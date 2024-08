10 pertes de temps au bureau et ce qu'il faut faire pour y remédier

Vous essayez de travailler sur votre présentation entre vos appels Zoom quotidiens ?

Vous pensez pouvoir prendre un appel client tout en examinant un rapport en retard ?

Détrompez-vous. Jongler avec plusieurs tâches peut sembler un moyen de gagner du temps, mais il est plus que probable que vous finirez par vous épuiser et que votre flux de travail - et la qualité de votre travail - s'effondrera.

Les recherches montrent que le multitâche peut nuire à votre santé mentale et à votre productivité. L'une des étapes pour réduire votre niveau de stress et augmenter votre productivité consiste à reconnaître que votre temps est précieux et à vous assurer que vous l'utilisez à bon escient pour les choses qui comptent. Les alertes de travail, les notifications, les e-mails et les les invitations à des réunions peut sembler interminable, mais il est utile de savoir comment la technologie pourrait consommer votre journée et comment la gérer au mieux. ClickUp a analysé des études et des ressources provenant des National Institutes of Health, du Harvard Business Review et de rapports d'actualité pour déterminer 10 des pertes de temps les plus courantes au bureau et ce qu'il faut faire pour y remédier.

Mon travail est plus intelligent, et non plus difficile, grâce à 22 astuces qui permettent de gagner du temps méthodes d'amélioration de la productivité de ClickUp.

1. TV et Podcasts

wavebreakmedia // Shutterstock

Avec l'accès à des services de streaming proposant des milliers d'émissions et des millions de podcasts à choisir, la façon dont les médias peuvent facilement consommer notre temps gratuit ne fait aucun doute. Vous remarquez peut-être que vos podcasts s'empilent et que vous avez l'impression de les écouter en arrière-plan pendant que vous mettez la dernière main à un rapport de recherche.

Mais pouvez-vous réellement consacrer votre attention aux deux en même temps ?

Nombreux sont ceux qui pensent pouvoir le faire passer d'une tâche à l'autre sans perdre un instant. En réalité, les adultes deviennent moins efficaces et surchargent leur cerveau pour tout faire en même temps. La monotâche peut permettre de gagner du temps et de réduire le stress.

13 MEILLEURES APPLICATIONS DE CHRONOMÈTRE POMODORO POUR ÉTUDIER ET SE CONCENTRER Le Pomodoro technique de gestion du temps divise la journée en petits blocs de temps productifs. Trouver le meilleur applications pomodoro pour vous aider à rester sur le suivi.

2. Réunions

Girts Ragelis // Shutterstock

Avez-vous déjà eu envie de suggérer à votre collègue que la réunion qu'il a organisée aurait pu se faire par e-mail ? Vous n'êtes pas le seul : de nombreux travailleurs estiment que les réunions sont une énorme perte de temps.

Une étude réalisée en 2019 par le cabinet de conseil Korn Ferry a révélé que 67% des travailleurs estiment que trop de temps passé en réunion les empêche de faire leur travail efficacement.

Pour convaincre votre patron de réduire le nombre de ces réunions hebdomadaires, créez un document concis l'agenda de la réunion surveillez de près l'heure et veillez à ce que chaque réunion ait un objectif et des résultats à atteindre afin de réduire les vérifications multiples et de maintenir les membres de l'équipe sur la bonne voie.

Proposer à votre patron d'effectuer un audit des réunions pourrait contribuer à réduire les pertes de temps et pourrait même faire économiser de l'argent à l'entreprise .

Bonus: Cadence de réunion pour les équipes à distance

3. Patrons hélicoptères

KeyStock // Shutterstock

Le fait d'avoir une micromanager comme patron peut être un malheur et peut être considéré comme une forme de harcèlement moral. Le fait d'être constamment surveillé ou interrogé donne aux employés un sentiment de perte de pouvoir.

Les patrons hélicoptères sapent le moral des employés, ce qui conduit à des performances insuffisantes et des pertes de temps. La mise en place d'un processus de gestion de projet définissant les mêmes attentes pour l'ensemble de l'équipe peut permettre à chacun de rester sur la bonne voie et d'être informé.

Les micro-managers n'ont pas toujours de mauvaises intentions ; envisagez de vous associer à eux pour un projet afin d'instaurer un climat de confiance.

4. Médias sociaux

Canva

Vérifiez le temps d'écran que vous consacrez aux médias sociaux sur votre téléphone. Vous serez peut-être surpris de savoir combien de temps vous perdez à faire défiler vos fils d'actualité. Tout le monde aime un nouveau défi de danse tendance, mais la surconsommation peut considérablement.. nuire à la productivité au travail.

A étude 2020 a montré que l'utilisation des médias sociaux peut également conduire à la dépression et à l'anxiété. Envisagez de désactiver vos notifications sur les médias sociaux ou de faire une pause en supprimant certaines applications de votre téléphone.

Problèmes informatiques

Chaay_Tee // Shutterstock

Les problèmes techniques peuvent être à l'origine d'une grande perte de temps tout au long de la journée de travail. Vous est-il déjà arrivé d'être au milieu d'une tâche importante lorsque le Wi-Fi s'est éteint ? Alors que le Département informatique travaille dessus et vous vous retrouvez à vous tourner les pouces.

En moyenne, les travailleurs perdent près de deux semaines par an à résoudre des problèmes techniques, selon l'étude Robert Half Consulting . Avec le l'essor du travail télétravail ces problèmes se sont multipliés, et les gens s'appuient sur leur technologie à domicile sans avoir accès à un consultant en informatique.

La mise à jour de vos logiciels et le redémarrage périodique de votre ordinateur peuvent faire des merveilles pour les problèmes techniques mineurs.

Surcharge de décisions

Canva

Le fait d'occuper une position qui vous oblige à prendre de multiples décisions chaque jour peut entraîner une surcharge décisionnelle, ce qui peut provoquer une.. une baisse de la productivité et une augmentation correspondante des niveaux de stress.

La paralysie analytique est une condition qui retarde la processus de prise de décision et entrave votre capacité à achever une tâche. Un moyen d'alléger ce fardeau est d'éliminer les distractions, de consulter des collègues en cas de doute sur la meilleure décision à prendre ou de déléguer le choix à un autre expert de votre réseau.

7. Jeux

Alexandru Nika // Shutterstock

Les adultes américains passent près d'une heure et demie chaque jour à jouer à des jeux mobiles, selon un sondage réalisé en février 2022 par.. Éditions du futur . En mai 2020, 80% des travailleurs à temps plein ont admis jouer à des jeux au travail, même pendant les réunions. 😮

Mon travail peut être une énorme perte de temps. Comme pour les médias sociaux, limitez votre temps de jeu en supprimant temporairement les applications de jeu pendant les heures de travail et en fixant une limite de temps pour jouer un jour donné.

8. Théâtre de la productivité

Canva

Combien de fois avez-vous dû prouver à votre patron que vous étiez productif ?

Qu'il s'agisse de mettre à jour votre statut Slack tout au long de la journée ou d'envoyer à votre patron des messages inutiles pour montrer que vous êtes engagé, vous jouez peut-être au théâtre de la productivité et perdez jusqu'à une heure par jour à vous donner en spectacle. Au lieu d'envoyer des indices sans fin à votre patron pour lui montrer que vous travaillez, envisagez une mise à jour quotidienne de votre progression via Slack avant de pointer.

9. Surmenage

Canva

Il est difficile d'être créatif si l'on est surmené et épuisé. Beaucoup de personnes dans le monde font l'expérience de l'épuisement professionnel ce qui peut sérieusement affecter notre bien-être.

Pensez à vous fixer des paramètres au travail. Si vous travaillez dans un bureau ne prenez pas l'habitude d'emporter votre ordinateur de travail à l'Accueil et de désactiver les notifications Slack après les heures de travail. Faites une pause lorsque vous vous sentez stressé ou proche de l'épuisement professionnel.

De nombreuses entreprises se tournent vers des applications de bien-être pour aider le personnel à conjurer l'épuisement professionnel et la baisse de productivité.

LA GESTION DU TEMPS : UNE COMPÉTENCE ESSENTIELLE POUR CHAQUE RÔLE$$A Peu importe ce que vous faites dans la vie, l'apprentissage de quelques notions de base en matière de gestion du temps est indispensable gestion du temps peuvent vous aider à rester productif tout en réduisant considérablement votre niveau de stress.

10. Désorganisation

Canva

Désorganisation et productivité font rarement bon ménage. Garder un environnement de travail ordonné peut.. augmenter la productivité et diminuer le stress .

Nous passons beaucoup de temps à notre bureau, alors pourquoi ne pas en faire un environnement agréable ? Prenez le temps de réorganiser en installant quelques étagères flottantes au-dessus de votre bureau pour éliminer les distractions visuelles.

Envisagez de vous débarrasser des éléments inutiles que vous avez conservés. Votre environnement de travail nouvellement nettoyé peut vous donner un nouveau départ pour votre journée.

Identifiez vos pertes de temps et commencez dès aujourd'hui à adopter de meilleures habitudes de travail

Vous n'êtes pas obligé de vivre dans un état de chaos, d'être constamment en retard sur votre programme et de vous sentir débordé.

En identifiant vos pertes de temps les plus courantes au bureau, en prenant des étapes concrètes pour les réduire et en créant un forfait, vous pouvez augmenter votre productivité et retrouver un équilibre dans votre vie.

Mon travail consiste à vous aider à créer de meilleures habitudes de travail et à vous maintenir sur la bonne voie en utilisant un outil de travail tout-en-un un outil de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp . Il offre des fonctionnalités pour le suivi du temps des centaines de fonctionnalités personnalisables, le tout dans une seule plateforme, pour éliminer les distractions, stimuler votre productivité et vous aider à rester concentré au travail.

Utilisez cet outil puissant pour retrouver le sens du contrôle, récupérer votre temps précieux et commencer à profiter de l'équilibre travail-vie privée auquel vous aspirez. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! Guest Writer: (Rédacteur invité)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Zanade-Mann-1400x1400.webp Zanade Mann /$$$img/

zanade Mann