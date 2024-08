5 conseils pour une gestion réussie des projets immobiliers en 2024

D'ici à février 2024, le gouvernement des États-Unis a décidé de mettre en place un programme d'aide à l'emploi. taux de construction d'habitations a augmenté de près de 20 %. Cela pourrait signifier que les acheteurs reviennent enfin et que les constructeurs de maisons commencent à reprendre confiance dans le marché. Restez à la pointe de l'actualité immobilière et gestion des clients en apprenant à forfaiter efficacement les projets, à allouer les ressources et à mettre en œuvre des stratégies grâce à ces conseils et outils de gestion de projet immobilier ! 🔑🏡

Qu'est-ce que la gestion de projet immobilier ?

La gestion de projet dans l'immobilier augmente vos chances de réussite en vous fournissant des lignes directrices, des techniques et des processus reproductibles qui peuvent vous aider à gérer efficacement tout ce qui est impliqué dans un projet immobilier.

La gestion de projets immobiliers consiste à superviser, coordonner et gérer des projets immobiliers tels que la construction et la promotion immobilière, du début à l'achèvement du projet. Cela peut comprendre le forfait d'un projet de développement, la conception, la gestion de projet, etc.

La gestion de biens immobiliers ou la gestion de projets immobiliers implique un large intervalle de projets, allant des rénovations et remodelages à petite échelle au développement immobilier commercial et résidentiel à grande échelle. C'est pourquoi il est important pour un gestionnaire de projet de comprendre le processus de construction, d'avoir une formation adéquate et d'obtenir les licences et certifications appropriées, telles qu'une licence de gestion immobilière certification en gestion de projet .

Un gestionnaire de projet doit disposer des outils adéquats pour gérer et mener à bien un projet immobilier ou de construction afin de rester dans la course l'échéancier du projet .

Éléments clés de la gestion de projet immobilier

Gestion du temps et de l'étendue: Ce sont les parties les plus cruciales du forfait, car c'est là que vous définissez la taille, l'emplacement et le type de propriété, ainsi que le réalisme..échéancier du projet *Gestion des coûts: Cet élément implique de nombreux processus : le forfait, l'estimation, la budgétisation, le financement, la gestion, le contrôle et l'analyse comparative. La gestion des coûts fournit un contrôle renforcé, une meilleure efficacité des coûts et une réduction des risques

Le rôle d'un gestionnaire de projet immobilier

Chaque projet immobilier auquel vous pouvez penser est un projet. Et comme tout autre projet, il a besoin d'une colle pour tenir le tout ensemble. Dans ce cas, les gestionnaires de projets immobiliers jouent un rôle essentiel en veillant à ce que chaque projet de construction se déroule sans heurts, produise un excellent retour sur investissement et garantisse la satisfaction du client.

Rôle et responsabilités

Planification du projet et exécution : Faire avancer le projet avec réussite tout au long du cycle de vie du projet

: Faire avancer le projet avec réussite tout au long du cycle de vie du projet Coordination du projet : Coordonner avec tous les professionnels et les clients impliqués dans le projet

: Coordonner avec tous les professionnels et les clients impliqués dans le projet Gestion des risques : Identifier et gérer les risques associés aux projets, obtenir les autorisations et respecter les réglementations locales et nationales

: Identifier et gérer les risques associés aux projets, obtenir les autorisations et respecter les réglementations locales et nationales Communication : Suivre les cours et communiquer les changements ou les mises à jour à l'équipe et aux clients

: Suivre les cours et communiquer les changements ou les mises à jour à l'équipe et aux clients Gestion du budget : Gérer les budgets du projet, suivre les dépenses et s'assurer que le projet reste dans les limites du budget

: Gérer les budgets du projet, suivre les dépenses et s'assurer que le projet reste dans les limites du budget Gestion des contrats : négocier et gérer les contrats avec les parties concernées : Négocier et gérer les contrats avec les parties de l'industrie de la construction, telles que les entrepreneurs, pour s'assurer que toutes les parties respectent leurs obligations contractuelles et que tout le travail répond aux normes de qualité requises ### Défis communs

Les difficultés rencontrées par les gestionnaires de projet sont généralement associées au manque d'outils de gestion de projet et de gestion des risques, ainsi qu'au manque de structure pour faciliter la gestion et le suivi des projets.

Heureusement, nous disposons de solutions et d'outils modernes pour atténuer les risques et vous aider à mener à bien vos projets. Voici cinq conseils de gestion de projet immobilier sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour vous aider à gérer votre prochain projet de développement immobilier ou de construction !

5 conseils pour une gestion de projet immobilier efficace en 2024

Pour une réussite durable à long terme dans l'immobilier, gardez les conseils suivants à l'esprit pour assurer une planification et une gestion de projet appropriées :

1. Élaborer un forfait de projet complet

Un plan de projet forfait du projet doit comporter tous les détails nécessaires du début à la fin. Le forfait doit comporter tous les éléments clés : description, signification, pertinence, valeur et objectif. En outre, les éléments suivants doivent également figurer dans le forfait :

Effacées objectifs du projet et des objets

ICP ou indicateurs de réussite

Rôles des parties prenantes et des collaborateurs

Modèle de plan de travail

Budget et champ d'application

Acquisition de ressources

Produits à livrer, jalons et dépendances

Calendrier et échéanciers cohérents

