Nous avons testé les 10 meilleurs logiciels de wiki d'entreprise en 2024

Bien que Wikipédia soit le wiki le plus connu au monde, tous les wikis ne sont pas publics.

Les pratiques de partage des connaissances et de transparence au sein des organisations ont catapulté l'utilisation des wikis internes aux entreprises. Aujourd'hui, tout wiki est un référentiel d'informations facile à créer sous la forme d'un site web. Et toutes sortes d'utilisateurs peuvent en assurer la maintenance.

Des équipes commerciales aux équipes informatiques, tous peuvent publier du contenu sur des pages spécifiques à l'aide d'un logiciel wiki. Ils peuvent également commenter ces pages et modifier le contenu publié par d'autres.

Les entreprises utilisent les wikis comme source unique de vérité pour les procédures et les politiques de l'entreprise. Elles construisent des bases de connaissances et gèrent leurs documents à l'aide d'outils logiciels wiki. Mais elles utilisent également les wikis pour décrire les processus d'équipe, spécifier des les exigences du projet et d'intégrer ou de former les nouvelles recrues.

Quel que soit le cas d'utilisation auquel vous pensez, les connaissances présentes dans la tête des membres de l'équipe sont inutiles si ceux-ci ne les appliquent pas ou ne les partagent pas. Le logiciel pour les référentiels wiki est la courroie de transmission pour la diffusion des connaissances de l'organisation.

De plus, les outils wiki facilitent et accélèrent la recherche des informations pertinentes. Ces outils sont dotés de fonctions de recherche, d'authentification, de gestion des accès et d'historique des versions qui permettent d'organiser les connaissances dans l'ensemble de l'entreprise. Poursuivez donc votre lecture pour en savoir plus sur les meilleurs logiciels wiki, leur nature, les meilleures fonctionnalités pour gérer les projets et les différents types de gestion des connaissances.

Qu'est-ce qu'un logiciel wiki ?

Les logiciels wikis soutiennent le développement et le fonctionnement de pages internes ou externes qui constituent la référence en matière de connaissance de l'entreprise ou de documentation sur un sujet spécifique. Cela peut également inclure la création, la mise à jour, l'organisation (ou l'établissement d'hyperliens) et la navigation dans le contenu des référentiels wiki en ligne.

La création ou la mise à jour du contenu d'un wiki se fait en collaboration, c'est pourquoi les logiciels pour sites wiki prennent en charge la collaboration en équipe . Les membres de l'équipe n'ont besoin que d'un navigateur Web pour obtenir les autorisations d'accès leur permettant de créer de nouvelles pages dans le wiki et de modifier les pages existantes créées par d'autres membres.

Les entreprises utilisent des logiciels de wikis pour créer des wikis internes pour leurs employés et des wikis externes pour leurs clients ou leurs utilisateurs. Par exemple, un wiki externe peut contenir des instructions utiles sur un produit. En résumé, les outils wiki vous permettent de centraliser les connaissances de l'organisation ou du produit. HISTOIRE DES WIKIS

Les wikis existent depuis le 25 mars 1995, date à laquelle Howard G. "Ward" Cunningham, un programmeur informatique américain, a publié le premier wiki sur le site web de sa société de conseil. Cunningham programmait depuis 1994 le logiciel wiki qui soutenait son wiki, appelé "WikiWikiWeb".

Les 10 meilleurs logiciels wiki pour votre organisation

1. Cliquez sur - Meilleur pour les Wikis d'entreprise

Créez de superbes documents, des agendas de réunion, des wikis et bien plus encore, puis connectez-les à des flux de travail et exécutez des idées avec votre équipe

Bien sûr, nous commencerons par le le meilleur logiciel de base de connaissances : ClickUp ! C'est la plateforme de productivité tout-en-un avec tout ce dont les équipes ont besoin pour mettre en œuvre et gérer les wikis.

Bien sûr, il s'agit d'une solution pour tout ce qui concerne la gestion de projet et la productivité, avec en plus un logiciel wiki intégré.. ClickUp Docs . Mais voilà : ClickUp est excellent si vos projets et vos flux de travail sont intensifs en documents.

Créer tableaux blancs et documents dans ClickUp et y associer les tâches du projet. Ensuite, organisez tous ces éléments de connaissance et collaborez avec eux, en temps réel ou non. SOPs, notes de réunion, briefs, et spécifications d'exigences - travaillez sur tout cela avec ClickUp Docs.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Documents en contexte Attachez des documents à l'élémentprojets et tâches auxquels ils se rapportent et y accéder à partir du projet ou de la tâche.

Attachez des documents à l'élémentprojets et tâches auxquels ils se rapportent et y accéder à partir du projet ou de la tâche. Relations entre documents : Créez un lien vers un document ou une tâche à partir d'un autre document.

: Créez un lien vers un document ou une tâche à partir d'un autre document. L'imbrication des pages dans les documents : Pour organiser votre contenu, divisez les documents en sous-pages imbriquées dans le document parent.

: Pour organiser votre contenu, divisez les documents en sous-pages imbriquées dans le document parent. Documents archivés : Au lieu de supprimer des documents, archivez-les. La plateforme cachera ces documents, mais les conservera pour que vous puissiez les retrouver plus tard si nécessaire.

: Au lieu de supprimer des documents, archivez-les. La plateforme cachera ces documents, mais les conservera pour que vous puissiez les retrouver plus tard si nécessaire. Formatage de texte riche : Lorsque les documents deviennent longs, les organiser avec des listes à bascule, des arrière-plans colorés et des colonnes est très efficace.

: Lorsque les documents deviennent longs, les organiser avec des listes à bascule, des arrière-plans colorés et des colonnes est très efficace. Droits d'accès personnalisés : Protégez vos documents contre les modifications non souhaitées par des publics spécifiques.

: Protégez vos documents contre les modifications non souhaitées par des publics spécifiques. Edition en temps réel : Collaborez en direct avec votre équipe sur le contenu et identifiez les membres dans les commentaires.

: Collaborez en direct avec votre équipe sur le contenu et identifiez les membres dans les commentaires. Catégories de documents : Marquez les documents avec des catégories afin d'y accéder et de les retrouver facilement.

: Marquez les documents avec des catégories afin d'y accéder et de les retrouver facilement. Modèles : Enregistrez les documents fréquemment utilisés en tant que modèles pour les consulter ultérieurement. (Consultez les modèlesmodèles de résumé exécutif!)

: Enregistrez les documents fréquemment utilisés en tant que modèles pour les consulter ultérieurement. (Consultez les modèlesmodèles de résumé exécutif!) Création de tâches : Convertissez les commentaires en tâches et assignez-les aux membres de votre équipe.

: Convertissez les commentaires en tâches et assignez-les aux membres de votre équipe. Prise en charge de Markdown : Clavier etCommandes Slash formate le contenu avec le langage Markdown.

: Clavier etCommandes Slash formate le contenu avec le langage Markdown. Formatage des blocs de code : Améliorez la lisibilité du code dans votre documentation grâce à la coloration syntaxique. Modèles wiki sont une excellente ressource pour lancer votre centre de connaissances. Pour garantir le succès durable des informations de votre équipe sur un wiki, établissez une base solide avec l'aide des modèles de wiki /%ref//

Modèle de wiki ClickUp

. Utilisez ce modèle comme un guide de démarrage rapide pour que votre équipe soit prête à créer un centre d'information bien documenté.

Facilitez l'accès aux connaissances pour tous les membres de l'équipe et accélérez la création de nouveaux contenus grâce au modèle de wiki de ClickUp

Limites de ClickUp

ClickUp offre tellement de possibilités de personnalisation que vous pourriez vous sentir un peu dépassé au début.

Vous ne trouverez pas (encore) toutes les vues de ClickUp sur l'application mobile.

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : contacter le service des ventes

G2 : 4.7/5 (6,000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Confluence - Meilleur pour la collaboration d'équipe

Via AtlassianConfluence les wikis offrent aux équipes des espaces de travail pour le partage des connaissances et visent à promouvoir la collaboration autour de ces connaissances. Les espaces de travail conviennent aux équipes et aux projets de toute taille et de tout type.

Confluence convient non seulement aux projets critiques avec des pratiques très rigoureuses, mais aussi aux équipes qui cherchent un canal pour améliorer la transparence de l'information. Comparez Notion Vs Confluence , Confluence Vs Teams /%href/ , & Confluence Vs Google Docs /%href/ !

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Arbre des pages : Une structure hiérarchique d'espaces et de pages permet de trouver le contenu rapidement et facilement.

: Une structure hiérarchique d'espaces et de pages permet de trouver le contenu rapidement et facilement. Intégration avec Jira : Connectez les problèmes Jira aux pages Confluence. De plus, ajoutez des feuilles de route Jira aux pages Confluence et mettez-les à jour en temps réel avec la macro Jira Roadmap.

: Connectez les problèmes Jira aux pages Confluence. De plus, ajoutez des feuilles de route Jira aux pages Confluence et mettez-les à jour en temps réel avec la macro Jira Roadmap. Intégration avec Trello : Intégrez des cartes et des tableaux Trello dans les pages Confluence et gérez-les en temps réel comme vous le feriez dans Trello. Inversement, attachez des pages Confluence à des cartes Trello afin de pouvoir vérifier les changements et les commentaires de la page dans le contexte des tâches.

: Intégrez des cartes et des tableaux Trello dans les pages Confluence et gérez-les en temps réel comme vous le feriez dans Trello. Inversement, attachez des pages Confluence à des cartes Trello afin de pouvoir vérifier les changements et les commentaires de la page dans le contexte des tâches. Edition en temps réel : Co-éditez les pages avec les membres de l'équipe en temps réel.

: Co-éditez les pages avec les membres de l'équipe en temps réel. Notifications : Marquez des coéquipiers ou des équipes entières et assignez-leur des tâches.

: Marquez des coéquipiers ou des équipes entières et assignez-leur des tâches. Flux personnalisé : Confluence personnalise la page d'accueil de chaque utilisateur pour afficher les espaces qu'il a récemment visités, ses projets de pages en cours et l'activité de ses pages.

: Confluence personnalise la page d'accueil de chaque utilisateur pour afficher les espaces qu'il a récemment visités, ses projets de pages en cours et l'activité de ses pages. Blogs : Créez des blogs et publiez des articles de blog dans Confluence.

: Créez des blogs et publiez des articles de blog dans Confluence. Étiquettes : Appliquez des étiquettes aux pages et aux pièces jointes pour accélérer la recherche du contenu dont vous avez besoin et trouver le contenu connexe.

Limitations de Confluence

Le niveau de détail des messages d'erreur ne répond pas toujours aux attentes des utilisateurs.

Les résultats de la recherche textuelle de documents pourraient être plus précis.

Certains utilisateurs ont signalé des difficultés à coller le contenu des pages de Confluence dans des logiciels tiers.

Prix de Confluence

Gratuit : pour dix utilisateurs (abonnement mensuel uniquement)

Standard : 5,75 $ par utilisateur (estimation)

Premium : 11 $ par utilisateur (estimation)

Entreprise : contacter les ventes

Confluence ratings and reviews

G2 : 4.1/5 (3,000+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (2,000+ reviews)

Trouve le meilleur Confluence alternatives /%href/ vous devriez savoir à propos de notre guide!

3. Zoho Learn - Le meilleur pour les connaissances structurées

Via Zoho Zoho Wiki est le logiciel wiki de Zoho qui permet de créer des référentiels de connaissances pour les équipes. Nous devons toutefois vous avertir que les fonctionnalités de Zoho Wiki appartiennent à une plateforme plus vaste, Zoho Learn, un système de gestion de l'apprentissage. Mais si vous y réfléchissez bien, une base de connaissances n'est rien d'autre qu'un référentiel d'apprentissage, et l'imbrication est donc logique.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Learn

Manuels et chapitres : Structurez l'information dans des manuels composés de plusieurs articles de connaissances liés à un sujet. Et si le sujet est suffisamment complexe, regroupez les articles en chapitres à l'intérieur du manuel.

: Structurez l'information dans des manuels composés de plusieurs articles de connaissances liés à un sujet. Et si le sujet est suffisamment complexe, regroupez les articles en chapitres à l'intérieur du manuel. Espaces dédiés : Organisez les articles et les manuels dans des espaces dédiés à des départements ou à des équipes spécifiques.

: Organisez les articles et les manuels dans des espaces dédiés à des départements ou à des équipes spécifiques. Éditeur de wiki collaboratif : Les membres de l'équipe ayant des privilèges d'accès de niveau contributeur corrigent les articles en temps réel.

: Les membres de l'équipe ayant des privilèges d'accès de niveau contributeur corrigent les articles en temps réel. Modèles personnalisés : Enregistrez des articles en tant que modèles pour les réutiliser comme point de départ pour d'autres articles.

Limites de Zoho Learn

Il ne s'intègre pas à Zoho Desk, la solution logicielle de service à la clientèle et d'assistance en ligne de Zoho, où certains clients de Zoho conservent les connaissances de leurs clients.

Il ne dispose pas d'un référentiel de modèles plus complet.

L'outil ne permet pas d'assigner plusieurs utilisateurs à chaque espace.

Prix de Zoho Learn

Gratuit :

Express : 1 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 3 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.3/5 (10 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2 commentaires)

4. Helpjuice - Meilleur pour le service client

Via HelpJuice Helpjuice est un logiciel wiki qui se positionne comme optimisé pour la niche du service client. Il affirme que son outil aide les entreprises à développer leur service à la clientèle par le biais de bases de connaissances, et ce de deux manières.

Les clients consultent eux-mêmes ces bases au lieu de contacter les équipes d'assistance technique. Et ces équipes s'appuient sur les centres de connaissances internes pour fournir le meilleur service à la clientèle.

Les meilleures caractéristiques de Helpjuice

Recherche sur mesure : Helpjuice a développé un moteur de recherche à partir de zéro, adapté à la façon dont les utilisateurs recherchent dans les bases de connaissances.

: Helpjuice a développé un moteur de recherche à partir de zéro, adapté à la façon dont les utilisateurs recherchent dans les bases de connaissances. Bases de connaissances sur site : Helpjuice a conçu plusieurs thèmes sur mesure et personnalise à la main les bases de connaissances de chaque clientbases de gestion des connaissances.

: Helpjuice a conçu plusieurs thèmes sur mesure et personnalise à la main les bases de connaissances de chaque clientbases de gestion des connaissances. Analyse complète : Obtenez des informations exploitables grâce à Helpjuice Analytics, telles que le nombre d'utilisateurs qui lisent chaque article, qui ils sont, quels articles devraient être placés dans le hub et quels articles ont besoin d'être améliorés.

: Obtenez des informations exploitables grâce à Helpjuice Analytics, telles que le nombre d'utilisateurs qui lisent chaque article, qui ils sont, quels articles devraient être placés dans le hub et quels articles ont besoin d'être améliorés. Optimisation des moteurs de recherche : Grâce à un classement élevé sur Google, les utilisateurs accèdent aux pages de Helpjuice en recherchant l'information qu'ils recherchent sur Google.

: Grâce à un classement élevé sur Google, les utilisateurs accèdent aux pages de Helpjuice en recherchant l'information qu'ils recherchent sur Google. Assistance multilingue : Assurez un service clientèle dans le monde entier grâce à des bases de connaissances en plusieurs langues. Traduisez automatiquement le contenu de Helpjuice grâce à l'apprentissage automatique et à Google Translate.

: Assurez un service clientèle dans le monde entier grâce à des bases de connaissances en plusieurs langues. Traduisez automatiquement le contenu de Helpjuice grâce à l'apprentissage automatique et à Google Translate. Collaboration en temps réel : Commentez les articles et répondez aux contributeurs en direct.

Limitations de Helpjuice

La gestion des catégories d'articles prend du temps à comprendre.

La courbe d'apprentissage pour comprendre certains modèles d'articles est un peu raide.

L'interface d'administration gagnerait à être améliorée sur le plan visuel.

Prix de Helpjuice

Démarrage : 120 $ par mois (jusqu'à 4 utilisateurs)

Run-Up : 200 $ par mois (jusqu'à 16 utilisateurs)

Premium Limited : 289 $ par mois (jusqu'à 60 utilisateurs)

Premium Illimité : 499 $ par mois (nombre d'utilisateurs illimité)

G2 : 4.3/5 (16 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (92 commentaires)

5. Slab - Meilleur pour le formatage visuel

Via Slab La dalle se présente comme un logiciel de wiki d'entreprise bien adapté aux équipes techniques et non techniques. Il est idéal pour les entreprises qui ont plusieurs équipes et qui ont besoin de wikis visuels et de capacités de formatage.

Les meilleures caractéristiques de Slab

Design visuel : Slab a fait le pari d'offrir un contenu très attrayant sur le plan visuel, ce qui réduit la nécessité d'une mise en forme poussée.

: Slab a fait le pari d'offrir un contenu très attrayant sur le plan visuel, ce qui réduit la nécessité d'une mise en forme poussée. Thèmes : Leurs wikis organisent le contenu par thème, ce qui facilite la navigation et la découverte des connaissances.

: Leurs wikis organisent le contenu par thème, ce qui facilite la navigation et la découverte des connaissances. Recherche unifiée : Les utilisateurs qui recherchent des informations sur les wikis de Slab obtiennent des résultats à travers Slab et tous les outils intégrés par les clients de Slab.

Limitations de Slab

La hiérarchie des projets et des articles n'est pas claire pour les débutants.

La référence croisée à des rubriques spécifiques dans les articles est un peu complexe du point de vue de la conception de l'interaction.

La navigation entre les différents sujets est parfois difficile.

Prix du Slab

Gratuit : 0

Startup : 6,67 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 12,5 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : contacter les ventes

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (39 commentaires)

6. GitBook - Meilleur pour la documentation des développeurs

Via GitBook GitBook a développé Public Docs, un logiciel wiki dédié à la publication de connaissances techniques. Spécialement conçu comme une plateforme de documentation, Public Docs est adapté au partage de la documentation produit et à la construction de bases de connaissances internes et d'API.

Les meilleures caractéristiques de GitBook

Demandes de modification : Suivez les modifications apportées à chaque page, comparez les versions, fusionnez et annulez les modifications.

: Suivez les modifications apportées à chaque page, comparez les versions, fusionnez et annulez les modifications. Authentification sécurisée : Les clients et les partenaires peuvent consulter la documentation en toute sécurité grâce à plusieurs plateformes d'authentification et à l'authentification unique.

: Les clients et les partenaires peuvent consulter la documentation en toute sécurité grâce à plusieurs plateformes d'authentification et à l'authentification unique. Prise en charge de la documentation destinée aux développeurs . Intégrez des blocs de code, des vidéos et des environnements sandbox en direct dans votre documentation.

. Intégrez des blocs de code, des vidéos et des environnements sandbox en direct dans votre documentation. Commentaires et discussions : Laissez des commentaires en ligne sur les pages et transformez ces commentaires en fils de discussion.

: Laissez des commentaires en ligne sur les pages et transformez ces commentaires en fils de discussion. Notifications : Notifications dans l'application et par courrier électronique concernant le nouveau contenu, les modifications importantes apportées au contenu ou les changements de visibilité des documents.

: Notifications dans l'application et par courrier électronique concernant le nouveau contenu, les modifications importantes apportées au contenu ou les changements de visibilité des documents. Git Sync : La documentation des développeurs est synchronisée avec les bases de code correspondantes.

Limitations de GitBook

La plateforme ne permet pas aux utilisateurs de la personnaliser beaucoup.

La fonction d'exportation doit être améliorée en termes de formatage.

GitBook n'offre pas d'expérience d'accueil et de documentation adaptée aux débutants et aux utilisateurs qui ne connaissent pas Git.

Prix de GitBook

Personnel : 0

Plus : 6,7 $ par utilisateur et par mois

Pro : 12,5 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : contacter les ventes

GitBook évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (81 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (15 commentaires)

7. Notion - Le meilleur pour les utilisateurs polyvalents

Via Notion Wikis de la notion ne ciblent pas une niche industrielle ou un type de documentation spécifique. Ils s'adaptent plutôt à divers types de bases de connaissances, telles que les pages d'information sur l'entreprise et les référentiels pour les directives de marque, les équipes d'ingénieurs et l'intégration des employés.

Les meilleures caractéristiques de Notion

Polyvalence : Peut répondre aux exigences des équipes de contenu ayant un rythme de production élevé, des projets de grande envergure et des projets de grande envergureDépartements RH qui ont besoin de centraliser leur matériel de formation.

: Peut répondre aux exigences des équipes de contenu ayant un rythme de production élevé, des projets de grande envergure et des projets de grande envergureDépartements RH qui ont besoin de centraliser leur matériel de formation. Blocs synchronisés : Les mises à jour automatiques du contenu changent dans tous les espaces.

: Les mises à jour automatiques du contenu changent dans tous les espaces. Intégrations : Slack, Figma, Jira, et plus encore

Limitations de Notion

Les notifications sont parfois imprécises.

La mise en place de rappels récurrents pour les sous-tâches est un peu déconcertante.

Notion ne prend pas en charge les tâches récurrentes et manque de fonctionnalités orientées vers les tâches.

Prix de Notion

Gratuit : 0

Plus : 8 $ par utilisateur et par mois

Business : 15 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : contacter le service des ventes

G2 : 4.6/5 (1000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (1000+ avis)

8. Document360 - Meilleur pour les entreprises en croissance

Via Document360 Document360 est un logiciel de wiki d'entreprise qui permet de créer des bases de connaissances pour les clients et les employés des entreprises en croissance. Ces bases de connaissances peuvent être des guides d'utilisation en ligne, des tutoriels, des notes de mise à jour, des pages de FAQ, des manuels pour les employés et des manuels de vente ou de marketing.

Les meilleures caractéristiques de Document360

Knowledge Base Assistant : Un widget pouvant être intégré dans les produits SaaS ou les sites Web affiche les bases de connaissances Document360 sur ces derniers.

: Un widget pouvant être intégré dans les produits SaaS ou les sites Web affiche les bases de connaissances Document360 sur ces derniers. Portail de la base de connaissances : Permet aux rédacteurs de contenu et aux éditeurs de contenu de travailler ensemble dans le même environnement.

: Permet aux rédacteurs de contenu et aux éditeurs de contenu de travailler ensemble dans le même environnement. Intégrations et extensions : Se connecter avec les services d'assistance, les chatbots, les outils de traduction, les logiciels d'analyse et les systèmes de collaboration d'équipe.

: Se connecter avec les services d'assistance, les chatbots, les outils de traduction, les logiciels d'analyse et les systèmes de collaboration d'équipe. API de plateforme : L'API permet d'accéder aux bases de connaissances en lecture et en écriture.

Limitations de Document360

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive.

Les utilisateurs ont signalé que le logiciel est parfois lent pour éditer ou sauvegarder des articles.

Prix de Document360

Standard : 149 $ par projet et par mois

Professionnel : 299 $ par projet et par mois

Business : 399 $ par projet et par mois

Entreprise : 599 $ par projet par mois

Enterprise Plus : contacter les ventes

G2 : 4.7/5 (325 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (157 commentaires)

9. Nuclino - Meilleur pour les lignes directrices simples

Via Nuclino Nuclino est un logiciel wiki axé sur la simplicité. Mais s'il est propre et sans encombrement, il est aussi suffisamment complet pour inclure des fonctionnalités de gestion de projet.

Nuclino meilleures fonctionnalités

Prise en charge de Markdown : Formatez le contenu à l'aide des commandes clavier Markdown.

: Formatez le contenu à l'aide des commandes clavier Markdown. Sauvegarde automatique : Enregistre automatiquement les modifications et synchronise le contenu sur tous les appareils.

: Enregistre automatiquement les modifications et synchronise le contenu sur tous les appareils. Multiples vues : Affiche les connaissances et les documents organisés en vues, telles que des listes ou des graphiques.

: Affiche les connaissances et les documents organisés en vues, telles que des listes ou des graphiques. Exportation : Enregistrez le contenu dans différents formats, tels que PDF, Word et Markdown.

Limitations de Nuclino

Certains utilisateurs de Nuclino ne recommandent pas cet outil pour les grands wikis.

Il ne s'intègre pas auxlogiciel de gestion de projet autres que Jira.

Les pages d'accueil des collections gagneraient à être modifiables.

Prix de Nuclino

Gratuit : 0

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois

Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.7/5 (20 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (49 commentaires)

10. Google Drive - Le meilleur pour les utilisateurs de l'espace de travail Google

Via Google

Vous n'avez peut-être jamais pensé à Google Drive mais vous pouvez l'utiliser pour créer des bases de connaissances. En fait, de nombreuses entreprises utilisent Google Drive comme logiciel de wiki pour que leurs employés restent sur la même longueur d'onde.

Les meilleures caractéristiques de Google

Sécurité : Protections intégrées contre les logiciels malveillants, les logiciels rançonneurs et le spam. Il fournit également un accès chiffré aux fichiers et analyse les documents pour détecter les logiciels malveillants, les logiciels rançonneurs, les spams et les tentatives d'hameçonnage.

: Protections intégrées contre les logiciels malveillants, les logiciels rançonneurs et le spam. Il fournit également un accès chiffré aux fichiers et analyse les documents pour détecter les logiciels malveillants, les logiciels rançonneurs, les spams et les tentatives d'hameçonnage. Intégration : Connexion à d'autres produits Google tels que Sheets, Docs et Slides

: Connexion à d'autres produits Google tels que Sheets, Docs et Slides Prise en charge de plusieurs types de fichiers : Modifiez des fichiers PDF et exportez des documents vers des types de fichiers tels que PDF.

: Modifiez des fichiers PDF et exportez des documents vers des types de fichiers tels que PDF. Recherche Google : La technologie de recherche Google est intégrée à Drive.

Limitations de Google

Pour les contenus complexes, il est préférable de travailler sur un ordinateur de bureau plutôt que sur un appareil mobile, en particulier pour les meilleures options de logiciels wiki

Il n'y a pas de cryptage de bout en bout, ce qui signifie que Google peut accéder aux informations stockées dans Drive.

Prix Google

Pour les particuliers : 0

Business Standard : 12 $ par utilisateur et par mois

Capterra : 4.8/5 (26 000+ avis)

Types de logiciels Wiki

Nous classons les logiciels pour sites wiki en fonction de trois critères : qui peut accéder aux wikis qu'ils sous-tendent, l'objectif de ces wikis et qui assure la maintenance du logiciel wiki. Voici les types de logiciels :

Wiki publics ou privés

Les outils wiki publics soutiennent les wikis publics, tandis que les outils wiki privés alimentent les wikis privés. La différence entre les wikis publics et privés réside dans la manière dont les utilisateurs y accèdent et dans l'identité de ces utilisateurs.

Les wikis publics, tels que Wikipédia, sont accessibles à tous les internautes. En revanche, les wikis privés - ou wikis internes - sont accessibles à un nombre limité de personnes par le biais d'une authentification.

Les entreprises utilisent les wikis privés pour partager des connaissances entre leurs employés. Mais une entreprise peut également utiliser des wikis publics pour communiquer des informations sur les produits aux utilisateurs et des informations sur les projets aux clients.

Wikis personnels ou d'entreprise

Comme pour les logiciels de wikis publics et privés, les outils de wikis personnels et d'entreprise sont à la base des wikis personnels ou d'entreprise, respectivement. Les wikis d'entreprise peuvent avoir une finalité commerciale et appartenir à une organisation, tandis qu'un wiki peut avoir une finalité récréative et appartenir à un individu.

Wiki hébergé dans le nuage ou wiki auto-hébergé

Si vous choisissez un logiciel wiki auto-hébergé, vous devez l'installer sur vos serveurs. Vous devez également constituer une équipe de professionnels de l'informatique pour en assurer la maintenance. De plus, les membres de l'équipe doivent être en mesure de personnaliser et de développer des logiciels wiki à code source ouvert, ce qui est coûteux.

Toutefois, les sociétés d'hébergement proposent des logiciels wiki hébergés dans le nuage, c'est-à-dire des logiciels en tant que service. Les hébergeurs garantissent la sécurité des informations que vous conservez sur votre site wiki hébergé dans les nuages. Ils assurent également la maintenance régulière de ce logiciel en le mettant à jour et en développant de nouvelles fonctionnalités ou en améliorant les fonctionnalités existantes.

Exemples de contenu sur un logiciel wiki auto-hébergé

Et comme le logiciel wiki auto-hébergé est en ligne, les membres de l'équipe, les clients ou les utilisateurs peuvent accéder à une plateforme wiki à tout moment et en tout lieu. Un wiki d'entreprise ou un moteur wiki comprend généralement :

Informations sur l'entreprise : Mission, vision et valeurs

: Mission, vision et valeurs Organigramme : Structure de l'entreprise, répartition des départements et répertoires des employés

: Structure de l'entreprise, répartition des départements et répertoires des employés Manuels d'employés : Politiques de l'entreprise, avantages, règles et conditions

: Politiques de l'entreprise, avantages, règles et conditions Les lignes directrices de la marque : Ton, logos, palettes de couleurs et matériel de presse

: Ton, logos, palettes de couleurs et matériel de presse Données sur l'industrie : Analyse de la concurrence et enquêtes ou rapports sectoriels

: Analyse de la concurrence et enquêtes ou rapports sectoriels Contenu interne : Meilleures pratiques, guides, fiches de vente et tutoriels sur les produits

Que faut-il rechercher dans un logiciel Wiki ?

Nous avons déjà mentionné quelques caractéristiques des wikis, mais que devrait utiliser votre entreprise ? Les wikis doivent être adaptés à votre organisation et accessibles à tous, en particulier aux utilisateurs non techniques. Voici quelques caractéristiques à prendre en compte :

Fonctions de recherche : Le meilleur logiciel wiki permet à votre équipe, à vos clients ou aux utilisateurs de rechercher et de trouver rapidement l'information exacte. Un wiki d'entreprise doit disposer d'une fonction de recherche et d'une intention précises.

: Le meilleur logiciel wiki permet à votre équipe, à vos clients ou aux utilisateurs de rechercher et de trouver rapidement l'information exacte. Un wiki d'entreprise doit disposer d'une fonction de recherche et d'une intention précises. Navigation : Des hiérarchies de contenu organisées sont essentielles pour permettre aux utilisateurs d'explorer le contenu de votre logiciel wiki et d'utiliser des outils tels que les référentiels wiki deliens bidirectionnels.

: Des hiérarchies de contenu organisées sont essentielles pour permettre aux utilisateurs d'explorer le contenu de votre logiciel wiki et d'utiliser des outils tels que les référentiels wiki deliens bidirectionnels. Collaboration : La création, l'édition et la mise à jour permanente du contenu sont indispensables pour un logiciel wiki. La mise en forme, l'ajout de contenu et l'inclusion d'images, de liens ou de code doivent être simples.

: La création, l'édition et la mise à jour permanente du contenu sont indispensables pour un logiciel wiki. La mise en forme, l'ajout de contenu et l'inclusion d'images, de liens ou de code doivent être simples. Historique des versions : Les meilleurs outils wiki assurent le suivi de toutes les modifications apportées à vos pages wiki afin de garantir la responsabilité, ce qui est essentiel pour les logiciels wiki à code source ouvert. Ils vous permettent également de revenir en toute sécurité aux versions précédentes.

: Les meilleurs outils wiki assurent le suivi de toutes les modifications apportées à vos pages wiki afin de garantir la responsabilité, ce qui est essentiel pour les logiciels wiki à code source ouvert. Ils vous permettent également de revenir en toute sécurité aux versions précédentes. Authentification et gestion des accès : Votre solution wiki peut ne pas être un wiki public et contenir des informations privées sur votre entreprise. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un outil qui vous permette de vous assurer que les contenus sensibles restent verrouillés.

: Votre solution wiki peut ne pas être un wiki public et contenir des informations privées sur votre entreprise. Dans tous les cas, vous avez besoin d'un outil qui vous permette de vous assurer que les contenus sensibles restent verrouillés. Intégrations : Des intégrations tierces entre votre logiciel wiki et d'autres applications permettent de connecter des données et des analyses à vos pages.

: Des intégrations tierces entre votre logiciel wiki et d'autres applications permettent de connecter des données et des analyses à vos pages. Documentation et assistance aux utilisateurs : Si vous avez besoin d'héberger un centre d'aide, votre solution wiki doit pouvoir fonctionner comme un espace centralisé pour vos utilisateurs et votre contenu.

: Si vous avez besoin d'héberger un centre d'aide, votre solution wiki doit pouvoir fonctionner comme un espace centralisé pour vos utilisateurs et votre contenu. Modèles et personnalisation : Si la conception de votre wiki à partir de zéro est un défi, voire un découragement, recherchez des outils wiki avec des modèles intégrés.

Quel logiciel wiki convient le mieux à votre équipe ?

Choisir les meilleurs outils logiciels wiki n'est pas une mince affaire. Vous avez besoin d'un logiciel wiki complexe pour une expérience utilisateur et un centre de connaissances plus avancés et sophistiqués.

Il est judicieux de choisir le logiciel wiki qui permet aux utilisateurs de créer et d'éditer des pages facilement, même pour des projets complexes et de grande envergure. C'est là que ClickUp est la clé !

Avec des fonctionnalités puissantes telles que le contrôle de version, le contrôle d'accès et les capacités de recherche, les utilisateurs peuvent gérer efficacement et naviguer à travers une grande quantité d'informations dans ClickUp Docs.

En outre, ClickUp est un excellent logiciel wiki car il offre des options de personnalisation avancées, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs besoins et préférences spécifiques.

Vous voulez voir comment ClickUp fonctionne en tant que wiki ? Créez votre espace de travail gratuit dès aujourd'hui !