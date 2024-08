10 Logiciels de suivi du temps pour les petites entreprises en 2024

Le suivi du temps ne se limite pas à l'enregistrement du temps passé au travail ou au pointage de l'équipe. Il peut aider les petites entreprises à mieux gérer leurs ressources internes, à limiter les coûts opérationnels et à prévoir avec plus de précision le temps et les dépenses liés aux projets.

Mais soyons honnêtes.

Le suivi du temps peut également s'avérer très compliqué, surtout si vous ne disposez que des fonctionnalités de base. La plupart des petites entreprises n'ont pas le temps de gérer le suivi du temps de chaque employé, et les responsables pourraient se consacrer à des tâches plus importantes que de jouer avec des outils de suivi du temps de qualité médiocre.

C'est là que les logiciels de suivi du temps pour les petites entreprises sont d'une aide précieuse. Avec le bon logiciel de suivi du temps, les propriétaires de petites entreprises peuvent facilement suivre le temps de leurs employés et

d'allouer des ressources

en quelques clics.

Mais quel logiciel de suivi du temps automatique choisir ? Voici nos 10 meilleurs choix, y compris les conseils et les fonctionnalités que vous voudrez du meilleur logiciel de suivi automatique du temps. Que vous ayez besoin de suivre le temps des employés, de suivre la gestion de projet, de suivre les dépenses ou de créer des cas d'utilisation personnalisés, ces outils sont vos meilleures options.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de suivi du temps gratuit pour les petites entreprises ?

Lorsque vous commencez à chercher le meilleur logiciel de suivi du temps pour votre petite entreprise, le meilleur logiciel de suivi du temps pour les petites entreprises devrait répondre adéquatement aux questions suivantes :

**Le meilleur logiciel de suivi du temps pour votre petite entreprise doit être intuitif pour ceux qui gèrent le suivi du temps, ainsi que pour les parties prenantes qui analysent les données lors des audits de suivi du temps.

Le logiciel de suivi du temps dispose-t-il des outils de suivi du temps dont vous avez besoin pour les heures de travail de votre petite entreprise ? Pensez aux fonctionnalités dont vous aurez besoin, telles que le suivi du temps par projet, par employé ou par tâche. Vous pourriez également avoir besoin d'un logiciel de suivi du temps qui offre des applications mobiles pour l'entrée du temps sur différents appareils mobiles.

Pensez aux fonctionnalités dont vous aurez besoin, telles que le suivi du temps par projet, par employé ou par tâche. Vous pourriez également avoir besoin d'un logiciel de suivi du temps qui offre des applications mobiles pour l'entrée du temps sur différents appareils mobiles. À fait-il partie de vos autres outils ? Vous pourriez même avoir besoin qu'il s'intègre à un logiciel de paie, à des outils de facturation pour facturer les clients, à Google Agenda et à d'autres outils de gestion des ressources humaines la gestion des tâches de gestion des tâches. Réfléchissez également si vous avez besoin d'un suivi du temps illimité ou d'un accès pour un nombre illimité d'utilisateurs. Réfléchissez aux fonctionnalités que vous souhaitez avant de commencer à chercher le meilleur logiciel de suivi du temps.

Enregistrez le temps au fur et à mesure ou saisissez-le manuellement grâce au suivi du temps dans ClickUp

Le logiciel de productivité tout-en-un de ClickUp offre un puissant outil de gestion du temps

gestion de projet suivi du temps

fonctionnalité. Vous pouvez suivre votre temps depuis n'importe quel appareil, et la plateforme fournit même un plug-in pratique pour les utilisateurs de Chrome. Les utilisateurs peuvent ajouter des notes à leur suivi du temps, attribuer du temps facturable ou ajouter des libellés pour suivre la durée d'un projet.

Modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp

vous permet d'optimiser les horaires et de maximiser la journée de votre équipe grâce à un suivi du temps plus intuitif.

Les utilisateurs apprécieront la simplicité d'utilisation des outils de suivi du temps. Les propriétaires de petites entreprises apprécieront les nombreuses options de rapports et la vue Charge de travail, qui leur permet d'afficher une vue d'ensemble de l'affectation des ressources internes tout au long de la semaine. Les fonctionnalités suivantes sont incluses

modèles de Relevé de temps

facilitent grandement l'utilisation de la plateforme.

Si vous voulez un logiciel de suivi du temps facile à utiliser et polyvalent pour les petites entreprises qui s'intègre au reste de votre pile technologique, c'est celui-ci.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez le temps depuis n'importe quel appareil, y compris les téléphones mobiles et les tablettes, grâce à l'installation d'une application mobile utile

Utilisez la vue Charge de travail pour afficher le temps de travail la capacité de l'équipe sur une base hebdomadaire ou mensuelle

Libellez, triez et ajoutez des notes aux entrées de temps en quelques clics dans l'outil de suivi du temps

Utilisez les options de rapports pour comprendre comment les employés utilisent leur temps et comment l'optimiser à l'avenir

Découvrez les options de flux de travail automatisé, telles que la possibilité de suivre automatiquement les heures facturables

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur les appareils mobiles, mais d'autres sont à venir 😉

La complexité d'un système achevé outil de productivité pourrait constituer une courbe d'apprentissage pour ceux qui souhaitent un simple outil de suivi du temps

Les forfaits de ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited : 5$/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (8,000+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. DeskTime

il s'agit d'un logiciel de suivi du temps

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise https://desktime.com/ le temps de travail /%href/

DeskTime est un logiciel de suivi du temps qui permet de se concentre sur la productivité . Outre le suivi du temps, le logiciel suit la progression du travail grâce aux sites web et aux titres des documents. Ces données vous permettent de savoir sur quoi votre équipe travaille et à quel moment, afin que vous puissiez suivre la progression de chaque tâche.

Il dispose également d'excellentes fonctionnalités de gestion de projet qui vous affichent une vue d'ensemble de ce qui se passe, facilitant ainsi l'attribution des heures facturables et le contrôle des dépenses.

Pour les petites entreprises en mal de productivité, ce logiciel de suivi du temps pourrait être une excellente solution pour aider votre équipe à passer à la vitesse supérieure.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

Créez des rappels automatisés pour les pauses et planifiez des moments privés afin que les membres de l'équipe évitent l'épuisement professionnel

Restez facilement informé des activités des travailleurs à distance et hybrides

Suivez le temps passé avec les preuves de travail pour savoir sur quoi tout le monde travaille et quelle est la progression

Limites de DeskTime

Bien qu'il y ait d'excellentes options de rapports, certains des rapports et diagrammes personnalisés peuvent être un peu déroutants

Les forfaits de DeskTime

Forfait Free : Disponible pour un utilisateur

Pro : 7 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : 20 $/mois par utilisateur

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (500+ avis)

3. Temps de suivi

/$$$img/ https://trackingtime.co/wp-content/uploads/2024/03/website-illustrations-slide-home-time-blocking-768x448.png Logiciel de suivi du temps : TrackingTime /$$$img/

il s'agit d'un logiciel de suivi du temps

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système d'information de l'entreprise https://trackingtime.co/ temps de suivi /%href/

Si vous souhaitez éliminer la paperasserie liée au suivi du temps, optez pour TrackingTime. Cette option logicielle polyvalente de suivi du temps est parfaite pour les petites entreprises avec une interface utilisateur simple. La plateforme vous permet de suivre le temps pour une équipe indépendamment de l'horaire, de l'emplacement ou du style de travail. Vous pouvez également suivre les présences et créer facilement des temps de travail des rapports à partager avec les clients .

Ce logiciel de suivi du temps est excellent pour automatiser votre suivi manuel du temps, y compris le suivi des problèmes de conformité et le téléchargement des données vers d'autres plateformes. Vous pouvez générer des rapports (ou même créer des rapports personnalisés), gérer les heures de travail et rester maître de la gestion des tâches.

TrackingTime meilleures fonctionnalités

Suivez le temps passé à l'Accueil, sur le champ ou au bureau grâce à l'application mobile flexible de suivi du temps

Créez facilement des évènements récurrents pour le suivi du temps afin d'éliminer les tâches répétitivesl'entrée de données tout au long des flux de travail de la gestion de projet

Générer rapidement des rapports de temps précis tout en se synchronisant avec d'autres applications mobiles dans votre pile technologique afin que vous sachiez combien d'heures chaque employé travaille

Obtenez un aperçu des performances de votre équipe et comprenez mieux comment allouer les ressources internes

Limites de TrackingTime

L'application bureau peut s'avérer compliquée si vous devez suivre du temps sur plusieurs projets pour le suivi des dépenses sur plusieurs comptes de facturation

Certains utilisateurs ont trouvé difficile l'intégration des données de suivi du temps avec d'autres outils de l'application mobile

Les forfaits de TrackingTime

Forfait Free : Disponible pour un maximum de trois utilisateurs

Pro : 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Business : 10 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (75+ avis)

Capterra : 4.6/5 (35+ avis)

4. RescueTime

Via RescueTime RescueTime est un excellent logiciel de suivi du temps des employés qui peut aider les propriétaires de petites entreprises à créer un compte, quel que soit l'endroit où les employés passent leur temps de travail.

RescueTime utilise le coaching quotidien pour aider les membres de l'équipe à rester dans les tâches et à développer des habitudes saines objectifs professionnels . Les assistant de contrôle de la productivité des employés se trouve dans la barre des tâches de votre Mac ou de votre PC. L'assistant vous fixe un objectif de concentration et vous avertit lorsqu'il est temps de vous recentrer ou vous félicite lorsque vous avez atteint une cible de productivité.

Ainsi, au lieu de suivre du temps, l'assistant surveille également la concentration. Il aide à bloquer les distractions et à maintenir les équipes à la tâche pour une meilleure gestion des projets.

Les meilleures fonctionnalités de RescueTime

Se synchronise avec votre emploi du temps pour déterminer exactement le temps que vous pouvez allouer au travail chaque jour

Fournit des résumés de fin de journée sur les sujets suivantsla charge de travail aux membres et aux propriétaires d'entreprises pour faciliter les suivis du temps

Teams va au-delà de la fonctionnalité principale de suivi du temps en proposant des sessions de mise au point pour bloquer les distractions et donner aux membres de l'équipe le temps d'approfondir les tâches

Limites de RescueTime

Il est difficile de contrôler les distractions, telles que les médias sociaux, car elles peuvent être nécessaires pour certains projets au sein de votre petite entreprise

Vous devrez peut-être passer du temps à catégoriser les distractions pour optimiser les rapports

Il n'y a pas de forfait Free

Plans tarifaires de RescueTime

Version classique : 12 $/mois ou 78 $/an

Version actualisée : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.1/5 (85+ avis)

Capterra : 4.6/5 (130+ avis)

5. Time Doctor

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site de l'entreprise Timesheets.com Relevé de temps.com est un logiciel de suivi du temps riche en fonctionnalités destiné aux petites entreprises. Il offre une intégration facile avec les logiciels de paie et de comptabilité les plus courants et vous permet de créer des calendriers de travail personnalisés pour garder les équipes sur la bonne voie.

L'application de suivi du temps est un service tout-en-un pour les feuilles de temps des projets et des employés, la facturation et le suivi de la paie, avec d'excellentes options d'assistance client. Elle offre des forfaits gratuits et payants robustes.

Meilleures fonctionnalités de Relevé de temps.com

Des pistes de données faciles à suivre, facilitant l'examen des heures facturables et du temps de projet

Excellentes fonctionnalités de sécurité intégrées, telles que le blocage du protocole Internet

Intégration de la paie avec le système de paielogiciel d'automatisation de la paie la plupart des flux de travail connexes et le suivi du temps

Limites de Relevé de temps.com

L'interface de l'application de suivi du temps est fonctionnelle, mais elle semble dépassée

Le paramétrage initial des applications de suivi du temps peut s'avérer un peu fastidieux

Les forfaits de Timesheets.com

Forfait Free : Disponible pour les freelances individuels

Standard : 5,50 $ par utilisateur

Non-profit : 4,40 $ par utilisateur

Les options de paiement comprennent la facturation mensuelle ou annuelle

Relevé de temps.com évaluations et critiques

G2 : 4.2/5 (460+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (785+ avis)

7. QuickBooks Time

/$$$img/ https://quickbooks.intuit.com/oidam/intuit/sbseg/en\_us/time/web/graphic-elements/screen-shots/sbseg-employee-scheduling-devices-v2.png Logiciel de suivi du temps : QuickBooks Time /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel QuickBooks Time pour gérer les temps de travail

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire https://quickbooks.intuit.com/time-tracking/ les livres rapides de l'heure /%href/

Anciennement connu sous le nom de TSheets, c'est le logiciel de suivi du temps le plus utilisé par les petites entreprises qui utilisent déjà QuickBooks pour leur comptabilité comptabilité . QuickBooks Time vous permet de suivre le temps et d'utiliser des outils de suivi de la productivité rapidement avec leurs forfaits payants.

Il peut même vous aider à économiser de l'argent sur votre paie ou lorsque vous facturez vos clients.

Meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Les fonctionnalités de suivi des employés vous permettent devérifier les congés payés (PTO), les heures facturables et le suivi des projets

Des rapports personnalisés vous permettent d'obtenir les données dont vous avez besoin et d'éliminer le bruit pour obtenir des rapports visuels de meilleure qualité

Intégration transparente avec d'autres applications QuickBooks pour une meilleure gestion du suivi du temps

Limites de QuickBooks Time

Certains utilisateurs ont rencontré des erreurs en essayant d'intégrer le logiciel de suivi du temps pour les petites entreprises à leur logiciel de paie et de comptabilité

Il n'y a pas de forfait Free

Les forfaits de QuickBooks Time

Time Premium : 10 $/mois

Time Elite : 20$/mois

Paie Premium : 37,50 $/mois

Payroll Premium et Simple Start : 52,50 $/mois

G2 : 4.4/5 (1,400+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (6,400+ avis)

8. Buddy Punch

/$$$img/ https://buddypunch.com/wp-content/uploads/2022/09/monitor-overtime-img.png.webp Logiciel de suivi du temps : Buddy Punch /$$$img/

il s'agit d'un logiciel de suivi du temps de travail

le logiciel de suivi du temps de travail https://buddypunch.com/ Buddy Punch /%href/

Buddy Punch réduit l'encombrement en utilisant une application de pointeuse en ligne pour suivre le temps grâce à ses forfaits payants. L'interface de suivi du temps par glisser-déposer est simple à utiliser, et vous pouvez tirer parti de l'outil de suivi du temps de l'application pour créer des rapports rapides et détaillés sur les présences, les congés payés et les heures supplémentaires.

L'application de suivi du temps permet aux petites entreprises d'exercer un contrôle sur le lieu et le moment où un membre de l'équipe travaille, sans que le logiciel ne soit surchargé.

Buddy Punch meilleures fonctionnalités

Automatisation du calcul des congés payés et des heures supplémentaires

Personnalise les rapports pour votre petite entreprise afin d'obtenir une analyse facile à lire des données de la feuille de temps

Surveille facilement les travailleurs à distance pour gérer les problèmes de productivité et optimiser leur flux de travail

Limites de Buddy Punch

Certains utilisateurs constatent un décalage lorsqu'ils essaient de sortir de l'outil de suivi du temps. D'autres ont rapporté des erreurs lorsque Buddy Punch essaie de faire une capture d'écran

Les forfaits de Buddy Punch

Standard : 2,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Pro : 3.99$/mois par utilisateur, facturé annuellement

Enterprise : Contact pour un devis

Buddy Punch évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (190+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (845+ commentaires)

9. En temps voulu

/$$$img/ https://assets-global.website-files.com/637f533d35796760ed0f3f4d/639875ce95d30f6175994cf4\_6257f2528a3995728d8afd49\_5e0f0e9cdf6433bb311f34bc\_Main-people-dashboard\_2x.jpeg Logiciel de suivi du temps : Timely /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de suivi du temps pour les personnes âgées Timely (en temps voulu) Timely travaille dur pour faciliter le suivi du temps, car c'est un outil de suivi du temps simple. Sa technologie de planification automatique crée des tâches sans aucune intervention manuelle de la part de l'utilisateur. Les analyses de suivi du temps travaillent en coulisse pour déterminer les tâches les plus longues et les ressources disponibles. L'interface par glisser-déposer permet aux petites entreprises de mettre à jour facilement les informations et de rester organisées.

Il s'agit d'une excellente option de logiciel de suivi du temps pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. C'est un logiciel de suivi du temps simple qui vous permet d'obtenir tous les éléments essentiels dont vous avez besoin en termes d'options de fonctionnalités de suivi du temps et de fonctions de suivi du temps.

Meilleures fonctionnalités de Timely

S'intègre facilement à toutes vos autres applications outils de gestion de projet pour une meilleure gestion de projet et une meilleure gestion des salaires

Crée automatiquement des calendriers et des relevés de temps

Permet aux clients de prendre rendez-vous avec vous aux heures qui leur conviennent

Limites temporelles

L'assistance client est limitée à l'e-mail

Il n'y a pas de forfait Free

Les forfaits de Timely

Construire : À partir de 20 $/mois

Elevate : A partir de 30 $/mois

Innover : À partir de 35 $/mois

G2 : 4.8/5 (plus de 300 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (650+ avis)

10. Activer/désactiver le suivi

il n'y a pas d'autres solutions que celles proposées par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments

le site web de l'association est en cours d'élaboration https://toggl.com/track Toggl Track /%href/

Vous pouvez facilement personnaliser Toggl Track pour votre équipe afin de suivre le temps au sein d'un flux de travail spécifique et de voir quelles tâches génèrent le plus de revenus pour les petites entreprises. Il s'intègre aux plateformes populaires, telles que GitLab et Evernote, et fournit une analyse détaillée des données de temps dans des rapports faciles à lire.

C'est une excellente application de suivi du temps pour aider votre équipe à identifier les domaines dans lesquels elle s'épanouit et ceux dans lesquels sa productivité pourrait s'améliorer.

Toggl Track meilleures fonctionnalités

Remplit automatiquement la durée enregistrée grâce à l'intégration de Google Agenda

Suivi du temps manuellement pour permettre aux petites entreprises de mettre à jour leurs temps de n'importe où

Automatisation de l'exportation des données de suivi du temps vers les logiciels de paie et de comptabilité et automatisation du processus de paie des petites entreprises

Limites de Toggl Track

Il peut être difficile de modifier les erreurs de suivi du temps et le statut du projet après avoir saisi les données

Les forfaits de Toggl Track activés/désactivés

Forfait Free : Disponible pour un maximum de cinq utilisateurs

Starter : 9 $/mois par utilisateur

Premium : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée disponible

G2 : 4.6/5 (1,530+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2,180+ commentaires)

Rester sur le suivi

Le fait de disposer d'un logiciel et d'applications de suivi du temps adéquats peut permettre à votre équipe de fonctionner comme une machine de gestion de projet bien huilée. Que vous gériez des quantités massives de sous-traitants et d'utilisateurs illimités qui sont payés en fonction du temps suivi ou une petite équipe interne, le suivi du temps n'a pas besoin de prendre tous votre temps.

Avec ClickUp, suivi du temps est plus facile que jamais pour que votre équipe reste synchronisée. Commencez