Les meilleurs endroits pour être un nomade numérique en 2024

Imaginez-vous en train de travailler sur un ordinateur portable sur une plage de Bali, collaborer à distance avec des clients et des collègues sur plusieurs continents. Ensuite, vous irez faire la tournée des cafés ou admirer le coucher du soleil.

Tel est le mode de vie d'un nomade numérique.

Un nomade numérique utilise la technologie et le travail télétravail pour combiner voyages et travail afin d'avoir une vie personnelle et professionnelle épanouie. En termes simples, les nomades numériques travaillent de n'importe où, en donnant la même priorité aux voyages et au travail.

Cependant, il ne s'agit pas seulement de s'échapper des bureaux ou de partir en vacances. De nombreux nomades numériques donnent la priorité à l'immersion culturelle et accordent de la valeur à l'épanouissement personnel plutôt qu'à l'accumulation de biens matériels.

La liberté et la flexibilité sont les principaux attraits de ce mode de vie : Vous êtes maître de votre emploi du temps, ce qui vous permet d'explorer de nouvelles villes comme vous l'entendez, de vivre des expériences et de former des connexions significatives. Ce mode de vie vous permet de considérer le monde comme votre espace de travail.

À faire pour devenir un nomade numérique ? Plongez dans cet article pour découvrir les meilleurs endroits pour être un nomade numérique et comment vous pouvez le devenir avec l'aide de.. des outils qui rendent l'équilibre entre le travail et la vie privée beaucoup plus amusant !

Malgré ce que nous avons dit plus tôt, être un nomade numérique ne consiste pas seulement à travailler depuis une plage avec un cocktail à la main. Il s'agit de trouver un endroit qui correspond à vos besoins, à votre budget et à votre personnalité - créer un chez-soi loin de chez soi, même s'il est temporaire.

Mais comment faire pour trouver l'emplacement de nomade numérique qui vous convient le mieux ?

Il n'y a pas de taille unique. Réfléchissez à ce qui est le plus important pour vous et faites vos devoirs de manière approfondie, et vous trouverez votre paradis nomade parfait !

Voici quelques facteurs essentiels à prendre en compte lors du choix d'une destination de nomade numérique :

Coût de la vie: Prenez en compte le coût global de la vie, qui comprend le logement, la nourriture, le transport et les autres dépenses quotidiennes. Recherchez des emplacements qui offrent un bon équilibre entre accessibilité financière et qualité de vie

Prenez en compte le coût global de la vie, qui comprend le logement, la nourriture, le transport et les autres dépenses quotidiennes. Recherchez des emplacements qui offrent un bon équilibre entre accessibilité financière et qualité de vie Fuseau horaire: Gardez à l'esprit les différences de fuseau horaire, en particulier si votre travail implique de collaborer avec des collègues ou des clients dans des régions spécifiques. Choisissez un emplacement qui correspond à votre horaire de travail

Gardez à l'esprit les différences de fuseau horaire, en particulier si votre travail implique de collaborer avec des collègues ou des clients dans des régions spécifiques. Choisissez un emplacement qui correspond à votre horaire de travail Réglementation en matière de visas: Vérifiez la réglementation en matière de visas et les exigences légales concernant le séjour et le travail dans un emplacement spécifique. Certains pays ont également des visas particuliers et des programmes de nomades numériques conçus pour attirer les travailleurs à distance

Vérifiez la réglementation en matière de visas et les exigences légales concernant le séjour et le travail dans un emplacement spécifique. Certains pays ont également des visas particuliers et des programmes de nomades numériques conçus pour attirer les travailleurs à distance Vitesse et fiabilité d'internet: Vérifiez la qualité et la fiabilité des connexions internet dans les emplacements potentiels. L'internet à haut débit, fiable etoutils numériques sont essentiels pour le travail télétravail

Vérifiez la qualité et la fiabilité des connexions internet dans les emplacements potentiels. L'internet à haut débit, fiable etoutils numériques sont essentiels pour le travail télétravail **Mon travail vous permettra-t-il de bénéficier d'une sécurité physique et psychologique dans le lieu de travail télétravail que vous avez choisi ? Regardez les spécificités telles que le taux de criminalité, l'accès et la qualité des soins de santé pour les non-citoyens, etc. Vous devez choisir un endroit qui offre un environnement sûr aux voyageurs en solo

Communauté et réseautage: Les meilleurs endroits pour être un nomade numérique sont naturellement ceux qui ont une communauté nomade dynamique. Cela peut fournir une assistance, des opportunités de réseautage et un sentiment d'appartenance

Les meilleurs endroits pour être un nomade numérique sont naturellement ceux qui ont une communauté nomade dynamique. Cela peut fournir une assistance, des opportunités de réseautage et un sentiment d'appartenance Implications fiscales: Comprendre les implications fiscales du travail dans différents emplacements. Certains pays peuvent avoir des politiques fiscales plus favorables que d'autres pour les travailleurs à distance

Comprendre les implications fiscales du travail dans différents emplacements. Certains pays peuvent avoir des politiques fiscales plus favorables que d'autres pour les travailleurs à distance Adaptation culturelle: Évaluez si la culture locale correspond à votre style de vie et à vos préférences. Cela inclut des facteurs tels que la langue, les coutumes et l'environnement général

Top 10 des destinations pour les nomades numériques

Les nomades numériques choisissent leurs emplacements en fonction d'un équilibre parfait entre travail et mode de vie.

Les destinations idéales pour les nomades numériques offriront un environnement qui renforce les connexions significatives et vous aide à vous épanouir tant sur le plan professionnel que personnel. Cet environnement unique intersection du travail et de la connexion rend le mode de vie des nomades numériques passionnant et attrayant.

Voici dix destinations que vous pouvez choisir comme prochain (ou premier !) emplacement de nomade numérique :

1. Le Costa Rica

Costa Rica

via LoCoworking Pourquoi les nomades numériques l'adorent

À voulez-vous être un nomade numérique dans un endroit avec une nature époustouflante, des gens sympathiques et un style de vie décontracté ? Alors, vous devriez envisager le Costa Rica, un pays dont l'attrait pour les nomades numériques va au-delà de ses plages pittoresques et de ses forêts tropicales luxuriantes.

Les Costaricains adoptent la devise Pura Vida ou philosophie de la "vie pure". Les gens ici sont connus pour leur nature facile à vivre et leur hospitalité chaleureuse, qui rendent l'adaptation à un nouvel Accueil sans effort.

Le Costa Rica accueille les nomades numériques avec un programme spécial qui permet aux résidents internationaux de travailler à distance avec un visa touristique de 90 jours qui peut être prolongé à une année complète, avec l'option supplémentaire de renouveler pour une autre année.

Le Costa Rica est l'un des meilleurs endroits pour être un nomade numérique parce que les travailleurs à distance non citoyens sont exonérés de l'impôt sur le revenu et peuvent également obtenir des dérogations aux taxes douanières sur les appareils de télécommunication et électroniques nécessaires pour répondre aux exigences du travail à distance.

Des villes balnéaires bohèmes comme Santa Teresa à la capitale animée San José, le Costa Rica s'enorgueillit d'une communauté de nomades numériques florissante. Vous y trouverez des espaces de travail collaboratif encourageant la collaboration, des cafés faisant office de hub de réseautage improvisé et des forums en ligne facilitant les connexions avec d'autres nomades.

**Coût de la vie

Le Costa Rica est une destination recherchée par les expatriés et les nomades numériques. Le coût de la vie y est inférieur de 30 % à celui des États-Unis, et une personne seule peut vivre confortablement avec un budget mensuel de 1 600 à 2 000 dollars.

Connexion internet

Le Costa Rica s'enorgueillit d'un Wi-Fi omniprésent, avec des débits internet qui s'échelonnent entre 1 000 et 2 000 euros 28 Mbps à 93 Mbps ce qui vous permet de rester connecté tout au long de votre voyage. Les points d'accès Wi-Fi gratuits s'adressent aux habitants et aux touristes, qu'il s'agisse d'hôtels, de cafés ou de places publiques. Besoin de trouver un point d'accès Wi-Fi à proximité ? Utilisez une application de carte ou recherchez simplement "wifi près de chez moi"

2. Mexique

Pourquoi les nomades numériques l'adorent

Le Mexique est une étoile montante dans le monde des nomades numériques, attirant les travailleurs à distance grâce à son mélange unique de richesses culturelles, de beauté naturelle et d'accessibilité financière.

Imaginez surfer à Tulum entre deux réunions, explorer d'anciennes ruines mayas pendant votre pause, ou siroter un café artisanal à Oaxaca, ville pavée, tout en travaillant avec des clients en ligne. Sans oublier les tacos et la tequila !

Le Mexique a quelque chose à offrir à chacun, des havres de paix abordables comme San Miguel de Allende aux espaces de co-working dynamiques de Mexico, en passant par les communautés de nomades prospères dans tout le pays.

Le pays ne propose pas de visa de nomade numérique, mais a d'autres options pour vous. Les nomades numériques peuvent opter pour un visa de résident temporaire qui leur permet de rester jusqu'à quatre ans tant qu'ils satisfont aux exigences financières et paient régulièrement des impôts.

Sinon, vous pouvez demander un permis touristique qui vous permet de rester 180 jours sans payer de taxes si vos clients résident en dehors du Mexique.

Apprendre des rudiments d'espagnol peut vous aider à nouer des liens avec la population locale et à vous débrouiller en anglais.

**Coût de la vie

Les prix sont plus élevés dans les grandes villes comme Mexico, Guadalajara et Monterrey, tandis que les petites villes et les régions côtières peuvent être considérablement moins chères. Une personne peut vivre confortablement avec 1 000 dollars et luxueusement avec 2 000 dollars.

Connexion internet

Le WiFi public est disponible dans les cafés et les villes populaires, tandis que dans les villes plus petites, vous devrez peut-être acheter une carte SIM intelligente et travailler avec votre propre pack de données, car la connexion peut être lente. Vous pouvez bénéficier d'une vitesse d'accès à l'internet variant entre 26 Mbps à 60 Mbps .

3. Thaïlande

Thaïlande

/$$$img/

via Autorité du tourisme de Thaïlande Pourquoi les nomades numériques l'adorent

La Thaïlande est depuis longtemps un pôle d'attraction pour les voyageurs. Ces dernières années, elle est devenue un point chaud pour les nomades numériques à la recherche d'un mélange idyllique d'accessibilité financière, de richesse culturelle et de beauté tropicale époustouflante.

La Thaïlande propose différentes options de visa pour les nomades numériques, en fonction de vos besoins et de vos préférences. Vous pouvez demander un visa de résidence à long terme, qui vous permet de rester jusqu'à 10 ans, ou un visa intelligent, qui offre aux professionnels quatre ans de résidence.

Toutefois, vous aurez besoin d'un permis de travail si votre travail vous permet de rester quelques jours en Thaïlande ou si votre emploi vous éloigne de la population locale. Vous devez toujours faire des recherches et vous renseigner auprès de l'ambassade de Thaïlande avant de demander un visa. Vous devez également commencer à payer des impôts si vous restez plus de 180 jours.

La Thaïlande a quelque chose à offrir à chacun, de l'animation de Chiang Mai avec ses cafés décontractés à la vie balnéaire sur des îles idylliques comme Koh Lanta. Vous y trouverez des espaces de co-working qui favorisent la collaboration, un internet fiable qui vous permet de rester connecté, et une communauté chaleureuse et amicale.

La Thaïlande possède également une culture riche et diversifiée que vous pouvez explorer et apprécier. Vous pouvez visiter des temples anciens, goûter des plats délicieux et découvrir l'énergie trépidante de Bangkok.

**Coût de la vie

Le coût de la vie est plus élevé à Bangkok, Phuket et dans d'autres hauts lieux touristiques que dans les petites villes. Vos dépenses augmenteront si vous aimez les restaurants, les voyages et la vie nocturne. Une personne seule peut vivre confortablement avec 800 $ ; 2 000 $ vous permettraient de mener une vie luxueuse ici.

Connexion à Internet

Le taux de pénétration de l'internet est de 85 % en Thaïlande, et le pays se classe au quatrième rang mondial pour la rapidité de l'internet fixe à large bande. Vous pouvez accéder publiquement à l'internet dans les cafés, les centres commerciaux, les parcs, les hôtels et d'autres endroits.

4. Allemagne

Pourquoi les nomades numériques l'adorent

L'Allemagne est un choix peu conventionnel pour les nomades numériques et plus cher que d'autres emplacements. Malgré tout, ses attractions uniques, son atmosphère multiculturelle, ses infrastructures robustes et son paysage industriel peuvent séduire ceux qui recherchent un environnement de travail stimulant et convivial pour les nomades numériques.

L'Allemagne dispose de différentes options de visa pour les nomades numériques en fonction de votre nationalité et de votre statut d'entreprise. Les citoyens de l'UE peuvent se déplacer et rester en Allemagne librement, tandis que les nomades numériques non membres de l'UE peuvent demander un visa de pigiste ou un visa de travailleur indépendant pour les entreprises établies. Les nomades numériques doivent également payer des impôts s'ils restent plus de 183 jours.

Attendez-vous à une culture de l'innovation dans les grandes villes comme Berlin, Munich et Hambourg. Les espaces de co-working répondent à la scène nomade montante, offrant des environnements de travail dédiés et des opportunités de réseautage.

Découvrez les prouesses industrielles de l'Allemagne en visitant des usines historiques, en explorant des laboratoires de recherche de pointe, en assistant à des évènements industriels et en établissant des connexions avec des professionnels de divers secteurs.

**Coût de la vie

Comptez environ 1 000 à 1 500 dollars par mois, hors loyer. Ce montant couvre les courses, les services publics, les transports de base, le téléphone et l'internet. Le loyer est la variable la plus importante en fonction de la ville et des commodités souhaitées. Ainsi, en incluant le loyer, votre total peut se situer entre 2 000 et 3 000 dollars par mois.

Connexion internet

L'Allemagne dispose d'une excellente infrastructure numérique, ce qui permet de rester connecté pendant votre visite. Les points d'accès Wi-Fi sont nombreux dans la plupart des hôtels, restaurants, cafés, espaces publics, bibliothèques et transports en commun des grandes villes. Profitez de débits internet allant de 57 Mbps et 92 Mbps .

5. Portugal

Pourquoi les nomades numériques l'adorent

Le Portugal, ce n'est pas seulement des plages baignées de soleil et de délicieux pastels de nata ! C'est un havre de paix pour les nomades numériques en quête d'histoire, de charme et d'une atmosphère accueillante.

Le pays offre une culture nomade numérique florissante, un niveau élevé de maîtrise de l'anglais et des connexions faciles avec les principales villes européennes. Le climat y est également clément et vous pouvez profiter des activités de plein air tout au long de l'année.

Le visa de nomade numérique pour le Portugal est une excellente option pour les travailleurs à distance, les freelances, les indépendants et les entrepreneurs. Il est valable pour une durée maximale d'un an et renouvelable pour une durée maximale de quatre ans. Le Portugal a une implication fiscale de 15 % sur les revenus d'origine étrangère pendant les dix premières années.

Le Portugal n'est pas seulement un pays où il fait bon travailler, c'est aussi un pays où il fait bon vivre. L'hospitalité chaleureuse d'une communauté locale sympathique vous accueillera.

De la découverte de villes médiévales et d'anciens châteaux à la dégustation d'une cuisine délicieuse et d'une vie nocturne animée, il y a au Portugal quelque chose que chacun peut apprécier en dehors des heures de travail.

**Coût de la vie

Avec le coût de la vie le plus bas d'Europe occidentale, un célibataire très sociable vivant dans le centre de Lisbonne peut s'attendre à dépenser environ $$$a par mois, loyer compris. La plupart des locaux vivent avec un intervalle mensuel de $$$a à $1,570.

Connexion à Internet

Le taux de pénétration du haut débit fixe est élevé et les vitesses sont généralement bonnes. De nombreux hôtels, appartements et résidences offrent des connexions en fibre optique avec des vitesses supérieures à 100 Mbps. La couverture des données mobiles est excellente, atteignant la 4G et la 5G dans les zones les plus peuplées.

6. Géorgie

Géorgie

via Lonely Planet Pourquoi les nomades numériques l'adorent

La Géorgie devient une destination de plus en plus populaire pour les nomades numériques, et pour cause ! La Géorgie dispose d'un programme unique pour les nomades numériques appelé " À distance depuis la Géorgie ."

Grâce à un simple processus de demande en ligne, ce programme permet aux candidats éligibles de vivre et de travailler dans le pays pendant une période maximale de 12 mois. Les nomades numériques sont exonérés de l'impôt sur le revenu pendant les 183 premiers jours de leur séjour.

Les grandes villes comme Tbilissi et Batumi disposent d'une excellente infrastructure internet avec des vitesses élevées et une couverture complète, vitale pour le travail télétravail. La Géorgie dispose d'une industrie technologique en pleine croissance avec des espaces de co-working, des évènements de réseautage et une communauté d'assistance pour les nomades numériques.

En l'absence d'options de divertissement grand public, vous pouvez profiter de la diversité de la beauté naturelle du pays. Les attractions naturelles de la Géorgie, des majestueuses montagnes du Caucase à la côte de la mer Noire, sont un grand attrait pour les nomades numériques.

Vous pouvez faire de la randonnée, du ski, de la natation ou d'autres activités dans ces paysages pittoresques. Vous pouvez également découvrir les joyaux cachés du pays, tels que le canyon de l'Okatse et le canyon de Martvili.

Cette variété et le riche patrimoine culturel de la Géorgie créent une toile de fond unique propice à l'équilibre entre travail et vie privée et à des expériences inoubliables. Vous pouvez utiliser des applications d'agenda quotidien pour forfaiter votre séjour en Géorgie.

Coût de la vie

Le coût de la vie en Géorgie peut varier en fonction de votre emplacement et de votre dépendance. Par exemple, à Tbilissi, les coûts mensuels estimés d'une personne seule sans loyer s'élèvent à environ $$$a. Le loyer d'un appartement d'une chambre à coucher peut varier de 500 $$$a à 800 $$a par mois. Il faut donc s'attendre à un coût mensuel total de 1200 $$a à 1500 $$a.

Connexion à Internet

Les principales villes de Géorgie disposent d'une connexion WiFi publique, notamment dans les cafés, les hôtels, les restaurants, les bibliothèques et les musées. À Tbilissi, un réseau public gratuit appelé "I Love Tbilisi" est disponible lorsque vous avez besoin d'un accès rapide en déplacement.

7. Colombie

Pourquoi les nomades numériques l'adorent

Un pays à l'architecture magnifique, aux influences indigènes et au flair moderne - c'est la Colombie pour vous. C'est un havre pour les nomades numériques où votre environnement de travail pourrait être un balcon baigné de soleil donnant sur des places vibrantes ou un café confortable au milieu de façades coloniales colorées.

Ce qui fait de la Colombie l'un des meilleurs endroits pour être un nomade numérique est un programme unique qui permet aux résidents internationaux de travailler à distance avec un visa touristique de 90 jours qui peut être prolongé à une année complète et renouvelé pour une autre année.

Les nomades numériques bénéficient également d'avantages fiscaux en Colombie. Ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu et peuvent obtenir des dérogations aux taxes douanières sur les télécommunications et les appareils électroniques dont ils ont besoin pour leur travail télétravail. Des villes comme Medellín et Bogota se targuent d'avoir des communautés de télétravailleurs, des espaces de co-working et des évènements bien établis, encourageant la connexion et l'assistance pour les travailleurs numériques.

Profitez d'un climat chaud et favorable tout au long de l'année, d'une cuisine variée et savoureuse, et apprenez un peu d'espagnol pour améliorer votre expérience. Si vous vous épanouissez dans des environnements diversifiés, que vous appréciez l'immersion culturelle et que vous êtes à l'aise avec une certaine capacité d'adaptation, la Colombie pourrait être votre prochaine destination de travail !

**Coût de la vie

Bien qu'il soit difficile d'établir une moyenne exacte en raison des choix de mode de vie et de l'emplacement, une personne seule en Colombie peut s'attendre à dépenser entre $$$a et $$1 500 par mois. Les grandes villes comme Bogota et Medellin sont plus chères que les petites villes.

Connexion Internet

La Colombie est en retard dans l'expansion des connexions internet à large bande. Seuls 73 % des habitants ont accès à l'internet, et seuls 17 % disposent d'une connexion rapide. Il se peut que vous n'ayez pas un bon accès WiFi dans tous les emplacements, en particulier dans les régions reculées comme l'Amazon, la côte Pacifique, Los Llanos et Providencia.

8. Hongrie

Hongrie

via Le monde des nomades numériques Pourquoi les nomades numériques l'adorent

La Hongrie s'enorgueillit d'une communauté croissante de nomades numériques, avec des possibilités de créer des connexions, de collaborer et de faire du réseautage. Vous pouvez trouver de nombreux espaces de co-working qui offrent des environnements de travail dédiés, des évènements de réseautage et des rencontres sociales. Vous pouvez rencontrer et collaborer avec d'autres personnes comme vous et vous faire de nouveaux amis.

Le visa de télétravail hongrois, la carte blanche, permet aux étrangers de vivre et de travailler dans le pays pour une durée maximale d'un an, avec possibilité de renouvellement pour une autre année. Les citoyens de l'UE peuvent vivre et se déplacer dans le pays sans visa. Les nomades numériques sont également exonérés de l'impôt sur le revenu en Hongrie pour la première fois 183 jours de leur séjour.

La Hongrie n'est pas seulement un endroit où il fait bon travailler, c'est aussi un endroit où il fait bon s'amuser. Profitez des bars et des pubs animés, immergez-vous dans les "bars de ruines" comme Szimpla Kert, et de la scène musicale énergique.

Vous pouvez également découvrir la culture et l'histoire du pays en visitant des monuments comme le château de Buda et le pont des chaînes, des musées comme la galerie nationale hongroise ou des bains thermaux comme les bains Szechenyi.

Cette ville encourage la connexion et l'immersion culturelle, ce qui en fait plus qu'un espace de travail. C'est une communauté qui accueille votre envie de voyager.

**Coût de la vie

La Hongrie offre un coût de la vie relativement bas par rapport à l'Europe occidentale, ce qui la rend attrayante pour les personnes soucieuses de leur budget. Comptez entre 600 et 1 000 $$$a par mois (hors loyer) pour une personne seule. Le loyer a une incidence considérable sur le coût total. Budapest est plus chère que les petites villes.

Connexion Internet

Les points d'accès Wi-Fi sont nombreux, en particulier dans les zones touristiques. Plusieurs municipalités participent à cette initiative de l'UE, en fournissant un accès Wi-Fi gratuit dans les espaces publics tels que les bibliothèques et les centres communautaires.

9. Espagne

Espagne

via Temps mort Pourquoi les nomades numériques l'adorent

Les côtes baignées de soleil et les rues animées ne sont qu'un début. L'Espagne enchante les nomades numériques avec son beau mélange d'accessibilité financière, de paysages diversifiés et de mode de vie propice à la sieste.

L'Espagne dispose d'un visa spécial pour les nomades numériques appelé le D8. Ce visa vous permet de vivre et de travailler dans le pays pendant un an et de le renouveler pour une durée maximale de quatre ans. Vous ne paierez qu'un impôt de 15 % sur vos revenus d'origine étrangère pendant les dix premières années - une excellente affaire par rapport à d'autres pays.

Plongez dans des tournées de tapas, travaillez à distance depuis de charmants villages ruraux dotés d'espaces de co-working dédiés, et terminez l'année avec la Tomatina. Apprenez quelques expressions pour débloquer des connexions plus profondes avec les habitants et peut-être même décrocher quelques contrats en freelance.

Explorez les pics volcaniques, les villes historiques et les plages cachées tout en profitant d'un travail alimenté par une cuisine délicieuse et un soleil chaleureux. L'Espagne peut être un environnement de travail charmant et un festin culturel, où le travail télétravail se mêle harmonieusement aux traditions vibrantes - un havre de paix pour les nomades numériques vraiment unique.

**Coût de la vie

Comptez entre 800 et 1 500 dollars par mois, hors loyer. Ce montant couvre les courses, les services publics de base, les transports en commun, le téléphone et l'internet. Le loyer est le module complémentaire le plus important, avec un intervalle de 400 $$$a pour un appartement d'une chambre, en fonction de la ville et des commodités souhaitées. En comptant le loyer, le total peut donc se situer entre 1 200 et 2 500 dollars par mois. Manger plus souvent au restaurant, vivre dans des villes plus grandes comme Madrid ou Barcelone, ou s'adonner à des loisirs peut facilement faire augmenter les coûts.

Connexion à Internet

L'Espagne dispose de nombreux points d'accès Wi-Fi publics dans les parcs, les musées, les aéroports et les cafés. À Madrid, vous pouvez bénéficier d'une connexion Wi-Fi gratuite dans de nombreux musées, notamment le Paseo del Arte, le musée d'histoire et le musée de San Isidro. Vous pouvez également utiliser les cybercafés gratuitement.

10. Vietnam

**Pourquoi les nomades numériques l'adorent

Le Vietnam peut se targuer d'avoir l'un des coûts de la vie les plus bas d'Asie du Sud-Est, ce qui vous permet de profiter d'un mode de vie confortable. Des villes comme Ho Chi Minh Ville, Da Nang et Hoi An ont des communautés de nomades numériques florissantes avec des espaces de travail, des évènements de réseautage et des ressources en ligne. Connectez-vous avec d'autres travailleurs à distance, partagez vos expériences et trouvez de l'assistance.

Immergez-vous dans la fascinante tapisserie culturelle du Viêt Nam, des temples et pagodes anciens à l'architecture coloniale. Explorez les marchés animés, savourez une cuisine délicieuse et assistez à des traditions uniques.

Bien que le Vietnam n'ait pas encore de visa dédié aux nomades numériques, il reste l'un des meilleurs endroits pour être un nomade numérique en Asie du Sud-Est. Vous pouvez demander un visa touristique pour un séjour de 30 jours maximum et accepter un travail en ligne avec des entreprises basées à l'étranger.

Vous pouvez également demander un Business Visa qui accorde un séjour allant jusqu'à 12 mois (voire plus si vous le renouvelez) et travailler légalement avec des clients ou des entreprises locales. Les nomades numériques doivent payer 20 % d'impôts sur leurs revenus.

**Coût de la vie

Comptez entre 650 et 1 200 dollars par mois. Les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh Ville sont plus chères que les petites villes et les régions côtières.

Connexion Internet

Les débits de données mobiles sont généralement adaptés aux visioconférences et au travail en ligne. Le haut débit fixe offre des vitesses encore plus rapides, dépassant souvent 100 Mbps dans les grandes villes. La plupart des lieux publics disposent d'une connexion WiFi, notamment les cafés, les hôtels, les jardins et les centres commerciaux.

Défis courants auxquels sont confrontés les nomades numériques

Être un nomade numérique ressemble à un rêve devenu réalité, n'est-ce pas ? Vous pouvez travailler depuis n'importe où dans le monde, voyager dans des endroits magnifiques et profiter d'un mode de vie à la fois flexible et épanouissant. Mais il n'y a pas que du soleil et des arcs-en-ciel. Chaque aventurier à distance est confronté à de véritables défis.

Cependant, vous pouvez surmonter ces défis avec le bon état d'esprit, des outils utiles et quelques conseils pratiques. Voici les cinq principaux défis auxquels sont confrontés les nomades numériques et comment les relever comme un pro :

Connexion instable

Problème : Le Wifi est essentiel pour les nomades numériques, mais toutes les destinations ne disposent pas d'une connexion Internet rapide et stable

Solution: Vous pouvez acheter une carte SIM locale avec un forfait de données comme sauvegarde, utiliser un VPN pour la sécurité et la stabilité, et rechercher la qualité du WiFi de votre hébergement et des espaces de coworking avant de les réserver

**Dysfonctionnements techniques

Problème: Votre ordinateur portable, votre appareil photo et vos autres appareils sont vos outils de travail, mais ils peuvent tomber en panne à tout moment

Solution: Vous pouvez conserver une liste des centres de réparation autorisés pour votre équipement, souscrire une assurance pour vos appareils et conserver un système de sauvegarde en cas d'urgence

**Problèmes financiers

Problème: La gestion de vos finances en tant que nomade numérique peut s'avérer délicate, surtout lorsqu'il s'agit de gérer différentes devises, taxes et dépenses

Solution: Vous pouvez créer un budget et suivre vos dépenses, utiliser des applications et des outils pour gérer votre argent et vos factures, et également consulter un comptable professionnel ou un conseiller fiscal pour votre situation spécifique

Problèmes d'équilibre entre travail et vie privée

Problème:Le travail et la vie sur la route peuvent brouiller les frontières entre votre vie personnelle et professionnelle, ce qui conduit soit à l'épuisement professionnel, soit à l'ennui

Solution: Vous pouvez établir un paramètre régulier et vous y tenir, faire des pauses et prendre des vacances, rejoindre des communautés en ligne ou hors ligne de personnes partageant les mêmes idées, et vous adonner à des passe-temps et à des intérêts en dehors du travail

**Barrières linguistiques et culturelles

Problème: Voyager dans des pays et des cultures différents peut être enrichissant, mais cela peut aussi poser des problèmes de communication et d'adaptation

Solution: Vous pouvez apprendre quelques phrases de base de la langue locale, faire preuve de respect et d'ouverture d'esprit, et rechercher des guides ou des mentors locaux qui pourront vous aider à vous y retrouver dans les nuances culturelles

Outils pour les nomades numériques

Vous êtes un nomade numérique qui souhaite travailler et voyager dans le monde entier ? À faire cohabiter votre travail télétravail et votre vie personnelle de la manière la plus simple possible ?

Les bons outils en ligne deviennent de précieux compagnons de route en rationalisant les tâches, en assurant un fonctionnement fluide et en libérant un temps d'exploration précieux.

Mais jongler entre différents logiciels peut s'avérer fatigant !

Alors pourquoi ne pas utiliser une plateforme qui assiste votre mode de vie nomade et fusionne tous les outils dont vous aurez jamais besoin en une seule solution ?

Voici ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un qui peut assister votre style de vie nomade aussi facilement que si vous étiez à votre bureau de travail !

1. Gérer des projets à distance et sans effort

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-593.png Logiciel de gestion de projet ClickUp /$$img/

Obtenez une vue d'ensemble de vos tâches quotidiennes sur une Liste, un Tableau, un Calendrier ou l'une des 10+ vues personnalisables du logiciel de gestion de projet ClickUp Logiciel de gestion de projet ClickUp rapproche les équipes et les travailleurs à distance. Voici tout ce que vous pouvez faire avec :

S'appuyer sur la plateforme de gestion des connaissances et du travail tout-en-un pour gagner en efficacité et en productivité

UtilisezClickUp Brain avec plus de 100 sites alimentés par l'IAoutils pour rédiger du contenu, générer des idées, organiser des réunions et des mises à jour, résumer ou modifier un texte, analyser des données, et même rédiger des réponses à des e-mails ou desnouveau client propositions en déplacement

Créez vos flux de travail personnalisés en choisissant parmi plus de 1000Modèles ClickUp et tableaux de productivité

Intégrer en plus avec 1000+ applications populaires comme Slack, G Suite, et Microsoft pour collaborer à distance sur le travail sans effort

Avec son accessibilité, son adaptabilité et ses fonctionnalités puissantes, la fonctionnalité de gestion de projet de ClickUp permet aux nomades numériques de gérer facilement leur vie professionnelle et personnelle. Préparez votre prochaine aventure tout en veillant à ce que les délais soient respectés et.. objectifs du projet progressent en douceur, le tout à partir d'un seul et unique système de gestion de l'information basé sur le cloud plateforme de gestion de projet basée sur le cloud accessible depuis n'importe quel point du globe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-61.gif ClickUp Brain /$$img/

ClickUp Brain vous permet de rationaliser votre flux de travail et d'automatiser les tâches pour une expérience nomade fluide

2. Accélérer le travail télétravail en toute transparence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-595.png Logiciel de gestion de projet pour les équipes à distance de ClickUp /$$img/

Travaillez plus rapidement en équipe grâce au logiciel de gestion de projet pour équipes à distance de ClickUp

Si votre entreprise a des employés dans le monde entier et encourage un style de vie de nomade numérique, vous pouvez opter pour.. Le logiciel de gestion de projet pour équipes à distance de ClickUp . Ce logiciel peut aider les membres de votre équipe à distance de la manière suivante :

Planifiez, organisez, attribuez des tâches et collaborez sur n'importe quoi avec une gestion des tâches personnalisable avecTâches ClickUp* Faites un brainstorming, élaborez une stratégie, mappez et travaillez sur des idées ensemble avecClickUp Tableaux blancs et ses fonctionnalités de collaboration en temps réel

Modifiez en cours en temps réel avec votre équipe surClickUp Documents. Étiquettez les autres avec des commentaires, assignez-leur des éléments d'action et convertissez le texte en tâches traçables pour garder le contrôle sur les idées

Rassemblez les communications de l'équipe sous un même toit avecClickUp Chat pour partager des mises à jour, lier des ressources et collaborer en toute transparence

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objets grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression grâce àObjectifs ClickUp* Partagez des enregistrements d'écran qui transmettent votre message avec précision et en contexte. Sauvegardez vos enregistrements pour plus tard, envoyez-les à n'importe qui avec un lien public, et plus encore avecClickUp Clips #### 3. Suivre les horaires

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-596.png Le modèle de blocage d'horaires ClickUp vous aide à suivre vos activités passées, présentes et à venir https://app.clickup.com/signup?template=t-182148352 Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec Modèle de blocage de l'horaire de ClickUp , vous pouvez suivre vos réunions et évènements et rester au top de toutes vos tâches. En tant que nomade numérique, vous devez également maintenir un équilibre entre profiter de l'emplacement où vous séjournez et vous assurer d'achever tout votre travail à temps.

Ce modèle vous assure de bloquer les tâches nécessitant une attention immédiate sans avoir à patauger dans des tonnes d'e-mails et de feuilles de calcul.

Le plus beau, c'est que ClickUp s'intègre nativement avec Google Agenda de sorte que les modifications apportées à l'une des plateformes sont instantanément répercutées sur l'autre. Obtenez un aperçu de votre liste de tâches pour la journée, la semaine ou le mois !

4. Gardez le contrôle de vos finances

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-598.png Effectuez un forfait financier en gérant vos revenus, votre épargne, vos dépenses, vos dettes et vos besoins dans le modèle de budget personnel de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546810 Télécharger ce modèle /$$cta/

En tant que nomade numérique, gérer votre budget tout en profitant au maximum de votre séjour peut être un casse-tête. C'est pourquoi Le modèle de budget personnel de ClickUp arrive ! Ce modèle vous aidera à suivre vos habitudes de dépenses et à dépenser de manière responsable.

Vous souhaitez rédiger une facture à envoyer à votre client ou suivre plusieurs factures en un seul endroit ? Choisissez parmi plus de 1000 modèles pour générer des factures. Vous pouvez également automatiser l'envoi de vos factures grâce à ClickUp Automatisation .

A travers Intégrations ClickUp clickUp s'intègre à plusieurs applications de suivi du temps telles que Timely, Timeneye, PomoDone, TimeCamp, etc. Ces applications vous aident à mesurer le temps passé sur une tâche et à utiliser des fonctionnalités telles que les entrées de journal de temps pour facturer vos clients.

Vous travaillez à l'heure ? Suivez vos durées, définissez des paramètres, ajoutez des notes et affichez des rapports sur vos heures de travail depuis n'importe où avec ClickUp Suivi du temps du projet .

5. Forfait voyage

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-599.png Utilisez le modèle de planificateur de voyage de ClickUp pour planifier un voyage en toute tranquillité https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uywr Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec Modèle de planificateur de voyage de ClickUp , vous pouvez sans effort forfaiter des voyages pour poursuivre votre style de vie de nomade numérique !

Le forfait de voyage peut être beaucoup de tracas. Mais ce modèle vous permet de créer des forfaits et des arrangements de voyage rentables et de vous assurer que vous restez au top de vos to-dos avant et pendant votre voyage.

Vous pouvez également tirer parti de l'outil Checklists ClickUp fonctionnalité permettant de créer une checklist avant et après le voyage. Grâce à des outils de modification riches, rayez les choses à faire au fur et à mesure de votre périple de nomade numérique !

Donnez du pouvoir à votre style de vie de nomade numérique avec ClickUp

Nous espérons vous avoir inspiré avec notre liste des meilleurs endroits pour être un nomade numérique. Le mode de vie des nomades numériques vous invite à l'aventure, à la flexibilité et à la possibilité de redéfinir ce que le travail et la vie signifient pour vous. Oubliez donc votre bureau, laissez tomber le 9 à 5 et préparez votre passeport : le monde est désormais votre bureau.

En tant que nomade numérique, vous échangez les salles de réunion contre des plages, les conférences téléphoniques contre des discussions dans des cafés, et le travail quotidien contre une série infinie de nouvelles expériences.

Bien entendu, cette liberté s'accompagne de responsabilités ! Jongler avec le travail, les finances et les forfaits de voyage en déplacement peut s'avérer décourageant. Mais ClickUp est votre fidèle acolyte dans cette aventure mondiale. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et supprimez le travail télétravail !

FAQ courantes

1. Quel est le meilleur endroit où vivre pour les nomades numériques ?

Il ne peut pas y avoir un seul "meilleur" endroit pour être un nomade numérique, car cela dépend fortement des préférences, des besoins et des priorités de chacun. Ce qui pourrait être parfait pour une personne pourrait être un décalage achevé pour une autre. À faire des recherches approfondies sur les sites Web destinés aux nomades numériques, tels que " Nomad List ", " Digital Nomad World " et " The Remote Nomad ", pour trouver l'inspiration nécessaire à la sélection d'un emplacement.

2. Quel est l'endroit le plus abordable pour devenir un nomade numérique ?

Bien que le caractère abordable dépende des habitudes de dépenses personnelles, certaines régions offrent généralement des coûts moins élevés pour les nomades numériques :

Asie du Sud-Est : Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie offrent des options économiques, en particulier dans les petites villes et les régions côtières

: Des pays comme la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie offrent des options économiques, en particulier dans les petites villes et les régions côtières Europe de l'Est : Des villes comme Budapest, Belgrade et Sofia offrent un coût de la vie abordable avec une bonne infrastructure Internet et des communautés de nomades numériques en pleine croissance

: Des villes comme Budapest, Belgrade et Sofia offrent un coût de la vie abordable avec une bonne infrastructure Internet et des communautés de nomades numériques en pleine croissance Amérique latine : Explorez des destinations comme Medellin, Cuenca et Antigua pour un mélange d'abordabilité, de richesse culturelle et une scène de nomades numériques particulièrement dynamique

: Explorez des destinations comme Medellin, Cuenca et Antigua pour un mélange d'abordabilité, de richesse culturelle et une scène de nomades numériques particulièrement dynamique Afrique du Nord : Le Maroc et la Tunisie offrent des expériences uniques à moindre coût par rapport à l'Europe occidentale, mais la fiabilité de l'internet et l'infrastructure peuvent varier

N'oubliez pas qu'avant de prendre une décision, le coût n'est pas le seul facteur à prendre en compte : renseignez-vous sur les conditions d'obtention des visas, l'accès à Internet et vos préférences personnelles.

3. Quel est le pays le plus facile pour être un nomade numérique ?

Le choix du pays où il est le plus facile de devenir nomade numérique dépend de votre nationalité et de vos priorités. Toutefois, certains pays se classent systématiquement en tête pour ce qui est de la facilité de vie :