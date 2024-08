10 meilleurs logiciels et outils de gestion de contenu en 2024

Pour rester compétitif dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement, il est crucial pour votre entreprise de produire un contenu de haute qualité. Le paysage des logiciels et outils de gestion de contenu est en constante évolution, avec plus de 800 systèmes de gestion de contenu à choisir en 2024 ! Mais à faire pour déterminer celui qui vous convient le mieux ?

Dans cet article, nous allons partager les 10 meilleurs outils et logiciels de gestion de contenu pour 2024. Que vous soyez un spécialiste du marketing, un créateur de contenu ou un propriétaire d'entreprise, ce guide complet vous aidera. Vous découvrirez des solutions de pointe qui vous permettront de prendre le contrôle de votre contenu en ligne.

Êtes-vous prêt à débloquer le potentiel de la gestion de contenu en 2024 et à révolutionner la façon dont vous créez, gérez et diffusez du contenu à votre public ? C'est parti !

Qu'est-ce qu'un système de gestion de contenu ?

Un système de gestion de contenu (CMS) est une application logicielle qui permet la création, la gestion et la modification de contenu numérique. Il fournit une interface conviviale pour créer, modifier et publier du contenu sans nécessiter de connaissances techniques approfondies ou de compétences en matière de code.

Avez-vous déjà publié un blog ou modifié une page web ? Alors vous avez utilisé un système de gestion de contenu !

Un CMS se compose de deux éléments principaux :

L'application de gestion de contenu :Elle permet de créer, modifier, organiser et publier du contenu numérique. Elle comprend des éditeurs de texte,des calendriers de contenudes outils de gestion des médias et des profils d'utilisateurs. Tout cela facilite la collaboration des équipes pour la création et la publication du contenu

Application de diffusion du contenu: Ce composant gère la présentation et la diffusion du contenu aux utilisateurs finaux. Il prend en charge des tâches telles que la récupération du contenu dans la base de données du CMS, l'application de modèles ou de thèmes, et la diffusion du contenu aux visiteurs

Les plateformes CMS offrent diverses autres fonctions et fonctionnalités, telles que la gestion des ressources des plug-ins et des extensions, ainsi que des analyses.

Types de systèmes de gestion de contenu

Avant de choisir une plateforme CMS, il est important d'examiner attentivement les différents types de systèmes de gestion de contenu. Voici les types de CMS les plus courants et leurs utilisations :

Système de gestion de contenu web système de gestion de contenu web (WCMS) : implique la construction d'un site web, l'hébergement web et un CMS open source

(WCMS) : implique la construction d'un site web, l'hébergement web et un CMS open source Système de gestion des ressources numériques (DAM) : Centraliser les actifs, le contenu, les flux de travail et les opérations dans plusieurs entreprises, départements et équipes

Système de gestion de contenu d'entreprise (ECM) : système qui aide les entreprises à collecter, stocker, fournir et gérer des données non structurées. Cela inclut des éléments tels que les e-mails, les documents de bureau, les documents scannés, les rapports, etc

(ECM) : système qui aide les entreprises à collecter, stocker, fournir et gérer des données non structurées. Cela inclut des éléments tels que les e-mails, les documents de bureau, les documents scannés, les rapports, etc Système de gestion de contenu par composant (CCMS) : un CCMS permet aux organisations de suivre, de gérer et de stocker efficacement le contenu dans divers composants tels que les mots, les paragraphes, les phrases ou les photos

Avantages des outils et logiciels de gestion de contenu

La production d'un contenu de qualité devrait être un aspect primordial de votre stratégie de marketing. À cet égard, un SGC vous aide à le faire.

Vous pouvez engager des influenceurs pour essayer de vendre vos produits et services à votre place, et cela peut aider dans une certaine mesure. Mais sans votre propre contenu, vous ne serez pas en mesure de vous établir comme une voix de confiance ou.. construire une clientèle la loyauté.

Trouver le bon CMS et les bons outils de marketing peut vous permettre de rationaliser les flux de travail, d'améliorer la collaboration entre les équipes et, surtout, de faire évoluer votre entreprise. Sans outils de gestion de contenu, il serait plus difficile de créer et de diffuser du contenu à grande échelle.

Mon travail est qu'il existe aujourd'hui différents types d'outils de gestion de contenu pour aider votre équipe et votre entreprise à gérer chaque partie de votre travail. Ces systèmes de gestion de contenu peuvent fonctionner indépendamment ou ensemble pour faciliter la création et la gestion de contenu, rationaliser la collaboration, garantir une image de marque cohérente, améliorer l'optimisation des moteurs de recherche et vous assister dans l'évolution de votre entreprise.

Examinons chacun de ces systèmes.

1. Création facile de contenu

Un système de gestion de contenu donne du pouvoir à votre entreprise de plusieurs façons. Mettez à jour les plateformes numériques, améliorez la productivité et proposez un contenu pertinent à votre public, le tout sans expertise technique. Un SGC simplifie le processus de création et de gestion du contenu numérique - et avec l'aide de Outils d'écriture IA qui rendent la tâche encore plus facile.

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde à votre style de voix spécifique

Sans CMS, vous auriez besoin d'un développeur professionnel qui sait comment coder. Avec un CMS, le code est déjà là. Vous êtes à la place du conducteur pour la création du contenu ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

2. Rationaliser la collaboration

Un CMS facilite la collaboration entre les membres de l'équipe. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément et contribuer à la création et à la modification du contenu. Avoir des équipes interfonctionnelles travaillant dans des emplacements différents ? La gestion du flux de travail et le contrôle des versions sont indispensables. Cela garantit l'exactitude du contenu et facilite un travail d'équipe efficace.

Améliorez la collaboration au sein de l'équipe, centralisez les commentaires et accélérez les processus d'approbation grâce à Révision dans ClickUp -attribuer des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches, les PDF, les images et les vidéos

3. Offre une flexibilité et une assistance à l'évolutivité

Un CMS aide également votre entreprise à se développer et à s'adapter. Vous pouvez ajouter de nouvelles pages, sections ou fonctionnalités au fur et à mesure que vos besoins évoluent. Cette flexibilité permet de répondre à vos besoins croissants sans nécessiter de changements ou de réaménagements importants.

Les plateformes CMS évolutives sont souvent dotées de fonctionnalités de réplication et de distribution du contenu. Cela permet de répliquer le contenu sur plusieurs serveurs. Cela signifie que les serveurs ne sont pas surchargés. En d'autres termes, cela permet d'améliorer les performances de votre site web afin qu'il ne soit pas surchargé par un trafic important.

4. Garantit une image de marque cohérente

Par en utilisant des modèles de marque et des thèmes, votre CMS garantit un aspect unifié et professionnel pour l'ensemble de votre présence numérique. Cela permet de mettre en valeur l'identité de votre marque, de renforcer la reconnaissance des clients et d'améliorer l'expérience utilisateur afin d'améliorer.. l'engagement de vos clients .

Un CMS doit disposer d'un catalogue centralisé pour la gestion des actifs numériques, comme les logos, les graphiques, les images et les vidéos. Les créateurs de contenu peuvent ainsi accéder facilement aux actifs de la marque. De plus, cela minimise le risque d'utiliser du matériel obsolète ou non autorisé. En maintenant un système central de gestion des ressources, votre CMS assure la cohérence de l'ensemble du site web.

5. Améliore le référencement

Il n'est pas nécessaire d'être un expert en référencement pour que votre site web soit trouvé. De nombreuses plateformes CMS intègrent des outils de référencement pour vous aider. Vous souhaitez optimiser votre page d'Accueil, vos pages produits ou vos articles de blog ? Un bon CMS augmentera votre trafic organique et vous aidera à atteindre votre cible.

Un bon système de gestion de contenu qui apporte une assistance La gestion de projet SEO peut faire une grande différence pour votre entreprise. Il vous fera gagner du temps, vous apportera de la flexibilité et vous permettra de mieux contrôler votre contenu en ligne. En fin de compte, votre CMS vous aide à offrir une meilleure expérience à votre public et à atteindre vos objectifs d'entreprise.

Affichage du tableau de bord dans Sitecore (via Sitecore)

Prêt à créer des expériences numériques puissantes et personnelles ? Jetez un coup d'œil à Sitecore. Sitecore Experience Platform est un CMS complet. Sa plateforme d'expérience numérique, ses capacités de personnalisation et ses fonctionnalités de niveau entreprise en font une solide option de CMS. Il inclut la publication multicanal, les flux de travail, le versionnage de contenu et dispose d'un vaste écosystème d'intégrations.

Vous recherchez des options de contenu cible ? Les outils avancés de personnalisation et de gestion de l'expérience client de Sitecore s'en chargent pour vous. Il offre une plateforme évolutive et sécurisée, idéale pour les projets de plus grande envergure.

Meilleures fonctionnalités

Personnalisation robuste: Sitecore offre de puissantes capacités de personnalisation, permettant aux entreprises de fournir un contenu ciblé et pertinent aux visiteurs de leur site web

Sitecore offre de puissantes capacités de personnalisation, permettant aux entreprises de fournir un contenu ciblé et pertinent aux visiteurs de leur site web Flux de travail de gestion du contenu: Sitecore fournit un système de gestion du contenu (CMS) complet avec des outils de modification en cours intuitifs, un contrôle de version et une gestion du flux de travail

Sitecore fournit un système de gestion du contenu (CMS) complet avec des outils de modification en cours intuitifs, un contrôle de version et une gestion du flux de travail Automatisation avancée du marketing: Permet une gestion efficace de l'information et de la communicationgestion des prospectsl'automatisation du marketing avancée : Permet une gestion efficace des leads, le marketing par e-mail, les tests A/B, l'intégration des analyses, et bien plus encore, afin d'optimiser les efforts de marketing

Permet une gestion efficace de l'information et de la communicationgestion des prospectsl'automatisation du marketing avancée : Permet une gestion efficace des leads, le marketing par e-mail, les tests A/B, l'intégration des analyses, et bien plus encore, afin d'optimiser les efforts de marketing Diffusion multicanal: Sitecore permet une diffusion transparente du contenu sur plusieurs canaux, y compris les sites Web, les appareils mobiles, les médias sociaux et l'e-mail

Sitecore permet une diffusion transparente du contenu sur plusieurs canaux, y compris les sites Web, les appareils mobiles, les médias sociaux et l'e-mail Évolutivité et capacités au niveau de l'entreprise: Il est conçu pour répondre aux besoins des sites Web d'entreprises à grande échelle

Limites

Sitecore est conçu pour être une plateforme haut de gamme de niveau entreprise, et les coûts de licence et de mise en œuvre peuvent être élevés

Sitecore est une plateforme riche en fonctionnalités et hautement personnalisable, ce qui peut entraîner une certaine complexité pour les personnes sans expertise technique

Prix

La liste des prix n'est pas disponible en ligne

Critiques

G2: 3.9 sur 5 (362 commentaires)

3.9 sur 5 (362 commentaires) Capterra: 4,2 sur 5 (4 commentaires)

6. Contenu

Le meilleur pour la gestion et la distribution de contenu sur n'importe quelle plateforme

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Contentful-1400x775.png Système de gestion de contenu Contentful /$$$img/

Affichage du tableau de bord dans Contentful (via Contentful) Contentful Le CMS est un système de gestion de contenu sans tête . Il est connu pour sa flexibilité, son évolutivité et sa facilité d'utilisation. Il sépare la création et le stockage du contenu de la présentation. Les entreprises peuvent donc diffuser du contenu de manière transparente sur l'ensemble des canaux et des appareils.

Contentful adopte une approche axée sur les API. Cela permet aux développeurs d'intégrer et de diffuser facilement du contenu dans n'importe quelle application. Grâce à son interface utilisateur intuitive, les utilisateurs non techniques peuvent créer et gérer du contenu.

Vous cherchez une solution CMS que les développeurs vont adorer ? Contentful répond à cette attente. Les développeurs apprécient son architecture basée sur le cloud.

Meilleures fonctionnalités

Architecture CMS sans tête: Cela permet une flexibilité dans la fourniture de contenu à différentes plateformes et appareils, y compris les sites Web, les applications mobiles, les appareils intelligents, et plus encore

Cela permet une flexibilité dans la fourniture de contenu à différentes plateformes et appareils, y compris les sites Web, les applications mobiles, les appareils intelligents, et plus encore Modélisation du contenu et contenu structuré: Organisation, réutilisation et cohérence efficaces du contenu sur différents canaux et applications

Organisation, réutilisation et cohérence efficaces du contenu sur différents canaux et applications **Approche privilégiant les API : intégration aisée avec d'autres systèmes, applications et services, facilitant la création d'expériences personnalisées et dynamiques sur différentes plates-formes

Collaboration en temps réel et gestion des versions: Contentful offre des mises à jour en temps réel, une gestion des versions et la possibilité de suivre les modifications, ce qui facilite la collaboration entre les équipes et le maintien de la qualité du contenu

Contentful offre des mises à jour en temps réel, une gestion des versions et la possibilité de suivre les modifications, ce qui facilite la collaboration entre les équipes et le maintien de la qualité du contenu Écalabilité et performance: L'infrastructure de Contentful, les réseaux mondiaux de diffusion de contenu (CDN) et les mécanismes de mise en cache, garantissent d'excellentes performances et une grande évolutivité

Limites

Le paramètre et la configuration de Contentful peuvent nécessiter des connaissances techniques ou une assistance

En tant que CMS basé sur le cloud, les entreprises opérant dans des zones où l'accès à Internet est limité ou peu fiable peuvent être confrontées à des difficultés pour accéder à leur contenu et le gérer efficacement

Prix

Free: Pour les particuliers et les projets de base

Pour les particuliers et les projets de base Basic: 300$/mois pour 20 utilisateurs

300$/mois pour 20 utilisateurs Premium: prix personnalisé

G2: 4,2 sur 5 (286 commentaires)

4,2 sur 5 (286 commentaires) Capterra: 4,4 sur 5 (55 commentaires)

7. HubSpot CMS

Le meilleur pour construire et gérer un site web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot-CMS-1400x789.png HubSpot CMS pour la gestion du contenu /$$$img/

Affichage du tableau de bord de Hubspot CMS (via Hubspot) HubSpot CMS (via Hubspot) est un outil de gestion de contenu complet. Il combine le développement de sites web, le marketing, des outils de sensibilisation et bien plus encore. HubSpot CMS permet aux entreprises de créer des sites web réactifs et optimisés en toute simplicité. Il s'intègre de manière transparente avec d'autres outils HubSpot tels que le suivi des e-mails l'automatisation du marketing, la gestion des prospects et la gestion de l'information relations avec les clients . Leur place de marché d'applications offre plus de 1 000 intégrations dont une avec ClickUp.

Le CMS HubSpot vous permet d'offrir des expériences hautement personnalisées à votre public. Des fonctionnalités comme la personnalisation dynamique et le contenu intelligent vous y aideront. Il s'agit d'une solution tout-en-un qui donne aux spécialistes du marketing et aux développeurs les moyens de créer, d'optimiser et de suivre les performances de leurs contenus et campagnes numériques.

Meilleures fonctionnalités

Création et gestion de contenu: HubSpot CMS fournit un éditeur drag-and-drop, une modification en cours et des modèles personnalisables, facilitant la création et la mise à jour de pages web, d'articles de blog, de pages d'atterrissage, et plus encore, sans avoir besoin de connaissances en codage

HubSpot CMS fournit un éditeur drag-and-drop, une modification en cours et des modèles personnalisables, facilitant la création et la mise à jour de pages web, d'articles de blog, de pages d'atterrissage, et plus encore, sans avoir besoin de connaissances en codage Personnalisation dynamique: Vous pouvez adapter le contenu pour offrir des expériences personnalisées, ce qui augmente les taux d'engagement et de conversion

Vous pouvez adapter le contenu pour offrir des expériences personnalisées, ce qui augmente les taux d'engagement et de conversion Optimisation SEO: HubSpot CMS comprend des outils de référencement intégrés et des recommandations d'optimisation pour aider à améliorer la visibilité de votre site web dans les moteurs de recherche

HubSpot CMS comprend des outils de référencement intégrés et des recommandations d'optimisation pour aider à améliorer la visibilité de votre site web dans les moteurs de recherche Réactivité multi-appareils: HubSpot CMS veille à ce que votre site web soit réactif et optimisé pour différents appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles

HubSpot CMS veille à ce que votre site web soit réactif et optimisé pour différents appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les appareils mobiles Intégration marketing: S'intègre en toute transparence à HubSpot CRM pour rationaliser les processus de génération de leads et de nurturing

Limites

La personnalisation de la disposition ou de la conception au-delà des modèles disponibles peut nécessiter des connaissances avancées en matière de codage ou l'assistance d'un développeur

Le coût d'utilisation du CMS HubSpot peut être un inconvénient pour les Business qui ne font pas appel à l'intervalle complet des fonctionnalités marketing de HubSpot

Prix

Free

Débutant: 23$/mois

23$/mois Professionnel: $360/mois

$360/mois Enterprise: 1 200 $/mois

G2: 4,5 sur 5 (1 505 commentaires)

4,5 sur 5 (1 505 commentaires) Capterra: 4,7 sur 5 (69 commentaires)

8. Statamic

Le meilleur pour construire et gérer des sites web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Statamic-1400x884.jpeg Gestion de contenu Statamic /$$$img/

Modification en cours des descriptions dans Statamic (vis Statamic) Statamic est un CMS unique dans ce tour d'horizon. Il s'adresse aux rédacteurs, aux éditeurs et aux développeurs. Statamic a remporté en 2021 le prix CMS Critics Choice Award pour le meilleur CMS à fichier plat. Son éditeur de contenu basé sur des blocs a reçu des critiques élogieuses.

Il offre une interface utilisateur propre et intuitive, ce qui fait de la gestion et de la modification en cours du contenu un jeu d'enfant. Grâce à son architecture en fichiers plats, Statamic élimine la nécessité d'une base de données. Le résultat est une performance plus rapide et un déploiement plus facile. Le puissant système de modèles et les champs personnalisés de Statamic permettent de personnaliser facilement le contenu. Il fournit également d'excellents outils pour les développeurs, tels qu'une API robuste et une documentation complète.

Statamic est un excellent choix si vous recherchez une solution CMS à la fois légère et puissante.

Meilleures fonctionnalités

Architecture de fichiers plats: Statamic stocke le contenu et les données dans de simples fichiers texte au lieu de s'appuyer sur une base de données, il n'y a donc pas besoin d'installations complexes de bases de données

Statamic stocke le contenu et les données dans de simples fichiers texte au lieu de s'appuyer sur une base de données, il n'y a donc pas besoin d'installations complexes de bases de données Modélisation flexible du contenu: Définissez des types de contenu personnalisés avec des champs, des relations et des taxonomies pour structurer et organiser le contenu de la manière qui vous convient le mieux

Définissez des types de contenu personnalisés avec des champs, des relations et des taxonomies pour structurer et organiser le contenu de la manière qui vous convient le mieux Panneau de contrôle convivial: Une interface propre et intuitive pour les auteurs et les éditeurs de contenu afin de créer et de mettre à jour le contenu sans avoir besoin de connaissances techniques

Une interface propre et intuitive pour les auteurs et les éditeurs de contenu afin de créer et de mettre à jour le contenu sans avoir besoin de connaissances techniques Contrôle de version intégré: Suivez et gérez les modifications apportées à votre contenu et revenez facilement aux versions précédentes, comparez les modifications et collaborez avec plusieurs membres de l'équipe

Suivez et gérez les modifications apportées à votre contenu et revenez facilement aux versions précédentes, comparez les modifications et collaborez avec plusieurs membres de l'équipe Extension grâce aux modules complémentaires: Les modules complémentaires couvrent des domaines tels que le commerce électronique, l'optimisation pour les moteurs de recherche, la création de formulaires, la gestion des utilisateurs, etc

Limites

Les utilisateurs non techniques peuvent trouver difficile de démarrer avec Statamic sans formation ou assistance supplémentaire

Bien que Statamic dispose d'une communauté active et d'assistance, sa base d'utilisateurs peut être plus réduite que celle de plateformes CMS plus largement adoptées

Prix

**Free Forever : gratuit pour toujours

Pro: 259 $ par projet ; mises à jour gratuites pendant un an, puis 59 $ par an

259 $ par projet ; mises à jour gratuites pendant un an, puis 59 $ par an Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4,8 sur 5 (2 commentaires)

4,8 sur 5 (2 commentaires) Capterra: 4,8 sur 5 (18 commentaires)

9. Adobe Commerce (anciennement Magento)

Meilleur outil pour gérer les expériences d'achat de bout en bout

Gérer des expériences d'achat de bout en bout dans Adobe Commerce (via Adobe Commerce) Adobe Commerce adobe Commerce, anciennement Magento, est un puissant système de gestion de contenu (CMS) à code source ouvert. C'est un système de gestion de contenu largement utilisé, spécialement conçu pour les sites de commerce électronique. Il offre de puissantes fonctionnalités pour la gestion des produits, le traitement des commandes et l'intégration des paiements. Magento est un choix idéal pour les entreprises qui vendent des produits en ligne.

Il offre une plateforme hautement personnalisable avec une architecture flexible. Les développeurs utilisent son marché d'extensions pour améliorer les fonctions et s'intégrer à des systèmes tiers. Il s'agit d'une solution CMS évolutive et sécurisée. Adobe Commerce peut aider votre entreprise à se développer et à gérer ses opérations de commerce électronique efficacement.

Meilleures fonctionnalités

Fonctionnalité e-Commerce robuste: Adobe Commerce fournit un ensemble complet d'outils permettant de créer et de gérer efficacement des boutiques en ligne

Adobe Commerce fournit un ensemble complet d'outils permettant de créer et de gérer efficacement des boutiques en ligne Personnalisation flexible et extensibilité: Il offre une architecture modulaire, permettant aux développeurs de créer des thèmes personnalisés, des extensions et des intégrations pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Il offre une architecture modulaire, permettant aux développeurs de créer des thèmes personnalisés, des extensions et des intégrations pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise **Il intègre des techniques avancées de mise en cache, une architecture distribuée et des requêtes de base de données optimisées pour offrir des performances rapides et évolutives

Capacités omnicanales: Intégrations transparentes avec des places de marché populaires telles qu'Amazon et eBay, ainsi que des outils de gestion des stocks et des commandes sur différents canaux

Intégrations transparentes avec des places de marché populaires telles qu'Amazon et eBay, ainsi que des outils de gestion des stocks et des commandes sur différents canaux Outils d'analyse et de marketing: Des fonctionnalités telles que la segmentation des clients, les recommandations personnalisées, les lettres d'information, les promotions et les programmes de fidélisation améliorent vos efforts de marketing

Limites

Riche en fonctionnalités et destiné aux besoins des entreprises, Adobe Commerce peut s'accompagner de coûts élevés qui le rendent moins accessible aux petites entreprises

Prix

La liste des prix n'est pas disponible en ligne

Customer Pricing and reviews

G2: 4.0 sur 5 (493 commentaires)

4.0 sur 5 (493 commentaires) Capterra: 4,3 sur 5 (591 commentaires)

10. Espace virtuel

Le meilleur pour créer des sites web personnalisés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Squarespace-website-example-1400x875.png Système de gestion de contenu Squarespace /$$$img/

Un exemple de site web personnalisé construit avec Squarespace (via Squarespace) Squarespace est un logiciel de gestion de contenu très populaire. Grâce à une interface simple de type glisser-déposer, les utilisateurs peuvent créer de magnifiques sites web sans avoir de connaissances en matière de code. Les modèles et les dispositions réactives de Squarespace permettent de créer des sites époustouflants en un clin d'œil. Il comprend la gestion de contenu, le blogging, le commerce électronique, des outils de référencement, et bien plus encore.

Squarespace s'occupe également de l'hébergement, de la sécurité et des mises à jour logicielles, ce qui simplifie la maintenance des sites web. Avec son interface intuitive et ses designs soignés, Squarespace est une solution tout-en-un pour vos besoins en CMS.

Meilleures fonctionnalités

Modèles: Squarespace offre un large intervalle de modèles conçus par des professionnels qui sont visuellement époustouflants et modernes

Squarespace offre un large intervalle de modèles conçus par des professionnels qui sont visuellement époustouflants et modernes Éditeur par glisser-déposer: Un éditeur par glisser-déposer convivial facilite la personnalisation de la disposition de votre site Web, l'ajout de blocs de contenu et la réorganisation des éléments

Un éditeur par glisser-déposer convivial facilite la personnalisation de la disposition de votre site Web, l'ajout de blocs de contenu et la réorganisation des éléments **Tous les modèles Squarespace sont conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs mobiles.

Outils de référencement intégrés: Squarespace intègre des fonctionnalités d'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), aidant votre site Web à bien se classer dans les résultats des moteurs de recherche

Squarespace intègre des fonctionnalités d'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), aidant votre site Web à bien se classer dans les résultats des moteurs de recherche Fonctionnalité de commerce électronique: Configurez votre boutique en ligne facilement avec la fonctionnalité de commerce électronique intégrée de Squarespace

Limites

La personnalisation avancée, telle que la modification du code sous-jacent ou la création de fonctionnalités personnalisées complexes, peut être restreinte

Si vous avez des exigences complexes ou très spécifiques, telles qu'une intégration poussée avec des systèmes externes ou un développement personnalisé, Squarespace peut vous sembler limité en termes de réalisations

Prix

Personnel: $16/mois

$16/mois Business: 23$/mois

23$/mois Commerce (Basic): 27$/mois

27$/mois Commerce (Advanced): 49$/mois

G2: 4,5 sur 5 (1 031 commentaires)

4,5 sur 5 (1 031 commentaires) Capterra: 4.6 sur 5 (2,827 commentaires)

Optimisez votre flux de travail grâce aux outils et logiciels de gestion de contenu

Le contenu est roi. Mais pour créer un contenu de qualité, vous avez besoin d'un CMS auquel vous pouvez faire confiance. Le paysage numérique évolue rapidement. Ces meilleures plateformes CMS en 2024 peuvent s'adapter et répondre aux besoins des entreprises comme des particuliers.

Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou que vous dirigiez une grande société, il existe une solution CMS adaptée à vos besoins spécifiques. Grâce à ces options, vous pouvez avoir confiance dans votre parcours de création de contenu. Et n'oubliez pas qu'un contenu de qualité, au fil du temps, mène à la croissance de l'entreprise.

Quel que soit le CMS que vous choisissez, ClickUp peut vous aider à améliorer la productivité et la collaboration de votre équipe. Avec notre logiciel, nous consolidons tout votre travail de contenu en un seul endroit.

