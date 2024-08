Comment atteindre ses objectifs hebdomadaires en 2024 (+30 exemples d'objectifs)

Paramètres nouveaux objectifs pour vous-même semble très bien jusqu'à ce que vous ayez réellement à faire un effort pour les atteindre. 😅

Et certains d'entre eux peuvent être vagues, exagérés.. forfaits de vie que nous pensons réalisables.

Mais ils ne font que nous décevoir lorsque nous ne parvenons pas à les atteindre.

Si vous avez du mal à vous fixer des paramètres, vous n'êtes pas en situation d'échec.

Vous devez simplement commencer par vous fixer des objectifs hebdomadaires.

Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi et comment vous devez vous fixer des objectifs hebdomadaires. Nous dresserons également la liste des étapes à suivre pour les atteindre de manière cohérente.

Bonus : Nous vous donnerons également une liste de 30 idées d'objectifs hebdomadaires pour vous inspirer.

Allons-y. 🚀

Que sont les objectifs hebdomadaires ?

Weekly goals diviser un objectif plus important en tâches plus petites que vous souhaitez réaliser en l'espace d'une semaine.

Si vous n'avez pas l'habitude de vous fixer des objectifs, c'est un bon point de départ.

Par exemple, disons que vous voulez une grande maison, conduire une BMW de luxe ou gagner un salaire à six chiffres.

Ce sont d'excellentes idées pour un objectif à long terme objectif à long terme . Mais on ne peut pas vraiment les atteindre en une semaine.

Au lieu de cela, des objectifs axés sur la semaine peuvent être plus décontractés et moins stressants, ce qui facilite grandement leur réalisation.

Pourquoi se fixer un objectif hebdomadaire ?

Les Objectifs hebdomadaires nous aident à nous réveiller de ce sommeil et à prendre des étapes mesurables pour atteindre nos objectifs de vie sur une période définie.

Une semaine est suffisamment longue pour réaliser plusieurs tâches et faire des progrès significatifs vers votre objectif plus important.

Cependant, elle est suffisamment courte pour ajuster vos actions si vous vous éloignez légèrement de votre objectif.

Cependant, la plupart d'entre nous n'accordent que peu d'attention à ces petites étapes et visent l'objectif le plus important sans aucune feuille de route. Mais si vous les décomposez, votre objectif final devient plus facile à gérer et à atteindre.

Un autre avantage de se fixer des objectifs hebdomadaires est qu'ils sont flexibles. 🤸‍♂️

Vous pouvez les ajuster et les aligner pour prendre en compte des activités ou des problèmes habitudes de travail qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs personnels.

Par exemple, il peut être utile de se fixer des objectifs hebdomadaires si vous êtes un procrastinateur. Vous pouvez assigner un objectif à court terme pour chaque jour et faire les choses quotidiennement plutôt que de vous précipiter vers la fin de la semaine.

En cours, la réalisation d'objectifs hebdomadaires paramètre la progression et vous motive à respecter votre forfait.

Si vous êtes prêt à essayer cette fantastique méthode de définition d'objectifs hebdomadaires, voici quelques idées d'objectifs hebdomadaires pour vous aider à démarrer.

30 exemples d'objectifs hebdomadaires

Des objectifs de carrière à la concentration sur les soins personnels, vous pouvez définir des objectifs hebdomadaires pour tous les domaines de la vie.

Si vous ne savez pas encore sur quel domaine vous concentrer, voici quelques idées d'Objectifs hebdomadaires pour vous aider :

Objectifs professionnels

vous voulez évoluer dans votre travail et prendre de l'avance sur les autres ?

Essayez ces idées d'objectifs de carrière :

Apprendre la méthode Pomodoro de gestion du temps

Assister à un évènement de réseautage pour établir de nouvelles connexions

Désencombrez votre boîte de réception au travail

Participez à un cours de formation pour améliorer vos compétences

Respectez vos échéances à temps

Objectifs financiers

Économiser de l'argent, c'est l'objectif de tout le monde. 🧞‍♂️

Voici comment vous pouvez le faire grâce à des Objectifs hebdomadaires :

Ouvrir un compte d'investissement

Éviter les achats en ligne pendant une semaine

Ne pas manger au restaurant pendant une semaine

Négocier le prix de votre prochain achat

Mettre de l'argent de côté dans un fonds d'urgence

Objectifs en matière de santé et de forme physique

N'enviez pas votre collègue ou votre ami en pleine forme. Au lieu de cela, lancez-vous dans la réalisation de ces objectifs de remise en forme :

Dormir huit heures par jour

Boire de l'eau au lieu de boissons gazeuses

Allez à la salle de sport trois fois cette semaine

Cuisiner tous vos repas à l'Accueil cette semaine

Faire du yoga trois fois par semaine

Faites une promenade après le déjeuner ou le dîner

Objectifs en matière d'autosoins et de santé mentale

Voici comment vous pouvez prendre soin de vous en vous fixant des objectifs hebdomadaires dans le cadre d'une vie professionnelle trépidante :

Faites une pause dans les médias sociaux

Méditer dix minutes par jour

Regarder un épisode d'FRIENDS 😉

Organiser sa chambre

Lire un chapitre d'un livre

Maintenir un journal de gratitude

Objectifs en matière de relations

Soignez vos relations avec ces bonnes idées d'objectifs hebdomadaires :

Rattraper un vieil ami

Appeler ses parents

Organiser une soirée cinéma en famille

Visioconférence avec un ami proche

Créez une routine de "Nous" avec votre partenaire

Objectifs ludiques

Envie d'essayer quelque chose de nouveau ?

Essayez l'un de ces exemples amusants d'objectifs hebdomadaires :

Envoyer un cadeau inattendu à un ami ou à un collègue

S'inscrire à un cours de danse ou apprendre à faire de la pâtisserie

Faire du bénévolat dans une ONG (organisation non gouvernementale)

Créer une nouvelle liste de lecture pour la salle de sport

Trouvez sept objets à donner dans votre placard

Bonus: Objectifs SMART pour les étudiants

Avoir un objectif hebdomadaire

Avant de commencer à travailler sur une idée hebdomadaire, décidez d'un objectif hebdomadaire.

Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une phrase, d'une citation ou d'un poème. Quelque chose qui vous inspire et vous donne la motivation nécessaire pour vous fixer un meilleur objectif.

Consacrez un moment spécifique chaque semaine pour décider de votre objectif hebdomadaire. L'idéal est de le faire avant le début de la semaine, probablement un dimanche après-midi ou un dimanche soir.

Utilisez ce temps pour vous mettre en lumière et réfléchir à ce que vous voulez accomplir au cours de la semaine à venir.

Il peut s'agir de gestion de projet personnel ou d'une objectif professionnel . En outre, revoyez votre objectif chaque semaine en fonction de vos Objectifs mensuels ou d'un objectifs trimestriels .

Inscrivez cette date sur votre Calendrier et essayez de vous en tenir à ce régime hebdomadaire. L'idée ici est de transformer les paramètres des objectifs hebdomadaires en une habitude.

Utiliser le cadre des objectifs SMART

Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir un objectif SMART.

L'objectif Cadre des objectifs SMART signifie :

S spécifique : votre objectif hebdomadaire doit être clair et non vague

spécifique votre objectif hebdomadaire doit être clair et non vague M easurable : vos objectifs hebdomadaires doivent vous permettre d'obtenir des résultats tangibles

easurable vos objectifs hebdomadaires doivent vous permettre d'obtenir des résultats tangibles A ttainable : l'objectif hebdomadaire à court terme doit être réaliste et réalisable. Vous ne voulez pas vous fixer des objectifs personnels ou professionnels de grande envergure et avoir l'impression de ne pas être à la hauteur

ttainable l'objectif hebdomadaire à court terme doit être réaliste et réalisable. Vous ne voulez pas vous fixer des objectifs personnels ou professionnels de grande envergure et avoir l'impression de ne pas être à la hauteur R pertinent : votre objectif doit être en phase avec votre objectif hebdomadaire. Fermez un objectif à court terme qui vous rapproche un peu plus de votre objectif

pertinent votre objectif doit être en phase avec votre objectif hebdomadaire. Fermez un objectif à court terme qui vous rapproche un peu plus de votre objectif Time-Bound : vous devez disposer d'un délai pour atteindre vos Objectifs hebdomadaires. Lorsque vous fixez une date limite, cela vous aide à devenir plus proactif et à travailler plus dur pour atteindre vos objectifs personnels

Par exemple, au lieu de dire "Je vais augmenter mes équipes commerciales cette semaine," vous pourriez dire "Je vais organiser dix démonstrations de produits cette semaine." 🙌

Vous aurez ainsi un objectif spécifique, mesurable et réalisable. Il est en rapport avec l'objet de votre entreprise, qui est d'augmenter les équipes commerciales mensuelles. De plus, vous avez fixé cet objectif dans le temps en vous donnant une semaine.

**Vous vous demandez en quoi les objectifs sont différents des buts ?

Check out our detailed* (en anglais) objectifs vs. buts guide.

Rédigez vos objectifs

Une fois que vous avez établi un bon forfait hebdomadaire à l'aide du cadre des objectifs SMART, vous devez l'écrire.

pourquoi ?

À faire avec votre science du cerveau .

Lorsque vous réfléchissez à vos objectifs hebdomadaires, vous utilisez généralement le côté droit de votre cerveau associé à l'imagination et à la créativité. En gros, vous imaginez des choses.

Mais lorsque vous l'écrivez, vous dites à votre cerveau gauche (le côté logique) que vous voulez faire quelque chose à ce sujet. Cela donne un coup de poing à votre subconscient, ce qui vous aide à créer un forfait réalisable.

Écrire des objectifs vous donne également la satisfaction de cocher ces petites cases sur votre checklist. ✅

Pour écrire différents objectifs, vous pouvez vous procurer un hebdomadaire fantaisiste ou d'un agenda hebdomadaire . Vous pouvez également trouver en ligne un modèle de planificateur imprimable. Mieux encore, vous pouvez utiliser un outil de suivi des objectifs en ligne.

Assurez-vous simplement d'avoir accès à ce planificateur hebdomadaire ou à cet outil tout au long de la semaine.

Bonus: Modèles d'emploi du temps

Décomposer un objectif plus important

Pour atteindre votre grand objectif, vous devez le diviser en objectifs plus petits et plus faciles à gérer. Il est ainsi plus facile à atteindre.

Par exemple, vous pouvez commencer par un objectif trimestriel et fixer des paramètres pour chaque mois.

Ensuite, fixez des objectifs hebdomadaires pour vous rapprocher de chaque jalon. Vous pouvez même les décomposer en objectifs quotidiens .

Mais lorsque vous décomposez les Objectifs, veillez à ce que chaque mini-objectif (qu'il s'agisse d'un objectif hebdomadaire ou quotidien) soit lié à un objectif plus important. Cela vous aidera à avoir une vue d'ensemble et à trouver la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs.

Restez compte avec la fixation d'objectifs

Si vous avez du mal à rester sur la bonne voie, vous pouvez faire appel à un partenaire qui vous rendra des comptes. Il peut s'agir du chef de votre équipe, de votre manager ou même d'un ami. 👯‍♀️

Pour les personnes qui travaillent seules, vous pouvez définir des paramètres de responsabilisation qui vous rappellent les objectifs de la semaine en cours et de la semaine à venir. Ces déclarations sont les suivantes éléments d'action ou jalon que vous vous engagez à valider et à achever dans un délai donné.

Veillez à ce qu'ils soient spécifiques et mesurables afin de savoir quand vous avez atteint leur objectif.

Une autre façon de rester compte est d'utiliser une application de suivi des objectifs.

$$$a utiliser un outil de suivi des objectifs

Un outil de suivi des objectifs tel que ClickUp peut vous aider à tenir bon et à atteindre vos objectifs semaine après semaine.

ClickUp est l'un des plus grands programmes de l'une des évaluations les plus élevées logiciel de gestion de projet utilisé par les équipes et les individus pour gérer leurs objectifs personnels ou leurs objectifs professionnels hebdomadaires.

Il offre plusieurs fonctionnalités de suivi des objectifs qui vous permettent de définir des cibles mesurables, de suivre votre progression et de procéder à un examen hebdomadaire.

En fait, chez ClickUp, nous nous fixons des objectifs hebdomadaires pour décomposer nos objectifs de l'entreprise en tâches plus petites et réalisables.

À faire ?

En paramétrant des tableaux de bord hebdomadaires à l'aide de Objectifs dans ClickUp.

Afficher les tableaux de bord hebdomadaires et les pourcentages de progression dans le dossier Objectifs de ClickUp

Ces tableaux de bord aident nos équipes à diviser leur travail en étapes plus petites et leur donnent un but à atteindre chaque jour. Chaque membre de l'équipe paramètre quatre à cinq cibles pour savoir ce qu'il doit accomplir ce jour-là.

Les tableaux de bord hebdomadaires permettent également à nos gestionnaires de projet de savoir sur quoi chaque membre travaille et si leurs efforts s'inscrivent dans le cadre de nos objectifs d'entreprise plus vastes.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de suivi des objectifs de ClickUp que vous pouvez également utiliser pour atteindre vos Objectifs hebdomadaires :

Qui bénéficie de la définition d'objectifs ?

La fixation d'objectifs est un outil puissant qui peut profiter à un large intervalle d'équipes et d'organisations. Bien que la pratique de la fixation d'objectifs puisse sembler simple, son impact peut être significatif tant pour les individus que pour les paramètres. Dans cette position, nous examinerons les types d'équipes qui peuvent bénéficier de la fixation d'objectifs et la manière dont elle peut avoir un impact positif sur leurs performances.

Les managers: L'un des principaux bénéficiaires de la fixation d'objectifs est le personnel d'encadrement. La fixation d'objectifs fournit un forfait pour la planification et l'exécution, ce qui leur permet de diriger efficacement leur équipe vers la réalisation d'objets spécifiques. Cela favorise une meilleure prise de décision tout en apportant un éclairage sur ce qui doit être accompli par chaque individu au sein de l'équipe.

Propriétaires d'entreprise: Pour les propriétaires d'entreprise, le paramètre de la définition des objectifs est essentiel à la croissance et à la réussite. Elle les aide à définir l'orientation de leur entreprise et à établir des objectifs des objets mesurables pour suivre la progression. En fixant des objectifs clairs, les propriétaires d'entreprise peuvent aligner les efforts de leur équipe sur la réalisation des objectifs suivants des jalon clés qui contribuent à la réussite globale de l'organisation.

Commencez à suivre vos objectifs hebdomadaires avec ClickUp

N'oubliez pas que votre objectif hebdomadaire n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être suffisamment intelligent pour vous aider à faire progresser vos objectifs chaque jour.

Un outil de suivi des objectifs intelligent comme ClickUp peut vous être d'une grande aide à cet égard.

Qu'il s'agisse de paramétrer toutes sortes d'Objectifs à l'aide de tableaux de bord hebdomadaires ou de garder un onglet sur vos tâches avec Rappels clickUp est cet ami qui vous aidera à chaque étape.

Mais le plus beau, c'est que la plupart de ces fonctionnalités sont disponibles gratuitement !

pourquoi attendre alors ? Utilisez ClickUp gratuitement pour organiser vos objectifs hebdomadaires, et nous parions que personne ne pourra vous empêcher de faire votre danse de la victoire. 🕺