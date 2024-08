10 meilleurs logiciels CRM pour Mac (gratuits et payants)

Un logiciel de CRM (gestion de la relation client) performant est indispensable à toute entreprise qui accorde une grande importance à la satisfaction de ses clients.

Auparavant, les options pour les appareils Apple étaient limitées dans la Logiciel CRM mais heureusement, ce n'est plus le cas ! Nous allons vous présenter une liste complète des 10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client pour les utilisateurs de Mac. Que vous recherchiez une solution gratuite ou payante, nous avons tout prévu !

Que faut-il rechercher dans un système CRM pour Mac ?

Tout logiciel de CRM, quel que soit le système d'exploitation sur lequel il fonctionne, vous aide à tirer parti de la technologie et de l'analyse pour fidéliser les clients existants et en prospecter de nouveaux. Les outils de CRM que l'on trouve aujourd'hui font bien plus que gérer les données des clients et sont souvent commercialisés comme des solutions de gestion tout-en-un.

Le meilleur logiciel de gestion de la relation client pour Mac doit offrir :

Collaboration interdépartementale: Le logiciel doit permettre aux départements concernés, comme les équipes commerciales, le marketing et le service client, de collaborer sur le travail de CRMen temps réel2. Automatisation des tâches #### Prix du cuivre

Basic: $23/mois par utilisateur

$23/mois par utilisateur Professionnel: 59 $/mois par utilisateur

59 $/mois par utilisateur Business: $99/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 étoiles (1,100+ reviews)

4.5/5 étoiles (1,100+ reviews) Capterra: 4.4/5 étoiles (500+ commentaires)

10. HubSpot CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png

/$$$img/

via HubSpot Avec HubSpot CRM, vous pouvez facilement suivre chaque détail de vos relations d'entreprise. On parle d'entrée automatique des données, gestion des prospects le système de gestion des leads, le suivi des documents, la gestion du pipeline et l'émission de tickets, tout cela dans un seul et même ensemble !

HubSpot est un logiciel puissant qui peut accueillir jusqu'à un million de contacts. Vous pouvez rapidement créer des e-mails personnalisés et ajouter des pages d'atterrissage et des formulaires à votre site web sans une seule ligne de code. De plus, vous pouvez suivre :

L'engagement sur le Web pour identifier de nouveaux prospects

L'engagement par e-mail des clients approchés

Atteinte des cibles pour les objectifs existants

Les activités de relation avec les clients grâce à des fonctionnalités de rapports intégrées

HubSpot CRM est tout à fait évolutif et travaille aussi bien pour les solopreneurs que pour les grandes équipes ! Une façon de tirer le meilleur parti de la plateforme est d'ajouter des intégrations. HubSpot App Marketplace offre plus de 1 000 intégrations -dont une pour ClickUp !

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM

E-mails personnalisés en masse pour la prise de contact

Capture facile des prospects

Suivi de l'engagement sur le web et par e-mail

Plateforme évolutive

plus de 1 000 intégrations

Les limites de HubSpot CRM

Tarifs de HubSpot CRM

Forfait Free

Démarrage: 30 $/mois pour deux utilisateurs

30 $/mois pour deux utilisateurs Professionnel: 1 600 $/mois pour cinq utilisateurs

1 600 $/mois pour cinq utilisateurs Enterprise: $5,000/mois pour 10 utilisateurs

*Les prix varient selon que vous payez mensuellement ou annuellement, et si vous décidez de payer d'avance ou non.

G2: 4.4/5 étoiles (1,500+ reviews)

4.4/5 étoiles (1,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 étoiles (3,700+ commentaires)

Gérer les clients avec le meilleur système CRM pour Mac

Choisir le bon logiciel de CRM pour Mac peut faire des merveilles pour améliorer les relations avec les clients, rationaliser vos flux de travail et stimuler la collaboration entre les équipes. Ces outils numériques exploitent la puissance de la technologie et de l'analyse pour vous aider à améliorer la satisfaction de vos clients et à propulser votre entreprise à un tout autre niveau.

N'hésitez pas à choisir dans notre liste la solution logicielle CRM qui répond le mieux à vos besoins et à ceux de vos clients. Bonne gestion de la relation client sur votre Mac !