10 modèles gratuits de plan de vente pour une stratégie de vente efficace

Toutes les équipes de vente veulent gagner plus de prospects et conclure plus de contrats. Mais comment y parvenir ? Avec un plan de vente solide, bien sûr !

Un plan de vente permet à votre équipe de se concentrer sur vos objectifs tout en ne prenant que les mesures nécessaires pour y parvenir. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour gagner, ce qui signifie qu'il s'agit souvent d'un guide complet - et cela prend du temps.

Et nous pensons que vous êtes déjà pressé par le temps. ⏲️

Heureusement, la création d'un plan ne doit pas être compliquée : avec le bon modèle, vous pouvez simplifier le processus.

C'est pourquoi nous partageons avec vous cette liste des meilleurs modèles de plan de vente. Non seulement ces modèles de stratégie de vente sont absolument gratuits, mais ils vous feront également gagner du temps pour que vous puissiez commencer à conclure ces affaires plus rapidement. ⚡

Qu'est-ce qu'un plan de vente et pourquoi en créer un ?

Un plan de vente est votre feuille de route pour réaliser des ventes de manière efficace. Pensez-y de la même manière qu'un plan d'affaires oriente la stratégie de votre entreprise ou qu'un plan marketing définit la manière dont vous allez trouver, atteindre et servir vos clients idéaux.

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et obtenez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Un bon plan de vente définit vos objectifs de vente il s'agit de définir les objectifs de vente, les objectifs et les activités de vente. Il tient compte de votre public cible, de votre marque, de vos produits, de vos services et de vos besoins, et indique les tactiques et les stratégies de vente que vous utiliserez pour conclure des affaires, ainsi que les indicateurs que vous utiliserez pour mesurer le succès.

Votre plan de vente est un plan pratique qui précise les responsabilités de chacun, les ressources dont vous aurez besoin et les objectifs globaux que vous vous fixez. En l'absence d'un tel plan, votre équipe de vente se sentira perdue et aura du mal à se rapprocher de votre clientèle.

En revanche, avec un plan de vente stratégique, le directeur des ventes et l'ensemble de l'équipe sauront exactement ce que vous essayez d'atteindre et les étapes nécessaires pour y parvenir. 📚

Il existe une multitude de modèles de plans de vente différents. Certains sont conçus pour des niches spécifiques, tandis que d'autres sont plus génériques et plus faciles à personnaliser. Comment savoir quel est le modèle qui vous convient le mieux ?

Lorsque vous envisagez d'utiliser un modèle de plan de vente, tenez compte des éléments suivants :

Facilité d'utilisation: Le modèle est-il facile à utiliser ? Est-ce que tous les membres de l'équipestructure de l'équipe et du processus de planification des ventes seront-ils en mesure de le comprendre parfaitement ?

Personnalisation: Puis-je personnaliser le modèle pour qu'il corresponde à mes objectifs de vente ?

Choisissez parmi différents types d'objectifs pour mesurer par devise, pourcentage, nombre, et par vrai ou faux

Collaboration: Mon équipe de vente peut-elle travailler ensemble sur ce modèle ?

Intégrations: Lorsque je crée un plan de vente, puis-je intégrer ce modèle à d'autres aspects de mon pipeline de vente ou de mon flux de travail, comme la gestion des tâches ?

Lorsque je crée un plan de vente, puis-je intégrer ce modèle à d'autres aspects de mon pipeline de vente ou de mon flux de travail, comme la gestion des tâches ? Intelligence artificielle: Puis-je utiliser une intelligence artificielle intégrée ?Outil d'écriture IA intégré ououtil de rédaction pour m'aider à compléter le modèle ? Existe-t-il des fonctions d'automatisation permettant d'accélérer le processus ?

Plateforme: Quiapplication de vente ce modèle est-il destiné ? Est-ce que je l'ai déjà ou dois-je investir dans ce modèle ? Quelle est la tarification ?

En vous posant ces questions, vous pourrez mieux cerner vos besoins et choisir le modèle qui vous convient.

10 modèles de plan de vente pour vous aider à conclure votre prochaine affaire

Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que vous recherchez, explorons ce qui existe. Jetez un coup d'œil à notre sélection des meilleurs modèles de plan de vente disponibles aujourd'hui pour Microsoft Word et outils d'aide à la vente comme ClickUp.

1. Modèle de plan de vente ClickUp

Créez et organisez des tâches par équipe, type de produit livrable, priorité, dates d'échéance et état d'approbation avec le modèle de plan de vente ClickUp

Les équipes de vente intelligentes utilisent un plan de vente pour tracer leur route vers le succès. Les meilleures équipes de vente utilisent le Modèle de plan de vente par ClickUp pour simplifier le processus et s'assurer qu'ils n'oublient rien.

Ce modèle est conçu avec toute la structure dont vous avez besoin pour créer un plan de vente complet qui peut conduire à des résultats. Utilisez ce modèle pour fixer des objectifs commerciaux SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps), planifier des stratégies et des tactiques et organiser toutes vos idées de vente en un seul endroit.

Le modèle de style liste est divisé en sections qui couvrent le résumé exécutif jusqu'aux tactiques et stratégies spécifiques. En dessous, vous pouvez organiser les tâches et les sous-tâches et voir l'état d'avancement d'un seul coup d'œil. Vous pouvez consulter les titres des tâches, les délais, les responsables, le statut d'approbation et une barre de progression visuelle.

Utilisez ce modèle si vous souhaitez regrouper toutes vos tâches et initiatives de vente en un seul endroit. Ajoutez vos tâches et tactiques de vente, puis marquez les membres de l'équipe pour que vous puissiez voir ce qui se passe et tenir tout le monde responsable. ✅ Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de vente et de marketing ClickUp

Utilisez le modèle de plan de vente et de marketing de ClickUp pour fixer des objectifs et collaborer à des campagnes

Bien que les équipes de vente et de marketing travaillent souvent de manière indépendante, il est parfois utile de collaborer sur des objectifs communs. Avec le Modèle de plan de vente et de marketing par ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez organiser et gérer vos opérations de vente et de marketing à partir d'un seul endroit.

Notre modèle collaboratif facilite l'établissement de plans de vente et de marketing objectifs marketing et objectifs, visualisez vos tâches, travaillez ensemble sur des campagnes de vente et de marketing et suivez vos résultats en temps réel. Consultez l'état d'avancement de vos projets de vente et de marketing, ajustez vos plans et surveillez vos indicateurs clés de performance (ICP), le tout d'un seul coup d'œil.

Ce logiciel de vente et de modèle de plan marketing vous permet de diviser vos tâches en sections. Les exemples du modèle comprennent les objectifs de revenus, l'analyse de la concurrence et les mesures à prendre, mais vous pouvez les personnaliser pour qu'ils correspondent exactement à vos besoins.

Consultez les tâches sous ces catégories pour voir d'un coup d'œil s'il y a des obstacles à l'échéance d'une tâche et qui en est responsable.

Ajoutez ce modèle à votre collection si vous souhaitez travailler de manière plus collaborative avec votre équipe marketing - en particulier pour préparer des actifs pour les appels de vente ou les programmes de sensibilisation. 📞 Télécharger ce modèle

3. Modèle de guide de stratégie de vente ClickUp

Le modèle de guide de stratégie de vente ClickUp peut vous aider à déterminer la bonne façon de promouvoir votre produit en répondant à des questions prédéfinies

Avant de planifier vos tactiques de vente, vous devez d'abord déterminer vos objectifs généraux. Les Modèle de guide de stratégie de vente par ClickUp est votre ressource de référence pour déterminer votre approche.

Ce modèle de processus de vente explique les avantages d'une approche bien définie et vous offre un endroit central pour créer, réviser et stocker la vôtre. Tous les membres de votre équipe peuvent ensuite accéder à votre guide de stratégie de vente pour les aider à comprendre ce qu'il faut faire lors de la prospection et de la conclusion d'affaires.

Notre modèle de guide des objectifs et de la stratégie de vente est présenté sous la forme d'un document. Certaines sections et rubriques vous permettent de diviser votre guide en différents domaines, ce qui en facilite la lecture et la compréhension.

Utilisez les invites pour remplir les détails de votre propre guide stratégique, comme votre marché cible, vos stratégies de vente et la façon dont vous contrôlerez les progrès.

Utilisez ce modèle de guide de stratégie de vente pour créer une ressource pour votre équipe. Faites-en la seule destination pour tout ce que vos commerciaux ont besoin de savoir pour exécuter un plan de vente efficace. 📝 Télécharger ce modèle

4. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Suivez vos pistes et vos affaires, en appliquant un cadre de qualification des affaires et un processus d'affaires cohérents afin d'augmenter les ventes.

Les stratégies de vente sont indispensables à toute bonne équipe de vente, mais au-delà, vous avez besoin d'un moyen d'enregistrer et de suivre des tâches ou des initiatives spécifiques. C'est là qu'intervient le Modèle de pipeline de vente par ClickUp est très utile, que vous ayez besoin d'un aperçu des prévisions de vente ou de vos objectifs de vente spécifiques.

Ce modèle de pipeline de vente vous permet de stocker toutes vos tâches quotidiennes liées à la vente en un seul endroit. Grâce à ce modèle, il est facile d'atteindre vos objectifs de vente, de suivre les clients potentiels, de planifier chaque étape du processus de vente et d'organiser toutes vos tâches en un seul endroit.

Vous pouvez afficher le titre, le destinataire, le statut, la date d'échéance, le niveau de complexité, la date de début et le service d'une tâche, ou personnaliser l'expérience à l'aide de vos propres champs. Télécharger ce modèle

5. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

Les KPI de vente sont essentiels pour mesurer le succès de votre stratégie de vente.

Avec Modèle d'indicateur clé de performance des ventes de ClickUp avec le modèle KPI de ClickUp, vous et votre équipe pouvez créer et gérer des objectifs pour vos initiatives de vente. Vous voyez instantanément ce qui est en cours et la date d'échéance, ainsi que le niveau d'impact de la tâche.

Cela vous permet d'identifier les tâches prioritaires sur lesquelles vous devez vous concentrer et de réagir rapidement en cas de blocage.

Ce modèle d'ICP de vente comprend :

Statuts personnalisés : Créez des tâches avec des statuts personnalisés tels que Ouvert et Terminé pour suivre la progression de chaque ICP

Champs personnalisés : Utilisez 15 attributs personnalisés différents, tels que les tentatives de vente incitative, la valeur des devis, le coût du produit, le nombre de devis par unité, le chiffre d'affaires des ventes répétées, pour enregistrer des informations essentielles sur les indicateurs clés de performance et visualiser facilement les données de performance

Vues personnalisées : Ouvrez 4 vues différentes dans différentes configurations ClickUp, telles que le rapport hebdomadaire, le rapport mensuel, le tableau des revenus par mois et le guide de démarrage afin que toutes les informations soient faciles d'accès et organisées

Gestion de projet : Améliorez le suivi des indicateurs clés de performance grâce au balisage, aux avertissements de dépendance, aux courriels, etc

Ce modèle vous donne un moyen simple de voir quelles tâches sont terminées ou en cours, afin que vous puissiez suivre l'avancement de votre projet et écraser vos KPI de vente. 📈 Télécharger ce modèle

6. Modèle de stratégie de vente B2B ClickUp

Le modèle de stratégie de vente B2B ClickUp vous guide dans le processus de création d'un plan efficace et d'une liste d'objectifs pour votre équipe de vente

Bien qu'il n'y ait pas une grande différence dans la façon dont nous commercialisons nos produits auprès des clients interentreprises (B2B) ou des clients grand public (B2C) de nos jours, il est toujours utile d'avoir des modèles spécifiques pour les besoins d'un créneau particulier. Si vous souhaitez stimuler les ventes dans l'espace B2B, vous avez besoin de l'outil Modèle de stratégie de vente B2B par ClickUp .

Comme notre premier modèle de plan de vente, celui-ci vous donne de l'espace pour communiquer vos objectifs de vente et de chiffre d'affaires, mais il introduit également d'autres domaines tels que l'étude de marché, l'analyse des parties prenantes, les relations avec les clients, le buyer persona et les points de douleur des clients.

Ce modèle de type documentaire est hautement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter au style de votre marque et à votre approche commerciale. Remplissez chaque section et utilisez les invites fournies pour compléter votre document de stratégie de vente B2B encore plus rapidement.

Ajoutez ce modèle à votre collection si vous travaillez dans le domaine de la vente B2B et que vous souhaitez aborder votre processus de manière plus organisée. Utilisez le modèle pour construire une stratégie de vente solide, puis partagez-le avec le reste de votre équipe de vente afin qu'ils sachent comment exécuter par rapport à vos objectifs de vente et d'entreprise. 🎯 Télécharger ce modèle

7. Modèle d'appels de vente ClickUp

Sales Calls Template vous offre un pipeline d'appels de vente qui vous aide à convertir les prospects en clients.

Le modèle d'appels de vente de ClickUp est conçu pour rationaliser le processus de vente, du suivi des contacts et des appels à la gestion des opportunités de vente.

Le modèle comprend des statuts personnalisés pour créer des flux de travail uniques, garantissant que chaque appel et interaction avec le client est pris en compte. Il fournit également un CRM facile à utiliser pour gérer et suivre les prospects, visualiser les opportunités de vente dans l'entonnoir de vente et garder tous les contacts organisés.

Grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que le modèle de POS pour les appels téléphoniques, les professionnels de la vente peuvent donner à leurs équipes les moyens de faire en sorte que chaque appel compte et de conclure davantage d'affaires. Le modèle d'appels téléphoniques de ClickUp est une solution polyvalente pour les équipes de vente, aidant à tout, des appels quotidiens aux prévisions de ventes à long terme. Télécharger ce modèle

8. Modèle de plan de vente Word par Business News Daily

Via Business News Daily

Nous sommes de fervents défenseurs de l'utilisation de ClickUp est l'endroit idéal pour stocker tout ce qui concerne votre processus de vente, mais si vous êtes limité à l'utilisation de Microsoft Word ou de Google Docs, ce modèle est une excellente option.

Ce modèle de vente modèle de plan d'affaires comporte des sections pour votre résumé, votre énoncé de mission, vos clients cibles, vos objectifs de vente, vos points de repère, etc. Chaque section contient des invites utiles pour vous guider dans l'élaboration de votre nouveau plan de vente.

Utilisez ce modèle si vous êtes lié à l'utilisation de Microsoft Word et que vous souhaitez un guide complet sur la façon de créer votre propre plan de vente ou stratégie de vente. 📄 Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan de vente Word par TemplateLab

Via TemplateLab

Si vous voulez un modèle de plan de vente gratuit ou si vous voulez choisir parmi une variété d'options, cette collection de modèles Word par TemplateLab est un bon endroit pour le faire.

Un large éventail d'options est disponible, notamment des plans de processus de vente, des plans de génération de prospects, des plans d'action commerciale et des plans d'action de vente modèles de rapports de vente . Chaque modèle fonctionne avec Microsoft Word et vous pouvez en personnaliser l'aspect et la convivialité pour qu'il corresponde à votre marque ou à vos objectifs de vente.

Utilisez cette ressource si vous préférez voir une série de modèles sur une seule page, ou si vous n'êtes pas sûr de ce que vous cherchez avant de l'avoir vu. Vous pouvez facilement définir vos objectifs de vente et les étapes d'action nécessaires pour les atteindre. 📃

Les stratégies de vente efficaces doivent être intégrées à d'autres équipes, comme votre service marketing, afin de garantir que vos objectifs de vente sont clairs et éventuellement alignés sur la stratégie marketing globale. Choisissez vos objectifs de vente spécifiques, fixez des objectifs de revenus et décrivez tout en détail avec ces modèles Word de planification des ventes et de processus de vente. Télécharger ce modèle

10. Modèle de plan de vente Excel par Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.com

Le modèle de plan de vente Excel de Spreadsheet.com est un outil complet et convivial conçu pour aider les entreprises à élaborer des stratégies de vente efficaces et à gérer leurs activités de vente.

Ce modèle est conçu dans le but de fournir un cadre structuré pour la planification des ventes, permettant aux organisations de fixer des objectifs clairs, de suivre les performances et d'optimiser leurs processus de vente. Télécharger ce modèle

Atteindre les objectifs de vente avec des modèles de plan de vente gratuits

Un plan de vente stratégique facilite la réalisation de vos objectifs. Donnez à votre équipe les conseils et le soutien dont elle a besoin grâce à un modèle de plan de vente gratuit bien conçu.

Si vous envisagez d'améliorer encore votre façon de travailler, essayez ClickUp gratuitement . Nous ne nous contentons pas de proposer d'incroyables modèles de processus de vente : Notre gamme de fonctionnalités et de Outils d'IA pour la vente vous permettent d'optimiser et de gérer facilement l'ensemble de votre entonnoir de vente et de votre système de gestion de la relation client à partir d'un seul endroit. ✨