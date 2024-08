10 modèles gratuits de planification de la vie personnelle

Il y a deux types de personnes : celles qui aiment suivre le courant et celles qui préfèrent avoir un plan.

Dans quelle catégorie vous situez-vous ? ⚖️

Si c'est la seconde, vous allez adorer ce qu'un plan de vie peut faire pour vous. Et si c'est le premier, un planification de la vie pourrait bien vous faire changer d'avis - et de vie.

Un modèle de planification de la vie personnelle vous donne une orientation et une motivation, vous aide à établir des priorités et vous indique ce sur quoi vous devez vous concentrer à tout moment pour vous rapprocher de votre vie idéale. 🙌

Ça sonne bien ?

Lisez la suite pour découvrir comment un modèle de planification de vie vous aide à atteindre vos objectifs, à créer plus de sens, de but et de joie dans votre vie, et tout simplement à en faire plus. 🤩

Qu'est-ce qu'un modèle de planification de vie ?

Un modèle de planification de vie vous aide à fixer des objectifs de vie (ou des objectifs à plus court terme), à planifier vos étapes d'action et à évaluer votre performance par rapport à ce plan.

Utilisez ce type de modèle pour atteindre les objectifs suivants objectifs professionnels vous pouvez aussi vous concentrer sur vos objectifs professionnels, apporter des changements dans votre vie personnelle ou maintenir l'équilibre entre les différents domaines de votre vie.

Vous pouvez également l'appliquer à n'importe quelle période.

Par exemple, vous avez peut-être un plan à long terme, sur dix ans, pour une vie de rêve comprenant une carrière réussie, une famille heureuse et une maison parfaite.

Ou peut-être avez-vous un objectif à court terme, comme économiser pour acheter une maison ou améliorer votre santé et votre bien-être au cours de l'année à venir. Vous souhaitez peut-être déménager ou augmenter les ventes de votre entreprise au cours des trois prochains mois.

Visualiser et suivre facilement les estimations de temps pour les tâches ClickUp afin d'améliorer la gestion des ressources

Ou peut-être avez-vous simplement besoin d'un gestion des tâches ou outil de gestion du temps pour vous aider à être plus productif au quotidien. Quelles que soient vos aspirations, un planificateur d'objectifs vous aide à prendre de meilleures décisions à chaque fois que vous comparez vos choix à vos objectifs.

Et avec une vision claire sur laquelle vous pouvez vous concentrer, l'autodiscipline devient plus naturelle. Essentiellement, un modèle de planification de vie est une gestion de projet pour votre vie, rendue facile. 🙌

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de vie ?

Qu'il s'agisse d'un plan pour votre vie ou d'un plan pour votre journée, un modèle de planification de la vie personnelle vous permet de passer de votre point de départ - aujourd'hui - à votre objectif. ✨

Pour y parvenir efficacement, un modèle de planification de vie doit vous aider :

Fixer des objectifs SMART en accord avec vos valeurs fondamentales - des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (c'est-à-dire assortis d'une échéance précise)

Établissez une feuille de route à suivre, avec des étapes claires à atteindre et des tâches plus petites à accomplir en cours de route

Identifier les ressources dont vous pourriez avoir besoin - par exemple, de l'argent, des compétences ou des personnes utiles - afin d'y avoir accès lorsque vous en avez besoin

Efficacitégérer vos tâches chaque jour en fonction de vos priorités

Anticiper de manière proactive les obstacles - qu'ils soient physiques ou qu'ils prennent la forme de croyances limitantes - et les surmontercréer un plan pour les surmonter

Suivez vos progrès par rapport à votre plan d'action au fur et à mesure que vous vous rapprochez de vos objectifs

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et obtenez automatiquement des vues détaillées de votre progression

10 modèles de planification de vie à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez comment un modèle de planification de vie vous aide à fixer des objectifs et à les atteindre, vous serez heureux de découvrir qu'il existe de nombreux types de modèles de planification de vie gratuits disponibles en ligne. Même si votre budget est limité, le prix ne sera pas un problème.

Pour vous aider à choisir le modèle qui vous convient le mieux, tenez compte de votre objectif et de la période sur laquelle vous travaillez. Visez-vous un objectif à long terme, comme créer une vie qui corresponde à votre tableau de vision ?

Peut-être avez-vous besoin d'un plan annuel modèle à utiliser comme plan d'affaires ou pour accélérer votre développement personnel. Ou peut-être souhaitez-vous aller beaucoup plus loin et gérer votre productivité quotidienne ou votre plan de vie. 🛠️

Quels que soient vos besoins en matière de fixation d'objectifs, nous avons un modèle de plan de vie gratuit pour vous. Voyons quelques options.

1. Modèle de plan de vie ClickUp

Modèle de plan de vie ClickUp

Le Modèle de plan de vie ClickUp est destiné à ceux qui ont de grandes aspirations. Vous pourriez tout simplement appeler ce projet personnel "Mon plan de vie" 🤩

Le processus commence par l'identification de votre vision de la vie et de vos valeurs. L'alignement de ces deux éléments vous aide à rester motivé et vous assure que vous travaillez pour atteindre les bons objectifs pour vous.

À partir de là, décomposez votre plan en objectifs SMART spécifiques, faites une auto-évaluation pour savoir où vous en êtes actuellement par rapport à ces objectifs, et définissez vos priorités.

Ce modèle gratuit de planification de la vie vous permet également de préciser le domaine de votre vie pour chaque objectif - par exemple, les relations, le bien-être ou la santé mentale - et de désigner un partenaire de responsabilisation pour vous aider à rester motivé et sur la bonne voie.

Une fois que vous avez tout mis en place, suivez vos progrès à l'aide de marqueurs d'état colorés qui vous indiquent si une tâche est terminée, en cours ou encore à faire.

Selon vos préférences, vous pouvez consulter votre plan sous forme de liste ou de tableau de bord. Télécharger ce modèle

2. Modèle gratuit de planification de fin de vie ClickUp

Modèle de plan de fin de vie gratuit ClickUp

Personne n'aime penser à laisser cette vie derrière soi, mais la vérité est que la mort et (bien sûr) les impôts sont inévitables. Plutôt que de laisser votre vie dans le chaos et d'obliger vos proches à faire le ménage derrière vous alors qu'ils sont encore en deuil, organisez-vous avec le Modèle gratuit de planification de fin de vie ClickUp . Il n'est jamais trop tôt pour commencer ce type de planification.

Organisez les tâches similaires en catégories, par exemple : documents médicaux, éléments financiers/légaux, informations sur l'héritage ou éléments funéraires. Pour chaque tâche, il est possible de dresser une liste des tâches secondaires, de joindre des documents et d'indiquer toute autre ressource dont vos proches pourraient avoir besoin. 📚

Au fur et à mesure que vous mettez tout en place, vous pouvez facilement vérifier si une tâche est encore à faire, en cours, à réviser ou approuvée à l'aide des icônes d'état. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Si vous êtes un fan de applications d'agenda quotidien vous allez adorer ce modèle gratuit de planification de la vie.

Prenez de l'avance sur votre journée, réduisez votre niveau de stress et augmentez votre productivité grâce à l'application de planification de la vie quotidienne Modèle d'agenda quotidien ClickUp .

Commencez par dresser la liste de vos objectifs pour la journée, puis décomposez-les en tâches plus petites si nécessaire. Organisez ensuite ces tâches dans des catégories telles que "Travail" ou "Personnel" et invitez d'autres personnes à collaborer à leur réalisation.

Classez vos tâches par ordre de priorité afin de savoir ce qui doit être fait en premier, puis attribuez à chaque tâche un créneau horaire dans la journée. Veillez à être réaliste dans vos estimations de temps et à laisser une marge de manœuvre : les choses prennent souvent plus de temps que prévu et les tâches inattendues interfèrent parfois avec vos plans. 👀

Au fur et à mesure que vous accomplissez vos tâches, gardez une trace de vos progrès en les marquant comme étant en cours ou terminées. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement et crée une dynamique qui vous pousse à aller de l'avant. À la fin de la journée, examinez le déroulement de votre plan et décidez des modifications à apporter à votre processus pour le lendemain. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Conçu pour vous aider à collaborer avec votre équipe lors de la planification d'événements et de programmes, le modèle de plan d'action journalier de ClickUp est un outil de gestion des ressources humaines Modèle de plan d'action quotidien ClickUp fonctionne également très bien comme modèle de planification de la vie. Il décompose vos grands objectifs en actions quotidiennes qui doivent être menées à bien pour vous assurer que vous respectez les échéances personnelles que vous vous êtes fixées.

Classez chaque tâche selon son type (par exemple, s'il s'agit d'un objectif ou d'une mesure à prendre pour atteindre un objectif) et son niveau de complexité, et mesurez la progression de cette tâche dans la barre de progression de l'objectif. Les icônes d'état identifient les tâches qui sont encore sur la liste des tâches et celles qui sont en cours ou terminées. Voyez d'un coup d'œil les éléments qui sont terminés, ceux qui doivent être réalisés ce jour-là et ceux qui sont en retard.

Prenez ensuite du recul pour examiner l'ensemble de la chronologie afin de suivre vos progrès à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif personnel. ✨ Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Modèle de plan de développement personnel ClickUp

Il n'est pas surprenant que le Modèle de plan de développement personnel ClickUp est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Il organise vos progrès vers des objectifs centrés sur vous-même, comme l'amélioration de vos relations ou de vos soins personnels. Il vous aide également à réaliser vos ambitions professionnelles, comme l'acquisition d'une nouvelle compétence utile ou même d'une deuxième langue.

Ce modèle gratuit de planification de la vie vous aide à identifier vos objectifs et à évaluer exactement où vous en êtes aujourd'hui. Vous pouvez ensuite élaborer un guide étape par étape pour atteindre vos objectifs.

Utilisez ce modèle pour définir des tâches par trimestre et les inscrire dans votre calendrier, ainsi que pour planifier les ressources dont vous pourriez avoir besoin, comme des cahiers d'exercices, des tutoriels en ligne ou un accompagnement personnalisé. Il vous encourage également à envisager les obstacles que vous pourriez rencontrer et à identifier un partenaire responsable qui vous soutiendra tout au long du processus.

Suivez vos progrès et notez toutes les prises de conscience que vous faites au fur et à mesure que vous accomplissez vos tâches. Et bien sûr, n'oubliez pas de reconnaître et de célébrer vos victoires et vos réalisations en cours de route en les soulignant au fur et à mesure ! 🙌 Télécharger ce modèle

6. Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp

Vous essayez de changer une vieille habitude qui ne vous sert pas ou de mettre en place une nouvelle habitude saine qui vous aidera à avancer dans votre vie ? Si c'est le cas, le Modèle de suivi des habitudes personnelles ClickUp est pour vous.

Comme toujours, vous commencerez par identifier ce que vous voulez accomplir, comme faire plus d'exercice ou étudier pour un prochain examen. Créez ensuite vos tâches : Précisez exactement ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif et fixez un calendrier.

Par exemple, vous pouvez décider de faire une promenade à l'heure du déjeuner les lundis, mercredis et vendredis, ou d'étudier pendant 30 minutes après le dîner tous les jours de la semaine. ⏲️

Cochez vos tâches au fur et à mesure que vous les accomplissez afin de suivre vos progrès par rapport à la barre de progression du mois. De plus, évaluez vos progrès chaque semaine et modifiez votre programme de travail objectifs hebdomadaires si nécessaire. Accédez à ce modèle ci-dessous ou consultez nos autres modèles de suivi des habitudes ! Télécharger ce modèle

7. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Modèle de productivité personnelle ClickUp

Le Modèle de productivité personnelle ClickUp peut être utilisé pour atteindre des objectifs personnels ainsi que pour améliorer votre productivité. Vous voulez peut-être manger plus sainement ou vous êtes un travailleur indépendant qui souhaite fournir plus de travail à ses clients chaque jour.

Ce modèle simple et gratuit de planification de la vie vous aide à déterminer vos objectifs, à fixer des priorités, à répartir les tâches et à signaler les dépendances susceptibles de ralentir les choses.

Par exemple, si vous essayez de manger mieux, vous pouvez choisir de consacrer 30 minutes chaque samedi matin - avant de faire vos courses - à l'aide d'un planificateur de repas imprimable pour planifier vos repas de la semaine suivante afin d'avoir sous la main les ingrédients dont vous avez besoin. Notez ensuite si vous avez planifié vos repas, acheté les ingrédients et finalement préparé ce repas sain chaque jour.

Si vous êtes travailleur indépendant, vous pouvez prévoir de consacrer du temps à la hiérarchisation des tâches, puis de créer une feuille de travail pour vous aider à les accomplir dans le bon ordre. Rassemblez ensuite vos ressources, mettez de côté les distractions telles que les médias sociaux et surveillez votre progression. 👀 Télécharger ce modèle

8. Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp

Modèle de rapport de productivité personnel ClickUp

Conçu pour améliorer le rendement de votre équipe en mesurant la productivité de chacun de ses membres, le modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp est un outil qui permet d'améliorer le rendement de votre équipe Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp fonctionne également pour vos propres objectifs de productivité.

Enregistrez chaque tâche et classez-la en fonction d'un type de tâche, par exemple, s'il s'agit d'un travail approfondi, d'un temps de coworking, d'une tâche récurrente ou d'un temps de pause. Suivez ensuite le temps d'avance et l'état d'avancement de cette tâche à l'aide des champs d'état.

Choisissez la vue calendrier ou la vue liste pour voir toutes vos tâches d'un seul coup d'œil et ne pas en perdre une miette. Télécharger ce modèle

9. Modèle de cadre de travail ClickUp Getting Things Done

Modèle de cadre de travail ClickUp pour faire avancer les choses

Si vous gérez votre vie avec Applications de listes de choses à faire puis l'application Modèle de cadre de travail ClickUp Getting Things Done est fait pour vous.

Organisez-vous en consignant toutes vos tâches, réunions et pensées aléatoires sur ce modèle de planification de la vie personnelle. Classez tout comme vous l'entendez. Vous pouvez créer des catégories pour les idées, les éléments du calendrier, les projets à long terme ou les choses à faire immédiatement.

Vous pouvez également préciser si une idée est réalisable ou si elle sert simplement de référence et, si elle est réalisable, estimer la quantité d'efforts qu'une tâche requiert. Si elle est réalisable, estimez la quantité d'efforts qu'elle requiert. Dressez ensuite la liste des dépendances de cette tâche et des URL auxquelles vous pourriez vouloir vous référer lorsque vous la traitez.

Les champs d'état pratiques comprennent les options Someday/Maybe et Trash, ainsi que les champs habituels To Do, In Progress et Complete, de sorte que vous ne perdiez jamais une idée, sauf si vous le souhaitez. 💡 Télécharger ce modèle

10. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Le Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp vous aide à garder le contrôle de toutes vos tâches et à en faire plus chaque jour, ce qui contribue également à votre réussite à long terme. Il réduit l'accablement et vous aide à rester concentré sur ce qui est important - sans parler du sentiment satisfaisant d'accomplissement que procure le fait de cocher les éléments au fur et à mesure qu'ils sont terminés. 🤩

Commencez par faire un brainstorming de toutes les tâches que vous devez accomplir, en gardant à l'esprit qu'il vous faudra peut-être en diviser certaines en parties plus petites et plus faciles à gérer. Classez-les ensuite par catégories et par ordre de priorité. Estimez la durée de chaque tâche et fixez-lui une date limite.

Vous saurez immédiatement par où commencer et vous pourrez suivre votre progression en cochant les éléments au fur et à mesure. Vous pouvez également définir des notifications pour les échéances à venir et collaborer facilement avec d'autres personnes en les invitant à rejoindre votre espace de travail. Télécharger ce modèle

Mieux gérer sa vie avec des modèles gratuits de planification de la vie

Terminer sa liste de tâches quotidiennes peut sembler une corvée, sans parler de la réalisation d'objectifs à long terme. Heureusement, il y a de l'aide à portée de main. 👋

L'utilisation d'un modèle de planification de la vie personnelle vous aide à réfléchir à vos objectifs à long terme, ainsi qu'à vos projets à plus court terme, puis à planifier et à classer vos tâches par ordre de priorité et à rester concentré pendant que vous les accomplissez.

Pour trouver le modèle qui répond à vos besoins, ne cherchez pas plus loin que ClickUp . Notre vaste gamme de modèles vous aide à atteindre vos objectifs personnels et professionnels, ainsi qu'à faire tout ce dont vous avez besoin. C'est un guichet unique qui vous donne tous les outils dont vous avez besoin pour vivre votre meilleure vie. ✨