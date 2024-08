10 modèles gratuits de feuilles de relevé de temps en Excel, Word et ClickUp

Quand on jongle avec plusieurs tâches, le temps semble toujours nous filer entre les doigts. ⏰

Mais ne vous inquiétez pas ! Avec le bon carnet de temps, vous pouvez reprendre le contrôle de votre emploi du temps et, en fin de compte, de votre vie.

Conçus pour décupler l'efficacité, les modèles de journal des temps donnent un aperçu de vos activités quotidiennes, ce qui vous permet d'allouer votre temps à bon escient, classer les tâches par ordre de priorité et éliminer les habitudes qui font perdre du temps.

Déterminez où vont vraiment vos heures, optimisez l'équilibre entre votre travail et votre vie privée et concentrez-vous sur les activités à fort impact. Grâce à une approche structurée, vous planifierez efficacement vos journées, suivrez votre progression et adopterez des stratégies pour des performances optimales.

J'ai compilé une liste de 10 modèles gratuits de carnet de temps qui vous aideront à garder la maîtrise de votre temps. Plongeons-y et trouvons l'outil parfait pour rationaliser vos activités quotidiennes et maximiser votre productivité afin de tenir le stress à distance. ⏳

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps ?

Il existe une tonne de modèles de registres de temps parmi lesquels choisir, mais tous n'offrent pas le même niveau de valeur pour chaque équipe. Au fil de mes recherches, j'ai constaté que les meilleurs modèles de relevé des temps présentent les caractéristiques suivantes :

Simplicité et clarté : Une mise en forme claire et simple est essentielle à la réussite du projetd'enregistrer rapidement les tâchesles heures de début et de fin, ainsi que toute note pertinente

: Une mise en forme claire et simple est essentielle à la réussite du projetd'enregistrer rapidement les tâchesles heures de début et de fin, ainsi que toute note pertinente Personnalisation : Un modèle flexible s'adapte à divers horaires et préférences, permettant aux utilisateurs de l'adapter à leurs besoins spécifiques

: Un modèle flexible s'adapte à divers horaires et préférences, permettant aux utilisateurs de l'adapter à leurs besoins spécifiques Granularité : Les incréments de temps (minutes ou heures) doivent être adaptés à votre flux de travail afin de fournir des informations précises

: Les incréments de temps (minutes ou heures) doivent être adaptés à votre flux de travail afin de fournir des informations précises L'utilisabilité : Que ce soit sous un formulaire physique ou numérique, le modèle doit être facile à consulter et à mettre à jour tout au long de la journée

: Que ce soit sous un formulaire physique ou numérique, le modèle doit être facile à consulter et à mettre à jour tout au long de la journée Invitations à l'analyse : Des champs facultatifs pour les notes ou les réflexions permettent d'analyser et d'optimiser le temps

: Des champs facultatifs pour les notes ou les réflexions permettent d'analyser et d'optimiser le temps Intégration : Les modèles numériques doivent se synchroniser avec les outils de gestion des tâches, offrant ainsi un aperçu complet de votre journée

La vue Charge de travail de ClickUp vous permet d'aller plus loin dans la gestion de votre temps et de voir comment votre estimation de la durée de chaque tâche se compare à la durée totale de votre semaine.

10 modèles de durée enregistrée à utiliser en 2024

Les modèles de journal de temps sont des changeurs de jeu lorsqu'il s'agit de posséder vos heures de travail !

De ClickUp grâce aux fonctions complètes de ClickUp et aux formes familières de Microsoft Word, chaque modèle offre une approche nouvelle et utile pour devenir le maître de son temps. Voyons comment ces 10 modèles de journal du temps peuvent transformer votre routine et vous préparer à la réussite dans tous les domaines de votre vie. 🕐

1. Modèle de relevé et d'attribution de temps ClickUp

Utilisez le modèle de répartition du temps ClickUp pour maintenir une attention particulière et réaliser une progression constante vers vos objets

Comprendre comment distribuer le temps disponible peut déterminer le sort de votre projet. C'est ici que le Modèle de répartition du temps ClickUp intervient en tant qu'acolyte fiable pour confiant la planification et l'exécution du projet .

Avec ce modèle de durée enregistrée quotidienne, vous pouvez :

Visualiser et suivre sans effort la progression des tâches

Aligner les activités de l'équipe sur les priorités

Garantir le respect des délais sans compromettre la qualité

Utilisez le modèle pour classer stratégiquement les tâches et améliorer votre flux de travail et gestion du temps . Il vous permet d'ajuster votre emploi du temps en fonction de l'évolution des circonstances dans une liste interactive, sur un calendrier ou en utilisant la vue Tableau de type Kanban de ClickUp pour garantir l'adaptabilité sans perdre de temps.

2. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Contrôlez la progression au fur et à mesure que vous prenez des étapes pour résoudre les problèmes

Suivi du temps efficace est une pratique essentielle dans la gestion d'une entreprise, en particulier dans le contexte de l'augmentation de la productivité et de l'évaluation des performances. C'est précisément là que le Modèle d'analyse du temps ClickUp est un outil inestimable pour maîtriser l'allocation des ressources. Il permet de suivre le temps passé et la progression des tâches dans le cadre de divers projets, d'évaluer les performances à l'aide d'indices visuels clairs et de rationaliser les procédures pour une efficacité maximale.

Le modèle permet d'analyser la façon dont le temps est dépensé afin de d'allouer du temps aux projets et d'attribuer les tâches de manière efficace. Ces informations vous permettent également de rechercher de manière proactive des domaines d'amélioration, d'optimiser les processus et de prendre des décisions plus éclairées. ✔️

3. Modèle de boîte de temps ClickUp

Le modèle ClickUp Time Box améliore la clarté et l'efficacité des projets

Le modèle ClickUp Time Box Modèle aide à rationaliser les flux de travail et à accomplir les tâches de manière transparente. Il vous permet de cultiver un environnement structuré qui améliore la clarté et la rapidité d'exécution des projets. Le modèle offre un aperçu de la durée des tâches, garantissant un meilleur contrôle de l'allocation du temps et de l'utilisation des ressources. ⏱️

Ce modèle de feuille de relevé des temps est conçu pour améliorer votre gestion des tâches dans des délais précis à l'aide de :

Statuts personnalisés : Contrôlez facilement les tâches avec des marqueurs clairs tels que Terminé, En cours et À faire

: Contrôlez facilement les tâches avec des marqueurs clairs tels que Terminé, En cours et À faire Champs personnalisés : Ajoutez des détails essentiels aux tâches en utilisant des attributs tels que le type pour une meilleure compréhension

: Ajoutez des détails essentiels aux tâches en utilisant des attributs tels que le type pour une meilleure compréhension Affichages personnalisés : Abordez vos tâches sous différents angles en utilisant les vues Planificateur de tâches, Calendrier de la Box Box et Statut des tâches

: Abordez vos tâches sous différents angles en utilisant les vues Planificateur de tâches, Calendrier de la Box Box et Statut des tâches Gestion de projet : Utilisez le suivi du temps, les étiquettes, les alertes de dépendance et les e-mails pour améliorer l'efficacité de vos projets

Avec l'aide de ce journal de temps détaillé, vous pouvez établir des échéances précises, diviser de grands projets en morceaux réalisables et optimiser l'allocation des ressources pour une productivité maximale. Que vous soyez un gestionnaire de projet chevronné ou un novice en matière de timeboxing, cet outil vous garantit la réussite !

4. ClickUp Modèle de feuille de gestion du temps personnel

Modèle de fiche personnelle de gestion du temps par ClickUp

Le ClickUp Modèle de feuille de gestion du temps personnel va plus loin que la simple amélioration de la productivité ; il s'intéresse à la façon dont vous utilisez votre temps. Il fournit des stratégies pour optimiser vos routines professionnelles et personnelles. Le modèle se concentre sur les principaux jalons tout en gardant une trace de votre progression au jour le jour. Il convient donc aux utilisateurs de tous niveaux d'expérience.

La vue Tableau du modèle permet de visualiser le temps déjà consacré aux tâches et le temps restant, ce qui constitue une aide précieuse dans la poursuite de vos objectifs clés.

Le champ personnalisé "Output Needed" du modèle promeut une planification proactive des tâches les plus chronophages de la semaine. Cette approche holistique encourage une répartition efficace du temps, ce qui rend votre liste à faire plus claire et plus exploitable. 📅

5. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Maîtrisez votre liste de tâches hebdomadaires grâce à ce modèle détaillé de ClickUp

Le Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp optimise votre emploi du temps hebdomadaire et amplifie la productivité de la semaine de travail. Il s'agit d'un modèle de Liste avec plusieurs vues qui vous aident à réaliser plus en moins de temps.

Le modèle vous permet de :

Préparer stratégiquement les échéances cruciales

Organiser efficacement les tâches pour optimiser l'efficacité

Réduire le niveau de stress en restant organisé tout au long de la journée

Stimuler la productivité en se concentrant sur les tâches essentielles

Dans la vue Liste d'Activité du modèle, vos tâches sont classées par jour où vous devez les achever. Utilisez les champs personnalisés pour libeller chaque tâche avec le type d'activité, la priorité, la date de début et la date d'échéance correspondants. Si vous passez à l'affichage Tableau de cette vue Liste du journal d'activités, les tâches sont classées par jour modèle d'agenda quotidien vous trouverez trois statuts de tâches personnalisés pour améliorer le suivi de votre progression. Par ailleurs, votre vue personnelle Charge de travail vous aide à gérer efficacement les heures de travail de vos employés et les validations de la semaine.

6. Modèle de Relevé de temps ClickUp Services

Le modèle de Relevé de temps des services de ClickUp vous aide à suivre les heures de service et le temps facturable en un seul endroit facilement accessible

Les Relevés de temps des services sont essentiels pour gérer l'investissement en temps des employés en fonction des tâches. Elles garantissent une répartition responsable du temps, maintiennent l'efficacité du suivi et aident les dirigeants à suivre les heures de travail des employés.

Les Modèle de Relevé de temps de ClickUp Services vous aide à contrôler méticuleusement le temps, les coûts et les ressources consacrés à chaque service offert.

Il vous permet de :

Suivre de manière transparente le nombre total d'heures et les heures facturables dans un emplacement unique et accessible

Mesurer l'allocation des ressources entre les différents projets

Distribuer sans effort les ressources entre les projets et les services

Le modèle est doté de diagrammes et graphiques perspicaces, permettant l'analyse des processus en temps réel pour soutenir la progression de l'équipe. S'intégrant parfaitement à des applications essentielles comme Stripe et PayPal, il permet à l'écosystème de votre entreprise de rester interconnecté et harmonieux.

7. Modèle de planning horaire ClickUp

Créez un horaire de travail à faire qui correspond aux besoins de votre équipe avec le modèle d'horaire horaire de ClickUp

L'élaboration d'un emploi du temps, que ce soit pour vous-même ou pour votre équipe, peut sembler difficile, mais ce n'est pas une fatalité. Grâce à des modèles de suivi du temps adaptés et à quelques suggestions précieuses, l'élaboration d'un emploi du temps fonctionnel qui convienne à tous devient une tâche aisée.

L'emploi du temps Modèle d'horaire ClickUp est un outil indispensable pour organiser et gérer les tâches quotidiennes. Il fournit un fournisseur utilisateur$$a pour créer et modifier rapidement des emplois du temps et des horaires d'enregistrer des réunions . Vous pouvez l'utiliser pour déléguer des tâches à votre équipe et en suivre la progression, aider les employés à suivre leurs heures de travail, suivre les procès-verbaux des réunions, et enfin de rationaliser les processus administratifs afin d'améliorer la productivité et l'efficacité globales.

Le modèle garantit que les tâches sont achevées de manière efficace, en exploitant le potentiel de la journée. Il permet de fixer des objectifs clairs, d'établir un forfait souple mais structuré et d'assurer un suivi efficace de la progression vers les objets quotidiens. Adoptez cet outil pour optimiser votre productivité quotidienne et saisissez les occasions de maximiser le rendement quotidien de l'équipe ! 💯

8. Modèle Excel de feuille de durée enregistrée par Vertex42

Utilisez le modèle de durée enregistrée Excel de Vertex42 pour enregistrer sans effort les heures et les minutes passées à travailler

S'adressant spécifiquement aux travailleurs horaires, aux sous-traitants et aux indépendants, le modèle de relevé de temps Excel de Vertex42 offre une méthode transparente d'enregistrement des heures de travail. Il est conçu pour ceux qui n'ont pas besoin de cloches ou de sifflets, juste une solution simple pour la gestion de base du temps et de la facturation.

Commencez à utiliser le modèle en remplissant la section Entrepreneur/Employé avec votre nom, votre adresse et d'autres informations importantes. Faites de même pour la section réservée aux informations relatives à votre client ou employeur. Saisissez ensuite la date à laquelle vous avez effectué une tâche ou un service particulier, ainsi que ses heures de début et de fin. Vous pouvez également ajouter des intervalles de pause et saisir la durée totale du travail en minutes ou en heures pour simplifier encore le processus de suivi.

Enfin, le modèle peut également servir de générateur de factures. Lorsque vous avez terminé un projet ou que vous arrivez à la fin d'une période de paie, il vous suffit de soumettre le journal rempli à votre employeur, sous forme papier ou numérique. 💸

9. Modèle de feuille de saisie des temps des pigistes Microsoft Word par Template.Net

Le modèle de journal de travail imprimable d'Onplanners permet le suivi du temps pour n'importe quelle tâche, ce qui permet un enregistrement détaillé des heures de travail.

Gérez efficacement vos tâches grâce au modèle de relevé de temps de travail imprimable, un outil inestimable pour toutes les entreprises très occupées. Ce modèle polyvalent facilite le suivi du temps pour n'importe quelle activité, ce qui permet d'enregistrer en détail les heures de travail. En saisissant ces données, vous pouvez identifier les heures supplémentaires, calculer des moyennes, spécifier les tâches entreprises et évaluer votre productivité globale.

Voici quelques fonctionnalités qui distinguent ce modèle :

Vous pouvez imprimer ce modèle et l'emporter avec vous lors de vos déplacements

Il offre une flexibilité dans la mise en forme avec des journaux quotidiens et hebdomadaires

Vous n'avez besoin d'aucun logiciel supplémentaire pour l'utiliser

Le modèle favorise une organisation rationalisée de l'équipe pour la collaboration dans le cadre d'un projet. Un superviseur peut surveiller sans effort les activités des employés, accéder à des rapports de temps précis et déterminer les paiements appropriés.

Sélectionnez la taille de votre page, accédez à un aperçu PDF et imprimez autant de feuilles que nécessaire. 📋

Top 10 des modèles de durée enregistrée gratuits - un aperçu

Découvrez un bref aperçu de tous les modèles de notre liste dans le tableau ci-dessous :

Devenez le maître de vos journées avec les modèles de relevé de temps

Les modèles de relevés de temps rationalisent les tâches, renforcent le compte rendu et favorisent une culture de la productivité. Des horaires qui débloquent le potentiel de chaque instant à l'analyse du temps qui aide à la prise de décisions stratégiques, ces outils mettent en évidence le véritable pouvoir d'une bonne gestion du temps.

Choisissez l'une des ressources prêtes à l'emploi dans la section Bibliothèque de modèles ClickUp pour se frayer un chemin vers la réussite et un équilibre durable entre vie professionnelle et vie privée. 🌼