10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour les consultants en 2024

Pour les consultants, le temps c'est de l'argent, c'est pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de suivi du temps précis pour enregistrer les heures facturables, gérer les projets, produire des estimations et facturer les clients. ⏰

Il existe des dizaines d'outils de suivi du temps sur le marché, du simple logiciel de suivi du temps gratuit aux plateformes dotées d'une suite étendue de fonctionnalités.

Nous avons fait le travail difficile pour que vous n'ayez pas à le faire avec cette liste des 10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour les consultants.

Que doivent rechercher les consultants dans un logiciel de suivi du temps ? Outils de gestion du temps sont des atouts précieux pour les consultants. Lorsque vous devez présenter à vos clients un relevé des heures facturables, vous ne voulez pas avoir à fouiller dans l'historique de votre navigateur et dans votre Calendrier pour reconstituer une estimation de votre travail pour la semaine.

Il est préférable de combiner un logiciel de gestion de projet, un outil de suivi du temps et un système d'archivage des modèles pour les consultants pour assurer le bon déroulement des projets des clients. (Vous pouvez même obtenir toutes ces choses dans une seule plateforme !)

Que vous soyez un cabinet de conseil unipersonnel ou que vous ayez une équipe, la rentabilité des projets est plus précise lorsque vous utilisez la meilleure application de suivi du temps. Voici ce que vous devez rechercher :

Des journaux de temps pour un ou plusieurs membres de l'équipe sur plusieurs appareils, y compris une application mobile lorsque vous êtes en déplacement

Un suivi du temps automatisé pour que vous puissiez enregistrer plus précisément les heures facturables par rapport aux heures non facturables ou au temps gratuit

Des rapports achevés pour que vous puissiez fournir aux clients des informations sur le travail Terminé, les tâches achevées et le travail livré

Des données pour vos propres dossiers que vous pouvez télécharger au format Excel ou CSV

Des intégrations ou d'autres fonctionnalités qui vous permettent d'envoyer des factures à vos clients à partir de la plateforme, en y joignant des relevés de temps et des pièces jointes exacts

Lorsque les consultants sont gèrent des équipes , une combinaison d'une application de suivi du temps et d'un logiciel de gestion de l'équipe outils de gestion de projet garantit que les projets se déroulent plus harmonieusement et génèrent des bénéfices plus importants.

Les 10 meilleurs logiciels de suivi du temps pour les consultants à utiliser en 2024

Votre suivi du temps commence maintenant ! Voici un récapitulatif des fonctionnalités, des critiques et des prix pour les 10 meilleurs outils de suivi du temps pour les consultants dans tous les secteurs. ⌛

Le suivi du temps du projet de ClickUp permet aux consultants d'enregistrer rapidement et facilement les heures facturables pour chaque projet et chaque client sur lesquels ils travaillent en temps réel

ClickUp est une puissante plateforme de productivité tout-en-un qui comprend un système intelligent de gestion du temps une solution intelligente de suivi du temps des projets . L'application de suivi du temps intégrée rend le suivi du temps rapide et facile afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. 🤩

Suivez le temps où que vous soyez sur n'importe quel appareil, y compris votre bureau, votre mobile ou votre navigateur Web, en utilisant L'extension Chrome gratuite de ClickUp . Les consultants occupés peuvent arrêter et démarrer le suivi en temps réel, ajouter des heures rétroactives et sauter entre les tâches de n'importe où en utilisant le chronomètre global de ClickUp.

Pendant que vous travaillez sur le nombre d'heures requises pour un nouveau client, vous pouvez paramétrer les estimations pour vos prochaines tâches Tâches ClickUp . Au fur et à mesure que vous atteignez ces objectifs dans ClickUp, vous pouvez voir le temps restant pour vos tâches et celles de votre équipe afin de vous assurer que vous êtes dans les temps.

Les consultants adorent le fait que vous puissiez également ajouter des notes à tout ce qui est enregistré afin de pouvoir trier, libeller, modifier et clarifier le temps facturable pour les clients. Nous aimons la fonctionnalité de tri qui permet de voir quels sont les projets qui prennent le plus de temps et qui doivent être réévalués ou tarifés différemment à l'avenir.

Si votre client exige l'utilisation d'un autre outil de suivi du temps, vous pouvez synchroniser le suivi du temps de ClickUp avec Harvest, Toggl, Everhour, et plus encore. Tout votre travail de conseil peut enfin être fait dans un lieu de travail collaboratif tout-en-un.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

L'outil de suivi du temps des projets de ClickUp enregistre vos heures de travail facturables ainsi que le temps passé par les membres de l'équipe ou les freelances sur ces projets

Les cabinets de conseil et les consultants peuvent gérer des projets clients entiers à partir de ClickUp, avec des fonctionnalités telles que le travail collaboratifTableaux blancs ClickUp etCartes mentales pour transformer les idées en forfaits d'action

Avecplus de 1 000 intégrations, vous pouvez faire de ClickUp la source unique de vérité de votre entreprise pour chaque projet, en synchronisant d'autres outils et applications tels que Slack, Google Drive, QuickBooks et d'autres outils de suivi du temps, comme Clockify et Toggl

ClickUp Automatisations font un travail rapide des tâches manuelles qui détournent le temps facturable et gardent les consultants occupés

ClickUp s'accompagne également d'une vaste gamme d'outils d'aide à la décisionBibliothèque de modèlesdont cet utileModèle de suivi du temps du consultant que vous pouvez intégrer à l'outil de suivi du temps pour un nombre illimité de projets

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités sont nombreuses, si bien que certains consultants pourraient trouver qu'il y en a plus qu'il n'en faut (cependant, vous pouvez bénéficier de la fonction de ClickUpCentre d'aide,webinaires,modèlesetassistance pour vous familiariser avec la plateforme)

Un certain travail est encore fait pour améliorer les intégrations de Slack

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$ par utilisateur et par mois

5$ par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Business Plus: 19 $ par utilisateur et par mois

19 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

ClickUp avis des clients

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Harvest

Via HarvestHarvest est un outil de suivi du temps doté de nombreuses fonctionnalités qui vous permet de suivre vos dépenses et de gérer les budgets de vos projets. Mon travail facilite la facturation et la gestion de projet pour les consultants afin que vous puissiez passer plus de temps sur le travail que sur la paperasse.

Les rapports de temps de Harvest sont classés sous quatre onglets distincts pour une meilleure organisation : clients, tâches, équipes et projets. L'onglet "projets" peut être subdivisé en trois catégories : temps et matériel, honoraires fixes et heures non facturables.

Nous aimons qu'il vous permette d'arrêter et de démarrer le temps à partir de plusieurs appareils et de rationaliser la collecte des paiements grâce à ses intégrations Stripe et PayPal.

Harvest meilleures fonctionnalités

L'application de suivi du temps vous permet d'enregistrer le temps à partir d'un navigateur, d'un bureau ou d'un téléphone

Génère des rapports visuels sur la façon dont vous avez passé votre temps chaque semaine

Facturation et paiements automatiques grâce à des intégrations avec QuickBooks, Stripe et PayPal

Rappels pour suivre le temps régulièrement et éteindre votre chronomètre si vous le laissez en marche

Limites de Harvest

Certains utilisateurs ont trouvé que la saisie du temps après coup était encombrante et prenait beaucoup de temps

La personnalisation, les rapports et les intégrations sont limités par rapport aux besoins des utilisateurs en matière de suivi du temps

Prix de Harvest

Free Forever: 1 place, 2 projets

1 place, 2 projets Pro: 12$ par place et par mois, projets illimités

Harvest avis des clients

G2: 4.3/5 (780+ avis)

4.3/5 (780+ avis) Capterra: 4.6/5 (550+ avis)

3. Heures TimeLord

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hours-TimeLord.jpg Logiciel de suivi du temps pour les consultants : Heures TimeLord /$$$img/

Via Heures TimeLord Hours TimeLord est une application de suivi simple, spécialement conçue pour les personnes qui ont besoin d'enregistrer des tâches et des heures de travail facturables pour des clients. Attribuez des taux de facturation personnalisés aux tâches pour faciliter la facturation, et générez des factures à partir de ces données en quelques secondes.

Le mode Échéancier vous permet de visualiser votre journée sous forme d'échéancier plutôt que de consulter une liste statique d'éléments, ce qui peut aider les personnes à l'esprit visuel à voir tout ce qu'elles ont fait et ce qu'il leur reste à accomplir. Suivez du temps en toute simplicité et facturez vos clients plus efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de TimeLord

Échéancier visualisé permettant de suivre le temps passé sur chaque projet ou tâche

Des rapports personnalisables pour que les clients sachent sur quoi les cabinets de conseil ont travaillé (particulièrement important pour les clients qui facturent)

Un sélecteur de couleurs pour l'application afin que vous puissiez adapter l'interface utilisateur à votre humeur ou à votre personnalité

Heures Limites de TimeLord

Il s'agit d'un outil de suivi du temps simple, et bien que des rapports soient inclus, ses fonctionnalités ne sont pas aussi étendues que celles d'autres outils sur le marché

Prix de Hours TimeLord

Free Forever: Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de base Personnel: 9,99 $/an

9,99 $/an Pro: 49$$/an avec un essai gratuit de 14 jours

49$$/an avec un essai gratuit de 14 jours Teams: $199/an (jusqu'à 5 utilisateurs) avec un essai gratuit de 14 jours

Heures TimeLord avis des clients

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Bonus: Les outils de gestion de la relation client pour les consultants !

4. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/image-42.png Suivi du temps dans Clockify /$$$img/

Via HorlogerieClockify est un outil populaire de suivi du temps de productivité et de Relevé de temps utilisée par des millions de personnes qui enregistrent des heures de travail facturables, avec des fonctionnalités de facturation en standard.

Les consultants peuvent soit suivre automatiquement le temps passé sur les projets des clients, soit saisir manuellement les données dans Clockify. Les audits de temps qu'elle propose (avec de nombreux jolis graphiques !) vous aident à analyser vos habitudes de travail et à réorienter vos.. priorisation des projets selon les besoins. 📈

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Vous pouvez suivre le temps sur une variété d'applications et d'appareils : bureau (Mac et Windows), navigateur web, mobile (iOS & Android), et même des appareils kiosques partagés pour pointer avec un code PIN

Définissez des estimations de durée, suivez la progression des projets et des tâches, et prévoyez les dépassements de projet en fonction des estimations et de la durée enregistrée

Définir des taux horaires personnalisés pour différents utilisateurs, marquer les entrées comme facturables, puis émettre, envoyer et gérer les factures en fonction du temps suivi et des taux horaires

Limites de Clockify

Certains utilisateurs ont trouvé qu'il était difficile dede paramétrer de nouveaux projets ou clients dans le logiciel* Lors de l'arrêt et de l'entrée du chronomètre, celui-ci crée des sous-entrées au lieu d'enregistrer le temps de manière cumulative pour chaque client/projet

Prix de Clockify

Free Forever: Fonctionnalités limitées

Fonctionnalités limitées Basic: $4.99/mois

$4.99/mois Standard: $6.99/mois

$6.99/mois Pro: 9,99$/mois

9,99$/mois Enterprise: $14.99/mois

Les avis des clients de Clockify

G2: 4.5/5 (150 commentaires)

4.5/5 (150 commentaires) Capterra: 4.7/5 (4,500+ reviews)

5. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Time-Doctor-time-tracker.png Suivi du temps dans Time Doctor /$$$img/

Via Time DoctorTime Doctor est l'une des principales plateformes de suivi du temps de travail au monde, achevée avec la gestion des distractions, le suivi des sites Web et des applications, les rapports et la paie. Elle est principalement conçue pour les petites entreprises, mais les consultants individuels peuvent tout à fait utiliser Time Doctor également.

Les fenêtres contextuelles de productivité de Time Doctor vous tiennent compte lorsque vous travaillez seul : lorsque vous faites une plongée aléatoire sur Reddit, Time Doctor vous demande si vous êtes toujours en train de travailler. (Hé, nous sommes tous passés par là.) 👀

Il peut également vous indiquer où vous avez passé du temps en ligne. Cela a pour but de garder les employés sous contrôle, mais cela peut aussi donner à réfléchir de voir combien d'heures vous avez passé pas à travailler. Les solopreneurs savent que certains jours, ils ont besoin de toute l'aide possible !

Time Doctor meilleures fonctionnalités

Utile pour les feuilles de temps, les fiches de paie et les rapports d'activitétechniques de gestion du tempssurtout lorsque d'autres personnes travaillent pour vous

Rapports détaillés, y compris sur vos habitudes de navigation

Effectue des captures d'écran au fur et à mesure de votre travail si les clients le souhaitent

Intégrations avec plus de 60 applications et outils logiciels

Limites de Time Doctor

L'interface utilisateur est décrite comme étant difficile à naviguer

Les fonctionnalités de planification pour les projets en cours ne sont pas automatiques. Des saisies manuelles sont nécessaires

Prix de Time Doctor

Basic: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Premium: 20$/mois par utilisateur

Time Doctor avis des clients

G2: 4.4/5 (350+ avis)

4.4/5 (350+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

6. RescueTime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/RescueTime.png Logiciel de suivi du temps pour les consultants : RescueTime /$$$img/

Via RescueTime Nous savons tous ce que c'est que d'avoir les meilleures intentions au début de la journée et de se retrouver noyé dans les distractions et la procrastination au milieu de l'après-midi. RescueTime a pour but de vous aider. Cet outil est autant destiné au suivi du temps qu'au maintien de la productivité des consultants et des équipes.

Plus de 2 millions de personnes utilisent cette application robuste de suivi du temps pour rétablir la concentration dans leurs journées de travail. Elle comprend des fonctionnalités intelligentes qui permettent d'améliorer le travail en profondeur et d'augmenter la productivité. Vous pouvez même l'utiliser pour bloquer les sites web qui vous font perdre du temps sur vos projets afin de mieux vous concentrer lorsque cela est nécessaire.

Meilleures fonctionnalités de RescueTime

Une barre des tâches du navigateur qui vous permet de paramétrer un objectif de travail basé sur des données afin d'obtenir des blocs de concentration plus importants

Un suivi intelligent pour aider les entreprises à rester sur la bonne voie, qui surveille les réunions prévues et envoie des rappels

Des "sessions de concentration" automatiques que vous pouvez déclencher pour bloquer les sites Web qui vous font perdre du temps, ce qui vous permet de faire plus facilement un travail approfondi

Limites de RescueTime

Certains utilisateurs signalent des erreurs telles que la déconnexion de l'application et l'absence d'enregistrement de la durée du travail

Temps de chargement lents

Les possibilités de rapports sont limitées

Prix de RescueTime

Free: Version de base

Version de base Premium: A partir de 12$/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (80+ avis)

4.1/5 (80+ avis) Capterra: 4.6/5 (130+ avis)

7. TimeCamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/CleanShot-2024-01-13-at-15.56.32@2x.png Suivi du budget dans TimeCamp /$$$img/

Via TimeCampTimeCamp est un outil de suivi du temps pour les consultants et les les gestionnaires de projet avec un ensemble de fonctionnalités telles que la facturation et la budgétisation, afin d'améliorer la rentabilité des projets.

Les données de projet collectées par TimeCamp peuvent être utilisées pour analyser où et comment vous et votre équipe passez plus de temps que ce qui a été budgété sur les livrables du client. Vous pouvez utiliser ces données pour produire des estimations plus précises afin que les projets futurs soient plus rentables.

Cela permet d'augmenter le nombre d'heures facturables et de réduire le temps non facturable, ce qui est toujours un avantage pour les consultants ! 💰

Les meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Rapports de gestion de temps qui vous aident à vérifier les coûts du projet et à savoir si un projet/client est proche de dépasser le budget

Inclut des outils de productivité tels que des rapports qui montrent combien de temps vous avez passé sur des sites web et des applications qui vous font perdre du temps

Le chronomètre détecte votre activité et passe en mode veille lorsque vous ne travaillez pas

Limites de TimeCamp

Lenteur des chargements et des serveurs signalée dans les rapports

Pas toujours le plus facile pour les nouveaux utilisateurs

Les rapports ne s'exportent qu'en forme CSV

Prix TimeCamp

Free Forever: Utilisateurs et projets illimités (avec des fonctionnalités limitées)

Utilisateurs et projets illimités (avec des fonctionnalités limitées) Starter: 3,99$/mois par utilisateur

3,99$/mois par utilisateur Basic: $7.99/mois par utilisateur

$7.99/mois par utilisateur Pro: $10.99/mois par utilisateur

TimeCamp avis des clients

G2: 4.7/5 (190+ avis)

4.7/5 (190+ avis) Capterra: 4.7/5 (590+ avis)

8. Hubstaff

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image4-3-1400x877.png Tableau de bord dans Hubstaff /$$$img/

Via Hubstaff Utilisateurs de Windows, votre heure est venue : Hubstaff est un outil de suivi du temps d'analyse de la main-d'œuvre et de gestion de la productivité pour Windows 8 ou une version plus récente.

Les consultants peuvent utiliser Hubstaff pour gérer le cycle de vie d'un projet de bout en bout, depuis la soumission de propositions jusqu'aux factures incluant des relevés de temps. L'application est également axée sur la productivité, avec une fonctionnalité qui prend des captures d'écran 1 à 3 fois toutes les 10 minutes (si vous le souhaitez) afin que vous puissiez montrer votre travail à vos clients ou simplement vous maintenir à la tâche.

Hubstaff meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités de productivité et de gestion du temps telles que la capture d'écran et les taux d'activité basés sur les mouvements de la souris et la frappe

Outils de budgétisation et de calcul des coûts des projets, y compris des alertes lorsque vous vous rapprochez de la durée budgétée

plus de 30 intégrations avec d'autres applications de productivité d'entreprise

Les limites de Hubstaff

Interface difficile à naviguer

Les rapports peuvent être trop nombreux, surtout pour les petites équipes

Prix de Hubstaff

Free: 1 utilisateur avec des fonctionnalités limitées

1 utilisateur avec des fonctionnalités limitées Démarrage: $7/mois par utilisateur (2 utilisateurs minimum)

$7/mois par utilisateur (2 utilisateurs minimum) Croissance: 9$/mois par utilisateur (2 utilisateurs minimum)

9$/mois par utilisateur (2 utilisateurs minimum) Teams: 12$/mois par utilisateur (2 utilisateurs minimum)

12$/mois par utilisateur (2 utilisateurs minimum) Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Hubstaff avis des clients

G2: 4.3/5 (400+ avis)

4.3/5 (400+ avis) Capterra: 4.6/5 (1,400+ reviews)

9. WebWork

Via Travail en ligne WebWork est un outil de suivi du temps qui s'accompagne de captures d'écran automatiques, d'un contrôle de la productivité et de solutions de rapports. Il génère des factures sur la base des taux horaires que vous avez paramétrés et vous aide à identifier vos paramètres de travail grâce à des rapports détaillés.

Mon travail est idéal pour surveiller l'activité des employés avec lesquels vous travaillez, mais il peut également aider les travailleurs indépendants à rester concentrés sur leurs tâches.

La plateforme offre également des fonctionnalités de gestion de projet telles que l'attribution de tâches, la fixation de paramètres et la signalisation de différentes tâches statuts de priorité . C'est une excellente option pour les personnes qui souhaitent combiner le suivi du temps avec leur système de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de WebWork

Centré sur la prise de captures d'écran comme preuve de travail, avec des options de floutage des captures d'écran ou de prise de captures d'écran sans notification pour vous permettre de rester concentré et de responsabiliser les membres de l'équipe

Suivi en temps réel des télétravailleurs et des indépendants si vous travaillez en équipe

Des rapports de productivité détaillés, notamment sur les clics de souris, les frappes de touches et les sites web visités

Des paramètres de gestion de projet permettant d'attribuer des tâches et de fixer des échéances

Limites de WebWork

L'outil de suivi du temps s'arrête automatiquement après 10 minutes d'inactivité, de sorte que les enregistrements ne sont pas toujours exacts

Quelques problèmes d'interface utilisateur/expérience utilisateur signalés dans les rapports

Prix de WebWork

Basic: $4.99/mois par utilisateur avec un essai gratuit de 14 jours

$4.99/mois par utilisateur avec un essai gratuit de 14 jours Enterprise: Contacter pour les tarifs

Avis des clients de WebWork

G2: 4.7/5 (20+ commentaires)

4.7/5 (20+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (149 commentaires)

10. Replicon

Via Replicon Replicon est une plateforme de suivi du temps, de facturation et de paie alimentée par l'IA. De nombreuses plateformes de cette liste sont plus récentes sur la scène, mais Replicon existe depuis plus de 30 ans.

L'IA de Replicon génère des relevés de temps que vous devez approuver afin que vous n'ayez pas à démarrer et à arrêter sans fin un chronomètre toute la journée. Elle rassemble les données automatiquement en examinant les applications de travail que vous utilisez, comme Zoom, Slack, Teams et les logiciels de gestion de projet.

Cela peut vous aider à créer des estimations plus précises afin que votre tarification reflète vos habitudes de travail réalistes.

Replicon meilleures fonctionnalités

Suivi du temps automatisé avec la fonctionnalité ZeroTime de Replicon qui utilise l'IA pour suivre les heures de travail par rapport aux heures non facturables en temps réel

Les intégrations avec plus de 100 plateformes signifient que les données de temps contextuelles provenant d'autres applications sont également suivies

Paie globale, conformité réglementaire de la facturation et sécurité de niveau entreprise si vous travaillez avec des employés

Limites de Replicon

Les utilisateurs ne peuvent pas saisir le nombre d'heures estimées pour un projet afin de le comparer aux heures facturables

Le prix de base ne fait pas apparaître les modules complémentaires nécessaires au suivi du temps

Prix de Replicon

Time & Attendance (pour le suivi du temps des employés) : A partir de 6$/mois par utilisateur

(pour le suivi du temps des employés) : A partir de 6$/mois par utilisateur Suivi du temps du projet (plus utile pour les consultants) : A partir de 12$/mois par utilisateur

(plus utile pour les consultants) : A partir de 12$/mois par utilisateur PSA et PPM: à partir de 29 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (670+ commentaires)

4.3/5 (670+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (440+ avis)

Trouver le meilleur logiciel de suivi du temps pour votre entreprise de conseil

Être consultant dans n'importe quel secteur et pour des clients de n'importe quelle taille est épanouissant mais aussi difficile, en particulier lorsque les projets ont des délais serrés ou.. des contraintes de ressources . L'autodiscipline est essentielle pour que vous puissiez obtenir de vos clients les résultats pour lesquels ils paient. ✨

Le meilleur logiciel de suivi du temps dispose d'un large intervalle de fonctionnalités pour s'adapter à votre type de travail, à votre client et à votre équipe. Pour un outil de suivi du temps qui s'intègre à une plateforme de gestion de projet tout-en-un, essayez ClickUp. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui et faites tourner l'horloge ! 🕐