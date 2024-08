10 modèles gratuits de résumé analytique dans Word, Slides et ClickUp

Les résumés analytiques sont un élément clé de tout plan d'entreprise et leur succès est déterminant !

Bien qu'il s'agisse d'un petit élément d'une proposition plus vaste, les résumés analytiques ont un rôle important à jouer dans les domaines suivants gestion de projet et seront lus par chaque partie prenante, supérieur ou investisseur que vous espérez impressionner. Ils doivent donc être traités avec soin.

Votre résumé doit être court et agréable, mais il doit aussi être percutant. À la différence d'un résumé, le sommaire fournit une version condensée de ce que votre proposition de projet explique en long et en large. Il s'agit en quelque sorte de la version la plus marquante ou de la version SparkNotes de votre proposition de projet documents de projet plus détaillés .

Le fait est que les résumés analytiques sont axés sur la stratégie. Ils sont peut-être brefs, mais ils sont intentionnels ! Et il existe un secret pour réussir à chaque fois le résumé parfait de votre proposition : les modèles 🙂

Les modèles de résumé sont le seul moyen infaillible de garantir que vous abordez les points les plus percutants, à chaque fois. De plus, ils vous aident à gagner du temps de les rédiger et de rendre le processus global nettement moins stressant et plus facile à formuler.

Suivez-nous pour en savoir plus sur les modèles de résumé et sur les caractéristiques indispensables à rechercher avant de les télécharger. Accédez même à 10 des meilleurs modèles gratuits de résumé pour tout type de proposition ! Que vous utilisiez ClickUp, Word, PowerPoint ou autre, nous avons un modèle qui facilitera considérablement vos résumés. 🙌🏼

Qu'est-ce qu'un modèle de résumé ?

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un résumé ?

Un résumé résume les points clés d'un rapport ou d'une proposition de grande envergure en un document bref et facile à digérer. Ce résumé donne au lecteur une bonne idée de ce qui l'attend et reprend les principaux éléments du rapport, y compris les éléments suivants le plan du projet le problème qu'il vise à résoudre, le portée du projet les ventilations des coûts, OKRs et bien d'autres choses encore.

La longueur de votre résumé variera en fonction de la complexité de votre projet, mais une bonne règle de base consiste à le considérer comme une "section" plutôt que comme un document à part entière.

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement

En ce qui concerne les résumés exécutifs dans le domaine de la gestion de projet, voici les cinq principaux points à couvrir dans votre résumé exécutif :

Description du projet : C'est ainsi que vous allez accrocher votre lecteur ! Tenez-vous en à deux ou trois phrases qui résument le projet et son objectif. Le problème que vous résolvez : Pourquoi fabriquez-vous ce produit ? Profitez de cette occasion pour expliquer pourquoi les gens ont besoin de cette solution. Analyse du marché : Il s'agit de votre public cible, des recherches que vous avez effectuées et des données qui expliquent pourquoi votre produit aura du succès. Le processus : Sans aller trop loin dans le déroulement des opérations, que faudra-t-il pour que ce projet voie le jour ? Décrivez les ressources, le budget, les personnes et le temps nécessaires à la réalisation de votre projet. Projections futures et étapes suivantes : Quel est l'intérêt pour le lecteur ? Comment ce projet va-t-il générer des bénéfices pour les personnes impliquées et quelles sont les prochaines étapes à franchir pour atteindre les objectifs fixés ? l'objectif du projet ?

Cela semble beaucoup à retenir, n'est-ce pas ?

Alors, soulagez votre processus de résumé en investissant votre temps de manière plus productive dans un modèle de résumé exécutif personnalisable qui garantit des résultats ! Considérez votre modèle de résumé comme des roues d'entraînement sur un vélo ou des pare-chocs au bowling - sauf que tout le monde les utilise, même les chefs de projet les plus chevronnés !

Comme d'autres modèles de gestion de projet ces documents préétablis vous guideront dans la bonne direction, quel que soit votre budget ou le type de projet ! Les meilleurs modèles sont faciles à utiliser, à partager et à compléter votre projet logiciel de gestion de projet . De cette manière, votre proposition de projet, votre résumé, votre flux de travail et vos progrès peuvent tous exister sur la même plateforme. Cela vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de rationaliser les processus et de faire en sorte que votre équipe de gestion soit sur la même longueur d'onde.

Mais qu'attendez-vous d'autre de votre modèle de résumé ?

Principales caractéristiques à rechercher dans les modèles de résumé analytique

Nous avons abordé les cinq grandes sections d'un executive summary réussi, mais quelles sont les caractéristiques à rechercher dans le modèle actuel ?

Très visuel : Lorsque l'on parle de résumé, il est facile de penser à une page blanche. Au contraire, vous devez considérer votre résumé comme une aide à la présentation. Plus votre résumé est visuel, attrayant et intéressant, plus il sera facile pour les parties prenantes de le comprendre. La prochaine fois que vous ouvrirez un nouveau document, essayez de regarder logiciel de tableau blanc numérique pour approfondir votre résumé.

Collaboration outils : L'édition en direct, les commentaires, les @mentions et le partage d'écran sont des atouts considérables pour votre modèle. Le résumé sera d'autant plus solide qu'il aura été examiné par plusieurs personnes, et les fonctions de collaboration aideront l'équipe à travailler ensemble et à présenter les uns à côté des autres sans se chevaucher !

Plusieurs membres de l'équipe éditent un document en même temps dans ClickUp Docs

Partage et autorisations : Assurez-vous que votre résumé est accessible ! Tout le monde n'utilisera pas le même logiciel de gestion de projet que votre équipe, mais les options de partage et d'autorisation personnalisées vous permettront de choisir qui peut modifier, visualiser et distribuer votre travail.

Intégrations : Un plus grand nombre d'intégrations vous permettra d'ajouter plus de contexte à votre résumé et de le rendre plus utile à long terme. L'intégration, en particulier ! En ajoutant des données importantes, des médias, des graphiques et des liens, votre résumé sera bien plus qu'un simple document.

10 modèles de résumé gratuits à essayer absolument

Les résumés exécutifs sont des tâches étonnamment courtes !

Bien qu'ils soient brefs, ils nécessitent beaucoup de travail, de stratégie et de réflexion pour garantir leur succès. Et comme le résumé sera consulté par toutes les personnes concernées et sera parfois la première chose qu'elles verront, il est essentiel qu'il soit toujours bien fait.

Alors, avant de passer une seconde de plus à transpirer devant votre proposition de plusieurs pages, consultez l'un de ces 10 documents gratuits exemples de résumé exécutif pour lancer votre message stratégique.

1. ClickUp Executive Summary Doc Template

ClickUp Executive Summary Doc Template

Voici le Modèle de document de synthèse ClickUp pour vous aider à rédiger une accroche convaincante pour votre proposition de projet. Vous saurez exactement ce qu'il faut ajouter grâce à la question directrice qui figure en tête de chaque section. Une fois que vous avez terminé, supprimez les questions pour un document plus propre ! 🤩

Vous pouvez expliquer la proposition de valeur de votre proposition à votre public (comme les investisseurs potentiels) grâce aux fonctionnalités interactives de ce modèle. Fournissez des détails sur votre plan d'affaires ou proposition de projet, y compris la déclaration de mission de l'entreprise, les buts, les objectifs du projet les produits et le marché cible.

Le document divise les sujets clés en sections, de sorte que vous n'aurez pas à passer plus de temps à la mise en forme ! Les points forts du modèle sont les suivants :

Aperçu du projet : Une brève description du projet proposé

: Une brève description du projet proposé Problématique ciblée : Le retour d'information du client ou le problème que le projet vise à résoudre

ciblée : Le retour d'information du client ou le problème que le projet vise à résoudre Points forts du projet : Résultats de l'analyse de marché et points forts du projet

: Résultats de l'analyse de marché et points forts du projet Finances : Projections et besoins financiers

Astuce : Personnalisez votre modèle de résumé avec votre marque et vos informations de base. Ensuite, sauvegardez-le et appliquez-le à de futurs résumés exécutifs afin d'avoir toujours accès à des documents pré-remplis à tout moment ! Télécharger ce modèle

2. ClickUp Whiteboard Modèle de résumé exécutif

Modèle de résumé exécutif du tableau blanc ClickUp

Modèle de résumé pour tableau blanc de ClickUp est un outil parfait pour les chefs de projet qui souhaitent que leur résumé soit une expérience interactive qui maintienne l'attention du lecteur tout au long de votre présentation.

Avec un tableau blanc numérique, vous pouvez communiquer vos idées visuellement et faire une impression durable sur votre public. Vous aurez également besoin d'un ensemble de outils de productivité pour organiser vos idées, créer des graphiques, annoter des images et assigner des tâches réalisables. 🎯

Entrer : Tableaux blancs ClickUp !

En utilisant le tableau blanc de ClickUp comme outil de synthèse, votre contenu peut servir de canevas de travail et de présentation attrayante du début à la fin.

Les tableaux blancs ClickUp offrent des fonctions d'intégration, d'édition de texte enrichi, de liens vers des ressources, et bien plus encore, pour faciliter la conception de résumés exécutifs. Dans leur forme de base, les tableaux blancs sont constitués de ces éléments puissants :

ClickUp Cards (tâches) que vous pouvez ajouter au tableau blanc au fur et à mesure que vous travaillez sur vos idées

(tâches) que vous pouvez ajouter au tableau blanc au fur et à mesure que vous travaillez sur vos idées Objets (formes, notes autocollantes, images)

(formes, notes autocollantes, images) Connecteurs (flèches, lignes)

Vous ne savez pas quelles sont les premières étapes à suivre sur votre tableau blanc ? Nous avons prévu un guide de démarrage dans le modèle ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de mémo exécutif ClickUp

Modèle de mémo exécutif ClickUp

Comme les résumés exécutifs, les mémos exécutifs mémos sont des documents courts contenant les informations les plus récentes sur un projet à l'intention des principales parties prenantes. L'objectif d'un mémo exécutif est de communiquer des informations importantes au public visé, telles que l'état d'avancement d'un projet, les politiques ou les procédures et processus interfonctionnels de l'entreprise.

En fonction de la fréquence à laquelle votre public s'attend à recevoir un mémo exécutif dans sa boîte de réception, vous devriez commencer à créer un wiki central où tous vos mémos seront stockés à des fins d'archivage.

En réalité, les calendriers, les produits à livrer, les parties prenantes et les collaborateurs d'un projet donné sont susceptibles de changer à un moment ou à un autre. Dans certains cas, nous sommes tellement accaparés par le travail que nous négligeons de mettre à jour la documentation pendant des jours ou des semaines. 🗓

ClickUp Docs s'intègre de manière transparente dans vos tâches et vos projets. Vous n'êtes qu'à quelques clics de récupérer toute documentation à référencer ou à mettre à jour au sein de la plateforme.

Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui ! Connectez le Modèle de note de service ClickUp vous pouvez ajouter des liens vers des flux de travail en créant des sous-pages imbriquées pour chaque note dans le modèle et en reliant les sous-pages aux notes de service. Vos parties prenantes apprécieront la trace numérique ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de résumé de programme ClickUp

Modèle de résumé du programme ClickUp

La durée de réalisation d'un programme peut varier de quelques mois à plusieurs années. Contrairement aux projets, ils concernent les avantages, la transformation et le changement de l'organisation. Pour ce type de proposition, nous ne pouvons pas utiliser un modèle de résumé de base ! Modèle de résumé de programme de ClickUp vous offre un guichet unique pour créer une vue d'ensemble des programmes que vous menez au sein de l'organisation. ⚡️

Pour être le plus efficace possible, votre document de synthèse du programme doit comporter les sections suivantes :

Nom et objectif du programme : Indiquez clairement le nom du programme et fournissez une brève description de son but et de ses objectifs

: Indiquez clairement le nom du programme et fournissez une brève description de son but et de ses objectifs Public cible ou bénéficiaires : Identifier le public cible ou les bénéficiaires du programme ou de l'initiative (et toute information démographique pertinente)

: Identifier le public cible ou les bénéficiaires du programme ou de l'initiative (et toute information démographique pertinente) Les activités clés et étapes du projet : Fournir une vue d'ensemble du calendrier, y compris les dates de début et de fin, et les principales phases

étapes du projet : Fournir une vue d'ensemble du calendrier, y compris les dates de début et de fin, et les principales phases Résultats et impact mesurables : Identifier les résultats ou l'impact mesurables que le programme est censé atteindre et la manière dont ils seront évalués

: Identifier les résultats ou l'impact mesurables que le programme est censé atteindre et la manière dont ils seront évalués Financement et partenaires : Fournissez des informations sur la source de financement et sur les partenaires ou collaborateurs impliqués dans le programme ou l'initiative Télécharger ce modèle Check out our detailed guide de gestion de programme pour des conseils, des exemples et des caractéristiques pour un programme réussi!

5. Modèle de rapport de synthèse des salaires ClickUp

Créez des liens partageables et gérez les autorisations pour les équipes, les invités ou l'accès public

Un rapport de synthèse sur la paie des salariés est généralement préparé à l'intention du personnel des ressources humaines ou des finances chargé du traitement des salaires. Dans ce rapport, les charges salariales sont résumées pour la période spécifiée, par exemple un mois ou un trimestre dans le passé.

Lors de l'examen des salaires, la direction s'assure du respect de la législation du travail et examine les dépenses salariales par rapport au budget. Le rapport de paie a plusieurs utilisations, notamment l'identification des écarts ou des erreurs qui pourraient survenir dans le processus de paie et le suivi de l'avancement des projets ou des initiatives liés à la paie. 📊

Vous pouvez collaborer avec vos partenaires interfonctionnels grâce aux outils suivants Modèle de rapport de synthèse des salaires de ClickUp et ne perdez pas de temps à envoyer des courriels ! Il suffit de surligner n'importe quel texte pour ajouter un commentaire, ou @mentionner les membres pour rappeler les actions à entreprendre.

Tout au long du modèle, vous trouverez des tableaux organisés similaires à ceux d'une feuille de calcul dans un document ClickUp. Une fois que vous aurez fini de modifier le modèle, vous pourrez mettre à jour les paramètres du document pour protéger le contenu et le partager avec votre équipe. Télécharger ce modèle

6. Modèle de rapport du conseil d'administration ClickUp

Modèle de rapport du conseil d'administration ClickUp

Un rapport de conseil d'administration est un document qui donne un aperçu des progrès, des performances, des stratégies et de la santé d'une organisation. Il contient généralement des informations sur les finances, les opérations et les objectifs de l'entreprise. Le personnel et les activités de l'entreprise sont également inclus si des changements majeurs ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu. 🔮

Dans ce Modèle de rapport du conseil d'administration ClickUp dans ce modèle, vous trouverez des conseils et des illustrations qui vous aideront à créer un rapport professionnel :

Domaines clés : Les objectifs du projet qui ont été fixés au début de l'année et une ventilation des mises à jour mensuelles

: Les objectifs du projet qui ont été fixés au début de l'année et une ventilation des mises à jour mensuelles Facteurs critiques de succès : Facteurs clés de succès : Indicateurs clés de performance(KPI) pertinents et critiques pour le conseil d'administration* Financials : Mise à jour de la santé financière de l'entreprise et ventilation des chiffres d'un mois sur l'autre

: Facteurs clés de succès Financials : Mise à jour de la santé financière de l'entreprise et ventilation des chiffres d'un mois sur l'autre Défis et plans d'action : Tâches en cours pour résoudre les problèmes Télécharger ce modèle Download modèles de charte de projet pour établir la portée de votre projet!

7. Modèle de rapport exécutif sur l'état d'avancement d'un projet ClickUp

Modèle de rapport exécutif sur l'état d'avancement du projet ClickUp

Voici le modèle Modèle de rapport exécutif ClickUp sur l'état d'avancement d'un projet si vos cadres aiment visualiser la performance du projet !

En utilisant la visualisation, des données et des informations complexes peuvent être rendues plus faciles à comprendre et accessibles. Ceci est pertinent pour les cadres supérieurs qui peuvent ne pas être activement impliqués dans les opérations quotidiennes du projet.🛠

Le modèle comprend différentes vues de tâches (liste, tableau Kanban, calendrier et tableau) pour comparer les performances du projet par rapport aux objectifs ou aux points de référence. Les résultats ? Des décisions mieux informées et heures économisées de construire des rapports éphémères !

Astuce : Ajoutez une vue Gantt à votre modèle et visualisez plusieurs projets en un seul endroit ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de résumé exécutif Microsoft Word

via Microsoft Le plan simple de ce document Word vous aidera à rédiger un résumé. Il comprend des sections sur les objectifs de l'entreprise, les publics cibles, la concurrence, les risques et les opportunités, qui vous guideront dans le processus de création de votre document.

Les éléments visuels tels que les tableaux, les diagrammes et les graphiques suscitent l'intérêt de votre public mieux que tout autre type de contenu, alors n'oubliez pas de les inclure dans votre document. 🎨

Nous savons que la création de visuels dans Word est une tâche qui prend du temps, alors voici quelques guides pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre contenu visuel !

via Modèle de diapositive Une liste de modèles de présentation ne serait pas complète sans le modèle PowerPoint Executive Summary ! Il s'agit d'un modèle à trois listes utilisé pour présenter les objectifs de l'entreprise sur une diapositive d'une page.

Les résumés analytiques simplifient le contenu de votre proposition de projet, mais vous voulez toujours donner autant d'informations à votre public, afin qu'il ait une vue d'ensemble.

Ce modèle serait parfait à utiliser pour les investisseurs ou les parties prenantes qui demandent des informations clés en un seul instant. 📸

Astuce : Une alternative visuelle serait le modèle n°2 de cette liste - le modèle de résumé exécutif ClickUp Whiteboard. En tant que présentateur disposant d'un tableau blanc, vous avez la liberté de transformer votre présentation statique en une présentation interactive avec des formes et des images ! Télécharger ce modèle

10. Modèle de sommaire exécutif Google Slides

via Google Google Slides est un puissant outil de outil de présentation qui offre un large éventail de fonctions et de possibilités. Collaborez en temps réel avec d'autres personnes, intégrez des éléments multimédias et ajoutez des animations et des transitions ! Il s'intègre à d'autres produits Google, tels que Google Drive, ce qui facilite l'accès aux présentations et leur partage. 🔗

Le modèle de résumé exécutif Google Slides couvre un schéma de base pour développer un résumé exécutif. Utilisez les sections incluses ou dressez une liste des points importants que vous souhaitez.. couvrir au cours d'une réunion . Cette liste peut être aussi simple que la description de l'entreprise, les produits ou services, l'analyse du marché, l'avantage concurrentiel et des informations financières. Télécharger ce modèle

Qui bénéficie de l'utilisation d'un modèle de résumé analytique ?

**Les start-ups et les petites entreprises peuvent utiliser un executive summary pour attirer des investisseurs, des partenaires et des clients potentiels. Le résumé leur permet de présenter de manière exhaustive leur modèle d'entreprise, leurs stratégies, leurs objectifs et leur plan d'ensemble sans entrer dans les moindres détails, ce qui leur permet de gagner du temps tout en suscitant l'intérêt.

Investisseurs: Un résumé est un outil précieux qui permet aux investisseurs de se faire une idée d'une entreprise ou d'une opportunité d'investissement potentielle en y consacrant un minimum de temps. Il met en évidence les éléments clés d'une proposition ou d'un plan d'affaires, les aidant ainsi à prendre des décisions efficaces et éclairées.

En résumé, choisissez un modèle de résumé exécutif par ClickUp

Votre résumé doit compléter votre proposition commerciale ou votre rapport, de la même manière que votre modèle de résumé doit compléter votre logiciel de gestion de projet !

Avec les relations ClickUp, il est facile de lier les tâches et les documents à partir de l'espace de travail

La création de votre résumé exécutif à l'aide d'un modèle conçu pour stimuler votre productivité permettra à vos efforts, à votre équipe et à votre projet d'aller plus loin sur le long terme. De plus, vous gagnerez un temps précieux dans le processus de planification.

Utilisation Docs ClickUp son système de gestion des documents à la manière de Kanban Vue du tableau et Tableaux blancs ne sont que quelques-unes des nombreuses façons dont vous pouvez donner vie à votre résumé - et les modèles rendent l'expérience encore plus facile ! Mais le plus beau, c'est que vous pouvez passer aux étapes suivantes directement à partir du résumé Vous pouvez passer aux étapes suivantes directement à partir du résumé lui-même, ce qui rend votre document plus précieux tout au long du processus de projet.

Convertit facilement les éléments d'un tableau blanc ClickUp en tâches

ClickUp est la seule plateforme de productivité suffisamment puissante pour rassembler tout votre travail à travers les applications dans un hub centralisé. Avec plus de 15 façons très visuelles de construire votre flux de travail, un un riche ensemble de fonctionnalités , plus de 1 000 intégrations et des centaines de modèles personnalisables pour chaque cas d'utilisation, ClickUp crée des solutions pour des équipes de toute taille et de tout type tous les plans tarifaires .

Accédez à ClickUp Docs, Whiteboards, Board view, tâches illimitées, et bien plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui.