Notion vs Confluence : Quel est le meilleur logiciel de gestion de documents en 2024 ?

L'environnement de travail numérique moderne évolue continuellement, entraînant une demande accrue d'outils de collaboration efficaces. Le bon logiciel peut faire une différence significative dans la documentation des idées, la gestion des projets ou l'encouragement d'un travail d'équipe efficace.

Au fil des ans, Confluence a été populaire pour les organisations et les petites entreprises à la recherche d'un logiciel de gestion de projet de collaboration fiable. Cependant, Notion, un nouveau venu sur le marché des solutions de productivité, a diversifié le paysage du marché.

Si vous vous trouvez à contempler entre Confluence vs Notion, cet article vous donnera la primeur sur chacun d'eux afin que vous puissiez prendre une décision éclairée. Nous examinerons chaque plateforme de près, en soulignant ses forces, ses faiblesses, ses fonctionnalités uniques, ses prix et les avis des utilisateurs.

et si ces deux options vous laissent sur votre faim, nous vous présenterons une autre option qui pourrait bien vous surprendre par sa polyvalence

Qu'est-ce que Notion ?

Notion est un nouveau venu relatif, lancé en 2016, et est rapidement devenu un favori pour les petites équipes et l'utilisation personnelle. Son attrait réside dans ses possibilités presque illimitées, permettant à chacun d'exploiter ses grandes fonctionnalités.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/notion.png Exemple d'interface de Notion /$$img/

Prise de notes en Notion Beaucoup de gens pensent que c'est le meilleur outil pour simplifier la façon dont vous construisez des wikis, documentez les feuilles de route des produits, organisez des les notes de réunion les utilisateurs peuvent ainsi planifier des sprints, créer des plans de projet, intégrer des employés, et bien plus encore.

Notion fonctionnalités

Notion a rapidement gagné en popularité en tant qu'outil de travail plus accommodant alternative à Confluence avec un intervalle plus large d'intégrations, des tableaux Kanban détaillés et une structure générale plus conviviale.

1. Flexibilité et personnalisation

Notion offre beaucoup de flexibilité et de personnalisation pour les entreprises et les utilisateurs personnels. Vous pouvez l'utiliser pour créer divers documents, notamment des wikis des bases de données et des forfaits de projet. Confluence est également flexible, mais Notion offre plus d'options de personnalisation.

2. Une multitude d'intégrations

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-integrations-product-example.png notion d'intégration Exemple de produit /%img%/

Notion s'intègre même avec Jira d'Atlassian

Notion s'intègre à un large intervalle d'options tierces, notamment Google Drive, Dropbox et Slack. Confluence a moins d'intégrations, donc il peut ne pas être un bon ajustement pour les équipes qui utilisent beaucoup d'applications différentes.

3. Application mobile

Notion propose également une application mobile native, permettant aux personnes d'accéder aux documents et aux projets en déplacement. La possibilité pour les utilisateurs uniques de travailler de n'importe où augmente la productivité et l'efficacité, en particulier pour les équipes dont les membres sont télétravaillés. Confluence ne fait pas d'application mobile native, vous devrez donc utiliser la version web si vous souhaitez accéder à vos documents sur un appareil mobile.

4. Sous-pages intégrées

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-subpage-feature-example.png exemple de fonctionnalité de sous-page de notion /%img%/

Exemple d'une sous-page Notion sur une page vide

La création et l'intégration de sous-pages dans un document aident les équipes à organiser leur contenu de manière efficace. "Notion est l'outil de cerveau numérique dont vous avez besoin pour votre entreprise !", a déclaré un évaluateur. Il est conçu pour aider les entreprises et les équipes à construire une architecture d'information de base dont la complexité peut évoluer en fonction des besoins.

Prix de Notion

Personnel : Free

: Free Personnel Pro : 4 $ par mois si vous payez annuellement / 5 $ par mois si vous payez mensuellement

: 4 $ par mois si vous payez annuellement / 5 $ par mois si vous payez mensuellement Teams : 8$ par utilisateur et par mois si vous payez annuellement / 10$ par utilisateur et par mois si vous payez mensuellement

: 8$ par utilisateur et par mois si vous payez annuellement / 10$ par utilisateur et par mois si vous payez mensuellement Enterprise : Contactez-nous pour une tarification personnalisée

Qu'est-ce que Confluence ?

Atlassian Confluence, lancé en 2004, est une solution mature et fiable à laquelle font confiance plus de 60 000 clients et grandes entreprises dans le monde entier. Bien qu'elle soit moins polyvalente que Notion, elle est davantage axée sur un outil de collaboration et de documentation efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Confluence-Dashboard.jpeg

/$$img/

Un exemple de La méthode de Confluence Hub Tableaux de bord

Confluence est un bon choix pour les équipes qui ont besoin d'un outil de collaboration fiable et riche en fonctionnalités, comme un alternative à Notion . Il est particulièrement bien adapté aux équipes qui utilisent Jira ou Trello, car il s'intègre parfaitement à ces produits.

Confluence est une solution plus fiable et plus ciblée pour collaboration documentaire et logiciels la documentation si votre organisation ne s'appuie pas sur des intégrations tierces étendues.

Fonctionnalités de Confluence

Confluence a été salué comme une solution plus fiable et plus ciblée pour la collaboration documentaire et est placé dans les favoris des équipes d'ingénieurs en raison des intégrations avec des outils logiciels essentiels.

1. Intégrations transparentes avec Jira et d'autres produits Atlassian

Confluence s'intègre de manière transparente à Jira et à d'autres logiciels Atlassian, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes qui utilisent ces outils. Notion a des intégrations moins transparentes avec ces outils, de sorte qu'il peut ne pas être un bon ajustement pour les équipes qui dépendent de l'intégration avec ces autres outils.

2. Un design visuellement attrayant et une excellente interface utilisateur

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Confluence.png Outils DevOps : Capture d'écran de la page échantillon de Confluence sur l'escalade /%img%/

Via Confluence

Confluence a un design visuellement attrayant et une excellente interface utilisateur. Les pages sont faciles à lire et à parcourir, et l'aspect général est très propre. L'interface utilisateur de Notion n'est pas aussi soignée, et certains la trouvent encombrée et difficile à parcourir.

3. Contrôle de version

Contrairement à Notion, Confluence dispose d'un système de contrôle de version intégré, ce qui vous permet de suivre facilement les modifications apportées aux documents. Sans système de contrôle de version intégré, votre organisation devra utiliser une application tierce si vous avez besoin de cette fonctionnalité.

4. Modèles de bonnes pratiques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Confluence-Templates-1400x682.png

/$$$img/

Les modèles intégrés de Confluence

Confluence offre un large intervalle de modèles pré-fabriqués qui vous permettent de vous lancer rapidement et facilement dans la création de wikis et d'articles de connaissance. Ces documents agissent comme des guides étape par étape pour vous aider à rédiger des documents et des contenus clés pour la collaboration sans partir de zéro.

Dans l'ensemble, Confluence est un excellent choix pour les équipes qui ont besoin d'un outil de collaboration fiable et riche en fonctionnalités. Il est particulièrement bien adapté aux équipes qui utilisent Jira ou d'autres produits Atlassian.

Prix de Confluence

Gratuit jusqu'à 10 utilisateurs, mais avec un accès limité

jusqu'à 10 utilisateurs, mais avec un accès limité Standard : 5,75 $ par utilisateur et par mois

: 5,75 $ par utilisateur et par mois Premium : 11 $ par utilisateur et par mois

: 11 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contacter pour une tarification personnalisée

G2 : 4.1/5 (3,540+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (2,900+ commentaires)

Confluence vs. Notion : Qui gagne ?

Confluence et Notion sont tous deux d'excellents outils, mais ils présentent des forces et des faiblesses différentes. La principale différence entre Notion et Confluence est la maturité et la flexibilité. Confluence est un produit plus mature avec un intervalle d'utilisation plus large, tandis que Notion est une option de gestion de projet plus polyvalente pour les tâches. La meilleure solution de gestion de projet pour vous dépendra de vos besoins et exigences spécifiques.

Personnalisation

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-subpage-feature-example.png exemple de fonctionnalité de sous-page de notion /%img%/

Un exemple de sous-page dans Notion, avec les options de personnalisation et de modèles disponibles

Confluence et Notion offrent tous deux de puissantes capacités de personnalisation qui vous permettent de générer et d'organiser le contenu de la manière la plus adaptée à vos besoins. Tout de même, Notion tend à offrir plus d'options de personnalisation que Confluence, vous permettant de tout adapter, de la disposition et de la conception de vos pages aux fonctions spécifiques de vos bases de données et de vos intégrations.

Cela étant dit, Notion est souvent considéré comme plus individuel outil de productivité plutôt qu'une plateforme de collaboration d'équipe comme Confluence.

Bien que les deux permettent la collaboration et le partage des connaissances entre plusieurs utilisateurs, Confluence est spécifiquement conçu pour les grandes entreprises et organisations, offrant un intervalle de fonctionnalités telles que les contrôles d'accès, les permissions des utilisateurs et les analyses d'équipe qui sont essentielles pour la gestion de projets et de flux de travail à grande échelle.

Collaboration

Confluence et Notion sont tous deux des outils populaires pour la création et l'organisation de contenu, mais ils diffèrent en termes de capacités de collaboration. Confluence est conçu pour les grandes équipes et organisations, et offre un intervalle de fonctionnalités qui facilitent la collaboration et le partage des connaissances, telles que les commentaires, les mentions et l'historique des versions.

Il offre également des fonctionnalités plus avancées, comme les contrôles d'accès, les permissions des utilisateurs et les analyses d'équipe. En revanche, Notion est plus limitée en matière de collaboration, manquant de certaines fonctionnalités de base comme les fonctions de tâches et les rappels.

À fait, il permet de une collaboration en temps réel et de commentaires, il n'est peut-être pas le meilleur choix pour les équipes plus importantes ou les projets plus complexes. Dans l'ensemble, Confluence offre des fonctionnalités de collaboration plus robustes que Notion, tandis que Notion peut être plus adapté aux utilisateurs individuels ou aux petites équipes.

Assistance

Confluence et Notion proposent tous deux des équipes d'assistance pour vous aider à résoudre les problèmes ou les questions que vous pourriez vous poser à long terme lors de l'utilisation de la plateforme. Cependant, il existe quelques différences dans le niveau d'assistance offert par chaque outil. Confluence, étant un produit d'Atlassian, une grande société de logiciels, offre une équipe d'assistance complète avec une variété de ressources telles que la documentation, une page de forum communautaire et une base de connaissances étendue.

En revanche, Notion est une entreprise plus petite dont l'équipe d'assistance est moins étoffée. À faire une assistance par e-mail, mais les temps de réponse peuvent être lents. Cependant, Notion a la réputation d'être très réactif aux commentaires des utilisateurs, et ils ajoutent fréquemment de nouvelles fonctionnalités et des mises à jour basées sur les commentaires des utilisateurs.

En fin de compte, Confluence peut être le meilleur choix pour ceux qui ont besoin de ressources d'assistance plus étendues, tandis que Notion peut être idéal pour les utilisateurs qui valorisent la flexibilité et la réactivité de l'équipe de développement.

Confluence vs. Notion sur Reddit

Nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir ce que les utilisateurs pensent des deux produits. La réponse ? La plupart des utilisateurs semblent s'accorder sur le fait que Confluence est le meilleur pour les entreprises. Voici ce qu'une personne a dit à propos des deux outils :

"J'ai utilisé à la fois Notion et Confluence. Notion devient lent si vous avez beaucoup de contenu. Confluence est plus adapté à la gestion du contenu des équipes plus importantes, mais l'interface est un peu moins intuitive.

Si vous comptez beaucoup sur l'écosystème Atlassian, c'est une évidence, utilisez Confluence."

D'autres utilisateurs notent que Notion est un choix parfaitement adapté aux petites équipes :

"Nous avons construit un wiki interne via Notion et cela a incroyablement bien fonctionné. Nous sommes principalement une petite société de conseil en informatique et les développeurs et ingénieurs apprécient vraiment Notion."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Notion vs Confluence

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées avec de superbes documents ou wikis dotés de pages imbriquées et d'options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Bien que Notion et Confluence aient tous deux pour objectif d'améliorer la collaboration, ils offrent des fonctionnalités et des expériences distinctes pour les nouveaux utilisateurs. Votre choix entre les deux se résumera probablement aux exigences uniques de votre entreprise, à vos préférences et à votre budget. Cependant, n'oubliez jamais qu'il ne s'agit pas des seules options qui s'offrent à vous.

Avez-vous déjà pensé à essayer une solution comme ClickUp ? ClickUp vous permet de ne jamais manquer une échéance ou une tâche importante. De plus, il rend le travail et la gestion de projets plus agréables.

La plateforme de collaboration dynamique de ClickUp vous permet de personnaliser votre documentation de projet, vos wikis, vos checklists, vos notes, etc. De plus, vous pouvez choisir parmi toutes sortes d'options de style, de mise en forme et d'imbrication pour construire des projets exactement à votre goût.

Créer des documents dans un environnement de travail simplifié et centralisé

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /%img%/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

ClickUp Docs offre une solution complète d'environnement de travail tout-en-un pour la gestion de projets, de produits et de tâches. Il est flexible, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités telles que lien bidirectionnel qui peuvent répondre à divers besoins des entreprises. Découvrez ce qu'est un Documents ClickUp peut faire pour vous !

Stimuler la productivité avec un assistant alimenté par l'IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore /%img%/

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc ClickUp AI est une fonctionnalité unique qui le distingue des autres outils de productivité et de collaboration. En s'appuyant sur la puissance de l'intelligence artificielle, l'assistant de ClickUp permet aux utilisateurs d'être plus productifs en simplifiant les tâches chronophages.

Grâce au traitement du langage naturel, l'assistant IA peut résumer les notes de réunion et générer des éléments d'action, en analysant les données écrites ou orales pour en extraire les informations clés. Il permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de s'assurer que des informations importantes ne sont pas manquées ou négligées.

Bénéficier d'une visibilité de haut niveau grâce aux tableaux de bord

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image12.gif Trouvez instantanément les données dont vous avez besoin grâce aux Widgets dans les tableaux de bord ClickUp /%img%/

Trouvez instantanément les données dont vous avez besoin grâce aux widgets des tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp permettent de visualiser facilement les données et les idées, aidant ainsi les équipes et les individus à gérer les ressources, à suivre la progression de l'équipe, à évaluer les objectifs et à éliminer les goulets d'étranglement. Avec les tableaux de bord de ClickUp, les utilisateurs peuvent créer et personnaliser une variété de widgets, y compris des diagrammes Gantt, des calendriers, des échéanciers de projets, et plus encore.

Cela leur permet d'afficher des indicateurs de performance clés, de suivre la progression des objectifs et d'identifier les problèmes ou les goulets d'étranglement qui pourraient entraver leur flux de travail. En outre, les tableaux de bord de ClickUp peuvent être partagés avec d'autres membres de l'équipe ou parties prenantes, ce qui facilite la collaboration entre de nombreux utilisateurs et l'alignement des efforts vers des objets communs.

Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui

Avec ClickUp, vous ne disposez pas seulement d'un logiciel de gestion de documents, mais d'un hub fiable et centralisé pour l'ensemble de votre travail. Les autres solutions ne tiennent pas la route ! Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp ou choisissez l'une des options tarifaires évolutives pour vous en convaincre.