWOT, établir des listes de contrôle, planifier votre semaine et élaborer des stratégies à l'aide d'un seul outil conçu pour gérer tout cela et bien plus encore, ClickUp !

gardez votre calendrier, vos tâches et vos rappels à portée de main à tout moment, et accédez-y depuis n'importe quel appareil grâce à ClickUp_

ClickUp est un outil tout-en-un

gestion des tâches

est une solution de gestion des tâches qui permet de s'attaquer à tous les problèmes, qu'il s'agisse de projets complexes ou de simples tâches à accomplir. Que vous soyez un gestionnaire de tâches, un étudiant qui jongle avec ses devoirs ou un parent composant sa liste d'épicerie, ClickUp vous offre des centaines de fonctions personnalisables pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos affaires.

Les fonctionnalités de ClickUp garantissent la joie de vivre

🎨 ClickUp Whiteboards : Remplissez les minutes supplémentaires de votre journée avec une toile infinie pour dessiner, écrire et vous exprimer ! Commencez par un modèle ou invitez même vos collègues à jouer au jeu de brise-glace, la bataille de dessins d'animaux, pour détendre l'atmosphère au travail.

✅ Listes de contrôle imbriquées : Ne perdez pas de vue les moindres tâches à accomplir et assurez-vous que rien n'est laissé au hasard grâce aux listes de contrôle imbriquées qui peuvent être attribuées à d'autres personnes et organisées par un simple glisser-déposer. Très satisfaisant. 😌

🏅 Objectifs de ClickUp : Fixez des objectifs personnels pour vous-même ou des objectifs professionnels pour l'équipe grâce à la fonction très visuelle Objectifs de ClickUp qui peut être mise à jour automatiquement, ce qui rend plus facile que jamais de voir à quel point vous êtes proche de vos objectifs.

📄 Docs ClickUp : Créez le document parfait, wiki, ou base de connaissances avec un grand nombre d'options de style pour faire ressortir vos écrits, puis partagez votre travail avec n'importe qui via une URL.

📝 ClickUp Notepad et Extension Chrome : Notez des idées rapides ou vos tâches quotidiennes sur le bloc-notes numérique de ClickUp et téléchargez l'extension Chrome de ClickUp pour accéder à votre bloc-notes, suivre le temps et créer une tâche depuis pratiquement n'importe quel endroit sur le Web.

téléchargez l'extension Chrome ClickUp pour reprendre là où vous vous êtes arrêté avec chaque pensée sur votre bloc-notes_

Et ClickUp peut encore faire beaucoup plus pour vous, et ce gratuitement ! Pour en savoir plus sur la plateforme, la comparer à d'autres alternatives et découvrir une tonne de ressources gratuites supplémentaires, consultez le site Web de ClickUp Blog ClickUp .

2. Tendez votre boîte aux lettres électronique !

Il est presque effrayant de constater à quel point il est facile de laisser sa boîte de réception d'e-mails devenir incontrôlable. Mais tout comme l'implacable puissance de mère nature, si elle est laissée à elle-même, votre boîte de réception peut rapidement devenir incontrôlable si vous ne vous en occupez pas quotidiennement.

C'est simple : commencez à désencombrer votre boîte de réception partout où vous le pouvez.

Archivez les messages qui ont déjà été ouverts et traités, mettez en veilleuse les messages qui peuvent attendre un autre jour et mettez à la poubelle tout ce qui ne fait qu'occuper de l'espace.

Si vous voulez vraiment vous y mettre, créez des dossiers pour organiser vos courriels en fonction de la catégorie de leur contenu. Vous n'êtes pas prêt à vous séparer du coupon de réduction de 25 % que vous avez reçu par courriel de votre magasin préféré ? Classez-le. Vous hésitez à supprimer l'e-mail de confirmation pour le match des Suns de la semaine prochaine ? Classez-le aussi.

Chaque message a sa place, et vous vous sentirez plus léger en sachant où les trouver.

3. Nettoyez votre espace de travail physique

Réduire l'encombrement physique a le même impact sur votre clarté mentale.

Triez et rangez les notes et les documents qui jonchent votre bureau, jetez les notes autocollantes collées sur votre écran qui ne sont plus utiles, puis essuyez vos surfaces. Autorisez-vous à de faire table rase du passé jusqu'à vos écrans et votre clavier.

Et si vous avez besoin d'inspiration pour savoir à quoi cela ressemble IRL, nous avons demandé à notre équipe ClickUp de nous montrer leurs propres bureaux bien rangés :

juan Cardenas_

neil Amaral_

nick Potok_

Ce n'est pas que nous soyons des maniaques de la propreté, nous sommes juste obsédés par l'organisation. 💜

C'est pourquoi nous ne pouvions pas en choisir une seule à partager !

...BTW, si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de manger vos snacks à votre bureau, vous pourriez vouloir essuyer votre souris pour faire bonne mesure. 👀🖱

4. Organisez votre ordinateur et votre bureau

Avoir une image de bureau personnalisée peut ajouter un peu de bonheur bien nécessaire à votre journée, mais assurez-vous que votre écran de bureau est propre de fichiers et de téléchargements égarés afin que vous puissiez le voir !

Si l'espace de votre bureau est plus chaud que le marché immobilier américain en ce moment, essayez de classer les fichiers individuels dans des dossiers pertinents par catégorie ou par service, et mettez à la poubelle tout ce qui n'y a pas sa place.

Conseil de pro : n'oubliez pas de vider aussi la poubelle de votre ordinateur 🚮

5. Mettez votre ordinateur à jour

Pour que tout fonctionne rapidement, vérifiez s'il y a des mises à jour !

Si vous vous retrouvez avec 20 minutes de temps d'arrêt, vérifiez votre onglet A propos de ce Mac dans le menu déroulant de l'icône de la pomme dans le coin supérieur gauche de votre écran. Chrome, Evernote, Grammarly et d'autres plug-ins sont également mis à jour en permanence pour garantir une performance optimale ! Avez-vous besoin d'une mise à jour de votre application ?

6. Créer un classeur de vie

Cela n'a peut-être pas l'air passionnant, mais vous serez tellement content de l'avoir fait !

Constituez un classeur ou un dossier avec les documents, numéros, mots de passe et contacts importants que vous semblez toujours oublier ou égarer. Gardez tout ensemble pour éviter d'avoir à fouiller dans les tiroirs de votre bureau la prochaine fois que vous aurez besoin d'entrer à nouveau le code PIN du wifi que vous avez configuré il y a cinq ans.

7. Éliminer les distractions

Au-delà de votre espace de travail physique, comment désencombrer votre espace de vie ? Si vous travaillez à domicile si vous travaillez à domicile, vous travaillerez peut-être à l'endroit même où vous dormez, déjeunez, lisez et préparez vos repas.

L'amélioration de la fonctionnalité globale d'un espace devient encore plus importante à mesure que vous réduisez votre superficie, mais de petits changements pour organiser ou améliorer l'ambiance de vos principales zones de vie peuvent avoir un effet d'entraînement positif sur la façon dont vous vous sentez pendant votre temps personnel et professionnel.

Et cela ne doit pas prendre beaucoup de temps !

Commencez par faire la vaisselle ou essuyez rapidement vos surfaces, puis vous pourrez commencer à réfléchir de manière plus critique aux changements fonctionnels plus importants que vous souhaitez apporter. Consultez le principes du feng shui pour vous assurer que vos changements sont intentionnels et qu'ils ont prouvé leur efficacité stimuler la productivité du travail à distance .

8. S'attaquer à son placard

Il s'agit d'une tâche énorme qui mérite d'être mentionnée. Au-delà de l'organisation (par couleur, longueur de manche, saison ou les trois), que pouvez-vous réduire ?

La création d'un espace supplémentaire peut vous rappeler des vêtements que vous aimiez mais que vous aviez oubliés depuis, ou révéler les articles de base dont votre garde-robe a encore besoin.

C'est également le moment idéal pour choisir quelques tenues incontournables afin d'éliminer la fatigue des décisions quotidiennes et le stress de s'habiller le matin - surtout si vous êtes en retard !

Mais surtout, pensez à de faire don des pièces dont vous ne voulez plus ou les confier à un magasin de consignation pour leur donner une nouvelle vie !

9. Conquérir les petites tâches que vous remettez à plus tard depuis des jours, des semaines ou des mois

Nettoyer sa voiture, mettre à jour sa carte grise, laver ses pinceaux de maquillage ou réassaisonner sa fonte - nous avons tous ce "truc" qui ne prend que quelques minutes, mais que nous n'arrivons pas à faire.

10. Passez en revue votre budget, vos investissements et votre épargne

Et si vous n'avez pas de budget personnel déjà, faites-en un !

Même s'il ne s'agit que d'une liste des principales dépenses mensuelles ou des abonnements, cela peut vous aider à éliminer tout élément de surprise dans vos finances. Il peut être effrayant d'ouvrir votre application bancaire tous les jours, mais cela vous aidera à prendre des décisions plus judicieuses en matière de dépenses et vous apportera la tranquillité d'esprit.

Les moments libres de votre journée peuvent également être utilisés pour examiner et gérer les options financières comme votre 401K, ou toute autre possibilité d'abondement à laquelle votre entreprise participe ! Un peu d'argent peut faire beaucoup. 💜

🛀🏼 Tout et n'importe quoi ✨self-care✨

Des habitudes saines mènent à un mode de vie plus sain (à l'intérieur comme à l'extérieur). Commencez ici pour obtenir des conseils et des astuces pour améliorer votre santé mentale et physique pendant les minutes supplémentaires de votre journée.

11. Buvez de l'eau

Sérieusement, combien d'eau avez-vous bu aujourd'hui ?

Nickelodeon via GIPHY

12. Prenez soin de vos plantes

Il est bon de prendre soin de quelque chose, et si vous n'avez pas d'animal de compagnie, une plante est un bon point de départ.

Prenez une pause dans votre journée pour nettoyer ses feuilles, lui donner un coup de pschitt et la placer au soleil pendant quelques minutes. De plus, les plantes purifient l'air grâce à la photosynthèse et améliorent le niveau de stress.

Mais si vous avez un animal de compagnie, assurez-vous que la plante n'est pas toxique pour les animaux ou qu'elle est hors de leur portée. 🐶

13. Profitez de votre temps libre et faites-en du "temps pour moi

Il peut s'agir de tout ce qui vous permet de vous sentir bien. Votre "temps libre" est précieux ! Utilisez-le à bon escient. Pensez à "prendre soin de vous", mais sans règles ou jugements majeurs qui vous retiennent.

Que vous travailler à domicile ou sur place, il y a une réelle valeur à se sentir bien dans sa peau et à ce que ces sentiments positifs se traduisent dans votre éthique de travail.

Peignez vos ongles, ouvrez un soda sur le patio, appliquez un masque hydratant, ou - c'est le cas de le dire - laissez-vous aller à l'ennui pendant une seconde. La vie peut aller très vite, donnez-vous la possibilité de faire une pause et de ne rien faire, car l'ennui engendre la créativité ! Reprenez vos tâches après cette pause en vous sentant rafraîchi et rajeuni.

14. Améliorez votre routine matinale

Des habitudes saines engendrent un mode de vie sain - et la santé est une richesse ! Soyez fier de ces petits rituels qui vous aident à commencer votre journée de la meilleure façon possible, et donnez la priorité aux plus petits gestes quotidiens qui vous mettent de bonne humeur.

Une journée productive commence par une bonne nuit de sommeil et un grand verre d'eau. Avant de partir au travail ou de vous asseoir à votre bureau, pouvez-vous faire une petite promenade ou prendre un repas nutritif pour compléter votre café du matin ? Vous obtiendrez des points bonus si vous parvenez à suivre votre routine sans consulter votre téléphone. 🧖🏼‍♀️

15. Bougez votre corps

Étirez-vous, faites du yoga ou de l'exercice, même à votre bureau !

Le yoga sur chaise existe, donc l'excuse de se sentir limité dans son bureau ne compte pas ici. Il existe de nombreux blogs sur YouTube et sur le fitness qui offrent des ressources gratuites auxquelles on peut accéder et que l'on peut suivre depuis n'importe quel endroit.

Rester assis sur une chaise de bureau, marcher avec des chaussures à talons et travailler sur un clavier pendant des heures peut avoir des conséquences néfastes sur vos hanches, vos épaules, votre cou et votre dos, mais vous ne regretterez jamais les quelques minutes que vous consacrerez chaque jour à corriger ces habitudes. Quelle que soit l'importance des mouvements sur le moment, ils sont efficaces !

16. Méditer ou prier

La méditation est fabuleuse et ses bienfaits sont infinis ! Il suffit de 10 minutes de méditation quotidienne pour vous aider à gérer le stress, à prendre conscience de vous-même, à vous concentrer sur le présent, à réduire les émotions négatives et à adopter un nouveau point de vue.

Ce qu'on ne vous dit pas, en revanche, c'est que la méditation est un véritable défi !

Les plateformes de streaming telles que YouTube, Spotify et les applications de bien-être comme Headspace sont d'excellents points de départ si vous êtes novice en matière de méditation. Essayez les méditations guidées et faites le tour des sites pour trouver celles qui vous plaisent ! Il existe des tonnes de types de méditation, il y en a donc forcément un pour vous.

17. Faire une promenade

Votre chien va adorer.

Cela semble presque trop facile, mais marcher au moins 30 minutes par jour présente de nombreux avantages pour la santé mentale et physique. À l'instar des célèbres promenades dans les bois de Robert Frost, une promenade quotidienne peut vous aider à vous vider l'esprit, à améliorer votre humeur et la qualité de votre sommeil, à réduire le stress et à améliorer votre perception globale de vous-même. Sérieusement, qu'y a-t-il à perdre ?

La marche est également un excellent moyen de sortir de votre bulle quotidienne. Explorez un nouveau quartier ou une nouvelle ville, et mettez-vous au défi de laisser vos AirPods à la maison ou de tester un appareil photo numérique nouveau podcast de productivité ou livre audio.

🧠 Faites le point avec votre moi présent et futur

Commencez par demander :

Comment est-ce que je me sens ?

Comment me décrirais-je ?

Quels sont mes objectifs ?

Réfléchissez maintenant à la manière dont vous aimeriez répondre à ces questions la semaine prochaine, dans un mois ou même dans plusieurs années.

18. Plan de repas

Avez-vous toujours l'impression d'oublier cette unième chose dont vous avez vraiment besoin au magasin à chaque fois que vous y allez ?

Ne vous posez plus la question de savoir ce que vous allez acheter, ce que vous allez en faire et combien vous allez en consommer en une semaine en faisant une liste à l'avance ! Notez quelques recettes équilibrées pour chaque repas quotidien et une collation que vous êtes sûr d'apprécier. Construisez ensuite votre liste de courses en fonction de ces ingrédients clés.

Surtout si vous passez beaucoup de temps pendant votre pause déjeuner à regarder votre réfrigérateur, donnez à votre futur moi un coup de pouce en faisant en sorte que vos options de repas préparés soient le choix le plus évident.

19. Réexaminez vos résolutions du Nouvel An

Où en êtes-vous avec vos objectifs à long terme ou trimestriels ?

C'est une excellente occasion de réfléchir et de vous féliciter de la croissance pour laquelle vous avez travaillé dur. Et si vous n'êtes pas aussi avancé que vous l'espériez, il n'y a rien de tel que le moment présent pour réévaluer votre situation et faire le point faire de nouveaux choix stratégiques .

Check out these Modèles de résolution du Nouvel An* *_Modèles de résolution du Nouvel An* *_Modèles de résolution du Nouvel An !

20. Dressez votre liste de tâches quotidiennes

Notez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui et ne vous limitez pas à vos tâches professionnelles. Vous devez sortir les poubelles ? Faire la vaisselle ? Vous laver le visage ? Inscrivez-les sur votre liste de choses à faire.

Parfois, la partie la plus difficile de la journée est de commencer, mais le fait de pouvoir se réjouir de rayer la moindre chose de votre liste peut stimuler votre productivité à tous les niveaux.

Et vous n'êtes pas obligé de le faire seul ! Laissez un application de liste de choses à faire fait le gros du travail pour vous avec suffisamment de flexibilité pour vous permettre de suivre votre journée bien remplie. Des tâches quotidiennes aux listes de courses, en passant par les simples rappels, et bien plus encore, vous pouvez vous appuyer sur plateformes de productivité comme ClickUp pour chaque élément de votre calendrier.

Sans oublier que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de laisser votre liste à la maison ! Accédez à vos listes à partir de votre ordinateur, de votre téléphone portable ou d'un onglet de votre navigateur.

21. Écrire dans un journal

Notre PDG, Zeb Evans ne jure que par cela.

Réfléchissez à votre journée, à vos dernières réalisations, à vos pensées, à vos sentiments et aux choses dont vous êtes reconnaissant. La rédaction d'un journal est également l'endroit idéal pour commencer à manifester votre futur moi !

Une nouvelle page blanche peut sembler intimidante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise façon de tenir un journal. Écrivez des citations ou des mantras qui sont importants pour vous, rédigez une lettre à vous-même, dressez la liste de vos objectifs et commencez à sculpter la personne que vous voulez devenir.

Voici quelques-uns de nos conseils pour vous aider à vous sentir mieux dans votre peau et à vous sentir mieux dans votre peau citations préférées sur le travail d'équipe pour vous aider à vous inspirer!

🌱 Développement personnel et professionnel

De petites choses productives qui font une grande différence à la maison, au travail et dans vos relations.

22. Répondre à un questionnaire sur la personnalité ou le style de communication

Cela peut non seulement t'apprendre quelque chose de nouveau sur toi-même, mais aussi t'aider à mieux comprendre tes pairs. Savoir comment les gens aiment qu'on leur parle et comment travailler avec eux vous mènera loin dans tous les aspects de votre vie. En voici quelques-uns pour vous aider à démarrer :

En plus, c'est intéressant ! Tout autre militants sur le terrain ? 🙋🏼‍♀️

23. Prendre des initiatives au travail

Si vous en avez les moyens, c'est le moment idéal pour donner un coup de main et assumer une responsabilité supplémentaire, surtout si le reste de votre équipe est débordé. Si vous êtes plein d'idées et que vous ne savez pas quoi en faire, rassemblez-les dans une proposition ou une présentation et épatez votre patron par votre proactivité et votre sens du détail !

24. Mettez à jour votre CV ou votre profil LinkedIn

À quand remonte la dernière fois que vous avez couvert votre CV ?

Il est plus facile de mettre à jour son CV ou votre CV pendant que vos responsabilités professionnelles sont encore fraîches dans votre esprit. C'est aussi un peu un stimulant pour l'ego que de penser à toutes les façons dont vous apportez une valeur ajoutée à votre équipe. N'ayez pas peur de vous vanter de vos réalisations professionnelles, car croyez-moi, tout le monde le fait aussi. 😎

25. Créer un blog

Partagez votre expertise et créez un blog, vous n'avez rien à perdre et tout à donner ! De nos jours, il existe une tonne d'IA d'écriture pour vous aider à surmonter l'angoisse de la page blanche.

Bonus : Check out these AI Writing tools_* (Outils d'écriture pour l'IA) !

26. Améliorez votre mémoire

Exercez votre cerveau avec des sudokus, des mots croisés, des jeux de réflexion et des jeux de mémoire ! C'est comme une soirée trivia, mais sans les ailes de poulet 🙂

27. Rattraper votre industrie ou les nouvelles du monde

Rester au courant de ce qui se passe dans le monde ou des dernières innovations de votre secteur d'activité est un excellent moyen de garder les pieds sur terre au travail et d'être prêt pour la journée Mieux encore, il n'est pas nécessaire de consacrer plus de 10 minutes par jour pour se tenir au courant.

Recherchez une lettre d'information quotidienne par courrier électronique que vous aimez vraiment lire, comme Morning Brew ou Axios, afin d'éliminer le temps que vous auriez passé à rassembler les informations par vous-même !

28. Pratiquez vos compétences actuelles

Il est toujours possible d'améliorer les compétences que vous possédez déjà, et la pratique est un excellent moyen de rester à la pointe de vos capacités techniques. Essayez de résoudre quelques problèmes ou de répondre à des questions pour transformer votre temps libre en une nouvelle occasion de maintenir votre avance.

Surtout si vous détenez actuellement le record du plus grand nombre de lancers de cornhole consécutifs au bureau, assurez-vous que ce titre vous appartient toujours.

29. Apprendre une nouvelle compétence

Dans le même ordre d'idées, quelles sont les compétences que vous avez toujours voulu acquérir mais que vous n'avez jamais poursuivies ? Suivez un cours en ligne, regardez un didacticiel ou obtenez une nouvelle certification - vous n'avez pas besoin de préparer un nouveau diplôme pour acquérir un outil précieux. L'apprentissage d'une nouvelle compétence peut ne prendre qu'une heure ou nécessiter quelques minutes par jour, mais vous ne le saurez jamais tant que vous n'aurez pas commencé !

30. Se motiver

Regardez une vidéo de motivation, écoutez un podcast sur la productivité, ou prendre un livre de développement personnel pour vous aider à passer à la vitesse supérieure.

Heureusement pour vous, nous avons dressé une liste de nos podcasts de productivité préférés pour vous donner une longueur d'avance dans votre recherche.

31. Lire

On dit que commencer sa journée par une 15 minutes de lecture peut vous aider à vous sentir plus concentré. Cherchez quelque chose d'enrichissant ! Choisissez des titres contenant des conseils de fond qui vous aideront à progresser dans un domaine de votre vie.

P.S. Les livres audio comptent 😉

32. Regarder un discours TED

Cela peut sembler être la façon responsable de procrastiner, mais les TED Talks sont certainement plus nourrissants pour votre cerveau que ce qui passe sur Netflix en ce moment, alors nous donnons le feu vert. 🚦

De plus, il y a beaucoup de vidéos TED. Sérieusement, beaucoup. Recherchez les mini-conférences qui parlent de vos intérêts, de votre passion, de votre travail ou de vos relations. Lorsque vous commencez à investir du temps dans l'amélioration de certaines parties de vous-même, tout le monde autour de vous le ressent aussi ! C'est une chose magnifique. Faire ces premiers pas sous la direction de certains des meilleurs éducateurs que TED a à offrir est un bon point de départ.

D'un autre côté, votre sélection n'a pas besoin d'être aussi profonde ! Détournez votre attention de ce qui vous pèse en regardant l'une des nombreuses apparitions TED de Neil deGrasse Tyson. 🚀

🎶 Boosters de sérotonine (AKA bon vieux plaisir)

C'est ma section préférée. 💃🏼

33. Faire une playlist de productivité

Le silence total vous semble-t-il parfois un peu trop silencieux ? 🧐

Il existe des tonnes de listes de lecture, de stations et d'artistes parfaits pour stimuler votre concentration. Que vous soyez un un adepte de longue date de la musique lofi ou que vous aimez écouter la musique des films Harry Potter, prenez quelques minutes pour compiler vos musiques de concentration préférées afin d'éviter de vous retrouver dans une situation d'urgence de perdre du temps en sautant des chansons ou en se laissant distraire.

34. Jouer sa chanson préférée

Je recommande vivement tout sur cette liste de lecture par nos propres DJ Rod et Joey Cox !

35. Faites-vous plaisir !

Un café ! Un déjeuner ! Un en-cas !

36. Planifiez vos prochaines vacances, votre prochain séjour ou votre prochain week-end

Prenez un planification de la productivité jour ! Profitez-en pour faire du tourisme dans votre propre ville ! Vous n'avez pas besoin de puiser dans vos économies pour vous amuser un peu. Rêvez un peu et offrez-vous quelque chose d'excitant à la fin de la semaine.

37. Chercher un nouveau lieu de travail ou d'études

C'est un excellent moyen de secouer la journée et de changer d'environnement. Les journées peuvent facilement s'enchaîner lorsque vous passez simplement de votre lit à votre bureau à domicile et au canapé, jour après jour, mais découvrir un nouvel endroit local peut vous aider à avoir un regard neuf sur vos tâches.

Et si vous êtes comme moi, cela vous donne aussi une raison de vous brosser les cheveux. 💇🏼‍♀️

Des idées pour vous exprimer d'une manière à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant.

38. Connectez-vous à vos intérêts artistiques

Il existe une infinité de façons d'être créatif au cours de la journée, mais écoutez-moi bien : commencez par vous procurer un livre de coloriage. Faites-le, c'est tout.

39. Commencer un projet de bricolage

Votre maison est votre oasis ! Même si vous êtes locataire, il existe des tas de projets de bricolage simples et rapides qui peuvent vous aider à embellir votre espace à peu de frais.

Ces projets sont également un excellent moyen de renforcer votre confiance en vous, car ils vous rappellent que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Prenez l'habitude d'être proactif et de créer le changement que vous voulez voir autour de vous en transformant votre maison en la maison de vos rêves.

40. Commencez un nouveau passe-temps

L'une de mes citations préférées du moment est "tu n'as pas besoin d'être bon dans tes hobbies" L'attente irréaliste de devoir être bon dans tout ce que vous faites a le potentiel de vous détourner de tant de choses que vous pourriez en fait aimer mais que vous n'avez jamais essayées.

Essayez de préparer vos propres cocktails pour compléter votre journée de travail, apprenez à faire du crochet, essayez une nouvelle recette ou commencez à jouer du ukulélé. Faire quelque chose parce que cela vous rend heureux est la seule raison pour laquelle vous devez continuer à le faire.

41. Se lancer dans une activité secondaire

...Mais si vous êtes doué pour un hobby particulier, pouvez-vous en faire un projet de passion ?

42. Rassemblez et conservez vos souvenirs préférés

partage personnel : J'ai récemment passé en revue mon rouleau d'appareils photo et sélectionné une centaine de mes photos préférées pour les imprimer sans intention de les encadrer. Cette pile de photos 4×6 se trouve désormais sur mon bureau et je la consulte presque tous les jours.

La plupart d'entre elles représentent des amis, des lieux, des animaux de compagnie, la famille, ou simplement de bons souvenirs qui me font sourire. 🥲

Vous pouvez reprendre ce même sentiment et vous l'approprier en encadrant une seule photo de bureau, en créant un mur d'images ou même un album pour vous rappeler facilement les petites choses qui font que tous vos efforts en valent la peine !

43. Créer un tableau de vision ou d'inspiration

Il s'agit d'une activité courante au tournant de l'année, mais il n'est jamais trop tard pour commencer ! D'autant plus que les tableaux de vision représentent généralement votre inspiration pour la version actuelle de vous-même ou des idées pour l'avenir immédiat.

Consultez Pinterest, vos magazines préférés et vos blogs pour trouver des images, des mots et des modèles qui véhiculent les valeurs que vous souhaitez garder à l'esprit au quotidien.

De plus, quelle jolie chose pour décorer votre espace de travail !

☎️Phone un ami (ou un collègue, ou un membre de la famille)

Sérieusement, avez-vous parlé à un autre être humain aujourd'hui ? Décrochez le téléphone ou promenez-vous dans votre bureau pour établir ces liens rapides mais importants tout au long de la journée.

44. Rattraper un membre de la famille ou un vieil ami

Si vous ne pouvez pas discuter tout de suite, fixez un autre moment qui vous convienne à tous les deux ! L'emploi du temps peut être difficile, mais il y a toujours un moment pour reprendre contact avec quelqu'un que l'on aime.

45. Planifiez un café avec un collègue ou un ami

Décomposez votre journée de semaine et rafraîchissez votre cerveau avec une conversation qui n'a rien à voir avec vos tâches professionnelles. Cela vaut également pour Zoom ! Si votre équipe est à distance, inscrivez 15 minutes sur le calendrier de votre collègue pour lui faire une surprise amusante. ☕️

46. Réseauter en ligne

Consultez vos plateformes préférées pour connaître les séminaires à venir ou inscrivez-vous à un événement de réseautage pour rencontrer d'autres pairs dans votre secteur d'activité. Il existe également de nombreux forums, pages et groupes en ligne pour vous aider à entrer en contact avec de nouvelles personnes au sein de votre communauté professionnelle de la manière qui vous convient le mieux !

47. Écrire un courriel à un collègue

Y a-t-il dans votre entreprise une personne que vous admirez mais que vous n'avez jamais rencontrée ? Ou peut-être quelqu'un qui travaille dans un autre service et dont vous aimeriez en savoir plus : envoyez-lui un message ! Vous ne le saurez jamais tant que vous n'aurez pas posé la question.

Évaluez leur intérêt, envoyez une présentation ou rédigez des courriels de remerciement à des clients ou partenaires potentiels. Créez ensuite des modèles à partir de ces courriels pour gagner encore plus de temps à l'avenir !

🫶🏼 Faire du bien

Il n'y a jamais de mauvais moment pour donner un coup de main.💜🦄🦄

49. Shop small

Réfléchissez à la manière dont vous pouvez soutenir les entreprises locales. Il est peut-être plus facile de se tourner vers les détaillants les plus populaires par habitude, mais il y a certainement une tonne de petites entreprises incroyables que l'on trouve sur des sites comme Etsy, ou même localement, dans votre jardin.

Pensez aux cadeaux, aux produits quotidiens, aux aliments cultivés localement et aux produits d'entretien. Il y a toujours plus d'options que les choix évidents !

50. Des actes de bonté au hasard Les actes de bonté au hasard sont très importants pour nous. 🎗

Il se passe tellement de choses dans le monde et on a l'impression que les nouvelles ne s'arrêtent jamais. Il est parfois difficile de se lever et d'aller travailler comme si tout allait bien, même si nous ne le pensons pas vraiment.

Si vous avez un peu de temps libre dans votre journée de travail, utilisez-le à bon escient en cherchant des causes et des personnes à aider. Faites un don à une association caritative, donnez de votre temps ou même, adressez-vous à votre entreprise ! De nombreuses entreprises ont des budgets réservés ou offrent une contrepartie aux dons pour ce même scénario.

C'est toujours une bonne idée de rendre la pareille. 🤝

_Pour plus d'idées sur la productivité, consultez notre site web *guide sur les astuces de productivité* !

Commencez à saisir la journée avec ClickUp !

TL;DR : il s'agit de vivre intentionnellement !

Soyez présent, volontaire et réfléchi dans la façon dont vous utilisez votre temps - tout votre temps ! Votre énergie et vos efforts sont précieux et honnêtement, la vie est trop courte pour la gaspiller en faisant défiler les médias sociaux.

Faites en sorte que les choses que vous faites pendant que vous vous ennuyez reflètent qui vous êtes et qui vous voulez être ! Vous découvrirez peut-être que cela ne fait pas qu'abaisser votre niveau de stress quotidien mais vous aide également à mener une vie généralement plus heureuse et plus saine. Et qui n'en voudrait pas ?

Si vous vous sentez un peu dépassé par toutes les idées de cette liste, le meilleur endroit pour commencer est le sommet !

Organisez vos besoins personnels et professionnels dans une plateforme de productivité entièrement personnalisable et facile à utiliser, conçue pour vous aider à réussir. 💜

Profitez de votre prochaine minute libre pour télécharger Cliquez sur le bouton et commencez à optimiser vos tâches gratuitement et pour toujours. 🚀